Prasówka 5.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.08.2023”?

Prasówka 5.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.08.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.08.23

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! 05.08.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [5.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 5.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 6 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 6 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 4.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Koncert Depeche Mode w Krakowie. Fani legendarnych "Depeszów" dotarli do Tauron Areny 4 sierpnia to data wpisana do kalendarzy fanów legendarnej brytyjskiej grupy od dawna. Muzycy pojawią się na scenie krakowskiej Tauron Areny o 20.45, ale otwarcie bramy już o godz. 18.00. Fani "Depeszów" gromadzili się wokół miejsca, gdzie odbędzie się koncert już na kilka godzin przed tym, zanim pojawili się tam Dave Gahan i Martin Gore. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [5.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [5.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [5.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [5.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [5.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [5.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Męskie Granie 2023 w Krakowie! Na koncert w piątek, 4 sierpnia przybyły tłumy. Wśród gwiazd m.in. Miuosh i Zespół Śląsk, Mrozu, czy O.S.T.R. Pochmurna pogoda w Krakowie nie zniechęciła miłośników muzyki na żywo, którzy już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie odbywa się edycja 2023 trasy Męskie Granie. Wśród gwiazd, które pojawią się aż na dwóch scenach 4 sierpnia można wymienić m.in. Kaśkę Sochacką, Miuosha i Zespół Śląsk z projektem "Pieśni Współczesne", Mroza, a także O.S.T.R. Zwieńczeniem piątkowych atrakcji będzie projekt Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Pogrzeb śp. Macieja Moszewa. Kraków pożegnał Mistrza szopkarskiego Kraków pożegnał w piątek (4 sierpnia) na cmentarzu Rakowickim śp. Macieja Moszewa, architekta i legendę krakowskiego szopkarstwa. Maciej Moszew zmarł 27 lipca w wieku 83 lat. Przez ponad 60 lat tworzył na Konkurs Szopek Krakowskich misterne dzieła sztuki z dziesiątkami ruchomych postaci i był najbardziej utytułowanym szopkarzem w historii tego konkursu. 📢 Kraków. Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim. Samochód zniszczył mur, chroniący miasto przed powodzią. Potrzebna naprawa Miasto wyda ok. 150 tysięcy złotych na naprawę muru, który został uszkodzony podczas tragicznego wypadku w rejonie mostu Dębnickiego, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Doszło do niego w nocy z 14 na 15 lipca. Mur jest elementem wału przeciwpowodziowego. - Będziemy wnioskować o zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia pojazdu - twierdzi Zarząd Zieleni Miejskiej, w którego zarządzie jest mur.

📢 Miechów. W ekonomiku doczekają się łącznika. Tanio nie będzie, ale jest dotacja W Miechowie została w piątek (4 sierpnia) podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz przewiązkę, która połączy starą część szkoły z nowo wybudowanym obiektem. Niewykluczone, że inwestycja może się rozpocząć jeszcze w tym roku. 📢 Zamkną drogi powiatowe pod Krakowem. Utrudnienia związane z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne i apel policji o ostrożność Duże utrudnienia w gminach Liszki i Czernichów z zamknięciem dróg powiatowych w obu kierunkach będą już w piątek, 4 sierpnia. Są one związane z przejazdem wyścigu kolarskiego Tour de Pologne przez dziewięć miejscowości. Przejazd potrwa od godz. 16.30 do 18.

📢 Miechów. Siostra Józefa pokieruje hospicjum im. bł. Bernardyny Jabłońskiej Od 1 sierpnia funkcję kierownika Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie pełni siostra Józefa, czyli Milena Frączek. Zastąpiła na tym stanowisku s. Benedyktę, Magdalenę Majzner, która kierowała placówką przez ostatnie dziesięć lat.

📢 Święto myślenickiej policji. Awanse i odznaczenia funkcjonariusze odebrali na Rynku. Były stoiska służb mundurowych i prezentacje sprzętu Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach obchodzili swoje święto na płycie Rynku w Myślenicach. Podczas obchodów była okazja do wręczenia awansów zawodowych i odznaczeń wyróżniającym się funkcjonariuszom. Ustawione zostały także stoiska, na których promowały się rożnego rodzaju służby mundurowe i jednostki powiatowe. Z policjantami świętowali przedstawiciele parlamentu oraz władz wojewódzkich powiatowych i gminnych oraz duchowni. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [5.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Proszowice. Znęcał się nad bliskimi, trafił do aresztu Proszowiccy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną oraz jej małoletnim synem. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mężczyzna został aresztowany. 📢 Półmetek! Jezdnie Północnej Obwodnicy Krakowa gotowe w 50 procentach. Zdjęcia z drona Drogi 52 proc., wzmocnienie gruntu pod drogi 83 proc., mosty 88 proc., tunele 82 proc. - tak przedstawia się zaawansowanie prac przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują i mocno przyspieszyły w wakacje co widać na zdjęciach lotniczych z drona. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 4.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 7. etap Tour de Pologne 2023. Trasa ostatniego dnia wyścigu to Zabrze - Kraków. Mapa oraz program minutowy Ostatni, 7. etap Tour de Pologne rozegrany zostanie na trasie Zabrze - Kraków. W piątkowy wieczór 4 sierpnia pod Wawelem poznamy zwycięzce jubileuszowej edycji TdP. Zobacz, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy, oto mapa trasy i program minutowy wielkiego finału Tour de Pologne. 📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy wszystkich siedmiu etapów. Gdzie kolarze jadą dzisiaj? Start w Poznaniu, meta w Krakowie Tour de Pologne 2023 zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Trasa wyścigu prowadzi z Poznania do Krakowa. Gdzie oglądać dzisiaj zawodników? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o największej kolarskiej imprezie w naszym kraju: trasa, mapa, program minutowy przejazdu zawodników.

📢 W sobotę w Niepołomicach ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości" W najbliższą sobotę (5 sierpnia) na ślubnym kobiercu staną Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz - para poznała się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Ślub i wesele odbędą się w zamku w Niepołomicach. Narzeczeni zdradzili na kilka dni przed uroczystością kulisy ceremonii. Wiemy, jaką suknię wybrała Iwona i kto będzie świadkował parze. Gerard zdradził zaś, dlaczego wybrał na ich ślub niepołomicki zamek. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 4.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Kibol Cracovii Robert B. stanął przed sądem. Jest oskarżony o pobicie lidera Sharksów: Miśka. Ten skończył ze złamanym oczodołem Przed krakowskim sądem ruszył niejawny proces kibola Cracovii Roberta B., który jest oskarżony o pobicie "Miśka", lidera grupy przestępczej "Wisła Sharks". Mężczyzna wyszedł z aresztu tymczasowego i odpowiada z wolnej stopy. Proces został utajniony, bo dotyczy m.in. znieważenia Pawła M. Tego typu sprawy toczą się z wyłączeniem jawności. Do starcia doszło w 2022 roku. Dla "Miśka" skończyło się m.in. złamanym oczodołem. 📢 Strażacki jubileusz pod Krakowem z otwarciem nowej remizy. OSP Tomaszowice obchodziło 135-lecie działalności Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowicach w gminie Wielka Wieś obchodzili jubileusz 135-lecia swojej jednostki. W prezencie otrzymali nowa remizę. Mało tego tutejsi druhowie w ostatnich latach doszukali się informacji, która potwierdziła, że jednostka istnieje dłużej niż dotychczas sądzono. Ma 135 lat. Z tomaszowickimi strażakami świętowali ich koledzy z innych jednostek gminnych OSP.

📢 Kraków. Poślizg na budowie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Na jego dachu powstaje ogród spacerowy, obok będzie park Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon nie zakończy się jak planowano 11 sierpnia br. Wszystko dlatego, że instalacje konieczne do uruchomienia nowoczesnego obiektu mają przebiegać pod drogą, która jeszcze nie powstała. Nowy termin zakończenia inwestycji jeszcze nie jest znany. Tymczasem obok Cogiteonu trwa budowa chodników, jak również sadzenie krzewów. Ku końcowi zmierza natomiast budowa placu zabaw. 📢 Tour de Pologne. Piękniejsza strona wyścigu, to one dekorują kolarzy ZDJĘCIA Tegoroczny Tour de Pologne rozgrywany jest w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Kibice mogą podziwiać najlepszych kolarzy podczas walki, ale także dekoracji na mecie. Od zawsze kolarzom towarzyszyły i towarzyszą piękne dziewczyny.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjną wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? [4.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy! Edycja 2023 [4.08] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad Bałtyku. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 [4.08] Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Kraków. Pogoń za kurą na torowisku wzdłuż alei Pokoju. W akcji siatka i lizak "O kurka! - pomyślał strażnik na widok ptaka z rzędu grzebiących, miarowo maszerującego po pasie zieleni przy al. Pokoju, a później przystąpił do działania…" - piszą strażnicy miejscy na swoim Facebooku. Chodzi o pogoń za kurą, która spacerowałao po torowisku. Za pomocą lizaka drogowego i siatki zwierzę zostało okiełznane.

📢 Tour de Pologne 2023 Kraków - trasa przejazdu. Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice będą zamknięte W piątek, 4 sierpnia, w Krakowie będą miały miejsce finisz 7. etapu oraz zakończenie 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour. Będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. To też będzie piątek weeekendowych wyjazdów z zakorkowanego i przeoranego remontami ulic Krakowa. Zapowiada się szampańska zabawa dla kierowców i pasażerów.

📢 Tragedia w Jordanowie. Nie żyje dwóch nastolatków. Okoliczności śmierci wyjaśnia policja Dramat w Jordanowie w pow. suskim. W czwartek popołudniem policja została wezwana do jednego z domów jednorodzinnych. Tam znalazła martwego już 18-latka, a 19-latek był w ciężkim stanie. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. 📢 Tłum kibiców na stadionie Wisły Kraków. Mecz? Nie, kilka tysięcy osób przyszło spotkać się z Jakubem Błaszczykowskim To spotkanie pokazało, ile dla kibiców znaczy Jakub Błaszczykowski. W czwartek od godz. 17 do 21 przyszło do sklepu Wisły Kraków na stadionie przy ul. Reymonta kilka tysięcy ludzi, żeby spotkać się byłym już kapitanem „Białej Gwiazdy”. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz ze Stalą Rzeszów Wisła Kraków w sobotę o godz. 17.30 rozegra pierwszy mecz u siebie w nowym sezonie. Jej rywalem będzie Stal Rzeszów. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie wystąpią w tym spotkaniu w optymalnym na ten moment zestawieniu. Prezentujemy przypuszczalny skład wyjściowy „Białej Gwiazdy” na potyczkę z zespołem z Rzeszowa.

📢 Proszowice. Kobieta wpadła do Szreniawy. Wyciągnęli ją strażacy Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu w rejonie ulicy Podgórze w Proszowicach. Do Szreniawy w sąsiedztwie tamtejszego mostu wpadła 70-letnia kobieta. Ponieważ nie potrafiła się sama wydostać na brzeg, na miejsce wezwano służby. Kobietę wyciągnęli z wody strażacy. Doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta... karmiła nad rzeką koty. 📢 Oto technika w Krakowie, w których najlepiej poszła tegoroczna matura. Zdawalność 100 proc. tylko w jednym Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w tym roku maturę w formule 2015 - czyli na starych zasadach - w stolicy Małopolski zdawało 2 320 maturzystów. 1 906 osób otrzymało świadectwo dojrzałości. Zdawalność w Krakowie wyniosła 82 procent. Egzamin maturalny w formule 2015 zdawali absolwenci czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia, a także szkół artystycznych (liceum plastycznego). Dzięki opublikowanym przez OKE danym wyłowiliśmy krakowskie technika, które mogą się poszczycić najlepszymi rezultatami tegorocznej matury.

📢 Proszowice. Mieszkańców ubywa. Jak wyjść z demograficznego dołka? Według danych przedstawionych podczas czwartkowej debaty na temat strategii rozwoju gminy, Proszowice zamieszkuje coraz mniej osób. To samo dotyczy samej gminy i powiatu, choć w przypadku tego ostatniego spadek jest wolniejszy. Negatywne trendy demograficzne zostały uznane za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju regionu. 📢 Kraków. Prawie 85 procent drzew zostanie wyciętych pod rozbudowę pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Apel o korektę w projekcie Inwestycja związana z rozbudową pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie jest już na etapie składania wniosku o ZRID. Jak informuje jednak radny Łukasz Gibała, z jej realizacją wiąże się też potężna wycinka zieleni - z 557 drzew wyciętych ma zostać aż 464. Niektóre o obwodzie sięgającym 4 metrów i 25 metrowej wysokości. Mieszkańcy i radny apelują o wprowadzenie korekt w projekcie, które pozwolą ograniczyć wycinkę do minimum. Co na to urzędnicy?

📢 Pol'and'Rock Festival 2023 już trwa. A tak wyglądały kiedyś Przystanki Woodstock! Archiwalne zdjęcia Pol'and'Rock Festival to ogromny letni Festiwal muzyczny organizowany w wakacje. Artyści występują w jego czasie na kilku scenach. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. 29. edycja festiwalu odbędzie na lotnisku Czaplinek-Broczyno na początku sierpnia. 📢 Kraków. Nie będzie parkingu w rejonie Zakrzówka. Protest odniósł skutek "W związku z zaniepokojeniem mieszkańców dotyczącym budowy parkingu oraz zagospodarowania końca ulicy Twardowskiego w ramach kolejnego etapu inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku Zakrzówek w Krakowie”, Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o odstąpieniu od prac" - zakomunikował ZZM. Wcześniej inwestycja wzbudziła duża kontrowersje.

📢 Zagorzyce. Budowa sali gimnastycznej na finiszu. Będzie gotowa na nowy rok szkolny Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach dobiega końca. Trwają już prace wykończeniowe i montaż wyposażenia. Po wakacjach uczniowie i nauczyciele będą mieli do dyspozycji całkiem nowy obiekt. 📢 Janusz Filipiak skończył 71 lat, w Cracovię inwestuje od 20. Ważna część historii klubu ZDJĘCIA Są kibice, którzy już nie pamiętają Cracovii bez Janusza Filipiaka i Comarchu. W "Pasy" krakowski biznesmen, który dziś obchodzi 71. urodziny, inwestuje od ponad 20 lat. Kawał historii klubu z ul. Józefa Kałuży. Zobacz zdjęcia z tego okresu, rok po roku, wśród nich jest kilka prawdziwych perełek. Na przykład prezes i właściciel Cracovii siedzący na derbach wśród kibiców Wisły. 📢 Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN.

📢 Hawaje godzinę drogi od Krakowa! Można się poczuć jak na zagranicznych wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z Molo Resort w Osieku [3.08.2023] Marzą wam się Hawaje albo Malediwy, lub inna plaża na egzotycznej wyspie, ale przeraża cena i długa podróż? Możecie spełnić wakacyjne marzenie w Małopolsce, zaledwie 64 km od Krakowa i niespełna 13 od Oświęcimia. W miejscowości Osiek w Molo Resort znajdziecie odkryty basen z błękitną wodą, wygodne leżaki, parasole i świetnie wyposażone beach bary pozwolą wam poczuć się, jak na wakacjach w ciepłych krajach. Nic tylko rozłożyć ręcznik i odprężyć się w promieniach słońca. Popularność tego miejsca nie słabnie. Zobaczcie, jak tam jest. Mamy galerię zdjęć.

📢 6. etap Tour de Pologne 2023. Oto mapa, trasa i program jazdy indywidualnej na czas w Katowicach W programie Tour de Pologne 2023 nie mogło zabraknąć jazdy indywidualnej na czas. Tym razem będzie ona podczas 6. etapu w Katowicach. Zobacz trasę i mapę (także startu i mety) czwartkowej "czasów" największego kolarskiego wyścigu w Polsce.

📢 Remont Małej Baszty. Z nowego tarasu widokowego Krakowa zobaczymy panoramę miasta i dachy Wawelu Wawel nie przestaje zaskakiwać. Jak się okazuje, na wzgórzu wawelskim szykuje się nowa atrakcja dla turystów i wszystkich chętnych. Mała Baszta - najmłodsza i najmniejsza wieża Wawelu, dotąd niedostępna dla zwiedzających, w przyszłym roku zostanie dla nich otwarta. Kto wdrapie się na samą górę, będzie mógł podziwiać widoki roztaczające się z tarasu baszty. 📢 Na północy Krakowa powstanie nowy przystanek kolejowy. Podpisano umowę Podpisano umowy na budowę przystanku kolejowego Kraków Piastów w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Obecny był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do końca 2024 roku przy torach wybudowane zostaną perony, a podróżni dostaną się na nie nową kładką.

📢 Rodzinna dziupla kradzionych aut. Zarekwirowano samochody warte 3,5 mln zł Krakowscy policjanci zlikwidowali nielegalny rodzinny interes związany z obrotem luksusowymi samochodami. Trzy spokrewnione ze sobą osoby zostały zatrzymane. Zabezpieczonych do sprawy zostało 8 pojazdów o wartości około 3,5 miliona złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu. 📢 Myślenice. Karambol z udziałem pięciu samochodów DK7, kierunek Kraków - zderzenie pięciu samochodów, jedna osoba poszkodowana. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu!

📢 Dziedzictwo odc. 90. Yaman nie ma dachu nad głową. Streszczenie odcinka [17.08.23] Yaman wpada w kłopoty i nie może wrócić do rezydencji. Z kolei Begum spotyka brata Kiraz. Co się stanie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 90. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 87. Zmuszanie do ślubu. Streszczenie odcinka [11.08.23] Na jaw wychodzą nowe fakty. Seher dowiaduje się o podstępie Yamana. Jak zareaguje? Tymczasem Ali jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 153. Kogo kocha Manuela? Streszczenie odcinka [11.08.2023] German próbuje przygotować się do rozmowy z Manuelą. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ mężczyzna ma wiele obaw. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 153. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 148. Problemy miłosne. Streszczenie odcinka [04.08.2023] Felipe nie ustaje w próbach dostania się na Akacjową. Tymczasem nastrój Germana ulega znacznemu pogorszeniu. Dlaczego? Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 148. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Uważajcie na ten lek! Wycofano go ze sprzedaży. W Krakowie kupiono już jednak 280 opakowań 1 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję informującą o wycofaniu z obrotu sześciu wadliwych serii leku Lactulose-MIP – leku o łagodnym działaniu przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu zaparć. Ponadto wydano również decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu kolejnych siedmiu serii tego leku. Systemy monitorujące sprzedaż leków w aptekach platformy OSOZ KtoMaLek.pl wykazały, że w Krakowie sprzedano blisko 280 opakowań wycofanego leku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 3.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 3.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 3.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Ojców zdobył tytuł najpiękniejszej wioski w Małopolsce. Unikatowa miejscowość, pełna zabytków, z niezwykłą przyrodą i wyjątkową historią Wioska niezwykłej urody - Ojców. Wygrała wojewódzki konkurs na Najpiękniejszą Małopolską Wieś. To, że leży w Ojcowskim Parku Narodowym sprawia, że wioską interesują się setki tysięcy turystów. Miejscowość jest wyjątkowa pod wieloma względami, bo która inna ma tak wiele zabytkowych obiektów, w tym zamek, muzeum, słynną na całą Polskę Kaplicę na Wodzie. Mało tego tutaj są przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy swoimi działaniami upiększają wioskę, tereny wokół zabytków i rozsławiają Ojców pięknymi wydarzeniami. 📢 Kozłów. Kto przebuduje linię kolejową do Sędziszowa? Trzynaście firm złożyło swoje oferty w przetargu na projekt i wykonanie przebudowy odcinka linii kolejowej między Sędziszowem a Kozłowem. Inwestor, PKP PLK, zamierza przeznaczyć na inwestycję niespełna 380 mln złotych. W kosztorysie mieści się tylko jedna oferta, ale zwycięzcę postępowania wyłoni aukcja elektroniczna.

📢 Proszowice. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody zbliża się do półmetka. Koniec za rok Teren Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach przypomina miejscami krajobraz księżycowy. Niemal dokładnie za rok z tego chaosu ma się jednak wyłonić nowoczesny obiekt, który sprawi, że skończą się narzekania na jakość wody płynącej z gminnego wodociągu. A wszystko to kosztem ponad 20 milionów złotych. 📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 5. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Pszczyna - Bielsko-Biała. Mapa oraz program przejazdu Piąty etap Tour de Pologne: Pszczyna - Bielsko-Biała to znów konkretne góry, tym razem Beskidy. Rywalizacja w środę 2 sierpnia trwać będzie przez prawie 200 km. Sprawdź mapkę, program minutowy i plan przejazdu kolarzy.

📢 4. etap Tour de Pologne: mapa i plan minutowy przejazdu kolarzy na trasie Strzelin - Opole Trasa 4. etapu Tour de Pologne 2023 wiedzie ze Strzelina do Opola. Uczestnicy do pokonania będą mieć prawie 200 km po mało wymagającym terenie. W programie są m.in. trzy widowiskowe lotne premie. Sprawdź, gdzie dopingować kolarzy, jak wygląda mapa, trasa przejazdu i program minutowy rywalizacji 2 sierpnia. 📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Przesławice. Strażacy apelują o oddawanie krwi po wypadku swojego kolegi Strażacy z powiatu proszowickiego apelują o udział w akcji oddawania krwi dla Andrzeja Dynura, druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach oraz radnego gminy Koniusza. Strażak na początku czerwca uległ wypadkowi we własnym domu. Doznał rozległych poparzeń.

📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 31.07.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 31.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim. 📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością