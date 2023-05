Prasówka 28.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [28.05.23 r.]”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [28.05.23 r.] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [28.05.23 r.] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [28.05.23 r.] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek. 📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [28.05.23 r.] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin. 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [28.05.23 r.] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [28.05.23 r.] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [28.05.2023] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Kraków. Świętowanie i sprawdzanie efektów zielonej metamorfozy ulicy Krupniczej Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania z okazji zakończenia projektu Zielona Krupnicza - i do sprawdzania efektów tego przedsięwzięcia. Kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci czy piosenki Teatru Bagatela - oto co znalazło się w programie trwającego w sobotę (27 maja) Święta ulicy Krupniczej. Wodociągi Miasta Krakowa podczas całej imprezy serwują kranowiankę, czyli wodę z miejskiej sieci, tym razem prosto z beczkowozu zaparkowanego na rogu ul. Krupniczej i Loretańskiej. Dodatkowo wodociągowa maskotka Kropelka częstuje krówkami i pozuje do wspólnych zdjęć. Święto trwa do godz. 16.

📢 Wielkie chorwackie święto przy Bagrach. Muzyka, taniec i przede wszystkim piknik z tradycją i zwyczajami prosto z Chorwacji Tak dużej dawki kultury i zwyczajów chorwackich chyba nie ma nigdzie indziej jak tylko na Pikniku Chorwackim, który już trzeci raz został zorganizowany we wschodniej części Parku Bagry Wielkie. Muzyka grana na żywo, zawody żeglarskie, warsztaty teatralne, konkursy dla dzieci, a także parada dalmatyńczyków - to zaledwie część atrakcji, które przygotowano dla gości Pikniku Chorwackiego w ostatni weekend maja. Wydarzenie jest organizowane przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy [27.05.23 r.] Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Kolorowa flota na Rabie w Myślenicach. Będą też plaże z piaskiem i letnie imprezy Lato za progiem i po raz kolejny startuje sezon kajakowy. Obecność kajaków na Rabie w Myślenicach została reaktywowana w 2019 roku po trwającej cztery dekady przerwie. Od tego weekendu (27/28 maja) można je znów wypożyczać. I to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają wypoczywających nad Rabą w Myślenicach. Już niedługo w sąsiedztwie górnego jazu ma się na nowo pojawić plaża piaszczysta z parasolami. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w przetargu sprzęt warsztatowy. Za pół darmo można kupić wiertarki, spawarki, tokarki oraz wagi W najnowszych ofertach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są sprzęty warsztatowe. W atrakcyjnych cenach można kupić wiertarki, tokarki, spawarki, a także wagi, czy wózki widłowe. Przedstawiamy co można kupić ze sprzętu warsztatowego w Agencji Mienia Wojskowego jeszcze w maju i na początku czerwca.

📢 Oto spektakularne metamorfozy. Makijaż i odpowiednie umiejętności to potęga! Zobacz zdjęcia pań przed i po Wielu mężczyzn wciąż nurtuje jedno pytanie. Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Znamy datę i miejsce uroczystości pogrzebowej męża Justyny Kowalczyk Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielę. W czwartek 18 maja 2023 roku z Alp szwajcarskich dotarła tragiczna wiadomość o śmierci w lawinie jej męża, znanego alpinisty i instruktora wspinaczki sportowej, który zginął dzień wcześniej porwany przez lawinę. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk? Poznaliśmy datę i miejsce uroczystości pogrzebowej Kacpra Tekieli.

📢 Europa Rally 2023 w Krakowie. Wielka Parada Narodów na początek zlotu. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego To pasja, ale też styl życia. Kamper to nasz dom – zapewniają uczestnicy 60. jubileuszowego zlotu caravaningowego EUROPA RALLY 2023. Pięciodniowe święto tych wszystkich, którzy po świecie podróżują domem na kółkach, rozpoczęło się 26 maja od malowniczej Parady Narodów. Odbyła się ona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, również obchodzącego 60 lecie!

📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 27.05.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Kraków. Budowa Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Koniec w przyszłym roku Prace ziemne i budowa fundamentów w Cichym Kąciku idą pełną parą. Budynek główny Krakowskiego Centrum Muzyki rośnie z dnia na dzień. Zadomowią się tu muzycy z dwóch miejskich orkiestr: Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 29 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 29 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 28 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 28 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 26 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 26 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 51. Przepustka do fortuny. Streszczenie odcinka [16.06.23] Ikbal denerwuje się, ponieważ nie wie, czy Ziya żyje. Czy to jego ciało znajduje się w kostnicy? Z jakiego pwowodu Yaman znów spędzi trochę czasu z Seher? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 228. Wyznania miłosne. Streszczenie odcinka [31.05.23] Kaya nie wierzy Sahice. Chce, aby udowodniła, że to nie ona porwała Zehrę. Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 227. Policja aresztuje Zehrę. Streszczenie odcinka [30.05.23] Zehra nie ma pieniędzy, więc próbuje oszczędzać na wiele sposobów. Co tym razem wymyśli? Z kolei Halit ma dla Yildiz niespodziankę. Jaką? Przeczytaj poniższe streszczenie 227. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 27.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 27.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Horror w pokoju nauczycielskim na koniec roku szkolnego. Uczniowie stroją sobie żarty? Najnowsze hity sprawdzianów Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Jest to czas dużej liczby klasów i kartkówek. W końcu oceny ze sprawdzianów liczą się najbardziej, a nauczyciele muszą sprawdzić, jak aktualnie wygląda wiedza uczniów zanim zdecydują się wystawić każdemu odpowiednia notę. Zobaczcie, jakie kwiatki zdarzają się na sprawdzianach. 📢 Supermarkety i galerie lat PRL. Dawne domy handlowe w Chrzanowie, Oświęcimiu, Olkuszu, Wadowicach. Zdjęcia archiwalne Supermarkety, galerie handlowe, park shopy to stały element krajobrazu większości miast także w Małopolsce zachodniej. Okazuje się, że i w minionej już epoce PRL-u, chociaż na pewno na znacznie mniejszą skalę jak obecnie: Chrzanów, Olkusz, Oświęcim, Wadowice chlubiły się swoimi centrami handlowymi w postaci pawilonów i domów towarowych. Przejdź do galerii i zobacz jak wyglądały.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 27.05.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami. 📢 Remont Kuźnic w Zakopanem. W wakacje busy i taksówki będą mogły dowieźć tam turystów Na wakacje otwarty zostanie dojazd do zakopiańskich Kuźnic – zdecydował urząd miasta w Zakopanem. Busy z turystami nie dojadą jednak pod dolną stację kolejki linowej na Kasprowy Wierch, ale do placu tymczasowego przy pomniku Prometeusz Rozstrzelany. Po wakacjach droga znowu zostanie zamknięta.

📢 Pięknieje najwyżej położony stadion w Krakowie. Mieszkańcy chętnie odwiedzają to miejsce ZDJĘCIA Na ukończeniu jest modernizacja budynku zaplecza przy dawnym stadionie Korony na Wzgórzu Lassoty w Podgórzu. To bardzo malowniczo usytuowany obiekt sportowy, najwyżej położony stadion w całym Krakowie. Centrum Sportu Parkowa jest ogólnodostępne. Krakowianie chętnie więc korzystają z boisk i wypoczywają na tym terenie, opalając się w słoneczne dni. W planach jest jeszcze budowa oświetlonej bieżni dla biegaczy. Warunkiem jest znalezienie pieniędzy na to przedsięwzięcie. 📢 Śmiertelny wypadek w Gdowie. Zginął motocyklista po zderzeniu z samochodem osobowym Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 26 maja o godz. 18.45 na obwodnicy Gdowa w powiecie wielickim. Zderzył się motocykl z samochodem osobowym. Motocyklista to 24 letni mężczyzna, był w ciężkim stanie. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ranny mężczyzna nie przeżył.

📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów! 📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To świetna okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Zagłębiem Sosnowiec W niedzielę o godz. 12.40 Wisła Kraków podejmie Zagłębie Sosnowiec i będzie to ostatni mecz sezonu zasadniczego, w którym „Biała Gwiazda” wystąpi w roli gospodarza. Krakowianie mają lepszą sytuację kadrową przed tym spotkaniem niż tydzień wcześniej w Bielsku-Białej. Grać może już przede wszystkim Luis Fernandez, który odpokutował kartkową banicję. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Zagłębiem Sosnowiec.

📢 Kraków. Mieszkańcy zwracają uwagę na glony w basenach na Zakrzówku. ZZM obiecuje: "takie sytuacje zostaną wyeliminowane" Do otwarcia basenów na Zakrzówku ok. trzy tygodnie, a już teraz mieszkańcy alarmują o złym stanie sanitarnym wody. Na zdjęciach zrobionych przez panią Lucynę widać, że woda w nieckach jest mętna, ma zielony kolor a na dodatek pełna jest glonów. W odpowiedzi ZZM tłumaczy, że baseny nie są codziennie czyszczone ze względu na trwające prace, ale gdy tylko kąpielisko ruszy sytuacja ma zostać opanowana. Czy tak będzie, czas pokaże. 📢 Ile trzeba zapłacić za polskie truskawki? Sprawdziliśmy ceny na Starym Kleparzu ZDJĘCIA Maj to sezon na truskawki. Sprawdziliśmy na Starym Kleparzu, ile trzeba zapłacić za te wyczekiwane owoce. Ceny zależą od gatunku, wielkości, miejsca upraw. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaką kwotę trzeba zarezerwować na polskie truskawki.

📢 Jubileusz 30-lecia w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach. Była zabawa, występy i gratulacje Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach w gminie Zabierzów obchodził 30-lecie swojej działalności. Na jubileusz przybyli dawni dyrektorzy tej placówki. Podczas uroczystości zorganizowano zabawę taneczną dla mieszkańców DPS-u, występy iluzjonisty, uczniów ze Szkoły Muzycznej z Krzeszowic, zespołu CONTRA. 📢 Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody Soda oczyszczona ma wiele pożytecznych właściwości, a przy tym jest tania i łatwo ją kupić. Przydaje się m.in. do domowych wypieków, ale jest bardzo przydatna także w ogrodzie. Łatwy do przygotowania oprysk z sody pomoże pozbyć się m.in. mszyc, mączlików i mączniaka. Sam proszek – usunie mrówki i chwasty, sprawi też, że kwiaty w wazonach będą trwalsze. Sprawdź przepis na oprysk z sody i zobacz, jak jeszcze stosować ten produkt w ogrodzie. Radzimy też, na co koniecznie zwrócić uwagę, żeby nie zaszkodzić roślinom.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Utrudnienia na zakopiance. Budowa węzła w Gaju wymusza zamknięcie jednego pasa ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że od wtorku, 30 maja zamknie prawy pas ruchu na zakopiance w Gaju. Chodzi o jezdnię prowadzącej w kierunku Myślenic. Ruch ma się tam odbywać tylko jednym - lewym pasem. Będzie tam też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 27 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 27 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Vanilla chrome nails pokochają minimalistki, ale nie tylko. Zobacz, jak się prezentują te delikatne paznokcie. Sprawdzą się na każdą okazję Vanilla chrome nails to paznokcie pomalowane na delikatny kolor, ale to nie oznacza, że Twój manicure będzie nudny. To jeden z wiodących trendów w stylizacji paznokci. Zyskał na popularności dzięki modzie na minimalizm. 📢 Noc Klasyków wróciła do Krakowa. Zobaczcie jakie fury zjechały pod Tauron Arenę Odbyła się inauguracja kolejnego sezonu czwartkowych spotkań Krakowskich Klasyków Nocą przed Tauron Areną Kraków. Przy ulicy Lema w Krakowie pojawiło się wiele znakomitych pojazdów, rarytasów dla miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. Samochody można było podziwiać zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie te cudeńka w naszej galerii. 📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium.

📢 Kraków. Bank znów szuka kupca na nieruchomość przy Rynku Głównym - z ceną o obniżoną o kilka milionów Bank Pekao S.A. kolejny raz szuka kupca na zabytkową czteropiętrową kamienicę na rogu ulicy Szewskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Opublikowane głoszenie o sprzedaży nieruchomości opatrzył dopiskiem "Nowa cena". Gdy poprzednio - w połowie ubiegłego roku - bank wystawił kamienicę (która oryginalnie złożona była z dwóch oddzielnych budynków) na sprzedaż, cena wywoławcza wynosiła 57 mln zł. Teraz jest to o kilka milionów mniej: 49,5 mln złotych. Zgodnie z planem miejscowym nabywca będzie mógł tu urządzić np. hotel, hostel lub pensjonat.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata. 📢 Ptasia grypa pod Krakowem i w mieście. Ograniczenia i nakazy obowiązują w kilku powiatach W związku z potwierdzeniem na terenie powiatu myślenickiego jednego ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy, a na terenie powiatu wielickiego dwóch takich ognisk wydane zostały rozporządzania w sprawie zwalczania tejże grypy. Gminy, które, zgodnie z tymi rozporządzeniami wojewody małopolskiego, leżą na terenie stref objętych zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), informują o ograniczeniach obowiązujących na ich terenie. Na razie robią to na stronach internetowych, ale w terenie, przy drogach wjazdowych mają się pojawić stosowne tablice informujące o strefach objętych zakażeniem.

📢 Powiat proszowicki. Propozycje na ostatni majowy weekend Majowa aura do tej pory raczej nie rozpieszczała, ale prognozy mówią, że nadchodzący weekend ma być słoneczny. Z takich zapowiedzi ucieszą się zapewne organizatorzy sobotnich i niedzielnych wydarzeń zaplanowanych w powiecie proszowickim.

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion 25.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 25.04.2023. 📢 Odnaleziona została mieszkanka gminy Skawina. Kobieta jest cała i zdrowa W gminie Skawina była poszukiwana starszej kobiety, 69-letnia mieszkanka Rzozowa została odnaleziona. Jak informowała jej rodzina rozpoczynając poszukiwania - było zagrożenie zdrowi i życia. Do pomocy w poszukiwaniach zaangażowano wówczas jednostki straży OSP. Akcja się powiodła, 69-latka została odnaleziona cała i zdrowa.

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki. 📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty. 📢 Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Oto najgorsze prezenty ślubne. Pod żadnym pozorem ich nie dawaj! Dostałeś zaproszenie na ślub i zaczynasz rozglądać się za prezentem dla młodej pary? Niby nic trudnego, ale świat jest pełen małżeństw, które na swoim ślubie dostały prezent, o którym wolałyby zapomnieć. Jeśli więc nie chcesz zostać fundatorem traumy, sprawdź zawczasu, jakie prezenty ślubne raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Co byś dodał do tej listy? 📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Święto Kwitnącej Jabłoni pod Krakowem. Sadownicy z gminy Michałowice wspominali założenie sadów i dawne świętowanie Doroczne święto sadowników z gminy Michałowice odbyło się już 45. raz w Zagórzycach Dworskich. Spotkali się obecni i byli właściciele sadów. Świętowali, podziwiali występy lokalnych zespołów, rozmawiali o ostatnich ulewach, wiatrach i nie do końca udanej pogodzie wiosną, kiedy ich sady kwitną, a oni sami czekają na zapylenie jabłoni, grusz, śliw, drzew wiśniowych i czereśniowych. 📢 Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci W Wierzbnie koło Proszowic odbyła się druga część obchodów jubileuszu pięciolecia 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie na polach tej podproszowickiej miejscowości 79 lat temu wylądował ze spadochronem gen. Leopold Okulicki, patron brygady. Inscenizacja jego skoku miała być największą atrakcją wydarzenia. Niestety nie była.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!

📢 Studniówka 2023. Magiczny wieczór krakowskiego Liceum TSSP im. Piotra Michałowskiego [ZDJĘCIA] Które z umiejętności wyniesionych ze szkoły są najważniejsze? W sobotni wieczór, 14 stycznia uczniom klas maturalnych Liceum Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie na pewno przydała się umiejętność tańca, bowiem to od imponującego poloneza rozpoczął się ich wspaniały bal maturalny! Oto ulotne chwile, uchwycone w niezwykłych kadrach.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

iPolitycznie - Czy słowa Stefańczuka o Wołyniu to przełom?