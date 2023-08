Prasówka 28.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt”?

Prasówka 28.08: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę" z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - zobacz wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Prasówka 28.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Arką Gdynia Wisła Kraków rozegrała najlepszy mecz w tym sezonie i wysoko pokonała Arkę Gdynia, bo aż 5:1. Oceny za to spotkanie wiślaków muszą być zatem wysokie. 📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie. 📢 Kraków. Uroczyste pożegnanie Dyrektora Teatru Groteska. Wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Dobiega końca 25-letnia kadencja Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka. Z tej okazji w Teatrze Groteska odbyło się wyjątkowe, wydarzenie. Podczas "Wieczoru sentymentalnego" na deskach teatru pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili czas wspomnień.

📢 43. rocznica Porozumień Sierpniowych i Solidarności w Krakowie. Uroczystości odbyły się w Nowej Hucie Dziś, 27 sierpnia, o godz. 16.30 złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Solidarności na placu Centralnym. O godz. 17 w Nowohuckim Centrum Kultury odbyły się uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”. Na zakończenie odbyło się spotkanie „Ludzi Solidarności”, które pozwoliło przywołać wspomnienia i refleksje. 📢 Proszowice. Jeżeli to koniec wakacji to jedziemy do Racławic Wakacyjna tradycja została podtrzymana. Mimo niepokojących prognoz pogody na niedzielne popołudnie, z proszowickiego Rynku wyruszyli w niedzielę w trasę uczestnicy 18. wycieczki rowerowej z Proszowic do Racławic pod egidą Towarzystwa Turystyki Regionalnej. Z dystansem liczącym około 21 kilometrów postanowiło się zmierzyć ponad 30 osób.

📢 III liga. Wieczysta Kraków znów przegrała. Avia Świdnik okazała się lepsza W meczu 5. kolejki w grupie IV piłkarskiej III ligi Wieczysta Kraków przegrała na wyjeździe z Avią Świdnik 1:3. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 27 sierpnia. To druga porażka w sezonie ekipy spod Wawelu.

📢 Nie żyje popularny aktor Andrzej Precigs. Serialowy ojciec Katarzyny Cichopek miał 74 lata Nie żyje Andrzej Precigs, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - podał Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich"- napisano na profilu ZASP w mediach społecznościowych. 📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 „Piknik rodzinny 800 plus” w Laskowej. Dużo atrakcji dla najmłodszych, gry zabawy, degustacja potraw Piknik „Rodzina 800+”w niedzielę zawitał do Laskowej w powiecie Limanowskim. To element kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w programie „Rodzina 500+”, który od stycznia 2024 przekształci się w „Rodzina 800+” 📢 Poważny wypadek na Rybitwach w Krakowie. Są ranni Skrzyżowanie ulic Tadeusza Śliwiaka z Trakt Papieski - zderzenie dwóch samochodów. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Krakowskie dożynki miejskie w Toniach. Tradycja, kultura i dużo dobrej zabawy Warsztaty bukietowe, kolorowy korowód, zajęcia plastyczne, pokazy strażackie, policyjne i wojskowe czy prezentacja monografii „Tonie – historia, ludzie, kultura” - to wszystko czekało na uczestników dożynek w krakowskich Toniach. 📢 Kraków. Tragiczna niedziela. W Przylasku Rusieckim utonął 55-letni mężczyzna, a na Zakrzówku zginął 37-latek Do pierwszego zdarzenia doszło na Przylasku Rusieckim. Pod taflą wody zniknął 55-letni mężczyzna. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarl. Do kolejnego utonięcia doszło na krakowskim Zakrzówku - utonął 37-latek. Po 30 minutowych poszukiwaniach płetwonurkowie natrafili na ciało mężczyzny. Załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon. Od początku sezonu letniego w Małopolsce utonęło już 16 osób.

📢 Syn słynnego śpiewaka operowego Matteo Bocelli zaśpiewał na krakowskim Rynku Głównym To była prawdziwa niespodzianka dla fanów. W niedzielę po południu Matteo Bocelli zaśpiewał na krakowskim Rynku Głównym. W sobotę młody śpiewak był gościem specjalnym swego ojca Andrei Bocelliego podczas jego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Najśmieszniejsze memy z wakacji! Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 27.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Ludowe święto plonów przyciągnęło do krakowskiej Wolicy tłumy mieszkańców. Wieńce dożynkowe zachwycały Swojskie wyroby, wesołe miasteczko oraz animacje dla dzieci - m.in. z takich atrakcji mogli skorzystać uczestnicy dożynek miejskich w Wolicy. Najważniejszym elementem wydarzenia był Przegląd Wieńców Dożynkowych, gdzie zgromadzone 15 unikalnych wieńców, ozdobionych ręcznie zebranymi plonami zbóż, stanowiło wyraz wdzięczności za obfite żniwa. Wieńce, wytworzone ze słomy, kłosów, świeżych kwiatów, owoców i wstążek, posiadają różnorodne kształty i symbolikę, odzwierciedlając lokalne tradycje i konteksty. To także okazja do pielęgnowania i przekazywania ducha polskich obrzędów.

📢 Kibice na meczu Puszczy Niepołomice w Krakowie z ŁKS Łódź Nieco ponad 2300 widzów obejrzało sobotni mecz Puszczy Niepołomice z ŁKS Łódź (2:1). Swoje spotkania w piłkarskiej ekstraklasie "Żubry" rozgrywają na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów dopingujących beniaminka rozgrywek z trybun obiektu Cracovii.

📢 Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” wspierali ją na meczu z Arką Gdynia Niedziela, piękna pogoda i mecz przy ul. Reymonta. Wisła Kraków podejmowała Arkę Gdynia i mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców w tym spotkaniu, którzy stawili się na trybunach. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Wisła Kraków demoluje Arkę Gdynia! Hat-trick Angela Rodado Wisła Kraków rozbiła Arkę Gdynia 5:1, której bramki strzelała nawet bezpośrednio z rzutu rożnego. Bohaterem dnia został jednak Angel Rodado. Autor hat-tricka. „Biała Gwiazda” zagrała wreszcie na miarę oczekiwań jej kibiców!

📢 Gratka dla miłośników polskiego lotnictwa. Można było zwiedzać wnętrza samolotu i śmigłowca, którym latał papież Oglądanie samolotów, seanse filmowe, koncerty orkiestr dętych - m.in takie atrakcje czekały na uczestników święta w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Muzeum przygotowało bogaty program, który ucieszył zarówno miłośników lotnictwa, jak i tych, którzy po prostu chcieliby zobaczyć coś nowego. Zobaczcie fotorelację! 📢 Kraków. Na pchlim targu pod Halą Targową zawsze jest wesoło. Można tam kupić starocie i spotkać podróżnika z kaczką, gęsią i psem Człowiek, który prowadził rower, na który zapakował psa, gęś i kaczkę był prawdziwą sensacją niedzielnego targu staroci. Ludzi co chwilę zatrzymywali się, robili zdjęcia i zagadywali Dariusza Brzeskiego. A jaka jest historia tej niesamowitej drużyny? Po śmierci rodziców pan Dariusz wybrał się na targ rolny, gdzie zobaczył wystraszone maleńkie gęsi i kaczki. Nie namyślając się zbyt długo postanowił dać im dom. Od tego czasu są nierozłączne.

📢 Imprezownia i lunapark pod Hotelem Forum rozrasta się. To już potężny kompleks rozrywkowy Najpierw powstało Forum Przestrzennie i okazało się hitem imprezowym. Później w dalszej części dawnego hotelu Forum powstała Hala Forum, kolejna knajpa. Teraz jest i trzecie miejsce do piwkowania, po lewej stronie hotelu, patrząc od strony Wisły. To drewniana konstrukcja, podobnie jak płotek, który wygrodził ogródek dla gości tuż przy alejce bulwarów wiślanych. A z drugiej strony hotelu Forum, w kierunku mostu Grunwaldzkiego mamy... wesołe miasteczko i balon widokowy. A planowana jest nowa plaża z kawiarnią poniżej. To miejsce zmienia się cały czas i zmieni jeszcze. 📢 W Tatrach zakończyły się testy hybrydowego wozu konnego, który miał wozić turystów do Morskiego Oka. Nowoczesny fasiąg przegrał z górami Na drodze do Morskiego Oka zakończyły się testy konnego wozu hybrydowego ze wspomaganiem elektrycznym, który miał wozić turystów, zmniejszając tym samym pracę wykonywaną przez konie. Wynalazek nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Problemem okazały się akumulatory i obsługa systemu, dlatego na razie zaprzestano dalszego testowania nowoczesnych fasiągów – powiedział PAP Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

📢 Anna Król z Rytra i Zbyszek Zamróz poznali się w "Sanatorium miłości". Zakochani przygotowują się do ślubu. Dali szansę miłości Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów.

📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie.

📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj. 📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów! Zobacz najśmieszniejsze wpadki polskiego internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Tłum miłośników muzyki na Gali Operetkowej w Nowej Hucie. Romantyczny i roztańczony świat zachwycił widzów Utwory Straussa czy Kálmána, wspaniała orkiestra, porywający i uzdolnieni soliści – najpiękniejsze arie zabrzmiały ponownie dla mieszkańców Nowej Huty. Podróż przez romantyczny i roztańczony świat operetki i operetki odbyła się 26 sierpnia o godz. 19 przed Nowohuckim Centrum Kultury. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich melomanów.

📢 Koszyce. Zbierali pieniądze na operacje chorej dwunastolatki W sobotę na boisku Szreniawy w Koszycach przez kilka godzin trwał festyn, którego celem była zbiórka środków na leczenie dwunastoletniej Ani Gajówki. Dziewczynka zmaga się z guzem żuchwy i wkrótce przejdzie ciężką operację. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 27.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 27.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 27.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! 27. Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Po przejściu frontów burzowych przez Małopolskę - raport wojewody Ostania doba była w Małopolsce bardzo niespokojna pod względem pogody. Najpierw ostrzeżenie o burzach z gradem trzeciego stopnia dla 3 powiatów (oświęcimski, suski, wadowicki). Przez Małopolskę przechodzi front, który generuje ponad 900 interwencji strażaków i brak prądu dla ok. 60 tys. odbiorców. Zjawisko kończy się, a meteorolodzy wydają kolejne ostrzeżenia, również trzeciego – najwyższego – stopnia dla 15 małopolskich powiatów, a dla pozostałych – stopnia drugiego. Przewidywane były nawet opady gradu i trąby powietrzne. 📢 Horoskop dzienny na 29 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 29 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 28 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 28 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 27 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 27 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 99. Ofiara przemocy domowej. Streszczenie odcinka [30.08.23] Seher nadal jest wściekła na Yamana. Tymczasem Ozan uchodzi w oczach innych na bohatera. Co zrobił? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 99. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 291. Szybki rozwód. Streszczenie odcinka [30.08.23] Hasan Ali chce jak najszybciej rozejść się z Ender. Tymczasem Zehra chce, aby Mert się nią zainteresował. Co zrobi w tym celu? Już teraz przeczytaj streszczenie 291. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 27.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 27.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 27.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.08.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [27.08.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [27.08.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Polskie lekkoatletki znowu bezkonkurencyjne w konkursie miss mistrzostw świata 2023 w Budapeszcie [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie nieuchronnie zbliżają się do mety. Polscy kibice raczej nie będą tęsknić za czempionatem globu w stolicy Węgier – reprezentacja Polski tym razem nie zapisała się w pamięci sympatyków „Królowej Sportu” złotymi zgłoskami. Medali Biało-Czerwonych było jak na lekarstwo. 📢 Kamieniołom Libana - mija rok odkąd jest chroniony. To niesamowite miejsce na mapie Krakowa Prawie rok temu Kamieniołom Libana stał się nowym użytkiem ekologicznym. Ponad 14 ha zieleni, położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim. to miejsce, które zachwyca krajobrazem. Najlepszą panoramę na kamieniołom można podziwiać z pobliskiego Kopca Krakusa. Zobaczcie te zdjęcia.

📢 Kraków. Carniloving w Krakowie, czyli zjazd miłośników czworonogów W sobotę, 26 sierpnia, na terenie zielonym przed Tauron Areną odbył się Carniloving, czyli zjazd miłośników czworonogów. Wydarzenie ma charakter cykliczny i integracyjny - podczas eventu fani kudłatych pupili mogli się spotkać, poznać i zasymilować. Zobaczcie, jak się bawili! 📢 Potężna nawałnica nad regionem tarnowskim. Setki interwencji straży pożarnej. Są powalone drzewa, zerwane dachy i uszkodzone samochody W sobotę (26 sierpnia) po południu przez cały region tarnowski przetoczyła się ogromna nawałnica, która wyrządziła wiele szkód. Strażacy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego mają już kilkaset zgłoszeń od mieszkańców. Trudna sytuacja jest także w powiatach brzeskich i bocheńskim. 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Arką Gdynia Wisła Kraków zagra w niedzielę o godz. 12.40 z Arką Gdynia. Sytuacja kadrowa przed tym meczem jest w ekipie „Białej Gwiazdy” dobra. Pauzuje tylko kontuzjowany Michał Żyro. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na niedzielne spotkanie.

📢 Do Szpitalnej Kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Kobierzynie po renowacji wrócił odnowiony ołtarz i tabernakulum Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w sobotę 26 sierpnia podczas Mszy św. odpustowej przy szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego poświęcił odnowionych elementów kaplicy. Do wnętrza powróciły odnowiony ołtarz i tabernakulum, a uczestnicy mszy mogli także podziwiać odnowione malowidła ścienne w prezbiterium. 📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków idzie za ciosem, wygrała z KS PKM Olkusz W meczu 3. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Wieczysta II Kraków pokonała na swoim stadionie KS PKM Olkusz. Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach podczas spotkania, rozegranego w sobotę, 26 sierpnia.

📢 Policyjny pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn podejrzewanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca Sądecczyzny Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali osoby podejrzewane o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 75-letniego mieszkańca Sądecczyzny.

📢 Naprawa na gazie! Oto największe wpadki mechaników samochodowych polskiego internetu Karuzele śmiechu czas zacząć. Zobacz naprawy na gazie autorstwa mechaników samochodowych, którzy ewidentnie minęli się z powołaniem. Przed wami największe wpadki fachowców z warsztatów strachu. Zaskakujące i zabawne przypadki braku kompetencji. Musicie to zobaczyć! 📢 Dyrektorzy krakowskich szkół gotowi do objęcia stanowisk. Każdy z nich musi mieć pomysł na rozwój i funkcjonowanie placówki Dla niektórych będzie to pierwsza, dla innych – druga lub kolejna kadencja: od nowego roku szkolnego 57 osób obejmie stanowisko dyrektora krakowskiej szkoły, przedszkola lub placówki. Ze sprawowaniem tej funkcji wiąże się wiele wyzwań, dlatego zarówno debiutujący, jak i dotychczasowi dyrektorzy mogą liczyć na stałe wsparcie miasta. 📢 Kiedy wypłata czternastej emerytury? Minister Marlena Maląg podała szczegóły. Pieniądze już we wrześniu trafią na konta emerytów i rencistów Kiedy nastąpi wypłata czternastej emerytury? Jak poinformowała Minister Marlena Maląg, wypłaty rozpoczną się już 1 września. W przyszłym miesiącu emeryci i renciści mogą się więc spodziewać wyższych niż zazwyczaj przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jak wyjaśniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, „czternastki” zostaną zrealizowane w terminach wypłat emerytury lub renty.

📢 TOP 18 najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej. Możecie je spotkać podczas wakacyjnych podróży. Zdjęcia i opisy Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

📢 Pożar autokaru na autostradzie A4 w rejonie Krakowa Autostrada A4, kierunek Katowice. Około godziny 5 rano w pobliżu punktu poboru opłat doszło do pożaru autokaru wycieczkowego, którym podróżowały 32 osoby - podał profil Małopolska w Akcji na FB. Na szczęście brak osób poszkodowanych, ale pojazd spłonął doszczętnie. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Występowały również utrudnienia w ruchu.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Kraków. Tramwaje w kierunku Górki Narodowej ruszą we wrześniu, ale na pętle nie wjadą Na Górce Narodowej trwa budowa pętli wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P+R. Wykonawca stara się spieszyć z pracami, ale nie ma szans by zaraz po wakacjach mogły dojechać tam tramwaje. Sam parking P+R - jeden z trzech realizowanych w ramach kontraktu z firmą Intercor - będzie miał docelowo dwa poziomy i pomieści ok. 470 pojazdów.

📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata MŚ 2023 w lekkiej atletyce w Budapeszcie zaplanowano na 9 dni (19-27 sierpnia 2023), zawodnicy dzisiaj będą walczyć o kolejne medal. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkich medalistów (wyniki finałów), jest też klasyfikacja medalowa MŚ po każdym dniu.

📢 Idź na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w już 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka – „Północne rubieże Puszczy Niepołomickiej”. 📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej 25.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy. 📢 Gmina Miechów. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na pięć lat. Jedna zmiana Po przeprowadzonych konkursach burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski powierzył czterem osobom stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na pięcioletnią kadencję. Tylko w jednym przypadku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. 📢 Przybysławice. Gołeckie Żniwogranie w randze powiatowej już w niedzielę Tegoroczne Gołeckie Żniwogranie będzie jednocześnie XXII Dożynkami Powiatu Miechowskiego. Święto plonów odbędzie się już w najbliższą niedzielę (27 sierpnia) na boisku sportowym w Przybysławicach. Patronem medialnym imprezy jest Dziennik Polski.

📢 Powiat proszowicki. Podpowiadamy jak spędzić ostatni wakacyjny weekend Wprawdzie rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września, ale ostatni prawdziwie wakacyjny weekend czeka nas już teraz. Zdają sobie z tego sprawę organizatorzy lokalnych atrakcji, którzy przygotowali dla mieszkańców kilka propozycji. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 161. Czy Celia jest w ciąży? Streszczenie odcinka [24.08.2023] Stan Rity nie ulega poprawie, wręcz przeciwnie. Manuela postanawia spełnić jej marzenie. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 161. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 162. Poczucie wstydu i szczere wyznania. Streszczenie odcinka [25.08.2023] Claudio otrzymuje pomoc i udaje mu się uciec. Tymczasem Rosina zmienia miejsce zamieszkania, a Servando rezygnuje ze swojego źródła dochodu. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 158. odcinka "Akacjowej 38"

📢 Dziedzictwo odc. 96. Ali oszukuje Kiraz. Streszczenie odcinka [25.08.23] Kiraz próbuje się usamodzielnić. Nie podejrzewa, że Ali ją w międzyczasie oszukuje. Co zrobi mężczyzna? Tymczasem Ozan otrzymuje telefon. Od kogo? Przeczytaj streszczenie 96. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.08.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gmina Proszowice. Senepid zaleca gotowanie wody odbiorcom z trzech miejscowości Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Proszowicach wydała komunikat o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu zaopatrującego wsie Jakubowice, Żębocin i Więckowice. Powodem jest stwierdzenie pobranych próbkach wody bakterii z grupy coli. 📢 Na Wzgórzach Krzesławickich wyrosły... góry. Ogromne ilości ziemi usypano pod budowę węzła Grębałów Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską można odnieść wrażenie, że wokół piętrzą się góry. Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Tak wygląda teren, na którym do końca 2025 r. ma powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka. 📢 Sudołek. Pożar kombajnu zbożowego. Operator maszyny poparzony W poniedziałek około godziny 16.45 w Sudołku (gmina Pałecznica) podczas pracy zapalił się kombajn zbożowy. Maszyna uległa częściowemu spaleniu. Poparzeń doznał również jej operator.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku.

📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Pożar kombajnu na granicy Krakowa i powiatu krakowskiego. Spaliło się też zebrane już zboże Pożar kombajnu pracującego na polu na ul. Brzeskiej przy granicy Krakowa oraz gmin Niepołomice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 12 sierpnia po południu. Palił się kombajn, a z nim zebrane już zboże, które było w zbiorniku pojazdu. 📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

