Prasówka 30.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [30.10.2023]”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [30.10.2023] Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.10.23

📢 Tak mieszkają Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina. Piękny apartament, duży taras, stylowe dodatki [30.10.2023] Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina czekają na pierwsze wspólne dziecko. Zobaczcie, jak para mieszka i żyje na co dzień >>>

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [30.10.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [30.10.2023] Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [30.10.2023] Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy. 📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! [30.10.2023] Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [30.10.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [30.10.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [30.10.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [zdjęcia - 30.10.2023 r.] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [30.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [30.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia [30.10.2023] Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 Planujesz ślub w przyszłym roku? Na Targach Ślubnych pokazali najnowsze trendy Suknie ślubne, biżuteria, dodatki ślubne, obrączki, kwiaty i dekoracje, Wedding Plannerzy i atrakcje dla gości weselnych z tym wszystkim muszą się zmierzyć osoby planujące ślub. Aby nie zgubić się w gąszczu przedślubnych przygotowań, warto przyjść na Targi Ślubne. Jedna z edycji odbyła się w Krakowie w ostatnią niedzielę października. Do Krakowa zjechali przedstawiciele branży ślubnej i przyszli państwo młodzi. 📢 Jedna z najpiękniejszych dzielnic Krakowa w jesiennej szacie Fanom tej dzielnicy nie trzeba powtarzać, że jest najładniejsza. Mieszkańcy innych dzielnic być może dawno tu nie zaglądali więc podpowiadamy - to miejsce idealne na spacer. Na dowód kilka widoków z parku Bednarskiego, z Kopca Krakusa i innych podgórskich okolic. Podgórze jest naprawdę malownicze w słoneczny jesienny dzień.

📢 Udogodnienia zadziałały. Na tegorocznych Targach Książki dało się przeżyć Blisko 500 wystawców, ponad 800 pisarek i pisarzy i przeszło 52 tys. uczestników. W Krakowie zakończyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Książki. - Nie chodzi o liczby. Nieważne, czy było 50 czy 52 tys. ludzi, ważna jest atmosfera Targów Książki: młodzi czytelnicy przechodzący od stoiska do stoiska ulubionej pisarki z takim wyrazem szczęścia na twarzy, że serce rośnie. W sobotę kilku pisarzy zgodziło się podpisywać książki już po zamknięciu targów – mówi Grażyna Grabowska, prezeska Tragów w Krakowie.

📢 Ładna pogoda sprzyjała odwiedzaniu grobów przed dniem Wszystkich Świętych Ładna pogoda sprawiła, że w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych pojawiło się sporo osób. Jedni sprzątali mogiły bliskich, inni korzystali z dnia wolnego, by zapali znicze. W tym roku 1 listopada wypada w środku tygodnia - dla osób, które muszą pokonać odległe trasy, by odwiedzić mogiły bliskich, ostatni weekend października był okazją do tego, by pojechać na cmentarz.

📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej? 📢 Zakazany owoc odc. 334. Yildiz chce pogrążyć Cagataya. Rozmawia z innymi o jego zdradzie. Streszczenie odcinka [30.10.23] Yildiz powoli zaczyna przygotowywać się do rozwodu. Nie chce jednak, aby zdradza Cagataya uszła mu na sucho. Co zrobi, aby tak się nie stało? Przeczytaj streszczenie 334. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Utrudniony dojazd do Cmentarza Salwatorskiego. Najlepiej wsiąść w miejski autobus. Znicze od 3 zł Na krakowskich cmentarzach przed świętem Wszystkich Świętych jest coraz większy ruch. Tak też jest na Salwatorze. Do znajdującej się tam nekropolii w tym roku nie można dojechać tramwajem z powodu remontu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej, które są zamknięte dla ruchu. Do tego z powodu remontu częściowo wyłączony jest też most Dębnicki. Mocno utrudniony jest więc również dojazd samochodem, ciężko też znaleźć miejsce do zaparkowania. Do Cmentarza Salwatorskiego dojeżdża natomiast specjalny autobus. Na miejscu można kupić znicze, wiązanki kwiatów. Jest też stoisko ze słodyczami.

📢 Lamborghini, mercedes, rolls-royce - te samochody budziły podziw i zazdrość. Takimi furami woziła się rodzina Koral znana z produkcji lodów Bracia Marian i Józef Koral słyną nie tylko z produkcji lodów sygnowanych ich nazwiskiem. Są przykładem jak na to, że startując od zera można stać się miliarderem. Nic więc dziwnego, że lubują się w luksusowych samochodach, a pojazdy, którymi jeżdżą budziły i wciąż budzą z jednej strony podziw, a z drugiej zazdrość. Zobaczcie, jakimi furami wozili się bracia Koral. 📢 Te małopolskie szlaki zachwycają widokami. Tak wygląda polska złota jesień. Widoki jak z bajki! Jesień to bez wątpienia ta pora roku, która przy słonecznej pogodzie zachwyca swoim pejzażem. Nie przez przypadek to właśnie tę porę roku umiłowali sobie fani spacerów i wycieczek górskich. Mgliste poranki i słoneczne przepełnione jesiennymi kolorami dni tworzą niezwykły krajobraz. Już od kilku lat jesień rozpieszcza nas pogodą. Oto najpiękniejsze trasy i szlaki Małopolski, które jesienią wyglądają jak z bajki! Zobaczcie sami!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 29.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 29.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Miechów. Trzy lata komunikacji miejskiej. Dziękujemy i... prosimy o jeszcze W październiku 2020 roku po Miechowie zaczęły kursować dwa autobusy elektryczne. Choć ze względu na szalejącą wówczas pandemię start nie był łatwy, z czasem „elektryki” zyskały spore grono pasażerów. W ciągu trzech lat przewiozły blisko 390 tysięcy osób, pokonując w tym czasie 320 tysięcy kilometrów. 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Kultowe zapachy dla kobiet na jesień i zimę. Top 10 Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Proszowice. Mali piłkarze z Akademii Piłkarskiej Proszowianka zagrają z wielkimi europejskimi firmami Urodzeni w 2016 roku zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianka U8 dopisali kolejny punkt do listy swoich tegorocznych sukcesów. W rozegranych w Licheniu eliminacjach do turnieju Super Cup zajęli drugie miejsce i wystąpią w majowym finale. Tam ich przeciwnikami będą rówieśnicy z takich klubów jak Anderlecht Bruksela, Sporting Lizbona czy FC Kopenhaga. 📢 Miechów. Mieszkaniec powiatu proszowickiego jechał „pod prąd” ekspresową siódemką Mieszkaniec powiatu proszowickiego wjechał oplem na drogę szybkiego ruchu S7 w rejonie Miechowa pod prąd. Jak się okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjantom tłumaczył, że „źle włączył się do ruchu”. 📢 Trzonów. Figura Matki Boskiej odzyskała dawny blask W Trzonowie (gmina Książ Wielki) zakończyła się renowacja zabytkowej kapliczki z figurą Najświętszej Marii Panny z 1917 roku. Prace zostały wykonane dzięki pozyskanej przez powiat miechowski dotacji od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 29.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie. 📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [29.10.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! 29.10 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 [29.10] Zakończyły się wakacje, za oknem jesień, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Horoskop dzienny na 29 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 29 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż atrakcyjne auta, sprzęt rolniczy i medyczny. W ofercie od wojska są też instrumenty muzyczne Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje samochody i sprzęt z demobilu. Na listopadowej wyprzedaży od wojska możemy znaleźć bogaty wybór sprzętów, także rolniczych i medycznych. Zobacz, ofertę najnowszego przetargu z AMW, na którym wiele przydatnych ruchomości można kupić za niewielkie pieniądze.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechem Poznań Piłkarze Cracovii zremisowali z Lechem Poznań 1:1. "Pasy" po raz kolejny musiały odrabiać wynik i to im się udało. Oceniamy piłkarzy Cracovii za to spotkanie w skali 1 - 10. Noty zobaczcie w GALERII.

Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich. 📢 Wielkowiejski Targ z produktami regionalnymi i budkami dla jeży na koniec sezonu handlowego Stragany z produktami regionalnymi, degustacja bigosu i ciast oraz warsztaty budowania budek dla jeży - to propozycje Wielkowiejskiego Targu, który odbył się w sobotę, 28 października 2023 r. W tegorocznym sezonie targowym, trwającym od wiosny do jesieni, było to ostatnie cykliczne spotkanie z wystawcami.

📢 Targi Książki, jak co roku, zgromadziły tłumy czytelników Ponad 470 wystawców oraz 700 pisarek i pisarzy, a także tłumy czytelników - Targi Książki, jak co roku, przeżyły prawdziwe oblężenie.

📢 Mecz przyjaźni Cracovia - Lech Poznań i efektowne oprawy. Zdjęcia Fani "Pasów" na meczu z Lechem Poznań siedzieli na sektorze D za bramką od strony ul. Kałuży razem z sympatykami Lecha Poznań. Od dawna wiadomo, że kibiców obu klubów łączy przyjaźń. Dano temu wyraz w oprawach, jakie towarzyszyły temu meczowi. W GALERII można zobaczyć zdjęcia z tych opraw.

Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [30.10.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 14. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV) Garbarnia Kraków 28 października 2023 r. przegrała na swoim stadionie z KS Wiązownica 1:3. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 III liga: Garbarnia Kraków - KS Wiązownica. Koszmarna pierwsza połowa gospodarzy, po przerwie była szansa na punkty Garbarnia Kraków przegrała u siebie z KS Wiązownica w rozegranym 28 października 2023 r. (sobota) meczu grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Dla jednych rupieciarnia, dla innych cuda na wyciągnięcie ręki. Targ staroci na Kazimierzu W skrócie można powiedzieć, że tu można kupić wszystko. Pokryty patyną czasu perełki, które czasy świetności mają za sobą, czekając na ponowne odkrycie: przedmioty codziennego użytku: sztućce, porcelana, szkło nierzadko ze stemplem znanych i prestiżowych wytwórni, płyty, stare magazyny, aparaty fotograficzne i telefoniczne, ordery, biżuteria, pocztówki i tabliczki z nazwami ulic. To raj dla kolekcjonerów.

📢 Wypadki w powiecie krakowskim na krajówce i drodze lokalnej. Zderzenie samochodów, są osoby poszkodowane Do dwóch wypadków doszło w sobotę, 28 października około południ na drogach w powiecie krakowskim. Pierwszy miał miejsce w Wielkiej Wsi na drodze krajowej nr 94.Drugi na drodze lokalnej w Zagaciu w gminie Czernichów, gdzie uczestnicy zdarzenia zostali ranni. 📢 Można już odwiedzać kolejny krakowski park kieszonkowy. Powstał w Nowej Hucie Ławko-huśtawki oraz stół szachowy z miejscem dla wózka z dzieckiem czy osób z niepełnosprawnościami i, oczywiście, rośliny tak prezentuje się nowy park kieszonkowy na Os. Krakowiaków 18. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii! 📢 To nie są górskie uzdrowiska, tak wygląda jesień w Nowej Hucie Zanim wpadniemy w wir przygotowań do Wszystkich Świętych: sprzątania grobów czy pakowania się przed wyjazdem na odległe cmentarze, warto złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Zwłaszcza, że od niedzieli zmrok będzie zapadał wcześniej - w nocy z sobotę na niedzielę wypada bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. My zajrzeliśmy do parków Nowej Huty, zdecydowanie można tu naładować akumulatory i odetchnąć bez konieczności dalekich wypraw.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 28.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 28.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 28.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023. Zobacz najbardziej zabawne MEMY W nocy z 28 na 29 października 2023 roku, czyli z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać godzinę dłużej! Jedni otwarcie przyznają, że nie są zwolennikami tej metody, inni uwielbiają z niej drwić. Zobaczcie najbardziej zabawne memy o zmianie czasu z letniego na zimowy!

📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. "Pora na zmianę bielizny na cieplejszą", czyli jak według internautów przetrwać zmianę czasu W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 28 na 29 października) Nie przegapcie! Chyba nie znamy osoby, która byłaby z tego zadowolona... Ale przynajmniej można się z tego pośmiać! Zobaczcie w galerii najlepsze memy o zmianie czasu! Internauci mają naprawdę interesujące pomysły, jak ją przetrwać. Sprawdźcie! 📢 Na obwodnicy autostradowej Krakowa tworzą się coraz większe korki. Ma zostać poszerzona do trzech pasów Wystarczyło, że zaczął padać deszcz, było piątkowe popołudnie i 27 października Kraków był totalnie zakorkowany. Problem był też widoczny na autostradowej obwodnicy miasta, która coraz bardziej się korkuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi inwestycje i przygotowuje kolejne przedsięwzięcia, które mają poprawić sytuację. Jedną z nich jest budowa północnej obwodnicy Krakowa (zobacz WIDEO).

📢 Najstarsze fotografie z archiwów Muzeum Etnograficznego ujrzały światło dzienne 170 reprodukcji wybranych z najstarszych zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie złożyło się na wystawę "Czas naświetlania/Czas wywoływania. Fotografia etnograficzna Małopolski na przełomie XIX i XX wieku" prezentowanej w siedzibie muzeum - Domu Esterki przy ul. Krakowskiej 46 - do 5 kwietnia 2024 roku. Czas się tu zatrzymał. 📢 Sztuczna inteligencja zapytana o polskie stadiony. Piękna wizja! Obiekty w kopalni soli albo między wzgórzami Sztuczna inteligencja została poproszona o wizualizację polskich stadionów. Grafiki są bardzo imponujące, zwłaszcza, że konkretne obiekty w sposób bezpośrednich nawiązują do danych miast czy regionów. Oto lista tych stadionów! 📢 Takie mieszkania są teraz najmodniejsze. Zobacz, jak pięknie można urządzić dom dla rodziny z dziećmi. Kwiaty doniczkowe to teraz hit Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe.

📢 Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wiązanki na cmentarz na Wszystkich Świętych z kwiatów sztucznych i żywych. Zobacz nowoczesne stroiki na WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2023 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych 2021 wypada w środę. Jest to dzień, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, przynosimy znicze i dekoracje w postaci wieńców, bukietów i wiązanek. Zobacz nowoczesne stroiki na cmentarz z kwiatów sztucznych i żywych.

📢 Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo w telewizji i online stream. Gdzie i kiedy oglądać F1? GP Meksyku Formuła 1 - terminarz i wyniki. W sezonie 2023 po raz pierwszy w historii mistrzostw świata Formuły 1 odbędą się 23 wyścigi. Gdzie oglądać zawody F1? Kiedy planowane są wyścigi? Mistrzostwa świata F1 potrwają od 4 marca do 26 listopada. Na starcie jest 20 kierowców z 15 krajów i 10 teamów. Tytułu broni Holender Max Verstappen (Red Bull). Tutaj znajdziesz szczegółowy terminarz oraz wyniki Formuły 1 w sezonie 2023, a także aktualną klasyfikację generalną kierowców i teamów. Sprawdź poniżej program i wyniki Grand Prix Meksyku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Polska Rzeczpospolita grzybowa. Sznury grzybów w koszykach i na... Rynku Głównym w Krakowie, zobacz Czasy się zmieniają, ale amatorów zbierania grzybów nie brakuje. Tak teraz, jak i kiedyś, jedni zbierają dla siebie i dla przyjemności, inni - na sprzedaż, by podratować rodzinny budżet. Jak kiedyś wyglądała sprzedaż grzybów, możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia z archiwum. Nierzadkim widokiem są przydrożne stoiska na wsiach, ale tu możecie zobaczyć sznury grzybów na Rynku Głównym w Krakowie! 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach.

📢 Niezwykłe zamki i ruiny w okolicy Krakowa! To prawdziwa podróż w czasie Małopolskę zdecydowanie można nazwać królestwem zamków. W samej stolicy województwa, kryje się najpopularniejszy zamek w Polsce. Jeśli lubicie miejsca które mają duszę, a dodatkowo skrywają niezwykłe historie to przedstawiamy zestawienie niezwykłych zamków ruin w okolicy Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc to prawdziwa podróż w czasie! O tej porze roku wyglądają jeszcze piękniej niż zawsze. Zobaczcie sami gdzie udać się na krótki wypad! 📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Będą duże problemy z dojazdem na Wszystkich Świętych do jednego z największych cmentarzy w Krakowie 1 listopada do nekropolii nie będzie można dotrzeć tramwajem, a droga samochodem lub autobusem będzie oznaczała stanie w korkach. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądała podróż do cmentarza Grębałów. Powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. - Problemy mogą być ogromne - twierdzi radny miejski Łukasz Sęk.

📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych slajdach są przepisy. Wybierz coś dla siebie!

📢 WTA Finals 2023. Poznaj uczestniczki tenisowego turnieju w Cancun Zawody WTA Finals 2023 odbędą się w dniach 29 października - 2 listopada w Cancun. W tenisowym turnieju w Meksyku poznamy mistrzynie tego sezonu w grze singlowej i deblowej. Wystąpi także nasza tenisistka Iga Świątek. Zobacz w galerii, kogo będzie można oglądać w akcji. 📢 Te Małopolanki zdobyły koronę Miss Polonia. Reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Zdjęcia Konkurs Miss Polonia od 1929 odbywa się niemal każdego roku. Za każdym razem o koronę i tytuł Miss Polonia rywalizuje wiele kobiet. Od początku trwania konkursu odbyły się już 44 finały, podczas których wyłonione zostały zwyciężczynie. Wśród finalistek nie zabrakło także Małopolanek, które później reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Przejdź do galerii i pozna reprezentantki Małopolski, które zdobyły tytuł Miss Polonia!

📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2023 roku Iga Świątek obchodziła 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wianek na cmentarz ozdobi grób na Wszystkich Świętych i jest łatwy do zrobienia. Zobacz, jak go wykonać samemu. Instrukcja krok po kroku Uroczystość Wszystkich Świętych już we wtorek, 1 listopada. Na ten dzień oraz kolejny, czyli Dzień Zaduszny, przystrajamy groby bliskich nam zmarłych. Często kupujemy gotowe dekoracje i stroiki, jednak ładny wianek na cmentarz można także zrobić samemu. Taka ozdoba jest bardziej osobista niż gotowa i produkowana seryjnie. A większość materiałów do wykonania takiego wianka znajdziemy w ogrodzie lub na spacerze. Podpowiadamy, jak samodzielnie zrobić wianek na Wszystkich Świętych.

📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week