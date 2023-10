Prasówka 28.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku?”?

Prasówka 28.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej?

📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [28.10.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia [28.10.2023] Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki.

Prasówka 28.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [28.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [28.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [28.10.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach [28.10.2023] Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [zdjęcia - 28.10.23] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Deszczowe piątkowe popołudnie i Kraków stoi w korkach. Zatory na ulicach miasta i obwodnicy Kto w piątek (27 października) wyjechał na ulice Krakowa samochodem, to musi się liczyć, że zanim dojedzie do celu, długo postoi w dużych korkach. Tworzą się na ulicach miasta, mocno zablokowana jest także obwodnica autostradowa. 📢 Tak kiedyś wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego. Parę dzieli pół wieku. Stare zdjęcia modelki Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Para jest razem od 2018 roku. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. 📢 W gminie Wieka Wieś została powołana rada przedsiębiorców. Ma wspierać samorząd w sprawach gospodarki Gminna Radę Przedsiębiorczości powstała w gminie Wielka Wieś. Rozpoczęła działalność od ukonstytuowania się prezydium. Rada, która skupia przedsiębiorców z całej gminy z różnych dziedzin działalności, ma za zadanie wspieranie działań samorządu poprzez dzielenie się przez przedsiębiorców, właścicieli firm i zakładów swoją wiedzą, doświadczeniami a także poprze zapoznawanie się ze znajomością problemów gospodarki gminy.

📢 Tytoniowa kontrabanda. 9 milionów nielegalnych papierosów w kontenerach, które ujawnili policjanci z dwóch województw Blisko 9 mln sztuk nielegalnych papierosów namierzyli małopolscy i śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Przeprowadzili akcję wymierzoną w handel wyrobami tytoniowymi bez akcyzy, których wprowadzenie do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 11 mln zł. Przestępcy dowozili ten "lewy" towar dostawczym pojazdem i przechowywali w garażach blaszakach. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne! W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach!

📢 Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 Wiązanki na cmentarz na Wszystkich Świętych z kwiatów sztucznych i żywych. Zobacz nowoczesne stroiki na WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2023 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych 2021 wypada w środę. Jest to dzień, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, przynosimy znicze i dekoracje w postaci wieńców, bukietów i wiązanek. Zobacz nowoczesne stroiki na cmentarz z kwiatów sztucznych i żywych. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 27.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Mija dwieście lat od zakończenia usypywania Kopca Kościuszki [GALERIA] Dwieście lat temu - 25 października 1823 roku - skończono usypywać Kopiec Koścuszki. Obok Wawelu i zabytków starego miasta, jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa. Jest to jedna z nielicznych budowli widziana praktycznie z każdego miejsca w Krakowie. 📢 Wróg po śmierci przestawał być wrogiem. Cmentarze wojenne z I wojny to świadkowie historii i pięknie położone miejsca, zobacz Zaciekłe walki - ogromne straty w ludziach. Ponad 100 lat temu, na frontach I wojny światowej żołnierze ginęli masowo. Walczono nie na swojej ziemi, daleko od domu. Polityka i wojna rzuciła na tereny dawnej Galicji żołnierzy różnych narodowości z całej Europy. Wielu z nich pozostało już na zawsze. Teraz te cmentarze są w różnym stanie, ale łączy je jedno - nie ma tu bliskich, którzy by dbali o groby. Dlatego pamiętajmy o nich, zapalmy znicz pamięci.

📢 Budimex zaprezentował w Krakowie robota. Ma pomóc w budowie nowego budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego Przy ul. Wrocławskiej w Krakowie trwa budowa nowego budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. Inwestycja realizowana jest przez przedsiębiorstwo Budimex, pochłonie ok. 367,5 mln. złotych i potrwa do 2026 roku. Tymczasem w piątek 27 października, przedsiębiorstwo zaprezentowało nowego współpracownika. Jest nim robot. Maszynę stworzyli m.in. Polacy i Włosi, jest autonomiczny, a na placu budowy zajmie się m.in. wierceniem bądź malowaniem. 📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. "Pora na zmianę bielizny na cieplejszą", czyli jak według internautów przetrwać zmianę czasu W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 28 na 29 października) Nie przegapcie! Chyba nie znamy osoby, która byłaby z tego zadowolona... Ale przynajmniej można się z tego pośmiać! Zobaczcie w galerii najlepsze memy o zmianie czasu! Internauci mają naprawdę interesujące pomysły, jak ją przetrwać. Sprawdźcie!

📢 Znikome zainteresowanie kandydowaniem na radnych dzielnicowych w Krakowie. Są miejsca gdzie liczba chętnych wynosi zero Miejski Komisarz Wyborczy, w dzielnicach i okręgach, w których nie został zarejestrowany żaden kandydat lub zarejestrowany został tylko jeden, wyznaczył dodatkowy dyżur dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rad Dzielnic. Dyżur będzie dzisiaj, 27 października, w godz. 16.00–18.00. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ochronią głowę i dodadzą szyku. Zobacz czapki damskie, w których jesienią będziesz wyglądać stylowo i modnie. One są na topie Nakrycie głowy to jesienią i zimą niezbędny element garderoby. Przede wszystkim zatrzymują ciepło w ciele, chronią przed zimnem oraz wiatrem, ale dodatkowo są również naszą ozdobą. Odpowiednio dobrane będą niczym wisienka na torcie – dodadzą całości uroku i smaku. Zobacz, jakie czapki i inne nakrycia głowy są modne w tym sezonie. Podpowiadamy też, co będzie pasować dojrzałym paniom.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Przemyt ludzi w Tatrach. Kolejne zatrzymania. Tym razem aż 23 nielegalnych imigrantów Funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem ujawnili i dokonali zatrzymania grupy 22 obywateli Turcji i 1 obywatela Afganistanu, którzy nielegalnie pieszo przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski w miejscowości Chochołów. W grupie cudzoziemców było 5 kobiet, 8 mężczyzn oraz 10 dzieci. A nie tak dawno pisaliśmy o 5 osobach z Syrii. To jednak tylko kilka spraw dotyczących przemytu ludzi przez Podhale.

📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie. 📢 Na budowie trasy S7 Widoma-Kraków pojawiło się... jezioro, a może nawet błękitna laguna Postępuje budowa trasy S7 na północ od Krakowa. A na inwestycji pojawiają się ciekawe obrazki. Trochę jakby oaza w sercu pustyni, a może Złote Piaski w Bułgarii lub po prostu błękitna laguna na placu budowy. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad żartuje sobie z sytuacji nawiązując do słynnego filmu, ale zapewnia, że jezioro zniknie, a kierowcy nie będą musieli przesiadać się do łódek.

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 28.10.2023 HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 28.10.2023.

📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach, w rejonie Giewontu. Odnaleziono ciało turysty, na miejscu pracuje TOPR. W górach panują bardzo trudne warunki Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (26 października) w Tatrach, w rejonie Giewontu. Śmierć poniósł turysta, który najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł z wysokości. W piątek nad ranem ratownicy TOPR odnaleźli ciało pod północną ścianą Giewontu. Warunki w górach są skrajnie trudne. Wieje silny wiatr i pada deszcz. 📢 Kraków. Obcokrajowiec próbujący wyjechać z parkingu w Nowej Hucie uszkodził pięć aut. Twierdzi, że pomylił hamulec z gazem Do niecodziennego zdarzenia doszło wieczorem w poniedziałek 23 października na parkingu na os. Niepodległości. Około godz. 18 obywatel Azerbejdżanu próbował wyjechać na ulicę autem marki mazda. Manewrował kierownicą jednak tak niefortunnie, że uszkodził 5 aut. Najbardziej poszkodowane został fiat tipo, który miał wgnieciony bok. - Mężczyzna tłumaczył, że pomylił mu się pedał hamulca z gazem - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

📢 Horoskop dzienny na 27 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 27 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 45. Seyran zbliża się do Ferita. Para spędza razem noc. Streszczenie odcinka [27.10.23] Dochodzi do ostrej wymiany zdań między Halisem a Kazimem. Jeden z nich śmiertelnie się obraża. A co wydarzy się u Ferita i Seyran? Przeczytaj streszczenie 45. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 141. Seher odrzuca Yamana. Jest zasmucona jego zachowaniem. Streszczenie odcinka [27.10.23] Seher jest zasmucona tłumaczeniami Yamana na temat oświadczyn. Co od niego usłyszy? Tymczasem Kiraz po raz kolejny kłóci się z Alim. O co tym razem pójdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 141. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 215. Leonor chce zostać wyzwoloną kobietą. Streszczenie odcinka [27.10.2023] Justo przestaje opiekować się Inocencią. Kto teraz zaopiekuje się dziewczynką? Z kolei Leonor ma agentkę. Jakie jest jej zadanie? Przeczytaj streszczenie 215. odcinka serialu "Akacjowa 38". 📢 Wypadek i utrudnienia na zakopiance. Bus zderzył się z samochodem osobowym W piątek, 27 października od rana są utrudnienia na zakopiance. W Mogilanach doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Występują duże utrudnienia w ruchu. Lewy pas w kierunku Krakowa został zablokowany. To już drugie zdarzenie w okolicy, bo godzinę wcześniej w niedalekiej odległości na zakopiance w Krzyszkowicach były utrudnienia ze względu na plamą ropopochodną. Tam strażacy interweniowali na pasie w kierunku Myślenic. 📢 Kraków. Leją asfalt na Blich, Halickiej i Grzegórzeckiej. Finał inwestycji kolejowej Na ul. Halickiej widać już nowy asfalt. To kolejne miejsce, w którym wykonawcy odtwarzają infrastrukturę drogową przy zmodernizowanej linii kolejowej. Podobne prace trwają przy ulicy Blich oraz Grzegórzeckiej.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Zadziwiający zamek w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Czemu interesował się nim dyktator Korei Północnej? Atrakcje, ciekawostki, ceny biletów Zamek w Płakowicach to jeden z mniej znanych turystycznych skarbów Dolnego Śląska. A szkoda - miejsce to ma niezwykłą historię i zasługuje na to, by poznać je lepiej. Ta niegdyś największa twierdza na całym Śląsku przeszła remont i dziś znów prezentuje się wspaniale, a jej mury skrywają niezwykłe historie dawnych mieszkańców. Zamek pełnił w przeszłości wiele funkcji, w tym szpitala psychiatrycznego i ośrodka pomocy dla dzieci z odległej Korei Północnej. Warto poznać dzieje i tajemnice zamku w Płakowicach i jego atrakcje. Jak dojechać na miejsce, ile kosztują bilety wstępu, gdzie zjeść, gdzie przenocować? Zapraszamy do przewodnika.

📢 Kraków przestrzega, by nie kupować... starych samochodów. Chodzi o Strefę Czystego Transportu "W ostatnim czasie w Internecie pojawiło się sporo ogłoszeń dotyczących okazyjnej sprzedaży starszych samochodów z silnikiem Diesla. Oferowane są w promocyjnych cenach auta z rocznika 2009 i wcześniejszych, z normą spalania Euro 4 i niższą. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że takie pojazdy nabywane teraz, co do zasady, od 1 lipca 2024 r. nie będą już mogły poruszać się po Krakowie" - przestrzegają urzędnicy na stronach internetowych. Problem w tym, że cześć mieszkańców, sprzeciwia się wprowadzaniu takich stref i ograniczaniu swobodoy jeśli chodzi o dobór samochodu, czy możliwość jazdy nim po mieście.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 27.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Zakopane. Piękna jesień w Tatrach, zobaczcie te widoki na naszych zdjęciach Tatry zapraszają jesiennymi kolorami. Jesień w górach jest jednak bardziej wymagająca dla miłośników górskich wycieczek. Niższe temperatury, śliskie szlaki i możliwe częstsze zmiany pogody - na to trzeba się przygotować i być rozważnym w górach. Piękne widoki przyciągają, ale trzeba mieć się o tej porze roku szczególnie na baczności. 📢 Krzysztof Ingarden: Najlepsze miejsce dla nowej filharmonii jest obok hotelu Forum ROZMOWA. - Im bliżej centrum miasta, tym lokalizacja jest atrakcyjniejsza dla funkcji kulturalnej, także ze względu na możliwości komunikacyjne. Nową Filharmonie w Krakowie widziałbym w rejonie dawnego hotelu Forum - mówi prof. Krzysztof Ingarden, krakowski architekt, uhonorowany w tym roku tytułem Promotor Polski przyznawanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

📢 Zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Jak Kraków przygotowuje się do elektrycznej rewolucji? Zgodnie z unijnymi przepisami od 2035 r. ma w Europie obowiązywać zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Niedawno Prokurator Generalny zaskarżył proponowane zmiany, zwracając uwagę, że ich wprowadzenie miałoby katastrofalny wpływ na polską gospodarkę. Przyszłością mają być auta elektryczne. Sprawdziliśmy jak do tej strategii przygotowuje się Kraków. Okazuje się, że pod Wawelem zarejestrowanych jest ponad 670 tys. aut, a wśród nich tylko ponad 3 tys. to pojazdy elektryczne.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje. Takie cięcia i uczesania odejmą lat Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Kraków. Po Lubicz czas na szybki remont torowiska na Wielickiej. Większe utrudnienia też przy moście Dębnickim W najbliższy poniedziałek, 30 października, od godz. 20.00 zaplanowano kolejne prace serwisowe na infrastrukturze tramwajowej, tym razem na ul. Wielickiej (Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim). Wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wcześniej remontowano torowisko na Lubicz. W innym rejonie miasta, przy Moście Dębnickim prace trwają od miesięcy, kolejny etap uniemożliwi przejście pieszym przez ulicę.

📢 Kraków. Szpital Żeromskiego od środka. Tak działa jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce Fotografowie mogli uwiecznić na zdjęciach, jak wygląda codzienność pacjentów oraz lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W lecznicy odbył się dla nich dzień otwarty. 📢 Kraków. Na moście kolejowym można już sobie usiąśc, podziwiać widoki, wypić kawkę. To niezłe miejsce na randkę Po nowym moście kolejowym można nie tylko spacerować, ale również wygodnie sobie na nim przysiąść. Pomiędzy przęsłami pojawiły się drewniane siedziska. Aktualna pogoda może nie sprzyja przesiadywaniu na moście w deszczu i przy podmuchach wiatru, ale na wiosnę może to się stać atrakcją. Mało mostów w Krakowie, na których można sobie posiedzieć... 📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej. Podano datę pogrzebu Pogrzeb Wandy Półtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II i honorowej obywatelki miasta Krakowa, odbędzie się we wtorek 31 października. Zostanie pochowana na parafialnym cmentarzu na krakowskim Salwatorze.

📢 Militaria jako dzieła rzemiosła artystycznego. Wystawa "Broń i barwa" w Arsenale Muzeum Czartoryskich Broń biała i palna, uzbrojenie ochronne i elementy umundurowania, odznaczenia i przedmioty osobiste związane z ważnymi postaciami polskiej historii złożyły się na nową wystawę Muzeum Narodowego w Krakowie „Broń i barwa”, prezentowaną w Arsenale Muzeum Czartoryskich. Muzealnicy zachęcają, by spojrzeć na te obiekty jak na dzieła rzemiosła artystycznego. 📢 Niezwykłe zamki i ruiny w okolicy Krakowa! To prawdziwa podróż w czasie Małopolskę zdecydowanie można nazwać królestwem zamków. W samej stolicy województwa, kryje się najpopularniejszy zamek w Polsce. Jeśli lubicie miejsca które mają duszę, a dodatkowo skrywają niezwykłe historie to przedstawiamy zestawienie niezwykłych zamków ruin w okolicy Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc to prawdziwa podróż w czasie! O tej porze roku wyglądają jeszcze piękniej niż zawsze. Zobaczcie sami gdzie udać się na krótki wypad!

📢 Kraków. Kolizja tramwajów pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Zablokowany przejazd Filharmonia - Bagatela [AKTUALIZACJA] Tuż przed godziną 14.00 w czwartek 26 października Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poinformowało o dużych utrudnieniach. Wszystko przez kolizję dwóch tramwajów. - Rozj. UJ brak przejazdu w obydwu kierunkach - kolizja tramwajów, tramwaje kierowane przez ul. Westerplatte i Basztową - informuje MPK S.A. na swojej stronie. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK S.A. w Krakowie poinformował nas, że na ten moment nie ma informacji, aby ktoś w tym zdarzeniu został ranny. 📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Kultowe zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Jest przetarg na budowę węzła na zakopiance na południe od Krakowa Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na zakopiance w Krzyszkowicach. Inwestycja pozwoli na bezkolizyjny wjazd na drogę krajową nr 7. Na oferty czeka do 30 listopada. Dzięki inwestycji ma być bezpieczniej i łatwiej dla kierowców. Jak podaje GDDKiA prowadzi szereg inwestycji na południe od Krakowa. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Wypadek pod Krakowem. Kierowca uciekł, czterech pasażerów pijanych. Droga zablokowana W wypadku drogowym w Michałowicach, który miał miejsce w środę, 25 października cztery osoby zostały poszkodowane. W okolicy skrzyżowania ul. Warszawka i Granicznej kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wpadło na ogrodzenie prywatnej posesji.

📢 Będą duże problemy z dojazdem na Wszystkich Świętych do jednego z największych cmentarzy w Krakowie 1 listopada do nekropolii nie będzie można dotrzeć tramwajem, a droga samochodem lub autobusem będzie oznaczała stanie w korkach. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądała podróż do cmentarza Grębałów. Powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. - Problemy mogą być ogromne - twierdzi radny miejski Łukasz Sęk. 📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

📢 Rydzowe szaleństwo w Beskidzie Niskim. Najlepsi zbieracze wynoszą z lasu po kilkanaście kilogramów. I zarabiają. Top 11 rydzowych miejsc Wysyp rydzów trwa. Do tego stopnia, że pojemnik pełen rudych kapeluszy na gorlickim Dworzysku można kupić już za pięć złotych. Porcja wystarcza na jajecznicę dla całej rodziny. Grzybiarze zapowiadają, że wysp jeszcze potrwa, bo wszelkie pogodowe okoliczności sprzyjają temu. 📢 Placki ziemniaczane: przepis. Klasyczne, chrupiące, z selerem. Najlepsze przepisy naszych Czytelników Przepis na placki ziemniaczane. "Poproszę jednego placka ziemniaczanego!" Kto ogląda Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler ten wie, że placki ziemniaczane są prawdziwym testem dla kucharzy. Według Magdy Gessler placki muszą być chrupiące, świeżo zrobione i nie mogą zawierać za dużo mąki. Zobaczcie TOP 7 przepisów na placki ziemniaczane: klasyczne szefa kuchni, z selerem, z kminkiem i pianą z białek, z gulaszem oraz z sosem grzybowym od Kół Gospodyń Wiejskich i zapiekane z fasolką i serem żółtym. A dla koneserów – pikantne placki ziemniaczane z bakłażanem. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Kraków: 30 lat, ale inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat!

📢 Pogrzeb trenera Tadeusza Piotrowskiego. Pożegnało go wielu byłych zawodników Rodzina, najbliżsi, przyjaciele i znajomi, w tym wielu ze środowiska piłkarskiego, pożegnali na cmentarzu Rakowickim Tadeusza Piotrowskiego. Krakowianin, były piłkarz i trener, podczas swojej kariery związany m.in. z Cracovią, Garbarnią i Puszczą Niepołomice, zmarł 16 października w wieku 76 lat. 📢 WTA Finals 2023. Poznaj uczestniczki tenisowego turnieju w Cancun Zawody WTA Finals 2023 odbędą się w dniach 29 października - 2 listopada w Cancun. W tenisowym turnieju w Meksyku poznamy mistrzynie tego sezonu w grze singlowej i deblowej. Wystąpi także nasza tenisistka Iga Świątek. Zobacz w galerii, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 Złota jesień pod Tatrami. Tu zrobisz wyjątkowe zdjęcia które zachwycą Twoich znajomych. Zdradzamy ulubione miejsce influencerów i fotografów Polska, złota jesień pod Tatrami zachwyca. Tu zrobisz przepiękne zdjęcia, którymi podbijesz Instagrama zachwycisz Twoich znajomych. Zdradzamy sekret zawodowych fotografów i znanych influencerów! Gdzie znajduje się to wyjątkowe miejsce? To przepiękna i klimatyczna Przełęcz nad Łapszanką, położona na polskim Spiszu, tuż przy granicy ze Słowacją. Kliknij w galerię i zobacz, jak piękne zdjęcia możesz tu zrobić!

📢 Grał w Krakowie, w ekstraklasie za granicą staje się gwiazdą. Kolejne gole Mark Assinor w sezonie 2022/2023 grał w II lidze w krakowskich zespołach - Hutniku i Garbarni. W sierpniu 23-latek z Ghany zadebiutował w nowym klubie, Żeleziarne Podbrezova. I dwa miesiące wystarczyły mu, by stać się czołowym piłkarzem słowackiej ekstraklasy! Właśnie za nim najbardziej owocny występ: w meczu z MFK Rużomberok zdobył dwa gole. W rankingu strzelców ligi zajmuje trzecie miejsce. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Sernik. Tradycyjny, puszysty, bez pieczenia. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pyszne serniki. Serniki są jednym z ulubionych wypieków. Ich sekretem jest ponadczasowy smak i łatwy sposób przygotowania. Zobaczcie TOP 10 przepisów na pyszne serniki naszych Czytelników. Sernik tradycyjny, sernik puszysty, sernik na kruchym spodzie, sernik „babciny”… Co kto lubi! Kliknijcie w galerie i wybierzcie idealny sernik dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków pożegnał Stanisława Radwana. Wybitny artysta, człowiek muzyki i teatru, spoczął na Cmentarzu Salwatorskim W poniedziałek 23 października krakowianie pożegnali Stanisława Radwana. Legendarny kompozytor spoczął na Cmentarzu Salwatorskim. Kompozytor, reżyser i scenarzysta, były dyrektor Starego Teatru zmarł 14 października w wieku 84 lat. 📢 Kraków. Kończą rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką. Prowadzą tam ostatnie roboty kamieniarskie Na przełomie listopada i grudnia, najpóźniej do końca roku powinny się zakończyć wszystkie prace związane z rozbudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką. Obok tego obiektu już funkcjonuje nowy przystanek PKP Kraków Grzegórzki. Powstały też estakady, pod którymi miasto utworzy Park Kolejowy. Przed wiaduktem od strony Hali Targowej ma powstać plac Grzegórzecki z zielenią.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Kraków. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: zmiany w organizacji ruchu. Czy 1 listopada dojedziemy do jednego z największych cmentarzy w Krakowie? W związku z koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej, od czwartku, 26 października wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od węzła Grębałów do skrzyżowania ul. Kantorowicka/Bukszpanowa planuje wprowadzić niewielkie zmiany w organizacji ruchu. Nie spowodują one utrudnień w dniu Wszystkich Świętych. 📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc.

📢 Odnowią zabytkowe organy w jednej z najstarszej parafii pod Krakowem. Instrument służy od połowy XIX wieku Niezwykle miejsce, kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy - to jedna z najstarszych świątyń pod Krakowem. Pochodzi z XVI wieku. Ma zabytkowe XIX-wieczne organy, które będą remontowane. Gmina Wielka Wieś pozyskała na to pieniądze ponad 366 tys. zł . Remont ma objąć instrument organowy i szafę organową w tym kościele. Prace potrwają rok. 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Największe grzechy pasażerów komunikacji miejskiej. Oto najbardziej denerwujące zachowania w tramwajach i autobusach Komunikacja miejska to wygodny i ekologiczny środek transportu. Pozwala na sprawne przemieszczanie się w dużych miastach na całym świecie. Krakowskimi autobusami i tramwajami tysiące pasażerów codziennie podróżuje między domem a pracą czy szkołą. Nie zawsze jednak taka podróż jest przyjemna. Jak zachowywać się w pojazdach komunikacji miejskiej, aby podróż przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze? 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić!10.9 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu Uczniowie pięciu klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie bawili się na balu studniówkowym w Gościńcu w Czuszowie.

📢 LKS Niedźwiedź i jego wielkie dni. Pamiętacie mecze z Cracovią, Sandecją, Hutnikiem, Koroną Kielce? [ZDJĘCIA RETRO] LKS Niedźwiedź. Dwie dekady temu ten klub z miejscowości położonej w powiecie krakowskim stał się poważną siłą na małopolskiej mapie futbolowej. W 2000 roku awansował do III ligi, która - nie tak jak obecnie - była trzecim poziomem rozgrywkowym w Polsce, a występowały w niej m.in. Cracovia, Korona Kielce, Sandecja. LKS Niedźwiedź w tym towarzystwie spędził trzy sezony, w drużynie prowadzonej przez trenera Piotra Kocąba seniorskie szlify jako nastolatkowie zdobywali Rafał Grodzicki i Marcin Juszczyk, później zawodnicy ekstraklasowi. Dziś, w roku jubileuszu 75-lecia, LKS Niedźwiedź jest w klasie okręgowej. My tymczasem zapraszamy na obszerne zdjęciowe wspomnienia z najlepszych czasów w historii klubu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

