Prasówka 29.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Plebiscyt. Wicemistrzyni olimpijska Maria Sajdak na czele 10 Asów Małopolski. Marek Dragosz Trenerem Roku 2021”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Plebiscyt. Wicemistrzyni olimpijska Maria Sajdak na czele 10 Asów Małopolski. Marek Dragosz Trenerem Roku 2021 Było szczególnie uroczyście i podniośle - wyboru 10 Asów Małopolski oraz Trenera i Odkrycia Roku dokonaliśmy bowiem już po raz 30. Jubileuszowa gala odbyła się w piątek 28 stycznia w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Na czele w prestiżowym plebiscycie kapituła redakcyjna postawiła tym razem Marię Sajdak, wicemistrzynię olimpijską z Tokio w czwórce podwójnej. Znakomita wioślarka została uhonorowana statuetką przygotowaną na tę okazję przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. - Bardzo się cieszę. To jeden z nielicznych plebiscytów, w których naprawdę doceniane są wyniki osiągane przez zawodników. W innych plebiscytach wioślarzom ciężko się przebić. Tu wybiera kapituła, ludzie, którzy znają się na sporcie - powiedziała Maria Sajdak.

📢 AstraZeneca zleciła śledzenie szefowej "Solidarności". Pod jej samochodem zamontowano GPS, a detektywi wykonywali fotografie Korporacja farmaceutyczna, dwie kancelarie prawne i detektywi przeciwko Emilii N. Pod jej samochodem zamontowano nadajnik GPS, fotografowano ją w czasie pracy i w czasie wolnym. Nie, Emilia N. to nie jest członek gangu. To pracowniczka koncernu farmaceutycznego AstraZeneca i była już przewodnicząca zakładowej „Solidarności”, z której inicjatywy związek powstał. Spółka kazała kobietę kontrolować, ale jej przedstawiciele twierdzą, że nic nie wiedzieli o metodach. Choć z zeznań wynika inaczej – nie trafili na ławę oskarżonych. Są tam natomiast detektywi z Poznania.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Handel w niedziele od 1 lutego 2022. Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland i inni przestaną być niedzielnymi „pocztami”. Ale mają inne pomysły Z końcem stycznia 2022 zniknie „furtka” w ustawie o zakazie handlu w niedziele pozwalająca na otwieranie sklepów w związku ze świadczeniem usług pocztowych. Wykorzystywały ją m.in. popularne „Żabki”, a w 2021 roku możliwość odbioru przesyłek – a „przy okazji” zrobienia zakupów w niedziele – pojawiła się m.in. w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Aldi, Auchan, Carrefour, DINO, Intermarche, sieciach ABC, Euro Sklep, Lewiatan, Prim Market, Top Market, Topaz, Polomarket, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Groszek i Stokrotka. Od 1 lutego wchodzą w życie przepisy drastycznie ograniczające taką możliwość. Kontynuację działalności w każdą niedzielę zapowiadają jedynie mniejsze placówki, w tym „Żabki”. Za ladą stoją w nich sami właściciele oraz - nieodpłatnie - ich bliscy.

📢 Takie kwoty od marca ZUS będzie przelewać seniorom. Tabela wyliczeń po waloryzacji i zmianach podatkowych [29.01.2022] Świadczenia emerytalne w 2022 roku będzie aż dwukrotnie podwyższone. W marcu tradycyjnie będzie waloryzacja, a już w styczniu w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna. To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną. Dokładne wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższym artykule. 📢 Takie są zaskakujące skutki uboczne picia kawy rano. Co się dzieje z twoim organizmem, kiedy wypijesz kawę na pusty żołądek Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości. Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek.

📢 Wisła Kraków. Transfery byłych piłkarzy Wisły. Zima 2022. Marcelo szybko znalazł nowy klub. AKTUALIZACJA 28.01.2022 Wisła Kraków. Początek 2022 roku przynosi transfery byłych piłkarzy "Białej Gwiazdy". Kilku z nich wygasły kontrakty i właśnie stali się wolnymi zawodnikami. Ale wśród byłych wiślaków są też tacy, którzy zakończyli teraz piłkarskie kariery i weszli na nową ścieżkę. Jak wygląda dziś sytuacja Marcelo, Jovanovicia, Kostala, Beciraja i wielu innych? >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Poważny wypadek na DW 967 pod Gdowem. Tir zderzył się z samochodem osobowym. Droga była zablokowana Do bardzo poważnego wypadku doszło w piątek (28 stycznia) ok. godz. 14.30 na drodze wojewódzkiej 967 w Kunicach koło Gdowa w powiecie wielickim. Zderzyły się samochody ciężarowy i osobowy; jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia. Droga była całkowicie zablokowana dla ruchu do ok. godz. 18.

