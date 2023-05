Prasówka 30.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rolnicy.Podlasie. Zobacz wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju i gwiazd programu FOKUS TV”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rolnicy.Podlasie. Zobacz wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju i gwiazd programu FOKUS TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego. Narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy. Jest także opał i inne ciekawe towary 30.05.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 30.05.2023.

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 30.05.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 29.05.2023.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. 4000 lewych certyfikatów szczepienia na covid. Oszuści zyskali 4 mln zł! Krakowskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało zatrzymania 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do systemu gabinet.gov.pl certyfikatów poświadczających szczepienie na COVID-19 osobom, które takiego szczepienia nie odbyły. Sprawcy w wyniku swojej działalności wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów uzyskując korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln. zł.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [30.05.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [30.05.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [30.05.2023] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin. 📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [30.05.2023] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Plejada gwiazd w Tokarni na planie prequela filmu "Sami Swoi". Znamy szczegóły produkcji! Zobacz zdjęcia i film z planu Chyba nie ma osoby, która nie oglądałaby choć raz słynnej trylogii „Sami Swoi” o przygodach Kargula i Pawlaka. W Parku Etnograficznym w Tokarni powstaje film opowiadający o przygodach głównych bohaterów sprzed wydarzeń znanych doskonale z kultowej komedii. W filmie w reżyserii Artura Żmijewskiego gra plejada polskich gwiazd. W poniedziałek, w skansenie mogliśmy podziwiać, jak powstają sceny oraz porozmawiać z aktorami. Zobaczcie zdjęcia oraz film. 📢 Powiat myślenicki. Gminy wyremontują drogi i most z pomocą Funduszu Leśnego Prawie 770 tys. zł z Funduszu Leśnego trafi do trzech gmin w powiatu myślenickiego, a konkretnie do Myślenic, Raciechowic i Tokarni. Ich włodarze odebrali w poniedziałek (29 maja) promesy o takiej łączonej wartości. Wręczył je im Edwarda Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa oraz Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Czwarta promesa wręczona w Myślenicach trafiła do burmistrza Jordanowa z ościennego powiatu suskiego. Wartość tej to 385 tys. zł.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Kraków. Zapadł wyrok w sprawie wyburzonego zabytkowego fortu N-10 "Prądnik Biały". Kary więzienia w zawieszeniu dla dewelopera i architekta Jest znana decyzja sądu w sprawie dotyczącej rozbiórki fortu N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego 5 w Krakowie - zabytku, który pięć lat temu nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper Franciszek D. oraz jego syn Daniel D. zostali uznani za winnych nieumyślnego doprowadzenia do zniszczenia cennego zabytku, elementu Twierdzy Kraków. Krakowski sąd skazał każdego z nich na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywny po 50 tys. zł. Architektowi, który podpisał się pod projektem rozbiórki, sąd wymierzył karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny - 5 tys. złotych.

📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Roland Garros 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju French Open w Paryżu. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Roland Garros. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Szreniawa. Mieszkańcy chcą mieć dom ludowy. Sporo już zrobili Przy okazji pikniku rodzinnego w podproszowickiej Szreniawie doszło do poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod powstający budynek domu ludowego. Obiekt na łączyć funkcję remizy, miejsca zebrań i świetlicy wiejskiej. Do jego ukończenia potrzebne są jednak duże środki. 📢 Kraków czekał na to kilkanaście lat: w tym roku w końcu otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" Na ten moment Kraków i jego mieszkańcy czekali kilkanaście lat: w tym roku w Forcie 52a "Łapianka" ("Jugowice") w końcu zacznie działać Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Remont zabytkowego obiektu przy ulicy Fortecznej budził kontrowersje ze względu na duże koszty inwestycji. Mówiono, że "Łapianka" to studnia bez dna. Co jednak istotne najwięcej pieniędzy wydano nie na sam remont cennego zabytku, a na budowę zupełnie nowych pomieszczeń, w których odbywać się będą m.in. wystawy, jak również konferencje.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 31 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 31 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż nie tylko na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Na kamiennych tondach wiaduktu kolejowego przy ul. Grzegórzeckiej pojawi się napis - Galizische Carl Ludwig-Bahn Wielka inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych cały czas postępuje. Już widać pierwsze elementy kamiennej ściany, odtwarzanej na wiadukcie kolejowym po stronie ul. Dietla. Niedługo na kamiennych tondach wiaduktu przy ul. Grzegórzeckiej pojawi się napis Galizische Carl Ludwig-Bahn - Kolej galicyjska im. Karola Ludwika. Wszystkie prace wykonywane są w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” wycenionej na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.

📢 Majówka w Krzeszowicach. Mieszkańcy w XIX-wiecznych strojach, tańce na Rynku, śniadanie na trawie i jarmark historyczny Mieszkańcy Krzeszowic bawili się przez dwa dni na dorocznym święcie miasta - Majówce w Krzeszowicach. W sobotnie popołudnie zabawy i atrakcje zaczęły się od pokazów baletowych i koncertów. A w niedzielę świętowano od samego śniadania, bo tradycyjnie zorganizowano je na trawie w Parku Bogackiego. Potem były tance na Rynku z udziałem władz lokalnych i mieszkańców. 📢 Niezwykły polonez tańczony na Majówce w Krzeszowicach. Cały Rynek tancerzy w strojach z minionej epoki Nieodłącznym elementem Majówki w Krzeszowicach jest polonez tańczony na płycie Rynku przez samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji, członków stowarzyszeń i zespołów oraz mieszkańców, którzy co roku uczestniczą w święcie miasta. Wielu tancerzy przebrało się w stroje z XIX wieku nawiązujące do historii miasta i związanej z nim rodziny hrabiów Potockich.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt warsztatowy. Można kupić wiertarki, spawarki, tokarki oraz wagi. Zobacz okazje z demobilu W najnowszych ofertach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są sprzęty warsztatowe. W atrakcyjnych cenach można kupić wiertarki, tokarki, spawarki, a także wagi, czy wózki widłowe. Przedstawiamy co można kupić ze sprzętu warsztatowego w Agencji Mienia Wojskowego jeszcze w maju i na początku czerwca.

📢 Tragiczny pożar budynku jednorodzinnego w powiecie wielickim. Nie żyje mieszkaniec tego domu, 30-letni mężczyzna Pożar domu jednorodzinnego wybuchł w Gdowie w powiecie wielickim w niedzielę, 28 maja wcześnie rano. To było tragiczne zdarzenie. Wezwano jednostki straży pożarnych. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi ratownicy z OSP Gdów, to ogień obejmował już całe poddasze i dach budynku. Wewnątrz domu znajdował się 30-letni mieszkaniec. Ewakuowano go, ale nie przeżył.

📢 Budowa drogi oznacza 10 tysięcy nowych mieszkań? Czy Kliny to wytrzymają? Już teraz zalewa je woda. Może zamiast drogi tramwaj? Miasto rozważa budowę drogi, którą mieszkańcy krakowskich Klinów szybko dotarliby na przystanek kolejowy w Opatkowicach, a stamtąd wygodnie i ekspresowo pociągiem do centrum Krakowa. Szkopuł w tym, że realizacja inwestycji może uwolnić duże tereny pod budowę nowych bloków. Wszystko dlatego, że grunty deweloperów zyskają dostęp do drogi publicznej. A jak wiadomo, już teraz budynki na Klinach są zalewane po intensywnych opadach. Okoliczne tereny są podmokłe. Zdaniem krakowskich radnych nie jest więc wskazana intensywna zabudowa Klinów. Proponują, by zamiast drogi powstała nowa linia tramwajowa.

📢 W miejscu kombinatu w Nowej Hucie zaproponowano park, miejsce na koncerty i farmę fotowoltaiczną Krakowscy radni podjęli uchwały z wnioskami do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie analiz możliwości stworzenia przestrzeni rekreacyjno-eventowej na nieużytkowanej części terenów dawnego kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, a także budowy tam farmy fotowoltaicznej. Władze miasta większe szanse dają drugiej propozycji, dotyczącej utworzenia fabryki gromadzenia energii słonecznej. 📢 Usmażyli jajecznicę z 1000 jaj! Pierwsza „Pcimska Smażenica” za nami Gospodynie i gospodarze z Pcimia postanowili reaktywować, choć w nieco zmienionej formie, dawny zwyczaj, a że jest on związany z Zielonymi Świątkami to właśnie w to święto, które przypadło w tym roku w niedzielę (28 maja) spotkali się przy szkole w Pcimiu-Krzywicy. Obiecywali, że „będą jaja”. I były! A dokładnie 1000 jaj, z których usmażono jajecznicę dla wszystkich. Jak za dawnych czasów, bo kiedyś właśnie w Zielone Świątki spotykano się i palono ogniska, a w Pcimiu zwyczajowo smażono jajecznicę.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Zagłębiem Sosnowiec Takie porażki w sporcie są najbardziej bolesne. Gdy coś jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki, a słabsza dyspozycja, błędne wybory, brak szczęścia i parę innych sprawa prowadzi do przegranej. Wisła Kraków do niedzieli miała wszystko w swoich rękach, by bezpośrednio awansować do ekstraklasy. Już nie ma, bo w momencie gdy prawie nikt się tego nie spodziewał, przegrała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 1:2. I mocno skomplikowała sobie sytuację w walce o awans. Prezentujemy wnioski po tym meczu. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Zagłębiem Sosnowiec To nie był dobry mecz Wisły Kraków nie tylko dlatego, że przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 1:2. „Biała Gwiazda” po prostu w niedzielę nie zaprezentowała się ze swojej najlepszej strony. Zbyt dużo było mankamentów w jej grze. Dlatego oceny po tym spotkaniu po prostu nie mogą być wysokie.

📢 Dziedzictwo odc. 39. Awantura z bronią. Streszczenie odcinka [30.05.23] Selim i Yaman udają się na spotkanie w porcie. Jeden z mężczyzn ma przy sobie broń. Czy jej użyje? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 39. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Marcin Mroczek pochwalił się żoną. Marlena Muranowicz zachwyca urodą! Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów i postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak wiedzą, że gwiazdor „M jak miłość” ma przepiękną żonę! Teraz razem z Marleną Muranowicz pojawił się na Driftingowych Mistrzostwach Polski - Speed Games. 📢 Koniec zwycięskiej serii Proszowianki. Tylko remis z Legionem W niedzielnym meczu I grupy klasy okręgowej Proszowianka bezbramkowo zremisowała z Legionem Bydlin. Gospodarzom nie udało się przedłużyć serii sześciu zwycięskich spotkań z rzędu.

📢 Maciej Żurawski: Wisła musi teraz wygrać i czekać na wieści z innych stadionów. W kwestii awansu wszystko może się jeszcze wydarzyć ROZMOWA. - Wiślacy muszą już zapomnieć o meczu z Zagłębiem, dojść do równowagi mentalnej i zdać sobie sprawę, że nadal wszystko jest możliwe w kontekście awansu do ekstraklasy, czy to bezpośredniego, czy poprzez baraże - mówi Maciej Żurawski, legenda Wisły Kraków, dziś ekspert Polsatu Sport, który dla tej stacji komentował sensacyjnie przegrane 1:2 przez zespół „Białej Gwiazdy” spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. 📢 Kraków. Dzieci mogły zostać motorniczymi z okazji swojego święta w zajezdni tramwajowej Podgórze Tłumy zainteresowanych i mnóstwo frajdy dla każdego - tak można podsumować Dzień Dziecka w zajezdni tramwajowej Podgórze, na który krakowskie MPK zaprosiło w niedzielę najmłodszych pasażerów i ich opiekunów. Była okazja, by samodzielnie poprowadzić tramwaj czy zobaczyć zabytkowe pojazdy. Do dyspozycji dzieci był też tego dnia np. policyjny motocykl.

📢 Te miejsca zna każdy krakus. Zdziwicie się, jak wyglądały sto lat temu 28.05.2023 Stał Wawel, Sukiennice, był park Jordana, a jednak widok miast sprzed kilkudziesięciu lat zdziwi niejednego. Odnaleźliśmy fotografie sprzed lat miejsc, które zna każdy mieszkaniec miasta. Sprawdźcie, czy rozpoznacie Kraków sprzed stu i sześćdziesięciu lat. 📢 Oto 50 zdjęć Krakowa z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 28.05.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach w kolorze. Ten zbiornik powstawał 80 lat temu. Dzięki niemu powstało Jezioro Rożnowskie Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu.

📢 Zakopane. Metropolita krakowski ogłosił nowe sanktuarium na Bachledówce - bł. kard. Stefana Wyszyńskiego Kościół na Bachledówce (gm. Czarny Dunajec) został ogłoszony Sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej. Uroczystą mszę celebrował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W swojej homilii metropolita przypomniał testament Prymasa Tysiąclecia. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Kraków. Kąpielisko na Zakrzówku przetestowane w tajemnicy. Dla mieszkańców od 22 czerwca O utrzymywanych wcześniej w tajemnicy testach kąpieliska na Zakrzówku poinformował w niedzielę dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. "Park na dniach będzie dostępny, a oficjalne otwarcie 22 czerwca, kiedy pojawią się ratownicy i będzie można w pełni korzystać z uroków Zakrzówka" - napisał też dyr. Piotr Kempf, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z testowych kąpieli.

📢 Kraków. Wehikuł czasu, królestwo szpejów i szklanych ryb. Giełda pod Halą Targową zaskakuje co niedzielę Nie ma chyba rzeczy, której na tym targu nie dałoby się znaleźć - łącznie z wypchanym kogutem, sędziwym kołowrotkiem, odznaką przodownika pracy, a nawet... ozdobną bramą wejściową kamienicy. Na giełdzie staroci pod Halą Targową na Grzegórzkach w niedzielę znów była okazja - nie tylko dla kolekcjonerów - do poszukiwania perełek i przedmiotów z duszą.

📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Paryżu. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Zobacz najgłupsze memy o rolnikach Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Mała Armia Janosika w Myślenicach i koncert z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Kościół pw. św. Brata Alberta wypełnił się po brzegi, kiedy w sobotę (27 maja) na zaproszenie Fundacji „Owocna” koncertowała w nim Mała Armina Janosika. Koncert, który dała nosił tytuł "Nie zastąpi Ciebie nikt” i był hołdem dla papieża Polaka – św. Jana Pawła II z okazji niedawno obchodzonej 103. rocznicy jego urodzin. Góralska formacja z Raby Wyżnej przyciągnęła fanów w różnym wieku, od najmłodszych do seniorów, którzy zafundowali jej na koniec owacje na stojąco.

📢 Kraków. Co za magia! Oto miasto na KOLOROWYCH zdjęciach sprzed 50 lat! 28.05.2023 Kraków w latach 70. był miastem zaczarowanym. Miał swój charakterystyczny artystyczno-intelektualny klimat, którego nieodłączną częścią były barwne postacie. Ludzie niespiesznie przemieszczali się płytą Rynku Głównego, w eleganckich ubraniach załatwiali sprawunki. Końcem lat 70. na ulicach pojawiały się samochody przydające wówczas prestiżu - Syrena i Fiat 126p. Zobaczcie wyjątkowe, pokolorowane dzięki sztucznej inteligencji fotografie, aby wczuć się w klimat tamtego Krakowa.

📢 Kolorowa flota na Rabie w Myślenicach. Będą też plaże z piaskiem i letnie imprezy Lato za progiem i po raz kolejny startuje sezon kajakowy. Obecność kajaków na Rabie w Myślenicach została reaktywowana w 2019 roku po trwającej cztery dekady przerwie. Od tego weekendu (27/28 maja) można je znów wypożyczać. I to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają wypoczywających nad Rabą w Myślenicach. Już niedługo w sąsiedztwie górnego jazu ma się na nowo pojawić plaża piaszczysta z parasolami. 📢 Wystawa jakiej jeszcze w Dobczycach nie było. Ludzie folkloru w najpiękniejszych zakątkach gminy We foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach można oglądać wystawę „Dobczyckie przestrzenie”. Na tę ekspozycję składają się zdjęcia członków i członkiń Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” wykonane przez Wojciecha Korpusika, który w swojej pracy łączy dwie pasje: fotografię i folklor. W Dobczycach uwiecznił tancerzy i tancerki w ich przepięknych strojach na tle najpiękniejszych miejsc, m.in. zamku i korony zapory.

📢 Gabriela Jurczak z Nowego Sącza idzie jak burza i spełnia marzenia. Urodziwa modelka plus size w kampanii Mohito oraz Starbucks Gabriela Jurczak pokazuje, że rozmiar w świecie mody nie ma znaczenia, a kampanie z jej udziałem są dla wielu kobiet przełamaniem stereotypów. Młoda sądeczanka od kilku lat spełnia się jako modelka i współpracuje ze znanymi markami. Najpierw pojawiła się w spocie Modivo, była też twarzą kolekcji Eppram blogerki Maffashion, prezentowała ubrania dla sieci Sinsay, a teraz można ją zobaczyć na plakatach Mohito czy w kampanii Starbucks.

📢 Oto spektakularne metamorfozy. Makijaż i odpowiednie umiejętności to potęga! Zobacz zdjęcia pań przed i po Wielu mężczyzn wciąż nurtuje jedno pytanie. Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Śmiertelny wypadek w Gdowie. Zginął motocyklista po zderzeniu z samochodem osobowym Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 26 maja o godz. 18.45 na obwodnicy Gdowa w powiecie wielickim. Zderzył się motocykl z samochodem osobowym. Motocyklista to 24 letni mężczyzna, był w ciężkim stanie. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ranny mężczyzna nie przeżył. 📢 Miechów. Od poniedziałku remont drogi krajowej! Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od poniedziałku (29 maja) do połowy czerwca będzie prowadzony remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 na terenie Miechowa. Prace mają być prowadzone głównie w godzinach nocnych. 📢 Nowy układ drogowy pod Krakowem. Powstanie tunel z przejazdem pod zakopianką Tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych mają powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Zaprojektowaniem i budową tego nowego układu drogowego na drodze krajowej nr 7 jest zainteresowanych sześć firm. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała, że może przeznaczyć na to zadanie ponad 188 mln zł. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości zakopianki.

📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata.

📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty.

📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

