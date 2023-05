Prasówka 4.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 4.05.2023”?

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Horoskop maturalny 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź prognozy przed egzaminem dojrzałości 4.05.2023 Horoskop maturalny 2023. Matura zbliża się wielkimi krokami, a czasu coraz mniej... Na co powinieneś zwrócić uwagę? I przede wszystkim: jak pójdzie ci matura? Na te i inne pytania odpowiedziała wróżka Mariposa, dzieląc się z maturzystami cennymi wskazówkami. Zobacz, na co warto uważać i czego unikać pisząc maturę! Przeczytaj nasz horoskop maturalny 2023.

Około godziny 20.00 w środę, 3 maja na skrzyżowaniu Alei Róż z ulicą Edwarda Rydza Śmigłego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Osoby poszkodowane trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują służby. Występują też utrudnienia w ruchu.

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Na czym polega? Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem. 📢 Patriotyczne śpiewanie w samym sercu miasta. Pojawiły się tłumy! 3 Maja to w Krakowie od lat okazja, by spotkać się w centrum miasta i wspólnie zaśpiewać. Mimo niesprzyjającej aury, tak było i w tym roku. Na Małym Rynku artyści Lochu Camelot zaintonowali pieśni patriotyczne, nie zabrakło krakowian chętnych do wspólnego śpiewania.

📢 II Myślenicki Bieg na Skocznię za nami. Ponad pół setki śmiałków na starcie W środę (3 maja) na terenie dawnej skoczni narciarskiej K-45 w masywie Uklejny odbył się II Myślenicki Bieg na Skocznię. Był wydarzeniem towarzyszącym myślenickim obchodom Narodowego Święta 3 Maja. Na starcie stanęło 54 uczestników. Na mecie pierwszy zameldował się Adam Wójcik. Wśród kobiet najszybsza była Iwona Piekarz. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Uniejów Kolonia. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym W środę popołudniu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Uniejowie Kolonii (gmina Charsznica) doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu, 39-letni mieszkaniec gminy Charsznica.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy. Samochód osobowy zawisł na barierach W środę, 3 maja w Modlnicy w gminie Wielka Wieś na drodze krajowej nr 94 doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z trasy i zawisł na barierach. 📢 Zamek w Dobczycach zainaugurował sezon 2023. Te atrakcje przyciągają turystów! Oferta na wiosnę i lato W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński. 📢 Powroty z majówki. Zakopianka zakorkowana. Powrót do Krakowa zajmuje już kilka godzin Zaczęły się powroty z długiego weekendu majowego. W korku stanęła zakopianka. O godz. 14 pokonanie 100 kilometrów z Zakopanego do Krakowa zajmuje już kilka godziny. Najgorzej jest między Nowy Targiem, a Klikuszową. 📢 Maryla Rodowicz coraz szczuplejsza! Piosenkarka zdradziła sekret swojej metamorfozy! Zobacz, jak się obecnie prezentuje Maryla Rodowicz to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest niezwykle barwną postacią polskiej sceny muzycznej. Od 50 lat dostarcza Polakom wiele radości. Artystka zdradziła, że od wielu lat zmaga się z nadwagą. W zeszłym roku przeszła operację kolan i aby wrócić do formy musiała sporo schudnąć i przejść na specjalną dietę. Efekty widać gołym okiem!

📢 Sucha Beskidzka. Nocny atak nożownika. Nie żyje 44-latek, a 47-latek jest ranny. Policja ujęła sprawcę Atak nożownika w Suchej Beskidzkiej. 32-latek nożem zabił 44-latka i ranił 47-latka. Został zatrzymany w trakcie policyjnej obławy. 📢 100-metrową flagę nieśli ulicami Krzeszowic. Wielka manifestacja patriotyzmu. Uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja W Krzeszowicach 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono niosąc wielką flagę narodową ulicami miasta. Ten pochód z biało-czerwoną składał się przede wszystkim z uczniów miejscowych szkół podstawowych i średnich, przybył minister Andrzej Adamczyk, władze samorządowe różnych szczebli, przedstawiciele organizacji i instytucji lokalnych i ponadlokalnych.

📢 Krakowskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Msza święta, pochód patriotyczny i akty nabycia obywatelstwa polskiego Tradycyjnie w stolicy Małopolski obchody święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się złożeniem kwiatów najpierw pod pomnikiem Hugona Kołłątaja, a następnie pod pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej przy ul. Powiśle. O godz. 10 w katedrze wawelskiej rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy ze Wzgórza Wawelskiego, gdzie rozdano biało-czerwone flagi, wyruszył pochód patriotyczny, który Drogą Królewską przeszedł na plac Matejki. – To, co najważniejsze, chcemy zabezpieczyć w najlepszych rękach. I to są ręce Maryi – mówił ks. prof. Jacek Urban w święto Konstytucji 3 maja na Wawelu.

📢 Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Przez rynek przemaszerowała defilada Defiladą służb mundurowych, jaka odbyła się na myślenickim rynku zakończono uroczyste obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Wzięły w niej udział Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice, straż pożarna, zarówno zawodowa jak i jednostki ochotnicze, policja, szkolne poczty sztandarowe oraz Strzelcy Rzeczypospolitej, a w ich szeregach najmłodszy uczestnik defilady. Wcześniej w myślenickim sanktuarium została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. 📢 Proszowice. Wczesne i deszczowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały być inne niż poprzednie. I były, choć ich scenariusz napisali tyleż organizatorzy, co kapryśna wiosenna pogoda. 📢 Memy o maturze 2023. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o egzaminach maturalnych. Tak z matury śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci.

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywają się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłonią drużynę, która awansuje do rozgrywek elity. W turnieju są też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze dzisiaj, tabelę - z kiedy i z kim grają Polacy. 📢 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie. Będą zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów Na czas tradycyjnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA. informuje o czasowych zmianach i utrudnieniach, które tego dnia mogą wystąpić w kursowaniu autobusów i tramwajów. Niektóre linie będą czasowo wstrzymane, lub kierowane na trasy objazdowe. Ruch samochodowy na niektórych ulicach również będzie ograniczony.

📢 Archiwalne zdjęcia Lanckorony, nawet sprzed 100 lat! Czas się zatrzymał w Miasteczku na wzgórzu? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka. 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 3.05.23 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 Majówka 2023 w Krakowie. Atrakcje dla dzieci, nawet gdy pogoda nie dopisuje. W czasie deszczu nie trzeba się nudzić Pogoda nie rozpieszcza, a weekend majowy już za pasem, dlatego przychodzimy z pomocą dla rodziców, którzy w pocie czoła szukają atrakcji dla swoich pociech na ten czas. Zarówno w Krakowie jak również i w jego okolicach znajduje się wiele miejsc, gdzie można się nie tylko skryć przed deszczem, ale także w bardzo ciekawy sposób spędzić czas. Podajemy zatem kilka pomysłów, gdzie w długi majowy weekend można zabrać swoje dzieci. Jest wiele propozycji, by aktywnie spędzić ten czas. 📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 3.05.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 4 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 3 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 3 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 3.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Proszowianka lepsza od Skały w meczu klasy okręgowej Kraków I. Najpierw padał deszcz, potem bramki We wtorkowym meczu 20. kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka pewnie pokonała MKS Skała 4:1. Bramki dla gospodarzy zdobyli Mateusz Stanek (dwie), Viacheslav Myronenko (samobójcza) i Maciej Przeniosło. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Szymon Szlęk. 📢 Wypadek w Zabierzowie na drodze krajowej. Zderzenie trzech pojazdów, są osoby poszkodowane We wtorek, 2 maja doszło do wypadku na ul. Krakowskiej w Zabierzowie. To droga krajowa nr 79. Na tej trasie, przy wjeździe do Zabierzowa (okolice sklepu Lidl) zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. 📢 Pożar w Łękach. Palił się drewniany domek w sąsiedztwie grilowiska We wtorek (2 maja) popołudniu straż pożarna została wezwana do Łęk, gdzie palił się drewniany budynek letniskowy znajdujący się z dala od zabudowań, za to w sąsiedztwie grilowiska. Na miejscu nikogo nie było. Z drewnianej konstrukcji niewiele zostało. Pożar dogaszono, a zagrażające bezpieczeństwu elementy rozebrano.

📢 Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego. Parę dzieli pół wieku. Stare zdjęcia modelki 2.05 Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Para jest razem od 2018 roku. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. 📢 Arkadiusz Milik pokazuje luksusowe mieszkanie we Włoszech. Mieszka tak z Agatą Sieramską - modelką i trenerką z Krakowa 2.05 Arkadiusz Milik i Agata Sieramska tworzą piękną parę. Ujawnili swój związek w walentynki 2022 roku. Od tego czasu są praktyczne nierozłączni. Modelka i influencerka z Krakowa, która na Instagramie prowadzi treningi dla swoich obserwatorów od jakiegoś czasu mieszka we Włoszech wraz ze swoim ukochanym. Ich apartament robi wrażenie.

📢 IMGW w Krakowie ostrzega przed intensywnym deszczem Końcówka długiego weekendu majowego niestety z pogorszeniem pogody i intensywnymi opadami deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie, które obowiązuje do środy, do godziny 11.00. Pogoda uległa gwałtownego pogorszeniu już we wtorek (2 maja), a nawet wystąpiły już burze. 📢 Obchody 3 Maja w Myślenicach i okolicy. Co będzie się działo? rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja będzie obchodzona w większości gmin powiatu myślenickiego. Uroczystości patriotyczne odbędą się m.in. w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach i Raciechowicach. W dwóch gminach zaplanowano wydarzenia towarzyszące o charakterze sportowy, jak np. Myślenicki Bieg na Skocznię. 📢 Chodnik w Brzoskwini budzi kontrowersje. Po skargach mieszkańców gmina odpowiada po raz drugi i wyjaśnia wątpliwości Mieszkańcy Brzoskwini od siedmiu lat zabiegają o budowę chodnika przy drodze powiatowej. Proszą o tę inwestycję w powiecie krakowskim i w gminie Zabierzów, bo takie zadania są od lat organizowane jako inicjatywy samorządowe, co oznacza, że samorządy realizują je wspólnie.

📢 Biało-czerwony piknik w Krakowie. Dwa tysiące rozdanych flag i przejazd zabytkowych perełek motoryzacyjnych Tradycyjnie 2 maja na Małym Rynku odbył się wyjątkowy piknik. Jak co roku nie zabrakło tu znakomitych smaków, folkloru i historii. Wtorkowe świętowanie uświetnił przejazd zabytkowych autobusów i samochodów. Mimo pochmurnego nieba i opadów deszczu nie zabrakło chętnych do wspólnego świętowania. Na odwiedzających czekało 2 tysiące biało-czerwonych flag. Całość uświetniły występy zespołów regionalnych. 📢 Najazd turystów na Muszynę w majówkę. Takich tłumów tutaj jeszcze nie było! Przyciągają ich popularne w całej Polsce atrakcje Muszyna cieszy się wielką popularnością wśród turystów także w długi weekend majowy 2023. Jan Golba, burmistrz Muszyny jest zadowolony, że kurort tętni życiem, wskazuje że turystów przyciągają liczne atrakcje, których próżno szukać w innych częściach regionu. Szczególnie ogrody na Zapopradziu i ich mieszkańcy (egzotyczne ptaki, alpaki i białe jelenie) cieszą się popularnością. Także budynek ratusza nawiązujący do stylu galicyjskiego z piwnicami i salą tortur to prawdziwy hit.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Kraków. Wiśniowa aleja rozkwitła w Bronowicach. Mieszkańcy przychodzą tu na sesje zdjęciowe Znów można nacieszyć oczy widokiem wiśni z girlandami kwiatów - wzdłuż alejki biegnącej obok wiaduktu nad ul. Armii Krajowej w Bronowicach. Malownicza aleja, na którą składa się ponad 30 drzew wiśni piłkowanej (Prunus serrulata) odmiany "Kanzan", od kilku lat na wiosnę przyciąga tutaj krakowian. Stanowi wyjątkowo atrakcyjne tło dla zdjęć.

📢 Igrzyska europejskie coraz bliżej. W Miechowie powstanie strefa kibica Podczas zbliżających się III Igrzysk Europejskich park miejski w Miechowie zamieni się w strefę kibica. Zmagania sportowców będzie można oglądać na telebimie, korzystając przy tym z leżaków, dobrego jedzeniem oraz atrakcji sportowych. Strefa będzie funkcjonować od 23 do 25 czerwca. 📢 Nielegalne konopie rosły na strychu. Uprawiał je mieszkaniec Wieliczki. Robił z nich nawet ciasteczka 18 krzewów konopi, gotowy susz konopi, suszone grzyby halucynogenne, ciasteczkami z nadzieniem marihuany i listki LSD - to wszystko znaleźli wieliccy policjanci na jednej z posesji w Wieliczce. Zlikwidowali tę hodowlę roślin, którą zajmował się 34-latek. 📢 Nowy Targ padł ofiarą popularności Bramy w Gorce. Część miasta została zablokowana przez turystów Brama w Gorce – nowe centrum przyrodniczo-edukacyjne w lasach na terenie Waksmundu zyskało ogromną popularność odwiedzających. Ilość gości zaskoczyła właścicieli i pracowników centrum. Ale najbardziej chyba mieszkańców Oleksówek w Nowym Targu. Ich osiedle zostało bowiem sparaliżowane samochodami turystów zmierzających do Bramy.

📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Cogiteon wygląda jak ogromny okręt płynący w stronę os. Oświecenia. Posadzili już pierwsze drzewa na dachu ZDJĘCIA Budowla nabrała kształtów. Ma być gotowa w sierpniu, a dla zwiedzających otworzy się jesienią. Budynek będzie się składać z czterech modułów, połączonych wspólną elewacją i dachem. Będzie się stopniowo wznosił z poziomu gruntu od strony pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, aby stopniowo osiągnąć 23 metry wysokości w części zlokalizowanej przy al. Bora-Komorowskiego. Obiekt przypomina nieco okręt, który płynie w stronę osiedla Oświecenia. Na dachu Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon powstaje już zielony ogród, podzielony na sześć typów łąk. Posadzono już drzewa.

📢 Tatry. Ceny parkingów przy szlaku do Morskiego Oka poszły w górę. 75 zł za auto za dzień 75 zł za postój za jedno osobowe auto. Taką cenę płacili turyści w czasie majówki na parkingach należących do Tatrzańskiego Parku Narodowego przy szlaku do Morskiego Oka. To efekt zmiany modelu cenowego na postojach. Model ten - niestety dla turystów - może obowiązywać również w wakacje.

📢 Majówka 2023. TOP 10 zamków i dworów maksimum w godzinę jazdy od Nowego Sącza. Zobacz zdjęcia Zbliżająca się Majówka zachęca do bliższych i dalszych wycieczek po Małopolsce. Dla wielbicieli bogatej historii Sądecczyzny oraz sąsiednich regionów na pewno nie zabraknie pamiątek przeszłości w tym zamków, pałaców i dworów. Z części z nich pozostały już tylko ruiny, inne zostały częściowo zrekonstruowane, bądź zachowały się do naszych czasów w mniej lub bardziej zmienionej formie. Zapraszamy do wirtualnego spaceru śladami historycznych budowli, które znajdują się maksimum w godzinę jazdy od Nowego Sącza.

📢 Hawaje w Osieku. Błękitna woda, parasolki w drinkach i na plaży. W godzinę od Krakowa i 12 minut od Oświęcimia. Zobaczcie zdjęcia! Marzą wam się Hawaje albo Malediwy, lub inna plaża na egzotycznej wyspie, ale przeraża cena i długa podróż? Możecie spełnić wakacyjne marzenie - zaledwie 64 km od Krakowa i niespełna 13 od Oświęcimia, w miejscowości Osiek (pow. oświęcimski) w Molo Resort znajdziecie odkryty basen. Błękitna woda, wygodne leżaki, parasole i świetnie wyposażone beach bary pozwolą wam poczuć się, jak na wakacjach w ciepłych krajach. Nic tylko rozłożyć ręcznik i odprężyć się w promieniach słońca. Zobaczcie, jak tam jest.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest majówka! Sezon na grillowanie 2023 [02.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Groźny pożar dwóch domów w Wieliczce. Mieszkańcy zostali ewakuowani, jedna osoba poparzona W poniedziałek, 1 maja 2023 r. w Wieliczce wybuchł pożar domu. Zaczęło się palić na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego. Ogień rozwijał się tak intensywnie, że zajęło się także poddasze sąsiedniego budynku.

📢 Majówka rycerska w Dobczycach. Dwa dni pełne atrakcji na zamku i w skansenie We wtorek (2 maja) rozpoczyna się Dobczycka Majówka. Rycerze rozgoszczą się na wzgórzu zamkowym i we wtorek od południa co godzinę do 16 będzie można oglądać albo ich walki, albo uczyć się z nimi tańców średniowiecznych. W ruch pójdą nie tylko miecze, ale i łuki. Dwudniowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji z koncertem, rycerskimi potyczkami i teatrem ognia. Kulminacją będzie otwarcie sezonu turystycznego na dobczyckim zamku i w skansenie. 📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Majówka 2023. Piękne miejsca zaledwie godzinę drogi od Krakowa. Idealne na jednodniową lub weekendową wycieczkę całą rodziną Przeszedłeś wzdłuż i wszerz krakowski rynek? Nudzi Cię już widok Sukiennic, wież Kościoła Mariackiego i Smoka Wawelskiego? Kąpałeś się na Zakrzówku, Bagrach i Przylasku Rusieckim? Jeśli sądzisz, że w Krakowie widziałeś dosłownie wszystko, to właśnie nadeszła pora, aby odwiedzić jego okolice. W niecałą godzinę od centrum miasta dojedziemy do pięknych, malowniczych, wyjątkowych miejsc, które zachwycą każdego swoim krajobrazem, historią lub architekturą. W galerii przedstawiamy najciekawsze z nich. 📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Brama w Gorce otwarta! Centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew robią wrażenie. Gdzie to jest? Dojazd, ceny biletów, zdjęcia Brama w Gorce otwarta! Centrum edukacyjno-przyrodnicze, którego głównym elementem jest kładka w koronach drzew to najnowsza inwestycja turystyczna na Podtatrzu. Kosztowała 30 mln zł, a jej budowa trwała kilka lat. W pierwszy dzień - w niedzielę 30 kwietnia - przyciągnęła tłumy chętnych. Pomysł na majówkę? Gdzie jest Brama w Gorce, jak tam dojechać, ile kosztują bilety - wszystkie informacje są w tekście.

📢 Wypadek na zakopiance. W Głogoczowie dachował samochód, cztery osoby ranne W niedzielę rano na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice doszło do groźnego wypadku. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, pojazd dachował i wypadł z drogi. Cztery osoby są ranne, na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 30.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Miechów. Zakopywali odpady na działce przy cmentarzu W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze miechowskiej Straży Miejskiej zostali poinformowani, że na terenie przylegającym do tutejszego cmentarza parafialnego dochodzi do zakopywania odpadów. Informacja się potwierdziła.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku. 📢 Paznokcie hybrydowe: NATURALNE, jasne i delikatne. Color no color to hit tego sezonu. Inspiracje i pomysły na elegancki manicure 28.04.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Biegi, rajdy i wyścigi. W Myślenicach i okolicy okazji do aktywności nie zabraknie Sezon na biegi, rajdy piesze i wyścigi rowerowe rusza, a że powiat myślenicki jest bardzo dobrym miejscem do ich organizowania, to kalendarz wydarzeń na wiosnę i lato pełen jest tego typu wydarzeń. Pierwsze już za tydzień, w sobotę (29 kwietnia) z Wiśniowej wystartuje Dusiołek Górski i to już po raz dwudziesty piąty! Będzie też coś dla fanów kolarstwa, bo okazja do zmierzania się z najlepszymi, w tym samym mistrzem Rafałem Majką.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zarabie na każdą porę roku. Jest tu co robić i zimą i wiosną Zarabie w Myślenicach to miejsce wyjątkowe, bo jak mało które umożliwia uprawianie tak wielu aktywności. Narciarstwo, łyżwiarstwo, biegi, w tym biegi górskie, jazda na rowerze, nordic walking to tylko niektóre z nich. Nawet ci, którzy tych sportów nie uprawiają docenią spacer i widok gór i rzeki Raby. Nie dziwi więc, że nigdy nie brakuje tu ludzi i tak było też w niedzielę, szczególnie, że pogoda dopisała i choć to jeszcze zima można się było cieszyć promieniami słońca. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

