Prasówka 30.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia”?

Prasówka 30.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

Prasówka 30.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - oto nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oficjalnie: Jacek Góralski trafił do Wieczystej Kraków. Reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt z przedstawicielem III ligi Transfery. Jacek Góralski we wtorek oficjalnie dołączył do trzecioligowej Wieczystej Kraków. 30-latek związał się z klubem z województwa małopolskiego trzyletnim kontraktem. Popularny "Góral" będzie występować w trzecioligowcu z "trójką" na plecach. Jak poradzi sobie reprezentant Polski w niwym zespole? 📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinna się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [29.08.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Budowlańcy nie zrobili sobie wakacji. Roboty przy nowej zakopiance idą do przodu Mimo wakacyjnego najazdu turystycznego roboty budowlane przy nowej zakopiance między Rdzawką a Nowym Targiem nie zwolniły tempa. Prace idą pełną parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Gradobicie w Tarnowie i regionie tarnowskim. Trwa usuwanie skutków gwałtownej burzy. Strażacy mają mnóstwo interwencji Potężne gradobicie przeszło we wtorek (29 sierpnia) przez Tarnów i powiat tarnowski. Miejscami lodowe bryły miały wielkość kurzych jaj. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. W akcji są liczne siły straży pożarnej. 📢 Proszowice. Cmentarz żydowski oznaczony jako pierwszy w Małopolsce Na bramie cmentarza żydowskiego w Proszowicach pojawiła się we wtorek tablica w kształcie macewy. To efekt prowadzonej od kilku lat akcji oznaczania cmentarzy żydowskich na terenie Polski. Proszowice są pierwszym miejscem w województwie, które zostało w ten sposób uhonorowane. Okazją do prezentacji tablicy była przypadająca 29 sierpnia 81. rocznica deportacji tutejszych Żydów z miasta.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. 📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości kani, borowików, kurek i maślaków. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 Wypas katalizatorów na łące pod Krakowem? To nie performance, to akcja policji Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ustalili, że na terenie gminy Liszki mogą znajdować się skradzione katalizatory samochodowe. Fanty zapakowane były w czarne worki foliowe i ukryte w zaroślach. Policjanci zabezpieczyli łącznie 40 sztuk katalizatorów i obecnie prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania złodziei. Wartość strat może sięgać 400 tysięcy złotych.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Odkryj Szlak Orlich Gniazd: Wyrusz w podróż w poszukiwaniu tajemnic i historii jurajskich zamków. Te miejsca warto zobaczyć Szlak Orlich Gniazd to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne – jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Szlak znakowany kolorem czerwonym ma imponującą długość 163,9 km.

📢 Od 3 września duże zmiany na kolei w Małopolsce. Będą utrudnienia, ale uruchomią też nowy przystanek W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – od 3 września 2023 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy. Będzie ona obowiązywać do 11 listopada 2023 r. Na nowym przystanku pod Halą Targową w Krakowie codziennie będzie zatrzymywać się aż 120 pociągów.

📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 Do odrestaurowanej kuli na wieżę Mariacką trafiła kolejna kapsuła czasu, a w niej wydanie Dziennika Polskiego W odrestaurowanej kuli, czyli tak zwanej bani, umieszczona została kolejna kapsuła czasu. Do kapsuły włożono pamiątkowe medale, srebrną monetę, fotografie z przeprowadzonych prac w bazylice Mariackiej w ostatnim czasie, dokumenty z wykazem darczyńców oraz poniedziałkowe (28 sierpnia br.) wydanie Dziennika Polskiego, w którym opisywaliśmy przebieg prac konserwatorskich Korony Królewskiej i jej historię. 📢 Tak się zmieniła biblioteka na Rajskiej. Można już czytać siedząc na leżakach Od 30 sierpnia czytelnicy będą mogli korzystać z nowego Informatorium – punktu informacyjnego oraz z Zielonej Czytelni – roślinnej enklawy w centrum miasta - wszystko to w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej. 📢 Lokator jednego z bloków w Nowej Hucie nie dawał oznak życia. Trwa akcja straży pożarnej Do niecodziennej interwencji straży pożarnej doszło na osiedlu Centrum B w Nowej Hucie. Dyżurny straży poinformował, że wezwani strażacy próbują dostać się siłowo do mieszkania gdzie ma przebywać lokator, który nie odpowiada i nie daje znaku życia.

📢 Gwałciciel poszukiwany przez Interpol zatrzymany na lotnisku Kraków-Balice Tuż po północy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, po przylocie samolotu rejsowego z Birmingham zatrzymali 58-letniego poszukiwanego czerwoną notą Interpolu obywatela Wielkiej Brytanii. Okazało się, że był poszukiwany za gwałt dokonany w Indiach.

📢 Policyjne działania „nielegalne wyścigi” na ulicach Krakowa Krakowscy policjanci ruchu drogowego cały czas prowadzą wzmożone i systematyczne działania skierowane przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów. Kolejne zmasowane policyjne kontrole miały miejsce 25 sierpnia br. Podczas prowadzonych działań poddano kontroli 43 kierujących, zastosowano 41 postępowań mandatowych na kwotę 24 300, zebrano materiały do sporządzenia 2 wniosków o ukaranie oraz zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych. 📢 Kraków. Nastolatka oszukała parę seniorów. A złapano ją z 40-letnim przestępcą W miniony czwartek, krakowscy policjanci w jednym z mieszkań w Podgórzu Duchackim zatrzymali nastolatkę, która w połowie sierpnia br. oszukała parę krakowskich seniorów na blisko 40 tysięcy złotych. Ponadto w mieszkaniu funkcjonariusze zastali poszukiwanego 40-latka. Zapewne nietypowa para przestępców współpracowała ze sobą.

📢 Zakopianka będzie bezpieczniejsza. Ta inwestycja ma również zwiększyć przepustowość drogi krajowej nr 7 między Krakowem a Myślenicami Wykonawca prac na zakopiance wyłoniony. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie przebuduje układ drogowy na DK7 w Libertowie w gminie Mogilany. W ramach tej inwestycji powstanie między innymi przejazd pod drogą krajową i trzy kładki dla pieszych. Całkowity koszt to prawie 150 mln zł. Główne cele tej inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości Zakopianki w sąsiedztwie Krakowa. We wtorek, 29 sierpnia podpisano umowę na wykonanie prac. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych). Prace powinny się zakończyć w połowie 2027 roku. 📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Kraków. Wypadek na Ruczaju. Dwa auta zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Grota Roweckiego z Norymberską. To niebezpieczne miejsce We wtorek po godz. 9 na skrzyżowanie ulicy Grota Roweckiego z Norymberską zderzyły się dwa samochody. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby. Występowały utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Konferencja FAME MMA 19 w Tauron Arenie. Wśród zawodników zawrzało Bieżący tydzień w Krakowie upływa pod znakiem FAME MMA. W poniedziałek, 28 sierpnia, odbyła się jedyna konferencja, poprzedzająca sobotnią galę FAME MMA 19. Miejscem wydarzenia była Mała Hala Tauron Areny Kraków, gdzie zgromadziła się masa miłośników freakfightów. Dopisała zarówno publiczność, jak i zawodnicy, którzy wyjątkowo emocjonalnie uczestniczyli w konferencji...

📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 29.08. Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 29.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 Miechów. Ukradł 600 tysięcy złotych. Policja ciągle go szuka Policjanci szukają mężczyzny, który w połowie sierpnia okradł kantor wymiany walut w Miechowie. Łupem złodzieja padła kwota około 600 tysięcy złotych w różnych walutach. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 29 sierpnia do 1 września [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 29.08.23 Zakład energetyczny poinformował o zaplanowanych wyłączeniach prądu. Nastąpią one w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 29 sierpnia do piątku 1 sierpnia.

📢 Horoskop dzienny na 29 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 29 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 164. Czy German pobił Cayetanę? Streszczenie odcinka [29.08.2023] Cayetana od pewnego czasu nie daje znaku życia. Sąsiedzi się o nią martwią. W jakim stanie zastaną ją po wdarciu do mieszkania? Już teraz przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 292. Niespodziewany powrót. Streszczenie odcinka [31.08.23] Mert jest zszokowany. Co wywołało jego zdziwienie? Tymczasem nie tylko on ma powody do konsternacji. Jak bliscy zareagują na wieści od Hasana? Przeczytaj streszczenie 292. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 29.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 29.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 29.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Kalkulator emerytury z ZUS 2023. Jaka emerytura mi przysługuje? Jak przeliczyć brutto na netto? Oto poradnik 29.08.2023 Jak obliczyć emeryturę? Wielu z nas ten temat spędza sen z powiek. Teraz wysokość świadczenia możesz sprawdzić bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił w tym celu specjalne narzędzie. Zobacz, jak obliczyć, jaka przysługuje ci emerytura, a także jak przeliczyć jej kwotę brutto na netto.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! 29. Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Najmodniejsze kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 29.08.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 29.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Potrącił policjanta pod Krakowem. Nie chciał zatrzymać się do kontroli Kierowca opla przekroczył prędkość, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił policjanta. Podczas ucieczki mężczyzna spowodował też kolizję, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. 29-latek był pod wpływem środków odurzających, a także posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i miał cofnięte uprawnienia. Usłyszał 5 zarzutów. 📢 Forty Twierdzy Kraków. "Kościuszko" pod kopcem zamienia się w teren rekreacyjny W trakcie zaawansowanego procesu rewitalizacji znajduje się aktualnie część fortu „Kościuszko”. Na tym terenie realizowany jest projekt, którego celem jest zrewitalizowanie obszaru po zniszczonych po II wojnie światowej bastionach I–III fortu „Kościuszko”, poprzez ich przystosowanie do funkcji ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Co z innymi fortami Twierdzy Kraków? Przeczytajcie.

📢 Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej: nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniach Od 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Wiąże się to z uruchomieniem od września komunikacji tramwajowej do Górki Narodowej. To ważne skrzyżowania przez które codziennie przejeżdżają tysiące kierowców. Linia tramwajowa zatem mocno namiesza też w ruchu samochodów. 📢 Kraków. Powakacyjne zmiany w komunikacji. Podano szczegóły. Najpierw autobusy, później tramwaje W sobotę, 2 września zostaną wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy miejskich autobusów, a 4 września – tramwajów. Najważniejsze zmiany są związane z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Górki Narodowej i rozpoczęciem remontu ulic Tadeusza Kościuszki i Zwierzynieckiej. Pojawiają się też nowe remonty w mieście. Z kolei z powodu uruchomienia tramwaju do Górki Narodowej zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach.

📢 Wisła Kraków poważnie rozważa wystąpienie na drogę sądową Poniedziałek po meczu z Arką Gdynia stał w Wiśle Kraków pod znakiem gaszenia wizerunkowego pożaru po publikacji portalu wp.pl, a w ślad za nim innych mediów o pobiciu bramkarza Puszczy Niepołomice Kewina Komara, czego mieli dopuścić się kibole powiązani z „Białą Gwiazdą”. Cała sprawa może nie zakończyć się szybko. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku. 📢 Kopciuchy nie powrócą do Krakowa. Radni małopolskiego sejmiku powiedzieli "nie" dla zdemontowania tzw. uchwały antysmogowej Nie będzie zmiany przepisów w krakowskiej uchwale antysmogowej, której domagali się przedstawiciele środowisk rolniczych, społecznych i producenci biomasy. Chcieli, żeby dopuścić w Krakowie możliwość palenia suchego drewna w kominkach. Stanowczy sprzeciw wyraziły władze miasta oraz organizacje walczące o czyste powietrze. - To próba demontażu krakowskiej uchwały antysmogowej. Oznacza powrót kopciuchów do Krakowa - mówili społecznicy z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Ostatecznie obywatelski projekt uchwały został odrzucony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Nie poparł go żaden z radnych.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Rekrutacja 2023: Oto najpopularniejsze kierunki na krakowskich uczelniach Jakie kierunki w tym roku najchętniej wybierają kandydaci na studia? W Małopolsce – podobnie jak w latach ubiegłych – niekwestionowanym liderem jest informatyka i inne kierunki z branży IT. Mocno oblegane są również m.in.: psychologia, marketing, architektura oraz filologie obce (głównie angielska).

📢 Jeszcze możesz powalczyć o indeks. Uczelnie wciąż mają wolne miejsca Na większości małopolskich uczelni pierwsza tura rekrutacji na studia zakończyła się już w lipcu, ale właśnie trwa nabór dodatkowy. Niektóre prowadzą też tzw. rekrutację ciągłą. Na jakie kierunki można jeszcze aplikować i w jakich terminach?

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 28.08.2023 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory. 📢 Zrujnowane wnętrza legendarnego motelu Krak. Tak wyglądał, zanim go wyburzono 28.08.2023 Miał trzy gwiazdki. Tłumy go nie szturmowały, ale Kraka lubili zarówno kierowcy tirów, jak i mniej wybredni turyści. Życie tliło się w nim jeszcze na przełomie XX i XXI wieku, mimo że skazany był już wtedy na rozjechanie przez buldożery. Zastąpić go miał nowoczesny kompleks hotelowy. Wyroku jednak nie wykonano. Pusty i zdewastowany moloch straszył niczym bunkier wśród okopów na rozgrzebanym rondzie Ofiar Katynia. Ostatecznie został wyburzony w 2014 roku.

📢 Legionella w Małopolsce. Zakażenie w powiecie brzeskim nie jest pierwszym przypadkiem w Małopolsce W sierpniu br. zakażenie bakterią Legionella pneumophila miało już miejsce w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. W niedzielę, 27 sierpnia w badaniu laboratoryjnym potwierdzono zakażenie tą bakterią u kobiety, która trafiła do brzeskiego szpitala z jednego z domów spokojnej starości właśnie w powiecie brzeskim. Placówka, w której przebywała zakażona kobieta została objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. - W Małopolsce nie ma ogniska legionellozy, odnotowaliśmy jednostkowe przypadki. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni - mówi wojewoda Łukasz Kmita.

📢 Proszowice. Patriotyczna sztafeta pokoleń rodziny Gasińskich Jeden walczył z ambony, dwaj z bronią w ręku, czwarty pielęgnował patriotyczne wartości, występując na scenie. Wszyscy byli ze sobą blisko spokrewnieni. Przedstawiamy sylwetki czterech przedstawicieli rodziny Gasińskich z Proszowic, którzy w różny sposób i na różnych frontach walczyli o niepodległość.

📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu. 📢 Kto dostanie podwyżkę w 2024 r.? Te osoby mogą liczyć na większe wynagrodzenia. Oto zapowiedzi rządu Podwyżki w 2024 r. - kto może na nie liczyć? To zatrudnieni w budżetówce, mundurowi, służby publiczne, urzędnicy. Oprócz tego podwyżkę, czyli waloryzację świadczenia otrzymają emeryci i renciści oraz jedna szczególna kategoria zatrudnionych. To osoby zarabiające płacę minimalną. Jakie są zapowiedzi i ile miałyby wynieść podwyżki w przyszłym roku? Takie są konkretne wartości procentowe. Wzrosną także składki do ZUS-u.

📢 Władze gminy Czchów chcą ogłoszenia stanu klęski żywiołowej po przejściu trąby powietrznej. Trwa liczenie strat Na terenie gminy Czchów trwa wielkie liczenie szkód po przejściu sobotniej nawałnicy. Zdaniem burmistrza Marka Chudoby mieliśmy do czynienia z trąbą powietrzną, o czym świadczy korytarz, w którym zniszczenia są największe. Samorządowiec liczy na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. 📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Będzie rozbudowa głównej ulicy Rybitw. Pojawi się więcej chodnika Ulica Półłanki to główna arteria Rybitw i jednak z dłuższych ulic w Krakowie. Ciągnie się od mostu Wandy, przez skrzyżowanie z Botewa i Śliwiaka, Rybitwy aż na Złocień i do Bieżanowskiej. To droga, która musi sporo znieść, szczególnie ruch samochodów ciężarowych z pobliskich firm i placu targowego. Często jest w remoncie, ale jej stan przez ostatnie lata się poprawił. Teraz prywatny inwestor chce ją rozbudować przez dodanie chodnika. 📢 Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków Zwycięstwem gospodarzy, Akademii Piłkarskiej Proszowianka, zakończyły się dwudniowe mistrzostwa Małopolski U8, czyli drużyn złożonych z zawodników urodzonych w roku 2016 i młodszych. Drugie miejsce zajął ukraiński Lider Czerwonograd, trzecie Szkoła Futbolu Staniątki. Startowało 18 zespołów.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 163. Prawda o śmierci dziecka. Streszczenie odcinka [28.08.2023] Rita jest coraz bliższa śmierci. Postanawia wyznać Germanowi prawdę na temat jego córki. Co mu powie? Przeczytaj streszczenie 163. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem.

📢 Proszowice. Jeżeli to koniec wakacji to jedziemy do Racławic Wakacyjna tradycja została podtrzymana. Mimo niepokojących prognoz pogody na niedzielne popołudnie, z proszowickiego Rynku wyruszyli w niedzielę w trasę uczestnicy 18. wycieczki rowerowej z Proszowic do Racławic pod egidą Towarzystwa Turystyki Regionalnej. Z dystansem liczącym około 21 kilometrów postanowiło się zmierzyć ponad 30 osób.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 27.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Ludowe święto plonów przyciągnęło do krakowskiej Wolicy tłumy mieszkańców. Wieńce dożynkowe zachwycały Swojskie wyroby, wesołe miasteczko oraz animacje dla dzieci - m.in. z takich atrakcji mogli skorzystać uczestnicy dożynek miejskich w Wolicy. Najważniejszym elementem wydarzenia był Przegląd Wieńców Dożynkowych, gdzie zgromadzone 15 unikalnych wieńców, ozdobionych ręcznie zebranymi plonami zbóż, stanowiło wyraz wdzięczności za obfite żniwa. Wieńce, wytworzone ze słomy, kłosów, świeżych kwiatów, owoców i wstążek, posiadają różnorodne kształty i symbolikę, odzwierciedlając lokalne tradycje i konteksty. To także okazja do pielęgnowania i przekazywania ducha polskich obrzędów.

📢 Anna Król z Rytra i Zbyszek Zamróz poznali się w "Sanatorium miłości". Zakochani przygotowują się do ślubu. Dali szansę miłości Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów.

📢 Tłum miłośników muzyki na Gali Operetkowej w Nowej Hucie. Romantyczny i roztańczony świat zachwycił widzów Utwory Straussa czy Kálmána, wspaniała orkiestra, porywający i uzdolnieni soliści – najpiękniejsze arie zabrzmiały ponownie dla mieszkańców Nowej Huty. Podróż przez romantyczny i roztańczony świat operetki i operetki odbyła się 26 sierpnia o godz. 19 przed Nowohuckim Centrum Kultury. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich melomanów. 📢 Koszyce. Zbierali pieniądze na operacje chorej dwunastolatki W sobotę na boisku Szreniawy w Koszycach przez kilka godzin trwał festyn, którego celem była zbiórka środków na leczenie dwunastoletniej Ani Gajówki. Dziewczynka zmaga się z guzem żuchwy i wkrótce przejdzie ciężką operację. 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej 25.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema US Open na kortach w Nowym Jorku. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

