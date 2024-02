Prasówka 29.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel"”?

The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family?

Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców!

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki.

Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku.

Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów.

Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2023-2024: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w siatkarskiej LM grają polskie drużyny, mecze dzisiaj LM siatkarzy w sezonie 2023-2024 rusza 22 listopada, oto wyniki, terminarz i tabele. Liga Mistrzów zawita także do Polski, na dzisiaj w stawce został jeden nasz zespoły: Jastrzębski Węgiel (Asseco Resovia odpadła w fazie grupowej, a Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w barażu), sprawdź kiedy i z kim gra. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o LM w siatkówce mężczyzn. 📢 Jacek Majchrowski zdecydował, kto zastąpi Janusza Palikota w Radzie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK Decyzją prezydenta Krakowa w Radzie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - po tym jak zrezygnował z tej funkcji Janusz Palikot - zasiądzie prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP.

📢 Gmina Kozłów. Rozpoczął się remont drogi powiatowej. Koniec już w kwietniu? W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowe na liczącym blisko trzy kilometry odcinku drogi powiatowej w Kępiu i Przysiece. Plan zakłada, że roboty potrwają do sierpnia, ale dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek liczy, że uda się je zakończyć wcześniej. 📢 Nowa dyrektor TVP Kraków Ewa Godlewska-Jeneralska o zmianach w programie informacyjnym "Kronika": "Czas odbudować zaufanie i wiarygodność" Podczas zorganizowanego w środę, 28 lutego, śniadania prasowego w siedzibie krakowskiej Telewizji Polskiej, nowa dyrektor TVP Kraków - Ewa Godlewska-Jeneralska zapewniała: - Nie przyszłam po to, żeby politycznie przestawić wajchę w drugą stronę. Jednocześnie zadeklarowała, że najważniejszym wyzwaniem jej zespołu będzie odbudowa wiarygodności i zaufania widzów. Ewa Godlewska-Jeneralska zapowiedziała również zmiany w programie informacyjnym "Kronika". Podała też nazwiska nowych prezenterów.

📢 Kultowy bar mleczny przy ul. Królewskiej do zamknięcia. W Żaku już nie zjemy domowego obiadu Tanio, smacznie i domowo - na takie obiady i śniadania przez lata mogli liczyć klienci baru mlecznego Żak przy ul. Królewskiej w Krakowie. Pracownicy kultowej już gastronomii niedawno dostali informację, że po raz ostatni wydadzą obiady 29 lutego. - Zabiła nas nierentowność - mówi nam przez telefon jedna z pracownic baru. 📢 Kto kandydatem PSL na prezydenta Krakowa? Jest decyzja Ostatnią zagadką dotyczącą wyborów na prezydenta Krakowa jest to, jaką decyzję podejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Niedługo zostanie ogłoszone oficjalne stanowisko w tej sprawie. Z naszych ustaleń wynika, że PSL nie wystawi swojego kandydata i nie poprze reprezentanta Polski 2050 Szymona Hołowni. Ludowcy poprą innego z pretendentów.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2024 robi karierę w internecie. Małopolanka wystąpiła w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami! 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Ryanair chce podbić małopolskie niebo. W letnim rozkładzie Małopolanie mogą wybierać spośród aż 83 kierunków Dubrownik, Faro, Olbia i Triest – to cztery nowe kierunki, które w letniej siatce połączeń Kraków Aiport, dołączą do już obecnych 79. W ten sposób Małopolanie, tylko z Ryanairem, będą mogli wybrać się w 83 miejsca świata. Rozrośnie się również baza irlandzkiego przewoźnika w Kraków Airport – do 11 samolotów. To oznacza dodatkowe 200 mln dolarów inwestycji oraz kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Zapowiada się więc rekordowy rok nie tylko dla Ryanaira, ale także dla krakowskiego lotniska, które zamierza w 2024 roku przebić magiczną granicę 10 mln obsłużonych pasażerów. 📢 TOP 10 najtańszych działek budowlanych pod Krakowem na sprzedaż. Sprawdź gdzie kupić działkę Zakup gotowego mieszkania czy też działki w centrum miasta może okazać się sporym kosztem. Dlatego wiele osób decyduje się na zakup działki budowalnej poza miastem. Im dalej od stolicy Małopolski, tym tańsze grunty można znaleźć w publikowanych ofertach. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 najtańszych ofert z okolic Krakowa.

📢 Most Grunwaldzki w Krakowie z datą ważności. Ekspertyza PK wskazuje, do kiedy będzie bezpiecznie. Już trzeba myśleć o nowej przeprawie Aktualny stan Mostu Grunwaldzkiego budzi coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń. Władze Krakowa mówią wprost, że nie widzą innej możliwości niż jego wyburzenie i wybudowanie nowej przeprawy przez Wisłę. O temacie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tymczasem dr inż. Mariusz Hebda ekspert Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej opowiada o kulisach powstania ekspertyzy Mostu Grunwaldzkiego. - Most Grunwaldzki może bezpiecznie służyć mieszkańcom Krakowa do 2038 roku. Wtedy należy go rozebrać i zastąpić nowym. Choć wydaje się, że to dużo czasu, już teraz pora zacząć mówić o tym, jak taka wymiana miałaby wyglądać - mówi ekspert.

📢 Biórków Mały. Kandydat na sołtysa domaga się unieważnienia wyborów Dariusz Luty, kandydat na sołtysa Biórkowa Małego w gminie Koniusza uważa, że podczas głosownia na zebraniu wiejskim doszło do licznych nieprawidłowości. Z tego powodu domaga się unieważnienia wyników wyborów i ich powtórzenia. Wójt gminy z kolei jest zdania, że wszystko odbyło się prawidłowo. Zapowiada, że sprawą zajmą się radni na spotkaniu komisji skarg i petycji, które odbędzie się za dwa tygodnie.

📢 Kraków. Gdy dom jednorodzinny staje się... blokiem. Łukasz Gibała pokazuję przykład patodeweloperki z mikrokawalerkami Przy ulicy Młodzieży 9A, na działce, na której zgodnie z planem zagospodarowania nie może być zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinny dom jest właśnie przekształcany w blok z 16 mikromieszkaniami. – Ta sprawa jest oburzająca, wszystko wskazuje na to, że prace są prowadzone bez jakichkolwiek pozwoleń – komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa i zapowiada interwencję. Urzędnicy miejscy już odpowiadają nam, że żadnego pozwolenia na budowę nie wydawali, a sprawą zajął się już nadzór budowlany. 📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie! Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 28.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywny wiosenny weekend Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie!

📢 Cztery miesiące po tragedii na budowie budynku sądu w Wieliczce. Śledztwo prowadzi prokuratura w Pińczowie Prokuratura w Pińczowie czeka na wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego żurawia budowlanego, który przewrócił się na placu budowy, w wyniku czego jedna osoba nie żyje, a trzy osoby zostały ranne. - Wyniki ekspertyzy powinny przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, czy do wypadku doszło w wyniku awarii sprzętu czy błędu ludzkiego. W zależności od tego będziemy podejmowali dalsze kroki - mówi Daniel Prokopowicz - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

📢 Tych lekarzy najbardziej brakuje w szpitalach w Krakowie. Trend widać już na studiach Medycyna ratunkowa, psychiatria dziecięca, radiologia, anestezjologia, kardiologia i specjalizacje zabiegowe - tych specjalizacji najbardziej brakuje w krakowskich szpitalach. Brakuje również onkologów. Za to przyszli studenci Wydziału Lekarskiego coraz bardziej zabiegają o możliwość studiowania na kierunku lekarsko-dentystycznym. Według danych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ubiegłym roku na 60 dostępnych miejsc na tym kierunku wpłynęło 851 zgłoszeń, czyli o jedno miejsce ubiegało się ponad 14 osób. Z kolei bardzo mało chętnych było na studiowanie kierunku lekarskiego w trybie niestacjonarnym, dlatego w rekrutacji na rok 2024/2025 nie będzie prowadzony nabór na ten kierunek. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej, na dzień 31.12.2023 r. w Małopolsce było ok 14,6 tys. lekarzy i ok. 3,9 tys. lek. dentystów wykonujących zawód.

📢 Grali w Cracovii i Warcie Poznań, co teraz robią? ZDJĘCIA W piątek o godz. 18 Cracovia zagra na wyjeździe z Wartą Poznań. Kilku piłkarzy "Pasów" i zespołu z Poznania reprezentowało oba kluby. Zobaczcie w GALERII o kogo chodzi. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zakazany owoc odc. 417. Gamze chce wziąć ślub z Canerem. Streszczenie odcinka [29.02.24] Gamze ma dla Canera nietypową propozycję. Dogan nie odpuszcza. Nadal chce zaszkodzić Cagatayowi. Przeczytaj streszczenie 417. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej.

📢 10 nietypowych muzeów w Krakowie. Zwiedzisz je za darmo! Kiedy? Zwiedzanie muzeum w Krakowie za darmo? Wbrew pozorom stolica Małopolski oferuje wiele takich miejsc. Zazwyczaj dniem wolnego wstępu jest jeden dzień wyznaczony w tygodniu - ale zdarzają się też wyjątki - dlatego jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić to dostosowanie swojego grafiku do harmonogramu wybranego muzeum. Oto lista tych najbardziej nietypowych. Sprawdźcie, które muzea w Krakowie i kiedy oferują darmowe wejścia. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.02.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Maków. Posypała się nawierzchnia drogi wojewódzkiej między Miechowem a Wolbromiem Kierowcy alarmują, że po zimie droga wojewódzka nr 783 między Miechowem a Wolbromiem przedstawia opłakany stan. Nawierzchnia jest pełna dziur, na których samochody muszą mocno zwalniać. Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że już został ogłoszony przetarg na wymianę nawierzchni najbardziej zniszczonego odcinka w Makowie i Witowicach.

📢 Problemy użytkowników z aplikacją Moja Biedronka – co nie działa? Klienci wściekli i odpowiedź sieci sklepów na aferę wokół aktualizacji W ostatnich dniach zrobiło się bardzo głośno o nowej wersji aplikacji mobilnej sklepów Biedronka. Wszystko przez aktualizację, która niemal uniemożliwia korzystanie z rozwiązania cieszącego się popularnością wśród tysięcy klientów dyskontu. Teraz natomiast aplikacja praktycznie przestała działać. O co dokładnie chodzi? Sprawdź. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Jaskinie w Małopolsce stanowią nie lada atrakcję turystyczną. Tego, że są niezwykłe i zachwycające nie można im odmówić. W naszym regionie znajduje się ponad półtora tysiąca jaskiń, ale kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jaskinie to zdecydowanie dobry wybór na wycieczkę i spędzenie wolnego czasu w otoczeniu natury tym bardziej kiedy za oknem pogoda staje się iście wiosenna.

📢 Kraków. Komu za głośno bije dzwon kościoła na Ruczaju. Petycja do proboszcza. "Prośba o zaniechanie używania dzwonu po zmroku" O problemie powodowanym przez dzwonu parafii pw. św. Jana Pawła II przy ulicy Bobrzyńskiego pisaliśmy we wtorek. Ciągle czekamy na stanowisko proboszcza i krakowskiej kurii. Tymczasem mieszkańcy, którym dokucza dzwonienie dzwonu, szczególnie późnym wieczorem, podpisują petycję w tej sprawie. Liczba podpisów przekroczyła już 650. W parafii interweniował też radny dzielnicowy Piotr Rusocki. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 28.02.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Zamykają się kolejne stacje narciarskie w Małopolsce. Wiosna górą. Czynne i nieczynne stoki: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica, Tylicz Najcieplejszy luty w historii pomiarów sprawił ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Druga połowa lutego 2024 jest pod tym względem najgorsza - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Wiele stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do pierwszego weekendu marca. Do listy nieczynnych stacji codziennie dopisują się nowe, jak teraz Mosorny Groń w Zawoi, Tylicz-Ski czy Henryk-Ski z Krynicy. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Uniwersytet Jagielloński przeciwko projektowi Trasy Pychowickiej z linią tramwajową przebiegającą przez teren uczelni Koncepcja budowy Trasy Pychowickiej zakłada rezerwę terenu na linię tramwajową z Ruczaju do ul. Księcia Józefa. Problem w tym, że część jej przebiegu wyznaczono przez Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Władze uczelni przygotował projekt uchwały ze sprzeciwem wobec takiego rozwiązania.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 28.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 28.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi?

Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci.

Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej.

Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką.

📢 Wybory samorządowe 2024. Szymon Hołownia wsparł w Krakowie w kampanii prezydenckiej Rafała Komarewicza. Padło sporo obietnic Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050, spotkał się we wtorkowy wieczór (27 lutego) z mieszkańcami w krakowskiej hali Hutnika. Gościem specjalnym wieczoru był Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050. Wyborcze wydarzenie zorganizowane w Nowej Hucie było masowe. Na spotkanie przybyło co najmniej 400 osób; zainteresowanie było tak duże, że musiano dostawiać dodatkowe krzesła.

📢 Skoki narciarskie. W programie PŚ w Lahti są trzy konkursy. Kiedy i gdzie oglądać na żywo 1-3 marca 2024? Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Lahti. Program jest napięty, na skoczni Salpausselka rozegrane tam zostaną w dniach 1-3 marca 2024 roku trzy konkursy PŚ, w tym jeden zaległy (ze stycznia ze Szczyrku). Kiedy i gdzie oglądać skoki na żywo? 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Widzewem Łódź W środę o godz. 20.30 Wisła Kraków zagra z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Sytuacja kadrowa „Białej Gwiazdy” nie jest najlepsza, bo w drużynie jest sporo kontuzji. W dodatku już w sobotę wiślacy zagrają niezwykle ważny mecz ligowy z Odrą Opole. Dlatego trener Albert Rude musi nieco pomieszać składem na środowe spotkanie. Należy spodziewać się kilku zmian, więc typowanie wyjściowej jedenastki jest tym razem pewnego rodzaju zabawą i zgadywaniem, komu Hiszpan da odpocząć przed wyjazdem do Opola. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz z Widzewem.

📢 Proszowice. Modernizacja Zespołu Szkół będzie droższa niż zakładano Koszty modernizacji budynku Zespołu Szkół w Proszowicach będą droższe niż wynika to z umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac, radni powiatowi zwiększyli w poniedziałek wysokość środków na inwestycję o ponad 620 tysięcy złotych.

📢 Kraków. Nowa wystawa plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow We wtorek (27 lutego) zakończył się montaż nowej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow. Nosi ona tytuł "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez". Wystawę odtąd można już zwiedzać indywidualnie, a 15 marca nastąpi jej oficjalne otwarcie. Tego dnia będzie można też zobaczyć efekty przeprowadzonych prac renowacyjnych na tym historycznym obszarze. Muzeum KL Plaszow w Krakowie zaprasza na uroczystość oficjalnego otwarcia, jak i na cykl wydarzeń towarzyszących nowej wystawie.

📢 W Radziszowie w gminie Skawina pacjenci będą wracać do zdrowia w nowoczesnym Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej W Radziszowie w otwartej we wtorek 27 lutego placówce Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, pacjenci będą poddawani zabiegom nowoczesnymi metodami. Przed terapią, w czasie jej trwania i po zakończeniu, będą badani, a innowacyjna aparatura zbada w jakim stopniu była ona skuteczne i co należy w niej skorygować. 📢 Budowa centrum przesiadkowego w Kuźnicach w Zakopanem. Tak wygląda teraz podziemny dworzec Centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach na finiszu prac. Właśnie rozpoczął się etap układania pierwszej warstwy asfaltu na podziemnych peronach. - Zaawansowanie robót oceniamy na ok. 90 proc. - mówi Łukasz Kierna, wykonawca prac. Przy okazji okazuje się, że roboty będą droższe niż pierwotnie zakładano. Całość prac pochłonie ok. 34 mln zł.

📢 Wybory samorządowe 2024. Łukasz Gibała zapowiada utworzenie Urban Labu Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Kandydaci na prezydenta Krakowa ogłaszają coraz to nowe pomysły na rozwój miasta. Łukasz Gibała wraz ze swymi ekspertami zapowiedzieli stworzenie Urban Labu – innowacyjnego centrum współpracy biznesu, naukowców, urzędników i mieszkańców, mającego wspierać tworzenie miejskich innowacji. Na wtorkowej (27 lutego) konferencji prasowej projekt ten przedstawili Piotr Hołubowicz, Bartosz Paszcza i prof. Artur Wołek, eksperci komitetu wyborczego Kraków dla Mieszkańców.

📢 Tak rozpoznasz zatkane tętnice. Nigdy nie ignoruj tych objawów, to oznaki zagrożenia zawałem serca i udarem mózgu Zatkane tętnice to potoczne określenie miażdżycy. Pierwsze oznaki tej groźnej choroby nie są charakterystyczne, więc łatwo je przegapić lub przypisać zmęczeniu, nadmiarowi stresu czy niedoborom pokarmowym. Niestety, nieleczona miażdżyca prowadzi do zawałów i udarów, przez co należy do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto więc wiedzieć, jakie są wczesne symptomy zapchanych tętnic, by móc w porę zareagować.

📢 Mieszkańcy pod Krakowem oszczędzają wodę. Z programu Moja Deszczówka korzysta wiele osób w gminie Zabierzów Z początkiem wiosny samorządowcy z gminy Zabierzów będą podpisywać umowy na dotacje do zbiorników na łapanie deszczówki. Mieszkańcy składają wnioski o takie dofinansowania. To drugi rok działania programu w zabierzowskiej gminie. Samorząd przeznaczył w 2024 r. na to zadanie 100 tys. zł. W powiecie krakowskim programy, których celem jest oszczędzanie wody, mają także inne gminy np.: Zielonki od 2020 roku oraz Wielka Wieś. 📢 Wielka awaria w Krakowie. Pięć bloków na osiedlu Podwawelskim bez gazu, a może być więcej Pięć bloków na os. Podwawelskim w Krakowie obecnie nie ma gazu. O odcięciu ponad 300 mieszkań m.in. przy ul Komandosów od sieci zdecydowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska, po tym, jak próby szczelności instalacji dały wynik negatywny. Co gorsza, istnieje ryzyko, że liczba bloków bez gazu zwiększy się o dodatkowe 11. Co z mieszkańcami?

📢 Tauron Arena Kraków kończy 10 lat. Będzie świętowanie Ponad 2400 wydarzeń gościła krakowska Tauron Arena od maja 2014 roku, kiedy to została otwarta. Wzięło w nich udział ponad 6 mln osób. Świętowanie 10-lecia istnienia potrwa przez cały rok pod hasłem "Spotkajmy się!", kiedy to Tauron Arena zaprosi na imprezy sportowe, edukacyjne, jak i do dorosłych, którym dedykowane są spotkania związane z kulturą, biznesem, zdrowiem, czy psychologią. Kulminacyjnym punktem będzie koncert "To Kraków tworzy metamorfozy" zaplanowany na 5 kwietnia.

📢 Jest już znany harmonogram przerw w pracy krakowskich przedszkoli w lipcu i sierpniu 2024 Wiadomo już, które samorządowe przedszkola w Krakowie będą zamknięte podczas wakacji. Harmonogram został opracowany - jak informuje krakowski magistrat - na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów i rodziców dzieci oraz planów remontowych przedszkoli. Urzędnicy zalecają rodzicom dzieci, których przedszkole będzie zamknięte, sprawdzenie, czy są w tym okresie wolne miejsca w przedszkolach w najbliższej okolicy lub zapisanie przedszkolaka do placówki w pobliżu swojej pracy. W naszej galerii publikujemy harmonogram przerw.

📢 Proszowice. Powiat i trzy gminy wyremontują drogi Niemal dziewięć kilometrów dróg zostanie przebudowanych i wyremontowanych w powiecie proszowickim dzięki środkom Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy z samorządami na finansowanie tych zadań kwotą 7,6 mln złotych podpisał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. 📢 Dziesiątki milionów na drogi powiatowe i gminne pod Krakowem. Pieniądze przyznane z funduszu rządowego Samorządowcy z trzech powiatów: krakowskiego, wielickiego i proszowickiego otrzymali we wtorek, 27 lutego zapewnienie o dofinansowaniu modernizacji, przebudowy i remontów dróg lokalnych gminnych i powiatowych. Podpisali z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem umowy na przekazanie dotacji. Na ponad 30 dróg w podkrakowskich miejscowościach w trzech powiatach jest przeznaczone 77,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 📢 Kraków. Kolejna wycinka drzew, która wzbudzi kontrowersje. Tym razem na bulwarach Wisły, pod kładkę Kazmierz-Ludwinów Wycinka na Lublańskiej, wycinka na al. 29 Listopada, na Tynieckiej, a teraz... drzewa znikają z Bulwarów Wiślanych! Krakowianie grzmią w internecie, że na wiosnę słuchać głównie ryk pił łańcuchowych w naszym mieście. Powód wycinki? Drzewa kolidują z budową kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów, która trwa już od paru miesięcy, ale właśnie prace zajęły drugi brzeg Wisły od strony Kazimierza.

📢 Proszowice. Nowa placówka ma odciążyć zawodowe rodziny zastępcze. Tylko kiedy powstanie? W powiecie proszowickim dramatycznie brakuje zawodowych rodzin zastępczych. Te, które funkcjonują, są przepełnione. W końcu ubiegłego roku Rada Powiatu zaakceptowała program rozwoju pieczy zastępczej, który przewiduje utworzenie nowej placówki typu rodzinnego dla dzieci. Zgodnie z założeniami programu miałaby ona jednak powstać dopiero do 2026 roku i jak dotąd nie podjęto jeszcze w tym kierunku konkretnych działań. 📢 Mostek w gminie Gołcza. Nie żyje młody mężczyzna. Sekcja wyjaśni przyczynę W poniedziałek rano miechowscy strażacy zostali wezwani do miejscowości Mostek w gminie Gołcza, w celu otwarcia mieszkania. Na miejscu okazało się, że środku znajduje się młody mężczyzna. Przybyli na miejsce członkowie zespołu ratownictwa medycznego stwierdzili jego zgon. 📢 Tak wyglądał Kraków 1000 lat temu! Zobaczcie rekonstrukcję. Jest jak Krakowski wehikuł czasu Czy współczesny Kraków ma coś wspólnego z Krakowem ze średniowiecza? Jak wyglądały dziesięć wieków temu trakty miasta i jego najważniejsze budowle? To przedstawia animacja "Kraków 1000 lat temu (wirtualna rekonstrukcja)". A my w naszej galerii prezentujemy wybrane ujęcia z tej niezwykłej podróży w przeszłość.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Krakowska premiera głośnego filmu "Biała odwaga". W kinie Kijów pojawili się twórcy Reżyser Marcin Koszałka, odtwórcy roli braci Zawratów Filip Pławiak i Julian Świeżewski oraz Sandra Drzymalska znaleźli się w gronie gości, którzy wzięli udział w poniedziałek, 26 lutego, w kinie Kijów w krakowskiej premierze filmu "Biała odwaga".

📢 Kraków. Rośnie pawilon dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł Rośnie nowy dom dla małp i nowa atrakcja dla odwiedzających krakowskie zoo. Trwa tutaj budowa pawilonu dla szympansów i makaków japońskich. Obecnie - jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - kończą się prace przy realizacji żelbetowej konstrukcji obiektu.

📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv. 📢 Kraków. Dobre wiadomości dla kierowców: w tym tygodniu otwarcie dwóch ważnych skrzyżowań po przebudowie Jeszcze w tym tygodniu otwarte dla ruchu zostaną: tarcza skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa (Dzielnica VII - Zwierzyniec), a także przebudowany fragment ul. Żmujdzkiej (Dzielnica III - Prądnik Czerwony) - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów.

📢 Zapadlisko powstało w powiecie krakowskim. Dziura w ziemi w kolejnej gminie. Sprawa trafiła do służb kryzysowych powiatu i województwa Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapadła się ziemia na prywatnym terenie niezabudowanym. Dziura ma już 5 metrów średnicy i 3 metry głębokości. W poniedziałek, 26 lutego z rana władze gminy pojechały na miejsce, wezwano strażaków z OSP do zabezpieczenia zagrożonego obszaru.

📢 Budowa S7 Widoma - Kraków. Rozpoczęło się przerzucanie wiaduktu tramwajowego W części "miejskiej" bliżej Krakowa i w samym mieście zaawansowanie prac szacowane jest na 38 proc. W części biegnącej dalej na północ do Widomej - na 67 proc. Teraz prace skupiły się na łączeniu podpór estakady tramwajowej, bo linia biegnąca w rejonie ul. Kocmyrzowskiej zmieni swoje położenie z powodu budowy krakowskiego odcinka S7. Trwa instalacja ogromnych 20-tonowych belek, które łączą wcześniej postawione filary konstrukcji. 📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób.

📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu Uczniowie pięciu klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie bawili się na balu studniówkowym w Gościńcu w Czuszowie.

