Prasówka 4.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katowice w latach 70., 80 i 90. XX wieku. Tak wyglądała wówczas stolica województwa katowickiego, które zlikwidowano 25 lat temu”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice w latach 70., 80 i 90. XX wieku. Tak wyglądała wówczas stolica województwa katowickiego, które zlikwidowano 25 lat temu Niemal 25 lat temu zlikwidowano województwo katowickie, a w jego miejsce powstało większe województwo śląskie. Stolicą obydwu regionów są Katowice. Dzisiaj to dynamicznie rozwijające się, nowoczesne miasto. A jak wyglądało u schyłku lat 70. oraz w latach 80. i 90., kiedy było stolicą województwa katowickiego? Zobaczcie zdjęcia Katowic z tego okresu. Na zdjęciach z lotu ptaka miasto już wtedy wyglądało imponująco.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [4.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia brutto i netto grudniowych emerytur [4.12.2023] Rozpoczynają się wypłaty emerytur w grudniu. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych.

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [4.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy! [4.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [4.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [4.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [4.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [4.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [4.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [4.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [4.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [4.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Numery boczne na radiowozach - co oznaczają? Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja [4.12.2023] Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 04.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kto liderem, miejsca Polaków w sezonie 2023-2024 W Pucharze Świata w skokach narciarskich klasyfikacja generalna aktualizowana jest po każdym konkursie indywidualnym. Zawodnicy zdobywają punkty także do rankingu drużynowego, czyli Puchar Narodów (dorobek wszystkich skoczków). Kto liderem w sezonie 2023-2024? Jakie miejsca zajmują Polacy?

📢 Pod ciężarem śniegu zawalił się dach hali magazynowej w Spytkowicach na Podhalu Zalegający śnieg był powodem zawalenia się dachu hali magazynowej w Spytkowicach w pow. nowotarski. W hali zaparkowane były maszyny do odśnieżania. Dach hali opar się na pojazdach. 📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [zdjęcia - 4.12.2023 r.] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [4.12.2023 r.] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur od marca [4.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Horoskop dzienny na 5 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 5 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Drugi konkurs PŚ w Lillehammer dzisiaj znów mało udany dla Polaków. Nietypowa sytuacja Wąska Wyniki drugiego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer (niedziela, 3 grudnia) nie przyniosły przełomu dla polskiej reprezentacji. Punkty zdobyło tylko dwóch naszych zawodników: 22. był Dawid Kubacki, 25. Piotr Żyła. Zwyciężył - po raz czwarty w tym sezonie - fenomenalny Austriak Stefan Kraft.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 3.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 3.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 3.12.2023 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Krakowskie urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zasłużeni otrzymali medale Uroczystą mszą świętą w katedrze na Wawelu rozpoczęto obchody 156. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego (ur. 5 marca 1867 r.) i 82. rocznicy śmierci marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (zm. 2 grudnia 1941 r.). Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie oddano hołd Marszałkowi przed jego sarkofagiem. Złożono także kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Druga część uroczystości odbyła się pod kopcem Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Tarnowa. Na 488 kilometrze zderzyły się dwa samochody. Interweniowały służby, są osoby poszkodowane Do niebezpiecznego zdarzenia na 488 kilometrze A4 koło Tarnowa doszło w niedzielne (3 grudnia) popołudnie przed godz. 16. W wypadku brały udział dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj na żywo: Puchar Świata w Lillehammer. Jakie wyniki Polaków? Transmisja stream online Dzisiaj skoki w PŚ w Lillehammer, oto wyniki na żywo. Najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie od piątku do niedzieli (1-3 grudnia 2023) powalczą w Norwegii, odbędą się kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. Gdzie oglądać live? Z Pucharu Świata będzie dziś transmisja stream online. 📢 Urodzinowe morsowanie z "Kaloryferem" na Bagrach. Do klubu dołączyli nowicjusze Krakowscy miłośnicy zanurzania się w zimnej wodzie weszli w sezon zimowy. W niedzielę na Bagrach członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" uczcili - oczywiście kąpielą - 22. urodziny tego klubu. Odbył się też chrzest "świeżaków", osób dołączających do grona członków klubu. Morsy odwiedził też św. Mikołaj.

📢 Intensywne opady śniegu w Krakowie. Torowiska tramwajowe były zasypane! Od piątkowej nocy w Krakowie niemal przez cały czas pada śnieg. W całym mieście panują trudne warunki atmosferyczne. Problemy z przejazdem w niektórych miejscach miały autobusy MPK, których trasy były skracane. Podobne kłopoty miały tramwaje, w kilku miejscach doszło do awarii trakcji i wykolejeń spowodowanych śniegiem na torowiskach. Sytuacja uległa poprawie dopiero w niedzielę, późnym popołudniem. 📢 Zimowe Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich w pięknej scenerii. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich to cykl biegów odbywający się w Lesie Wolskim. Po raz pierwszy w tej edycji biegacze-amatorzy rywalizowali w wyjątkowych warunkach - pełnej zimy. Po sobotnich opadach śniegu w Krakowie trasy były mocno zaśnieżone. Nie przeszkadzało to jednak śmiałkom.

📢 Krakowscy MotoMikołaje znowu w akcji. Wsiedli na motocykle w szlachetnym celu Jeszcze w sobotę wyglądało na to, że ich przejazd jest zagrożony przez atak zimy i zasypane ulice. A jednak w niedzielę znów można było zobaczyć Mikołajów na motocyklach na ulicach Krakowa, zmierzających do szpitala w Prokocimiu. Celem powracających tu co roku MotoMikołajów jest to, by wywołać szeroki uśmiech na twarzach małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego. 📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w styczniu 2024. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Zakopianka Rdzawka-Nowy Targ. Na święta nie zostanie otwarta nawet część nowej drogi Turyści wybierający się na święta i sylwestra do Zakopanego nie będą zadowoleni. Nie ma bowiem szans, by otwarty został jeden z odcinków budowanej nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Choć niektóre fragmenty wyglądają na gotowe, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad nie zakłada wpuszczenia aut na te fragmenty nowej drogi. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

📢 Dziedzictwo odc. 171. Yaman wyrzuca Zuhal z rezydencji. Streszczenie odcinka [11.12.23] Zuhal jest wściekła na Seher i nadal próbuje jej zaszkodzić. Co takiego zrobi, że Yaman wyrzuci ją z rezydencji? Czego domyśli się Ali? Koniecznie przeczytaj streszczenie 171. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 172. Frat imponuje Neslihan. Streszczenie odcinka [12.12.23] Frat próbuje przypodobać się Neslihan. Wszystko idzie po jego myśli. Tymczasem Ibrahim chce przeprosić Czarną. Czy mu się to uda? Koniecznie przeczytaj streszczenie 172. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 173. Zuhal wpada w śpiączkę. Streszczenie odcinka [13.12.23] Zuhal nadal nie wybudziła się ze śpiączki po wypadku. Ikbal jest załamana. Co będzie próbowała wymusić na Seher i Yamanie? Dlaczego Seher będzie czuła się skrępowana? Już teraz przeczytaj streszczenie 173. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 4 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 4 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 3.12.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto horoskop finansowy na jesień 3.12.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Bardzo intensywne opady śniegu w Krakowie. Miasto zasypane, paraliż komunikacji miejskiej! IMGW wydało ostrzeżenie Przez całą noc z piątku na sobotę i niemal całą sobotę w Krakowie intensywnie padał śnieg. Kolejnej nocy mieliśmy powtórkę i w niedzielę... nadal pada. W całym mieście panują trudne warunki atmosferyczne. Problemy z przejazdem w niektórych miejscach mają autobusy MPK, ich trasy są skracane. Podobne kłopoty mają tramwaje, w kilku miejscach doszło do awarii trakcji i wykolejeń. Kłopot mają też zmotoryzowani. Choć na krakowskie ulice wyjechały pługi, jest ogromny problem z utrzymaniem drożności przejazdu. Tymczasem IMGW zapowiada kolejne intensywne opady. 📢 Co trzeba zrobić, by uniknąć mandatu w zimie? To ważne, bo można stracić nawet 3000 zł i "zarobić" 12 punktów karnych Do niedawne 500 zł, ale teraz już 3000 zł mandatu i 12 pkt karnych można otrzymać za wyjechanie na drogę publiczną nieodśnieżonym autem. Na tym nie koniec, bo 300 zł i 8 pkt karnych grozi kierowcy za odśnieżanie wcześniej uruchomionego samochodu, albo 500 zł i 8 pkt karnych za nieodśnieżone tablice rejestracyjne. To tylko niektóre kary, które czekają kierowców nieprzygotowanych do podróży w zimowych warunkach.

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Pięć tirów utknęło na zakopiance pod Krakowem. Nie mogą wyjechać na wzniesienie Tiry zablokowały przejazd na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice. W sobotę, 2 grudnia wieczorem pięć samochodów ciężarowych utknęło, bo nie mogą pokonać podjazdu na wzniesienie. Blokując pas w kierunku Zakopanego. Sypiący śnieg utrudniał przejazd. Droga krajowa była kilkakrotnie odśnieżana, ale wciąż padał śnieg, jezdnia jest śliska i wiąż zasypywana śniegiem.

📢 Na Rynku rozbłysło największe drzewko świąteczne w Krakowie. Świerk zdobi 26 tys. energooszczędnych światełek Pogoda zapewniła naturalne dekoracje dla tego wydarzenia, pokrywając Kraków białym puchem. W sobotni wieczór na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się uroczyste rozświetlenie największej choinki w mieście. Jest to świerk ozdobiony 26 tysiącami lampek zmieniających barwę, jak podkreślają miejscy urzędnicy - światełkami energooszczędnymi.

📢 32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechało kilka tysięcy słuchaczy Tysiące słuchaczy zjechało w sobotę 2 grudnia do Torunia na obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Nie zabrakło na nich polityków Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Zima w powiecie krakowskim. Ślisko, zasypane ulice, autobus wypadł z drogi, tiry stoją na poboczach, blokują przejazdy Śliskie podjazdy na drogach nie do pokonania. W Zelkowie w gminie Zabierzów autobus aglomeracyjny MPK wypadł z drogi. To miejscowość, która jest położona wysoko, są podjazdy, zakręty, a dziś śliskie zasypane drogi. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Okazało się nie ma osób poszkodowanych. Autobus wyciągają służby drogowe.

📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 2.12.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 2.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Powiat miechowski. Ciężkie warunki na drogach Intensywne opady śniegu spowodowały drastyczne pogorszenie warunków jazdy na drogach powiatu miechowskiego. W piątkowy wieczór kierowcy informowali o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Miechowa. W sobotę rano samochody ciężarowe, które nie były w stanie wyjechać na wzniesienia blokowały drogi m. in. w Falniowie i w Cieplicach. Mimo działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za stan dróg, ciągle padający śnieg sprawia, że na większości traktów jest ślisko. 📢 Oto najczęściej wyśmiewane marki samochodów w Polsce. Najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 2.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 68. Ferit coraz bardziej docenia Seyran. Streszczenie odcinka [01.12.23] W rezydencji zaczyna panować nowy rygor. Kto wprowadzi nowe zasady? Z kolei Ferit zaczyna doceniać Seyran. Czym tym razem go zaskoczy? Już teraz przeczytaj streszczenie 68. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 165. Seher i Yaman przyjeżdżają do rezydencji. Streszczenie odcinka [01.12.23] Yaman zabiera Seher do rezydencji. Jak jego przyszła żona zareaguje na jej wystrój? Czy Zuhal w końcu odpuści? Przeczytaj streszczenie 165. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Jakimi sprawami zajmują się w Sejmie posłowie z Małopolski? Rekordzista zasiada w 11 zespołach parlamentarnych Aż 41 posłów reprezentuje w Sejmie RP mieszkańców województwa małopolskiego. Ślubowanie złożyli oni 13 listopada i stali się pełnoprawnymi członkami niższej izby parlamentu. Większość poza podstawowymi obowiązkami wiążącymi się ze sprawowaniem mandatu, postanowiła skupić się także na dodatkowej pracy. Sprawdziliśmy do jakich komisji, podkomisji i zespołów parlamentarnych należą małopolscy posłowie. 📢 Podhale: Góralskie memy. Zobacz, jakie poczucie humoru mają górale! Oto najlepsze góralskie memy 28.11.2023 Góralskie memy są jeszcze odrobinę niedoceniane w polskim internecie. Ale już my nad tym popracujemy! Jeśli połączymy góralską gwarę, poczucie humoru oraz samą formę, jaką jest żartobliwa grafika w postaci mema, otrzymujemy wybuchową mieszankę, która każdemu poprawi humor. Zobacz najlepsze i najbardziej zabawne góralskie memy! Hej!

📢 Tak wygląda raj miłośników miniaturowych pociągów. Tłumy na wystawie w Nowej Hucie W pierwszy grudniowy weekend do Nowej Huty zjechali mali i duzi pasjonaci makiet kolejowych. I nie zawiedli się tym, co zobaczyli w Nowohuckim Centrum Kultury: makieta w skali H0 (1:87) o łącznej długości torów przekraczającej 130 metrów a na niej wagony, lokomotywy, semafory i zwrotnice oraz otaczający kolejowe tory krajobraz.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w kwalifikacjach PŚ w Lillehammer Polacy wykonali normę. Najwyżej Żyła, najniżej... Kubacki Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer były pomyślne dla Polaków, wszyscy awansowali do sobotniego konkursu. Wielkiego przełomu w słabo rozpoczętym sezonie jednak nie ma. Najlepszy w naszej ekipie był Piotr Żyła - 17.; najgorszy okazał się niespodziewanie Dawid Kubacki, któremu wcale dużo nie brakło, by odpaść na tym etapie. Wygrał Stefan Kraft.

📢 Te kamienice w centrum Krakowa są na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg. Kosztują grube miliony! Rynek nieruchomości w Krakowie nigdy nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać oferty sprzedaży kamienic. Niektóre z nich zlokalizowane są w samym centrum miasta. Chciałbyś zostać właścicielem kamienicy? Zobacz, ile musiałbyś za nią zapłacić. Oto przegląd najciekawszych ofert. 📢 Gmina Nowe Brzesko. Przetarg na projekt mostu na Wiśle… unieważniony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie unieważnił ogłoszony w październiku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Wiśle, który ma powstać między miejscowościami Śmiłowice (gmina Nowe Brzesko) a Świniary (gmina Drwinia). Postępowanie prawdopodobnie zostanie wkrótce powtórzone. 📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych.

📢 Kolejny inwestor w „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Firma produkuje m.in. podzespoły do aut elektrycznych We wschodniej części Krakowa powstanie oddział największego polskiego producenta podzespołów elektronicznych. Reprezentujący sektor zaawansowanych technologii Fildeltronik pozyskał od Kraków Nowa Huta Przyszłości SA parcelę o powierzchni 4,3 hektara przy ulicy Igołomskiej i wniesie istotny wkład w proces rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

📢 Kraków. Schron przeciwlotniczy powstaje w... piwnicy nowohuckiego bloku. Tomasz Mierzwa chce pokazać, że każdy może to zrobić w trzy dni Jedna osoba powinna sobie poradzić z przekształceniem piwnicy w bloku w schron w przeciągu trzech dni. To, co nam jest potrzebne to głównie kreatywność, bo wyposażenie schronu można zbudować z rzeczy, których używamy na co dzień - blaty mebli, zepsuty stolik, stara miska itd. - mówi Tomasz Mierzwa z Fundacji Freedom Space, która wspiera ludzi w kryzysie, np. w sytuacji wojny.

📢 Nowy hotel stanie w centrum Krakowa tuż obok Dworca Głównego. Inwestor, Orbis, już rozpoczął budowę Grupa AccorInvest, właściciel spółki Orbis rozpoczął w Krakowie budowę hotelu. Będzie to siódmy hotel Grupy AccorInvest/Orbis w stolicy Małopolski, pod marką z portfolio Accoru w segmencie lifestyle. Otwarcie hotelu zaplanowane jest w drugim kwartale 2025 r. Hotel powstaje w centrum miasta przy ul. Worcella. 📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż będzie opowiadać widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów. 📢 Magia wspólnego czytania. Jak książki wpływają na rozwój dziecka? Czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z literaturą? Być może była to bajka czytana przez rodziców przed snem, która przenosiła Cię do świata pełnego przygód. Te chwile nie tylko budowały bliskość z rodzicami, ale także rozbudzały wyobraźnię i ciekawość świata, wspierały Twój rozwój. W dobie powszechnej cyfryzacji warto przypomnieć, jak wiele korzyści niesie ze sobą czytanie dzieciom tradycyjnych książek. Podkreśla to kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Pieśni adwentowe. Najpiękniejsze i najpopularniejsze pieśni, które śpiewa się w czasie adwentu [LISTA] Adwent to niezwykle radosny czas w kościele chrześcijańskim, który przypomina oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa, czas refleksji, modlitwy, świadomego przeżywania wiary. W skład adwentu wchodzą cztery niedziele - pierwsza z nich rozpoczyna w kościele chrześcijańskim rok liturgiczny. Oprócz tego jedną z najbardziej znanych tradycji w tym okresie jest śpiewanie pieśni adwentowych. Zobacz, które z nich są najpopularniejsze. Z pewnością je słyszałeś!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Wideo szkolenie wojsko