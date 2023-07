Prasówka 30.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „AKACJOWA 38 odcinek 150. Nagła śmierć Marca. Streszczenie odcinka [08.08.2023]”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 AKACJOWA 38 odcinek 150. Nagła śmierć Marca. Streszczenie odcinka [08.08.2023] Ku rozpaczy Claudia Marco umiera. Mężczyzna jest zdruzgotany. Tymczasem Justo odkrywa romans Germana i Manueli. Jak zareaguje? Przeczytaj poniższe streszczenie 150. odcinka "Akacjowej 38".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.07.23

📢 Dziedzictwo odc. 87. Zmuszanie do ślubu. Streszczenie odcinka [11.08.23] Na jaw wychodzą nowe fakty. Seher dowiaduje się o podstępie Yamana. Jak zareaguje? Tymczasem Ali jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Budowa trasy S7 pod Krakowem. Zmiany w rejonie Nowej Huty Budowa S7 na odcinku Kraków-Widoma. Postęp prac w lipcu szacuje się na 35 procent - niewiele jeśli chodzi o życzenia kierowców, którzy by już chcieli szybciej wyjechać na północ z Krakowa. Mogą liczyć na również budowaną Trasę Wolbromską i rozbudowywaną aleje 29 Listopada. Ale droga ekspresowa to co innego, która ma połączyć Podhale z Pomorzem. Ważne, że prace postępują, na pozostałych odcinkach również. Na odcinku Krakowskim od 1 sierpnia nastąpią natomiast zmiany.

Prasówka 30.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [30.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [30.07.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia - 30.07.2023] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [30.07.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [30.07.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [30.07.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Wypadki mnożą się w powiecie krakowskim. Są poszkodowani w tym dzieci. Utrudnienia na drogach Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w sobotę, 29 lipca po południu. Najpierw do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 Kraków-Olkusz. W Wielkiej Wsi do rowu wpadł pojazd wiozący spory ładunek na niewielkiej przyczepce. 📢 Widać postępy rozbudowy kampusu Uniwersytetu Papieskiego na Ruczaju Obecnie na budowie kampusu Uniwersytetu Papieskiego na Ruczaju kontynuowane są roboty ziemne w północno zachodniej części budynku. Generalny Wykonawca zabetonował ok. 1800 mkw dna wykopu - wykonał warstwy betonu wyrównawczo-podkładowego, którego główną funkcją jest ustabilizowanie podłoża pod konstrukcję budynku. Wykonano również montaż żurawi wieżowych, które umożliwią sprawniejszy transport materiałów budowlanych na terenie budowy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Sobota w Bieczu z "Koroną Królów". Na bulwarach Ropy trwa piknik, którego bohaterami są aktorzy popularnego serialu Królewskim Bieczem rządzą dzisiaj aktorzy z "Korony Królów". Na bulwarach Ropy tuż pod miastem trwa rycerski piknik. Tam też zlokalizowany jest królewski obóz. Od rana Biecz jest promowany wejściami za żywo w TVP. Wszystko w ramach trwającej od czwartku dziewiątej już edycji festiwalu muzyki dawnej - Kromer Festival Biecz. 📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam, jak urządził się w z Lillestrøm. Co za widoki! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach!

📢 Symulacja śmiertelnego wypadku z Mostu Dębnickiego w wyniku, którego zginęło czterech mężczyzn Na kanale YouTube - "Bitwy Drogowe" pojawiła się szczegółowa analiza tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 15 lipca w okolicach Mostu Dębnickiego. W jego wyniku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Autorami filmu są właściciele firmy Crashlab, która zajmuje się m. in. oględzinami miejsc zdarzeń drogowych. Eksperci w blisko 15 minutowym filmie starają się wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku, który wstrząsnął całym miastem. Przypominamy jednak, że w sprawie wypadku prokuratura cały czas prowadzi śledztwo.

📢 Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę po raz 42. zmierza z Podhala do Częstochowy. Pod Olkuszem miała przystanek. Zobacz zdjęcia Ponad 500 pątników bierze udział w tegorocznej Pieszej Pielgrzymce Góralskiej na Jasną Górę. Do Częstochowy zmierzają w czterech grupach. Mają do pokonania 250 km. Na swojej trasie zatrzymali się m.in. pod Olkuszem. Zobacz fotorelację naszego reportera Tadeusza Żurka z olkuskiego przystanku pielgrzymów.

📢 Horoskop dzienny na 31 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 31 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zderzenie dwóch samochodów na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa Tuż przed południem w sobotę, 29 lipca na autostradzie A4 - 407 km w kierunku Rzeszowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Służby pracują na miejscu. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, które aktualnie występują w tym miejscu. Zachowajcie ostrożność! 📢 Kraków. Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu na tle innych europejskich miast. Kraków chce być jak Antwerpia, Madryt czy też Londyn Większość Stref Czystego Transportu powstała w ciągu ostatniej dekady, a ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie w Europie istnieje około 320 takich obszarów, a do roku 2025 ma ich być około 500. To stanowi wzrost o 58 procent w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Wiele z istniejących już stref ma zostać rozszerzonych lub staną się bardziej restrykcyjne. Na liście liczącej kilkaset miast w Europie, jako jedyny w Polsce znajduje się również Kraków. Urzędnicy wymieniają jakie efekty wprowadzenia Strefy Czystego Transportu (Low Emission Zones) przynosi w Antwerpii, Brukseli, Madrycie czy też w Londynie. Teraz w ślad za Krakowem chce iść Warszawa oraz Wrocław.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Pożar domu drewnianego w Sieprawiu. Zadysponowano liczne jednostki straży pożarnych W sobotę, 29 lipca w Sieprawiu na ulicy Słowiańskiej wybuchł pożar. Zapalił się dom o konstrukcji drewnianej. Stanowisko kierowania straży pożarnych zaalarmowało liczne jednostki do interwencji w tym zdarzeniu. Początkowo świadkowie informowali o dużym zadymieniu w budynku. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [29.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [29.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 29.07.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 29.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 29.07.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Te produkty wycofano z Lidla, Biedronki i Kauflandu. Ostrzeżenie sanepidu. Natychmiast się ich pozbądź! Lista 29.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 29.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 29.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 29.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 29.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [29.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 29.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [29.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 29.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Tour de Pologne 2023 - 1. etap Poznań - Poznań. Trasa, mapa, program minutowy przejazdu etap Tour de Pologne 2023 odbędzie się w sobotę, 29 lipca. Kolarze ruszą z Poznania i także tam będą później walczy na mecie. Oto trasa, mapa etapu i program minutowy przejazdu peletonu przez Wielkopolskę. Start - w samo południe. 📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy, plan przejazdu 2. etapu (Leszno - Karpacz) etap Tour de Pologne 2023, w niedzielę 30 lipca, rozpocznie się w Lesznie, a zakończy w górskim Karpaczu. Zawodnicy do pokonania będą mieli ponad 200 km i wymagające podjazdy. Poniżej mapa, trasa (plan startu i mety) oraz program minuty przejazdu na tym etapie TdP. 📢 4. etap Tour de Pologne: mapa i plan minutowy przejazdu kolarzy na trasie Strzelin - Opole Trasa 4. etapu Tour de Pologne 2023 wiedzie ze Strzelina do Opola. Uczestnicy do pokonania będą mieć prawie 200 km po mało wymagającym terenie. W programie są m.in. trzy widowiskowe lotne premie. Sprawdź, gdzie dopingować kolarzy, jak wygląda mapa, trasa przejazdu i program minutowy rywalizacji 2 sierpnia.

📢 Zakazany owoc odc. 270. Bójka w barze. Streszczenie odcinka [31.07.23] Zehra jest załamana. Ktoś próbuje ją oszukać. Tymczasem Feride otrzymuje kompromitujące zdjęcia. Kto na nich jest? Przeczytaj streszczenie 270. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 271. Ślub Yildiz i Cagataya. Streszczenie odcinka [01.08.23] Yildiz realizuje swój plan i poślubia Cagataya. Tymczasem Sahika widzi się z Feride. Czy dowie się o zdjęciach? Już teraz przeczytaj streszczenie 271. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 273. Kto doniósł na Yildiz? Streszczenie odcinka [03.08.23] Yildiz wraz z Zehrą trafiają do celi, wywołując tym samym niemałe poruszenie. Na jaw wychodzi, kto na nie doniósł. Przeczytaj streszczenie 273. odcinka "Zakazanego owocu", aby poznać szczegóły. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 29.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Dziedzictwo odc. 85. Yaman chce wyznać prawdę Seher. Streszczenie odcinka [09.08.23] Ali pragnie pomóc Kieraz, aby brat jej nie odnalazł. Z kolei Yaman chce wyznać Seher prawdę. Czy kobieta dowie się, że to przez niego miała kłopoty? Już teraz przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Horoskop dzienny na 29 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 29 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 30 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 30 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 80. Tour de Pologne ominie Podhale. Czesław Lang: Nie ma woli współpracy ze strony samorządów. Urzędnicy: Duże koszty, utrudnienia 29 lipca rozpoczyna się tegoroczny 80. Tour de Pologne. Słynny wyścig kolarski nie przejedzie jednak przez Podhale, gdzie przez ostatnie lata odbywały się najważniejsze etapy. Według organizatora – Czesława Langa – nie ma woli współpracy ze strony samorządów, by organizować etapy w górach. Urzędnicy mają swoje argumenty. Największy polski wyścig rozpoczyna się w sobotę, 28 lipca, w Poznaniu. Ostatni etap z metą w Krakowie zaplanowano na piątek, 4 sierpnia. 📢 W planach linie tramwajowe z Krakowa do Zielonek, Zabierzowa, Wieliczki i innych gmin w aglomeracji Mieszkańcy i samorządowcy z gmin sąsiadujących z Krakowem coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę stworzenia nowych połączeń tramwajowych. Propozycje dotyczą m.in. budowy torowisk ze stolicy Małopolski do Zielonek, Zabierzowa, Wieliczki, Wielkiej Wsi, czy Kocmyrzowa. Władze Krakowa mają na uwadze takie rozwiązania, dotyczące poprawy komunikacji w aglomeracji, ale zaznaczają, że można będzie je wprowadzać jeżeli znajdzie się na to zewnętrzne dofinansowanie.

📢 Kraków. Remont na Karmelickiej w Krakowie. Tramwaje nie pojadą do Bronowic W sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia, na ulicy Karmelickiej będą prowadzone prace przy awaryjnej naprawie sieci kanalizacyjnej – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku od Teatru Bagatela do pętli w Bronowicach Małych.

📢 Kolizja na obwodnicy Krakowa. Zderzyły się trzy samochody. Są utrudnienia w ruchu, tworzy się też korek Na A4 za węzłem wielickim w kierunku Rzeszowa zderzyły się trzy samochody - 2 osobowe i 1 ciężarowy. Póki co, brak informacji o osobach poszkodowanych. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się dwoma pasami. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Polonią Warszawa Wisła Kraków w niedzielę o godz. 12.40 zagra w Polonią w Warszawie w meczu 2. kolejki I ligi. Sytuacja kadrowa w zespole „Białej Gwiazdy” jest dobra. Nikt z podstawowych zawodników nie jest kontuzjowany, więc można spodziewać się najmocniejszego na ten moment ustawienia Wisły. Prezentujemy przypuszczalny skład krakowian na starcie z „Czarnymi Koszulami”.

📢 Święto Policji w Krakowie. O bezpieczeństwo zadba 62 nowych funkcjonariuszy W piątek, 28 lipca 2023 br., odbyły się obchody Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas ceremonii, która odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji, wybrani policjanci zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie. 📢 Przemęczany. Samochód osobowy zderzył się z kobietą jadącą na hulajnodze W piątek kilka minut po godz. 16 w Przemęczanach - na drodze z Ibramowic do Radziemic - doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że 35-letnia kobieta, jadąca na hulajnodze, w momencie skręcania do posesji nie zauważyła, że jest wyprzedzana przez samochód osoby i uderzyła w jego bok. Kobieta po zdarzeniu została przewieziona do szpitala. 📢 Na Rynku w Proszowicach świętowali policjanci. Były odznaczenia i awanse Na płycie Rynku w Proszowicach odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze z proszowickiej jednostki otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie.

📢 Druga szansa w naborze do szkół średnich. W obleganych liceach zostały tylko pojedyncze miejsca Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do krakowskich szkół średnich. Odbywa się ona w tym roku tak jak zasadniczy etap naboru - za pośrednictwem systemu informatycznego OMIKRON. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Kraków w rekrutacji uzupełniającej wciąż czeka na chętnych 1606 wolnych miejsc, w tym w liceach - szkołach najchętniej wybieranych przez kandydatów w Krakowie - 584. Jednak w najlepszych i najbardziej obleganych ogólniakach zostały już tylko pojedyncze miejsca, a w V LO i Nowodworku - ani jedno. 📢 PTTK zaprasza na wycieczki po malowniczych okolicach Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend dwie ciekawe wycieczki.

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Oni też mają swoje Błonia. Piękny park niedaleko od Krakowa. Czarodziejskie zielone miejsce To zupełnie niedaleko od Krakowa. Czy znacie lepsze miejsce na spędzenie uroczego letniego wieczoru niż Niepołomickie Błonia? To doskonała alternatywa dla zatłoczonej Puszczy Niepołomickiej, idealne miejsce dla wszystkich, lubiących przyrodę, wypoczynek i sport. Niepołomickie Błonia to jeden z najciekawszych miejskich parków w Polsce! Sami zobaczcie, jak pięknie... 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Wieczysta Kraków w ostatnim sparingu przed startem III ligi zagrała z Koroną II Kielce Dokładnie na tydzień przed inauguracją rozgrywek III ligi Wieczysta Kraków rozegrała ostatni sparing. Na swoim stadionie w piątek (28 lipca) wygrała z Koroną II Kielce. Oto relacja i zdjęcia z tego meczu. 📢 Kraków. Mieszkańcy Prądnika Białego alarmują: W ziemi można znaleźć resztki kabli, rur i wiadra. Będziemy żyć na gruzowisku Mieszkańcy Prądnika Białego alarmują, że z powodu prac związanych z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej zniszczono teren nad potokiem Sudół, doprowadzając do tego, że jest tam gruzowisko. Urzędnicy odpowiadają, że reagują na wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i przeprowadzają kontrole. Zwracają uwagę, że podczas nich natrafiają na nielegalne wysypiska odpadów.

📢 Propozycje na weekend w powiecie proszowickim Obchody 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej, piknik w Chorążycach i festiwal żniwny, kończący sezon w Ogrodzie pełnym lawendy w Ostrowie to wydarzenia nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim. Szczegóły poniżej. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Dziedzictwo odc. 81. Ali i Yaman są braćmi. Streszczenie odcinka [28.07.23] Na jaw wychodzą zaskakujące fakty. Okazuje się, że Ali i Yaman są rodzonymi braćmi. Kto zna ich tajemnicę? Dlaczego Yaman odwoła zasadzkę na Seher? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wspaniałe stulecie odc. 309. Bajazyd i jego synowie są martwi. Streszczenie odcinka [27.07.23] Dochodzi do morderstwa Bajazyda oraz jego synów. Tymczasem jego nałożnica nie może się pogodzić z tym faktem. Co zrobi? Już teraz przeczytaj streszczenie 309. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie. Wiemy, w których podstawówkach uczniom poszło najlepiej Krakowscy ósmoklasiści należą do najlepszych w województwie, jak i w całym kraju - pokazują to również tegoroczne średnie wyniki egzaminu, który zamyka etap edukacji w szkole podstawowej. Ale można już także sprawdzić, które dokładnie szkoły w stolicy Małopolski wiodą prym i które wpłynęły na tak dobrą średnią dla Krakowa z egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszą osiemnastkę placówek z najwyższymi wynikami - podobnie zresztą jak rok temu - składają się w zdecydowanej większości nie szkoły samorządowe, lecz prywatne, społeczne czy katolickie. 📢 7. etap Tour de Pologne 2023. Trasa ostatniego dnia wyścigu to Zabrze - Kraków. Oto mapa i program minutowy Ostatni, 7. etap Tour de Pologne rozegrany zostanie na trasie Zabrze - Kraków. W piątkowy wieczór 4 sierpnia pod Wawelem poznamy zwycięzce jubileuszowej edycji TdP. Zobacz, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy, oto mapa trasy i program minutowy wielkiego finału Tour de Pologne.

📢 6. etap Tour de Pologne 2023. Oto mapa, trasa i program jazdy indywidualnej na czas w Katowicach W programie Tour de Pologne 2023 nie mogło zabraknąć jazdy indywidualnej na czas. Tym razem będzie ona podczas 6. etapu w Katowicach. Zobacz trasę i mapę (także startu i mety) czwartkowej "czasów" największego kolarskiego wyścigu w Polsce.

📢 3. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Wałbrzych - Duszniki-Zdrój [MAPA, PROGRAM] Na 3. etapie Tour de Pologne przed kolarzami będzie nie lada wyzwanie. Do pokonania mają ponad 160 km po górzystym terenie na południu Polski: Wałbrzych - Duszniki-Zdrój. Sprawdź, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy - oto mapa 3. etapu (a także samego startu i mety), program minutowy przejazdu. 📢 Egzamin ósmoklasisty w powiecie miechowskim. Szóstka z Książa Małego na szóstkę Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Małym byli klasą dla siebie podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Powiatową konkurencję zostawili daleko w tyle. Bardzo dobrze zaprezentowali się na egzaminie również uczniowie z Książa Wielkiego, Pogwizdowa i Szreniawy.

📢 Powiat proszowicki. Którzy uczniowie najlepiej spisali się na egzaminie ósmoklasisty Uczniowie i nauczyciele z Niegardowa, Łętkowic i Nowego Brzeska mają najwięcej powodów do zadowolenia po ogłoszeniu wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na tle całego województwa absolwenci szkół podstawowych z powiatu proszowickiego najlepiej wypadli na sprawdzianie z języka polskiego. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Tragiczny pożar domu pod Krakowem. Zginęła kobieta. Resuscytacja strażaków i ratowników medycznych nie pomogła Pożar domu w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice wybuchł w sobotę, 22 lipca po południu. Okazał się tragiczny. Strażacy zostali zaalarmowani około godz. 15.20. Jak informują druhowie z okolicznych jednostek OSP - po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że ogień opanował jedno z pomieszczeń - wszystko wskazuje na to, że kuchnię - dwukondygnacyjnego budynku. Pożar był mocno rozwinięty. Wewnątrz zgięła kobieta.

📢 Długie i wielkie jak anakonda! Ile kosztują parawany? Będziecie zaskoczeni! Oto cena parawanu! Parawan - długi i szeroki - to dla wielu plażowiczów wakacyjny niezbędnik. I to nie tylko nad Bałtykiem! A ile kosztuje ten "nadmorski hit"? Będziecie zaskoczeni!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Katarzyna Niewiadoma. Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski ZDJĘCIA Jako juniorka często słyszałam, że jestem za ładna, by się ścigać - wspominała Katarzyna Niewiadoma, która od kilku lat jest jedną z czołowych zawodniczek w zawodowym peletonie, a w sobotę 25 września podczas zawodów w Belgii zdobyła brązowy medal mistrzostw świata elity. Jadąc na rowerze jest bardzo szybka i wytrwała. A jaka jest prywatnie? Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski. Informacje o jej pasjach znajdziecie poniżej, a wyjątkowe zdjęcia w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN