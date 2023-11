Prasówka 29.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [29.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [29.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [29.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [29.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [29.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 To była prawdziwa zima stulecia w Polsce. W 1979 roku tak nas zasypało, że do odśnieżania używano czołgów! Archiwalne zdjęcia Mówicie, że mamy atak zimy? To w takim razie co powiecie na to? Zima stulecia w Polsce to czas przełomu roku 1978 i 1979 roku. Wtedy to za sprawą rzadko spotykanego układu wyżów i niżów, do naszego kraju zaczęły napływać lodowate masy powietrza. Atak tamtej zimy charakteryzował się dużymi różnicami temperatur i tak np. 31 grudnia w Białej Podlaskiej było -20.8 stopni Celsjusza, a w Międzybrodziu Bialskim temperatura wynosiła +8.7. Ulice i chodniki były zasypane całkowicie. Wyglądało to niesamowicie. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia 28.11.2023 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii!

📢 Twórcy krakowskiej kultury uhonorowani. Znamy laureatów Nagród Miasta Krakowa i Mecenasów Kultury Krakowa We wtorek, 28 listopada, po raz kolejny miasto uhonorowało osoby, których działalność i dokonania promowały miasto. Nagrody Miasta Krakowa 2023 zostały przyznane ludziom kultury i nauki. Wyróżnione zostały najlepsze prace dyplomowe. Przyznany został również doroczny tytuł Mecenas Kultury Krakowa. Nagrody są wyrazem uznania dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału miasta.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [29.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Sylwester 2023 w Krakowie znów bez imprezy na Rynku. Jak można przywitać Nowy Rok? Nie będzie w tym roku wielkiej sylwestrowej zabawy na krakowskim Rynku Głównym w Krakowie. To już kolejny rok bez ogólnodostępnego sylwestra pod chmurką. W 2020 roku koncert na głównym placu miasta "odwołała" pandemia koronawirusa. Imprezy na Rynku nie było też 31 grudnia 2021 r., powrócił wtedy tylko - po rocznej przerwie - Krakowski Bieg Sylwestrowy. Rok temu Kraków zrezygnował z organizowania sylwestrowy koncertu - jak tłumaczył magistrat - "w obliczu kryzysu gospodarczego i energetycznego". A teraz?

📢 Kino Kijów szuka mężczyzny, który zniszczył stojącą w holu rzeźbę. Jest nagranie Rzeźba przedstawiająca filmowca przy pracy autorstwa prof. Jana Tutaja stanęła w foyer kina Kijów jesienią ubiegłego roku z okazji 55-lecia istnienia kina. Choć nie jest to dzieło kontrowersyjne, rzeźba nie spodobała się mężczyźnie, który odwiedził Kijów w piątek 24 listopada. Na udostępnionym przez kino nagraniu widać, jak próbuje uszkodzić rzeźbę.

📢 Pożar domu pod Krakowem. Przypadkowi lokatorzy tego budynku wzniecili ogień We wtorkowe popołudnie w Skale wybuch pożar w jednym z domów przy ul. Krakowskiej. Wezwano wszystkie służby: straże pożarne, pogotowie i policję. Jak relacjonują ratownicy dla Patrol998-Małopolska - okazało się, że lokatorzy, którzy zajęli budynek "na dziko" wzniecili ogień. 📢 Koszmarny zimowy wtorek na małopolskich drogach. Wypadek za wypadkiem Sypnęło mocniej śniegiem w całej Małopolsce. Na drogach województwa służby działały od rana, ale padało cały czas i pada dalej. Warunki były bardzo trudne dla kierowców. Widać to po liczbie wypadków i kolizji na małopolskich drogach. Jest ślisko, noga z gazu, hamujcie z wyczuciem i oczy dookoła głowy! Bo dzień jeszcze się nie skończył...

📢 Zdewastowana najnowsza atrakcja Krakowa. Figurka Smok Turysta z urwanym rogiem Nie upłynął jeszcze tydzień od montażu pierwszych elementów nowego, smoczego szlaku w Krakowie - a już ucierpiała jedna z rzeźb składających się na tę nową atrakcję turystyczną. Zdewastowana została figurka Smoka Turysty zainstalowana przy wejściu do parku Bednarskiego w Podgórzu. Odlaną z brązu figurkę smoka z aparatem fotograficznym ktoś pozbawił rogu. 📢 Wigilia 2023. 12 tradycyjnych wigilijnych potraw z nutą nowoczesności [PRZEPISY] 12 wigilijnych potraw z nutą nowoczesności - przepisy. Przygotowanie 12 wigilijnych potraw to tradycja, podobnie jak sianko pod obrusem, dodatkowe miejsce przy stole czy dzielenie się opłatkiem. Prawdziwe, polskie smaki można połączyć z odrobiną nowoczesności. Makowiec z żurawiną, barszcz czerwony z suszonymi śliwkami czy pierogi z dodatkiem orzechów włoskich – to tylko kilka z wielu inspiracji, które sprawią, że święta Bożego Narodzenia będą aromatyczne, rodzinne i pełne magicznej atmosfery. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 W Proszowicach i powiecie sypnęło śniegiem. Gdzie dzwonić w sprawie odśnieżania? Pierwsze większe opady śniegu nie spowodowały wysypu wypadków, czy kolizji na drogach powiatu proszowickiego. Nie zmienia to jednak faktu, że na wielu odcinkach warunki były trudne, a nawierzchnie dróg pokryte śniegiem, zmieniającym się w pośniegowe błoto. W takich okolicznościach trzeba było zachować dużą ostrożność i poruszać się wolniej. 📢 Kukiełek lisieckich nie będzie. Piekarnia ze stuletnią historią, wypiekające te regionalne bułki zamyka swoją działalność Niepokojące wieści z Liszek. Kończy działalność Piekarnia Regionalna w Liszkach produkująca bułki kukiełki, znane jako tradycyjny produkt regionalny. Nie będzie tych charakterystycznych kukiełek w kształcie wrzeciona. Jedna osoba ze spadkobierców zmarłego właściciela firmy potwierdza, że piekarnia kończy działalność. Sklepy zaopatrujące się w niej informują swoich klientów, że na ten produkt regionalny już nie mogą liczyć.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je? 11 starych klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe. 📢 Zima w Małopolsce."Nie trzeba będzie odśnieżać chodników". Pamiętacie tę obietnicę wyborczą? Końcem września, w trwającej kampanii wyborczej, dwóch polityków z Małopolski i Krakowa zapowiedziało, że będzie chciało zmienić ustawę, by właściciele posesji nie musieli już w zimie odśnieżać łopatami chodników przed swoimi domami. Przyszła zima, śnieg spadł, cała Polska odśnieża, własnymi rękami i łopatami. Oczywiście nie piszemy tego z oburzeniem, że sprawa nie została załatwiona, ale z prośbą by o złożonej obietnicy pamiętać. Słynne "łopatowanie" to zdrowe ćwiczenie, ale co za dużo to nie zdrowo...

📢 Ratunek dla skrzydlatych przyjaciół. Jak zrobić karmnik dla ptaków? Pokażcie swoje karmniki! Za oknami śnieg i mróz. Aura nie jest przyjazna żywym stworzeniom. Czy nasi skrzydlaci przyjaciele nie głodują? Aby pomóc ptakom, na balkonach i w ogródkach ustawiamy i karmniki z pokarmem. Podpowiadamy, jak zrobić karmnik dla ptaków w łatwy sposób. 📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. Domowy piernik świąteczny. TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pierniki [PRZEPISY] Piernik na Boże Narodzenie 2023 - sprawdzone przepisy. Szybki piernik świąteczny, piernik na ostatnią chwilę, piernik idealny, a nawet… piernik orkiszowy! Mamy dla Was wiele przepisów na pyszne pierniki na święta Bożego Narodzenia. Te pierniki zawsze się udają. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na najlepsze pierniki!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2023-2024: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w siatkarskiej LM grają polskie drużyny, mecze dzisiaj LM siatkarzy w sezonie 2023-2024 rusza 22 listopada, oto wyniki, terminarz i tabele. Liga Mistrzów zawita także do Polski, na dzisiaj w stawce są trzy nasze zespoły: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia i Jastrzębski Węgiel, sprawdź kiedy i z kim grają. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o LM w siatkówce mężczyzn. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Paznokcie na święta: jasne, modne DELIKATNE WZORY PAZNOKCI hybrydowych. Zobacz inspiracje Lubisz minimalistyczne stylizacje paznokci hybrydowych? Stawiasz na klasykę, jasne kolory i delikatne wzory paznokci na Święta Bożego Narodzenia? Przygotowaliśmy TOP 25 świątecznych stylizacji. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się. 📢 Tak wyglądała zima w Krakowie przed laty! Zobacz KOLOROWE zdjęcia Zima w Krakowie kojarzy nam się obecnie głównie z chlapą i smogiem... Jednak nie zawsze tak było. Lata temu w Krakowie królował mróz, zaspy białego i czystego śniegu, radosne dzieci szalejące na Plantach na sankach i Wisła skuta lodem. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia zimowego Krakowa sprzed lat!

📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. TOP 12 efektownych ciast, które zaskoczą twoich gości [PRZEPISY] Przepisy na świąteczne, efektowne, wyjątkowe ciasta, które zaskoczą twoich gości! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na TOP 12 sprawdzonych przepisów na ciasta na Boże Narodzenie naszych Czytelników. Palce lizać! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Najlepsze ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej. Ciasteczkowa rolada z serkiem mascarpone, ciasta 3 BIT bez pieczenia, ciasto śnieżny puch, sernik z pomarańczami bez pieczenia, a nawet – torty bez pieczenia!

📢 Wykolejenie tramwaju i paraliż w centrum Krakowa. Zablokowane było całe skrzyżowanie! Przez ponad dwie godziny Trudny poranek dla mieszkańców Krakowa. Pierwszy poważny atak zimy i pierwsze poważne utrudnienia komunikacyjne. Tuż po godzinie 9.00 na rozjeździe Dietla i Starowiślnej doszło do wykolejenia "jedynki". Nietypowego, bo tramwaj zatarasował całe skrzyżowanie. "Mistrz driftu" - ironizowali internauci, ale mieszkańcy musieli się liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami. Linie 1, 3, 17, 19, 22, 24, 52 były kierowane na trasy objazdowe. Zablokowana została też jezdnia. Sytuację udało się doprowadzić częściowo do porządku dopiero przed południem.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie 2023. Tym wypiekom nikt się nie oprze. Zobacz przepisy na wyjątkowe, efektowne placki na święta Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy na naszych stołach królują wyjątkowe, efektowne ciasta. I trudno się dziwić. Właśnie takie wypieki od lat przygotowujemy w domowym zaciszu na święta. Jeżeli szukacie sprawdzonych przepisów na wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie – zebraliśmy przepisy naszych Czytelników! Wszystkie pyszne i „na bogato”.

📢 Lekkie sałatki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz TOP 10 FIT sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatka na święta wcale nie musi być ciężka. Zobacz TOP 10 lekkich i smacznych sałatek na świąteczny stół. W tym roku zaskocz swoich gości kolorowymi, niebanalnymi sałatkami. Kliknij w galerię i zobacz TOP 10 FIT sałatek na Boże Narodzenie 2023.

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Chodów. Kraść można wszystko. Nawet stodoły na części Miechowscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy kradli deski obiciowe ze stodół. Na koncie mają co najmniej dwie takie kradzieże dokonane na terenie powiatu miechowskiego.

📢 Biało w Krakowie, śnieg sypie w całej Małopolsce. Jaka sytuacja i warunki na drogach? Zima w Małopolsce. Śnieg rano sypał niemal w całym województwie, biało zrobiło się też w Krakowie. Policjanci ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. W stolicy Małopolski nie ma mrozu, główne arterie są czarne, miejscami tylko zalega błoto pośniegowe. Według prognoz może spaść u nas do 8-10 cm śniegu. 📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka 30.11 Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku.

📢 Kraków. Arcybiskup Marek Jędraszewski przestrzega i mówi o "niepokojącej tendencji". Sprawa dotyczy ślubów i Pierwszej Komunii Świętej W ostatnim czasie daje się zaobserwować niepokojącą tendencję sięgania po piosenki chrześcijańskie, szczególnie podczas liturgii zawierania związku małżeńskiego, czy uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, które nie odpowiadają duchowi katolickiej liturgii pod względem formy, estetyki muzycznej, a także tekstu - pisze abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski opisał szczegółowo ten problem w liście pasterskim z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyków kościelnych.

📢 Komisja podjęła decyzję w sprawie niedzieli handlowej w Wigilię. W Sejmie propozycje PiS i Polski 2050. Która wejdzie w życie? Nie milkną kontrowersje dotyczące niedzieli handlowej w Wigilię 2023. W Sejmie są aktualnie dwie propozycje zmian, a komisja sejmowa już podjęła decyzję. Jedno wydaje się być pewne. Nie będzie niedzieli handlowej w Wigilię. A czy przeniesienie będzie na pewno zgodne z prawem? Już we wtorek głosowanie w Sejmie w tej sprawie.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 66. Halis wraca do firmy. Streszczenie odcinka [29.11.23] Choć nikt się tego nie spodziewał, Halis powraca do pracy z firmie. Tymczasem Asuman rozmawia z Fuatem. Czego będzie od niego oczekiwać? Z kim spotka się Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 66. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 67. Kazim odkrywa tajemnicę Hattuce. Streszczenie odcinka [30.11.23] Kazim przez przypadek znajduje telefon Hattuce. To, co w nim zobaczy, wprawia go w osłupienie. Dlaczego będzie zły? Z kim będzie flirtować Seyran? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka serialu "Złoty chlopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 68. Ferit coraz bardziej docenia Seyran. Streszczenie odcinka [01.12.23] W rezydencji zaczyna panować nowy rygor. Kto wprowadzi nowe zasady? Z kolei Ferit zaczyna doceniać Seyran. Czym tym razem go zaskoczy? Już teraz przeczytaj streszczenie 68. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 69. Seyran przyłapuje Ferita na zdradzie. Streszczenie odcinka [04.12.23] Fuat jest zirytowany faktem, że dziadek wrócił do firmy. Wszystko przez to, że ma się czego obawiać. Z kolei Seyran myśli, że Ferit ją zdradza. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 242. German może znowu trafić do więzienia. Streszczenie odcinka [28.11.2023] German znów robi coś, za co może ponownie trafić do więzienia. Z kolei Celia spowiada się mężowi z ostatnich wydarzeń. Co jeszcze się stanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 244. Pacjent Germana umiera. Streszczenie odcinka [30.11.2023] Sytuacja Germana znacznie się pogarsza, gdy jego pacjent umiera. Tymczasem Cayetana wybiera się do opery. Kto będzie jej towarzyszyć? Od kogo Celia otrzyma ostrzeżenie? Przeczytaj streszczenie 244. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 164. Zuhal gubi teczkę obciążającą Seher. Streszczenie odcinka [30.11.23] Zuhal jest załamana, gdy okazuje się, że sfabrykowane dowody giną. Czy teczka zostanie odnaleziona? Co ma się wydarzyć? Przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 168. Zuhal jest śmiertelnie obrażona na Ikbal. Streszczenie odcinka [06.12.23] Dochodzi do kłótni między Ikbal a Zuhal. O co jedna siostra oskarży drugą? Tymczasem Fuat wciąż myśli o Neslihanm, a Seher śpi w pokoju z Yamanem. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 168. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Gdzie na sanki w Krakowie? Lista najlepszych górek do zjeżdżania na sankach. Mapa zima 2023/2024 Gdzie na sanki w Krakowie? Oto nasze propozycje. Zobaczcie listę miejsc, gdzie można bezpiecznie pozjeżdżać na sankach i jabłuszkach. 📢 Modne fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 28.11 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdzamy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023? 📢 Paznokcie na grudzień 2023: granatowe, beżowe, złote, a może białe? Wzory i kolory eleganckich i szalonych paznokci na zimę Zastanawiasz się jaki manicure będzie najmodniejszy w grudniu? Zimą zwykle porzucamy już letnie, neonowe kolory i stawiamy na chłodne, ciemniejsze odcienie. Jednak to nie oznacza, że nasz manicure musi być nudny i pozbawiony wariacji. Wręcz przeciwnie! Zima to doskonała okazja, aby eksperymentować z różnymi kolorami, wzorami i dodatkami na paznokciach. Zanurzmy się w świat zdobień i modnych odcieni, które będą królować na paznokciach zimą.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 28.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, które je się też oczami! Wyjątkowe, efektowne, a do tego smaczne serniki. Przepisy 2023 Ciasta na Boże Narodzenie nie tylko muszą wyjątkowo smakować, ale również rewelacyjnie wyglądać. Przecież to prawda, że jemy także oczami! Szczególnie w święta! Zobacz przepisy na wyjątkowe serniki, które nie tylko obłędnie smakują, ale i rewelacyjnie wyglądają na świątecznym stole!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 28.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Przy wigilijnym stole. Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie? Zobacz archiwalne zdjęcia naszych przodków Jesteś ciekawy jak wyglądały wigilijne stoły naszych przodków? Zapraszamy w podróż w czasie. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło niesamowite zdjęcia. Jak dawniej wyglądały święta Bożego Narodzenia? Zobaczcie. 📢 Potrawy na Boże Narodzenie. Tradycyjne czy nowoczesne? Zobacz przepisy na świąteczne dania, które skradną wszystkie serca Jakie potrawy podać na Boże Narodzenie? Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie dania sprawdzą się na świątecznym stole? Podpowiadamy! Zobacz przepisy na pyszne dania na świąteczny stół! Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół czy roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami? Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym czy nowoczesne torciki śledziowe z suszonymi morelami? Wybór nie jest oczywisty...

📢 Kraków. Kończą remont mostu Dębnickiego. Plan jest taki, by obiekt został w pełni oddany do użytku 30 listopada W krakowskim magistracie poinformowali, że prace remontowe na moście Dębnickim dobiegają końca. Pełne otwarcie przejazdu przez tę przeprawę nad Wisłą planowane jest na 30 listopada, ale pod warunkiem, że będzie sprzyjająca pogoda.

📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu. 📢 Zmarła Teresa Młynarczyk. Dla niej społeczność wsi w dwa miesiące wybudowała dom Zmarła Teresa Młynarczyk z Olszowic z gminy Świątniki Górne. Miała 91 lat. O tej starszej pani i jej synu Zbyszku cały region usłyszał w sylwestra 2020 roku. Wtedy spłonął ich dom. Niewiele mieli w starym drewnianym domku, stracili wszystko. Wtedy zmobilizowani mieszkańcy tej małej wioski odbudowali cały dom od podstaw w dwa miesiące. Klucze przekazani matce i synowi po 62 dniach od pożaru. Jak teraz mówią mieszkańcy okolicy niedługo nacieszyła się pani Teresa nowym domem. Chociaż ostatnie lata spędziła w komfortowych warunkach. W piątek 24 listopada 2023 roku Teresa Młynarczyk została pochowana na cmentarzu w sąsiedniej wsi we Włosani.

📢 Proszowice. Wkrótce wejdzie w życie regulamin korzystania z Rynku. Dużo zakazów Za kilka dni zacznie obowiązywać uchwalony w październiku regulamin, określający zasady korzystania z miejskiego Rynku w Proszowicach. Krótki dokument składa się głównie z zakazów i nakazów, których powinni przestrzegać wszyscy, którzy przebywają w tym miejscu. 📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 68 lat temu pomnik Adama Mickiewicza powrócił na Rynek Główny Choć dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa, pomnik "Adasia" nie zawsze stał na płycie Rynku Głównego. Pomnik wieszcza znajdujący się na wschodniej stronie Rynku od 1898 roku, został z tego miejsca usunięty przez hitlerowców 17 sierpnia 1940 roku. Powrócił tu piętnaście lat później, 26 listopada 1955 roku. Ponowny montaż monumentu zarejestrowało oko aparatu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z tych wydarzeń. 📢 W Dziaduszycach otwarto nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie, mieszcząca się dotąd w Kalinie Wielkiej, została przeniesiona do odnowionego obiektu w Dziaduszycach. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w minioną sobotę. W budynku obok biblioteki mieści się również Placówka Wsparcia Dziennego.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Miechów. Seniorzy na sportowo, poetycko i tanecznie. Znamy laureatkę Nagrody im. Krystyny Barwińskiej Od piątku do niedzieli trwały w Miechowie wydarzenia w ramach Dnia Seniora oraz Miechowskiej Jesieni Kultury. Były imprezy sportowe, recytacje poezji oraz niezliczone koncerty i pokazy taneczne. Miechowska Rada Seniorów po raz pierwszy przyznała Nagrodę im. Krystyny Barwińskiej.

📢 Proszowicka liga futsalu. Falstart wicemistrzów Po dwóch seriach spotkań proszowickiej Ligi Futsalu Bud-Rem KPR trzy drużyny mają na koncie komplet punktów. W tym gronie jest Bud-Rem, który w niedzielę niespodziewanie wysoko pokonał wicemistrzów z ubiegłego sezonu Młode Ziemniaki. 📢 Potrawy wigilijne. Sałatka na Wigilię. Zobacz TOP 10 sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatki na Wigilię – sprawdzone przepisy. Na Święta Bożego Narodzenia nie może zabraknąć sałatek. Sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa z burakami, łatwa sałatka z ananasem to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na świąteczne sałatki. Kliknijcie w galerię i wybierzcie jeden ze sprawdzonych przepisów. Kolejne przepisy na następnych kartach.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia. 📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów.

📢 III liga. Nieprawdopodobny mecz. Unia Tarnów pokonała Garbarnię Kraków, a powinna była wysoko przegrać W meczu 18. kolejki grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej Unia Tarnów wygrała na swoim stadionie z Garbarnią Kraków. Sobotni mecz (25.11.2023) był ostatnim ligowym występem drużyn w tym roku. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Bobin. 60 lat pszczelarzy. Życzenia beczek miodu i słodkiego życia... Członkowie międzygminnego Koła Pszczelarzy Nowe Brzesko obchodzili w sobotę w Bobinie 60-lecie swojej działalności. Uroczystość stała się okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych pszczelarzy odznakami pszczelarskmi, a całe koło otrzymało pierwszy Medal Starosty. 📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakość usług i wiele innych czynników.

📢 Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice; Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR; Wojciech Jawor, prezes zarządu Global System oraz Jan Sady, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. Oto zacne grono uhonorowanych 24 listopada prestiżowymi Krakowskimi Dukatami, nagrodami Izby Przemysłowo-Handlowej. 📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele Mieszkańcy, pracownicy i goście świętowali dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Placówka, jedna z dwóch tego typu na terenie powiatu proszowickiego, została założona w listopadzie 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Radziemice ks. Stanisława Miki. 📢 Najdroższe mieszkania i apartamenty w Krakowie na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg Ceny mieszkań w Krakowie zarówno tych na wynajem jak i do kupienia nieustannie rosną. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Z pewnością są to mieszkania dedykowane dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Tak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą. Oto piękny góralski dom w Zębie wybitnego skoczka narciarskiego. Drewniany pałac! Kamil Stoch mieszka wraz z żoną Ewą Bilan-Stoch w niewielkiej miejscowości u stóp Tatr. Ząb to wieś podhalańska, położona w województwie małopolskim, na terenie powiatu tatrzańskiego, w gminie Poronin. Dom znakomitego skoczka narciarskiego robi wielkie wrażenie, nie tylko z uwagi na swoją kubaturę. Obejrzyjcie zdjęcia z wnętrza lokum wybudowanego w pięknym góralskim stylu.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

