Prasówka 29.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek”?

Prasówka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Zmiany dyrektorów w szpitalach w Krakowie. Jerzy Friediger odchodzi z "Żeromskiego", dyrektor szpitala im. Narutowicza też kończy kadencję Jerzy Friediger przestaje w czwartek (28 września) pełnić funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Tego dnia dobiega końca jego kadencja. Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, do czasu ogłoszenia konkursu, p.o. dyrektora będzie radny prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków Lech Kucharski. To powołanie oznacza również zmianę składu rady miasta. Jak informuje PAP, miejsce Kucharskiego ma zająć Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Prezydent poinformował również, że w czwartek kończy się też kadencja Renaty Godyń-Swędzioł – dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza.

📢 Kraków. Uniwersytet Jagielloński w niedzielę po raz 660. zainauguruje rok akademicki W niedzielę 1 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta inauguracja 660. roku akademickiego w tej najstarszej polskiej uczelni. Zgodnie z tradycją ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów - wyruszy z Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego, by dotrzeć na ul. Krupniczą. Tu, w auli Auditorium Maximum UJ, odbędzie się immatrykulacja studentów. Na progu nowego roku akademickiego UJ poinformował w czwartek o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia i o planach uczelni na najbliższy rok.

📢 W dawnym forcie w Krakowie powstało muzeum opowiadające o ruchu harcerskim Tu ognisko nigdy nie gaśnie, a harcerskie piosenki nie milkną. Na „Harcerskie ścieżki”, wystawę opowiadającą o historii ruchu i harcerskim życiu, stworzoną przez organizacje harcerskie, zaprasza Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. - To muzeum będzie sukcesem na tyle, na ile wychodząc stąd, zwiedzający będą mówili: harcerstwo to fajna przygoda – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. 📢 Wielka tragedia w Zabierzowie. Nie żyje czteroletnie dziecko, które wpadło do zbiornika z wodą na terenie przedszkola Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego chłopca nie udało się uratować. Strażacy wydobyli je ze zbiornika. Przybyli na miejsce ratownicy reanimowali chłopca, ale to nie przyniosło skutku, lekarz stwierdził zgon.

📢 Wypadek i utrudnienia na drodze krajowej nr 7 na północ i południe od Krakowa W czwartek, 28 września w dwóch miejscach pod Krakowem doszło zdarzeń utrudniających poruszanie się po drodze krajowej nr 7. W gminie Michałowice na trasie "siódemki" doszło do wypadku - zderzenia dwóch samochodów i utrudnień w ruchu. A na południe w powiecie myślenickim utrudnienia spowodowała awaria autokaru.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.09.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. 📢 Limity wypłat z bankomatów - zasady w bankach PKO, MBANK, EURONET. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy we wrześniu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami.

📢 Tatrzański Park Narodowy nagrał rysią rodzinę. To rysica Tylka z młodymi rysiątkami Rysie w Tatrach czują się doskonale. Najlepszym dowodem na to jest film, jaki właśnie opublikował Tatrzański Park Narodowy. Widać na nim spacerującą po lesie dorosłą rysicę z trzema baraszkującymi wkoło niej młodymi.

📢 Kampania wyborcza w Krakowie się rozkręca. Konferencje kandydatów i kandydatek KO, Lewicy i PiS Barwy kampanii w Krakowie. W czwartek swoje konferencje prasowe zorganizowali kandydaci i kandydatki aż trzech komitetów wyborczych. PiS mówił o metrze i inwestycjach w Krakowie, KO i Lewica tym razem skupiły się na prawach kobiet. Zapraszamy na wyborczy przegląd wydarzeń. 📢 Kraków. Wandale na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie Przed północą operator monitoringu obserwując rejon Galerii Krakowskiej w Krakowie, dostrzegł dwóch mężczyzn, malujących farbą w sprayu napisy na płycie placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz na ścianie budynku zabytkowego Dworca Głównego. Ku zaskoczeniu wysłanego na miejsce patrolu, sprawcy jak gdyby nigdy nic siedzieli na placu obok swoich dzieł. Nie mogli bardziej ułatwić pracy mundurowym. 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Gdzie w Krakowie postawią nowe fotoradary? Zdaniem władz miasta powinno być ich jeszcze więcej W Krakowie funkcjonują trzy fotoradary. W tym roku planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych. Zdaniem władz Krakowa powinno być więcej takich urządzeń, aby wpłynąć na bezpieczeństwo na krakowskich drogach, w tym ograniczyć nielegalne nocne wyścigi. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak funkcjonują fotoradary, urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, a także sprawdzające czy auta przejeżdżają na czerwonym świetle. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z ŁKS-em Łódź W sobotę o godz. 15 Cracovia zagra z ŁKS-em w Łodzi. Zarówno krakowianie, jak i łodzianie są po meczach Pucharu Polski. Awansowały do dalszej rundy, a teraz powalczą o punkty w lidze. Oto skład, na jaki powinien zdecydować się trener Jacek Zieliński. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Nad Wisłą, u stóp Wawelu, powstaje kolejny blok. Kiedyś ten teren należał do miasta Obok Hotelu Sheraton, tuż nad Wisłą, deweloper wciska kolejny budynek, w którym znajdą się mieszkania oraz biura. Blok powstaje między nowoczesną a starą, niską zabudową. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że część mieszkań będzie zacienionych. Nieruchomość jest cofnięta, osłonięta od drogi innymi budynkami. Z lotu ptaka widać, że rejon ulicy Powiśle mocno się zabudował. Zieleni jest niewiele, a warto przypomnieć, że kiedyś były tam stawy oraz nadwiślańskie mokradła. 📢 Zarobki absolwentów szkół wyższych w Krakowie. Nie jest dobrze... Ile zarabiali świeżo upieczeni absolwenci w Krakowie? Z najnowszych danych zgromadzonych w bazie Ekonomiczne Losy Absolwentów (dane z ZUS i POL-on), które dla 12 ośrodków miejskich w Polsce właśnie przeanalizował Program Kariera Polskiej Rady Biznesu, wynika że osoby, które właśnie zdobyły dyplom w stolicy Małopolski zarabiały średnio 4 052 złotych. W porównaniu do poprzedniego roku to… spadek o 87 złotych. Najniższe pensje dla tej grupy odnotowano w Lublinie - 4 050 złotych.

📢 Msze święte dla singli zmieniły lokalizację. Teraz przyszłą żonę lub męża można spotkać w centrum Krakowa Msze Święte dla singli wróciły po wakacjach. Z parafii Matki Bożej Królowej Polski na Ruczaju przeniosły się do centrum Krakowa. W nowej odsłonie Msze Święte dla singli odbywać będą się w kościele św. Barbary. Po nich chętni przeniosą się do podziemi budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 na integrację i wspólną zabawę. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Sprawdź Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [28.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 28.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Kraków. Kładą tory tramwajowe na terenie budowy węzła Grębałów na Wzgórzach Krzesławickich Podróżowanie tramwajem ze Wzgórz Krzesławickiej jest mocno utrudnione od wakacji. W związku z budową trasy S7 przebudowywana jest również trasa tramwajowa wraz z pętlą. Aktualnie tory układane są wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w kierunku przystanku "Darwina". Urzędnicy planują, że w listopadzie właśnie do tego przystanku wrócą kursy tramwajów. 📢 Oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem Sułoszowa wśród „Miejsc z klimatem”, Babiogórska Jesień w kategorii „Dzieje się”, Babia Góra Trails jako „Najciekawszy szlak turystyczny”, Tarninowe Wzgórze w „Sielskich klimatach”, Krzyż w Krzeczowie jako „Unikatowa atrakcja turystyczna”, a Willa Poprad w kategorii „W gościnie” – oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je 27 września podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Od teraz wszyscy możemy się cieszyć wspaniałymi perłami i diamentami!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 28.09.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Horoskop dzienny na 2 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 2 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 194. Pół Akacjowej zostanie zburzone. Streszczenie odcinka [03.10.2023] Okazuje się, że domy na Akacjowej mają zostać wyburzone. Co na to mieszkańcy? Czego Celia wymaga od Felipe? Już teraz przeczytaj streszczenie 194. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 193. Wypłynięcie w rejs. Streszczenie odcinka [02.10.2023] Menuela okłamuje samą siebie i swoją matkę. Tymczasem Juliana postanawia wyjechać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 193. odcinka "Akacjowej 38".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 27. Wspólna noc z Pelin. Streszczenie odcinka [03.10.23] Yusufchce włamać się do Seyran, wpada na ciekawy pomysł. Tymczasem Kazim chciał wezwać policję. Czy nadal podtrzyma to postanowienie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 27. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 26. Wyjazd do Antep. Streszczenie odcinka [02.10.23] Suna jest załamana faktem, że musi poślubić wdowca. Zbliża się termin jej wyjazdu. Ferit zaś szczerze rozmawia z Seyran. Już teraz przeczytaj streszczenie 26. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 25. Samobójstwo Suny. Streszczenie odcinka [29.09.23] Seyran jest wściekła na Sunę, która pocałowała jej męża. Ojciec dziewczyny postanawia zrobić z tym porządek. W jaki sposób? Przeczytaj streszczenie 25. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 28.09.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Kraków. Kolejny prywatny akademik przy Błoniach otwarty. A w budowie ten na Grzegórzkach Ostatni pisaliśmy o otwarciu prywatnego akademika z mieszkaniami w abonamencie przy al. 3 Maja - Resi4Rent, Błonia Krakow. A teraz po sąsiedzku zaczął działać kolejny - SHED Living Kraków. W budowie jest ten przy ulicy Grzegórzeckiej. A przypomnijmy, że nie tak dawno przy rondzie Grzegórzeckim otwarto Student Depot, a na Zabłociu Livinnx. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [29.09.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [28.09] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Nowy butikowy hotel w Krakowie już działa. Powstał w 100-letniej kamienicy przy Królewskiej Pierwszy w Polsce i drugi w regionie Europy Wschodniej hotel marki Handwritten Collection, należącej do grupy Accor, mieści się w wyremontowanej i zaadaptowanej na ten cel stuletniej kamienicy przy ulicy Królewskiej 6 w Krakowie. Został otwarty w połowie wakacji i już przyjmuje gości, natomiast w czwartek (28 września) odbędzie się oficjalna inauguracja jego działalności. W nowym hotelu są 44 pokoje, owalne apartamenty, restauracja, zaplecze konferencyjne. Jak wygląda w środku - można zobaczyć na zdjęciach naszego fotoreportera.

📢 Prasówka 28.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Praktyczny kalkulator dla emerytów. Tak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty”?

📢 Kraków upamiętnił postać Mariana Dąbrowskiego. Imieniem legendarnego twórcy "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" został nazwany platan 27 września przed pałacem Prasy przy ul. Wielopole 1 odbyła się uroczystość upamiętnienia Mariana Dąbrowskiego. Imieniem legendarnego twórcy „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” został nazwany platan rosnący przed historyczną siedzibą Pałacu. Uroczystości, której inicjatorem jest Adam Radzikowski – wnuk stryjeczny upamiętnianego, towarzyszyło zwiedzanie pałacu Prasy z przewodnikiem oraz wieczorne spotkanie w pałacu Potockich. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Górnikiem Łęczna - pozbierali się W meczu 1/32 finału Pucharu Polski Cracovia pokonała Górnika Łęczna 4:3. "Pasy" zdobyły dwa gole, a dwa sami strzelili sobie gospodarze. Oceniamy piłkarzy z Krakowa w skali 1 - 10. Zobaczcie oceny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kibice Garbarni świadkami wielkiego triumfu. Krakowska drużyna ograła w Pucharze Polski zespół z ekstraklasy Co za mecz piłkarzy Garbarni! Po świetnej grze odmłodzona drużyna, która na co dzień występuje w III lidze, pokonała faworyzowanego Radomiaka 2:1 i wystąpi w drugiej rundzie Pucharu Polski. Kibice na trybunach przy Rydlówce byli dumni z zespołu, który grał z przyjezdnymi z Radomia jak równy z równym, pokazując, mimo bardzo młodego składu, dużą piłkarską dojrzałość. Obejrzyjcie zdjęcia fanów, którzy wierzyli w swoją drużynę i stawili się na trybunach. Przejdź do galerii. 📢 Kamienica przy ul. Basztowej odzyskuje dawny blask. Pod zabytkową polichromią można się... ostrzyc XIX-wieczna kamienica przy ul. Basztowej 23 w Krakowie odzyskuje swoją ciekawą dekorację malarską z czasów powstania budynku. Specjaliści zajęli się tu odsłonięciem, konserwacją, a miejscami także rekonstrukcją polichromii ściennych sieni przejazdowej oraz polichromii sufitów w lokalu numer 2. W tym ostatnim mieści się dzisiaj salon fryzjerski, więc każdy jego klient może teraz - gdy zadrze głowę do góry - podziwiać odnowione ponadstuletnie malowidła.

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski Tym razem wytypowanie składu na najbliższy mecz Wisły Kraków nie jest prostym zadaniem. „Biała Gwiazda” podejmie w czwartek godz. 21 Lechię Gdańsk w meczu 1/32 finału Pucharu Polski i już wiadomo, że trener Radosław Sobolewski da szansę pokaźnej liczbie zawodników, którzy grali ostatnio nieco mniej. Ilu ich zagra od początku? Jak będzie wyglądała pierwsza jedenastka Wisły Kraków? Prezentujemy przypuszczalny skład, jaki być może pośle do boju w czwartek szkoleniowiec drużyny z ul. Reymonta. 📢 Kraków. Sprawa "Skóry". Skazany za okrutne zamordowanie studentki ma dostać 5 tys. zł rekompensaty Sąd sporządził pisemne uzasadnienie wyroku w tzw. sprawie „Skóry” – ustaliła PAP w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Krakowski sąd uznał we wrześniu ub. r. Roberta J. winnym zabójstwa studentki Katarzyny Z. sprzed prawie 25 lat i skazał go na dożywocie. Strony postępowania długo jednak czekały na pisemne uzasadnienie wyroku. W związku z tym obrońca skazanego złożył skargę na przewlekłość postępowania. Sąd uznał skargę za zasadną i przyznał Robertowi J. 5 tys. zł rekompensaty.

📢 Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Kiedyś był jak maszyna! Ale ostatnio stał się memem [MEMY] Najpierw Fernando Santos został zwolniony po zaledwie 8 miesiącach bycia trenerem Polski. Teraz Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną po rozegraniu 100 meczów dla Polski. Ostatnie mecze były jednak w jego wykonaniu zupełnie nieudane. Polskę w eliminacjach do Euro leją wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze.

📢 Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Zabierzów. Jest rządowe wsparcie z programu Maluch Plus Budowę żłobka w Bolechowicach planują władze gminy Zabierzów. Samorząd otrzymał na to wsparcie z rządowego programu Maluch Plus. W środę, 27 września stosowną umowę na przekazanie dotacji podpisali wicewojewoda Mateusz Małodziński i wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA 27.09.2023 Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 27.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Owoce od małopolskiego rolnika. Ile kosztują owoce sezonowe takie jak jabłka, gruszki i śliwy? Skarby e-bazarku Sezon owocobrania w pełni. Czas na truskawki i czereśnie już minął, a swoje pięć minut mają teraz takie owoce jak jabłka, gruszki, śliwy czy maliny. Różnorodne odmiany dedykowane pod konkretne przetwory królują w polskich kuchniach. Wiele osób rezygnuje z zakupu owoców w sklepie. Dla tych, którzy preferują sprawdzone i bezpośrednie źródło dobrym wyborem będzie sprawdzenie ofert na małopolskim e-bazarku. Tam kupimy swojskie produkty prosto od rolnika, skracając przy tym łańcuch dostaw. Zobaczcie ile trzeba zapłacić za owoce sezonowe takie jak jabłka, gruszki czy śliwy prosto od rolnika.

📢 Kraków. Latami kamienice przy ulicy Grodzkiej były w katastrofalnym stanie. Teraz powstają w nich luksusowe apartamenty Kamienice przy ulicy Grodzkiej, w ścisłym centrum Krakowa, w końcu przechodzą remont. Latami znajdowały się w katastrofalnym stanie. Teraz przechodzą metamorfozę, a we wnętrzach budynków mają powstać luksusowe apartamenty.

📢 Krakowianka zawalczy o koronę w międzynarodowym konkursie Miss Aura w Turcji. Oto jej konkurentki Miss Aura International to międzynarodowy konkurs piękności. W tegorocznej edycji konkursu o koronę zawalczy ponad 40 kobiet z całego świata! Polskę na arenie międzynarodowej będzie reprezentowała krakowianka - Anna Krzesińska. Zobaczcie uczestniczki, z którymi będzie musiała zmierzyć się nasza reprezentantka. Oto jej konkurentki! 📢 Sceny niczym z filmu akcji w rejonie Ronda Ofiar Katynia w Krakowie. To była operacja policji W rolach głównych wystąpili kryminalni z wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie. Niechlubnymi bohaterami tego odcinka zostali: 44-letni krakowianin i jego 37-letni wspólnik, znani stróżom prawa z prowadzenia narkotykowego biznesu. Do akcji doszło 22 września, ale dopiero teraz policja zdradza szczegóły.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Czas igrzysk w Zakopanem. Honorowe obywatelstwo i platynowy medal podczas Małopolskiej Gali Sportu Hasan Arat, Andrzej Kraśnicki, Jacek Sasin, Kamil Bortniczuk oraz Radosław Piesiewicz – oto uhonorowani prestiżowymi wyróżnieniami 26 września podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. - Cieszę się, że dzisiejszego wieczoru będziemy mieli zaszczyt wyrazić wdzięczność tym, dzięki których determinacji, zaangażowaniu oraz wyjątkowym umiejętnościom współpracy możemy mówić nie tylko o tym, że III Igrzyska Europejskie odbyły się w naszym kraju, ale także, że okazały się sukcesem sportowo–organizacyjnym – stwierdził Witold Kozłowski, marszałek Województwa małopolskiego, podczas otwarcia Małopolskiej Gali Sportu. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Zagorzyce. Sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym już otwarta Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach koło Miechowa. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło dokładnie cztery lata po tym, gdy uczniowie ośrodka otrzymali do dyspozycji nowe boisko. Teraz doczekali się kolejnego obiektu sportowego.

📢 Proszowice. Uczniowie pobiegli partyzanckim szlakiem. Medale dla zwycięzców i organizatorów Na trasie z Koniuszy do Proszowic odbył się we wtorek (26 września) doroczny bieg sztafetowy im. gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego dla uczczenia 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Rywalizowały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Na najwyższym podium stanęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Słomnikach oraz Zespołu Szkół w Proszowicach. 📢 W Olszowicach w gminie Świątniki Górne strażacy przeprowadzili warsztaty dotyczące znaczenia w przyrodzie owadów, zwłaszcza pszczół Przy Szkole Podstawowej w Olszowicach zostały umieszczone dwa hoteliki dla owadów zapylających rośliny. Mniejsze domki dla nich tworzyli uczestnicy warsztatów o charakterze ekologicznym „Na ratunek pszczołom”, zorganizowanych przy SP. Dzieci bardzo zaangażowały się w budowę miejsc dla owadów. 📢 Dodaj pół łyżeczki do wody i pij codziennie. Oczyści, odmłodzi i pomoże w odchudzaniu. Do napoju nie zapomnij też dodać ważnego składnika Kurkuma usprawnia trawienie i oczyszczanie organizmu z toksyn, a także wspomaga odchudzanie i poprawia wygląd cery. Zobacz, dlaczego warto sięgać po wodę z kurkumą codziennie i o jakiej porze najlepiej ją pić. Nie zapomnij też dodać do niej ważnego składnika. Korzyści z picia wody z kurkumy cię zaskoczą.

📢 Akcja adopcji psów w Krakowie. "Przyjdźcie, pokochajcie i dajcie dom psiakowi"! W Krakowie po raz dziewiąty odbędzie się Wielka Akcja Adopcji Psów. Akcję organizuje stowarzyszenie Dog Rescue, które zajmuje się przede wszystkim wyciąganiem psów z trudnych warunków, leczenie, rehabilitacja i szukaniem dla nich nowych domów. "Przyjdźcie, pokochajcie i dajcie dom psiakowi!" - zapraszają organizatorzy.

📢 Powiat proszowicki. Drogowy zwiastun nadejścia jesieni. Było niebezpiecznie To nie była spokojna niedziela na drogach powiatu proszowickiego. Po opadach deszczu jezdnie zrobiły się śliskie, co natychmiast zaowocowało kolizjami. Na szczęście nikt w nich poważnie nie ucierpiał, ale nadejście jesieni sprawia, że warunki jazdy mogą się znacznie pogorszyć. 📢 Małopolskie Święto Hodowców w Proszowicach. Tutejsi hodowcy też chcą mieć swoje rasy gołębi Gołębie, kury, gęsi i inne domowe zwierzęta można było oglądać podczas V Małopolskiego Święta Hodowców w Proszowicach. Nasze województwo w skali krajowej jest prawdziwym potentatem pod względem ilości zarejestrowanych ras zwierząt hodowlanych. W tym roku organizatorzy wydarzenia postanowili promować również roślinę – kłokoczkę południową, z której nasion kiedyś wytwarzano różańce.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Tokio 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Meksyku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 500 w Tokio. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Tokio 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Japonii? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 500 na kortach w Tokio.

📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy. 📢 Nowa droga w powiecie krakowskim. Czterokilometrowa trasa połączyła dwie gminy Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa Nowa droga powiatowa powstała między Sułoszową i Przeginią łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą krajową nr 94. W sobotę, 23 września ten trakt budowany nieco ponad dwa lata został otwarty. Mieszkańcy obecni na otwarciu wspominali, że o takiej drodze marzyli od 40 lat. O budowę zabiegało także wielu samorządowców. Realizacja - tej kosztownej inwestycji, bo wartej prawie 20 mln zł - była możliwa dzięki programom rządowym.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 185. Kaucja za Germana. Streszczenie odcinka [28.09.2023] Servando pragnie, aby wioska, w której się wychowywał w końcu znalazła się na mapach. Tymczasem Manuela postanawia prosić Justa o przysługę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 185. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Protest na drodze krajowej nr 79. Mieszkańcy Nielepic domagają się ronda, a z nim poprawy bezpieczeństwa Mieszkańcy Nielepic wyszli na drogę krajową nr 79 z transparentem, żeby protestować. W ten sposób w środę, 20 września domagali się poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe ze swojej wioski na krajówkę relacjo Kraków - Trzebinia. - Chcemy budowy ronda w miejscu skrzyżowania - domagają się protestujący. Mówią, że z ich wioski nie sposób rano wyjechać, na włączenie się do ruchu na drodze krajowej czekają i tracą czas, bywa, że wymuszają pierwszeństwo, gdy samochody pędzą od strony Krzeszowic do Krakowa. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić!10.9 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu Uczniowie pięciu klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie bawili się na balu studniówkowym w Gościńcu w Czuszowie.

📢 Życzenia na Dzień Chłopaka 2022. Zabawne, rymowane, oryginalne i miłosne życzenia [SMS, MESSENGER, KARTKA] 30.09.22 Życzenia z okazji Dnia Chłopaka z pewnością ucieszą zarówno małego chłopca, jak i nastolatka oraz dorosłego mężczyznę. Pokażą, że o nich pamiętamy i doceniamy to, co dla nas robią. Wierszyki mogą być zabawne, oryginalne, krótkie, nieco bardziej poważne lub miłosne. Nadadzą się do napisania na kartce, wysłania SMS-em lub Messengerem. Poniżej przedstawiamy najlepsze życzenia na Dzień Chłopaka 2022, który będziemy obchodzić już 30 września.

