Prasówka 28.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Horoskop dzienny na 28 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 28 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydat na prezydenta Krakowa Rafał Komarewicz: tania komunikacja, metro, referendum Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050, spotkał się we wtorkowy wieczór (27 lutego) z mieszkańcami w krakowskiej hali Hutnika. Gościem specjalnym wieczoru był Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050. Wyborcze wydarzenie zorganizowane w Nowej Hucie było masowe. Na spotkanie przybyło co najmniej 400 osób; zainteresowanie było tak duże, że musiano dostawiać dodatkowe krzesła.

📢 Skoki narciarskie. W programie PŚ w Lahti są trzy konkursy. Kiedy i gdzie oglądać na żywo 1-3 marca 2024? Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Lahti. Program jest napięty, na skoczni Salpausselka rozegrane tam zostaną w dniach 1-3 marca 2024 roku trzy konkursy PŚ, w tym jeden zaległy (ze stycznia ze Szczyrku). Kiedy i gdzie oglądać skoki na żywo? 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Widzewem Łódź W środę o godz. 20.30 Wisła Kraków zagra z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Sytuacja kadrowa „Białej Gwiazdy” nie jest najlepsza, bo w drużynie jest sporo kontuzji. W dodatku już w sobotę wiślacy zagrają niezwykle ważny mecz ligowy z Odrą Opole. Dlatego trener Albert Rude musi nieco pomieszać składem na środowe spotkanie. Należy spodziewać się kilku zmian, więc typowanie wyjściowej jedenastki jest tym razem pewnego rodzaju zabawą i zgadywaniem, komu Hiszpan da odpocząć przed wyjazdem do Opola. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Widzewem.

📢 Proszowice. Modernizacja Zespołu Szkół będzie droższa niż zakładano Koszty modernizacji budynku Zespołu Szkół w Proszowicach będą droższe niż wynika to z umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac, radni powiatowi zwiększyli w poniedziałek wysokość środków na inwestycję o ponad 620 tysięcy złotych. 📢 Kraków. Opowieść o historii KL Plaszow - dostępna dla każdego, kto zdecyduje się odwiedzić teren poobozowy We wtorek (27 lutego) zakończył się montaż nowej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow. Nosi ona tytuł "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez". Wystawę odtąd można już zwiedzać indywidualnie, a 15 marca nastąpi jej oficjalne otwarcie. Tego dnia będzie można też zobaczyć efekty przeprowadzonych prac renowacyjnych na tym historycznym obszarze. Muzeum KL Plaszow w Krakowie zaprasza na uroczystość oficjalnego otwarcia, jak i na cykl wydarzeń towarzyszących nowej wystawie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Łukasz Gibała zapowiada utworzenie Urban Labu Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Kandydaci na prezydenta Krakowa ogłaszają coraz to nowe pomysły na rozwój miasta. Łukasz Gibała wraz ze swymi ekspertami zapowiedzieli stworzenie Urban Labu – innowacyjnego centrum współpracy biznesu, naukowców, urzędników i mieszkańców, mającego wspierać tworzenie miejskich innowacji. Na wtorkowej (27 lutego) konferencji prasowej projekt ten przedstawili Piotr Hołubowicz, Bartosz Paszcza i prof. Artur Wołek, eksperci komitetu wyborczego Kraków dla Mieszkańców. 📢 Nowy dyrektor 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Prof. Bartłomiej Guzik przejmuje obowiązki Pod koniec minionego tygodnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dyrektora 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W uroczystości wzięli udział żołnierze i pracownicy szpitala, a także zaproszeni goście. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, do pełnienia obowiązków dyrektora szpitala został powołany dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ.

📢 Wielka awaria w Krakowie. Pięć bloków na osiedlu Podwawelskim bez gazu, a może być więcej Pięć bloków na os. Podwawelskim w Krakowie obecnie nie ma gazu. O odcięciu ponad 300 mieszkań m.in. przy ul Komandosów od sieci zdecydowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska, po tym, jak próby szczelności instalacji dały wynik negatywny. Co gorsza, istnieje ryzyko, że liczba bloków bez gazu zwiększy się o dodatkowe 11. Co z mieszkańcami? 📢 Proszowice. Powiat i trzy gminy wyremontują drogi Niemal dziewięć kilometrów dróg zostanie przebudowanych i wyremontowanych w powiecie proszowickim dzięki środkom Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy z samorządami na finansowanie tych zadań kwotą 7,6 mln złotych podpisał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

📢 Dziesiątki milionów na drogi powiatowe i gminne pod Krakowem. Pieniądze przyznane z funduszu rządowego Samorządowcy z trzech powiatów: krakowskiego, wielickiego i proszowickiego otrzymali we wtorek, 27 lutego zapewnienie o dofinansowaniu modernizacji, przebudowy i remontów dróg lokalnych gminnych i powiatowych. Podpisali z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem umowy na przekazanie dotacji. Na ponad 30 dróg w podkrakowskich miejscowościach w trzech powiatach jest przeznaczone 77,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

📢 Memoriał Wagnera 2024 w Krakowie. Nietypowy termin i mocna obsada turnieju siatkarzy w Tauron Arenie. Ruszyła sprzedaż biletów edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w 2024 roku ponownie odbędzie się w Krakowie. Prestiżowy turniej towarzyski siatkarzy zaplanowano na 12-14 lipca w Tauron Arenie Kraków, zagrają w nim: Polska, Niemcy, Słowenia; czwarty uczestnik nie został jeszcze potwierdzony. W środę, 27 lutego, gdy oficjalnie podpisano umowę z miastem, ruszyła także sprzedaż biletów. 📢 Kraków. Kolejna wycinka drzew, która wzbudzi kontrowersje. Tym razem na bulwarach Wisły, pod kładkę Kazmierz-Ludwinów Wycinka na Lublańskiej, wycinka na al. 29 Listopada, na Tynieckiej, a teraz... drzewa znikają z Bulwarów Wiślanych! Krakowianie grzmią w internecie, że na wiosnę słuchać głównie ryk pił łańcuchowych w naszym mieście. Powód wycinki? Drzewa kolidują z budową kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów, która trwa już od paru miesięcy, ale właśnie prace zajęły drugi brzeg Wisły od strony Kazimierza.

📢 Proszowice. Nowa placówka ma odciążyć zawodowe rodziny zastępcze. Tylko kiedy powstanie? W powiecie proszowickim dramatycznie brakuje zawodowych rodzin zastępczych. Te, które funkcjonują, są przepełnione. W końcu ubiegłego roku Rada Powiatu zaakceptowała program rozwoju pieczy zastępczej, który przewiduje utworzenie nowej placówki typu rodzinnego dla dzieci. Zgodnie z założeniami programu miałaby ona jednak powstać dopiero do 2026 roku i jak dotąd nie podjęto jeszcze w tym kierunku konkretnych działań.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Jechała zygzakiem drogą krajową pod Krakowem. Kompletnie pijana kierująca, z zakazem prowadzenia aut, a pojazd bez aktualnych badań Niebezpiecznie poruszający się samochód, kobieta kierująca oplem jechała zygzakiem w powiecie krakowskim. Zobaczył to policjant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby. Zaniepokoiło go zachowanie kierującej, dlatego zainterweniował, wezwał patrol policji. Funkcjonariusze na służbie zatrzymali 42-latkę do kontroli drogowej. Okazało się, że kobieta była nie tylko pijana, ale miała więcej przewinień na koncie.

📢 Transfery Cracovii zima 2024 - przybyli, ubyli. Skandynawski trend Zima to czas transferów. We wtorek o północy zamyka się okienko transferowe. Wszystkie kluby w ekstraklasie dokonały jakichś ruchów kadrowych. Także Cracovia. Pozyskała w tym okienku czterech zawodników (w tym dwóch Skandynawów), wielu też straciła, ale głównie byli to piłkarze drugiej drużyny. W GALERII prezentujemy zawodników którzy doszli do Cracovii i tych, którzy się z nią pożegnali. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Kampania wyborcza się rozkręca. W mieście Szymon Hołownia i konferencja Łukasza Kmity Do wyborów samorządowych 2024 został ponad miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 27 kwietnia), ale kampania w Krakowie już nabiera rumieńców. Zaczęło się przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Policjanci uratowali życie mężczyzny. Kryzys rodzinny i interwencja domowa w powiecie wielickim Interwencja policjantów z komisariatu w Gdowie w powiecie wielickim zaczęła się od problemu z pijanym mężczyzną. Potem okazało się, że podczas "wizyty" policjantów 45-latek próbował targnąć się na własne życie, uratowali go funkcjonariusze przebywający w tym czasie w domu. 📢 Mostek w gminie Gołcza. Nie żyje młody mężczyzna. Sekcja wyjaśni przyczynę W poniedziałek rano miechowscy strażacy zostali wezwani do miejscowości Mostek w gminie Gołcza, w celu otwarcia mieszkania. Na miejscu okazało się, że środku znajduje się młody mężczyzna. Przybyli na miejsce członkowie zespołu ratownictwa medycznego stwierdzili jego zgon.

📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom i ogród słynnej pary seniorów Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Oto najbardziej lubiane parafie w mieście według internautów. TOP 10 kościołów w Krakowie według użytkowników Google Kościoły i parafie w Krakowie. Jest ich całkiem sporo. Te odwiedzane są zarówno przez wiernych jak i przez turystów. Okazje się, że w stolicy Małopolski kilka z nich wybija się na prowadzenie jako te najlepiej oceniane - najlepiej oceniane według Google, na podstawie pozostawionych opinii przez tych, którzy mieli okazje odwiedzić wybraną świątynię. Zastanawiacie się, które świątynie znalazły się w TOP 10 kościołów w Krakowie? Sprawdźcie! 📢 Tak mieszkają Friz i Wersow w swoim podkrakowskim domu! Zobaczcie zdjęcia wnętrz 27.02.2024 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 27.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Szczawnica, Krynica-Zdrój czy Żegiestów. Tak dawniej wyglądało życie w uzdrowiskach! Lecząc, wykorzystują swój największy potencjał. Małopolskie uzdrowiska zyskały sławę dzięki właściwościom swoich wód. Od dziesięcioleci ciągną do nich tłumy turystów. Jak kiedyś wyglądał pobyt w takim miejscu? Jak przebiegało leczenie? Jakim sprzętem posługiwano się podczas kuracji? Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające małopolskie uzdrowiska w Szczawnicy, Krynicy-Zdroju, Rabce-Zdroju i Żegiestowie!

📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie! Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 27.02.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Tak czeszą w Krakowie. Najlepsze fryzury męskie w 2024 roku. Modne fryzury dla mężczyzn czyli buzz cut, fade czy taper Zastanawiasz się jakie fryzury męskie są modne w 2024 roku? Jeśli u nadszedł u Ciebie czas zmian to podpowiadamy co wybrać. W Krakowie wiele salonów oferuje usługi tylko i wyłącznie dla Panów, w których profesjonalnie wykonane zostaną fryzury typu buzz cut, fade czy taper. Takie miejsca często oferują także stylizację brody lub zarostu. Jakie jednak są najmodniejsze męskie fryzury w tym sezonie? Sprawdźcie, co oferują krakowskie salony!

📢 Oto najlepsze fryzury do pracy 2024. Wygodne, eleganckie i szybkie. W nich będziesz wyglądać wyjątkowo 27.02.2024 Fryzura do pracy wcale nie musi być nudna! Długie włosy to często spory problem. Mogą być niewygodne i przeszkadzać. Upięte włosy często dodają też szyku i klasy dlatego idealnie sprawdzają się jako propozycja stylizacji włosów do pracy. Jeśli nie masz pomysłu jak upiąć włosy aby wyglądać modnie i z klasą oraz zwrócić na siebie uwagę zdecydowanie sprawdź nasze zestawienie.

📢 Tak wyglądał Kraków 1000 lat temu! Zobaczcie rekonstrukcję. Jest jak Krakowski wehikuł czasu Czy współczesny Kraków ma coś wspólnego z Krakowem ze średniowiecza? Jak wyglądały dziesięć wieków temu trakty miasta i jego najważniejsze budowle? To przedstawia animacja "Kraków 1000 lat temu (wirtualna rekonstrukcja)". A my w naszej galerii prezentujemy wybrane ujęcia z tej niezwykłej podróży w przeszłość. 📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się czesze w Krakowie 27.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Blok jak anakonda to dopiero początek. W takich miejscach mieszkają krakowianie! Nie uwierzycie Kraków to architektonicznie bardzo zróżnicowane miasto. W wielu rejonach miasta powstały zupełnie niecodzienne "obiekty", w których mieszkają krakowianie. Jedne zachwycają, inne budzą zdziwienie, a niektóre poważną konsternację. Słynny blok jak anakonda, czyli niesamowicie długi blok (szczegóły poniżej) to dopiero początek. W galerii zdjęć zobaczcie inne, równie zaskakujące budynki mieszkalne stojące w stolicy Małopolski!

📢 Dziedzictwo odc. 225. İkbal została porwana. Oprawcy ją torturują. Streszczenie odcinka [28.02.24] Yaman otrzymuje telefon z żądaniem okupu. Mężczyzna opowiada Seher historię Ikbal. A czy jej siostra już wie o porwaniu? Przeczytaj streszczenie 225. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 319. Teresa wszystko sobie przypomniała. Może już oczernić Cayetanę. Streszczenie odcinka [01.03.2024] Cayetana ma pretensje do Leonor o to, jak opisała ją w swojej powieści. W jaki sposób będzie bronić się Leonor? Co ma na swoje usprawiedliwienie? Przeczytaj poniższe streszczenie 319. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 318. Lourdes ma wypadek. Jej stan jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [29.02.2024] Lourdes ulega wypadkowi i decyduje się na szczere wyznanie. Co powie Ramonowi? W jaki sposób dojdzie do wypadku? Przeczytaj streszczenie 318. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł! Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane.

📢 Ceny mieszkań w górach. Zakopane bije wszystkich. Droższe niż Kraków Nawet 25 tys. zł za 1m2 mieszkania w górach. Karpacz i Wisła gonią Zakopane. Za 1m2 w zimowej stolicy Polski trzeba zapłacić średnio 24 946 zł. Nieco tańsze są Karpacz (ponad 20 tys. zł) i Wisła (ponad 19 tys. zł). Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój mają zbliżoną stawkę za 1m2 do Warszawy, czyli ponad 16 tys. zł. Mniej popularne aglomeracje w górach mogą kusić cenami – najtaniej jest w Kotlinie Kłodzkiej – w Stroniu Śląskim na rynku wtórnym stawka nie przekracza 3,5 tys. zł. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 27.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 KPO może zmienić Kraków. Na liście inwestycji m.in. nowe linie tramwajowe, parki, baseny Nowe linie tramwajowe, parki miejskie, baseny, ścieżki rowerowe, remonty szkół - długa jest lista zadań, które Kraków chce zrealizować jeżeli tylko pod Wawel spłyną zapowiedziane przez unijne władze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 "Akwaria", bombardiery, krakowiaki, lajkoniki, "wiedeńczyki". Te tramwaje spotkamy na krakowskich ulicach Krakowskie MPK sukcesywnie wymienia tabor, dzięki czemu krakowianie jeżdżą coraz nowszymi tramwajami, w których niska podłoga na całej długości wagonu, klimatyzacja, system informacji pasażerskiej, monitoring czy gniazda USB do ładowania smartfonów są już standardem. Nadal jednak na niektórych liniach pasażerowie spotkają tramwaje z wysoką podłogą, ale i one zostaną w końcu zastąpione przez nowoczesne wagony.

📢 Krakowska premiera głośnego filmu "Biała odwaga". W kinie Kijów pojawili się twórcy Reżyser Marcin Koszałka, odtwórcy roli braci Zawratów Filip Pławiak i Julian Świeżewski oraz Sandra Drzymalska znaleźli się w gronie gości, którzy wzięli udział w poniedziałek, 26 lutego, w kinie Kijów w krakowskiej premierze filmu "Biała odwaga". 📢 Kraków. Dzwon budowanego kościoła na Ruczaju przeszkadza wieczorami. W sieci wezwania do bojkotu parafii 18 lutego 2024 roku został poświęcony i zawieszony na wieży nowy dzwon kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. Wierni i duchowni długo czekali na ten moment, ale pojawił się problem. W sieci sporo jest komentarzy, że dzwon przeszkadza wieczorami. Szczególnie gdy dzwoni o godzinie 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II). Jeden z internautów pisze, że próbował przekonać proboszcza do poszukania jakiegoś rozwiązania, ale bezskutecznie. Pojawiają się głosy, by zbojkotować nową parafią, nie chodzić na msze lub uczęszczać do "konkurencji".

📢 Kraków. Rośnie pawilon dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł Rośnie nowy dom dla małp i nowa atrakcja dla odwiedzających krakowskie zoo. Trwa tutaj budowa pawilonu dla szympansów i makaków japońskich. Obecnie - jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - kończą się prace przy realizacji żelbetowej konstrukcji obiektu. 📢 Proszowice. Jaka będzie strata szpitala za ubiegły rok? Odpowiedzi na zadane w tytule pytanie na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu nie udzielił jeszcze dyrektor placówki Zbigniew Torbus. Będzie ona znana w momencie, gdy okaże się, w jakim stopniu szpital otrzyma zwrot środków za tzw. nadwykonania, czyli procedury medyczne, wykraczające poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv.

📢 Kraków. Dobre wiadomości dla kierowców: w tym tygodniu otwarcie dwóch ważnych skrzyżowań po przebudowie Jeszcze w tym tygodniu otwarte dla ruchu zostaną: tarcza skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa (Dzielnica VII - Zwierzyniec), a także przebudowany fragment ul. Żmujdzkiej (Dzielnica III - Prądnik Czerwony) - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Kolejny apel w sprawie dyrektora Teatru Słowackiego. Radny wzywa, by skończyć "vendettę administracyjną" "Panie Marszałku niech Pan dłużej nie idzie tą drogą i zakończy dzisiaj tę farsę, z której naśmiewa się cała Polska" - apeluje do marszałka Witolda Kozłowskiego Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sprawa dotyczy Teatru Słowackiego i trwającej od ponad dwóch lat procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora. Radny domaga się także pieniędzy dla teatru i zapowiada podjęcie kroków w sprawie współprowadzenia Teatru Słowackiego przez MKiDN.

📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Uroczyste podpisanie aktu donacji Starmachów. Kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem To chwila wiekopomna dla krakowskiej sztuki – mówił prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski podczas uroczystego podpisania aktu donacji kolekcji sztuki Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie w poniedziałek 26 lutego. Krakowscy kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem złotymi medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 📢 Tak może wyglądać transport przyszłości. Wyjątkowe projekty studentów Politechniki Krakowskiej Tego jeszcze nie było! Wagon dla fanów gier komputerowych, osób pracujących zdalnie podczas podróży albo przygotowany specjalnie dla pasażerów, którzy podróżują ze zwierzętami. Jest też pociąg dla podróżników luksusowo zwiedzających świat w wagonie widokowym inspirowanym Orient Expressem albo sztuką Gaudiego. Tak studenci Politechniki Krakowskiej widzą w niedalekiej przyszłości nowoczesne pojazdy szynowe. Wystawę projektów szynowych pojazdów przyszłości autorstwa studentów wzornictwa inżynierii przemysłowego można od 26 lutego oglądać w galerii Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny, al. Jana Pawła II 37).

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy na Cmentarzu Psie Pole we Wrocławiu [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 26 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe Tomasza Komendy na Cmentarzu Psie Pole we Wrocławiu. 📢 Zapadlisko powstało w powiecie krakowskim. Dziura w ziemi w kolejnej gminie. Sprawa trafiła do służb kryzysowych powiatu i województwa Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapadła się ziemia na prywatnym terenie niezabudowanym. Dziura ma już 5 metrów średnicy i 3 metry głębokości. W poniedziałek, 26 lutego z rana władze gminy pojechały na miejsce, wezwano strażaków z OSP do zabezpieczenia zagrożonego obszaru. 📢 Teresin. Strażacy rywalizowali przy tenisowych stołach. Komendant na podium W remizie OSP w Teresinie strażacy zawodowi i druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych rywalizowali w niedzielę w II turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza Proszowic Grzegorza Cichego. Dwa miejsca na turniejowym podium zajęli „zawodowcy”.

📢 W rowie pod Krakowem znaleziono mężczyznę bez oznak życia. Wezwano służby. Na miejscu działa policja i prokurator Ciało człowieka znaleziono w poniedziałek, 26 lutego 2024 r. w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Początkowo było zgłoszenie do służb, że w rowie przy ul. Widokowej leży osoba. Wezwano pomoc straż, pogotowie i policję. Po dotarciu na miejsce ratowników okazało się, że to mężczyzna bez oznak życia. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Budowa S7 Widoma - Kraków. Rozpoczęło się przerzucanie wiaduktu tramwajowego W części "miejskiej" bliżej Krakowa i w samym mieście zaawansowanie prac szacowane jest na 38 proc. W części biegnącej dalej na północ do Widomej - na 67 proc. Teraz prace skupiły się na łączeniu podpór estakady tramwajowej, bo linia biegnąca w rejonie ul. Kocmyrzowskiej zmieni swoje położenie z powodu budowy krakowskiego odcinka S7. Trwa instalacja ogromnych 20-tonowych belek, które łączą wcześniej postawione filary konstrukcji. 📢 Tłumy żegnały Annę Grygiel-Huryn. To był pierwszy od 28 lat pogrzeb na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu Na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu w niedzielę, 25 lutego, pochowana została Anna Grygiel-Huryn, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu na okręg małopolski, Honorowa Ambasadorka Sądeckiego Sztetla, ostatnia mieszkanka Nowego Sącza ocalała z Holokaustu. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły tłumy.

📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób. 📢 Oto najszybciej rozwijające się małopolskie gminy w ostatnich pięciu latach. Kraków poza podium, za to Zakopane... Ranking "Wspólnoty'? W rankingu samorządów, które w latach 2018–2023 odniosły sukces przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota" Kraków w kategorii "Miasta Wojewódzkie" zajmuje 5. miejsce w Polsce. Na podium w kategorii "Miasta Powiatowe" stanęło Zakopane zajmując pierwsze miejsce, a nieco niżej, na siódmym miejscu jest Wieliczka, a na dziewiątym Limanowa. Z kolei Niepołomice znalazły się na ósmym miejscu w kategorii "Miasteczka".

📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki.

📢 Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w budowanym kościele Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy, ale nie jeden raz. 📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.