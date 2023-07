Prasówka 5.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów”?

Prasówka 5.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Oto najnowsze wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

Prasówka 5.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Jak poszedł egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie i powiecie krakowskim? Prymusi nie tylko spod Wawelu Absolwenci podstawówek wiedzą już, jak im poszło na egzaminie ósmoklasisty, który zdawali w maju. W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępną informację o wynikach, które pokazują, że w skali całej Polski najlepiej wypadli młodzi ludzie z województwa małopolskiego i mazowieckiego. We wtorek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała bardziej szczegółowe dane - średnie wyniki w powiatach i gminach naszego regionu. Jak się okazuje, prymusami są nie tylko uczniowie ze stolicy Małopolski. Po sąsiedzku mamy nawet dwie gminy, które wyprzedziły Kraków. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [4.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Horoskop dzienny na 6 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 6 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kalkulator emerytury z ZUS 2023. Jaka emerytura mi przysługuje? Jak przeliczyć brutto na netto? Oto poradnik Jak obliczyć emeryturę? Wielu z nas ten temat spędza sen z powiek. Teraz wysokość świadczenia możesz sprawdzić bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił w tym celu specjalne narzędzie. Zobacz, jak obliczyć, jaka przysługuje ci emerytura, a także jak przeliczyć jej kwotę brutto na netto.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 4.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: zdjęcia i ceny Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Wisła Kraków - transfery, newsy, plotki. Nowe kontrakty w piłkarskiej kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków zmienia się na naszych oczach. W szatni "Białej Gwiazdy" ruch jak w tramwaju, piłkarze mijają się w drzwiach. Jedni odchodzą, inni właśnie zajmują swoje nowe szafki. Tutaj podajemy informacje o najnowszych ruchach transferowych w Wiśle oraz dane o nowych kontraktach. Sprawdź, do jakich zmian doszło w pierwszej drużynie Wisły oraz jakich jeszcze możesz się spodziewać. Zamieszczamy też wszelkie spekulacje i plotki na temat Wisły, wyraźnie to zaznaczając. Oto najnowsze newsy dotyczące zespołu Radosława Sobolewskiego. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 DARMOWY tarot na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 4.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź!

📢 Ceny w Morskim Oku w wakacje 2023. Wyliczamy koszt wycieczki. Dojazd, parking, fasiąg - wszystko podrożało. Jakie są ceny w schronisku? Wycieczka do Morskiego Oka w Tatrach w te wakacje będzie bardzo droga. A najdroższym elementem będzie sam dojazd na miejsce i parking. Tatrzański Park Narodowy wszedł właśnie w wysoki cennik jeśli chodzi o postój auta na parkingach na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Wimbledon 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju Wielkiego Szlema w Londynie. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Wimbledonie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Wimbledon 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Wimbledonu.

📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić przy cukrzycy i insulinooporności. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego tu nie wymyślą! 4.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Niektórzy Dzień Wędkarza mają codziennie! Bo wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [4.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Tak pięknie jest w polskiej Prowansji blisko Krakowa. To turystyczna perełka Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 4.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 4.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [4.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Zaginęła 15-letnia Wiktoria Kowalska z Krakowa. Policja prosi o pomoc Wiktoria Kowalska 28 czerwca 2023 roku, pomiędzy godziną 19.00, a północą wyszła z domu przy ul. Ketlinga. Dziewczyna do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 4.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 4.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Kraków. Gorąco wokół budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy przyszli protestować na miejscu wycinki drzew W poniedziałek rozpoczęła się wycinka drzew z powodu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Urzędnicy zapewniali, że usuwają drzewa, które nie stanowią osi sporu z mieszkańcami. Ci jednak uważają inaczej i są przeciwni karczowaniu, szczególnie, że nie mają ostatecznych zapewnień, że faktycznie wycinka zostanie ograniczone. Zorganizowali się i wcześnie rano we wtorek rozpoczęli kolejną pikietę, tym razem na miejscu wycinki drzew przy ul. Młyńskiej. Mało tego, podejmują starania by do budowy linii tramwaju w ogóle nie doszło i nazywają to "opcją atomową". 📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [4.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Powódź tysiąclecia. Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 4.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. 📢 Wraca temat tzw. krakowskiego Manhattanu. Na terenie Rybitw i Płaszowa jednak powstanie dzielnica wysokościowców? Będą konsultacje Urzędnicy przeprowadzą konsultacje w sprawie przyszłości Płaszowa i Rybitw. Pierwotnie planowali tam budowę nowej dzielnicy, ale projekt planu miejscowego, który miał umożliwić budowę tzw. krakowskiego Manhattanu, radni miejscy wyrzucili do kosza. Był to efekt m.in. sprzeciwu przedsiębiorców, którzy obawiali się, że Nowe Miasto zatrzyma ich rozwój, bo nie będą mogli budować m.in. nowych hal magazynowych. Mówią nam, że konsultacje to krok w dobrym kierunku. - O ile nie zostaną przeprowadzone pod tezę - dodają.

📢 Horoskop dzienny na 5 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 5 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 W kamieniołomie, linearny, najdłuższy w Polsce. Oto wszystkie parki Krakowa. Ostatnio powstał kolejny, i to w samym centrum miasta! Kraków ma ponad 50 parków - tak wynika z wyliczeń Zarządu Zieleni Miejskiej. Wiąże się z nimi wiele ciekawych historii. Legenda głosi, że w jednym z krakowskich parków, pod klonem, w 1794 roku odpoczywał Tadeusz Kościuszko. Stąd jego nazwa: Park im. Tadeusza Kościuszki. Z kolei Park im. Wojciecha Bednarskiego położony jest w dawnym kamieniołomie, z którego wydobywano wapień. Ostatnio Kraków zyskał kolejny park: im. Wisławy Szymborskiej, wybitnej poetki i noblistki. Zieleniec - głównie dzięki staraniom mieszkańców - powstał w miejsce parkingu przy ul. Karmelickiej. Został otwarty w niedzielę 2 lipca.

📢 300 zł na "Dobry Start". Można już składać wnioski o dofinansowania na wyprawkę szkolną Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Dokumenty można wysłać tylko elektronicznie. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Do tej pory rodzice złożyli 370 tys. wniosków. Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. 📢 Na ulicy Mariana Słoneckiego w Krakowie pod śmieciarką zapadła się droga. Co tam się stało? Na ulicy Mariana Słoneckiego w Krakowie około południa w poniedziałek, 3 lipca pod samochodem MPGO zapadła się droga asfaltowa. Koła śmieciarki dosłownie zapadły się wraz z asfaltem - tym samym niebezpiecznie pochylając pojazd. Służby już pracują na miejscu, a ulica jest całkowicie zablokowana. Jak poinformował nas Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy ZDMK, na miejsce już udały się służby drogowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa, które niezwłocznie zajmą się awarią. - Samochód zapadł się w pobliżu studzienki kanalizacyjnej. Jej sąsiedztwo mogło mieć wpływ na podmycie drogi i zapadnięcie się jej wraz z pojazdem. W związku z tym, na miejscu działają również służby z Wodociągów Miasta Krakowa.

📢 Magdalena Narożna schudła, zmieniła fryzurę i sposób bycia. Zobacz, jak dzisiaj prezentuje się wokalistka zespołu disco polo Magdalena Narożna dała się poznać szerszej publiczności, jako kobieta z pazurem. Po jej włosach postawionych na sztorc i wygolonych bokach już dawno nie ma śladu! Od tego czasu wokalistka zespołu „Piękni i Młodzi” wielokrotnie eksperymentowała ze swoim wyglądem. Dzisiaj jest nie do poznania. Zobacz, jak się prezentuje. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Święto podkrakowskich winiarzy w Ojcowie. Jurajskie winnice pochwaliły się lokalnymi produktami Przez dwa dni winiarze spod Krakowa oferowali swoje wyroby na VII Jurajskim Pikniku Winnym w Ojcowie. Można było degustować nie tylko najlepsze wina z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale także inne lokalne produkty: sery, owoce, ciasta i desery. Święto winnic organizowano nad stawami w gospodarstwie rybackim Pstrąg Ojcowski.

📢 Horoskop dzienny na 4 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 4 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 3 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 73. Yaman ukrywa się w lesie. Streszczenie odcinka [18.07.23] Ali i Kiraz są zdruzgotani zbliżającym się ślubem dziewczyny. Tymczasem Yaman ukrywa się w lesie. Czy Seher przekona go do zmiany zdania i pozostania w kraju z Yusufem? Przeczytaj streszczenie 73. odcinka "Dziedzictwa" 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 71. Z kim chce zostać Yusuf? Streszczenie odcinka [14.07.23] Seher obawia się, że Yaman wywiezie chłopca. Każe mu wybrać między nią a Yamanem. Kogo wybierze chłopiec? Czy Ali dowie się o ślubie Kiraz? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 Dziedzictwo odc. 68. Yaman porywa Yusufa. Streszczenie odcinka [11.07.23] Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć Yusufa. Mężczyzna nie wraca jednak z chłopcem do domu. Z kolei Sultan chce pozbyć się Kiraz. Co zrobi, gdy usłyszy jej historię od Alego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 63. Kto jest narzeczoną Alego? Streszczenie odcinka [04.07.23] Yaman próbuje dowiedzieć się, kto zrobił donos do opieki społecznej. Tymczasem Sultan pojawia się na stypie. Którą z kobiet weźmie za narzeczoną Alego? Przeczytaj streszczenie 63. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 I po igrzyskach w Krakowie. Zostaliśmy z rozkopanym miastem i cięciami w komunikacji Igrzyska Europejskie w Krakowie się skończyły, związane z nimi zmiany w ruchu i utrudnienia znikają. Będzie lepiej dla kierowców i pasażerów? Wątpliwe. Rusza front prac remontowych, nie ma kibiców, można miasto rozkopać. Tramwaje nie pojadą Mogilską i Grzegórzecką, zmiany na przebudowywanej al. 29 Listopada. Ograniczona jest komunikacja miejska, a jak donoszą pasjonaci patrzenia urzędnikom na ręce - kolejne kursy są po cichu wycinane. Lipiec w Krakowie? Upał, tłok i remonty. A do tego rusza budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i remont mostu Dębnickiego.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023] Na Akacjowej już wszyscy wiedzą o kłamstwach Manueli. Kobieta nie może już więcej liczyć na swoich przyjaciół. Tymczasem Guadalupe ma kolejne kłopoty. Co tym razem się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 132. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 130. Cayetana chce odzyskać męża. Streszczenie odcinka [11.07.2023] Ceyetana widzi szansę na to, aby odzyskać uczucia swojego męża. Z kolei German jest załamany. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 3.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 W Krakowie odbyła się ceremonia zakończenia Igrzysk Europejskich 2023. Obejrzyjcie zdjęcia ze stadionu Wisły Na stadionie Wisły odbyła się ceremonia zakończenia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Zanim zgasł znicz z Ogniem Pokoju, na płycie pojawili się sportowcy biorący udział w 12-dniowej imprezie. Wielką owacją zostali powitani przede wszystkim Biało-Czerwoni, którzy zdobyli 50 medali. Po oficjalnych przemówieniach zawodnicy i kilkanaście tysięcy widzów bawiło się w rytm muzyki zaproponowanej przez artystów, wśród których byli Doda, Justyna Steczkowska, Sara James i Viki Gabor. Na scenie prezentowało się ponad 150 tancerzy Egurrola Dance Studio. Obejrzyjcie zdjęcia z ceremonii. 📢 Tragiczny wypadek w Lubomierzu. Nie żyje była policjantka z Nowego Targu, jej syn jest w szpitalu Tragiczny wypadek motocyklistów w Lubomierzu w pow. limanowskim. Kobieta zmarła na miejscu. 51-latka to była policjanta wydziału ruchu drogowego z Nowego Targu. W ciężkim stanie jej jest syn.

📢 Organizatorzy ogłosili sukces igrzysk europejskich i oceniali frekwencję na trybunach W niedzielę, 2 lipca, kończą się III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Nadszedł czas podsumowań. Wrażeniami związanymi z największą tegoroczną sportową imprezą w Europie podzielili się organizatorzy podczas specjalnej konferencji. Podkreślano, że zawody miały wysoki poziom sportowy i dzięki transmisjom telewizyjnym oraz internetowym oglądały je miliony widzów. Z wypełnieniem obiektów sportowych było różnie. Nie brakowało dyscyplin, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale były też takie, które odbywały się przy pustych trybunach. 📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy.

📢 Był parking, jest park Szymborskiej. Pierwszy taki. Uroczyste otwarcie w setne urodziny poetki 2 lipca, w setne urodziny Wisławy Szymborskiej, park jej imienia został oficjalnie otwarty. Zamiast wylanego asfaltem parkingu, mieszkańcy zyskali zieleń, a poetka niezwykły pomnik. Tym bardziej, że park Szymborskiej to projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Wreszcie alejkami mogli się przejść mieszkańcy. 📢 Piękniejsza strona Igrzysk Europejskich w Krakowie. Sportsmenki, kibicki i miss imprezy Na igrzyskach europejskich w Krakowie gościliśmy wiele zawodoniczek, sporo pań było też na trybunach. Zawsze obecność kobiet, szczególnie z różnych stron świata, dodaje kolorytu dużej imprezie sportowej. Również w Krakowie nie zabrakło tego elementu. Media i kibice okrzyknęli też jedną z zawodniczek miss igrzysk europejskich - Szocs Bernadette - reprezentantkę Rumuni, która zdobyła złoto w tenisie stołowym.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Szokujące zachowanie mężczyzn tuż przed bazyliką Mariacką. Wszystko zostało nagrane Szokujące sceny w centrum Krakowa. Internet obiegł krótki film, na którym widać, jak grupa mężczyzn "bawi się" na Rynku Głównym. Półnadzy taplają się w kałuży... tuż przed bazyliką Mariacką. Materiał budzi kontrowersje wśród krakowian. Zaistniałą na wideo sytuacje komentuje również m.in. radna miejska Małgorzata Jantos. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują wnętrza swoich domów. Kolejne ulepszenia w gospodarstwach Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Romowie z różnych zakątków Europy przybyli na Łąki Nowohuckie Po raz dwunasty w Krakowie obchodzone są Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej. Na Łąki Nowohuckie zjechali Romowie z różnych zakątków Europy. Koncerty i wystawy przybliżą krakowianom kulturę, która obrosła wieloma mitami. By przekonać się, jaka jest naprawdę, warto zajrzeć 1 i 2 lipca do Nowej Huty.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Wypadek motocyklisty na autostradzie A4. Uderzył w bariery, wokół rozsypało się mnóstwo kartek papieru Na autostradzie A4 w Krakowie w okolicy węzła Łagiewnickiego w sobotę. 1 lipca doszło do wypadku Był późny wieczór, nieco przed godz. 22, gdy kierowca motocykla stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w bariery. Rannym motocyklista zajął się przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 📢 Szalom na Szerokiej znowu zabrzmiał w sercu Kazimierza. To koncert jedyny w swoim rodzaju. Zobaczcie zdjęcia! Po trzech latach nieobecności na Kazimierz wrócił jedyny taki koncert - Szalom na Szerokiej. Jak zawsze rozpoczął go Janusz Makuch, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Kultury Żydowskiej, ceremonią dęcia w szofar - instrument, za którego pomocą którego w judaizmie ogłaszano ważne wydarzenia. Zobaczcie, jak bawił się Kazimierz na pierwszym popandemicznym Szalom na Szerokiej.

📢 Święto skoków na Wielkiej Krokwi. Dawid Kubacki ze złotym medalem! Oto mistrz Igrzysk Europejskich 2023! Dawid Kubacki mistrzem Igrzysk Europejskich 2023 na dużej skoczni! Reprezentant Polski nie miał sobie równych w sobotnim konkursie. Na półmetku był drugi, w finałowej serii postawił kropkę nad i. Co za piękna historia! Skoczek z Szaflar wrócił przecież w Zakopanem do rywalizacji po rodzinnym dramacie, gdy w marcu jego żona Marta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

📢 Wybory Miss Polonia 2023 w Zakopanem. Korona i tytuł najpiękniejszej dla 26-letniej Ewy Jakubiec z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia z gali 26-letnia Ewa Jakubiec z Wrocławia została tegoroczną Miss Polonia. Wybory najpiękniejszej odbyły się w Zakopanem. O tytuł walczyło 19 kandydatek, a do ścisłego finału dostało się pięć z nich.

📢 Niesamowite metamorfozy kobiet. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Nie żyje Krystyna Froelich-Przybylska. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana z "M jak miłość" czy "Plebanii" Krystyna Froelich-Przybylska, urodzona 24 lutego 1934 roku, zmarła 23 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat. Informacja o jej śmierci została ogłoszona na oficjalnym profilu Teatru Polonia na Facebooku, który wyraził ogromny smutek z powodu straty aktorki. 📢 Sama słodycz! Oto pupile naszych Czytelników! Wielka galeria zdjęć z okazji Dnia Psa W sobotę, 1 lipca, obchodzimy Dzień Psa, czyli święto najlepszego przyjaciela człowieka! Z tej okazji podzieliliście się z nami zdjęciami waszych pupili. Prezentujemy więc najpiękniejsze i najsłodsze psiaki naszych Czytelników. Te pieskie cuda z pewnością urzekną nawet niejednego kociarza...

📢 Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Krakowie. Jest nagranie Prowadzący kanał "Stop Cham" na You Tube opublikowali nagranie z akcją zatrzymania pijanego kierowcy w Krakowie. Nie obyło się bez szarpaniny i ostrej wymiany zdań. Kanał tropi i archiwizuje przypadki głupoty na ulicach miasto, nieodpowiedzialności kierowców i bezsensownego naruszania przepisów drogowych.

📢 Miechów. Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu Zarząd powiatu miechowskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium od Rady Powiatu za poprzedni rok. Podczas dyskusji na wykonaniem budżetu radni zwrócili uwagę, że nie wszystkie planowane inwestycje udało się wykonać. 📢 Nowy Targ. Na zakopiance z auta dostawczego wypadły... skóry zwierzęce O zdarzeniu na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował portal Małopolska Alarmowo. "Zakopianka, na wysokości królowej Jadwigi/Dworzec dekada, z auta dostawczego wypadły skóry zwierzęce, prawy pas zajęty. Służby na miejscu" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

📢 Dziedzictwo odc. 70. Kiraz wychodzi za mąż. Streszczenie odcinka [13.07.23] Sultan nadal próbuje rozdzielić Kiraz i Alego. Mężczyzna jest w szoku, gdy dowiaduje się, że Kiraz niedługo wyjdzie za mąż. Kto jest jej wybrankiem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni LATO 2023! Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

