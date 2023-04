Prasówka 29.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 29/04/2023]”?

Prasówka 29.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 29/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" [29.04] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 29.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

Prasówka 29.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyzna z gęsią, kaczką i psem przechadza się ulicami Krakowa. Nietypowi turyści wywołują sensację i szeroki uśmiech W tramwaju, kawiarni, na bulwarach wiślanych, na ulicy - ostatnio krakowianie w kilku miejscach mogli zobaczyć coś nietypowego. Mężczyznę, który spaceruje z psem, gęsią i kaczką. Zwierzęta wyglądają na szczęśliwe, a ich opiekun jest bardzo miły i towarzyski. Okazuje się, że podróżuje w pewnym konkretnym celu.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest majówka! Sezon na grill 2023 Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Nowy ranking liceów w Krakowie. Oto TOP 15 krakowskich szkół średnich. V LO bezkonkurencyjne w całej Polsce Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest najlepszym ogólniakiem w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

📢 Wielka wyprzedaż w krakowskim wojsku. Od samochodów i kajaków po puzon i fotel dentystyczny. Przetarg AMW na sprzęt z demobilu [29.04] Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 John Malkovich przyjechał do Krakowa. Gwiazdor pojawił się na festiwalu Off Camera Europejska premiera filmu "Dominion", skupiającego się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa, z Johnem Malkovichem na widowni, otworzyła 16. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Na gali otwarcia pojawiły się także gwiazdy polskiego kina, m.in. Dorota Pomykała, Andrzej Chyra, Magdalena Różczka i Jan Holoubek, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Sonia Bohosiewicz.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 28.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Oto szczegóły Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas?

📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 28.04.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Hołd dla ppor. Żywota, ofiary zbrodni katyńskiej. Pod Krakowem odsłonili pomnik swojego krajana Pomnik ppor. Stanisława Nikodema Żywota, ofiary zbrodni katyńskiej - rozstrzelanego w Charkowie stanął na placu przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy. Został uroczyście odsłonięty z udziałem uczniów, władz lokalnych oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Na placu posadzono także Dąb Wolności. 📢 Najlepsza karczma w Polsce jest w Zakopanem. Ale cała Małopolska dobrymi karczmami stoi! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" Opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W zestawieniu oprócz restauracji znalazło się również aż siedem karczm z Małopolski. Jak wynika z rankingu najlepszą tradycyjną kuchnię serwują w Chacie Zbójnickiej w Zakopanem. Sprawdźcie sami, gdzie jeszcze warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego. Jest w czym wybierać!

📢 Miechów. Zakopywali odpady na działce przy cmentarzu W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze miechowskiej Straży Miejskiej zostali poinformowani, że na terenie przylegającym do tutejszego cmentarza parafialnego dochodzi do zakopywania odpadów. Informacja się potwierdziła. 📢 Ekspresowo samochodem z Krakowa do Warszawy. Otwarto kolejny odcinek drogi do stolicy ZDJĘCIA W piątek 28 kwietnia 2023 r. został udostępniony do ruchu odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. To ostatni odcinek realizacyjny S7 Warszawa – Grójec. Dzięki temu kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Dzięki oddaniu kolejnego odcinka skróci się czas przejazdu samochodem z Krakowa do stolicy. Prowadzone są prace związane z wykonaniem nowej drogi na odcinkach między Krakowem a granicami województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu na całej długości między stolicą Małopolski i Warszawą będzie można jeździć dwupasmówką.

📢 Proszowice. Kontrowersje wokół wierzbowego szpaleru Świętej Faustyny Na 12 maja została zaplanowana akcja sadzenia wierzbowego szpaleru wzdłuż obwodnicy Proszowic. Sposób realizacji tego pomysłu nie podoba się jednak właścicielom sąsiadujących z drogą łąk. Przekonują, że stracą przez to możliwość dojazdu do swoich gruntów. 📢 Pomysł na wycieczkę: Zamek Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam kręcili Zemstę i Wiedźmina Zamek Ogrodzieniec to ciekawa propozycja na szybki wypad za miasto. Z Krakowa dojechać można w niewiele ponad godzinę, z Olkusza jest jeszcze bliżej, a zwiedzenie urokliwych ruin, w przeciętnym tempie, zajmie kilkadziesiąt minut. Zobacz, w GALERII miejsce, gdzie kręcono sceny do serialu "Wiedźmin".

📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku.

📢 Matura pod portretem Gomułki, skarb przy Kanoniczej i pierwsze w mieście przejście podziemne. Oto Kraków lat 70. W Krakowie w latach 70. staje pomnik Lenina, a jednocześnie wznoszone są kościoły na os. Azory, Krowodrza Górka (wtedy XXX-lecia PRL) czy nowohucka Arka Pana. W 1977 r. zostaje zamordowany przez służby komunistyczne Stanisław Pyjas, młody opozycjonista. Ta śmierć wywołuje demonstracje studentów. 1978 rok przynosi wybór krakowskiego metropolity na papieża. A w następnym roku Jan Paweł II przyjeżdża do Krakowa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. 📢 Ten lek może zagrażać zdrowiu. GIF wycofuje z obrotu kolejne partie leku na tarczycę. Sprawdź, czy nie masz go w domu Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne serie leku na tarczycę stosowanego m.in. w niedoczynności tarczycy. Powodem decyzji GIF jest obniżona zawartość substancji czynnej w produkcie. Lek hormonalny zawierający sól sodową lewotyroksyny (T4) może zagrażać zdrowiu pacjentów. Został on wycofany również w innych krajach. Sprawdź, czy nie masz jednej ze wskazanych partii tego leku w domu.

📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Sadzenie nowych drzew na Alei Róż w Nowej Hucie trwa Wielkie sadzenie na Alei Róż w Nowej Hucie już się rozpoczęło. Najpierw zasadzono tam lipy drobnolistne. Docelowo na zrewitalizowanej Alei Róż ma się znaleźć 1260 krzewów róż, 3,5 tysiąc innych rodzajów krzewów, a także około 500 bylin i roślin cebulowych. Jeszcze chwila i będzie można tam zasiąść w cieniu lip.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Wypadek w Skale. Zderzenie dwóch pojazdów osobowego z dostawczym. Są osoby poszkodowane i duże utrudnienia w ruchu na wjeździe do miasta W piątek, 28 kwietnia około godz. 7.30 doszło do wypadku w Skale na ul. Krakowskiej po zjeździe z drogi wojewódzkiej 794 przed wjazdem do miasta . Z pierwszych informacji służb wynika, że zderzyły się dwa samochody dostawczy i osobowy. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku.

📢 Niedługo będzie można spacerować w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Już teraz jest tam naprawdę pięknie Czy komuś się marzy odpoczynek wśród kwitnących magnolii? Jeżeli tak to już niebawem będzie można spełnić swoje marzenie. Jak zapowiedział Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, aktualnie trwają już procedury odbiorowe prac wykonanych przy Stawie Płaszowskim. - Już niebawem będziemy mogli planować spacery w tym niezwykle urokliwym miejscy - pisze miejska jednostka. Jest tam strefa rekreacyjna, miejsce do ćwiczeń pod chmurką, alejki, punkty widokowe i przede wszystkim dużo zieleni.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Mieszkańcy Skotnik pomogli pozbawionemu domu bocianowi Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Majówka 2023. Najciekawsze pomysły na kilkudniową wycieczkę całą rodziną poza Kraków [TOP 10 pomysłów] 28.04.23 Majówka zbliża się wielkimi krokami. W tym roku może ona potrwać nieco dłużej niż zazwyczaj. Przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu możemy cieszyć się aż pięcioma wolnymi dniami. To tyle, ile wynosi cały tydzień pracy. Wiele osób w tym czasie decyduje się na krótkie wyjazdy poza miasto. Poniżej przedstawiamy TOP 10 miejsc, które idealnie sprawdzą się na majową wycieczkę. Każde z nich przyciąga niepowtarzalnymi atrakcjami przeznaczonymi zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych turystów.

📢 MAJÓWKA 2023. Które sklepy będą otwarte? Czy w trakcie majówki zrobimy zakupy? 28.04.23 Tegoroczna majówka, przy odpowiednio dobranym urlopie, może potrwać aż pięć dni. Jest to okazja do odpoczynku i wyjazdu poza miasto. Jednak wcześniej trzeba zrobić zapasy. Czy w majówkę będziemy mogli zrobić zakupy? Które sklepy będą otwarte?

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 28.04.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Wygrała 3. edycję Tańca z gwiazdami, a potem zniknęła z mediów. Tak dzisiaj wygląda Aneta Piotrowska [zdjęcia] W 2006 roku o Anecie Piotrowskiej usłyszała cała Polska, gdy w parze z Rafałem Mroczkiem wygrała 3. edycję "Tańca z gwiazdami". Po tym sukcesie piękna tancerka jeszcze dwukrotnie wystąpiła w popularnym show, a następnie nagle zniknęła z mediów. Od tego czasu bardzo się zmieniła i dziś wyglądem nie przypomina już siebie sprzed lat. Sprawdziliśmy, co słychać u Anety Piotrowskiej. 📢 Kraków. Rolkarze przejechali przez ulice miasta. Tegoroczny sezon na rolki pod Wawelem oficjalne otwarty W czwartek 27 kwietnia rolkarze oficjalnie otworzyli sezon pod Wawelem. Już po raz kolejny przez miasto przejechała kolorowa kolumna z głośną muzyką. Tradycyjnie uczestnicy zebrali się na Błoniach, by wyruszyć trasą przez miasto. Jak co roku wydarzenie przyciągnęło mnóstwo miłośników rolek.

📢 Kraków. Park Bednarskiego otwarty hucznie. Zabawa na pikniku W wyremontowanym parku Bednarskiego odbył się Piknik Retro. Tak kończy się burzliwa historia przebudowy tego miejsca, w której mieszkańcy ostro sprzeciwili się wizji urzędników zmian w parku, a następnie w drodze negocjacji wypracowali taki zakres inwestycji jaki chcieli. W końcu park ma służyć właśnie im. 📢 150-latka z długą listą wybitnych absolwentów. Jubileusz SP nr 4 im. Romualda Traugutta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta z ul. Smoleńsk 5-7 ma już 150 lat. W czwartek (27 kwietnia) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu - z udziałem społeczności szkoły, zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych. Szkoła ma długą historię i wielu wybitnych absolwentów, a obecnie należy do tych krakowskich podstawówek samorządowych, które plasują się najwyżej w rankingach edukacyjnych.

📢 Magda Narożna pokazuje swoją ślicznotkę. To prawdziwa bestia! Dom też robi wrażenie Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić. 📢 Kraków. 78. rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Tak upamiętniono ofiary niemieckich obozów W czwartek 27 kwietnia odbyły się krakowskie uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych Ravensbrück, Sachsenhausen i Dachau w 78. rocznicę ich oswobodzenia. Jednym z punktów obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsca martyrologii Polaków znajdującą się pod Dębem Wolności przed Collegium Novum.

📢 Perełki za grosze. Tu niebanalnie umeblujesz i wyposażysz mieszkanie Fani niebanalnych aranżacji wnętrz oraz przedmiotów z drugiej ręki adres os. Willowe 29, gdzie mieści się sklep Wspólnoty Emaus, powinni dobrze zapamiętać. Można tu znaleźć przedmioty z duszą: trzydrzwiowe szafy z lustrem pi pięknymi zdobieniami z najprawdziwszego drewna, zdobiony złotymi motywami serwis herbaciany - taki jak u babci, niepowtarzalne żyrandole, które przywołają klimat PRL-u, ale także używane rowery, książki, kanapy, sprzęt AGD czy bibeloty. I wszystko w cenach, jakich nie spotkacie nawet na wyprzedażach. 📢 Rozbiórka zabytkowej "starej szkoły" w gminie Myślenice trafiła do sądu. Jest wyrok w tej sprawie Sprawa rozbiórki uznanej za zabytek "starej szkoły" w Krzyszkowicach była dwa lata rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Myślenicach. Oskarżonym został były burmistrz Myślenic Maciej O. Wyrok zapadł 25 kwietnia 2023 r. Sąd uniewinnił oskarżonego.

📢 Czy oprócz reaktora jądrowego w Nowej Hucie będzie też farma fotowoltaiczna i park rekreacyjno-koncertowy? Rafał Komarewicz proponuje Czy na małej elektrowni jądrowej się nie skończy? Huta Zielonej Energii w miejscu dawnego kombinatu stalowego to odpowiedź Rafała Komarewicza, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa na plany spółki Orlen Synthos Green Energy. Komarewicz proponuje by na terenie Kombinatu oprócz małej elektrowni jądrowej utworzyć również wielką farmę fotowoltaiczną, która zasili w energię krakowskie latarnie, tramwaje, samochody elektryczne i mieszkania. Oprócz tego jego plan zakłada także, by powstał tam park rekreacyjno-koncertowy, który pozwoli w Krakowie organizować wielkie koncerty i festiwale. 📢 Memy o maturze 2023. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o egzaminach maturalnych. Tak z matury śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 27.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 Bez tłumów, za to z historią. Warto odwiedzić na weekend Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje!

📢 Proszowice. Niekończący się spór mieszkańców, gminy i developera. Trzeba będzie zagrodzić Zagrody? Mieszkańcy ulicy Zagrody Królewskiej w Proszowicach wciąż skarżą się na firmę developerską, która w sąsiedztwie ich domów stawia budynek wielorodzinny, używając do tego ciężkiego sprzętu. Przekonują, że developer wykorzystuje ulicę jako drogę dojazdową do placu budowy bez stosownego pozwolenia. 📢 Dobczyce. Ksiądz został pobity na terenie parafii We wtorek na terenie parafii w Dobczycach doszło do incydentu. Jeden z miejscowych wikarych został kilkakrotnie uderzony przez młodego mężczyznę, mieszkańca Dobczyc. Ksiądz doznał lekkich obrażeń. Sprawca został zatrzymany.

📢 Miechów. Można przejechać wyremontowaną ulicą Jagiellońską Zakończyła się zasadnicza część prac związanych z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Miechowie. Po blisko dziesięciu miesiącach od środowego popołudnia ulica znów jest całkowicie przejezdna, a przy tym zupełnie zmieniła swój wygląd.

📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

