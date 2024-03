Prasówka 5.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek na drodze w powiecie tarnowskim. W Kąśnej Górnej samochód uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby, trzecia jest reanimowana”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek na drodze w powiecie tarnowskim. W Kąśnej Górnej samochód uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby, trzecia jest reanimowana Dwie osoby nie żyją, a trzecia jest ciężko ranna i walczy o życie po wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (4 marca) w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic w powiecie tarnowskim. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Seria wypadków ciężarówek w powiecie krakowskim. Zderzenia na drogach krajowej nr 7 i A 4 oraz wojewódzkiej nr 774. Są osoby poszkodowane Poniedziałkowe popołudnie i wieczór, 4 marca 2024 r. okazało się niebezpieczne dla kierowców samochodów ciężarowych w powiecie krakowskim, ale także autobusu i osobówki. Na A4 w okolicy Balic doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym, a wcześniej do zderzenia samochodu ciężarowego z autobusem rejsowym w Mogilanach na zakopiance. Potem groźniejsze zdarzenia miało miejsce podczas wypadku dwóch pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 774 w Zabierzowie. Tam były osoby poszkodowane.

📢 Autobus nie zmieścił się pod wiaduktem. Zablokował ulicę w Myślenicach Wiadukt w Myślenicach na ul. Kazimierza Wielkiego okazał się za mały dla autobusu. Pojazd wjechał pod wiadukt i utknął. Kierowca w ten sposób uszkodził dach swojego pojazdu. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby. Występują utrudnienia w ruchu.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [5.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [5.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [5.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Horoskop dzienny na 5 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 5 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację.

📢 Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe Węzeł Grębałów będzie się składał z kilkunastu obiektów - najwięcej będzie wiaduktów przechodzących nad ulicami Łowińskiego, Kocmyrzowską i torami kolejowymi. Najbardziej spektakularne "rondo" będzie łączyło obie ulice z drogą ekspresową S7. Zakończenie prac tego ogromnego obiektu planowane jest na listopad tego roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa jednego z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych w Polsce! 📢 Nowa Lewica przedstawiła kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna apeluje: "Głosujcie na Lewicę!" Nowa Lewica rozpoczęła trasę kampanijną po całej Polsce. Jej pierwszym przystankiem był Kraków, gdzie w poniedziałek, 4 marca, na Placu Matejki zaprezentowano listy w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Na konferencji prasowej byli obecni: wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula, wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek oraz posłanka na Sejm RP Daria Gosek-Popiołek. - Dziś w Krakowie jesteśmy po to, żeby zaapelować: głosujcie na listy Lewicy! Głosujcie na kandydatów Lewicy! - mówił wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

📢 Proszowice. Kogo wprowadzi Trzecia Droga? Kandydaci już zarejestrowani Trzecia Droga również zarejestrowała już swoje listy wyborcze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi w powiecie proszowickim. Połączone siły Polskiego Stronnictwa ludowego, Polski 2050, ale także Koalicji Obywatelskiej, zamierzają ubiegać się o mandaty Rady Powiatu, rad wszystkich gmin oraz o dwa stanowiska wójtów i jedno burmistrza. 📢 Grzegorz Lipiec (KO) startuje do Sejmiku z hasłami rozwoju komunikacji i walki o czyste powietrze Pośród haseł są m.in.: doprowadzenie do tego, by krakowianie korzystali na terenie miasta z szybkiej kolei aglomeracyjnej, powołanie pełnomocnika ds. budowy sieci rowerowych czy sprawienie, że Małopolska będzie "eko" - walka o czyste powietrze. Kandydat do Sejmiku Grzegorz Lipiec (KO) w poniedziałek na konferencji prasowej na krakowskich Plantach przedstawił swoją propozycję programową. Jak zaznaczył, konsultował ją z posłanką Katarzyną Matusik-Lipiec oraz posłem i byłym marszałek województwa Markiem Sową.

📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem. 📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Po śmierci dziecka w zabierzowskim przedszkolu zaczęła się procedura likwidowania placówki. Gmina wykreśla ją z rejestru Dzieci z zabierzowskiego Niepublicznego Przedszkola "Radosne Nutki" muszą pożegnać się ze swoją placówką. Zostanie zlikwidowana, po tym jak jesienią ubiegłego roku doszło tam do tragicznego zdarzenia i śmierci 4-letniego chłopca na placu zabaw. Przedszkole zostaje wykreślone z ewidencji placówek oświatowych gminy Zabierzów. A to w konsekwencji oznacza zamknięcie przedszkola. 📢 Proszowice. Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało listy kandydatów Proszowiccy działacze Prawa i Sprawiedliwości zarejestrowali listy wyborcze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. PiS ma zamiar walczyć o mandaty Rady Powiatu, rad czterech gmin oraz stanowisko burmistrza Nowego Brzeska.

📢 Biały miś z Krupówek ukarany mandatem. Wcześniej zabronił znanej aktorce nagrać krótki film. "Leje się potworny hejt na Zakopane" Mężczyzna, który w przebraniu białego misia nagabuje turystów na płatne zdjęcia na dolnych Krupówkach, został ukarany mandatem karnym. Stało się to po tym, jak pochodząca z Zakopanego aktorka Hanna Turnau opublikowała nagranie, w którym miś uniemożliwił jej nakręcenie telefonem filmiku na deptaku. - To nie pierwszy mandat nałożony na tego mężczyznę – mówi Marek Trzaskoś, komendant zakopiańskiej straży miejskiej.

📢 Wielka akcja policji przeciwko kibolom na krakowskich osiedlach. „Zero tolerancji” Krakowscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania wymierzone w przestępczość pseudokibiców. Akcja objęła krakowskie osiedla i miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zapobieganie chuligańskim wybrykom. Funkcjonariusze reagowali w przypadkach naruszeń prawa. Nie obeszło się bez zatrzymań i mandatów. 📢 Kraków. Ostry spór o łącznicę kolejową na Żabińcu. Deweloper kontra PKP. Jest list otwarty Od lat PKP PLK planuje kolejną łącznicę kolejową w Krakowie. Tym razem w rejonie Żabińca. Możliwe, że w planie miejscowym dla tego obszaru Krakowa rezerwa pod łącznicę zostanie zabezpieczone i właściciele działek nie będą mogli tam budować domów czy bloków. O tym zdecydują radni miejscy. Budowie sprzeciwia się m.in. deweloper, firma Angel Poland i wystosowała list otwarty w tej sprawie. Wylicza, że jeśli jej plany inwestycyjne przez łącznicę zostaną zablokowane miasto może być zmuszone zapłacić nawet 250 mln zł odszkodowania. PKP PLK chce natomiast budować łącznice dla rozwoju kolei miejskiej i aglomeracyjnej.

📢 Kościelec. Teraz już w szkole musi być ciepło. Termomodernizacja pochłonęła ponad 5 mln złotych Szkoła Podstawowa w Kościelcu przeszła w ostatnich latach termomodernizację połączoną z wymianą kotłowni i centralnego ogrzewania. Dzięki inwestycji, która pochłonęła ponad pięć milionów złotych, powinny się skończyć trwające od wielu lat problemy z ogrzewaniem obiektu. Prace zostały zw dużej części sfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Awaria systemu sterowania ruchem drogowym w Krakowie. Problemy od rana, korki na drogach i potrącenie pieszych W Krakowie w poniedziałek rano doszło do awarii systemu sterowania ruchem drogowym. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, nie działało przynajmniej kilkanaście sygnalizacji świetlnych. Ekipy już podjęły działania naprawcze. Przyczyną utrudnień jest brak napięcia. 📢 Patostreamer z Krakowa Marek M. ps. "Czujny" został zatrzymany za granicą. Był poszukiwany przez policję Marek M. to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. Odpowiadał z tzw. wolnej stopy. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, wysłano za nim list gończy. Mężczyzna został właśnie zatrzymany za granicą.

📢 Podejrzane znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Mają dość hałasu z obwodnicy autostradowej Krakowa. Wnioskują o ekrany akustyczne Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji do ministra infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w sprawie instalacji ekranów akustycznych przy obwodnicy autostradowej A4. 📢 Horoskop dzienny na 4 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 4 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 231. Yaman chce wziąć prawdziwy ślub. Streszczenie odcinka [07.03.24] Seher jest zszokowana i podekscytowana słowami Yamana. Mężczyzna coraz bardziej jej imponuje. Zuhal grozi siostrze. Czym ją szantażuje? Przeczytaj streszczenie 231. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 229. Bora oświadcza się Neslihan, a Ikbal wraca do domu! Streszczenie odcinka [05.03.24] Ali wciąż nie może pogodzić się ze stratą Kiraz. Mężczyzna zachowuje się coraz bardziej irracjonalnie. Tymczasem mieszkańcy rezydencji mają powody do radości, a Neslihan zostaje zaskoczona. Przeczytaj streszczenie 229. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Dziedzictwo odc. 228. Życie Yamana w niebezpieczeństwie. Grożą mu seryjni mordercy. Streszczenie odcinka [04.03.24] Zuhal jest przerażona, gdy okazuje się, że mordercy czyhają także na Yamana. A kogo zaatakuje Ali? Przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 324. Tajemnicza przeszłość Cayetany. Streszczenie odcinka [07.03.2024] Cayetana dostaje dziwne sprawozdanie lekarskie. Okazuje się, że w przeszłości miała operację. O co dokładnie chodzi? Z jakiego powodu wzruszy Rosina się? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 324. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 323. Służące zostają zwolnione. Streszczenie odcinka [06.03.2024] Tak jak zostało powiedziane, służące tracą swoją pracę. Nie wiedzą, co teraz począć. Czy Leonor postanowi coś zrobić z tym faktem? Już teraz przeczytaj streszczenie 323. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 322. Mauro szantażuje szefa. Streszczenie odcinka [05.03.2024] Mauro, mimo bycia policjantem, postanawia zaszantażować swojego szefa. Co będzie chciał w ten sposób uzyskać? Z kim zaprzyjaźni się Teresa? Już teraz przeczytaj streszczenie 322. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 4.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Marcin "Bzyk" Bąk zrezygnował z ubiegania się o urząd prezydenta miasta Do wyborów samorządowych 2024 został ponad miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), ale kampania w Krakowie już nabiera rumieńców. Zaczęło się przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 4.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 4.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 4.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 4.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Remonty i korki w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic, zmiany na al. 29 Listopada i wiele innych Fala nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu. Nadchodzi remont na rondzie Grzegórzeckim - na szczęście prace będą prowadzone nocą. Zmiany w ruchu dotkną również al. 29 Listopada - tu zakończono prace na skrzyżowaniu ze Żmujdzką, ale postępują roboty przy tworzeniu ścieżki rowerowej. Nowych remontów i zmian jest dużo więcej, a równocześnie toczy się przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej i budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Tu plac budowy jest coraz większy. Widać jak tworzony jest podziemny przystanek w tunelu. Prace objęły już nie tylko rondo Polsadu i Młyńską, ale też Lublańską. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 4.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 4.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica" lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady! 📢 Ponad rok potrwają utrudnienia na drodze powiatowej Skawina-Radziszów, ale potem Skawinka nie będzie wylewać się na drogę Droga powiatowa ze Skawiny do Radziszowa na odcinku prawie 1,4 km jest gruntownie przebudowywana. Zostanie podniesiona, co zapobiegnie zalewaniu jej przez rzekę Skawinkę. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. 📢 Gorąca niedziela w Tauron Arenie. Dużo kibiców na finale Pucharu Polski siatkarzy 2024. Zobaczcie zdjęcia Finałowy turniej Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2024 rozgrywany był przez dni (2-3 marca) w Krakowie. Zmagania o prestiżowe trofeum przyciągnęły do Tauron Areny tłumy kibiców. Niedzielny finał oglądała rekordowa - prawie 14 tysięcy - liczba kibiców. W decydującym meczu doszło do niespodzianki, bo Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3:1 z faworyzowanym Jastrzębskim Węglem. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Tłumy biegaczy na koniec zmagań. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich na finiszu - 12. edycja tej imprezy dobiegła końca. Tym razem biegacze mieli świetną pogodę i toczyli ciekawa rywalizację w Lesie wolskim. Jak zwykle dopisała frekwencja - było ponad 900 osób, a nie było to zimowe, a raczej wiosenne bieganie.

📢 Wielkie królestwo planszówek w EXPO Kraków. Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame Na trzy dni Kraków stał się stolicą planszówek. Wszystko to za sprawą drugiej edycji Festiwalu i Targach Gier Planszowych BookGame.

Układanie kostki Rubika na czas, strefa Lego, mistrzostwa Polski w składaniu klocków na czas, planszówki, szachy, RPG, gry terenowe, książki i komiksy to zaledwie kilka atrakcji, jakie przygotowano dla uczestników. W krakowskim EXPO emocje sięgały zenitu. 📢 Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Co to oznacza? 29 lutego Parlament Europejski przyjął rozporządzenie „w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu”. Dokument otwiera drogę państwom członkowskim do przygotowania regulacji krajowych. Nowe przepisy UE mają na celu powstrzymanie nielegalnego najmu krótkoterminowego. O takie przepisy zabiegały należące do Sojuszu Miast Europejskich miasta turystyczne, w których gronie jest także Kraków.

📢 Klasyfikacja medalowa, wszyscy medaliści Halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce 2024 w Glasgow, starty Polaków Kto wygrał w Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce? Kto stanął na podium? Jak poszło Polakom? Jak wygląda klasyfikacja medalowa? Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze wyniki i statystyki z HMŚ w Glasgow, które zaplanowano na 1-3 marca 2024 r. 📢 Bieg Tropem Wilczym pod Krakowem. Pamięć o wyklętych bohaterach i hołd na patriotyczno-sportowej imprezie w Bibicach Około 150 zawodników wystartowało w Biegu Tropem Wilczym pod Krakowem na cześć Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę, 3 marca 2024 r. jak zwykle w Bibicach w gminie Zielonki wytyczono dwie trasy biegu patriotycznego. Jedna na dystansie 5000 m, druga na 1963 m, która jest symbolem - nawiązującym do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych Józefa Franczak ps. Lalek. W Bibicach na tym dystansie zwycięzcą został Kamil Kowalewski z Łukawca na Podkarpaciu, a na 5-kilometrowym dystansie wygrał Mateusz Roman z Krakowa.

📢 Kosiniak-Kamysz, Majchrowski i Kulig pod jednym dachem. To oznacza tylko jedno Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało, by poprzeć w wyborach na urząd prezydencki w Krakowie Andrzeja Kuliga. O decyzji poinformował w niedzielę (3 marca) Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z Jackiem Majchrowskim wziął udział w konwencji wyborczej Andrzeja Kuliga. O wystawieniu przez Koalicję 15 Października wspólnego kandydata Kosiniak-Kamysz powiedział: - Na tym etapie to się nie udało. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Pożar domu w Jaksicach. Utrudnienia na drodze krajowej nr 79 W niedzielę kilka minut przed południem strażacy zostali wezwani do pożaru poddasza domu mieszkalnego w Jaksicach (gmina Koszyce). Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń. Domownicy opuścili budynek przed przybyciem służb. Na miejscu działają trzy zastępy PSP z Proszowic oraz siedem jednostek OSP. Występują utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 79 (odcinek Kraków - Sandomierz). 📢 Witowice. Spowodował kolizję na drodze wojewódzkiej nr 783 i uciekł. Potem sam zgłosił się na policję W sobotę (2 marca) wieczorem doszło do kolizji na drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Witowice (gmina Charsznica). Sprawca zdarzenia zbiegł.

📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Halowe MŚ Glasgow 2024 w lekkoatletyce. Wyniki i program mistrzostw świata, starty Polaków dzisiaj Lekkoatletyka - wyniki HMŚ Glasgow 2024. Halowe Mistrzostwa Świata rozegrane zostaną od piątku do niedzieli 1-3 marca. W programie imprezy w Szkocji jest 26 konkurencji, w stawce są też reprezentanci Polski. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o Halowych MŚ w lekkiej atletyce: wyniki dzisiaj, terminarz dzień po dniu, starty Polaków. 📢 Mieszkańców obudził huk. w nocy na Rondzie Czyżyńskim płonęła zamiatarka MPO Tuż przed północą w sobotę mieszkańców Nowej Huty obudził huk. Odgłosy spowodowała płonąca na Rondzie Czyżyńskim zamiatarka MPO. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. 📢 Kraków w czołówce prestiżowego rankingu wśród dużych miast przyszłości. Zestawienie przygotował magazyn należący do grupyThe Financial Times Czwarte miejsce przypadło Krakowowi w prestiżowym rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości przygotowanym przez fDi Intelligence, magazyn należący do grupy The Financial Times. Trzy pierwsze pozycje zajęły niemieckie metropolie. W pierwszej dziesiątce dużych miast przyszłości znalazło się jeszcze jedno polskie miasto.

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Strażacka młodzież w pełnej gotowości. Rywalizacje na powiatowych zawodach halowych. Górą Narama i Sieciechowice. Sprawdź wyniki 30 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu krakowskiego wzięło udział w sobotę, 2 marca 2024 r. w Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. To forma intensywnego szkolenia pożarniczego dla młodych adeptów OSP. Rywalizowali oni kategoriach chłopięcych i dziewczęcych w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych. Bezkonkurencyjnymi zwycięzcami okazali się reprezentanci gminy Iwanowice: Sieciechowic dziewczęta i Naramy chłopcy. Ale w rywalizacji indywidualnej także okazali się najlepsi. Wyjechali z górą medali i pucharów.

📢 Puszcza Niepołomice ma w Proszowicach wyjątkowego kibica. Mecz jest odskocznią od trudnej codzienności Gdy w ostatnią niedzielę kapitan Puszczy Niepołomice Jakub Serafin wyprowadzał swoją drużynę na mecz ekstraklasy z Zagłębiem Lubin, nie szedł sam. Towarzyszył mu chłopiec ubrany w czapkę i szalik w klubowych barwach. Poruszał się z pewnym trudem i wyglądał na bardzo przejętego. W końcu niecodziennie można wyjść na boisko z kapitanem swojej ukochanej drużyny. 📢 Kraków. Słynny park Reduta z "lasem koszy na śmieci". Dobry na spacer, choć kawiarnia nie działa. Zobaczcie go z drona Jak powstał trąbiły o nim ogólnopolskie media. To park Reduta w Krakowie, który zasłynął tym, że urzędnicy powstawiali tu gęsto kosze na śmieci. Bardzo gęsto. Las koszy istnieje do dziś, a jak wygląda z drona? Postanowiliśmy sprawdzić. Park Reduta to jednak ciągle znakomite miejsce na wiosenne spacery. Ma jeden mankament - miejsce pod kawiarnie, która nie działa.

📢 Siatkówka. Jastrzębski Węgiel pierwszym finalistą Pucharu Polski 2024 w Krakowie. W półfinale wygrał z Bogdanką LUK Lublin W pierwszym półfinale turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Tauron Arenie Kraków Jastrzębski Węgiel w sobotę (2 marca 2024) pewnie pokonał Bogdankę LUK Lublin. Rywala poznał później, po drugim półfinale - zagra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Impreza przyciągnęła do hali na Czyżynach mnóstwo kibiców.

📢 Mieszkańcy zdecydowali, jak zmienią się dzielnice Bieżanów-Prokocim i Podgórze Rozwiązanie problemu odoru, rozwój komunikacji miejskiej i integracja z komunikacją aglomeracyjną, dbałość o infrastrukturę drogową czy tworzenie nowych urządzonych terenów zielonych to zdaniem mieszkańców najbardziej potrzebne działania dzielnic Bieżanów-Prokocim i Podgórze. To wnioski z konsultacji społecznych, jakie odbyły się w ubiegłym roku. 📢 Kolejna odsłona lubianego przez krakowian Kiermashu i targów vintage Kogel Mogel potrwa do niedzieli. Tłumy krakowian odwiedzają wystawy Targi mody i designu, ale też okazja, by zjeść coś smacznego lub uzupełnić domową spiżarnię o zdrowe produkty - wiosenna odsłona Kiermashu 2 i 3 marca w Starej Zajezdni by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 Kraków od godz. 11.00 do 18.00. Kiermashowi towarzyszą Targi Vintage Kogel Mogel. Wstęp wolny.

📢 Horoskop zodiakalny na marzec 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Waga 2.03.2024 HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Ratują żaby w Dolinie Będkowskiej. Budują płotki, przenoszą płazy przez drogę w bezpieczne rejony stawów Płazom ujdzie płazem - to hasło akcji ratowania żab i ropuch, ewentualnie zwierząt, które trzeba ochronić, żeby nie zginęły na drodze. Dlatego grupa pasjonatów w trosce o przyrodę przez kilka dni budowała płotki, żeby nie pozwolić płazom wejść na jezdnię. Organizują też akcje i dyżury przenoszenia wyłapanych przy płotkach żab za drogę w pobliże stawów. Akcji patronuje m.in. "Dziennik Polski".

📢 Kraków. Kaskadowy apartamentowiec odsłania białe ściany. To kolos górujący przy Dworcu Głównym Widok z płyty Dworca Głównego przysłoniła potężna budowa ogromnego bloku. To tzw. kaskadowy apartamentowiec, który w najwyższym punkcie będzie miał 43 metry wysokości. Inwestycja wzbudza duże kontrowersje. Zgody budowlane zostały zdobyte zanim wszedł w życie plan miejscowy, który ograniczył zabudowę do 20 metrów. Budowa postępuje, jeszcze niedawno moloch był szary i zakryty rusztowaniami. Teraz odkrywa powoli swoje białe ściany. A nieopodal już szykuje się budowa kolejnej inwestycji na ruinach Twierdzy Kraków - bloków mieszkalnych i biurowców. 📢 Kraków uruchamia dwie nowe linie autobusowe - od 4 marca. Pojadą tam miniautobusy Od poniedziałku 4 marca uruchomione zostaną w Krakowie dwa nowe połączenia MPK. Autobus nr 198 pojedzie na trasie Mistrzejowice – Zakole, a linia 476 będzie kursować z przystanku „Kostrze OSP” do P+R Czerwone Maki.

📢 Reprezentantki Polski na Halowe MŚ w Glasgow. Zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Halowe mistrzostwa świata zaplanowano na 1-3 marca 2024 roku w Glasgow. W czempionacie wystąpią także reprezentantki Polski. Zobacz polskie lekkoatletki, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz, komu będzie można kibicować w najbliższy weekend - zdjęcia w galerii. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 1.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Oto prawdziwi Janusze Budownictwa! Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! Prawdziwe perełki wśród fuszerek Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność.

📢 Kraków blisko finalizacji wykupu terenów "Krakowianki" w Borku Fałęckim. Powstaną tam nowe baseny Miasto przygotowuje się do budowy kompleksu basenów w Borku Fałęckim. Dotychczas problemem wstrzymującym inwestycję był brak dostępu do terenów. Jest jednak możliwy przełom w tej sprawie. 📢 Mieszkanie w Krakowie z gminnego przetargu. Za takie kwoty kupuje się teraz lokale od miasta 65-metrowe mieszkanie na os. 2 Pułku Lotniczego zostało wylicytowane za ponad 700 tys. zł, a ponad 100-metrowy lokal na krakowskim Kazimierzu został sprzedany za ponad 1,7 mln złotych. Krakowski magistrat poinformował właśnie o wynikach przeprowadzonych 15 lutego przetargów na sprzedaż gminnych nieruchomości w Krakowie. Nie na wszystkie oferowane przez miasto mieszkania znaleźli się kupcy.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami! 📢 TOP 10 najczęściej kradzionych marek i modeli samochodów. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka! W 2023 roku skradziono ponad 5,6 tys. samochodów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ilość kradzieży w ostatnich latach ustabilizowała się na niskim poziomie, ale nie dla wszystkich właścicieli aut będzie to pocieszeniem. Niektóre marki i modele samochodów cieszą się nadal wielkim powodzeniem wśród złodziei. Zobacz ranking TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce i sprawdź, jak wygląda sytuacja w Małopolsce.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 10 nietypowych muzeów w Krakowie. Zwiedzisz je za darmo! Kiedy? Zwiedzanie muzeum w Krakowie za darmo? Wbrew pozorom stolica Małopolski oferuje wiele takich miejsc. Zazwyczaj dniem wolnego wstępu jest jeden dzień wyznaczony w tygodniu - ale zdarzają się też wyjątki - dlatego jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić to dostosowanie swojego grafiku do harmonogramu wybranego muzeum. Oto lista tych najbardziej nietypowych. Sprawdźcie, które muzea w Krakowie i kiedy oferują darmowe wejścia.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu.

📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Dawny Kraków na lotniczych fotografiach. Nie uwierzycie, że tak wyglądał Dzięki lotnikom z pułku lotniczego, którzy stacjonowali na lotnisku Rakowice-Czyżyny, możemy zobaczyć, jak wyglądał Kraków i jego okolice po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zdjęcia pochodzą z archiwum i zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które znajduje się na terenie dawnego lotniska wojskowego i komunikacyjnego i jednocześnie pierwszego lotniska w niepodległej Polsce. Dzisiaj teren ten stanowi część dzielnicy Kraków-Czyżyny. Lotnicze fotografie ukazują także to, co bezpowrotnie zniknęło z krajobrazu Krakowa, jak np. Fort Pszorna w Czyżynach. Zobaczcie, jak bardzo zmieniło się miasto.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.