Prasówka 29.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków”?

Prasówka 29.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechem Poznań Piłkarze Cracovii zremisowali z Lechem Poznań 1:1. "Pasy" po raz kolejny musiały odrabiać wynik i to im się udało. Oceniamy piłkarzy Cracovii za to spotkanie w skali 1 - 10. Noty zobaczcie w GALERII.

📢 Targi Książki, jak co roku, zgromadziły tłumy czytelników Ponad 470 wystawców oraz 700 pisarek i pisarzy, a także tłumy czytelników - Targi Książki, jak co roku, przeżyły prawdziwe oblężenie.

Prasówka 29.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 31 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek 📢 Mecz przyjaźni Cracovia - Lech Poznań i efektowne oprawy. Zdjęcia Fani "Pasów" na meczu z Lechem Poznań siedzieli na sektorze D za bramką od strony ul. Kałuży razem z sympatykami Lecha Poznań. Od dawna wiadomo, że kibiców obu klubów łączy przyjaźń. Dano temu wyraz w oprawach, jakie towarzyszyły temu meczowi. W GALERII można zobaczyć zdjęcia z tych opraw.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [zdjęcia - 29.10.23 r.] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa. 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [29.10.23 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [29.10.23 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [29.10.2023 r.] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 14. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV) Garbarnia Kraków 28 października 2023 r. przegrała na swoim stadionie z KS Wiązownica 1:3. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Koniec bojkotu Wisły Kraków? Kibice znanego klubu zapowiedzieli przyjazd na Reymonta To może być początek końca bojkotowania przez kibiców innych drużyn Wisły Kraków. Konkretnie meczów, jakie ich zespoły rozgrywają przy ul. Reymonta. Od czasu gdy fani poszczególnych zespołów zaczęli odmawiać przyjazdu do Krakowa, właśnie z tej akcji wyłamać zamierza się pierwsza ekipa. Przyjazd na mecz Pucharu Polski, zaplanowany na 7 listopada, zapowiedzieli bowiem kibice Polonii Warszawa. 📢 III liga: Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Koszmarna pierwsza połowa gospodarzy, po przerwie była szansa na punkty Garbarnia Kraków przegrała u siebie z KS Wiązownica w rozegranym 28 października 2023 r. (sobota) meczu grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Dla jednych rupieciarnia, dla innych cuda na wyciągnięcie ręki. Targ staroci na Kazimierzu W skrócie można powiedzieć, że tu można kupić wszystko. Pokryty patyną czasu perełki, które czasy świetności mają za sobą, czekając na ponowne odkrycie: przedmioty codziennego użytku: sztućce, porcelana, szkło nierzadko ze stemplem znanych i prestiżowych wytwórni, płyty, stare magazyny, aparaty fotograficzne i telefoniczne, ordery, biżuteria, pocztówki i tabliczki z nazwami ulic. To raj dla kolekcjonerów. 📢 Wypadki w powiecie krakowskim na krajówce i drodze lokalnej. Zderzenie samochodów, są osoby poszkodowane Do dwóch wypadków doszło w sobotę, 28 października około południ na drogach w powiecie krakowskim. Pierwszy miał miejsce w Wielkiej Wsi na drodze krajowej nr 94.Drugi na drodze lokalnej w Zagaciu w gminie Czernichów, gdzie uczestnicy zdarzenia zostali ranni.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii!

📢 To nie są górskie uzdrowiska, tak wygląda jesień w Nowej Hucie Zanim wpadniemy w wir przygotowań do Wszystkich Świętych: sprzątania grobów czy pakowania się przed wyjazdem na odległe cmentarze, warto złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Zwłaszcza, że od niedzieli zmrok będzie zapadał wcześniej - w nocy z sobotę na niedzielę wypada bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. My zajrzeliśmy do parków Nowej Huty, zdecydowanie można tu naładować akumulatory i odetchnąć bez konieczności dalekich wypraw.

📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej?

📢 Wypadek z udziałem karetki pogotowia pod Tarnowem. Na DW 975 w Biskupicach Radłowskich ambulans zderzył się z samochodem osobowym Ratowniczka medyczna została poszkodowana w wypadku, który w sobotę (28 października) wydarzył się na Drodze Wojewódzkiej nr 975 w Biskupicach Radłowskich. Obok mostu na Dunajcu zderzyły się: karetka pogotowia oraz samochód osobowy. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Niezwykła inscenizacja "Wesela" Wyspiańskiego na ściance wspinaczkowej Bronx To już bronowicka tradycja. W piątkowy wieczór, po raz trzeci, tuż przed oficjalnymi obchodami słynnego wesela w Bronowicach - na bronowickiej ściance wspinaczkowej Bronx, wspinacze i przyjaciele ścianki, wystawili spektakl - czytanie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego pokazu! 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 28.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 28.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 28.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 28.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 28.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Horoskop dzienny na 30 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 30 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023. Zobacz najbardziej zabawne MEMY W nocy z 28 na 29 października 2023 roku, czyli z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać godzinę dłużej! Jedni otwarcie przyznają, że nie są zwolennikami tej metody, inni uwielbiają z niej drwić. Zobaczcie najbardziej zabawne memy o zmianie czasu z letniego na zimowy! 📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. "Pora na zmianę bielizny na cieplejszą", czyli jak według internautów przetrwać zmianę czasu W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 28 na 29 października) Nie przegapcie! Chyba nie znamy osoby, która byłaby z tego zadowolona... Ale przynajmniej można się z tego pośmiać! Zobaczcie w galerii najlepsze memy o zmianie czasu! Internauci mają naprawdę interesujące pomysły, jak ją przetrwać. Sprawdźcie!

📢 Na obwodnicy autostradowej Krakowa tworzą się coraz większe korki. Ma zostać poszerzona do trzech pasów Wystarczyło, że zaczął padać deszcz, było piątkowe popołudnie i 27 października Kraków był totalnie zakorkowany. Problem był też widoczny na autostradowej obwodnicy miasta, która coraz bardziej się korkuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi inwestycje i przygotowuje kolejne przedsięwzięcia, które mają poprawić sytuację. Jedną z nich jest budowa północnej obwodnicy Krakowa (zobacz WIDEO). 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Podbeskidziem Bielsko-Biała Wisła Kraków zagrała najsłabszy mecz od wielu tygodni i przegrała w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 1:2. Po tym spotkaniu płynie trochę wniosków, które prezentujemy. Nie dotyczą one tylko samej gry zespołu Radosława Sobolewskiego.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała Wisła Kraków przerwała swoją passę siedmiu meczów bez porażki i przegrała 1:2 mecz z Podbeskidziem w Bielsku-Białej. Większość krakowskich zawodników zagrała w tym spotkaniu poniżej swoich możliwości. I to musi znaleźć odzwierciedlenie w ocenach, choć niektórzy zapracowali na nieco lepszy odbiór. Prezentujemy oceny wiślaków za mecz z „Góralami”.

📢 Najstarsze fotografie z archiwów Muzeum Etnograficznego ujrzały światło dzienne 170 reprodukcji wybranych z najstarszych zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie złożyło się na wystawę "Czas naświetlania/Czas wywoływania. Fotografia etnograficzna Małopolski na przełomie XIX i XX wieku" prezentowanej w siedzibie muzeum - Domu Esterki przy ul. Krakowskiej 46 - do 5 kwietnia 2024 roku. Czas się tu zatrzymał. 📢 Wisła Kraków. Kilkuset kibiców „Białej Gwiazdy” pod stadionem w Bielsku-Białej Tak jak zapowiadali, tak zrobili. W piątkowy wieczór pod stadionem w Bielsku-Białej zjawiło się kilkuset kibiców Wisły Kraków. Ostatecznie przyjechało około 200-300 osób. Na mecz swojej drużyny z Podbeskidziem wejść nie mogli, bo gospodarze zamknęli dla nich bramy. Miała to być jednak ze strony wiślaków forma protestu przeciwko temu, że nie są wpuszczani na kolejne stadiony, gdzie gra ich zespół.

📢 Wisła Kraków przegrywa w Bielsku-Białej. Słaby mecz „Białej Gwiazdy”. Nie zabrakło kontrowersji Po siedmiu ligowych meczach bez porażki, Wisła Kraków przegrała w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 1:2. To był słabszy mecz „Białej Gwiazdy” w porównaniu do kilku wcześniejszych, a przez ponad godzinę musiała w dodatku grać w dziesiątkę. Nie zabrakło też kontrowersji sędziowskich, a przynajmniej jednej poważnej.

📢 Zadymienie w domu pod Krakowem. Mieszkańcom podano tlenoterapię Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 27 października wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Do jednego z domów jednorodzinnych wezwano służby ratownicze do zadymionej piwnicy. Dym stanowił zagrożenie dla mieszkańców budynku. 📢 Kibice Comarch Cracovii musieli przełknąć gorzką pigułkę. Zdjęcia Fani Comarch Cracovii zobaczyli derbowy mecz z Re-Plast Unią Oświęcim. Nie mieli powodów do zadowolenia, ich ulubieńcy ulegli rywalom aż 1:7.

📢 Ukazało się kompendium wiedzy o naszym mieście. Encyklopedia Krakowa w sprzedaży 6 tys. haseł i 3 tys. ilustracji, 171 map i planów, 66 tabel i wykresów opracowanych przez blisko 300 autorów pod redakcją prof. Jacka Purchli złożyło się na drugie, poszerzone wydanie Encyklopedii Krakowa – kompendium wiedzy o mieście. 📢 Deszczowe piątkowe popołudnie i Kraków stoi w korkach. Zatory na ulicach miasta i obwodnicy Kto w piątek (27 października) wyjechał na ulice Krakowa samochodem, to musi się liczyć, że zanim dojedzie do celu, długo postoi w dużych korkach. Tworzą się na ulicach miasta, mocno zablokowana jest także obwodnica autostradowa. 📢 Tak kiedyś wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego. Parę dzieli pół wieku. Stare zdjęcia modelki Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Para jest razem od 2018 roku. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat.

📢 168 stulatków z Krakowa dostaje "świadczenie honorowe". W tym roku jest to ponad 5,5 tys. zł brutto Osobom, które skończyły sto lat, przysługuje comiesięczne „świadczenie honorowe”. W Małopolsce ZUS wypłaca 321 tych wyjątkowych świadczeń. Od marca tego roku wynosi ono 5540,25 zł brutto. Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie ZUS w Krakowie - 168. Na drugim miejscu jest placówka w Nowym Sączu, która przekazuje 61 „świadczeń honorowych”. Chrzanowski ZUS wypłaca 50 świadczeń, a tarnowski oddział - 42.

📢 W gminie Wieka Wieś została powołana rada przedsiębiorców. Ma wspierać samorząd w sprawach gospodarki Gminna Radę Przedsiębiorczości powstała w gminie Wielka Wieś. Rozpoczęła działalność od ukonstytuowania się prezydium. Rada, która skupia przedsiębiorców z całej gminy z różnych dziedzin działalności, ma za zadanie wspieranie działań samorządu poprzez dzielenie się przez przedsiębiorców, właścicieli firm i zakładów swoją wiedzą, doświadczeniami a także poprze zapoznawanie się ze znajomością problemów gospodarki gminy.

📢 Takie mieszkania są teraz najmodniejsze. Zobacz, jak pięknie można urządzić dom dla rodziny z dziećmi. Kwiaty doniczkowe to teraz hit Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe. 📢 Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 Wiązanki na cmentarz na Wszystkich Świętych z kwiatów sztucznych i żywych. Zobacz nowoczesne stroiki na WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2023 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych 2021 wypada w środę. Jest to dzień, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, przynosimy znicze i dekoracje w postaci wieńców, bukietów i wiązanek. Zobacz nowoczesne stroiki na cmentarz z kwiatów sztucznych i żywych. 📢 Przypadkowo straciłeś zdjęcia zapisane na smartfonie? Jeśli masz system Android, możesz je łatwo szybko i za darmo odzyskać Na smartfonach trzymamy wiele ważnych dla nas plików, w tym między innymi zdjęcia oraz filmy. Co jednak, gdy przez przypadek skasujemy zdjęcie, które chcemy zachować? Spokojnie, są sposoby na odzyskanie danych w systemie Android. W dodatku są one proste i zupełnie za darmo. Dowiedz się, jak odzyskać usunięte zdjęcia z telefonu.

📢 Budimex zaprezentował w Krakowie robota. Ma pomóc w budowie nowego budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego Przy ul. Wrocławskiej w Krakowie trwa budowa nowego budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. Inwestycja realizowana jest przez przedsiębiorstwo Budimex, pochłonie ok. 367,5 mln. złotych i potrwa do 2026 roku. Tymczasem w piątek 27 października, przedsiębiorstwo zaprezentowało nowego współpracownika. Jest nim robot. Maszynę stworzyli m.in. Polacy i Włosi, jest autonomiczny, a na placu budowy zajmie się m.in. wierceniem bądź malowaniem. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ochronią głowę i dodadzą szyku. Zobacz czapki damskie, w których jesienią będziesz wyglądać stylowo i modnie. One są na topie Nakrycie głowy to jesienią i zimą niezbędny element garderoby. Przede wszystkim zatrzymują ciepło w ciele, chronią przed zimnem oraz wiatrem, ale dodatkowo są również naszą ozdobą. Odpowiednio dobrane będą niczym wisienka na torcie – dodadzą całości uroku i smaku. Zobacz, jakie czapki i inne nakrycia głowy są modne w tym sezonie. Podpowiadamy też, co będzie pasować dojrzałym paniom.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Kiedy Iga Świątek gra mecz WTA Finals? Gdzie oglądać turniej w Cancun? Transmisja na żywo, wyniki, tabele grup Meksyk 2023 Iga Świątek w WTA Finals gra po raz trzeci. Kiedy można oglądać mecze Polki? Gdzie szukać transmisji na żywo? Podpowiadamy, jak i kiedy znaleźć na antenie telewizyjnej spotkania tenisistki, która ma wielką ochotę na pierwszy triumf w turnieju z udziałem najlepszych zawodniczek roku 2023. Świątek występuje w Cancun jako rakieta numer 2, ale zwycięstwo w zawodach może dać jej powrót na pozycję liderki światowego rankingu WTA. Mecze Świątek na żywo z Meksyku pokaże w Polsce tylko jedna stacja telewizyjna. 📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie.

📢 Kraków. Obcokrajowiec próbujący wyjechać z parkingu w Nowej Hucie uszkodził pięć aut. Twierdzi, że pomylił hamulec z gazem Do niecodziennego zdarzenia doszło wieczorem w poniedziałek 23 października na parkingu na os. Niepodległości. Około godz. 18 obywatel Azerbejdżanu próbował wyjechać na ulicę autem marki mazda. Manewrował kierownicą jednak tak niefortunnie, że uszkodził 5 aut. Najbardziej poszkodowane został fiat tipo, który miał wgnieciony bok. - Mężczyzna tłumaczył, że pomylił mu się pedał hamulca z gazem - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Kraków przestrzega, by nie kupować... starych samochodów. Chodzi o Strefę Czystego Transportu "W ostatnim czasie w Internecie pojawiło się sporo ogłoszeń dotyczących okazyjnej sprzedaży starszych samochodów z silnikiem Diesla. Oferowane są w promocyjnych cenach auta z rocznika 2009 i wcześniejszych, z normą spalania Euro 4 i niższą. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że takie pojazdy nabywane teraz, co do zasady, od 1 lipca 2024 r. nie będą już mogły poruszać się po Krakowie" - przestrzegają urzędnicy na stronach internetowych. Problem w tym, że cześć mieszkańców, sprzeciwia się wprowadzaniu takich stref i ograniczaniu swobodoy jeśli chodzi o dobór samochodu, czy możliwość jazdy nim po mieście. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach.

📢 Kraków. Szpital Żeromskiego od środka. Tak działa jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce Fotografowie mogli uwiecznić na zdjęciach, jak wygląda codzienność pacjentów oraz lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W lecznicy odbył się dla nich dzień otwarty. 📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Lechem Poznań W meczu 13. kolejki piłkarskiej ekstraklasy w sobotę o godz. 17.30 Cracovia podejmuje Lecha Poznań. Trener Jacek Zieliński ma w miarę komfortową sytuację jeśli chodzi o dobór składu. Na jaki się zdecydował? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Niezwykłe zamki i ruiny w okolicy Krakowa! To prawdziwa podróż w czasie Małopolskę zdecydowanie można nazwać królestwem zamków. W samej stolicy województwa, kryje się najpopularniejszy zamek w Polsce. Jeśli lubicie miejsca które mają duszę, a dodatkowo skrywają niezwykłe historie to przedstawiamy zestawienie niezwykłych zamków ruin w okolicy Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc to prawdziwa podróż w czasie! O tej porze roku wyglądają jeszcze piękniej niż zawsze. Zobaczcie sami gdzie udać się na krótki wypad!

📢 Kraków. Kolizja tramwajów pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Zablokowany przejazd Filharmonia - Bagatela [AKTUALIZACJA] Tuż przed godziną 14.00 w czwartek 26 października Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poinformowało o dużych utrudnieniach. Wszystko przez kolizję dwóch tramwajów. - Rozj. UJ brak przejazdu w obydwu kierunkach - kolizja tramwajów, tramwaje kierowane przez ul. Westerplatte i Basztową - informuje MPK S.A. na swojej stronie. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK S.A. w Krakowie poinformował nas, że na ten moment nie ma informacji, aby ktoś w tym zdarzeniu został ranny.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Kultowe zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Będą duże problemy z dojazdem na Wszystkich Świętych do jednego z największych cmentarzy w Krakowie 1 listopada do nekropolii nie będzie można dotrzeć tramwajem, a droga samochodem lub autobusem będzie oznaczała stanie w korkach. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądała podróż do cmentarza Grębałów. Powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. - Problemy mogą być ogromne - twierdzi radny miejski Łukasz Sęk. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda już niebawem zawita do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Pogrzeb trenera Tadeusza Piotrowskiego. Pożegnało go wielu byłych zawodników Rodzina, najbliżsi, przyjaciele i znajomi, w tym wielu ze środowiska piłkarskiego, pożegnali na cmentarzu Rakowickim Tadeusza Piotrowskiego. Krakowianin, były piłkarz i trener, podczas swojej kariery związany m.in. z Cracovią, Garbarnią i Puszczą Niepołomice, zmarł 16 października w wieku 76 lat. 📢 WTA Finals 2023. Poznaj uczestniczki tenisowego turnieju w Cancun Zawody WTA Finals 2023 odbędą się w dniach 29 października - 2 listopada w Cancun. W tenisowym turnieju w Meksyku poznamy mistrzynie tego sezonu w grze singlowej i deblowej. Wystąpi także nasza tenisistka Iga Świątek. Zobacz w galerii, kogo będzie można oglądać w akcji. 📢 TOP 10 najpiękniejszych punktów widokowych i szczytów w Pieninach na jesienne wycieczki. Widoki zachwycają, a niektóre miejsca zaskakują! Gdzie w Małopolsce wybrać się na proste, górskie wycieczki, aby zachwycić się jesiennymi klimatami? Oczywiście, w Pieniny! Przedstawiamy TOP 10 punktów widokowych i szczytów z pięknymi panoramami i widokami na Tatry. Poranne mgły, kolorowe drzewa i wyjątkowe ekspozycje łączące góry z jeziorami i zamkami tworzą piękny świat, który jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Pokażemy Wam także miejsca, z których można oglądać zachody słońca i zachwycające panoramy… nie wychodząc nawet z samochodu. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać!

📢 Te Małopolanki zdobyły koronę Miss Polonia. Reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Zdjęcia Konkurs Miss Polonia od 1929 odbywa się niemal każdego roku. Za każdym razem o koronę i tytuł Miss Polonia rywalizuje wiele kobiet. Od początku trwania konkursu odbyły się już 44 finały, podczas których wyłonione zostały zwyciężczynie. Wśród finalistek nie zabrakło także Małopolanek, które później reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Przejdź do galerii i pozna reprezentantki Małopolski, które zdobyły tytuł Miss Polonia!

📢 Grał w Krakowie, w ekstraklasie za granicą staje się gwiazdą. Kolejne gole Mark Assinor w sezonie 2022/2023 grał w II lidze w krakowskich zespołach - Hutniku i Garbarni. W sierpniu 23-latek z Ghany zadebiutował w nowym klubie, Żeleziarne Podbrezova. I dwa miesiące wystarczyły mu, by stać się czołowym piłkarzem słowackiej ekstraklasy! Właśnie za nim najbardziej owocny występ: w meczu z MFK Rużomberok zdobył dwa gole. W rankingu strzelców ligi zajmuje trzecie miejsce.

📢 Te małopolskie szlaki zachwycają widokami. Tak wygląda polska złota jesień. Widoki jak z bajki! Jesień to bez wątpienia ta pora roku, która przy słonecznej pogodzie zachwyca swoim pejzażem. Nie przez przypadek to właśnie tę porę roku umiłowali sobie fani spacerów i wycieczek górskich. Mgliste poranki i słoneczne przepełnione jesiennymi kolorami dni tworzą niezwykły krajobraz. Już od kilku lat jesień rozpieszcza nas pogodą. Oto najpiękniejsze trasy i szlaki Małopolski, które jesienią wyglądają jak z bajki! Zobaczcie sami! 📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc.

📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2023 roku Iga Świątek obchodziła 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić!10.9 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Rywalizacja sołectw na Dniach Krzeszowic. Lanie wody, szukanie klucza, wożenie piłek i rzucanie gazetami. Oj, działo się Piętnaście miejscowości gminy Krzeszowice wystartowało w Turnieju Sołectw i Osiedli, który rozpoczynał tegoroczne Dni Krzeszowic. Wioski tej gminy wystawiły do zabawy i rywalizacji swoje pięcioosobowe reprezentacje. A urzędnicy miejscy przygotowali dla nich zadania na trzy godziny rywalizacji. Było wlewanie wody do butelki gąbką, otwieranie kłódki kluczem, którego trzeba było poszukać w wiadrze z liśćmi, wożenie piłeczek w dziecięcych taczkach i wiele innych humorystycznych zadań. Zwycięzcą turniej zostało sołectwo Miękinia.

📢 Cracovia. 60 najlepszych piłkarzy w historii. Ranking zawodników ze statystykami i osiągnięciami [ZDJĘCIA] W 115-letniej historii Cracovii było wielu piłkarzy dobrych, bardzo dobrych, wręcz wybitnych. Ustaliliśmy nasz całkowicie subiektywny ranking, śledząc wiele pokoleń piłkarzy "Pasów". Są wśród nich mistrzowie Polski, reprezentanci kraju, wybitni ligowcy. Piłkarze, którzy mieli (mają) w sobie to coś. Są niekonwencjonalni i wyraziści. Zapraszamy do GALERII 📢 Wola Filipowska na starych fotografiach. Zdjęcia przypominają budowę kościoła, montażu dzwonów, pogrzeby i życie wsi Stare zdjęcia Woli Filipowskiej i jej mieszkańców można oglądać w Wiejskim Ośrodku Kultury. Wola Filipowska wczoraj i dziś - to tytuł wystawy, która została zorganizowana z okazji jubileusz 700 -lecia lokacji wioski oraz 200-lecia powstania szkoły. 📢 Powiat proszowicki. Zobacz archiwalne zdjęcia z dożynek (cz. 2) W załączonej galerii można obejrzeć zdjęcia z dożynek, jakie odbywały się na terenie powiatu proszowickiego w latach 2007-2010.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

