Prasówka 3.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wieże i tarasy widokowe, spacery pod koronami drzew, parki i jeziora niczym na Malediwach - to wszystko znajdziecie w Małopolsce i to maksymalnie 2h jazdy samochodem od Krakowa. Jeśli macie ochotę na weekendową wycieczkę, ale nie wiecie, gdzie moglibyście pojechać, podrzucamy Wam garść propozycji ciekawych miejsc na wycieczkę w Małopolsce. Znajdzie się coś dla każdego, sprawdźcie!

Gdzie udać się na grzybobranie w Małopolsce, by wrócić z koszem pełnym owoców leśnego runa? Takich miejsc w Krakowie i okolicach nie brakuje: to m.in. Lasy Zabierzowskie czy Dolina Będkowska. Są i takie zakątki, o których istnieniu wiedzą tylko wprawieni grzybiarze i za nic nie zdradzą ich położenia. My przedstawiamy najbardziej popularne miejsca destynacji fascynatów grzybobrania w Małopolsce.