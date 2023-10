Prasówka 3.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki”?

Prasówka 3.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Wypadek w Skawinie na przejściu dla pieszych. Auto potrąciło 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na przejściu dla pieszych. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe.

Prasówka 3.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkowiejski Targ, czyli zdrowa oferta produktów lokalnych i badań profilaktycznych Na ostatni Wielkowiejski Targ przyszli nie tylko smakosze produktów lokalnych, ale także ci, którzy chcieli zadbać o zdrowie. Tym razem w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś wykonać badania profilaktyczne. Były stoiska Narodowego Funduszu Zdrowia i oferty terapeutów.

📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem. 📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii.

📢 Studencki Kraków. Jeśli jesteś studentem w mieście, musisz znać te miejsca! TOP 10 miejsc dla studentów Zbliża się październik, co oznacza, że do Krakowa tłumnie zaczęli zjeżdzać się studenci. Pierwszy miesiąc nauki na uniwersytecie, w szczególności dla przyjezdnych studentów pierwszego roku, może być bardzo stresujący. Chcąc umilić wam te pierwsze tygodnie w nowym mieście, prezentujemy zestawienie 10 ciekawych miejsc na mapie Krakowa, które musicie odwiedzić chociaż raz podczas nadchodzących lat nauki! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [2.10.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023

📢 Wybory 2023 i akty wandalizmu. W Małopolsce już je widać. Co grozi za cięcie, malowanie i targanie reklam wyborczych? W Małopolsce podobnie jak w całym kraju trwa „sezon na niszczenie materiałów wyborczych” pojawiających się w przestrzeni publicznej. Plakaty, banery, bilbordy i inne reklamy kandydatów do Sejmu i Senatu są rozrywane, malowane i cięte. 📢 Powstał punkt pogotowia i stacjonowania karetki w gminie Czernichów. Ratownicy medyczni będą bliżej pacjentów Nowy punkt zespołu ratownictwa medycznego z kartką podstawową działa w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Oficjalne otwarcie było 2 października w drugim dniu stacjonowania karetki w tym miejscu. Dotychczas na tutejszy teren dojazd ratowników do pacjenta był jednym z najdłuższych w rejonie działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Nowy punkt stacjonowania karetki umieszczony w Nowej Wsi Szlacheckiej jest 24 punktem pogotowia krakowskiego, a umieszczona tutaj karetka jest 39. w dyspozycji pogotowia.

📢 Janusz Filipiak w szpitalu, ważne decyzje w Comarchu. Tymczasową prezes krakowskiej firmy została Anna Pruska. Co z Cracovią? W sobotę do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w stanie krytycznym trafił Janusz Filipiak, prezes MKS Cracovia SSA i firmy Comarch. Obie instytucje nie informują o stanie zdrowia Janusza Filipiaka, natomiast komputerowa firma podjęła ważną decyzję odnośnie kierowania przedsiębiorstwem. 📢 Proszowice. Od dzisiaj można parkować na dwóch nowych parkingach „park and ride” W poniedziałek (2 października) w Proszowicach zostały oddane do użytku dwa parkingi typu park and ride. Łącznie mogą pomieścić ponad setkę samochodów. Według założeń mają odciążyć miasto od pojazdów, pozostawianych na wiele godzin na ulicach i chodnikach. Jeden z parkingów jest połączony z powstająca ścieżką rowerową Eurovelo-11. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 2.10.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Tak od środka wygląda Pałac Biskupi w Krakowie. Mieszka w nim arcybiskup Marek Jędraszewski! 2.10.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 2.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 2.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia Rozpoczyna się nowy rok akademicki, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 02.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Paznokcie na JESIEŃ 2023: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Wzory i pomysły na jesienne paznokcie. Zobacz inspiracje! 02.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 2.10 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Horoskop dzienny na 4 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 4 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Koniec laby! Studenci wracają na uczelnię! Zobaczcie najlepsze memy! Po wakacyjnej przerwie studenci wracają do nauki!. Specjalnie na tę okazję, aby nieco umilić im powrót do trudnej uczelnianej rzeczywistości, przygotowaliśmy zbiór najciekawszych i najzabawniejszych memów. Niektóre z nich potrafią rozbawić do łez! Zobaczcie sami!

📢 Tragiczny wypadek na A4 w Białobrzegach. Samochód śmiertelnie potrącił kobietę [ZDJĘCIA, WIDEO] Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek nad ranem, na łańcuckim odcinku autostrady A4 w Białobrzegach. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 71-letnia kobieta. Autostrada w kierunku Przeworska jest zablokowana.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 2.10.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Wielkie osiedle między Oficerskim a Wieczystą zyskuje drogę. A co z tunelem pod torami? W ostatnich latach teren przy ulicy Mogilskiej, między osiedlem Oficerskim a Wieczystą, wzdłuż nasypu kolejowego, został mocno zabudowany. Do istniejących bloków dołączyły kolejne, niskie punkty usługowe wyparto kolejną zabudową. Aktualnie na tyłach dawnych Zakładów Zbożowych powstają bloki a kolejne są w planach. Co z układem komunikacyjnym? Jeden z deweloperów jest bliski ukończenia drogi, ul. Łaszkiewicza, biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Czego brakuje? Tunelu pod torami, który połączyłby os. Oficerskie z Wieczystą, szybciej niż podróż przez Mogilską.

📢 Co i gdzie deweloperzy sprzedają w największych miastach Polski - raport Popyt jakiego nie widziano od lat - tak najkrócej można scharakteryzować sytuację na największych rynkach mieszkaniowych. W sierpniu 2023 r. deweloperzy sprzedali na sześciu największych rynkach prawie trzy razy więcej mieszkań niż rok wcześniej. Taki boom zasługuje na szerszą analizę. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jakie mieszkania w sierpniu 2023 r. najczęściej sprzedawali deweloperzy. Z kolei z innej analizy wynika, że o 35 tysięcy złotych wzrosła od początku roku cena mieszkania, którą znajdziemy w przeciętnym ogłoszeniu z rynku wtórnego – wynika z szacunków HREIT dla 8 dużych miast. Na ostatnie zmiany złożyło się kilka czynników wraz z efektami czysto statystycznymi. 📢 Nowy rok akademicki z nowościami na krakowskich uczelniach. Przybyło uniwersytetów W niedzielę po raz 660. Uniwersytet Jagielloński zainaugurował rok akademicki. Na tej najstarszej polskiej uczelni tegoroczną przygodę z nauką rozpoczyna łącznie blisko 40 tysięcy studentów, w tym ok. 6 tysięcy obcokrajowców. Ten tydzień będzie tygodniem inauguracji na kolejnych krakowskich uczelniach. Zaczynają one rok 2023/2024 z nowościami pośród kierunków studiów, a niektóre z nową siedzibą lub nową nazwą.

📢 Rodzinny piknik z legendarna marką ściągnął tłumy krakowian 1 października hangar Czyżyny wypełniły auta marki Porsche. Zaprezentowanych zostało ponad dwadzieścia samochodów, o których opowiadali ich właściciele i pasjonaci tematu. Na rodzinny piknik z legendarna marką zaprosiło Muzeum Inżynierii i Techniki z okazji swoich 25 urodzin. 📢 Falniów. Czołowe zderzenie na DW783. Kierująca zasłabła? Trwa fatalna seria zdarzeń na drodze wojewódzkiej nr 783 w Falniowie koło Miechowa. Dzisiaj około godziny 17 doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak podaje Miechów 112 - Portal Ratowniczy kobieta prowadząca jeden z samochodów zasłabła za kierownicą i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Uczestnicy zdarzenia opuścili samochody o własnych siłach. Utrudnienia na drodze trwały około dwóch godzin.

📢 Tak strażacy sprawdzali swoje umiejętności podczas zawodów "Krakowski Najtwardszy Strażak". Pokazy odbyły się pod Galerią Krakowską Przez dwa dni na placu obok Galerii Krakowskiej odbywały się niezwykle widowiskowe zawody, czyli "Krakowski Najtwardszy Strażak". Strażacy OSP i PSP rywalizowali ze sobą na specjalnie przygotowanym torze, w którym mieli okazję sprawdzić się, ale też zaprezentować swoje umiejętności sprawnościowe i ratowniczo-gaśnicze. Działo się! Zobaczcie sami.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” po meczu z Wisłą Płock Piłkarze Wisły Kraków znów nie byli w stanie wygrać na swoim stadionie. Tym razem zremisowali z Wisłą Płock 0:0. „Biała Gwiazda” posiadała inicjatywę przez zdecydowaną większość meczu, ale grała nieskutecznie. To też musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych ocenach, które prezentujemy. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 Ulicami Krakowa przeszedł "Marsz dla lepszej Polski". Wyszli, aby wspierać "Marsz Miliona Serc" W pierwszą niedzielę października na ulice Krakowa tłumnie wyszli mieszkańcy. Marsz "Dla lepszej Polski", w którym wzięli udział obywatele i obywatelki ma na celu wesprzeć "Marsz Miliona Serc", który organizowany jest w tym samym czasie w Warszawie. W Krakowie organizatorem manifestacji jest Komitet Obrony Demokracji, który do uczestnictwa zaprosił wszystkie prodemokratyczne partie.

📢 Uniwersytet Jagielloński zainaugurował nowy 660. rok akademicki. Mocne wystąpienie rektora UJ: "Należy zawołać o opamiętanie" W niedzielę (1 października), najstarsza polska alma mater - Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki 2023/2024. Uroczystość zainaugurowała msza św. w Kolegiacie św. Anny, a następnie tradycyjny orszak profesorów przeszedł ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ, gdzie odbyły się główne uroczystości. 📢 Wisła Kraków ze wsparciem dla profesora Janusza Filipiaka W sobotę do szpitala trafił profesor Janusz Filipiak. Prezes Cracovii jest w ciężkim stanie. Ze słowami wsparcia dla sąsiada zza miedzy wyszła Wisła Kraków. Najpierw w swoich mediach społecznościowych, a następnie przed meczem z Wisłą Płock. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (1.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Kraków. Tyle czekaliśmy na budowę tunelu, a tu Opolska znów w remoncie Trwa remont ulicy Opolskiej, wymiana nawierzchni. Nie jest jeszcze bardzo dokuczliwy dla kierowców, ale będzie gorzej jak drogowcy wezmą się na serio za zdzieranie i lanie nowego asfaltu. Dla jeżdżących codziennie Opolską to kolejne utrapienie. Przypomnijmy, że ulica była rozkopana w czasie budowy linii tramwaju do Górki Narodowej oraz tunelu na ciągu Opolskiej. Inwestycje się już skończyły, a arteria dalej rozkopana. 📢 Szklana. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów. Dwie osoby zostały zostały przewiezione do szpitala. Odcinek drogi między Posądzą a Proszowicami był zablokowany do godziny 18.

📢 Mami, wodzi, straszy. Coś powoduje, że ludzie znikają. Niebezpieczne i mrożące w żyłach zjawiska w Tarach Tatry to piękne góry, jednak kryją wiele tajemnic. Niektóre dotyczą niewyjaśnionych zjawisk przyrodniczych, inne właśnie niecodziennych zaginięć, czy zgonów wędrowców. Niektóre brzmią niewiarygodnie. Co może wystraszyć turystów w Tatrach? Zobaczcie najdziwniejsze zjawiska w najwyższych górach w Polsce. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają, które miejsce zajmują w tabeli.

📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie.

📢 Szpital uniwersytecki z przychodnią powstaną w Wieliczce. Działkę pod budowę obiektu przekazały władze samorządowe Plany budowy szpitala uniwersyteckiego w Wieliczce zaczynają się konkretyzować. Pod budowę obiektu samorząd wielicki przekazał działkę dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czwartek, 28 września 2023 roku został podpisany stosowny akt notarialny dotyczący przekazania gruntu przy ul. Jedynaka. Powstanie na nim szpital uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Tokio 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Meksyku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 500 w Tokio.

