Prasówka 4.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem.

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tłum kibiców na stadionie Wisły Kraków. Mecz? Nie, kilka tysięcy osób przyszło spotkać się z Jakubem Błaszczykowskim To spotkanie pokazało, ile dla kibiców znaczy Jakub Błaszczykowski. W czwartek od godz. 17 do 21 przyszło do sklepu Wisły Kraków na stadionie przy ul. Reymonta kilka tysięcy ludzi, żeby spotkać się byłym już kapitanem „Białej Gwiazdy”. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! 04.08.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Proszowice. Kobieta wpadła do Szreniawy. Wyciągnęli ją strażacy Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu w rejonie ulicy Podgórze w Proszowicach. Do Szreniawy w sąsiedztwie tamtejszego mostu wpadła 70-letnia kobieta. Ponieważ nie potrafiła się sama wydostać na brzeg, na miejsce wezwano służby. Kobietę wyciągnęli z wody strażacy. Doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta... karmiła nad rzeką koty. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [4.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Proszowice. Mieszkańców ubywa. Jak wyjść z demograficznego dołka? Według danych przedstawionych podczas czwartkowej debaty na temat strategii rozwoju gminy, Proszowice zamieszkuje coraz mniej osób. To samo dotyczy samej gminy i powiatu, choć w przypadku tego ostatniego spadek jest wolniejszy. Negatywne trendy demograficzne zostały uznane za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju regionu. 📢 Nowa lokalizacja toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. To tuż przy plaży Bagry. Przeszkodą wciąż brak funduszy Po śmiertelnym wypadku przy Moście Dębnickim, w którym zginęło czterech młodych ludzi i mając na względzie popularność wyścigów samochodowych wśród młodzieży, jak bumerang wraca temat budowy toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. Miasto wyznaczyło właśnie jego nową lokalizację, którą miałaby się stać ul. Kosiarzy w pobliżu plaży Bagry. Na przeszkodzie stoi jednak brak funduszy.

📢 Kraków. Prawie 85 procent drzew zostanie wyciętych pod rozbudowę pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Apel o korektę w projekcie Inwestycja związana z rozbudową pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie jest już na etapie składania wniosku o ZRID. Jak informuje jednak radny Łukasz Gibała, z jej realizacją wiąże się też potężna wycinka zieleni - z 557 drzew wyciętych ma zostać aż 464. Niektóre o obwodzie sięgającym 4 metrów i 25 metrowej wysokości. Mieszkańcy i radny apelują o wprowadzenie korekt w projekcie, które pozwolą ograniczyć wycinkę do minimum. Co na to urzędnicy?

📢 Kraków. Nie będzie parkingu w rejonie Zakrzówka. Protest odniósł skutek "W związku z zaniepokojeniem mieszkańców dotyczącym budowy parkingu oraz zagospodarowania końca ulicy Twardowskiego w ramach kolejnego etapu inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku Zakrzówek w Krakowie”, Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o odstąpieniu od prac" - zakomunikował ZZM. Wcześniej inwestycja wzbudziła duża kontrowersje. 📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Janusz Filipiak skończył 71 lat, w Cracovię inwestuje od 20. Ważna część historii klubu ZDJĘCIA Są kibice, którzy już nie pamiętają Cracovii bez Janusza Filipiaka i Comarchu. W "Pasy" krakowski biznesmen, który dziś obchodzi 71. urodziny, inwestuje od ponad 20 lat. Kawał historii klubu z ul. Józefa Kałuży. Zobacz zdjęcia z tego okresu, rok po roku, wśród nich jest kilka prawdziwych perełek. Na przykład prezes i właściciel Cracovii siedzący na derbach wśród kibiców Wisły. 📢 Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN.

📢 Hawaje godzinę drogi od Krakowa! Można się poczuć jak na zagranicznych wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z Molo Resort w Osieku [3.08.2023] Marzą wam się Hawaje albo Malediwy, lub inna plaża na egzotycznej wyspie, ale przeraża cena i długa podróż? Możecie spełnić wakacyjne marzenie w Małopolsce, zaledwie 64 km od Krakowa i niespełna 13 od Oświęcimia. W miejscowości Osiek w Molo Resort znajdziecie odkryty basen z błękitną wodą, wygodne leżaki, parasole i świetnie wyposażone beach bary pozwolą wam poczuć się, jak na wakacjach w ciepłych krajach. Nic tylko rozłożyć ręcznik i odprężyć się w promieniach słońca. Popularność tego miejsca nie słabnie. Zobaczcie, jak tam jest. Mamy galerię zdjęć.

📢 Proszowice. Gmina dostanie ponad pięć milionów złotych. Na co je wyda? W ramach tzw. subwencji dodatkowej dla samorządów do gminy Proszowice trafi ponad 5,23 miliona dodatkowych środków. To najwyższa kwota z wszystkich samorządów powiatu proszowickiego. Ostateczny podział tych środków jeszcze nie nastąpił, ale są już pewne przymiarki co do tego, na co zostaną wydane.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 6. etap Tour de Pologne 2023. Oto mapa, trasa i program jazdy indywidualnej na czas w Katowicach W programie Tour de Pologne 2023 nie mogło zabraknąć jazdy indywidualnej na czas. Tym razem będzie ona podczas 6. etapu w Katowicach. Zobacz trasę i mapę (także startu i mety) czwartkowej "czasów" największego kolarskiego wyścigu w Polsce.

📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy wszystkich siedmiu etapów. Gdzie kolarze jadą dzisiaj? Start w Poznaniu, meta w Krakowie Tour de Pologne 2023 zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Trasa wyścigu prowadzi z Poznania do Krakowa. Gdzie oglądać dzisiaj zawodników? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o największej kolarskiej imprezie w naszym kraju: trasa, mapa, program minutowy przejazdu zawodników.

📢 Myślenice. Karambol z udziałem pięciu samochodów DK7, kierunek Kraków - zderzenie pięciu samochodów, jedna osoba poszkodowana. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu! 📢 Remonty w Krakowie. Zmiany na Powstańców Wielkopolskich i al. 29 Listopada Od 5 sierpnia (od godz. 7.30), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzić będą prace na wiadukcie kolejowym zlokalizowanym nad ul. Powstańców Wielkopolskich, na kierunku Nowej Huty (zjazd z estakady im. Obrońców Lwowa). W związku z robotami zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – zawężona zostanie jezdnia do dwóch pasów ruchu. Poważne zmiany wprowadzone zostaną też na innej istotniej arterii Krakowa - al. 29 Listopada. 📢 Złe informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Wszystko przez deszcz Przed nami deszczowy weekend. Z tego powodu w sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia, nie będą realizowane dodatkowe kursy linii nr 100, 101 i 134, a także nie będą kursować linie nr 352, 427, 434, 497, LR0 i LR2 – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

📢 Tour de Pologne 2023 trasa Kraków. Duże utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice będą zamknięte W piątek, 4 sierpnia, w Krakowie będą miały miejsce finisz 7. etapu oraz zakończenie 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour. Będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. To też będzie piątek weeekendowych wyjazdów z zakorkowanego i przeoranego remontami ulic Krakowa. Zapowiada się szampańska zabawa dla kierowców i pasażerów. 📢 Młoda sarna chroniła się na przystanku MPK w Krakowie. Co jej się stało? Zgłoszenie dotyczące potrąconej sarny przy ul. Księcia Józefa wpłynęło wczoraj rano do krakowskich strażników miejskich. Na miejscu faktycznie zastali młodą, zlęknioną sarenkę.

📢 Drifty w BMW po wielickich ulicach zakończone wysokim mandatem 5 tys. zł mandatu otrzymał 24-letni kierowca BMW, za swoją jazdę ulicami Wieliczki. Na rondzie Armii Krajowej postanowił podriftować wykonując ,,zawrotkę na ręcznym’’, czym stworzył zagrożenie w ruchu drogowym dla innych użytkowników ruchu.

📢 Powstanie długo wyczekiwanego ronda na Ruczaju ułatwiłoby życie mieszkańcom. Jest szansa na inwestycję w przyszłym roku? Ulica Lubostroń na Ruczaju jest wąska, nie ma chodnika i panuje na niej duże natężenie ruchu. Poruszanie się po skrzyżowaniu z ulicą Kobierzyńską, główną arterią w tym regionie, jest w godzinach szczytu znacznie utrudnione, dlatego już dekadę temu planowano tu budowę ronda. Wtedy nie udało się doprowadzić projektu do końca. Istnieje jednak szansa, że stanie się to w tym roku. 📢 To może być szok dla kierowców w Krakowie. "Bardzo gęsta sieć fotoradarów w mieście" Minęło kilka tygodni od tragicznego w skutkach rajdu po ulicach Krakowa - w wypadku przy moście Dębnickim zginęło czterech młodych mężczyzn. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig przyznaje w mediach społecznościowych, że nielegalne wyścigi samochodów to szerszy problem, będący zagrożeniem dla mieszkańców jak i samych kierowców. "Musimy sobie jasno powiedzieć, że rajdy te są niedopuszczalne" - podkreśla i zapowiada zdecydowane działania.

📢 Kraków. Afera z biletem metropolitalnym. - To cicha podwyżka - pisze jeden z mieszkańców. Posłanka interweniuje Od 1 sierpnia w Krakowie pojawiły się nowe możliwości podróżowania. Z początkiem sierpnia br. w stolicy Małopolski zaczął obowiązywać bilet metropolitalny: na tramwaje, autobusy i pociągi. O wprowadzeniu nowego biletu przesądziła 5 kwietnia Rada Miasta Krakowa, która podjęła uchwałę w tej sprawie. Niestety, nowy miesiąc mocno zaskoczył niektórych mieszkańców. "To cicha podwyżka cen biletów MPK Kraków dla właścicieli Karty Krakowskiej" - pisze do nas Pan Grzegorz. W czwartek, 3 sierpnia w tej sprawie w Krakowie odbyła się konferencja prasowa Partii Razem. Rzecznik prasowy ZTP wyjaśnia - Musimy pamiętać o tym, że wszyscy "zrzucamy się" na ten transport zbiorowy, bez względu na to, czy jesteśmy mieszkańcami Krakowa, czy Wieliczki.

📢 Rynek pracy w Krakowie. Bezrobocie u nas niskie - wynosi 2 procent Rekordowo niskie bezrobocie w Krakowie! Stopa bezrobocia w czerwcu 2023 r. wyniosła 2 proc. W najnowszym wydaniu opracowania pn. Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawarto szczegółowe informacje związane z wakacyjną sytuacją na rynku pracy. Zwrócono szczególną uwagę na dane związane z pracami sezonowymi, których podejmują się często młode osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jednakże najciekawszym zjawiskiem jest zaobserwowana rekordowo niska stopa bezrobocia w Krakowie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 03.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Uważajcie na ten lek! Wycofano go ze sprzedaży. W Krakowie kupiono już jednak 280 opakowań 1 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję informującą o wycofaniu z obrotu sześciu wadliwych serii leku Lactulose-MIP – leku o łagodnym działaniu przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu zaparć. Ponadto wydano również decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu kolejnych siedmiu serii tego leku. Systemy monitorujące sprzedaż leków w aptekach platformy OSOZ KtoMaLek.pl wykazały, że w Krakowie sprzedano blisko 280 opakowań wycofanego leku. 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 3.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 3.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 3.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 3.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Ojców zdobył tytuł najpiękniejszej wioski w Małopolsce. Unikatowa miejscowość, pełna zabytków, z niezwykłą przyrodą i wyjątkową historią Wioska niezwykłej urody - Ojców. Wygrała wojewódzki konkurs na Najpiękniejszą Małopolską Wieś. To, że leży w Ojcowskim Parku Narodowym sprawia, że wioską interesują się setki tysięcy turystów. Miejscowość jest wyjątkowa pod wieloma względami, bo która inna ma tak wiele zabytkowych obiektów, w tym zamek, muzeum, słynną na całą Polskę Kaplicę na Wodzie. Mało tego tutaj są przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy swoimi działaniami upiększają wioskę, tereny wokół zabytków i rozsławiają Ojców pięknymi wydarzeniami.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [3.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Nie żyje najstarszy człowiek na świecie. Jose Paulino Gomes urodził się jeszcze w XIX wieku W miniony piątek zmarł Jose Paulino Gomes. Brazylijczyk był uważany za najstarszego człowieka na świecie, chociaż oficjalnie nigdy nie udało się tego ustalić ze względu na brak wszystkich dokumentów. Mężczyzna miał 127 lat.

📢 Przystanek kolejowy Kraków-Piastów coraz bliżej. W czwartek podpisanie umowy na budowę Kraków-Piastów - tak będzie się nazywał nowy przystanek kolejowy, który powstanie w sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w ramach rządowego "Programu przystankowego". Do końca 2024 roku przy torach wybudowane zostaną perony, a podróżni dostaną się na nie nową kładką. W czwartek, 3 sierpnia w Krakowie zaplanowano uroczyste podpisanie umowy na budowę przystanku, z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka. 📢 Święto Sukiennic w Krakowie. Dwie kramarki odznaczone przez prezydenta Jacka Majchrowskiego W środę, 2 sierpnia, krakowskie Sukiennice, nazywane najstarszym polskim centrum handlowym, obchodziły swoje święto. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Hala kupiecka Sukiennic to też muzeum”. Uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie zwiedzić zabytkowy obiekt. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie szlaku na Rysy W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Jak informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na szlaku na Rysy zginęła turystka.

📢 Kozłów. Kto przebuduje linię kolejową do Sędziszowa? Trzynaście firm złożyło swoje oferty w przetargu na projekt i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej między Sędziszowem a Kozłowem. Inwestor, PKP PLK, zamierza przeznaczyć na inwestycję niespełna 380 mln złotych. W kosztorysie mieści się tylko jedna oferta, ale zwycięzcę postępowania wyłoni aukcja elektroniczna. 📢 Kozie gospodarstwo otwiera drzwi. Będzie grillowanie z bacą, serowarem i spotkanie z kozami, które można pogłaskać i przytulić Do gospodarstwa koziego można przyjechać do Zelkowa w gminie Zabierzów. Jego właściciele Agnieszka i Jarosław Strusińscy organizują "Dni otwarte w Kozart – Grillowanie na wypasie". Miały być w sobotę 5 sierpnia, w godzinach 10-16. jednak zostają przełożone ze względu na zapowiadane ulewy. Odbędą się w sobotę, 19 sierpnia. Atrakcji nie zabraknie. Będzie można zobaczyć jak żyją kozy i jak się robi sery z ich mleka, a do tego będzie można pogłaskać i poprzytulać oraz zrobić sobie zdjęcia z młodymi kózkami na pastwisku. Głównym punktem dni otwartych będzie grillowanie z członkami Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. W planach jest przygotowanie potraw z lokalnych, sezonowych produktów, wszyscy, którzy odwiedzą gospodarstwo będą mogli spróbować tych smakołyków. Patronat objął "Dziennik Polski".

📢 Proszowice. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody zbliża się do półmetka. Koniec za rok Teren Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach przypomina miejscami krajobraz księżycowy. Niemal dokładnie za rok z tego chaosu ma się jednak wyłonić nowoczesny obiekt, który sprawi, że skończą się narzekania na jakość wody płynącej z gminnego wodociągu. A wszystko to kosztem ponad 20 milionów złotych. 📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Gmina Miechów. Docieplenie trzech remiz, czyli inwestycyjny wyścig z czasem Gmina Miechów otrzymała prawie dwa miliony złotych na wykonanie termomodernizacji trzech remiz (świetlic wiejskich). Problem polega na tym, że inwestycje muszą się zakończyć jeszcze w tym roku. A pracy jest sporo. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Meble za darmo. Sofy, szafki, biurka, meblościanki i ławy do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nic nie płacąc Meble używane do oddania za darmo w Krakowie i okolicach znajdziemy na portalach ogłoszeniowych. W internecie pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 2 sierpnia 2023 r. 📢 KRAWCOWA Z MADRYTU odcinek 1. Wyjazd z kochankiem. Streszczenie odcinka [02.08.2023] Sira jest młodą kobietą, która marzy o życiu u boku swojego ukochanego. Sprawy jednak szybko się komplikują. Już teraz przeczytaj streszczenie 1. odcinka "Krawcowej z Madrytu" i dowiedz się, o czym jest serial.

📢 4. etap Tour de Pologne: mapa i plan minutowy przejazdu kolarzy na trasie Strzelin - Opole Trasa 4. etapu Tour de Pologne 2023 wiedzie ze Strzelina do Opola. Uczestnicy do pokonania będą mieć prawie 200 km po mało wymagającym terenie. W programie są m.in. trzy widowiskowe lotne premie. Sprawdź, gdzie dopingować kolarzy, jak wygląda mapa, trasa przejazdu i program minutowy rywalizacji 2 sierpnia. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 2.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii.

📢 Przesławice. Strażacy apelują o oddawanie krwi po wypadku swojego kolegi Strażacy z powiatu proszowickiego apelują o udział w akcji oddawania krwi dla Andrzeja Dynura, druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach oraz radnego gminy Koniusza. Strażak na początku czerwca uległ wypadkowi we własnym domu. Doznał rozległych poparzeń. 📢 Winnice we Dworze w Modlnicy z prezentacją lokalnych produktów i tańcami w XIX-wiecznym stylu Zabawy w stylu szlacheckich rodzin z początku XIX wieku, nauka tańców, etykiety balowej, plener malarski, a do tego piknik z prezentacją lokalnych winnic i zwiedzanie Dworu w Modlnicy - takie atrakcje zaoferowali zarządcy dworu z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gminy Wielka Wieś. Dwór i otaczający go park na mocy porozumienia między uczelnią i samorządem gminnym jest udostępniany mieszkańcom, ich gościom i turystom na pikniki, seanse filmowe, widowiska, spotkania, koncerty.

📢 Samorządowe szkoły podstawowe na medal. 21 podstawówek w Krakowie, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Opublikowaliśmy już ogólne zestawienie szkół podstawowych w Krakowie, które mogą się poszczycić najlepszymi średnimi wynikami z egzaminu 8-klasisty 2023. W tym rankingu - jak się okazało - wysokie pozycje okupują w większości szkoły prywatne, społeczne, katolickie. Teraz natomiast przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje wyłącznie krakowskie podstawówki samorządowe (czyli prowadzone przez miasto Kraków) - te, w których tegoroczny egzamin 8-klasisty poszedł uczniom najlepiej. Informacje o 21 takich szkołach zamieszczamy na kolejnych slajdach. 📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 31.07.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało.

📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim. 📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Uniejów Rędziny. Wiadukt będzie gotowy już we wrześniu? Budowa wiaduktu nad linią LHS w Uniejowie Rędzinach może zakończyć się kilka miesięcy przed planowanym terminem. W tej chwili trwają już przygotowania do ułożenia asfaltu na przeprawie. 📢 Proszowice. Pechowy sparing Proszowianki i Promienia. Trener odwieziony z boiska karetką W sobotnim meczu sparingowym Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 3:2. Potyczka zostanie jednak zapamiętana głównie z powodu urazu, jakiego doznał asystent trenera gospodarzy Mariusz Głąbicki. Z boiska został odwieziony karetką do szpitala z połamanymi żebrami. 📢 Proszowice. Przez miasto przeszedł kolejny Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej Kilkadziesiąt osób przeszło przez Proszowice dla upamiętnienia 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Tradycyjnie odwiedzili miejsca pamięci, poświęcone wydarzeniom z czasów II wojny światowej, gdy okolice Proszowic i Kazimierzy Wielkiej przez około dwa tygodnie były wolne od okupantów.

📢 Małopolskie Święto Czosnku pod Krakowem. Promują tradycję kulinarną i rodzimą kulturę ludową XIII Małopolskie Święto Czosnku odbędzie się w tym roku w niedzielę, 30 lipca w Prandocinie w gminie Słomniki przy współpracy z gminą Radziemice. Oba te samorządy od lat stawiają sobie za cel promocję czosnku - tutejszego produktu regionalnego. Święto staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Jego organizowanie przerwała pandemia, teraz wraca z wieloma atrakcjami. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

