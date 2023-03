Prasówka 30.03.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [30.03]”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [30.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze żarty z naszych szefów. Tak Polacy żartują z pracodawców. Memy o pracy, wyzysku i niskich pensjach. 30.03.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 30.03.2023.

📢 Kraków. Ulicami miasta przeszła Akademicka Droga Krzyżowa. Przewodniczył jej abp. Marek Jędraszewski W tegorocznej Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami Starego Miasta w Krakowie, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, wzięło udział ok. 2 tys. krakowian. 📢 Tragiczny finał poszukiwań. 34-letni Tomasz ze Szczawy odnaleziony Od kilku dni trwały poszukiwania zaginionego Tomasza ze Szczawy. 34-latek ostatni raz był widziany w niedzielę 19 marca. Następnie słuch po nim zaginął. Wiadomo było, że mężczyzna, który na co dzień pracował w Oławie, a na Limanowszczyznę zjechał na wolny weekend, porusza się srebrnym Fordem Mondeo kombi. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 30.03.2023 r.] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu. 📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! [30.03.2023 r.] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [30.03.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie Sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego z akcją inwentaryzacji rur odprowadzających nielegalnie ścieki do rzeki Prądnik odbyło się w Ojcowie. Zlokalizowano ponad 40 rur, część w Ojcowie, ale znacznie więcej w Sułoszowej w brzegach rzeki powyżej parku. 📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie!

📢 Nowe wieści w sprawie zdrowia żony Dawida Kubackiego. Rafał Kot: Parametry diametralnie się zmieniają Na szczęście ze zdrowiem Marty Kubackiej jest już lepiej. Parametry diametralnie się poprawiają, patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem. Wszyscy trzymamy kciuki, wspieramy Martę i Dawida, jesteśmy z nimi razem. Oby odnieśli swój prywatny sukces i wszystko dobrze się skończyło - mówi w rozmowie z nami Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, były fizjoterapeuta polskich skoczków.

📢 Na Grzegórzkach powstanie nowe krakowskie liceum. Pierwsze klasy z obleganymi profilami Mają wystarczająco miejsca, dwa skrzydła budynku, dwa odrębne wejścia - od czasu, gdy wspólnie funkcjonowały tutaj podstawówka i gimnazjum. Do tego dwie sale gimnastyczne, boiska szkolne... Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. ks. Blachnickiego 1 przyjmie w swoich murach nowo tworzone liceum. Od września uruchomione zostaną trzy klasy pierwsze. Dyrektorka szkoły już zrobiła rozeznanie i dla przyszłych uczniów wybrała te profile, które ostatnio należały do najbardziej obleganych przez kandydatów do liceów.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. 📢 Pogrzeb prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej W samo południe, w Bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej. W mszy żałobnej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, uczestniczyły setki osób, w tym rodzina zmarłego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczne delegacje uczelni z całej Polski ze społecznością Politechniki Krakowskiej na czele. 📢 Potężne konstrukcje na nowej zakopiance rosną w oczach. Budowa na odcinku DK47 Rdzawka - Nowy Targ trwa. Nowe zdjęcia Prace przy budowie nowego zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ idą pełna parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z lotu ptaka. Zobaczcie jak pną się w góry wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Premier Mateusz Morawiecki domaga się meczu Wisły Kraków z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Jest riposta Ruchu i marszałka "Mecz I Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim!" - napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki, wzywając marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego do wydania zgody na organizację piłkarskiego spotkania na największym obiekcie na Śląsku. Tymczasem Ruch kilkadziesiąt minut później ogłosił rozpoczęcie sprzedaży biletów na mecz z Wisłą 22 kwietnia o godz. 17.30 na... stadionie Piasta Gliwice. "Czasu na zmianę miejsca rozegrania meczu z Wisłą Kraków już nie ma. Zgodnie z naszymi komunikatami, spotkanie odbędzie się w Gliwicach" - poinformowały władze klubu z Chorzowa.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Trasa Wolbromska ma odciążyć ruch na północy Krakowa. Wielkie zmiany! Zdjęcia Trwa budowa Trasy Wolbromskiej. Ekipy budowlane pracują m.in. przy nowym wiadukcie nad torami kolejowymi. W kolejnych miesiącach powstanie konstrukcja samego wiaduktu, który pozwoli na poprowadzenie ruchu kołowego nad magistralą kolejową. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac związanych z tą inwestycją.

📢 Agata Kornhauser-Duda założyła garnitur w nietypowym dla siebie kolorze. Ta barwa jest korzystna dla dojrzałych kobiet Agata Kornhauser-Duda jako żona Prezydenta Polski ma dużo pracy i obowiązków. Każda jej inicjatywa społeczna, spotkanie z rodakami, czy wizyta w innym kraju jest relacjonowana w mediach. Tak właśnie było ostatnio, kiedy pierwsza dama odwiedziła Czechy. Naszą uwagę przykuła jej stylizacja, a raczej zestawienie kolorystyczne. Prezydentowa ewidentnie poczuła już wiosnę, co udowodniła swoim strojem.

📢 TOP 10. Te miasta w Małopolsce najszybciej się starzeją! Żyją w nich najstarsi mieszkańcy. Zobacz RANKING Małopolska się starzeje? Tak wskazują dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej dekady liczba małopolskich gmin z udziałem osób w wieku 65 lat i więcej przekraczającym 15 proc. wzrosła blisko czterokrotnie. Średni wiek mieszkańca w wielu małopolskich gminach wynosi więcej niż 45 lat. W Krakowie średni wiek mieszkańca wynosi 42,8 lata, a jak jest w innych małopolskich miastach? Zobaczcie ranking. 📢 Horoskop dzienny na 3 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 2 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 2 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 1 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 1 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 31 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 31 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 29.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się! 📢 Edyta Górniak - wszystkie oblicza polskiej diwy. Zobacz, jak zmieniała się Edyta Górniak przez ponad trzydzieści lat kariery 29.03.23 Edyta Górniak skończyła w zeszłym roku 50 lat. Choć ma na swoi koncie tak naprawdę jeden wielki przebój, nie przeszkodziło jej to zostać pierwszą diwą polskiej estrady. W ciągu ponad trzech dekad swej kariery scenicznej piosenkarka przeszła wizualną metamorfozę z młodziutkiej i niewinnej dziewczyny do dojrzałej kobiety o bujnej urodzie. Zobaczcie na naszych zdjęciach jak się zmieniała.

📢 Filmowy hit kręcony był w Krakowie! "Perfect Addiction" to międzynarodowy przebój 2023 roku! Amerykańsko-niemiecka produkcja “Perfect Addiction” podbiła serca zagranicznych widzów już w lutym tego roku. Od kilku dni hit jest dostępny do obejrzenia również w Polsce, gdzie również kręcono sceny do filmu. Niewielu wie, że część z nich w Krakowie!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Oczy bolały, ale Santos Subitos. MEMY po meczu Polska - Albania. Świderski bohaterem, a gdzie Lewandowski? Polska - Albania. Na Stadionie Narodowym dach był zasunięty, nic nie stało na przeszkodzie, żeby reprezentacja Polski poprawiła swoje notowania w oczach kibiców - po antyfutbolu pokazanym na mundialu w Katarze, po aferze z premiami, no i po kompromitującym meczu z Czechami trzy dni wcześniej. Oczywiście tych historii i tak nigdy nie zapomnimy, także dlatego, że dzięki nim powstały MEMY. A humory polskim kibicom poprawił Karol Świderski, strzelając jedyną bramkę w meczu Polska - Albania. 📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Koniecznie wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele smartfonów, które prześcigają się między innymi w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w długości ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej.

📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 29.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 29.03.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 29 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 30 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 30 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 66. German odchodzi od żony. Streszczenie odcinka [11.04.2023] Rozpoczyna się przyjęcie na cześć młodej pary. German jednak nie jest w nastroju do świętowania. Ma dla żony złe informacje. Przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 29.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 68. Próba ratowania honoru. Streszczenie odcinka [13.04.2023] Cayetana czuje, że jej zachowanie i intrygi mogą zaszkodzić jej wizerunkowi. Postanawia nieco okłamać bliskich, aby ratować swój honor. Co im powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German opuszcza Cayetaę. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 61. Maximiliano przegrywa dom. Streszczenie odcinka [03.04.2023] Maximiliano nie jest w stanie powstrzymać swojego nałogu związanego z hazardem. Tym razem mężczyzna przegrywa dużo więcej niż zazwyczaj. A co zrobi Celia? Już teraz przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 62. Rita chce zabić Manuelę. Streszczenie odcinka [04.04.2023] Rita postanawia szpiegować Manuelę. Po usłyszeniu pewnych informacji postanawia się jej pozbyć. Z kolei Pablo nie może żyć bez Leonor. Co zrobią? Koniecznie przeczytaj streszczenie 62. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 63. Manuela zostaje napadnięta. Streszczenie odcinka [05.04.2023] Rita nie zmieniła planów. Nadal chce pozbyć się Manueli i wprowadza swój plan w życie. Czy Manuela jest w niebezpieczeństwie? Przeczytaj poniższe streszczenie 63. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 29.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Najlepsze licea w Krakowie według rankingu Perspektyw 2023. Te szkoły stanowią TOP 20 28.03.2023 Wiadomo już, jakie są najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce - według Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. W tegorocznej, 25. edycji tego prestiżowego rankingu edukacyjnego najwyżej spośród ogólniaków z naszego województwa uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Z najnowszego zestawienia wyłowiliśmy licea krakowskie, które składają się na nasz lokalny TOP 20. Sprawdźcie, które ogólniaki - zarówno samorządowe, prywatne, jak i te prowadzone przez zgromadzenia zakonne - należą do najlepszych pod Wawelem.

📢 Najlepsze memy po meczach Polska - Czechy i Polska - Albania. Czeski krecik pokonał polską husarię [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. Ale już dzisiaj będzie szansa na rehabilitację i zwycięstwo. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 29.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zakazany owoc odc. 187, 188, 189. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". Przeczytaj streszczenie 29.03.23 Ender wymyśla plan pozbycia się Leyli. Nadir kokietuje Zehrę, z pozytywnym skutkiem. Leyla mówi Halitowi, jak została potraktowana przez Ender. Zehra i Akin kręcą materiał z udziałem Aysel. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu".

📢 Stadion bez dna. Na remont obiektu Wisły Kraków wydadzą prawie 9 mln zł więcej. Dzięki temu naprawią zadaszenie Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk pozytywnie rozpatrzył prośbę prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o zwiększenie dofinansowania modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły) na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Kraków zyska dodatkowe 8,9 mln zł, dzięki którym na obiekcie wykonany zostanie kompleksowy remont zadaszenia. Poszerzony będzie też zakres unowocześnienia systemów bezpieczeństwa.

📢 Zakazany owoc odc. 197. Schadzki w tajemnicy. Streszczenie odcinka [13.04.23] Okazuje się, że Halit nadal okłamuje wszystkich dookoła. Zaś Yildiz natrafia na Arkana. Do czego spróbuje go namówić? Już teraz przeczytaj streszczenie 197. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 198. Kto ma romans? Streszczenie odcinka [14.04.23] Coraz więcej mówi się na temat romansu Leyli. Nie do końca jednak wiadomo, z kim go ma. Jakie są podejrzenia? Czy Yildiz wreszcie uda się nakręcić film? Przeczytaj poniższe streszczenie 198. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 190. Pomoc w zemście. Streszczenie odcinka [03.04.23] Halit wpada we wściekłość po tym, kogo spotkał w domu. Mężczyzna nie może opanować nerwów i zaczyna krzyczeć. Tymczasem Leyla zaczyna poznawać prawdę. Już teraz przeczytaj streszczenie 190. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 29.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Dworki, wille i rezydencje na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub luksusowej rezydencji? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 To Kraków, a można się tam poczuć jak na wsi. Po posesjach chodzą kury, ludzie uprawiają rolę. Zdjęcia Rybitwy to osiedle we wschodniej części Krakowa. Choć to miasto, to można poczuć się tam jak na wsi. Ludzie mieszkają sobie spokojnie w domach jednorodzinnych, niektórzy hodują kury, a nawet mają pola uprawne, blisko nad Wisłę, gdzie można się opalać i popływać kajakiem. W sąsiedztwie widać ekspansję wielkiego miasta, szerokie drogi, wzrastające bloki mieszkalne. Po drugiej stronie dwupasmowej ulicy władze Krakowa zaplanowały Nowe Miasto, czyli dzielnicę wieżowców, na którą ostatnio nie zgodzili się radni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda ten teren. 📢 Lwowskie dzieła znalazły schronienie na Wawelu. Niezwykła wystawa arcydzieł rzeźby rokokowej Niezwykłe rzeźbiarskie arcydzieła dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzące z kościoła w Hodowicy pod Lwowem do 22 października gościć będą na Wawelu. - To dzieła, które oszałamiają – mówi o wystawie „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa” Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, pijani kierowcy...

📢 Już od 50 lat krakowskie PTTK organizuje akcje turystyczne, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Minęło już pół wieku, odkąd Koło Grodzkie PTTK w Krakowie organizuje cieszące się niesłabnącym powodzeniem akcje turystyczne „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” i „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się w Pałacu Wielopolskich. 📢 Kolejne osoby z zarzutami ws. pożaru Archiwum w Krakowie Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym pożaru w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Tym razem chodzi o kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zarzuty dotyczą przebiegu realizacji inwestycji oraz oddania obiektu do użytkowania.

📢 Nowy dom dla hipopotamów gotowy! W zoo w Krakowie trwają też inne inwestycje Zbudowano i otwarto nowy pawilon dla hipopotamów w krakowskim zoo. Będzie to dom dla Romka i Tayi. W budowie w zoo jest też nowe pomieszczenie dla małp oraz lepsza, nowocześniejsza ptaszarnia. 📢 Sernik. Tradycyjny, puszysty, bez pieczenia. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pyszne serniki. Serniki są jednym z ulubionych wypieków. Ich sekretem jest ponadczasowy smak i łatwy sposób przygotowania. Zobaczcie TOP 10 przepisów na pyszne serniki naszych Czytelników. Sernik tradycyjny, sernik puszysty, sernik na kruchym spodzie, sernik „babciny”… Co kto lubi! Kliknijcie w galerie i wybierzcie idealny sernik dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Przebudują drogi pod Krakowem. Duże dotacje dla sześciu gmin i powiatu krakowskiego Prawie 16 mln zł otrzymały samorządy w powiecie krakowskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. To pieniądze przyznane dla sześciu gmin i powiatu. We wtorek, 28 marca umowy potwierdzające to dofinansowanie podpisali Łukasz Kmita, wojewoda małopolski z władzami samorządów.

📢 Bubble bob to idealna krótka fryzura dla kobiet w każdym wieku. To cięcie sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości Krótkie fryzury damskie są modne i wygodne. Zobacz, jak wygląda bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować. 📢 Kalwaria Tokarska. Nie tak popularna jak Zebrzydowska, a też warta odwiedzenia Nieco ponad 20 km od Myślenic znajduje się Urbania Góra (671 m n.p.m.), a na niej Kalwaria Tokarska, jedna z największych galerii plenerowych w regionie i dzieło życia Józefa Wrony, artysty ludowego i autora m.in. rzeźby Chrystusa na osiołku, która jest ściśle związana z obchodami Niedzieli Palmowej w Tokarni. Warto się tam wybrać o każdej porze roku, ale właśnie Niedziela Palmowa i nadchodzący Wielki Tydzień mogą być ku temu okazją.

📢 Urządzili mieszkania „na bogato”. Wyszedł luksus czy kicz? Zobacz i oceń te wnętrza apartamentów i willi Urządzając mieszkania i domy, osoby zamożne nieraz starają się w aranżacjach wnętrz podkreślić swoje bogactwo. Jak jednak pokazuje praktyka, nieraz łatwo się w tym zagalopować i sprawić, że luksusowe wnętrza zaczynają wyglądać kiczowato lub absurdalnie. Zobaczcie zdjęcia, na widok których słowa „na bogato!” same cisną się na usta. 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego wprowadzone od poniedziałku, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt. 📢 Tak powstaje kolejna imponująca ścieżka w koronach drzew w Małopolsce! Ciężkowice stają się turystycznym centrum Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Kup sobie autobus od MPK w Krakowie. Wystawili na sprzedaż siedem pojazdów Solaris Urbino 12 MPK Kraków wystawiła na sprzedaż siedem autobusów Solaris Urbino 12. To pojazdy wycofane już z wożenia pasażerów po Krakowie. Cena wywoławcza 23 tys. zł, a przebieg może zaskoczyć... Wszystkie autobusy oferowane do sprzedaży pokonały milion kilometrów.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 27.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 65. Wrobienie w zabójstwo. Streszczenie odcinka [07.04.2023] Cayetana może mieć poważne kłopoty. Okazuje się, że Sauro postanowił donieść na nią policji. Co zezna? Czy Maximiliano zgodzi się na ślub córki? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Proszowice. Zamieszanie z zamknięciem skrzyżowania. Dlaczego nie kładą kostki? Z zaplanowanego na drugą połowę ubiegłego tygodnia układania kostki na skrzyżowaniu ulic Reja i 3 Maja w Proszowicach nic nie wyszło. Cała operacja musiała zostać przesunięta o tydzień. 📢 PRZYSIĘGA odc. 833, 834, 835. Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Przysięga" 27.03.23 Gulperi nie potrafi powiedzieć ojcu, że nie chce wyjeżdżać. Hasan zauważa jej niepokój. Savas przygotowuje dom dla Gulperi i Bekira. Beyhan podsłuchuje prowadzoną przez niego rozmowę. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Sprawdź. 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę.

📢 Przebój Wolbrom pokonał Proszowiankę i jest wiceliderem W meczu pierwszej wiosennej kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przebojem Wolbrom 0:1. Jedyną bramkę meczu zdobył w 33 minucie Krystian Pałka. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2023. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka 26.03.2023 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2023 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2023 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2023 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia.

📢 Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... 25.03.2023 Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ oraz Dziennikiem Polskim już 1 kwietnia! Sprawdź arkusze z poprzednich lat Matura z chemii 2023. W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpią do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to już 8. edycja wspólnej akcji. Arkusz maturalny zostanie przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Na naszych stronach, jak co roku, znajdziecie arkusze z zadaniami, a następnie odpowiedzi. W ramach rozgrzewki przed sama maturą publikujemy arkusze z ubiegłych edycji.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z I LO w Myślenicach bawili się w Folwarku Zalesie. Zatańczyli wyjątkowego poloneza W sobotę (28 stycznia) na balu studniówkowym bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Czas ku temu najwyższy, bo do o matury zostało 97 dni. Po wypowiedzianych przez dyrektora szkoły słowach „poloneza czas zacząć” do tańca ruszyło aż siedem maturalnych klas. Na miejsce zabawy wybrali Folwark Zalesie w Grajowie. Byliśmy tam z nimi.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Taki był dawny Gdów. Archiwalne zdjęcia: mieszkańców gminy, ważnych wydarzeń, miejsc, budynków [27.07.2021] Przez dwie dekady za komuny, 22 lipca, w ówczesne Święto Odrodzenia Polski, odbywał się w Gdowie mecz Kawalerowie – Żonaci. To tylko jedno z wielu wydarzeń sprzed lat, udokumentowanych na zdjęciach, zgromadzonych w ramach akcji „Podziel się historią”. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

