Prasówka 31.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - sprawdź wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Adam Małysz poszkodowany po wielkiej burzy w Wiśle. Zalana Galeria Trofeów Sportowych. To był pogodowy Armagedon! „Szok, płacz i niemoc" Armagedon pogodowy w Wiśle. Ogromna burza, która kilka dni temu przeszła nad rodzinną miejscowością Adama Małysza wyrządziła wielkie szkody. Ulice zamieniły się w rwące rzeki, które niszczyły wszystko, co stanęło im na drodze. Tysiące uszkodzonych domów, zalanych samochodów, powalonych drzew. Strażacy nie nadążali z pomocą! W śród poszkodowanych znalazł się także polski mistrz, Adam Małysz. Woda zalała jego Galerię Trofeum. Na szczęście, o czym poinformował były skoczek narciarski, udało się uporać się z konsekwencjami tego niszczycielskiego żywiołu, choć niektóre eksponaty uległy zniszczeniu. Jak wygląda teraz sytuacja? 📢 Fatalna sytuacja pogodowa w Małopolsce. PSP: Strażacy przygotowują się na kolejną falę burz Rośnie liczba interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że strażacy usuwają m.in. drzewa, które przewróciły się na budynki lub drogi oraz wypompowują wodę. W Małopolsce sytuacja najgorsza jest w powiatach nowosądeckim i tarnowskim. Miejscami doszło tam do podtopień.

📢 Kraków. Kolejny testowy przejazd nową trasą tramwajową do Górki Narodowej. Oglądaliśmy jazdę testową od środka! Pierwszy testowy przejazd tramwajem po nowym torowisku do Górki Narodowej odbył się w godzinach nocnych w poniedziałek, 28 sierpnia. Kolejne testy z kolei rozpoczęły się w środę, 30 sierpnia o godz. 18. W drugim przejeździe testowym składu wzięliśmy również udział i my. Jazda testowa ruszyła z Krowodrzy Górki, jednak skład nie zatrzymywał się na każdym przystanku, który miał na swojej trasie do Górki Narodowej. Zarówno pierwszy jak i drugi dzień testów przeszedł pomyślnie i bez niespodzianek. To jednak nie koniec, ponieważ urzędnicy informują, że takich prób będzie jeszcze kilka. W jeździe testowej wziął udział wiceprezydent Andrzej Kulig i dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk.

📢 Kamil Glik w Cracovii. To transferowy hit tego lata Cracovia dokonała drugiego transferu w letnim okienku. Przychodzi do niej Kamil Glik. 35-letni obrońca reprezentacji Polski. Podpisał on z "Pasami" dwuletnią umowę. To drugi ruch transferowy Cracovii tego lata. We wtorek 3-letnią umowę podpisał duński obrońca Andreas Skovgaard.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Kolejny dzień nawałnic na Sądecczyźnie. Powódź w Rożnowie Ostatni tydzień na Sądecczyźnie upływa pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Burze z silnym wiatrem, opadami deszczu i gradem wyrządziły wiele szkód mieszkańcom. W środę intensywne opady deszczu sprawiły, że w niektórych miejscowościach wystąpiły powodzie błyskawiczne. Potrzebna była pomoc strażaków.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Kraków. Osiem lat temu oddano do użytku estakadę Lipska-Wielicka. Jak ją budowano? Dokładnie 8 lat temu w Krakowie oddano to użytku estakadę nad dworcem w Płaszowie, Lipska-Wielicka. Połączyła ona torowisko przy ulicy Wielickiej z torowiskiem przy ulicy Kuklińskiego. Tym samym Krakowski Szybki Tramwaj zyskał długo oczekiwane połączenie, które skróciło czas podróży z południowych osiedli Krakowa do dworca głównego. Tego samego dnia oficjalnie został przekazany najdłuższy tramwaj eksploatowany w Polsce czyli Krakowiak 2014N bydgoskiego producenta PESA.

📢 Biblioteka na Rajskiej otworzyła swoją pierwszą czytelnię w plenerze Pierwsza czytelnia w plenerze połączona z Parkiem Szymborskiej oraz dostępne dla wszystkich Informatorium - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie od dziś bardziej przyjazna. 📢 Horoskop dzienny na 1 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 1 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wrocimowice. Druhowie bez syreny. Mają tylko esemesy Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrocimowic chcą, aby gmina Radziemice uruchomiła syrenę strażacką w ich miejscowości. Uważają, że dzięki temu w razie potrzeby mogliby szybciej podejmować interwencję. Z kolei wójt Radziemic Marek Słowiński podkreśla, że druhowie są o zdarzeniach powiadamiani drogą esemesową, a temu, że nie mają syreny, sami są winni.

📢 Kraków. Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Krakowie Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się w środę, 30 sierpnia na jeden z krakowskich komisariatów policji. O całej sytuacji w mediach społecznościowych poinformował radny miejski Łukasz Wantuch, który opublikował film z całego zajścia, a także uruchomił zrzutkę, by odszukać mężczyznę i wytoczyć mu proces. Po tym, jak udało nam się ustalić kim jest mężczyzna z nagrania, skontaktowaliśmy się z nim, a on poinformował nas, że dzisiaj sam zgłosił się już na policję. Mężczyzna jednocześnie przekierował nas do swojego mecenasa Tomasza Banasia, który reprezentuje go w tej sprawie. Zamieszczamy jego wyjaśnienia.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 176. Ochrona przed śmiercią. Streszczenie odcinka [12.09.2023] Felipe nie ma już dłużej siły walczyć i chce umrzeć. Lolita próbuje go od tego odwieść. Jak jeszcze spróbuje go ochronić? Kto wypowie wojnę Julianie? Przeczytaj poniższe streszczenie 176. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Gdzie mieszka Michał Wiśniewski? Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi - mamy zdjęcia Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 To najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado. 📢 Wypadek pod Krakowem. Jedna osoba ranna Czernichów, ul. Wadowicka/Podgórki - wypadek dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została poszkodowana trafiła do szpitala. Jak podaje profil FB Patrol998-Małopolska, sprawca (kobieta) pod wpływem alkoholu. Trwa akcja służb, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Nowe Brzesko. Członkowie stowarzyszenia z Mniszowa czują się pokrzywdzeni przez władze gminy Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów oskarżają władze gminy Nowe Brzesko o nierówne traktowanie lokalnych organizacji. Uważają, że samorząd stosuje wobec nich podwójne standardy, co ma być formą rewanżu za obronę miejscowej szkoły przed planowaną reorganizacją. Burmistrz Krzysztof Madejski nie zgadza się z zarzutami i przekonuje, że samorząd nie podjął żadnych kroków w kierunku przekształcenia szkoły w Mniszowie.

📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Ukraińscy żołnierze dochodzą do zdrowia w Krakowie. Podziękowali miastu za wsparcie Ukraińscy żołnierze, którzy zostali ranni i otrzymali pomoc w Krakowie, wystąpili podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta Krakowa, w czasie której dziękowali za wsparcie. Mówili o tym, że ukraińskie szpitale są przepełnione i że wojna pochłonęła wiele ofiar. - Dziękujemy za to, że możemy u was dochodzić do zdrowia - mówili żołnierze, którzy rehabilitują się w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinna się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 30.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Zakazany owoc odc. 291. Szybki rozwód. Streszczenie odcinka [30.08.23] Hasan Ali chce jak najszybciej rozejść się z Ender. Tymczasem Zehra chce, aby Mert się nią zainteresował. Co zrobi w tym celu? Już teraz przeczytaj streszczenie 291. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 292. Niespodziewany powrót. Streszczenie odcinka [31.08.23] Mert jest zszokowany. Co wywołało jego zdziwienie? Tymczasem nie tylko on ma powody do konsternacji. Jak bliscy zareagują na wieści od Hasana? Przeczytaj streszczenie 292. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 164. Czy German pobił Cayetanę? Streszczenie odcinka [29.08.2023] Cayetana od pewnego czasu nie daje znaku życia. Sąsiedzi się o nią martwią. W jakim stanie zastaną ją po wdarciu do mieszkania? Już teraz przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wieczysta Kraków. Kolejny hit transferowy. Piłkarz z wielkiego klubu! Wieczysta Kraków. Christoph Knasmüllner został nowym zawodnikiem krakowskiego klubu. Austriak przyszedł do Wieczystej po pięciu sezonach spędzonych w Rapidzie Wiedeń, w jego CV figurują też m.in. Bayern Monachium i Inter Mediolan. Z nowym klubem związał się kontraktem na dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego domku w górach, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 30.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 Kraków. Mężczyzna wulgarnie obraża Ukrainkę i jej dziecko. "Nie jesteś człowiekiem, jesteś Ukraińcem". Radny robi zrzutkę, by go ukarać Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci film, na którym mężczyzna obraża Ukrainkę i jej dziecko. Nie przebiera w słowach. Pada m.in. "Twoje dziecko jest mniej warte od śmiecia na ulicy" i mnóstwo przekleństw oraz epitetów. Widać, że agresor ma problem z Ukraińcami i ich obecnością w Polsce. A poszło o to, że syn kobiety kopnął piłką w psa mężczyzny. Radny chce go odszukać i wytoczyć mu proces. Zorganizował nawet zrzutkę na ten cel. Policja już wie o sprawie.

📢 Sprawa kopciuchów w Małopolsce. Kraków idzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Kraków złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku ze złagodzeniem uchwały antysmogowej dla Małopolski. Chodzi o wydłużenie żywotności trujących kopciuchów. Wcześniej miasto zaskarżyło zmianę przepisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale skarga została odrzucona. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 30.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 30.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 30.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Kraków. Zmiany na al. 29 Listopada. Wiemy dokładnie, kiedy ma zakończyć się przebudowa wylotówki Od 31 sierpnia zamknięty zostanie dla ruchu fragment ul. Powstańców przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Dla kierowców wprowadzone będą trasy objazdowe. Inwestycja zbliża się do końca, pojawia się coraz więcej asfaltu jezdni. Do tej pory podawano też bezpiecznie, że zakończenie trwającej już długo wylotówki na Warszawę planowane jest na "koniec roku 2023". Okazuje się jednak, że zostało to sprecyzowane z wykonawcą i konkretny termin zakończenia prac to 1 grudnia 2023 roku.

📢 Zakazany owoc odc. 295. Szantaż i wyłudzenie pieniędzy. Streszczenie odcinka [05.09.23] Cagatay otrzymuje kolejne pogróżki. Co tym razem się w nich znajdzie? Tymczasem u Hasana pojawiają się reporterzy. Czego chcą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 295. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Kraków. Rozpoczęły się prace przy odbudowie hangaru nr 5 w Muzeum Lotnictwa W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w miejscu oryginalnego hangaru zniszczonego przez Niemców w 1945 roku i wykorzystaniu ocalałych reliktów budynku, trwają prace nad odbudową łukowego hangaru dla ekspozycji, który połączy funkcje muzealne, dydaktyczne i rekreacyjne.

📢 W Małopolsce policja odnotowuje coraz więcej zaginięć. Najczęstszym powodem są nieporozumienia rodzinne Od stycznia do 28 sierpnia tego roku w Małopolsce odnotowano 540 zaginięć. To o 40 osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego orku i aż 140 niż w (pandemicznym) 2021 r. W całym 2020 r. odnotowano 706 zaginięć. - Ich powodem są najczęściej rodzinne nieporozumienia, poczucie braku sensu życia, zaburzenia emocjonalne i demencja starcza. Niestety liczba zaginionych z roku na rok systematycznie wzrasta - mówi policjantka z Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 30.08.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Sierpniowe mgły na krakowskich Błoniach zapowiadają nadchodzącą jesień? Centrum miasta, a klimat jak na błogiej, mazurskiej wsi! Poranne mgły przywodzą na myśl jesień. Choć wakacje dobiegają końca, wciąż trwa jednak lato. Sierpień to jednak miesiąc, w którym krakowskie Błonia toną w porannych mgłach. Czy to pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni? Zobaczcie niezwykle sielankowe zdjęcia. Samo centrum miasta a klimat jak na błogiej, mazurskiej wsi!

📢 Od 3 maja Air Baltic uruchomią połączenie z krakowskiego lotniska do Wilna Kolejny, nowy przewoźnik w Kraków Airport. Od 3 maja Air Baltic uruchomią połączenie z krakowskiego lotniska do Wilna. Do stolicy Litwy będziemy mogli polecieć dwa razy w tygodniu. 📢 Falniów koło Miechowa. Zderzenie dwóch samochodów na DW768 We wtorek (29 sierpnia) po południu doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów na drodze wojewódzkiej nr 768 w Falniowie koło Miechowa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Budowlańcy nie zrobili sobie wakacji. Roboty przy nowej zakopiance idą do przodu Mimo wakacyjnego najazdu turystycznego roboty budowlane przy nowej zakopiance między Rdzawką a Nowym Targiem nie zwolniły tempa. Prace idą pełną parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z placu budowy.

📢 Gradobicie w Tarnowie i regionie tarnowskim. Trwa usuwanie skutków gwałtownej burzy. Strażacy mają mnóstwo interwencji Potężne gradobicie przeszło we wtorek (29 sierpnia) przez Tarnów i powiat tarnowski. Miejscami lodowe bryły miały wielkość kurzych jaj. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. W akcji są liczne siły straży pożarnej. 📢 Proszowice. Cmentarz żydowski oznaczony jako pierwszy w Małopolsce Na bramie cmentarza żydowskiego w Proszowicach pojawiła się we wtorek tablica w kształcie macewy. To efekt prowadzonej od kilku lat akcji oznaczania cmentarzy żydowskich na terenie Polski. Proszowice są pierwszym miejscem w województwie, które zostało w ten sposób uhonorowane. Okazją do prezentacji tablicy była przypadająca 29 sierpnia 81. rocznica deportacji tutejszych Żydów z miasta.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Wypas katalizatorów na łące pod Krakowem? To nie performance, to akcja policji Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ustalili, że na terenie gminy Liszki mogą znajdować się skradzione katalizatory samochodowe. Fanty zapakowane były w czarne worki foliowe i ukryte w zaroślach. Policjanci zabezpieczyli łącznie 40 sztuk katalizatorów i obecnie prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania złodziei. Wartość strat może sięgać 400 tysięcy złotych. 📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 Lokator jednego z bloków w Nowej Hucie nie dawał oznak życia. Trwa akcja straży pożarnej Do niecodziennej interwencji straży pożarnej doszło na osiedlu Centrum B w Nowej Hucie. Dyżurny straży poinformował, że wezwani strażacy próbują dostać się siłowo do mieszkania gdzie ma przebywać lokator, który nie odpowiada i nie daje znaku życia. 📢 Gwałciciel poszukiwany przez Interpol zatrzymany na lotnisku Kraków-Balice Tuż po północy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, po przylocie samolotu rejsowego z Birmingham zatrzymali 58-letniego poszukiwanego czerwoną notą Interpolu obywatela Wielkiej Brytanii. Okazało się, że był poszukiwany za gwałt dokonany w Indiach.

📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Kraków. Konferencja FAME MMA 19 w Tauron Arenie. Wśród zawodników zawrzało Bieżący tydzień w Krakowie upływa pod znakiem FAME MMA. W poniedziałek, 28 sierpnia, odbyła się jedyna konferencja, poprzedzająca sobotnią galę FAME MMA 19. Miejscem wydarzenia była Mała Hala Tauron Areny Kraków, gdzie zgromadziła się masa miłośników freakfightów. Dopisała zarówno publiczność, jak i zawodnicy, którzy wyjątkowo emocjonalnie uczestniczyli w konferencji... 📢 Miechów. Ukradł 600 tysięcy złotych. Policja ciągle go szuka Policjanci szukają mężczyzny, który w połowie sierpnia okradł kantor wymiany walut w Miechowie. Łupem złodzieja padła kwota około 600 tysięcy złotych w różnych walutach. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 29 sierpnia do 1 września [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 29.08.23 Zakład energetyczny poinformował o zaplanowanych wyłączeniach prądu. Nastąpią one w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 29 sierpnia do piątku 1 sierpnia.

📢 Spacer po Zakopanem: Wspaniałe wille zachwycają urodą i stylem już ponad 100 lat Zakopane urzeka nie tylko pięknem wysokich gór, które są nieomal na wyciągnięcie ręki. W mieście uwagę przyciągają także zabytkowe domy i zagrody góralskie. Wyróżniają się charakterystycznym stylem, określanym jako zakopiański. Wspaniała stolarka, starannie opracowane detale, zachwycają oczy i radują duszę.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku. 📢 Rekrutacja 2023: Oto najpopularniejsze kierunki na krakowskich uczelniach Jakie kierunki w tym roku najchętniej wybierają kandydaci na studia? W Małopolsce – podobnie jak w latach ubiegłych – niekwestionowanym liderem jest informatyka i inne kierunki z branży IT. Mocno oblegane są również m.in.: psychologia, marketing, architektura oraz filologie obce (głównie angielska).

📢 Jeszcze możesz powalczyć o indeks. Uczelnie wciąż mają wolne miejsca Na większości małopolskich uczelni pierwsza tura rekrutacji na studia zakończyła się już w lipcu, ale właśnie trwa nabór dodatkowy. Niektóre prowadzą też tzw. rekrutację ciągłą. Na jakie kierunki można jeszcze aplikować i w jakich terminach?

📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu. 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków Zwycięstwem gospodarzy, Akademii Piłkarskiej Proszowianka, zakończyły się dwudniowe mistrzostwa Małopolski U8, czyli drużyn złożonych z zawodników urodzonych w roku 2016 i młodszych. Drugie miejsce zajął ukraiński Lider Czerwonograd, trzecie Szkoła Futbolu Staniątki. Startowało 18 zespołów. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 163. Prawda o śmierci dziecka. Streszczenie odcinka [28.08.2023] Rita jest coraz bliższa śmierci. Postanawia wyznać Germanowi prawdę na temat jego córki. Co mu powie? Przeczytaj streszczenie 163. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Proszowice. Jeżeli to koniec wakacji to jedziemy do Racławic Wakacyjna tradycja została podtrzymana. Mimo niepokojących prognoz pogody na niedzielne popołudnie, z proszowickiego Rynku wyruszyli w niedzielę w trasę uczestnicy 18. wycieczki rowerowej z Proszowic do Racławic pod egidą Towarzystwa Turystyki Regionalnej. Z dystansem liczącym około 21 kilometrów postanowiło się zmierzyć ponad 30 osób.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 27.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Tłum miłośników muzyki na Gali Operetkowej w Nowej Hucie. Romantyczny i roztańczony świat zachwycił widzów Utwory Straussa czy Kálmána, wspaniała orkiestra, porywający i uzdolnieni soliści – najpiękniejsze arie zabrzmiały ponownie dla mieszkańców Nowej Huty. Podróż przez romantyczny i roztańczony świat operetki i operetki odbyła się 26 sierpnia o godz. 19 przed Nowohuckim Centrum Kultury. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich melomanów. 📢 Koszyce. Zbierali pieniądze na operacje chorej dwunastolatki W sobotę na boisku Szreniawy w Koszycach przez kilka godzin trwał festyn, którego celem była zbiórka środków na leczenie dwunastoletniej Ani Gajówki. Dziewczynka zmaga się z guzem żuchwy i wkrótce przejdzie ciężką operację.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Polskie sportsmenki, które rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) Playboy i CKM z końcem roku 2019 zniknęły z polskiego rynku. W grudniu 2019 roku ukazały się ich ostatnie numery. Od kiedy były w sprzedaży na ich łamach mogliśmy oglądać sesje zdjęciowe kilku znanych, polskich sportsmenek. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Myślenice. Ogromne ulewy nad powiatem. Najwięcej zniszczeń w gminach Raciechowice, Wiśniowa i Pcim [ZDJĘCIA, WIDEO] Minionej nocy strażacy interweniowali "grubo" ponad 100 razy. Liczba ta na pewno się zwiększy, bo ich działania cały czas trwają i na pewno szybko się nie zakończą.

