Prasówka 4.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar stodoły pod Krakowem. W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży pożarnej”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar stodoły pod Krakowem. W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży pożarnej Jak podaje portal Patrol998-Małopolska na swoim profilu w mediach społecznościowych w Wielmoży (pow. krakowski) doszło do pożaru stodoły. Ogień pojawił się blisko zabudowań oraz ścierni.

📢 Plac zabaw w Zabierzowie powstał bez pozwoleń. Nadzór budowlany go zamknął, bo tam zginęło czteroletnie dziecko Nieszczęsny plac zabaw przy prywatnym przedszkolu w Zabierzowie został zamknięty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Plac dla małych dzieci usytuowano na podziemnym zbiorniku wodnym, który stał się miejscem tragedii. Zginął tam mały, czteroletni chłopiec. Wstępne, nieoficjalne wyniki sekcji zwłok wskazują, że dziecko utonęło. Teraz okazuje się, że plac zabaw powstał "na dziko", nie było pozwolenia na jego użytkowanie, bo nikt o taki dokument nie występował.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [3.10.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

Prasówka 4.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy rok na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z nowymi kierunkami i Ogrodem Profesorskim rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został we wtorek (3 października) uroczyście zainaugurowany. W tym roku na tej krakowskiej uczelni studiować będzie ponad 15 tysięcy osób, z czego 7 tys. 117 to studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W nowym roku nie zabraknie nowości na UEK.

📢 Miechów, Pałecznica. Złodziej nie nacieszył się łupem. Czeka go proces Miechowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradł posesję położoną na terenie gminy Miechów, zabierając m. in. elektronarzędzia. Skradzione łupy udało się odzyskać. Sprawca kradzieży to mieszkaniec gminy Pałecznica w powiecie proszowickim. 📢 Kawalerki na wynajem w Krakowie. Idealne mieszkanie dla singla lub studenta! Ich ceny zwalają z nóg. Zobacz oferty, ceny i zdjęcia Jeszcze kilka lat temu, aby wynająć kawalerkę w Krakowie, wystarczyło mieć na ten cel około 1000 złotych. Obecnie nie ma o tym mowy. Ceny najmu kawalerek z zawrotną prędkością poszybowały w górę. Obecnie trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami. W zależności od lokalizacji ceny wahają się do 2000 do 3000 złotych. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd kawalerek oferowanych na wynajem w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia i ceny!

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 33. Bójka Pelin w klubie. Streszczenie odcinka [11.10.23] Pelin idzie z Feritem do klubu. Dochodzi do bójki z inną dziewczyną. Z jakiego powodu? Co rodzina Ferita będzie chciała ukryć przed dziennikarzami? Przeczytaj streszczenie 33. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 34. Zły stan zdrowia Halisa. Streszczenie odcinka [12.10.23] Wszyscy martwią się o to, aby zdjęcie do zostało opublikowane. Wszystko ze względu na Halisa. Co mu dolega? Dlaczego Pelin jest załamana? Przeczytaj streszczenie 34. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 35. Wyjątkowy prezent dla Hattuc. Streszczenie odcinka [13.10.23] Halis wykazuje się swoją hojnością, a Kazim ma powody do złości. Co się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 35. odcinka serialu "Złoty chłopak" 📢 Przyszli inżynierowie rozpoczęli nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska zainaugurowała we wtorek (3 października) swój 79. rok akademicki. W Bazylice św. Floriana została odprawiona msza święta, po czym ulicą Warszawską na główny kampus PK przeszedł przeszedł pochód profesorów i studentów uczelni, który w tym roku wrócił do scenariusza inauguracyjnych uroczystości po pandemicznej przerwie. W tym roku akademickim na ośmiu wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie około 12,5 tysiąca studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych studentów nowo przyjętych na studia I i II stopnia.

📢 Kraków. Wielkie wykopy pod rondem Polsadu. Powstaje tam podziemny przystanek. To element trasy tramwajowej do Mistrzejowic Rozpoczęły się prace przy budowie podziemnego przystanku "Rondo Polsadu" na nowej trasie tramwajowej do Mistrzejowic. Z początkiem tego tygodnia ekipy budowlane przystąpiły do budowy ścian szczelinowych. Czym dokładnie się zajmują i w jaki sposób przeprowadzane są wykopy? 📢 Tragedia na placu zabaw w Zabierzowie. Prokuratura: do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie śmierci 4-latka Do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie tragicznego wypadku na placu zabaw w Zabierzowie k. Krakowa, gdzie w czwartek, w trakcie pobytu w przedszkolu w zbiorniku wypełnionym wodą, utonął 4-letni chłopiec – podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [3.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Gmina Miechów doceniona za inwestycje w ochronę środowiska Gmina Miechów zajęła drugie miejsce w konkursie #ekoLIDER z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kapituła doceniła miechowski samorząd za inwestycje proekologoiczne, zrealizowane w ostatnich latach przy u dziale środków funduszu. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 32. Ferit chce mieć dziecko. Streszczenie odcinka [10.10.23] Ferit chce zostać ojcem, jednak Seyran nie do końca jest przekonana do tego pomysłu. Co wówczas pomyśli Ferit? Koniecznie przeczytaj streszczenie 32. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 31. Odpowiedni kandydat na męża. Streszczenie odcinka [09.10.23] Halis ma dla Kazima nietypową propozycję. Z kolei Ferit poznaje prawdę na temat swojego małżeństwa. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 31. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 27. Wspólna noc z Pelin. Streszczenie odcinka [03.10.23] Yusufchce włamać się do Seyran, wpada na ciekawy pomysł. Tymczasem Kazim chciał wezwać policję. Czy nadal podtrzyma to postanowienie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 27. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 29. Kazim dusi swoją córkę. Streszczenie odcinka [05.10.23] Kazim jest wściekły na Seyran, gdy ta nie chce wyjawić mu, gdzie znajduje się Suna. Czy jej siostra w końcu się odnajdzie? Za co Seyran będzie wdzięczna Feritowi? Przeczytaj streszczenie 29. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Przychody Cracovii sięgnęły 40 milionów złotych – wynika z raportu „Finansowa Ekstraklasa” za sezon 2022/2023 Kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy osiągnęły łącznie 921 mln złotych przychodów w sezonie 2022/2023. To historyczny rekord. Pierwsze miejsce w raporcie „Finansowa Ekstraklasa”, przygotowanym przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton we współpracy z Ekstraklasą SA, zajął Lech Poznań. Cracovia, której piłkarze zajęli na boisku 7. lokatę, dzięki przychodom sięgającym 40 mln zł uplasowała się w rankingu na 9. pozycji.

📢 Mariusz Kamiński: Polska wznawia kontrole na granicy ze Słowacją Podjęliśmy decyzję o wznowieniu od północy tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją – poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak dodał, kontrola zostaje przywrócona na 10 dni, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że okres ten zostanie przedłużony. 📢 Budowa S7 w Małopolsce. Mija rok prac na odcinku Miechów – Szczepanowice. Jakie postępy? Kiedy koniec? Mija rok od rozpoczęcia budowy odcinka S7 Miechów – Szczepanowice. Zaawansowanie prac przekroczyło już półmetek. Ta trasa połączy funkcjonujące już w województwie małopolskim odcinki ekspresówki na północ od Krakowa, a późniejsze rozpoczęcie jej budowy jest konsekwencją odwołań od decyzji środowiskowej. Inwestycja ma być gotowa w sierpniu 2024 roku. 📢 Miejsce w Krakowie, gdzie ciche opactwo graniczy głośnym stadionem. Mogiła w Nowej Hucie Wcześniej opisywaliśmy miejsce w Nowej Hucie, które jest idealne pod spacery i rekreację, w rejonie ulicy Bulwarowej. Ale dalej na południe mamy podobną oazę spokoju w Krakowie. Wiejska zabudowa wzdłuż ulicy Klasztornej, którą docieramy do opactwa w Mogile wraz z jego starym drewnianym kościółkiem i terenami zielonymi, błoniami mogilskimi. A dalej most Wandy, Wisła, klub jachtowy. Są też i głośniejsze miejsca - stadion Hutnika Kraków i wyznaczająca granice tego rejonu Krakowa trasa S7 ze stosunkowo nowym mostem na Wiśle im. kardynała Franciszka Macharskiego.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 3 do 7 października [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 3.10.23 Zakład energetyczny poinformował o zaplanowanych wyłączeniach prądu. Przerwy w dostawie prądu wystąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o zaplanowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej od wtorku 3 października do soboty 7 października.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Dziedzictwo odc. 127. Yaman trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [09.10.23] Kiraz jest w pełni przekonana, że Ali korespondował z Melisą. Tymczasem Yaman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. A czy Sedat zmieni zesnania? Przeczytaj streszczenie 127. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 128. Romantyczny gest Yamana. Streszczenie odcinka [10.10.23] Yaman nadal przebywa w szpitali. Kiraz myśli, że Ali ma dziewczynę. Jaka jest prawda? Dlaczego mężczyzna ciągle przebywa z Melisą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 128. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 129. Udziały w firmie dla Seher. Streszczenie odcinka [11.10.23] Yaman powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że czuje coś do Seher. Dowiaduje się także prawy o swoim wyjściu na wolność. Kiraz z kolei dziwnie się zachowuje. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 129. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 130. Ikbal chce skłócić Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [12.10.23] Ikbal jest wściekła, gdy odkrywa, że Yaman i Seher zbliżają się do siebie. Z kolei Kiraz jest coraz bardziej zazdrosna o Melisę, a ta coraz bardziej zauroczona Alim. Jak to się skończy? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 131. Dzieciństwo Seher. Streszczenie odcinka [13.10.23] Seher jest obrażona na Yamana po tym, gdy dowiaduje się, że chciał dać jej część udziałów w firmie. Jak mężczyzna jej to wytłumaczy? Czy Kiraz w końcu pogodzi się z Melisą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 123. Nielegalni uchodźcy. Streszczenie odcinka [03.10.23] Kiraz po raz kolejny ponosi porażkę w pracy. Tymczasem Yaman może wpaść w duże kłopoty - co policja znajdzie w jego garażu? Już teraz przeczytaj streszczenie 123. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Tyle płacimy dziś za warzywa i owoce na placach targowych w Krakowie. A jak rosły ceny przez ostatnie trzy lata? Wybraliśmy się na krakowskiej place targowe by zobaczyć ceny warzyw i owoców, jesienne ceny. Inflacja spada, ale powoli, nie oznacza to też jednak, że wrócimy do cen z czasów pandemii. Z kolei zmiany w cenach przez ostatnie dwa lata przeanalizował portal PanParagon. Ceny produktów spożywczych w Polsce od 2020 roku zmieniły się diametralnie. Za niektóre artykuły płacimy obecnie ponad dwukrotnie więcej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 198. Sprzedaż pracowni krawieckiej. Streszczenie odcinka [07.10.2023] Manuela źle znosi zachowanie Justa. Tymczasem Felipe myśli o propozycji Arandy. Jaką decyzję podejmie? Przeczytaj streszczenie 198. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 202. Proces Germana już za tydzień. Streszczenie odcinka [12.10.2023] German w końcu dowiaduje się, kiedy rozpocznie się jego proces. Cayetana myśli wyłącznie o sobie. Czy będzie wyrozumiała wobec ludzi, od których odkupiła kamienice? Przeczytaj streszczenie 202. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 203. Kolejna życiowa porażka. Streszczenie odcinka [13.10.2023] German wraz z Felipe przygotowuje się do swojej pierwszej rozprawy. Tymczasem Rosina jest załamana. Czego nie chce powiedzieć Maximilianowi? Przeczytaj streszczenie 203. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 204. Spotkanie o północy. Streszczenie odcinka [14.10.2023] Leonor postanawia wyznać prawdę na temat "Rozdroża". Z kolei Rosina wraz z mężem mają swoją tajemnicę, której nie chcą nikomu ujawnić. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 197. Strzelanina na Akacjowej. Streszczenie odcinka [06.10.2023] Dochodzi do protestu mieszkańców i strzelaniny, podczas której ranny zostaje jeden z nich. Susana z kolei orientuje się, że Tano ją okradł. Komu o tym powie? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 197. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 193. Wypłynięcie w rejs. Streszczenie odcinka [02.10.2023] Menuela okłamuje samą siebie i swoją matkę. Tymczasem Juliana postanawia wyjechać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 193. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 195. Leandro zastawił zakład krawiecki. Streszczenie odcinka [04.10.2023] Leandro nie ma pieniędzy. Postanawia więc zastawić zakład krawiecki. Tymczasem Rosina ma powody do zmartwień. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 195. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 196. Tano zostaje złodziejem. Streszczenie odcinka [05.10.2023] Justo po raz kolejny traci nad sobą kontrolę i znęca się nad Manuelą. Susana dowiaduje się, co zrobił Leandro. A co ukradnie Tano? Przeczytaj streszczenie 196. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Paznokcie na JESIEŃ 2023: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Wzory i pomysły na jesienne paznokcie. Zobacz inspiracje! 03.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 3.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krakowskie CBA zatrzymuje. Lewe faktury VAT na aż 121 mln zł Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Krakowie w ramach wspólnego śledztwa z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zatrzymali 10 osób na terenie Wielkopolski, a kolejnego podejrzanego zatrzymano przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 3.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj. 📢 Prasówka 3.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki”?

📢 Magiczne zdjęcia nocnego Krakowa i Wawelu. Miasto jak ze snu, spowite mistyczną mgłą. Zobacz zdjęcia naszej Czytelniczki Nasza Czytelnicza przysłała nam zdjęcia Krakowa i Wawelu, które zrobiła w niedzielę 1 października o godz. 4 nad ranem. Widzimy na nich wzgórze zamkowe i Kraków otulone mistyczną mgłą, która ukazuje piękno naszego miasta w zupełnie nowym świetle. Można mieć przez chwilę wątpliwości, czy to sen czy jawa.

📢 Szczytniki. Nocne zderzenie na feralnym skrzyżowaniu W poniedziałek późnym wieczorem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na skrzyżowaniu dróg w Szczytnikach koło Proszowic. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym zespołem pojazdów. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń. 📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Pościg ulicami Wieliczki, sprawca rozbił kilka samochodów. Teraz mu grozi 12 lat odsiadki Wieliccy kryminalni po pościgu zatrzymali 23-letniego kierującego oplem, który przewoził amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 12 lat więzienia. Podejrzany za swój czyn odpowie w warunkach recydywy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i poręczenie majątkowe.

📢 Kraków. Wielka reklama zdemontowana, kamienica przy Piłsudskiego odsłonięta! Tak działa uchwała krajobrazowa. Patrzcie i podziwiajcie Po wielu latach zasłaniania gigantyczną siatką reklamową - teraz w końcu kamienica przy ul. Piłsudskiego 40 (róg Alej Trzech Wieszczów) jest widoczna. Zabytek przesłaniają obecnie tylko rusztowania remontu. Zakończenie robót - według żółtej tablicy informacyjnej, którą można jeszcze znaleźć na miejscu, rozpoczętych w listopadzie zeszłego roku - miało nastąpić 30 września. Płachta reklamowa zniknęła więc zgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej, która wyznacza sztywny termin dla reklam zawieszanych na czas remontu.

📢 Wypadek w Skawinie. Samochód osobowy potrącił 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na drodze. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe.

📢 Wielkowiejski Targ, czyli zdrowa oferta produktów lokalnych i badań profilaktycznych Na ostatni Wielkowiejski Targ przyszli nie tylko smakosze produktów lokalnych, ale także ci, którzy chcieli zadbać o zdrowie. Tym razem w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś wykonać badania profilaktyczne. Były stoiska Narodowego Funduszu Zdrowia i oferty terapeutów. 📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem.

📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii.

📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Powstał punkt pogotowia i stacjonowania karetki w gminie Czernichów. Ratownicy medyczni będą bliżej pacjentów Nowy punkt zespołu ratownictwa medycznego z kartką podstawową działa w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Oficjalne otwarcie było 2 października w drugim dniu stacjonowania karetki w tym miejscu. Dotychczas na tutejszy teren dojazd ratowników do pacjenta był jednym z najdłuższych w rejonie działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Nowy punkt stacjonowania karetki umieszczony w Nowej Wsi Szlacheckiej jest 24 punktem pogotowia krakowskiego, a umieszczona tutaj karetka jest 39. w dyspozycji pogotowia.

📢 Janusz Filipiak w szpitalu, ważne decyzje w Comarchu. Tymczasową prezes krakowskiej firmy została Anna Pruska. Co z Cracovią? W sobotę do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w stanie krytycznym trafił Janusz Filipiak, prezes MKS Cracovia SSA i firmy Comarch. Obie instytucje nie informują o stanie zdrowia Janusza Filipiaka, natomiast komputerowa firma podjęła ważną decyzję odnośnie kierowania przedsiębiorstwem.

📢 Proszowice. Od dzisiaj można parkować na dwóch nowych parkingach „park and ride” W poniedziałek (2 października) w Proszowicach zostały oddane do użytku dwa parkingi typu park and ride. Łącznie mogą pomieścić ponad setkę samochodów. Według założeń mają odciążyć miasto od pojazdów, pozostawianych na wiele godzin na ulicach i chodnikach. Jeden z parkingów jest połączony z powstająca ścieżką rowerową Eurovelo-11. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 2.10.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 2.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza. 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 03.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 To nowość dla pasażerów krakowskiego MPK. Takie agloekspresy już kursują! Od 2 października na linii nr 301 kursują autobusy przegubowe. 18-metrowe pojazdy obsługują trasę z Nowego Kleparza do dworca w Niepołomicach w dni robocze. 📢 Koniec laby! Studenci wracają na uczelnię! Zobaczcie najlepsze memy! Po wakacyjnej przerwie studenci wracają do nauki!. Specjalnie na tę okazję, aby nieco umilić im powrót do trudnej uczelnianej rzeczywistości, przygotowaliśmy zbiór najciekawszych i najzabawniejszych memów. Niektóre z nich potrafią rozbawić do łez! Zobaczcie sami! 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad. 📢 Ulicami Krakowa przeszedł "Marsz dla lepszej Polski". Wyszli, aby wspierać "Marsz Miliona Serc" W pierwszą niedzielę października na ulice Krakowa tłumnie wyszli mieszkańcy. Marsz "Dla lepszej Polski", w którym wzięli udział obywatele i obywatelki ma na celu wesprzeć "Marsz Miliona Serc", który organizowany jest w tym samym czasie w Warszawie. W Krakowie organizatorem manifestacji jest Komitet Obrony Demokracji, który do uczestnictwa zaprosił wszystkie prodemokratyczne partie.

📢 Uniwersytet Jagielloński zainaugurował nowy 660. rok akademicki. Mocne wystąpienie rektora UJ: "Należy zawołać o opamiętanie" W niedzielę (1 października), najstarsza polska alma mater - Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki 2023/2024. Uroczystość zainaugurowała msza św. w Kolegiacie św. Anny, a następnie tradycyjny orszak profesorów przeszedł ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ, gdzie odbyły się główne uroczystości. 📢 Kraków. Dwa filmy tłumaczą dlaczego wprowadzono zakaz wędkowania i połowu ryb na Zakrzówku W sieci pojawiły się filmy, które mogą tłumaczyć konieczność wprowadzenia zakazu połowu ryb na Zakrzówku. Na jednym widzimy okazałego suma wypoczywającego na dnie. Na drugim wyłowioną przez płetwonurka głowę suma, która zapewne została odcięta po tym jak pozostała część ryby stała się produktem na obiad.

📢 Szklana. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów. Dwie osoby zostały zostały przewiezione do szpitala. Odcinek drogi między Posądzą a Proszowicami był zablokowany do godziny 18.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Tokio 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Meksyku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 500 w Tokio.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Wiązanki na Wszystkich Świętych. ZDJĘCIA. Stroiki i wiązanki na cmentarz CENY Wszystkich Świętych już za niecały miesiąc. Zastanawiacie się, jakie wiązanki i stroiki wybrać na groby bliskich? Jakie są ceny wiązanek na Wszystkich Świętych? Ceny są różne, ale najczęściej wahają się od 55 do 120 zł za stroik. Sprawdźcie wzory wiązanek na Wszystkich Świętych zarówno z żywych kwiatów, jak i ze sztucznych. 📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Marek Jakubiak o wywiadzie posłanki Urszuli Zielińskiej