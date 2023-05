Prasówka 31.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny. Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 31.05.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 31.05.2023.

Prasówka 31.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego. Narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy. Jest także opał i inne ciekawe towary 31.05.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 31.05.2023.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [31.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kolizja w Charsznicy. Trzy samochody uszkodzone w karambolu We wtorek po południu w Charsznicy doszło do kolizji drogowej z udziałem trzech samochodów osobowych. Droga z Charsznicy w kierunku Kozłowa była nieprzejezdna. 📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum [31.05.2023 r.] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [31.05.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [31.05.2023] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [31.05.2023] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [31.05.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Garbarnia Kraków po spadku nie przystąpi do III ligi? Klub rozważa grę w niżej klasie Garbarnia Kraków jest już pogodzona ze spadkiem z II ligi. Nie wiadomo jednak, czy w następnym sezonie zespół z Ludwinowa przystąpi do rozgrywek III ligi. Niewykluczone, że drużyna grać będzie jeszcze na niższym szczeblu, np. w małopolskiej IV lidze.

📢 Ulica Królewska w Proszowicach czeka na nową nawierzchnię. Kierowcy też... Kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Królewskiej w Proszowicach. Mimo to jezdnia nadal nie została przywrócona do stanu pierwotnego. Gmina zapowiada, że stanie się to przed wakacjami. 📢 Pogrzeb alpinisty Kacpra Tekielego. Trwa ostatnie pożegnanie męża Justyny Kowalczyk. "Będziemy żyć tak, jak nauczył nas Kacper" 30 maja o godz. 14.30 rozpoczął się pogrzeb alpinisty Kacpra Tekielego. Ostatnie pożegnanie męża Justyny Kowalczyk odbyło się na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. Ceremonia miała charakter świecki. - Będziemy żyć tak, jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę - mówiła Justyna Kowalczyk do zgromadzonych.

📢 Miechów. Plac Tadeusza Kościuszki już po rewitalizacji Zakończył się drugi etap rewitalizacji placu Tadeusza Kościuszki w Miechowie. Inwestycja objęła wymianę nawierzchni chodników dla pieszych oraz adaptację tzw. plant.

📢 Zakazany owoc odc. 233. Kogo poślubi Yildiz? Streszczenie odcinka [07.06.23] Yildiz wyznała ostatnio, że Kerim jest jej bliski. Dziewczyna podejmuje decyzję o wzięciu ślubu. Czy wyjdzie za Kerima? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 233. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 HOROSKOP DZIENNY na 3 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 3 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 W aptekach brakuje ważnych leków. Najnowsza lista Od kilku miesięcy trwa kryzys lekowy. W aptekach brakuje ważnych preparatów. Problem z dostępnością medykamentów mają między innymi cukrzycy, stosujące niektóre z insulin. Bardzo trudno dostępne są także szczepionki odczulające. W sumie pacjenci mogą mieć problem z zakupem ponad 200 lekarstw.

📢 Potrącenie na Wielickiej w Krakowie. Samochód uderzył w jadącego na hulajnodze Na ulicy Wielickiej, w rejonie przystanku Kabel, doszło do potrącenia osoby jadącej na hulajnodze. Dlaczego hulajnoga znalazła się na ulicy? Powody zderzenia na Wielickiej nie są jeszcze znane. Tworzą się korki. Zablokowane są pasy do ruchu ogólnego w stronę Wielickiej. Służby działają na miejscu.

📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Policyjny pościg w Myślenicach i okolicy. Uciekający kierowca miał 2,5 promila alkoholu W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 maja) w Myślenicach i okolicy miał miejsce policyjny pościg za podejrzewanymi o kradzież z włamaniem. Zakończył się ujęciem czterech osób. Jak się okazało, 30-letni kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 📢 Kraków. Co za magia! Oto miasto na KOLOROWYCH zdjęciach sprzed 50 lat! Kraków w latach 70. był miastem zaczarowanym. Miał swój charakterystyczny artystyczno-intelektualny klimat, którego nieodłączną częścią były barwne postacie. Ludzie niespiesznie przemieszczali się płytą Rynku Głównego, w eleganckich ubraniach załatwiali sprawunki. Końcem lat 70. na ulicach pojawiały się samochody przydające wówczas prestiżu - Syrena i Fiat 126p. Zobaczcie wyjątkowe, pokolorowane dzięki sztucznej inteligencji fotografie, aby wczuć się w klimat tamtego Krakowa.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Tak wyglądają Pawlak i Kargul w nowym filmie "Sami swoi. Początek". Mamy pierwsze zdjęcia! Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 30.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 30.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zakazany owoc odc. 226. Powrót do firmy. Streszczenie odcinka [30.05.23] Sahika boi się zmian, które zaprowadzi Halit po powrocie do firmy. Czy jej obawy okażą się słuszne? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 226. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 227. Policja aresztuje Zehrę. Streszczenie odcinka [30.05.23] Zehra nie ma pieniędzy, więc próbuje oszczędzać na wiele sposobów. Co tym razem wymyśli? Z kolei Halit ma dla Yildiz niespodziankę. Jaką? Przeczytaj poniższe streszczenie 227. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 107. Juliana może umrzeć. Streszczenie odcinka [07.06.2023] Nadal trwa pożar w kawiarni. Czy ktoś zginie? Tymczasem Felipe ma dość swojej teściowej. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 107. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 41. Romantyczna kolacja we dwoje. Streszczenie odcinka [01.06.23] Ali cieszy się sukcesem. Szef postanowił go docenić i dać nagrodę. Kiraz organizuje dla niego i Begun romantyczną kolację. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Już teraz przeczytaj streszczenie 41. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 43. Czy Seher przyjmie oświadczyny? Streszczenie odcinka [05.06.23] Yaman dowiaduje się o oświadczynach i chce wyrzucić Seher z rezydencji. Chwilę później podsłuchuje jej rozmowę telefoniczną. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 43. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 44. Seher zostaje porwana. Streszczenie odcinka [06.06.23] Seher spędza czas wraz z Yusufem i Yamanem. Nie jest świadoma tego, że ktoś ją obserwuje. Co się później wydarzy? Co zaplanuje Begüm? Już teraz przeczytaj streszczenie 44. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 49. Kto zabił Kevser? Streszczenie odcinka [14.06.23] İkbal ma powody do tego, aby się bać. Niespodziewanie prawda o morderstwie Kevser może wyjść na jaw. A co u Begum i Alego? Już teraz przeczytaj streszczenie 49. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 HOROSKOP DZIENNY na 30 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 30 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 31 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 31 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 30 maja do 3 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 30.05.23 Z kilkugodzinnymi przerwami w dostawie prądu muszą się liczyć w najbliższych dniach mieszkańcy Krakowa i okolic. Sprawdziliśmy, gdzie i kiedy dostawcy energii elektrycznej zaplanowali wyłączenia prądu. Dotyczą one Krakowa i okolicznych miejscowości powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej zamieszczamy informację o przerwach w dostawach prądu od wtorku 30 maja do soboty 3 czerwca.

📢 Ruszył remont chodników przy stadionie Wisły Kraków. Czy zdążą przed Igrzyskami Europejskimi? Nie wierzyliśmy, że się uda, ale stało się. Rozpoczął się remont chodników, a może nawet i popękanych ulic pod stadionem Wisły Kraków. Na początku kwietnia zwracaliśmy miastu uwagę, że taki stan dojścia do miejsca ceremonii otwarcia igrzysk europejskich to będzie wstyd dla Krakowa. Wtedy urzędnicy się obudzili i posłali inspektorów w teren. Później ogłosili, że remont wykonają i praca wre. Pytanie czy będzie to wymiana nawierzchni czy tylko łatanie dziur na szybko, bo do igrzysk zostały trzy tygodnie! Sam stadion również przechodzi remont elewacji i wygląda to nieźle! 📢 Klątwa (nie)ruchomych schodów w Krakowie. Po latach pieniądze są, ale nikt nie chce ich naprawić Niewiarygodne! 3,5 mln zł leżało na zepsutych od lat "ruchomych" schodach przy dworcu MDA w Krakowie i nikt się po nie nie schylił. W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przetargu na naprawę nie wpłynęła żadna oferta. Jakieś fatum zawisło nad (nie)ruchomymi schodami w Krakowie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 100. Policja u Juliany. Streszczenie odcinka [30.05.2023] Juliana ma niespodziewanych gości w kawiarni. Z kolei Leonor próbuje rozwiązać pewną zagadkę. Już teraz przeczytaj streszczenie 100. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. 1 czerwca kończą remont Królowej Jadwigi. Zmiany i likwidacja linii autobusowych Kończy się przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Już 1 czerwca w tym miejscu zostanie przywrócony ruch samochodów, a także autobusów komunikacji miejskiej. Oto szczegóły zmian w kursowaniu linii dziennych i nocnych. Cześć linii wróci na swoje stałe trasy, ale niektóre zostaną... zlikwidowane.

📢 Budowa S7 i inne remonty w Krakowie. Dużo zmian w ruchu W środę (31 maja) ok. godz. 8:00 zmieniona zostanie organizację ruchu w Krakowie na krótkim (ok. 100 m) odcinku ul. Łowińskiego między ul. Kocmyrzowską a ul. Petőfiego. Ruch pieszych i samochodów zostanie skierowany na jezdnię tymczasową (tzw. bypass) między dotychczasową ul. Łowińskiego a linią kolejową. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 4 miesiące. Wprowadzona została, żeby przebudować sieć ciepłowniczą. W Krakowie mamy aktualnie wiele remontów i ciągle pojawiają się kolejne zmieniając trasy kierowców. Zobaczcie.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 30.05.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami. 📢 Oto jak należy się zachować podczas kontroli RTV. Takie są kluczowe momenty podczas wizyty kontrolerów Poczty Polskiej w domu 30.05.2023 Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. W niniejszym artykule omówimy podstawowe prawa obywateli i kontrolerów podczas takich wizyt. Omówimy również, kiedy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania oraz czy jesteśmy zobowiązani zapewnić mu dostęp zgodnie z przepisami ustawy o abonamencie RTV oraz konstytucją. Dodatkowo, przeanalizujemy prawa pracowników Poczty Polskiej podczas kontroli oraz sankcje, jakie mogą zostać nałożone w przypadku braku opłacenia abonamentu.

📢 Tak oszukują klientów w restauracjach i lokalach gastronomicznych w sezonie wakacyjnym. „Jest gorzej niż się spodziewaliśmy" – Jest gorzej niż się spodziewaliśmy. Prawie połowa restauratorów w rejonach turystycznych popełnia błędy – poinformował UOKiK po kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w lokalach gastronomicznych w 2021 roku. W konsekwencji nałożono blisko 130 kar pieniężnych, 73 mandaty karne oraz 32 wnioski do sądów rejonowych. Sprawdź w jaki sposób oszukują nas nieuczciwi właściciele lokali gastronomicznych. 📢 Małopolska. Blisko 140 tysięcy zmarnowanych terminów wizyt u specjalistów. Niesolidni pacjenci to plaga przychodni Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania na konsultację lekarską to rzeczywistość wielu chorych. Przyczyną problemu jest nie tylko brak personelu medycznego, ale także niesumienni pacjenci. Tylko w samej Małopolsce w ubiegłym roku przepadło blisko 140 tys. terminów do specjalistów.

📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. TOP 10 damskich perfum! RANKING. Wybór nie należy do najprostszych Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej.

📢 Rolnicy.Podlasie. Zobacz wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju i gwiazd programu FOKUS TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Kraków. 4000 lewych certyfikatów szczepienia na covid. Oszuści zyskali 4 mln zł! Krakowskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało zatrzymania 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do systemu gabinet.gov.pl certyfikatów poświadczających szczepienie na COVID-19 osobom, które takiego szczepienia nie odbyły. Sprawcy w wyniku swojej działalności wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów uzyskując korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln. zł.

📢 Plejada gwiazd w Tokarni na planie prequela filmu "Sami Swoi". Znamy szczegóły produkcji! Zobacz zdjęcia i film z planu Chyba nie ma osoby, która nie oglądałaby choć raz słynnej trylogii „Sami Swoi” o przygodach Kargula i Pawlaka. W Parku Etnograficznym w Tokarni powstaje film opowiadający o przygodach głównych bohaterów sprzed wydarzeń znanych doskonale z kultowej komedii. W filmie w reżyserii Artura Żmijewskiego gra plejada polskich gwiazd. W poniedziałek, w skansenie mogliśmy podziwiać, jak powstają sceny oraz porozmawiać z aktorami. Zobaczcie zdjęcia oraz film. 📢 Powiat myślenicki. Gminy wyremontują drogi i most z pomocą Funduszu Leśnego Prawie 770 tys. zł z Funduszu Leśnego trafi do trzech gmin w powiatu myślenickiego, a konkretnie do Myślenic, Raciechowic i Tokarni. Ich włodarze odebrali w poniedziałek (29 maja) promesy o takiej łączonej wartości. Wręczył je im Edwarda Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa oraz Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Czwarta promesa wręczona w Myślenicach trafiła do burmistrza Jordanowa z ościennego powiatu suskiego. Wartość tej to 385 tys. zł.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się w sprawie budowy premetra. W czerwcu rozpoczną się konsultacje W Krakowie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych związanych z planowaną budową pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda w Nowej Hucie z ul. Piastowską. W ramach zadania zaplanowano tunel pod centrum miasta. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze Kilkaset osób odwiedziło w niedzielę miejski amfiteatr w Proszowicach przy okazji pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 📢 Angelika Trochonowicz, czyli Andziaks. Kim jest influencerka, która razem z mężem wygrała program Azja Express Angelika Trochonowicz to znana influncerka, która pokazuje swoje wystawne życie w Internecie. Jej kanał na Youtubie i Instagramie obserwuje blisko milion użytkowników. Czym zaskarbiła sobie serca tylu ludzi? Dowiedz się wszystkiego o Andziaks – zwyciężczyni programu Azja Express.

📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji.

📢 Kradł towar w hurtowni pod Krakowem, w której pracował. Miesiącami wynosił rowery i sprzęt ogrodniczy W jednej z podkrakowskich hurtowni, która oferowała m.in. rowery i asortyment ogrodniczy dochodziło do kradzieży. Złodziej działał od miesięcy. W końcu sprawa trafiła do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Skawinie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Roland Garros 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju French Open w Paryżu. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Roland Garros.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Chcesz trafić do aresztu i pobierać za to pensję? Placówka przy ul. Montelupich szuka lekarzy i innych pracowników Stałe zatrudnienie, dobra pensja, wcześniejsza emerytura, liczne przywileje - takie warunki pracy gwarantuje Areszt Śledczy w Krakowie przy ul. Montelupich, który poszukuje do pracy lekarzy oraz kierownika ambulatorium i dyrektora szpitala. - Problem z rekrutacja wśród medyków polega na tym, że wielu lekarzy nie wie, iż placówki penitencjarne szukają pracowników. Dlatego chcemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych - mówi mjr Anna Margelist – Czajczyk, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie 📢 Szreniawa. Mieszkańcy chcą mieć dom ludowy. Sporo już zrobili Przy okazji pikniku rodzinnego w podproszowickiej Szreniawie doszło do poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod powstający budynek domu ludowego. Obiekt na łączyć funkcję remizy, miejsca zebrań i świetlicy wiejskiej. Do jego ukończenia potrzebne są jednak duże środki.

📢 Kraków czekał na to kilkanaście lat: w tym roku w końcu otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" Na ten moment Kraków i jego mieszkańcy czekali kilkanaście lat: w tym roku w Forcie 52a "Łapianka" ("Jugowice") w końcu zacznie działać Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Remont zabytkowego obiektu przy ulicy Fortecznej budził kontrowersje ze względu na duże koszty inwestycji. Mówiono, że "Łapianka" to studnia bez dna. Co jednak istotne najwięcej pieniędzy wydano nie na sam remont cennego zabytku, a na budowę zupełnie nowych pomieszczeń, w których odbywać się będą m.in. wystawy, jak również konferencje.

📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż nie tylko na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt warsztatowy. Można kupić wiertarki, spawarki, tokarki oraz wagi. Zobacz okazje z demobilu W najnowszych ofertach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są sprzęty warsztatowe. W atrakcyjnych cenach można kupić wiertarki, tokarki, spawarki, a także wagi, czy wózki widłowe. Przedstawiamy co można kupić ze sprzętu warsztatowego w Agencji Mienia Wojskowego jeszcze w maju i na początku czerwca.

📢 Dziedzictwo odc. 38. Obawy o Seher. Streszczenie odcinka [29.05.23] Selim dowiaduje się o awanturze Yamana i jest zaniepokojony. Tymczasem Ali jest zły na Kiraz. Z jakiego powodu? Koniecznie przeczytaj streszczenie 38. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Tragiczny pożar budynku jednorodzinnego w powiecie wielickim. Nie żyje mieszkaniec tego domu, 30-letni mężczyzna Pożar domu jednorodzinnego wybuchł w Gdowie w powiecie wielickim w niedzielę, 28 maja wcześnie rano. To było tragiczne zdarzenie. Wezwano jednostki straży pożarnych. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi ratownicy z OSP Gdów, to ogień obejmował już całe poddasze i dach budynku. Wewnątrz domu znajdował się 30-letni mieszkaniec. Ewakuowano go, ale nie przeżył.

📢 Usmażyli jajecznicę z 1000 jaj! Pierwsza „Pcimska Smażenica” za nami Gospodynie i gospodarze z Pcimia postanowili reaktywować, choć w nieco zmienionej formie, dawny zwyczaj, a że jest on związany z Zielonymi Świątkami to właśnie w to święto, które przypadło w tym roku w niedzielę (28 maja) spotkali się przy szkole w Pcimiu-Krzywicy. Obiecywali, że „będą jaja”. I były! A dokładnie 1000 jaj, z których usmażono jajecznicę dla wszystkich. Jak za dawnych czasów, bo kiedyś właśnie w Zielone Świątki spotykano się i palono ogniska, a w Pcimiu zwyczajowo smażono jajecznicę.

📢 Marcin Mroczek pochwalił się żoną. Marlena Muranowicz zachwyca urodą! Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów i postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak wiedzą, że gwiazdor „M jak miłość” ma przepiękną żonę! Teraz razem z Marleną Muranowicz pojawił się na Driftingowych Mistrzostwach Polski - Speed Games. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Zobacz najgłupsze memy o rolnikach Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Oto spektakularne metamorfozy. Makijaż i odpowiednie umiejętności to potęga! Zobacz zdjęcia pań przed i po Wielu mężczyzn wciąż nurtuje jedno pytanie. Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Śmiertelny wypadek w Gdowie. Zginął motocyklista po zderzeniu z samochodem osobowym Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 26 maja o godz. 18.45 na obwodnicy Gdowa w powiecie wielickim. Zderzył się motocykl z samochodem osobowym. Motocyklista to 24 letni mężczyzna, był w ciężkim stanie. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ranny mężczyzna nie przeżył. 📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium. 📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?