Prasówka 30.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop finansowy na maj. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta i Lew. 30.04.2023”?

Prasówka 30.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop finansowy na maj. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta i Lew. 30.04.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 30.04.2023.

📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! GIS ostrzega. Sprawdź, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 30/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Najlepsza karczma regionalna w Polsce jest w Zakopanem. Małopolska zdominowała tę kategorię w rankingu "Poland 100 Best Restaurants" [30.04] Opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W zestawieniu oprócz restauracji znalazło się również aż siedem karczm z Małopolski. Jak wynika z rankingu najlepszą tradycyjną kuchnię serwują w Chacie Zbójnickiej w Zakopanem. Sprawdźcie sami, gdzie jeszcze warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego. Jest w czym wybierać!

Prasówka 30.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o modzie na ogródki działkowe i działkowcach. Sezon na grill 2023. Jest działka, jest majówka! [30.04] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale [29.04] Grand Prix 2023 na żużlu rusza 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika. 📢 Kibce na meczu żużlowym w Tarnowie oglądali zwycięstwo Grupy Azoty Unii nad Polonią Piła. Znajdźcie się na zdjęciach W 4. kolejce sezonu 2023 w 2. Lidze Żużlowej kibice Grupy Azoty Unii Tarnów doczekali się pierwszego zwycięstwa. "Jaskółki" w sobotnim spotkaniu (29 kwietnia 2023 r.) w efektownym stylu pokonały na swoim torze 59:31 Eneę Polonię Piła. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia [30.04.2023 r.] W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki! 📢 Efektowna oprawa kibiców Wisły Kraków. Tak fani wspierali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chojniczanką To był kolejny mecz przy ul. Reymonta, na który zabrakło biletów. Blisko dziesięć tysięcy kibiców na remontowanym stadionie Wisły gorąco dopingowało „Białą Gwiazdę”. Gdyby była taka możliwość, widzów byłoby oczywiście znacznie więcej, ale fani muszą jeszcze trochę wytrzymać w takich warunkach. Na mecz z Chojniczanką kibice Wisły przygotowali efektowną oprawę.

📢 W Ojcowie zainaugurowali sezon turystyczny 2023: niezwykła przyroda, skały i zabytki. Hasło przewodnie "Bezpiecznie na szlaku" Ojcowski Park Narodowy ze swoimi pięknymi szlakami, zachwycającymi skałami, ruinami zamku, stawami, potokami - to wymarzone miejsce spacerów, rekreacji. Tutaj powiat krakowski zainaugurował w sobotę, 29 kwietnia sezon turystyczny pod hasłem "Bezpiecznie na szlakach".

📢 Otwarcie sezonu w zamku Rabsztyn. Rycerze, damy, pokazy walk, atrakcje będą całą majówkę. Jest też nowość: park linowy Sezon turystyczny na zamku w Rabsztynie pod Olkuszem już w pełni. Wystartował z hukiem i to dosłownie, od wystrzału salwy z armaty. Cały dzień, sobotę 29 kwietnia 2029 dużo się tu działo. Były konkursy z różnych dziedzin wiedzy, pokazy walk rycerskich i wiele innych. Po raz pierwszy można było sprawdzić swe umiejętności w parku linowym, który mieści się tuż przy zamku. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 29.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Znajdźcie się na zdjęciach Garbarnia Kraków w spotkaniu rozegranym 29 kwietnia 2023 przegrała na swoim boisku z Kotwicą Kołobrzeg. Spotkanie w ramach 29. kolejki drugiej ligi piłkarskiej na żywo z trybun stadionu przy Rydlówce oglądała spota grupa kibiców, dopingowali swoich ulubieńców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII. 📢 Kraków. Park Bednarskiego po remoncie z marszu stał się wielką atrakcją. Zielona perełka Podgórza przyciąga mieszkańców To pierwszy weekend, kiedy mieszkańcy Krakowa mogą spacerować po wyremontowanym parku Bednarskiego, który został dla nich otwarty kilka dni temu. Pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, formą nawiązująca do tej, która znajdowała się w "Szkole Twardowskiego". Swój dawny blask odzyskała glorieta. Zabytkowy park, nazywany zieloną perełką Podgórza, w nowej odsłonie podoba się nie tylko mieszkańcom, ale też przemykającym między gałęziami drzew wiewiórkom. Ludzi za bardzo się nie boją.

📢 Wielka wyprzedaż w krakowskim wojsku. Od samochodów i kajaków po puzon i fotel dentystyczny. Przetarg AMW na sprzęt z demobilu [29.04] Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. 📢 Lider Małopolski 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Oto lokomotywy rozwoju Krakowa i Małopolski Fundacja Promyk, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, Gmina Dobczyce, Powiat Nowosądecki, Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Miasta Krakowa, Samorząd Miasta Tarnowa, Festiwal Materia Prima oraz Festiwal Opera Rara, a także Diagnostyka oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oto laureauci prestiżowego konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Uhonorowani zostali tytułami Lider Małopolski 2022 – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne – stosowny dyplom trafił na ręce prezesów Polskiej Akademii Umiejętności.

📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 29.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku? 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 29.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto najzabawniejsze memy o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [29.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 29.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Zaginęła Oliwia Dudek. 15-latka może przebywać w Krakowie. Policja prosi o pomoc Policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 15-letniej Oliwii Dudek. 11 marca samowolnie oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie. Dziewczyna do dnia dzisiejszego nie nawiązała kontaktu z opiekunami, jak również z rodziną. 15-latka może przebywać na terenie Krakowa.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Zakazany owoc odc. 214. Przyjacielska pomoc. Streszczenie odcinka [11.05.23] Halit jest wdzięczny, ponieważ jego przyjaciele zdecydowali się mu pomóc. Z kolei Yildiz nieco zaskakuje Zehrę i Lilę. Jaką propozycję im złoży? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 29.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 29.04.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 87. Manuela chce uciec. Streszczenie odcinka [10.05.2023] Manuela nie wie, co ze sobą zrobić. Postanawia uciec z miasta. Co na to jej bliscy? Już teraz przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 88. List pożegnalny. Streszczenie odcinka [11.05.2023] Manuela chce po raz ostatni skontaktować się z Germanem. Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 22. Osman traci przytomność. Streszczenie odcinka [05.05.23] Ikbal dowiaduje się, że Seher zaimponowała Yamanowi. Jest wściekła. Z kolei Osman traci przytomność. Co sie stało? Przeczytaj poniższe streszczenie 22. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 28. Próba upokorzenia Seher. Streszczenie odcinka [15.05.23] Zbliżają się urodziny Yusufa. Ikbal wpada więc na pomysł, aby upokorzyć Seher. W jaki sposób? Czy Zuhal wybaczy siostrze? Przeczytaj poniższe streszczenie 28. odcinka "Dziedzictwa".

📢 HOROSKOP DZIENNY na 2 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 2 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 4 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 29.04.23 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 To najbardziej tajemniczy krakowski las. Kiedyś opowiadano o nim przerażającą miejską legendę, dziś to popularne miejsce spacerów Na północy Krakowa znajduje się bodaj najbardziej tajemniczy las w mieście - Las Witkowicki. Wokół niego wciąż krąży przerażająca miejska legenda. Do niedawna odwiedzali to miejsce głównie okoliczni mieszkańcy, wielu krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Warto wybrać się tam w majówkę. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wygląda to miejsce! 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 29.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Niedługo będzie można spacerować w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Już teraz nad Stawem Płaszowskim jest naprawdę pięknie Czy komuś się marzy odpoczynek wśród kwitnących magnolii? Jeżeli tak to już niebawem będzie można spełnić swoje marzenie. Jak zapowiedział Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, aktualnie trwają już procedury odbiorowe prac wykonanych przy Stawie Płaszowskim. - Już niebawem będziemy mogli planować spacery w tym niezwykle urokliwym miejscy - pisze miejska jednostka. Jest tam strefa rekreacyjna, miejsce do ćwiczeń pod chmurką, alejki, punkty widokowe i przede wszystkim dużo zieleni. 📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 [29.04] Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Majówka 2023. Jak ominąć korki na Zakopiance? Podpowiadamy! Oto mniej tłoczne objazdy popularnej krajówki Korki na podhalańskich drogach są uciążliwe zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Teraz, gdy mamy długi weekend majowy, może być ich znacznie więcej. Dlatego podpowiadamy, jak ominąć zakorkowaną zakopiankę i wskazujemy alternatywne trasy dla jadących do i z Zakopanego. 📢 Nowy hotel w Krakowie w stuletniej kamienicy. Wkrótce otwarcie obiektu przy ul. Królewskiej. Po sąsiedzku MuFo i komisariat Już wkrótce w Krakowie, nieopodal placu Inwalidów, zostanie otwarty pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection. Będzie się mieścił w odremontowanej kamienicy z 1923 r., przy ulicy Królewskiej 6. Liczący 44 pokoje obiekt dołączy do nowej kolekcji hoteli butikowych w ramach umowy franczyzowej między grupą Accor a spółką Alventa Invest Sp. z o.o., właścicielem obiektu oraz Portfelem Inwestycyjnym Apartamenty&Hotele, odpowiedzialnym za zarządzanie hotelem.

📢 Tajemniczy ogród w sercu Krakowa. Kiedyś był w "pożałowania godnym stanie". Dziś pięknieje. Można z niego obserwować niebo nad miastem! Majówka 2023 w Krakowie. To idealny moment, żeby odwiedzić Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zobaczyć m.in. znajdującą się w tamtejszej szklarni palmę daktylową z Wysp Kanaryjskich. Trzeba było wybudować dla niej nową konstrukcję, ponieważ w poprzedniej już się nie mieściła. Pracownicy Ogrodu zapowiedzieli, że od 1 do 3 maja będzie otwarty dla zwiedzających codziennie! 📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" [29.04] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 To będzie wielka zmiana w centrum Krakowa. Rozpoczęła się budowa Parku Kolejowego. Rewolucja, która połączy Wesołą ze Starym Miastem Nieśmiało, ale prace przy Parku Kolejowym ruszyły już w połowie kwietnia. To będzie prawdziwa rewolucja w centrum Krakowa - nie dlatego, że park będzie się znajdował m.in. pod kolejową estakadą, ale zostanie tu stworzona całkiem nowa przestrzeń, która otworzy Wesołą na jej zachodnią część i Stare Miasto. Nietrudno wyobrazić sobie, że dzięki temu na będących do tej pory nieco na uboczu ulic Blich, Bonerowskiej czy Zyblikiewicza zacznie kwitnąć życie. 📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 29/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 29.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Nowy ranking liceów w Krakowie. Oto TOP 15 krakowskich szkół średnich. V LO bezkonkurencyjne w całej Polsce Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest najlepszym ogólniakiem w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

📢 John Malkovich przyjechał do Krakowa. Gwiazdor pojawił się na festiwalu Off Camera Europejska premiera filmu "Dominion", skupiającego się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa, z Johnem Malkovichem na widowni, otworzyła 16. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Na gali otwarcia pojawiły się także gwiazdy polskiego kina, m.in. Dorota Pomykała, Andrzej Chyra, Magdalena Różczka i Jan Holoubek, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Sonia Bohosiewicz. 📢 Kraków. Produkowali bioetanol w szkolnym laboratorium. Uczniowie szkół jezuickich z Polski, Węgier i Austrii w projekcie biotechnologicznym W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na osiedlu Na Kozłówce odbył się w piątek finał projektu biotechnologicznego, realizowanego w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięli udział uczniowie trzech szkół jezuickich - obok krakowskiej KOSTKI także szkół z Węgier i z Austrii. Jak podkreślają nauczyciele zaangażowani w projekt, jest to nietypowa wymiana międzynarodowa, ponieważ polega na wykonywaniu doświadczeń biotechnologicznych w szkolnych pracowniach. W tym roku, podczas pierwszej edycji, młodzi ludzie... wytwarzali bioetanol. A użyli do tego m.in. siana i chusteczek papierowych.

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Oto szczegóły Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Chojniczanką Dla Wisły Kraków zaczęły się schody. W tym roku „Biała Gwiazda” szła od meczu do meczu praktycznie bez kontuzji czy kartkowych absencji. To już jednak się skończyło, bo w meczu z Chojniczanką, który zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17.30 na stadionie przy ul. Reymonta, zabraknie dwóch podstawowych zawodników. Kontuzjowani są David Junca i Alex Mula. Trener Radosław Sobolewski będzie musiał ich zastąpić. Prezentujemy jak będzie wyglądać pierwsza jedenastka w tym spotkaniu.

📢 Miechów. Zakopywali odpady na działce przy cmentarzu W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze miechowskiej Straży Miejskiej zostali poinformowani, że na terenie przylegającym do tutejszego cmentarza parafialnego dochodzi do zakopywania odpadów. Informacja się potwierdziła.

📢 Ekspresowo samochodem z Krakowa do Warszawy. Otwarto kolejny odcinek drogi do stolicy ZDJĘCIA W piątek 28 kwietnia 2023 r. został udostępniony do ruchu odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. To ostatni odcinek realizacyjny S7 Warszawa – Grójec. Dzięki temu kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Dzięki oddaniu kolejnego odcinka skróci się czas przejazdu samochodem z Krakowa do stolicy. Prowadzone są prace związane z wykonaniem nowej drogi na odcinkach między Krakowem a granicami województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu na całej długości między stolicą Małopolski i Warszawą będzie można jeździć dwupasmówką. 📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywają się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłonią drużynę, która awansuje do rozgrywek elity. W turnieju są też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze dzisiaj, tabelę - z kiedy i z kim grają Polacy.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Zderzenie trzech pojazdów na autostradzie A4. Są poszkodowani, lądowało pogotowie lotnicze Na autostradzie A4 w okolicy Kryspinowa w gminie Liszki doszło do wypadku w piątek, 28 kwietnia. Było przed południem, gdy zderzyły się trzy samochody. Z informacji służby wynikało, że są osoby poszkodowane. Okazało się, że ranne zostało 8-letnie dziecko. 📢 Proszowice. Kontrowersje wokół wierzbowego szpaleru Świętej Faustyny Na 12 maja została zaplanowana akcja sadzenia wierzbowego szpaleru wzdłuż obwodnicy Proszowic. Sposób realizacji tego pomysłu nie podoba się jednak właścicielom sąsiadujących z drogą łąk. Przekonują, że stracą przez to możliwość dojazdu do swoich gruntów.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku. 📢 Matura pod portretem Gomułki, skarb przy Kanoniczej i pierwsze w mieście przejście podziemne. Oto Kraków lat 70. W Krakowie w latach 70. staje pomnik Lenina, a jednocześnie wznoszone są kościoły na os. Azory, Krowodrza Górka (wtedy XXX-lecia PRL) czy nowohucka Arka Pana. W 1977 r. zostaje zamordowany przez służby komunistyczne Stanisław Pyjas, młody opozycjonista. Ta śmierć wywołuje demonstracje studentów. 1978 rok przynosi wybór krakowskiego metropolity na papieża. A w następnym roku Jan Paweł II przyjeżdża do Krakowa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Wypadek w Skale. Zderzenie dwóch pojazdów osobowego z dostawczym. Są osoby poszkodowane i duże utrudnienia w ruchu na wjeździe do miasta W piątek, 28 kwietnia około godz. 7.30 doszło do wypadku w Skale na ul. Krakowskiej po zjeździe z drogi wojewódzkiej 794 przed wjazdem do miasta . Z pierwszych informacji służb wynika, że zderzyły się dwa samochody dostawczy i osobowy. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Wybierz się na wycieczkę z PTTK i eksploruj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 28 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 28.04.23 Horoskop dzienny na piątek 28 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Perełki za grosze. Tu niebanalnie umeblujesz i wyposażysz mieszkanie Fani niebanalnych aranżacji wnętrz oraz przedmiotów z drugiej ręki adres os. Willowe 29, gdzie mieści się sklep Wspólnoty Emaus, powinni dobrze zapamiętać. Można tu znaleźć przedmioty z duszą: trzydrzwiowe szafy z lustrem pi pięknymi zdobieniami z najprawdziwszego drewna, zdobiony złotymi motywami serwis herbaciany - taki jak u babci, niepowtarzalne żyrandole, które przywołają klimat PRL-u, ale także używane rowery, książki, kanapy, sprzęt AGD czy bibeloty. I wszystko w cenach, jakich nie spotkacie nawet na wyprzedażach.

📢 Miechów. Można przejechać wyremontowaną ulicą Jagiellońską Zakończyła się zasadnicza część prac związanych z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Miechowie. Po blisko dziesięciu miesiącach od środowego popołudnia ulica znów jest całkowicie przejezdna, a przy tym zupełnie zmieniła swój wygląd. 📢 Proszowice. Nowy oddział szpitala oficjalnie otwarty W proszowickim szpitalu został w środę (26 kwietnia) oficjalnie otwarty Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. To finał starań, trwających od czternastu lat. Nowy oddział pozwoli na wykonanie większej ilości zabiegów ortopedycznych oraz lepsze wykorzystanie otwartego w 2010 roku szpitalnego bloku operacyjnego. 📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 81. Sekcja zwłok Carloty. Streszczenie odcinka [02.05.2023] Najprawdopodobniej odbędzie się sekcja zwłok Carloty. Cayetana jest przerażona. Tymczasem Pablo dostaje pracę. Gdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Krzewy ozdobne, które zachwycają kwiatami. Polecamy 15 krzewów pięknych i bardzo łatwych w uprawie. Zobacz, co wybrać Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie.

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [23.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Majówka 2021 - zobacz najlepsze memy. Co tam deszcz, grill musi być! Majówka 2021 - zobaczcie najlepsze memy! Przed nami drugi weekend majowy z maseczkami i obostrzeniami, ale w tym roku dodatkowo nie rozpieszcza nas pogoda. Duch w narodzie jednak nie upadł. Wielu z nas nie wyobraża sobie majówki bez grilla i spotkania z przyjaciółmi. Tak to będzie wyglądało? Zobaczcie memy >>>

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji