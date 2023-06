Prasówka 28.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu [28.06.2023]”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu [28.06.2023] Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.06.23

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [28.06.2023] Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność [28.06.2023] Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Te znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu. Osoby o tych znakach zodiaku mają największą skłonność do picia. Zobacz zestawienie Osoby o których znakach zodiaku piją najwięcej alkoholu? Na podstawie astrologii możemy się dowiedzieć, czy osoby spod pewnych znaków zodiaku często piją alkohol. Te znaki zodiaku mają największe skłonności alkoholowe. 📢 Ostatni rocznik księży wyświęconych przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 roku przechodzi na emeryturę Podczas uroczystej mszy świętej, która została odprawiona 26 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej głos zabrał rektor seminarium, ks. Michał Kania, który podkreślał, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Dodał również, że wszyscy zgromadzili się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział. W uroczystej mszy św. brali udział księża Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę i należą do ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? To już 489. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miniona doba była udana dla wojsk ukraińskich – żołnierze prezydenta Ukrainy posuwali się do przodu na wszystkich odcinkach frontu, o czym powiedział w wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski. Z kolei wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki ocenił, że zmniejszona intensywność rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę w ostatnim czasie jest wynikiem braku zagranicznych komponentów do produkcji rakiet, których zapasy się wyczerpały. 📢 Biórków Mały. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane We wtorek około godziny 16 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 w Biórkowie Małym. między Proszowicami a Krakowem Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowani są obaj kierowcy, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu zdarzenia działały służby ratownicze i policja. Droga była całkowicie zablokowana do godziny 17.50.

📢 Od 3 lipca poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie pojadą ulicami Mogilską oraz Grzegórzecką W związku z remontem torowiska przez ok. 1,5 miesiąca tramwaje nie pojadą między rondem Mogilskim a skrzyżowaniem ulic Mogilskiej, Meissnera i Lema. Prace rozpoczną się w poniedziałek 3 lipca. A to nie koniec utrudnień, jakie miejscy urzędnicy w najbliższym czasie chcą zafundować pasażerom komunikacji miejskiej. 📢 Igrzyska Europejskie 2023. Dawid Kubacki wraca na skocznię! - Stać mnie na walkę o medale [ROZMOWA] Dawid Kubacki, reprezentant Polski w skokach narciarskich, opowiada o powrocie do treningów i oczekiwaniach związanych ze zbliżającymi się startami w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Jego pierwszy konkurs już w środę 28 czerwca.

📢 Wielki remont na Wawelu. Na Wieży Zegarowej pilnie trzeba wymienić nadwątloną belkę Zdiagnozowano zagrożenie, a teraz niełatwe zadanie przed ekipą prowadzącą konserwację Wieży Zegarowej - jednej z wież katedry na Wawelu, najwyższej budowli wzgórza wawelskiego. Specjaliści dotarli właśnie do więźby pod blaszanym hełmem wieży. Jak się okazuje, pilnej wymiany wymaga główna, pięciometrowa belka, na której opiera się konstrukcja więźby.

📢 Triathlonistki rozpaliły podczas deszczu Nową Hutę! "Ani raz nie stchórzyłam" Przepłynęły półtora kilometra w Zalewie Nowohuckim, potem na rowerach przejechały nowohuckimi ulicami 40 km (osiem pięciokilometrowych pętli), na koniec przebiegły 10 km; w międzyczasie przeszła ulewa. W godzinę, 57 minut i 5 sekund uwinęła się ze wszystkim Norweżka Solveig Lovseth, która została mistrzynią III Igrzysk Europejskich. Ale radości na mecie nie kryły też dwie młode polskie triathlonistki - Magdalena Sudak i krakowianka Józefina Młynarska. 📢 Miechów. Rozpoczęli lato Wiankami i strefą kibica Dużo się ostatnio działo na terenie parku miejskiego w Miechowie. Mieszkańcy po raz drugi uczestniczyli w Wiankach i po raz pierwszy w strefie kibica zorganizowanej z okazji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023. 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 27.06.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 27.06.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 27.06.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji!

📢 Wronin. Wykopali amunicję z I wojny światowej [AKTUALIZACJA] Podczas prac budowlanych we Wroninie (gmina Koniusza) natrafiono na amunicję z czasów I wojny światowej. Pociski zostały już przekazane saperom.

📢 Żębocin. Fotowoltaika na składowisku? Tak, ale najpierw rekultywacja Zakład Gospodarki Komunalnej w Proszowicach jest jedyną gminną spółką, która w ubiegłym roku zanotowała stratę. Sposobem na poprawę finansów jednostki miałaby być budowa farmy fotowoltaicznej na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych w Żębocinie, którym ZGK zarządza. Najpierw jednak należy je zrekultywować. Na czym zresztą też można zarobić... 📢 Wiatr porwał płachtę Igrzysk Europejskich 2023. Niecodzienny przypadek podczas turnieju rugby, mecz na stadionie Wisły przerwany! Do niecodziennej sytuacji doszło podczas rozgrywek w rugby 7-osobowym na stadionie Wisły Kraków w ramach Igrzysk Europejskich w Krakowie. Nagle mecz półfinałowy kobiet Wielkiej Brytanii z Belgią został przerwany.

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [27.06.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Zaginął Ryszard Mirochna z Pcimia. Policja i rodzina apelują o pomoc Od kilku dni trwają intensywne poszukiwania 50-letniego Ryszarda Mirochny. Mieszkaniec Pcimia zaginął 19 czerwca br. Ostatni raz widziany był w okolicach lasu Pcim Wielkie Ulmany. Każdy kto widział mężczyznę lub można udzielić informacji pomocnych w jego odnalezieniu proszony jest o kontakt z policją w Myślenicach.

📢 Horoskop dzienny na 29 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 29 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Przesławice. Zderzenie dwóch pojazdów na DW775. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA] We wtorek o godz. 9.55 doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym w Przesławicach, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 775 (odcinek Proszowice - Słomniki). W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, kierowca pojazdu dostawczego, który został przewieziony do szpitala. Do godziny 11.30 ruch na drodze odbywał się wahadłowo. 📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski vs. wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Kto zarobił więcej? Prof. Jacek Majchrowski od lat jest jednym z najbogatszych wśród prezydentów polskich miast. Teraz przeanalizowaliśmy jego najnowsze oświadczenie majątkowe za 2022 rok, porównując z również najnowszym oświadczeniem majątkowym przedstawiciela Rady Ministrów w Małopolsce, czyli wojewody Łukasza Kmity. Kto w ubiegłym roku zarobił więcej? Czy wojewoda ma równie pokaźny majątek co prezydent stolicy Małopolski? Przeczytajcie.

📢 Agnieszka Kotońska coraz szczuplejsza. Celebrytka schudła 40 kg. Co zrobiła, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę i ponownie nie przytyć? Agnieszka Kotońska to kobieta, o której stało się głośno za sprawą programu telewizyjnego „Googlebox” oraz jej metamorfozy. Niewiele osób wie, że celebrytka ważyła 100 kg. Dzisiaj po jej nadwadze nie ma śladu, a ona jest tak szczupła, że jej fani zaczynają się o nią martwić. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku.

📢 Kraków. W Luboczy ma powstać nowy węzeł komunikacyjny. Trawają konsultacje Jeszcze do 30 czerwca 2023 r. można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”. Chodzi o budowy węzła przesiadkowego zlokalizowanego w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. W skład węzła wchodzić ma przystanek kolejowy „Kraków Lubocza”, zmodernizowana pętla tramwajowa, a także parking Park+Ride oraz Bike+Ride. 📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Naprawa samochodu. Które marki aut są najczęstszymi klientami warsztatów? Mamy raport Eksperci z portalu DobryMechanik.pl sprawdzili koszty serwisu i napraw dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce. Z analizy wizyt z ostatnich 12 miesięcy wynika, że najczęstszymi klientami warsztatów są posiadacze marek Opel, Ford, Renault, Audi oraz Skoda. Najwyższe koszty pojedynczej wizyty ponoszą kierowcy Alfa Romeo. 📢 Najlepsze i najpiękniejsze plaże w Polsce. Tu warto wybrać się na wakacje nad Bałtyk! Czysta woda, piękny piasek i liczne atrakcje Zastanawiacie się, gdzie są najlepsze i najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Gdzie warto pojechać na wakacje nad morze, aby cieszyć się pięknymi widokami i odpocząć od codziennego zgiełku? Sprawdziliśmy rankingi i opinie turystów. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie wyjątkowych plaż nad polskim morzem, które warto odwiedzić. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najpiękniejsze i najlepsze polskie plaże!

📢 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 27.06.2023. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 27.06.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 27.06.2023. Co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży? Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan.

📢 Ranking dzielnic Krakowa: gdzie są najtańsze i najdroższe mieszkania? Cena za metr kwadratowy wciąż rośnie! 27.06.2023 Pierwszy stopień podium rankingu najdroższych krakowskich dzielnic dla nikogo nie będzie zaskoczeniem: najdrożej jest w Dzielnicy I Stare Miasto. Portal sonarhome.pl podaje, że średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 15309 zł, co stanowi kwotę o 4304 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Coraz mniej w rankingu jest dzielnic, w których cena za mkw. spada poniżej 10 tys. zł. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkania w Krakowie. Ranking cen lato 2023.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 119. German grozi Cayetanie. Streszczenie odcinka [26.06.2023] German spotyka się z Cayetaną. W pewnym momencie zaczyna jej grozić. O co chodzi? Kto zemdleje w pracowni Leandra? Koniecznie przeczytaj streszczenie 119. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 MODNE kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 27.06.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 27.06.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 27.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 27.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 27.06.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu! 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 27.06.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Kraków. TOP 15 najbardziej nietypowych restauracji, pubów i kawiarni. Znasz TE MIEJSCA? One naprawdę zapadają w pamięć! 27.06.2023 Wiedzieliście, że w Krakowie możecie wypić kawę, siedząc w szafie lub sączyć drinka, pływając w basenie z kulkami? Co powiecie na skok do króliczej nory (którą uprzednio trzeba znaleźć), by rozkoszować się napojami, o nazwach i smakach wyrwanych wprost z baśni? Popijając herbatę w knajpce w Nowej Hucie, zahaczycie o seans filmowy, a w pizzerii zlokalizowanej w Bieżanowie skonsumujecie posiłek w towarzystwie krokodyla. Przejdź do galerii i sprawdź najbardziej nietuzinkowe miejsca w Krakowie.

📢 Niektórzy Dzień Wędkarza mają co dzień! Bo wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Powstała koncepcja zagospodarowania przyszłego Parku Woźniców. Zobacz wizualizacje Stworzenie Parku Woźniców obejmuje rozległe enklawy spontanicznej zieleni, która stanowi schronienie przed codziennym zgiełkiem dla wszystkich mieszkańców okolicy, w tym ludzi i dzikich zwierząt. W latach 2013 oraz 2018 dzięki przyjęciu uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania “Czyżyny Łęg” oraz “Łąki Nowohuckie” większość obszaru objętego opracowaniem, została przeznaczona na zagospodarowanie pod urządzenie zieleni publicznej, a tym samym została uratowana przed presją budowlaną. Teraz czas by stworzyć tam prawdziwy park.

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce polskich gwiazd i influencerów. Tu warto przyjechać na wakacje nad morzem Gdzie pojechać na wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić!

📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [27. 06] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Tragiczne zdarzenie w Krakowie. Dziecko wypadło z okna. Trafiło do szpitala Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 18 na osiedlu Uroczym w Krakowie. Dziecko w wieku około 3-4 lat wypadło z okna, 2 piętra. Po interwencji wszystkich służb dziecko zostało zabrane do szpitala. 📢 Wakacje rozpoczęte, a parawany na plażach rosną jak grzyby po deszczu! Sezon na parawaning wystartował. Zobacz aktualne zdjęcia! Właśnie rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi nad bałtyckimi plażami rozpoczął się nowy sezon na parawaning. Po czym poznać, że jesteśmy na polskiej plaży? Po piasku, widoku na morze i błękitnym niebie? Możliwe, że też. Ale przede wszystkim po… parawanach. Sprawdziliśmy jak aktualnie wygląda sytuacja na najpopularniejszych plażach. Zobacz w galerii zdjęć jak z początkiem wakacji „rosną” parawany!

📢 Oszczędzajmy wodę - apelują w podkrakowskich gminach. Woda z sieci gminnej nie jest do podlewania trawy i napełniania basenów Przerwy w dostawie wody, brak ciśnienia w kranach. W upały kłopoty z wodą w podkrakowskich gminach się nie kończą. W jednych wiercą nowe ujęcia, w innych zaczynają prosić o oszczędzanie wody. A ludzie podlewają trawniki, napełniają przydomowe baseny. Zużycie wody gwałtownie rośnie, w niektórych miejscowościach wieczorami nie ma na tyle wody i ciśnienia w sieci, żeby wystarczyło dla wszystkich, aby np. wziąć prysznic albo zrobić pranie.

📢 Komitet organizacyjny igrzysk europejskich... odcina się od organizacji zawodów na Stadionie Śląskim. Kuriozalne wpadki w Chorzowie "W związku z doniesieniami dotyczącymi wydarzeń odbiegających od norm podczas Drużynowych Mistrzostw Europy, które zwróciły uwagę zarówno sportowców, kibiców, jak i mediów, poprosiliśmy organizatorów zawodów lekkoatletycznych o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska odnośnie zaistniałych sytuacji" - napisał w rozesłanym do mediów oświadczeniu Marcin Nowak, prezes komitetu organizacyjnego Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Sytuacja jest zdumiewająca.

📢 Nowy proboszcz w jednej z parafii w Myślenicach i inne zmiany w parafiach W parafiach Archidiecezji Krakowskiej następują zmiany personale. Dotyczy to także parafii z terenu powiatu myślenickiego, w tym myślenickich, bowiem metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przyjął zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Myślenicach przez odchodzącego na emeryturę ks. Adama Pawickiego. Na jego miejsce mianowany został ks. Władysław Zapotoczny, dotychczasowy proboszcz parafii w Kacwinie. 📢 Proszowice. Radni jednogłośnie dali absolutorium, ale zaniechania też wytknęli Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy otrzymał w poniedziałek od radnych wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obu przypadkach radni byli jednomyślni. Prezentacja raportu o stanie gminy wraz z debatą nad dokumentem trwała w tym roku około czterech godzin. Przy czym debata była bardzo krótka...

📢 Pierwszy trening ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Byli nowi zawodnicy. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice. W poniedziałek 26 czerwca, 15 dni po wywalczeniu awansu do ekstraklasy, piłkarze "Żubrów" rozpoczęli robotę pod kątem nowego sezonu. Po ledwie jednym treningu, już we wtorek czeka ich atrakcja w postaci meczu z mistrzem Polski, Rakowem Częstochowa.

📢 Raj dla "łowców potworów". W Krakowie pod Wawelem pływają ogromne sumy. Niektóre z nich to celebryci, którzy dają się złowić po kilka razy "Pod Wawelem złowił prawdziwego smoka", "Potwór wyciągnięty z Wisły w Krakowie" - takich nagłówków było w ostatnich latach wiele. Wędkarze chwalili się zdjęciami z gigantycznymi sumami wyciągniętymi na zakolu Wisły (i nie tylko). Skąd wzięły się akurat na tym odcinku Wisły? A może to jest jeden i ten sam sum? Między innymi o to pytamy Jarosława Kurka, wędkarskiego łowcę okazów, komendanta społecznej straży rybackiej koła PZW Nowa Huta.

📢 Uroczyste odsłonięcie nowego nagrobka twórcy znanego na całym świecie wizerunku Jezusa Miłosiernego Pęknięta płyta, pionowy element nagrobka z tyłu uszkodzony i rozsypujący się - jeszcze niedawno tak wyglądało miejsce spoczynku zmarłego w 1965 roku malarza Adolfa Hyły na Cmentarzu Rakowickim. W poniedziałek 26 czerwca odsłonięto wyremontowany nagrobek. Adam Hyła jest autorem słynnego obrazu "Jezu ufam Tobie" - wizerunek Jezusa Miłosiernego jest znany na całym świecie. Zbiórkę na remont nagrobka zorganizowało Stowarzyszanie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły. 📢 Politycy PiS na Rynku w Skawinie. Konferencja po wiecu w Bogatyni z deklaracjami poparcia dla niezależności i suwerenności O tym, że Polska na kolejne lata potrzebuje zdecydowanych rządów i ludzi, którzy potrafią zadbać o niezależność kraju, suwerenność narodu, rządów Zjednoczonej Prawicy - mówili politycy z Prawa I Sprawiedliwości. Zorganizowali w Skawinie na Rynku konferencję, która była kontynuacją sobotniego wiecu PiS w Bogatyni.

📢 Wakacje w Tatrach zaczęły się tragicznie. Na drodze do Morskiego Oka zmarł turysta Tragiczny początek wakacji w górach. W poniedziałek 26 czerwca na drodze prowadzącej do Morskiego Oka zmarł turysta. U wędrowca doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Skoki narciarskie przez pięć dni w Zakopanem. Polacy są kandydatami do medali Wtorkowym (27 czerwca) konkursem kobiet na Średniej Krokwi rozpocznie się rywalizacja w skokach narciarskich (na igelicie) w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Reprezentanci Polski w Zakopanem mają przed sobą - do soboty - pięć konkursów i szansę na kilka medali. 📢 Sukces lekarzy ze szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji uratowali życie noworodka Lekarze ze szpitala na Siemiradzkiego mają na koncie kolejne uratowane życie. Tym razem chodzi o noworodka, który przyszedł na świat kilka tygodni temu. Tuż po porodzie dziewczynka zaczęła sinieć, stwierdzono wówczas niedrożność przełyku. Tylko dzięki sprawnej akcji logistycznej lekarzy, dziecko szybko trafiło do szpitala we Wrocławiu, gdzie przeprowadzono zabieg ratujący życie. Aktualnie maluch przebywa w domu z mamą i nie wymaga już respiratora.

📢 W Krakowie powstaną drugie Błonia! Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości z milionowym dofinansowaniem na realizację tej inwestycji Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości chce budować Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0., na którą to inwestycję pozyskała 13,6 mln zł z funduszy europejskich. W ramach zadania powstaną m.in. boiska, korty tenisowe, pole do mini golfa, skate park, a także plac zabaw. Błonia 2.0. to element dużo większego projektu, którego celem jest ożywienie gospodarcze wschodniej części Krakowa. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Miechów. Znamy laureatów konkursu plastycznego poświęconego Maciejowi Miechowicie W ramach obchodów 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity gmina Miechów oraz Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” zorganizowały konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. 📢 Horoskop dzienny na 26 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 26 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Piknik z lotami balonem, kolorowym szaleństwem, pianą i tańcami. Zabawy w Czernichowie - w zdrowej atmosferze Tysiące mieszkańców gminy Czernichów i okolic bawiło się na Pikniku Czernichowskim - w zdrowej Atmosferze. Były loty balonem, festiwal kolorów, a z nim szaleństwo obsypywania się wielobarwnymi pyłkami, były dziecięce zabawy w pianie, tańce w grupach, loteria fantowa z rowerem do wygrania, a ponadto stoiska z rękodziełem, zabawkami, słodyczami oraz wiele innych atrakcji.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 26.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Okolice Zalewu Nowohuckiego zamieniły się w arenę zmagań triathlonistów 27 czerwca w Nowej Hucie rozpocznie się rywalizacja triathlonistów. Na ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tutaj będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami.

📢 Święto Kliszczaka w Pcimiu i dumni ze swojej kultury górale Za nami tegoroczne Święto Kliszczaka. Jak co roku odbyło się Święto Kliszczaka odbyło się w Pcimiu, bo właśnie Pcim pod tą nazwą od kilkunastu lat organizuje swoje „dni gminy” promując jednocześnie kulturę górali kliszczackich. Dlatego podczas niedzielnego wydarzenia na scenie nie mogło zabraknąć zespołów regionalnych. Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Weekend.

📢 Proszowice. Na stadionie Proszowianki zagrał najmłodszy oldboj świata Na zakończenie roku szkolnego piknik na stadionie w Proszowicach zorganizowali klubowi oldboje Proszowianki. Sami też wystąpili w jednej z głównych ról, zmagając się z weteranami Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W szeregach gości wystąpił wyjątkowy oldboj. 📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak nas oszukują duże sklepy. TOP 10 nieczystych zagrań 25.06.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Proszowice. Problem targowiska. Potrzebne sanitariaty czy... kultura? Podrzucane nocą śmieci, potrzeby fizjologiczne załatwiane „w krzakach”. To druga, mniej prestiżowa strona działalności placu targowego przy ulicy Brodzińskiego w Proszowicach. Władze administrującej placem Giełdy Rolnej Ek-Rol przyznają, że z niektórymi zjawiskami ciężko im walczyć. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Karambol pod Krakowem. Zderzyło się pięć samochodów. Jest osoba ranna, droga wojewódzka zablokowana Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Pietrzejowicach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca doszło do karambolu. Pięć samochodów zderzyło się w niedzielę, 25 czerwca rano około godz. 8.30. Jedna osoba jest poszkodowana. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.

📢 Aleksandra Klepaczka reprezentuje Polskę w konkursie Miss Supranational. Kogo jeszcze zobaczymy na finałowej gali w Nowym Sączu? O tytuł Miss Supranational 2023 ubiega się 56 pięknych kobiet z całego świata. Finałowa gala odbędzie się już 14 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a transmitowana będzie na żywo przez telewizję Polsat. Polskę reprezentować będzie Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka. Zobacz pozostałe finalistki Miss Supranational 2023. 📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 24.06.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. 📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc. 📢 Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem. NOWE ZDJĘCIA: Uczestnicy i kibice Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem - brałaś (-eś) w nim udział, za może dopingowałaś (-eś) tych, którzy biegali? Dzięki tej galerii - i kilku poniższym - przypomnisz sobie niedzielną imprezę.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?