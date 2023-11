Prasówka 5.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [5.11.2023]”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [5.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [5.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [5.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Kraków. Rozwinęli wielką palestyńską flagę na Rynku Głównym. Czuwanie dla Strefy Gazy Kilkadziesiąt osób pojawiło się na Rynku Głównym w Krakowie z palestyńskimi flagami, w tym jedną bardzo dużą. To było "czuwanie dla Palestyny". Zgromadzeni wyrazili wsparcie dla ludności cywilnej cierpiącej obecnie w Strefie Gazy oraz sprzeciw wobec działań militarnych Izraela. Ten na cel wziął Hamas po ataku terrorystycznym jaki został przeprowadzony na terenie Izraela. Niestety w akcji odwetowej giną też tysiące palestyńskich cywilów.

📢 V liga, grupa zachodnia. KS PKM Olkusz rozbity na swoim boisku przez Tempo Białka W 13. kolejce grupy zachodniej V ligi piłkarskiej KS PKM Olkusz przegrał u siebie z Tempem Białka. Oto relacja i zdjęcia z meczu rozegranego w sobotę, 4 listopada 2023 r. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zdjęcia Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg. Ten mecz, w słoneczną sobotę 4 listopada, obejrzało z trybun około 900 osób. Aktywna była grupa dopingująca krakowski zespół, a wszyscy dopingujący Wieczystą dostali od piłkarzy to, po co przyszli na stadion: pewne zwycięstwo (3:0) nad rywalem w walce o awans do II ligi. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Michał Probierz też tam był. Publiczność na meczu Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Z trybun stadionu Cracovii ten mecz, w sobotę 4 listopada, obejrzało dwa tysiące osób. Kibice dopingujący Puszczę jak zwykle zajęli miejsca w sektorach położonych od strony Błoń, byli też sympatycy Pogoni w sektorze dla gości. Na trybunie głównej sporo było natomiast znanych twarzy, na czele z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem. Byli trenerzy Jacek Zieliński i Jan Urban, był Kamil Glik. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRYBUN. 📢 Te Małopolanki zdobyły koronę Miss Polonia. Reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Zobaczcie zdjęcia Konkurs Miss Polonia od 1929 odbywa się niemal każdego roku. Za każdym razem o koronę i tytuł Miss Polonia rywalizuje wiele kobiet. Od początku trwania konkursu odbyły się już 44 finały, podczas których wyłonione zostały zwyciężczynie. Wśród finalistek nie zabrakło także Małopolanek, które później reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Przejdź do galerii i pozna reprezentantki Małopolski, które zdobyły tytuł Miss Polonia!

📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Proszowianka lepsza od Promienia w meczu o jesiennych barwach W sobotnim meczu klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 4:2 (1:1). Bramki dla gospodarzy zdobyli Maciej Przeniosło (dwie), Rafał Ciesielski i Maksymilian Kozerski. Dla gości trafiali Kacper Bąbka i Jakub Lewandowski. Sędzia Artur Dudek pokazał zawodnikom i trenerom obu zespołów trzynaście żółtych i cztery czerwone kartki!

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Rekordowy wynik kwesty na wielickim cmentarzu. To efekt pracy 176 wolontariuszy i całej rzeszy darczyńców Podczas 18. kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce grono wolontariuszy pracowało sumiennie podczas uroczystości Wszystkich Świętych. A niezwykle hojni mieszkańcy widząc potrzebę ratowania zabytkowych grobów dzielili się swoimi pieniędzmi. Złożyli łącznie datki na kwotę 23 tys. 929 zł i 6 groszy. To rekordowy wynik - tak oceniają członkowie Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, którzy co roku odnawiają zabytki wielickiej nekropolii.

📢 Kraków. Głośni Portugalczycy, palenie w samolocie, brak biletu. Niesforni pasażerowie ukarani Funkcjonariusze Straży Granicznej musieli interweniować w sprawie pasażerów, lecących na podkrakowskie lotnisko w Balicach. Chodziło m.in. o trzech Portugalczyków, których głośne zachowanie nie spodobało się załodze samolotu. W innym przypadku Polak palił e-papierosa na pokładzie. Skończyło się na mandatach i pouczeniu. 📢 V liga, grupa zachodnia. Węgrzcanka Węgrzce Wielkie wygrała na boisku Spójni Osiek W meczu 13. kolejki rozgrywek sezonu 2022-23 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Spójnia Osiek przegrała u siebie z Węgrzcanką Węgrzce Wielkie. Zobacz relację i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Pożar domu i garażu w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, a w garażu pozostał cięgnik W Tenczynie w gminie Lubień w sobotę, 4 listopada wybuchł pożar. W jednym z prywatnych gospodarstw zapalił się garaż. Okazało się, że obiekt przylegał do budynku mieszkalnego. Jak mówią strażacy dom także został objęty ogniem. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 4.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 4.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 4.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. 📢 Wieczysta Kraków wysoko wygrywa mecz na szczycie! Peszko prowadzi zespół do awansu Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg 3:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 4 listopada. Żółto-czarni umocnili się na prowadzeniu w tabeli, po 15 kolejkach mają 32 punkty. Sławomir Peszko jako trener śrubuje swój bilans - Wieczysta pod jego dowództwem wygrała pięć spotkań, dwa zremisowała. Siarka, zajmująca przed tym weekendem 3. miejsce, pozostała z dorobkiem 26 pkt. 📢 W tych małopolskich miastach mieszkańcy oddychają najgorszym powietrzem. Dane przerażają Aż pięć miejscowości z Małopolski - w tym uzdrowisko (!) - znalazło się w rankingu miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, który opublikował Polski Alarm Smogowy. Dane dotyczą 2022 roku i choć nie napawają optymizmem, to niektóre z nich wskazują, że walka ze smogiem zaczyna przynosić efekty.

📢 Kraków. Poważny wypadek w Nowej Hucie na Ptaszyckiego. Jedna osoba ranna Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana, przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu.

📢 Horoskop dzienny na 6 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 6 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Zagłębiem Sosnowiec Wisła Kraków tylko zremisowała 0:0 z Zagłębiem Sosnowiec i trudno ten wynik przyjąć inaczej niż jako kolejną dla „Białej Gwiazdy” stratę punktów. Krakowianie zagrali nieskutecznie, a remis spowodował, że znów robi się gorąco wokół osoby trenera Radosława Sobolewskiego. Prezentujemy wnioski po piątkowym meczu Wisły.

📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć. 📢 Kraków. Rośnie liczba zachorowań na Covid-19 wśród dzieci. "Głównie chorują niemowlęta" Krakowscy lekarze obserwują niewielki wzrost zachorowań na Covid-19 wśród dzieci. - Chorują w szczególności niemowlęta - słyszymy od dr Lidii Stopyry, która kieruje Oddziałem Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 4.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny na 5 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 5 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 4 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 4 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 54. Serter chce skrzywdzić Ferita. Streszczenie odcinka [13.11.23] Ifakat dochodzi do wniosku, że musi ograniczyć kontakt z Orhanem, a Pelin nadal myśli o Fericie. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 54. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 222. Rozstanie i śmierć. Streszczenie odcinka [04.11.2023] Manuela dowiaduje się o rzekomej śmierci Germana - jest zdruzgotana. Tak samo jak Leonor, od której chce odejść Pablo. Kto pocieszy obie kobiety? Przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38". 📢 To już 14 lat! Tak budowano i otwierano galerię Bonarka w Krakowie 14 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku otwarte zostało jedno z najpopularniejszych krakowskich centrów handlowych - Bonarka. Już na samej inauguracji pojawił się tłum mieszkańców, a także wiele znanych osób. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.

📢 Zakazany owoc odc. 344. Feyza chce zbliżyć się do Dogana. Streszczenie odcinka [15.11.23] Dogan nie jest w stanie zaakceptować zachowania swojej córki. Yildiz nie może więc liczyć na jego wsparcie. Co jeszcze się wydarzy? Czy Arzu będzie mieć kłopoty? Koniecznie przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 342. Cagatay próbuje przeprosić Yildiz. Streszczenie odcinka [13.11.23] Cagatay ma wyrzuty sumienia. Postanawia przeprosić zranioną Yildiz. Czy mu się to uda? Czy Dogan wesprze córkę? Przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kraków. Ratowanie macew na zabytkowym cmentarzu przy Miodowej. Trzeba się spieszyć! Sto kolejnych pomników nagrobnych odnowiono w tym roku na jednej z największych zabytkowych nekropolii Krakowa - tzw. nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej 55. Współfinansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa prace trwają tu od 2000 roku. Odnowiono dotąd ok. 1500 macew. Cmentarz ma już 223 lata. - Jest świadectwem złożonych dziejów polskich Żydów. Zagrożone w XX wieku dziedzictwo żydowskiej przeszłości Krakowa wymaga szczególnej opieki - podkreśla SKOZK.

📢 Na parkingach przy szlaku do Morskiego Oka w Tatrach mają stanąć parkomaty Na parkingach przy szlaku do Morskiego Oka pojawią się parkomaty i automatyczne szlabany. Tatrzański Park Narodowy chce wprowadzić tzw. inteligentny system sterowania ruchem na Palenicy Białczańskiej, Łysej Polanie, jak i wzdłuż drogi między Palenicą a Łysą. 📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej?

📢 Długonoga Dominika Gawęda pokazuje piękne ciało. Widzieliście ją w bikini? Zobaczcie zdjęcia! Zachwyca figurą. Jest ślubna fotka z mężem! Dominika Gawęda ma 38 lat i wciąż wygląda świetnie. Przedstawiamy gorące zdjęcia gwiazdy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Zagłębiem Sosnowiec To nie był udany mecz dla Wisły Kraków jeśli chodzi o wynik. Remis 0:0 z Zagłębiem Sosnowiec na swoim terenie trzeba rozpatrywać w kategoriach porażki. Oceny zawodników „Białej Gwiazdy”, głównie tych ofensywnych, nie mogą być zatem wysokie. 📢 Wisła Kraków znów biła głową w mur i znów go nie przebiła. Tylko remis z Zagłębiem Sosnowiec Wisła Kraków nie była w stanie pokonać Zagłębia Sosnowiec na swoim stadionie. „Biała Gwiazda” miała przez większość meczu duża przewagę, ale grała bardzo nieskutecznie. I znów, tak jak wcześniej w spotkaniach ze Stalą Rzeszów czy Chrobrym Głogów krakowianie bili głową w mur i go nie przebili. Kibice przyjęli taki wynik gwizdami i domaganiem się dymisji trenera Radosława Sobolewskiego.

📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc. 📢 Tak handlowano przy Hali Targowej w Krakowie w latach 90. To miejsce tętniło życiem! Archiwalne zdjęcia Decyzję o budowie Hali Targowej przy ulicy Grzegórzeckiej w formie, którą znamy obecnie, podjęto już w drugiej połowie lat 20., jednak koncepcja została zrealizowana w pełni dopiero w 1940 roku. W latach 90. właścicielem tego miejsca została spółka Kupiecka placu targowego "UNITARG" i to właśnie wtedy znane wszystkim krakowianom miejsce przeżywało niebywały rozkwit. Udało nam się dotrzeć do zdjęć w naszym archiwum, które dobitnie to pokazują.

📢 Powiat proszowicki. Propozycje na weekend (4,5 listopada) Strzelnica, dom kultury, a może stadion? To miejsca, w których można będzie znaleźć coś dla siebie w czasie nadchodzącego weekendu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Co dzieje się w weekend w Krakowie? Będzie muzycznie, filmowo, aktywnie i "designersko". Zaplanowano też kursowanie linii sezonowych Zapowiada się kolejny ciekawy weekend w stolicy Małopolski. 4 - 5 listopada w Krakowie każdy znajdzie ciekawe dla siebie wydarzenie. Będzie muzycznie za sprawą XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia, filmowo, a zarazem aktywnie - Kraków na srebrnym ekranie – wyjątkowy spacer po mieście, a także "designersko" - Nówka Sztuka – czyli targi dla artystów i designerów. Będzie też coś dla oka - Listopadowa Giełda Biżuterii i Minerałów oraz dla milusińskich - PupiLove Targi w Krakowie. Ponadto ze względu na prognozowane opady deszczu, tylko jutro, 4 listopada, będą realizowane dodatkowe kursy linii 134 do zoo oraz linii LR0 do Ojcowa.

📢 Męska grypa to nie przelewki. Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu, zrozumiecie Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni.

📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra" to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta.

📢 Kraków kłóci się o kładkę Kazimierz - Ludwinów. Radny proponuje zupełnie inną lokalizację i nowy projekt, wiceprezydent odpowiada Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów chociaż jeszcze się nie zaczęła, to ciągle budzi kontrowersje. Na początku października br. kontrakt na realizację robót budowalnych został już podpisany z wykonawcą. Teraz czas na budowę. Mimo tego radny miejski Jerzy Zięty w imieniu mieszkańców zwrócił się do prezydenta miasta z propozycją, aby budowę kładki zrealizować w zupełnie innej lokalizacji. - Dopóki nie została wbita pierwsza łopata, jest jeszcze szansa na zmianę tego projektu - napisał radny Zięty. Tymczasem wiceprezydent Andrzej Kulig w odpowiedz szeroko wyjaśnił, z czym się wiążą takie zmiany.

📢 Znamy kwoty, jakie zebrano podczas kwest na pięciu cmentarzach w gminie Skawina Organizatorzy kwest na pięciu cmentarzach w gminie Skawina są zadowoleni ze środowej zbiórki. Dopisali ofiarodawcy i pogoda. W Radziszowie i Woli Radziszowskiej już wyznaczono nagrobki do odnowienia. W Krzęcinie i Skawinie zdecydują po wycenie wskazanych miejsc.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Piwnica Pod Baranami pożegnała swojego artystę. Miki Obłoński spoczął na cmentarzu Podgórskim W piątek, 3 listopada, w samo południe przyjaciele z Piwnicy Pod Baranami pożegnali Mirosława Obłońskiego, artystę związanego ze stworzonym przez Piotra Skrzyneckiego kabaretem przez 60 lat. Wykonawca "Serduszka" spoczął na cmentarzu Podgórskim. 📢 Nawiedzony pałac w Tęgoborzy. Czarna magia i seanse spirytystyczne hrabiego Wielopolskiego pozostawiły po sobie ślad na wieki.Tutaj straszy! Pałac czy dwór w Tęgoborzy to rozsławione na całą Polskę miejsce. Podobno nadal da się odczuć tu skutki sensów spirytystycznych hrabiego Wielopolskiego. Tam nadal straszy! "Drzwi, choć zamknięte wcześniej na klucz trzaskają, do jednego z pokoi w ogóle nie da się wejść, bo silna energia od razu „wyrzuca” śmiałka z pomieszczenia"- czytamy na stronie gminy Łososina Dolna. To tutaj została spisana słynna przepowiednia podyktowana przez ducha Adama Mickiewicza.

📢 Kraków będzie wymieniał tabliczki z numerami budynków. Chętne firmy najpierw muszą dostarczyć prototypy W Krakowie przyszedł czas na wymianę tabliczek z numerami budynków, a także informujących o ulicach, dzielnicach i zarządcach obiektów na takie, które będą zgodne z nowym Systemem Informacji Miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie chce podpisać porozumienia z firmami, które specjalizują się w produkcji właśnie takich oznaczeń. Najpierw jednak zainteresowani producenci będą musieli przygotować prototypy. Jeżeli przygotowany prototyp nie będzie spełniał wymogów, to firma będzie mogła spróbować swoich sił jeszcze raz. Jeżeli jednak i tym razem się nie uda, to kolejna próba będzie możliwa dopiero za 6 miesięcy.

Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Górnikiem Zabrze W ramach 14. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w poniedziałek o godz. 19 w Zabrzu z Górnikiem. Po wygranej w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin trener Jacek Zieliński na pewno ma pewien ból głowy, na kogo postawić.

📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma nietypowe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa! 📢 Gmina Nowe Brzesko. Jest przetarg na projekt mostu na Wiśle między Świniarami a Śmiłowicami Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na Wiśle, który ma powstać między Świniarami (gmina Drwinia) a Śmiłowicami (gmina Nowe Brzesko). Nowy most ma za kilka lat zastąpić wąską i znajdującą się w złym stanie technicznym przeprawę przez Wisłę w Nowym Brzesku.

📢 Kraków. Ks. Jacek Stryczek zawiadomił prokuraturę w sprawie władz Stowarzyszenia Wiosna Ks. Jacek Stryczek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie obecnych władz Stowarzyszenia Wiosna powiedział na antenie Polsatu w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, dziennikarzem stacji. Padło nawet stwierdzenie, że „Szlachetna Paczka" jest obecnie w rękach zorganizowanej grupy przestępczej. Były szef Wiosny pozwał również Janusza Schwertnera ,autora artykułu w sprawie mobbingu w Stowarzyszeniu "Wiosna". "Oczywiście będę za całkowitą jawnością procesu, jeśli ks. Stryczek (do czego ma absolutne prawo) faktycznie zdecyduje się na pozew" - napisał w oświadczeniu na Twitterze Janusz Schwertner.

📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w pażdzierniku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne zawodniczki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Mistrzostwa w tańcu towarzyskim pod Krakowem. W rytmie latynoamerykańskim oraz eleganckich standardów Barwne widowisko, latynoamerykański temperament i utalentowani tancerze czekają widzów 4 listopada w Skawinie. Tam w hali widowiskowo-sportowej odbędą się Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim. Prestiżową imprezę organizują Małopolski Związek Tańca i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. O godz. 18 zaplanowano gale i finały, ale od godz. 9 będzie turniej towarzyszący, a po nim od godz. 13 blok tańców z eliminacjami.

📢 Atrakcyjna oferta w Krakowie. W listopadzie Wawel będzie można zwiedzić za darmo. Jest co oglądać Po raz dwunasty już w ramach akcji "Darmowy listopad" rezydencje królewskie zapraszają do nieodpłatnego zwiedzania. Na liście znalazło się jedenaście muzeów, które w listopadzie można zobaczyć za darmo, wśród nich Zamek Królewski na Wawelu, gdzie w tym roku odwiedzający będą mogli obejrzeć m.in. wystawę "Obraz Złotego Wieku".

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [2.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 2.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Druga największa stacja kolejowa w Krakowie już po rewolucji. Tak się zmieniła! Prace trwały kilka lat, ale są efekty. "Dobrze jest rozpoczynać podróż na stacji w Płaszowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększyła dostęp do pociągu dla wszystkich pasażerów. Nowe perony, przejście podziemne i system informacji dla podróżnych ułatwiają przesiadki" - podkreślają kolejarze z PKP PLK.

📢 Proszowice. Zobacz nocne zdjęcia cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Zwłaszcza jeden przykuwał uwagę W ten jeden w roku wieczór, rozświetlone tysiącami lampek i zniczy, cmentarze mają niepowtarzalny urok. W tym roku dodawały go jeszcze księżycowa noc i bezwietrzna pogoda. Nic dziwnego, że na proszowickiej nekropolii spacerowiczów i osoby odwiedzające groby bliskich można było spotkać jeszcze po godzinie 21. Niektórzy śpiewali pieśni patriotyczne przy mogile żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Inni podziwiali pomniki odrestaurowane staraniem Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobów. Największe wrażenie robił jednak grób, w którym został pochowany zmarły w kwietniu sześcioletni Antoś. Obok miejsca pochówku, które oprócz lampek zdobiły pluszowe zabawki, nie sposób było przejść obojętnie... 📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce na wygasłym wulkanie z historią. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Powiat proszowicki. Oni odeszli w ciągu ostatniego roku Jak co roku przy okazji dnia Wszystkich Świętych przypominamy osoby, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dużego uszczerbku doznało w tym okresie zwłaszcza lokalne środowisko nauczycielskie. Odeszły też dwie stulatki, najstarsze mieszkanki swoich gmin. Pełną listę można zobaczyć w załączonej galerii. 📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto finalistki, które zawalczą o koronę w konkursie piękności. Wśród nich Małopolanki! Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 38 kobiet, które już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Proszowice. Młodzi tancerze i aktorzy pokazali całoroczny dorobek W Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach odbyła się premiera widowiska teatralno-tanecznego "Proszowice po prostu". To efekt wspólnej, całorocznej pracy grupy teatralnej "Aktonauci" oraz formacji tanecznej "Kolory".

