Prasówka 28.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [28.04.2023]”?

Prasówka 28.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [28.04.2023] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [28.04.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Kraków. Park Bednarskiego otwarty hucznie. Zabawa na pikniku W wyremontowanym parku Bednarskiego odbył się Piknik Retro. Tak kończy się burzliwa historia przebudowy tego miejsca, w której mieszkańcy ostro sprzeciwili się wizji urzędników zmian w parku, a następnie w drodze negocjacji wypracowali taki zakres inwestycji jaki chcieli. W końcu park ma służyć właśnie im.

Prasówka 28.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 150-latka z długą listą wybitnych absolwentów. Jubileusz SP nr 4 im. Romualda Traugutta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta z ul. Smoleńsk 5-7 ma już 150 lat. W czwartek (27 kwietnia) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu - z udziałem społeczności szkoły, zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych. Szkoła ma długą historię i wielu wybitnych absolwentów, a obecnie należy do tych krakowskich podstawówek samorządowych, które plasują się najwyżej w rankingach edukacyjnych.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 27.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kraków. 78. rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Tak upamiętniono ofiary niemieckich obozów W czwartek 27 kwietnia odbyły się krakowskie uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych Ravensbrück, Sachsenhausen i Dachau w 78. rocznicę ich oswobodzenia. Jednym z punktów obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsca martyrologii Polaków znajdującą się pod Dębem Wolności przed Collegium Novum. 📢 Bezczelni oszuści podszywają się imiennie pod szefa krakowskiej prokuratury Oszuści podszywają się pod numer telefonu Prokuratora Okręgowego w Krakowie. Informują swoich rozmówców o wycieku ich danych osobowych i konieczności zabezpieczenia pieniędzy poprzez przelanie ich i zdeponowanie na rachunku bankowym prokuratury. - Takie działania to próba wyłudzenia pieniędzy - ostrzega Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Dwór w Modlnicy w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Zachwycające miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś. 📢 W lesie pod Bydgoszczą znaleziono "niezidentyfikowany obiekt wojskowy". Trwają poszukiwania szczątków pocisku [zdjęcia - 27.04.2023] Trwają poszukiwania szczątków głowicy pocisku, który kilka dni temu znaleziono w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb mundurowych, m.in. Żandarmerii Wojskowej i Policji, a także saperzy. Z nieoficjalnych relacji wynika, że jest to pocisk typu powietrze-ziemia. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

📢 Czy oprócz reaktora jądrowego w Nowej Hucie będzie też farma fotowoltaiczna i park rekreacyjno-koncertowy? Rafał Komarewicz proponuje Czy na małej elektrowni jądrowej się nie skończy? Huta Zielonej Energii w miejscu dawnego kombinatu stalowego to odpowiedź Rafała Komarewicza, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa na plany spółki Orlen Synthos Green Energy. Komarewicz proponuje by na terenie Kombinatu oprócz małej elektrowni jądrowej utworzyć również wielką farmę fotowoltaiczną, która zasili w energię krakowskie latarnie, tramwaje, samochody elektryczne i mieszkania. Oprócz tego jego plan zakłada także, by powstał tam park rekreacyjno-koncertowy, który pozwoli w Krakowie organizować wielkie koncerty i festiwale. 📢 V LO w Krakowie najlepszym liceum w Polsce. Jak wypadły inne krakowskie szkoły? TOP 15 wg nowego rankingu portalu WaszaEdukacja.pl Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest najlepszym ogólniakiem w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

📢 Memy o maturze 2023. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o egzaminach maturalnych. Tak z matury śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 27.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Te rośliny mają najbardziej kolorowe liście. Są ładniejsze niż kwiaty! Radzimy, co posadzić w ogrodzie oraz na balkonie i jak o nie zadbać Przeważnie to od kwiatów oczekujemy bajecznych kolorów, ale są także rośliny, które mają niezwykle ubarwione liście. Niektóre zdobią fantastyczne wzory, mają też zróżnicowane kształty. W przeciwieństwie do kwiatów, które się rozwijają i przekwitają, kolorowe liście zdobią rośliny przez cały sezon (a czasem dłużej). Większość z tych roślin ma niewielkie wymagania i jest łatwa w uprawie. Polecamy 16 roślin o najbardziej kolorowych liściach i radzimy, jak o nie zadbać. 📢 Wisła Kraków. Wiadomo już, kiedy Jakub Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją O tym mówiło się już od pewnego czasu, ale teraz jest oficjalne potwierdzenie. Jakub Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją Polski 16 czerwca podczas meczu z Niemcami na Stadionie Narodowym. Powiedział o tym w Radiu Białystok prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

📢 To najbardziej tajemniczy krakowski las. Kiedyś opowiadano o nim przerażającą miejską legendę, dziś to popularne miejsce spacerów Na północy Krakowa znajduje się bodaj najbardziej tajemniczy las w mieście - Las Witkowicki. Wokół niego wciąż krąży przerażająca miejska legenda. Do niedawna odwiedzali to miejsce głównie okoliczni mieszkańcy, wielu krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Warto wybrać się tam w majówkę. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wygląda to miejsce! 📢 Kraków. Komunikacja do Borku Fałęckiego zablokowana. Zderzenie auta z tramwajem Skrzyżowanie Zakopiańskej i Zbrojarzy w Krakowie. Doszło do zderzenia samochodu z tramwajem linii 19. Wstrzymany ruch tramwajowy do Borku Fałęckiego. Tramwaje linii 8,19 skierowane do Kurdwanowa a linia 22 skrócona do Łagiewnik. Linia 50 skierowana do Łagiewnik. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 27.04.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 27.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 27.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Kraków. Rozkopali torowisko tramwajowe w Bronowicach. Ile to jeszcze potrwa? W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych, od 24 kwietnia do 2 maja wyłączono ruch tramwajowy na odcinku „Bronowice” – „Bronowice Małe”. Nie oznacza to jednak, że 3 maja wszystko wróci do normy. Część utrudnień dla pasażerów pozostanie, ale jakie - tego urzędnicy jeszcze nie precyzują.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grill 2023 Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Mieszkańcy Skotnik pomogli pozbawionemu domu bocianowi Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński. 📢 Na szczycie najwyższego budynku w Krakowie powstanie restauracja z tarasem. Przebudują też plac przed Unity Tower 2,5 roku temu otwarto Unity Tower, najwyższy budynek w Krakowie, w który po latach oczekiwań zamienił się dawny "szkieletor". Do dziś nie ma jednak możliwości podziwiania panoramy miasta ze szczytu wieżowca. Jest jednak szansa na to, że uda się to zmienić niebawem. Na dwóch najwyższych piętrach ma powstać restauracja z tarasem widokowym. Plan jest taki, aby jeszcze tego lata było można korzystać z nowego placu przed ponad 100-metrowym obiektem - granitowe płyty w dużej części mają tam zastąpić wyspy zieleni.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 Bez tłumów, za to z historią. Warto odwiedzić na weekend Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 AKACJOWA 38 odcinek 89. Pablo ma wypadek. Streszczenie odcinka [12.05.2023] Pablo ulega wypadkowi. Czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Manuela odkrywa fakt z życia swojej córki. Co się stało? Już teraz przeczytaj streszczenie 89. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 27.04.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! GIS ostrzega. Sprawdź, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 27/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Oto NOWE grzechy, z których trzeba się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 27/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 27.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 27.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku? 📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" [27.04] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 27 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 27.04.23 Horoskop dzienny na czwartek 27 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zakazany owoc odc. 214. Przyjacielska pomoc. Streszczenie odcinka [11.05.23] Halit jest wdzięczny, ponieważ jego przyjaciele zdecydowali się mu pomóc. Z kolei Yildiz nieco zaskakuje Zehrę i Lilę. Jaką propozycję im złoży? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 209. Służąca zostaje szpiegiem. Streszczenie odcinka [04.05.23] Ostatnio Nadir oświadczył się Yildiz. Wszyscy zastanawiają się, czy kobieta przyjmie jego oświadczyny. W jej życiu znowu dużo się dzieje. A dla kogo będzie szpiegować służąca? Przeczytaj streszczenie 209. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Mężczyzna z psem, gęsią i kaczką przechadza się ulicami Krakowa. Nietypowi turyści wywołują sensację i szeroki uśmiech W tramwaju, kawiarni, na bulwarach wiślanych, na ulicy - ostatnio krakowianie w kilku miejscach mogli zobaczyć coś nietypowego. Mężczyznę, który spaceruje z psem, gęsią i kaczką. Zwierzęta wyglądają na szczęśliwe, a ich opiekun jest bardzo miły i towarzyski. Okazuje się, że podróżuje w pewnym konkretnym celu.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 27.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 27.04.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Wielki hit na majówkę! Brama w Gorce zostanie otwarta w niedzielę 30 kwietnia. Tak wygląda najnowsza atrakcja na Podtatrzu Po kilku latach budowy w końcu otwarta zostanie najnowsza atrakcja Podtatrza - centrum przyrodniczo-edukacyjne "Brama w Gorce". - Otwieramy się w najbliższą niedzielę 30 kwietnia. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia - mówi Marcin Kolasa, prezes spółki, która zbudowała nową atrakcję. 📢 Wyprzedaż w krakowskim wojsku. Kajaki, samochody, puzon, a nawet fotel dentystyczny do kupienia od wojska. Przetarg AMW na sprzęt z demobilu Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Kraków. Od 15 maja zmiany w strefie parkowania. Rewolucja przeniesiona została na 2024 rok. Gdzie zapłacimy drożej? Rada Miasta Krakowa przegłosowała wniosek prezydenta Krakowa dotyczących przesunięcia niektórych zapisów związanych ze strefą płatnego parkowania biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego. Nie będzie więc teraz podwyżki w strefie. Urząd poczeka z nimi do 5 sierpnia 2024 roku, kiedy to parkomaty zostaną przystosowane do różnicowania opłat. Strefa poszerzy się też o kolejne tereny. Niektóre podstrefy od 15 maja zmienią jednak swoje kategorie, co wiąże się z wyższymi stawkami. 📢 Dziedzictwo odc. 28. Próba upokorzenia Seher. Streszczenie odcinka [15.05.23] Zbliżają się urodziny Yusufa. Ikbal wpada więc na pomysł, aby upokorzyć Seher. W jaki sposób? Czy Zuhal wybaczy siostrze? Przeczytaj poniższe streszczenie 28. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Kraków. Zamieszanie wokół jasełkowego przedstawienia. Apel organizacji żydowskich. "Krzywdzące stereotypy" Dwanaście organizacji żydowskich wystosowało protest w związku z "antysemickim charakterem jasełek prezentowanych przez Muzeum Krakowa", apelując do władz miasta o powołanie zespołu ekspertów, który miałby w przyszłości uchronić od podobnych incydentów. „Konieczne jest bardziej stanowcze przeciwdziałanie inicjatywom multiplikujacym stereotypy i uprzedzenia, szczególnie w przestrzeni instytucji miejskich” - czytamy w apelu. 📢 Proszowice. Niekończący się spór mieszkańców, gminy i developera. Trzeba będzie zagrodzić Zagrody? Mieszkańcy ulicy Zagrody Królewskiej w Proszowicach wciąż skarżą się na firmę developerską, która w sąsiedztwie ich domów stawia budynek wielorodzinny, używając do tego ciężkiego sprzętu. Przekonują, że developer wykorzystuje ulicę jako drogę dojazdową do placu budowy bez stosownego pozwolenia. 📢 Obchody 78. rocznicy rozbicia więzienia w Miechowie W Miechowie odbyły się uroczystości, upamiętniające 78. rocznicę uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy Armii Krajowej z miechowskiego więzienia. Pod pomnikiem przy ul. Henryka Sienkiewicza złożono kwiaty oraz zapalono znicze pamięci.

📢 Proszowice. Ulica Brodzińskiego zostanie otwarta w czwartek lub piątek Na fragmencie ulicy Brodzińskiego w Proszowicach nie zostanie ułożony fragment nowej, prototypowej nawierzchni drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na dalsze próby jej ułożenia. Powstały ubytek ma zostać wypełniony tradycyjnym materiałem, a ruch na drodze zostanie przywrócony w czwartek wieczorem lub w piątek rano. 📢 Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie 500+, muszą szybko złożyć wniosek. Zostało kilka dni Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres do 30 kwietnia. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca. W Małopolsce rodzice złożyli na okres świadczeniowy 2023/2024 przeszło 325 tys. wniosków o „500+”. Wnioski te dotyczą ponad 527 tys. dzieci. W całym kraju do ZUS wpłynęło ich już ponad 3,7 mln na prawie 5,9 mln dzieci.

📢 Dobczyce. Ksiądz został pobity na terenie parafii We wtorek na terenie parafii w Dobczycach doszło do incydentu. Jeden z miejscowych wikarych został kilkakrotnie uderzony przez młodego mężczyznę, mieszkańca Dobczyc. Ksiądz doznał lekkich obrażeń. Sprawca został zatrzymany. 📢 Miechów. Można przejechać wyremontowaną ulicą Jagiellońską Zakończyła się zasadnicza część prac związanych z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Miechowie. Po blisko dziesięciu miesiącach od środowego popołudnia ulica znów jest całkowicie przejezdna, a przy tym zupełnie zmieniła swój wygląd. 📢 Pogrzeb 29-letniego Mariusza Sierakowskiego. Były piłkarz Hutnika pochowany na cmentarzu Batowickim Rodzina, przyjaciele i znajomi, w tym wielu z piłkarskiego środowiska, pożegnali w środę 26 kwietnia na cmentarzu Batowickim Mariusza Sierakowskiego. Były zawodnik Hutnika i kilku innych klubów zmarł tragicznie, w wieku zaledwie 29 lat.

📢 Proszowice. Nowy oddział szpitala oficjalnie otwarty W proszowickim szpitalu został w środę (26 kwietnia) oficjalnie otwarty Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. To finał starań, trwających od czternastu lat. Nowy oddział pozwoli na wykonanie większej ilości zabiegów ortopedycznych oraz lepsze wykorzystanie otwartego w 2010 roku szpitalnego bloku operacyjnego. 📢 Kraków. Komunikacja miejska w długi weekend majowy. Zawieszone linie, zmiany przez remonty Przed nami długi, majowy weekend. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów. Będą zawieszone linie, zmiany w kursowaniu. Urzędnicy uznają, że skoro mieszkańcy wyjeżdżają to komunikację w Krakowie można ograniczyć. Wpływ ten na to mają remonty. 📢 Majówka 2023. Najciekawsze pomysły na kilkudniową wycieczkę całą rodziną poza Kraków [TOP 10 pomysłów] Majówka zbliża się wielkimi krokami. W tym roku może ona potrwać nieco dłużej niż zazwyczaj. Przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu możemy cieszyć się aż pięcioma wolnymi dniami. To tyle, ile wynosi cały tydzień pracy. Wiele osób w tym czasie decyduje się na krótkie wyjazdy poza miasto. Poniżej przedstawiamy TOP 10 miejsc, które idealnie sprawdzą się na majową wycieczkę. Każde z nich przyciąga niepowtarzalnymi atrakcjami przeznaczonymi zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych turystów.

📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Stadion Wisły Kraków otrzyma "drugą skórę". Coraz bliżej zakończenia przebudowy obiektu. Nowe zdjęcia Firma Eiffage Polska Budownictwo prowadzi intensywne prace, które mają przygotować Stadion im. Henryka Reymana w Krakowie do nadchodzących Igrzysk Europejskich 2023. Pod koniec maja stadion ma być w pełni gotowy, by ponownie powitać kibiców. Teraz przed budowniczymi najważniejszym zadaniem będzie zamontowanie kompletnej elewacji szklanej – tzw. „drugiej skóry”, czyli finalnego wykończenia konstrukcji żelbetowej obiektu. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 81. Sekcja zwłok Carloty. Streszczenie odcinka [02.05.2023] Najprawdopodobniej odbędzie się sekcja zwłok Carloty. Cayetana jest przerażona. Tymczasem Pablo dostaje pracę. Gdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Krzewy ozdobne, które zachwycają kwiatami. Polecamy 15 krzewów pięknych i bardzo łatwych w uprawie. Zobacz, co wybrać Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie.

📢 Proszowice. Dom Kultury oficjalnie otwarty po rewitalizacji Prawie dwa lata trwały prace przy rewitalizacji Domu Kultury w Proszowicach. Choć placówka po wykonanej inwestycji jest użytkowana od września ubiegłego roku, teraz doczekała się uroczystego otwarcia. Były otwarte warsztaty i zajęcia dla dzieci, prezentacja obiektu i koncert Basi Stępniak-Wilk. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Zakazany owoc odc. 207. Problemy z dzieckiem. Streszczenie odcinka [27.04.23] Halit jest wściekły na Yildiz po tym, gdy zabrała syna do pracy. Dochodzi między nimi do kłótni. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 207. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 208. Nadir oświadcza się Yildiz. Streszczenie odcinka [28.04.23] trwa przyjęcie-niespodzianka dla Yildiz. Kobieta świetnie się bawi, jednak w pewnym momencie docierają do niej informacje o ciąży Leyli. Jak na nie zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 208. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [25.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Proszowice. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale tam były tłumy! Dokładnie 15 lat temu, 24 kwietnia 2008 roku, proszowicka parafia gościła kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy wiernych. Była to druga wizyta kopii obrazu w Proszowicach. Pierwsza miała miejsce pół wieku temu, w lipcu 1973 roku. 📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie. 📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [23.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. - Byliśmy bliżej nieba, bliżej siebie – mówi Rafał Sonik. Modlitwa o pokój i spokój na Ziemi! Codziennie docierają do nas informacje, które sprawiają, że drży serce. Najlepszym pocieszeniem w tym stanie ducha jest być bliżej siebie. I bliżej nieba! - tak Rafał Sonik, krakowski przedsiębiorca, filantrop, ale również wyśmienity sportowiec, zwycięzca Dakaru, rajdu uważanego za najtrudniejszy na świecie, zapraszał na jubileuszowe, już 15. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Odbyło się ono 23 kwietnia, a tradycyjna msza św. odprawiona została na szczycie Kasprowego.

📢 Proszowice. Wielkanocne święcenie pokarmów na archiwalnych fotografiach Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Oto najbogatsi Małopolanie. Oni mają największe majątki [LISTA FORBESA] W marcowym wydaniu miesięcznika Forbes pojawiła się tradycyjnie lista stu najbogatszych Polaków. W zestawieniu nie brakuje osób z Małopolski. Zobacz, kto z Małopolan znajduje się na liście i jak duże majątki są w ich posiadaniu.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

