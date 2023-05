Prasówka 5.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 5.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Horoskop finansowy na maj 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga i Skorpion 5.05.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 5.05.2023.

📢 Dzień Strażaka w Myślenicach. Kwiaty dla patrona i msza św. w sanktuarium W czwartek (4 maja) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy z Myślenic, zarówno ci zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy uczcili go składając kwiaty przy figurze swojego patrona św. Floriana, która stoi na myślenickim rynku. Wzięli też udział w mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Oprócz pocztów sztandarowych we mszy wzięli też udział bliscy strażaków oraz burmistrz Myślenic, a odprawił ją ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiej parafii NNMP. O oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka.

Prasówka 5.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 4.05.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Miechów. Budowa dworca autobusowego. Są już fundamenty Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Miechowie. Na miejscu wyburzonego kilka tygodni temu starego budynku widać już fundamenty nowego obiektu. W całości ma być gotowy latem przyszłego roku. 📢 Matura z polskiego 2023 - tematy, arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z języka polskiego - poziom podstawowy? 4.05.2023 Matura 2023 rozpoczęła się w czwartek 4 maja o godzinie 9:00. Pierwszego dnia egzaminów uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z języka polskiego. Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015 z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze. Pamiętajcie, że po zakończonym egzaminie z j. polskiego znajdziecie u nas arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi. 📢 Matura z j. polskiego - arkusz CKE, tematy i odpowiedzi. Co było na maturze z j. polskiego p. podstawowy? 4.05.23 Mamy już arkusz CKE! Z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie podczas matury z j. polskiego? Opinie maturzystów co do trudności matury z j. polskiego są podzielone. Jedni twierdzą, że była bardzo prosta, inni, że trudna. - Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie. U nas znajdziecie arkusz z zadaniami zarówno z formuły 2015 jak i 2023.

📢 Hybryda żbika z kotem zaatakowała mężczyznę koło Limanowej? Zwierzę było bardzo agresywne, ale przegrało starcie z człowiekiem Agresywny czworonóg zaatakował mężczyznę, który przebywał na terenie swojego gospodarstwa w gminie Dobra niedaleko Limanowej. Według lekarza weterynarii, mogła to być hybryda kota domowego ze żbikiem. Zwierzę rzuciło się na mężczyznę z zębami i nic chciało się odczepić. Do niepokojącego zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Zwierzę nie przeżyło.

📢 Matury 2023 już się rozpoczęły! Egzaminy potrwają do 23 maja. Tak wyglądał pierwszy dzień matur w Krakowie Prawie 25,7 tys. uczniów małopolskich szkół średnich - w tym niemal 8,2 tys. młodych ludzi w Krakowie - rozpoczęło w czwartek (4 maja) maturę egzaminem z języka polskiego. To matura z nowościami, więc budząca pewne obawy. Egzamin dojrzałości w nowej formule będą zdawać pierwsi absolwenci przywróconego czteroletniego liceum. Powracają też - po przerwie pandemicznej - egzaminy ustne.

📢 Tak mieszkają Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch. Ogromna rezydencja skoczka w górach. Zobacz piękny dom Kamila Stocha z malowniczym widokiem Kamil Stoch to trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich. Mimo że w tym sezonie Pucharu Świata nie osiągał spektakularnych wyników, jest uważany za jednego z najlepszych skoczków na świecie. Zobacz, jak komfortowo mieszka na co dzień ulubiony sportowiec Polaków i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Zajrzyj do ogromnego góralskiego domu Kamila Stocha. 📢 Kraków. Już widać zalane betonem fragmenty węzła Grębałów. Ten obiekt będzie górował nad dotychczasowymi drogami i linią tramwajową Małe fragmenty estakady rozpięte są między wielkimi, betonowymi przęsłami przy ul. Kocmyrzowskiej, wokół której trwają intensywne prace nad jednym z najbardziej skomplikowanych węzłów trasy S7. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 4.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Zabudowa zajazdu "Pod Kotwicą" zniknęła z Podgórza. Zabytki łatwiej burzyć niż ratować Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy burzyć. Tak, zabudowa zajazdu była w opłakanym stanie, ale czy to oznacza, że zabytek, świadek historii, choć zaniedbany jest automatycznie skazany na likwidację? W Krakowie raczej tak. Ratowanie zabytków kosztuje, utrudnia budowę apartamentowców, trzeba dbać o procedury, o sam zabytek też, poddawać kontroli. Łatwiej jest wyburzyć i postawić coś nowego, gdzie można wynająć powierzchnie biurowe czy sprzedać drogo mieszkania. Szkoda.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 4.05.23 Horoskop dzienny na piątek 5 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Grzywka w wersji mikro to odważna fryzura, która będzie modna wiosną i latem. Na Met Gali 2023 pojawiła się w niej Emily Ratajkowski Fryzury z grzywką od wielu lat są na topie, a kobiety w różnym wieku i urodzie decydują się na takie uczesanie. Odpowiednio dobrana grzywka może Cię wizualnie odmłodzić, sprawić, że będziesz wyglądała niezwykle kobieco lub dodać Ci tajemniczości. Na Met Gali 2023 Emily Ratajkowski wyznaczyła nowy trend. Na tej uroczystości pojawiła się w mikro grzywce! Jak wygląda taka fryzura i komu będzie pasowała? Koniecznie zobacz.

📢 Majówka 2023 na małopolskich drogach. Znów dużo pijanych kierowców. Rannych i ofiar śmiertelnych było więcej niż przed rokiem Majówka 2023 na drogach. Od 28 kwietnia do 3 maja w Małopolsce doszło do 28 wypadków: zginęły 4 osoby, a 36 zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 125 pijanych kierowców oraz 8 pod wpływem narkotyków. 📢 Zmarł Wacław Szczotkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach W nocy z środy na czwartek (3/4 maja) zmarł Wacław Szczotkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach. Funkcję tę pełnił od 2021 roku. Radnym Rady Miejskiej był natomiast od 2010 roku. W tej i poprzedniej kadencji stał na czele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Miał 62 lata. 📢 Wspaniałe stulecie odc. 257. Polka uwodzi księcia. Streszczenie odcinka [12.05.23] Mustafie udaje się uratować ojca przed zamachem. Czy teraz ich stosunki ulegną poprawie? Kogo będzie uwodzić Anna Jagiellonka? Przeczytaj poniższe streszczenie

📢 Zakazany owoc odc. 214. Przyjacielska pomoc. Streszczenie odcinka [11.05.23] Halit jest wdzięczny, ponieważ jego przyjaciele zdecydowali się mu pomóc. Z kolei Yildiz nieco zaskakuje Zehrę i Lilę. Jaką propozycję im złoży? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 211. Halit bankrutuje. Streszczenie odcinka [08.05.23] Halit jest na skraju bankructwa. W dodatku dobijają go wiadomości na temat stanu majątkowego Yildiz. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 211. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Krótkie paznokcie mogą wyglądać zjawiskowo. Zobacz, jakie kolory i zdobienia uatrakcyjnią twoje dłonie Krótkie paznokcie mogą o wiele lepiej prezentować się, niż te długie. Wystarczy o nie zadbać i je odpowiednio pomalować. Sprawdź najpiękniejsze zdobienia, które sprawią, że Twoje dłonie będą wyglądać kobieco, elegancko i oryginalne.

📢 Hawaje w Osieku. Błękitna woda, parasolki w drinkach i na plaży. W godzinę od Krakowa i 12 minut od Oświęcimia. Zobaczcie zdjęcia! Marzą wam się Hawaje albo Malediwy, lub inna plaża na egzotycznej wyspie, ale przeraża cena i długa podróż? Możecie spełnić wakacyjne marzenie - zaledwie 64 km od Krakowa i niespełna 13 od Oświęcimia, w miejscowości Osiek (pow. oświęcimski) w Molo Resort znajdziecie odkryty basen. Błękitna woda, wygodne leżaki, parasole i świetnie wyposażone beach bary pozwolą wam poczuć się, jak na wakacjach w ciepłych krajach. Nic tylko rozłożyć ręcznik i odprężyć się w promieniach słońca. Zobaczcie, jak tam jest.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Budowa "sądeczanki". Wydanie decyzji środowiskowej pod koniec wakacji? Wybór przebiegu trasy budzi nadal wiele kontrowersji Coraz bliżej budowy „sądeczanki", czyli drogi ekspresowej z Nowego Sącza do Krakowa. Najpewniej pod koniec wakacji zostanie wydana decyzja środowiskowa, co da zielone światło budowie najbardziej wyczekiwanej inwestycji drogowej. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje postępowania przetargowe na projekt i budowę drogi, która wedle zapowiedzi ma być gotowa do 2029 roku. Czy to się uda?

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywają się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłonią drużynę, która awansuje do rozgrywek elity. W turnieju są też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze dzisiaj, tabelę - z kiedy i z kim grają Polacy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 4.05.23 Horoskop dzienny na czwartek 4 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 4.05.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 4.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 4.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 4.05.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 4.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 4.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Zakleszczona osoba w zmiażdżonym aucie. Do tragedii doszło na DK 7 w Wesołej Wypadek śmiertelny w miejscowości Wesoła w powiecie krakowskim na DK 7. Kierujący pojazdem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ranna osoba, nieprzytomna była wydobywana z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Prowadzona długo resuscytacja nie przyniosła efektu. Poszkodowany 35-letni mężczyzna zmarł. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 4.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Ciemna strona turystycznych atrakcji. Przełęcz Chyszówki pod Mogielicą zamieniła się w majówkę 2023 w wielki parking Ten kto w majówkę szukał dzikości przyrody na przełęczy Rydza Śmigłego (Chyszówki) mógł mocno się zawieść. Miejsce to w ostatnich latach zmieniło się nie do poznania. Pojawiły się domy letniskowe, karczma, przygotowywane są kolejne atrakcje dla turystów. A że ci coraz częściej w góry jadą autem, to pojawił się też ogromny parking.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 4.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje!

📢 Kraków. Te inwestycje powstały i powstaną dzięki igrzyskom europejskim. Miasto robi wyliczankę 350 milionów złotych – taką dotację na inwestycje infrastrukturalne otrzymał Kraków w ramach odbywających się tego lata igrzysk europejskich. "To pieniądze na konkretne inwestycje drogowe, które po zakończeniu sportowych zmagań będą służyć mieszkańcom jeszcze przez długie lata" - zapewniają urzędnicy miejscy. Pytanie czy dzięki pieniądzom na igrzyska mieszkańcy dostali coś dodatkowego, czy może w kryzysie udało się załatać dziury budżetowe tam, gdzie pieniędzy brakowało na inwestycje, które i tak miały i musiały powstać bez igrzysk.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Nocny wypadek w Mszanie Dolnej. Ściął barierkę, wbił się w betonowe schody Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego - w środę około godziny 21 doszło do groźnego wypadku gdzie kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w metalową barierkę a następnie w betonowe schody. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na miejscu interweniował patrol policji oraz zastęp strażaków z OSP, celem usunięcia pozostałości po kolizyjnych. 📢 Zamek w Dobczycach zainaugurował sezon 2023. Te atrakcje przyciągają turystów! Oferta na wiosnę i lato W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 4.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Kraków. Prace drogowe ruszają od razu po majówce. Gdzie remonty? Jakie zmiany w MPK i utrudnienia w ruchu? Po majówce rozpoczną się kolejne prace drogowe w Krakowie. Niektóre z nich będą się odbywały wyłącznie w nocy. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, będą zmiany w ruchu drogowym, zostaną wprowadzone trasy objazdowe, a także mogą wystąpić niewielkie korekty tras linii autobusowych miejskich i aglomeracyjnych na czas przeprowadzanych prac. Gdzie i kiedy będą trwały prace? Szczegółowo opisujemy to poniżej.

📢 Horoskop maturalny 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź prognozy przed egzaminem dojrzałości 4.05.2023 Horoskop maturalny 2023. Czas matur to nie lada wyzwanie... Na co powinieneś zwrócić uwagę? I przede wszystkim: jak pójdzie ci matura? Na te i inne pytania odpowiedziała wróżka Mariposa, dzieląc się z maturzystami cennymi wskazówkami. Zobacz, na co warto uważać i czego unikać pisząc maturę! Przeczytaj nasz horoskop maturalny 2023. 📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 04.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest majówka! Sezon na grillowanie 2023 [04.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Majówka na Rynku w Skawinie ze strażakami. Dobroczynna, edukacyjna, koncertowa i w deszczu Wprawdzie na corocznej majówce #ŚWIĘTUJEMYzPOMPĄ! pogoda nie dopisała, ale stawili się strażacy z wszystkich 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy Skawina.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 4.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Krakowskiej wojsko wyprzedaje sprzęt. Od samochodów i kajaków po puzon i fotel dentystyczny. Przetarg AMW na rzeczy z demobilu [04.05] Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Hokejowe MŚ. Oni walczą o awans - oto reprezentanci Polski na mistrzostwa świata Dywizji 1A w 2023 r. W MŚ w hokeju Dywizji 1A Polacy walczą o awans do elity. Poznaj reprezentantów Polski na turniej mistrzostwa świata 2023, które rozgrywane są na przełomie kwietnia i maja. Zdjęcia - w GALERII. 📢 Groźne zderzenie dwóch samochodów w Nowej Hucie. Są osoby poszkodowane Około godziny 20.00 w środę, 3 maja na skrzyżowaniu Alei Róż z ulicą Edwarda Rydza Śmigłego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Osoby poszkodowane trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują służby. Występują też utrudnienia w ruchu. 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem.

📢 Patriotyczne śpiewanie w samym sercu miasta. Pojawiły się tłumy! 3 Maja to w Krakowie od lat okazja, by spotkać się w centrum miasta i wspólnie zaśpiewać. Mimo niesprzyjającej aury, tak było i w tym roku. Na Małym Rynku artyści Lochu Camelot zaintonowali pieśni patriotyczne, nie zabrakło krakowian chętnych do wspólnego śpiewania. 📢 II Myślenicki Bieg na Skocznię za nami. Ponad pół setki śmiałków na starcie W środę (3 maja) na terenie dawnej skoczni narciarskiej K-45 w masywie Uklejny odbył się II Myślenicki Bieg na Skocznię. Był wydarzeniem towarzyszącym myślenickim obchodom Narodowego Święta 3 Maja. Na starcie stanęło 54 uczestników. Na mecie pierwszy zameldował się Adam Wójcik. Wśród kobiet najszybsza była Iwona Piekarz.

📢 Uniejów Kolonia. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym W środę (3 maja) popołudniu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Uniejowie Kolonii (gmina Charsznica) doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu, 39-letni mieszkaniec gminy Charsznica.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy. Samochód osobowy zawisł na barierach W środę, 3 maja w Modlnicy w gminie Wielka Wieś na drodze krajowej nr 94 doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z trasy i zawisł na barierach. 📢 Maryla Rodowicz coraz szczuplejsza! Piosenkarka zdradziła sekret swojej metamorfozy! Zobacz, jak się obecnie prezentuje Maryla Rodowicz to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest niezwykle barwną postacią polskiej sceny muzycznej. Od 50 lat dostarcza Polakom wiele radości. Artystka zdradziła, że od wielu lat zmaga się z nadwagą. W zeszłym roku przeszła operację kolan i aby wrócić do formy musiała sporo schudnąć i przejść na specjalną dietę. Efekty widać gołym okiem! 📢 100-metrową flagę nieśli ulicami Krzeszowic. Wielka manifestacja patriotyzmu. Uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja W Krzeszowicach 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono niosąc wielką flagę narodową ulicami miasta. Ten pochód z biało-czerwoną składał się przede wszystkim z uczniów miejscowych szkół podstawowych i średnich, przybył minister Andrzej Adamczyk, władze samorządowe różnych szczebli, przedstawiciele organizacji i instytucji lokalnych i ponadlokalnych.

📢 Krakowskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Msza święta, pochód patriotyczny i akty nabycia obywatelstwa polskiego Tradycyjnie w stolicy Małopolski obchody święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się złożeniem kwiatów najpierw pod pomnikiem Hugona Kołłątaja, a następnie pod pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej przy ul. Powiśle. O godz. 10 w katedrze wawelskiej rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy ze Wzgórza Wawelskiego, gdzie rozdano biało-czerwone flagi, wyruszył pochód patriotyczny, który Drogą Królewską przeszedł na plac Matejki. – To, co najważniejsze, chcemy zabezpieczyć w najlepszych rękach. I to są ręce Maryi – mówił ks. prof. Jacek Urban w święto Konstytucji 3 maja na Wawelu.

📢 Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Przez rynek przemaszerowała defilada Defiladą służb mundurowych, jaka odbyła się na myślenickim rynku zakończono uroczyste obchody Narodowego Święta 3 Maja w Myślenicach. Wzięły w niej udział Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice, straż pożarna, zarówno zawodowa jak i jednostki ochotnicze, policja, szkolne poczty sztandarowe oraz Strzelcy Rzeczypospolitej, a w ich szeregach najmłodszy uczestnik defilady. Wcześniej w myślenickim sanktuarium została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny.

📢 Proszowice. Wczesne i deszczowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały być inne niż poprzednie. I były, choć ich scenariusz napisali tyleż organizatorzy, co kapryśna wiosenna pogoda. 📢 Memy o maturze 2023. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o egzaminach maturalnych. Tak z matury śmieją się internauci Tuż po majówce rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci. 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 3.05.23 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Dziedzictwo odc. 27. Yaman zostaje raniony nożem. Streszczenie odcinka [12.05.23] Yaman postanawia spotkać się z wrogiem. Niespodziewanie w jego plecy wbija się nóż. Czy mężczyzna przeżyje? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 27. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 88. List pożegnalny. Streszczenie odcinka [11.05.2023] Manuela chce po raz ostatni skontaktować się z Germanem. Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wypadek w Zabierzowie na drodze krajowej. Zderzenie trzech pojazdów, są osoby poszkodowane We wtorek, 2 maja doszło do wypadku na ul. Krakowskiej w Zabierzowie. To droga krajowa nr 79. Na tej trasie, przy wjeździe do Zabierzowa (okolice sklepu Lidl) zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane.

📢 Chodnik w Brzoskwini budzi kontrowersje. Po skargach mieszkańców gmina odpowiada po raz drugi i wyjaśnia wątpliwości Mieszkańcy Brzoskwini od siedmiu lat zabiegają o budowę chodnika przy drodze powiatowej. Proszą o tę inwestycję w powiecie krakowskim i w gminie Zabierzów, bo takie zadania są od lat organizowane jako inicjatywy samorządowe, co oznacza, że samorządy realizują je wspólnie. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś. 📢 Wiosna, czas na rowery! MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Skoro przyszła wiosna i wszyscy wsiadamy na rowery, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Groźny pożar dwóch domów w Wieliczce. Mieszkańcy zostali ewakuowani, jedna osoba poparzona W poniedziałek, 1 maja 2023 r. w Wieliczce wybuchł pożar domu. Zaczęło się palić na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego. Ogień rozwijał się tak intensywnie, że zajęło się także poddasze sąsiedniego budynku. 📢 W Ojcowie zainaugurowali sezon turystyczny 2023: niezwykła przyroda, skały i zabytki. Hasło przewodnie "Bezpiecznie na szlaku" Ojcowski Park Narodowy ze swoimi pięknymi szlakami, zachwycającymi skałami, ruinami zamku, stawami, potokami - to wymarzone miejsce spacerów, rekreacji. Tutaj powiat krakowski zainaugurował w sobotę, 29 kwietnia sezon turystyczny pod hasłem "Bezpiecznie na szlakach". 📢 Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty Ponad 80 osób wystartowało w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Gniazdowicach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie klubu Petarda z wielokrotnym mistrzem świata i Europy Łukaszem Czaplą na czele.

📢 Zakazany owoc odc. 209. Służąca zostaje szpiegiem. Streszczenie odcinka [04.05.23] Ostatnio Nadir oświadczył się Yildiz. Wszyscy zastanawiają się, czy kobieta przyjmie jego oświadczyny. W jej życiu znowu dużo się dzieje. A dla kogo będzie szpiegować służąca? Przeczytaj streszczenie 209. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Strażacy z OSP Lipnik cieszą się z nowego auta i świętują jubileusz W niedzielę (30 kwietnia), czyli jeszcze przed obchodzonym 4 maja Dniem Strażaka, strażacy-ochotnicy z Lipnika (gm. Wiśniowa) świętowali dwa ważne wydarzenia. To poświęcenie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej OSP Lipnik. Ważnym punktem uroczystości były podziękowania dla tych, bez których nowego pojazdu nie udałoby się zakupić. Było ich naprawdę wielu a ich wsparcie było dla strażaków nieocenione.

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zarabie na każdą porę roku. Jest tu co robić i zimą i wiosną Zarabie w Myślenicach to miejsce wyjątkowe, bo jak mało które umożliwia uprawianie tak wielu aktywności. Narciarstwo, łyżwiarstwo, biegi, w tym biegi górskie, jazda na rowerze, nordic walking to tylko niektóre z nich. Nawet ci, którzy tych sportów nie uprawiają docenią spacer i widok gór i rzeki Raby. Nie dziwi więc, że nigdy nie brakuje tu ludzi i tak było też w niedzielę, szczególnie, że pogoda dopisała i choć to jeszcze zima można się było cieszyć promieniami słońca.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZ] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy arkusz zadań z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura 2015. Język polski, poziom podstawowy Liceum i Technikum PYTANIA, ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI Matura 2015 POLSKI. Ponad 37,6 tys. małopolskich maturzystów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku uczniowie liceów ogólnokształcących piszący maturę zgodnie z nowymi zasadami musieli wykazać się znajomością "Lalki" Bolesława Prusa i napisać rozprawkę na temat "Wola człowieka czy niekontrolowane siły decydują o losie ludzkim?" lub dokonać interpretacji wiersza poetki z USA Elizabeth Bishop: "Ta jedna sztuka". Zobaczcie arkusze, pytania, zadania z CKE. 📢 Matura 2015. Język polski, poziom podstawowy. Lalka i ludzkie dylematy ARKUSZE PDF, PYTANIA, TEMATY Matura 2015. 4 maja 2015 roku ponad 37,6 tys. małopolskich uczniów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z jakiemi pytaniami musieli zmierzyć się uczniowie? 7 maja na maturzystów czeka matura na poziomie rozszerzonym. U nas po egzaminie znajdziecie arkusze CKE.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

