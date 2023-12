Prasówka 5.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katowice w latach 70., 80 i 90. XX wieku. Tak wyglądała wówczas stolica województwa katowickiego, które zlikwidowano 25 lat temu”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice w latach 70., 80 i 90. XX wieku. Tak wyglądała wówczas stolica województwa katowickiego, które zlikwidowano 25 lat temu Niemal 25 lat temu zlikwidowano województwo katowickie, a w jego miejsce powstało większe województwo śląskie. Stolicą obydwu regionów są Katowice. Dzisiaj to dynamicznie rozwijające się, nowoczesne miasto. A jak wyglądało u schyłku lat 70. oraz w latach 80. i 90., kiedy było stolicą województwa katowickiego? Zobaczcie zdjęcia Katowic z tego okresu. Na zdjęciach z lotu ptaka miasto już wtedy wyglądało imponująco.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Zakazany owoc odc. 358. Cagatay oświadcza się Kumru. Streszczenie odcinka [05.12.23] Nikt nie spodziewa się tego, co zrobi Cagatay. Tymczasem Dogan rozmawia z Yildiz. Do czego będzie chciał ją namówić? Przeczytaj streszczenie 358. odcinka "Zakazanego owocu".

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 5 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek, 5.12 Horoskop dzienny na wtorek 5 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 6 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 6 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Emerytury w grudniu 2023 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia brutto i netto grudniowych emerytur Rozpoczynają się wypłaty emerytur w grudniu. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Numery boczne na radiowozach - co oznaczają? Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Mamy wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [5.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [5.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [5.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [5.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy! [5.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [5.12.2023] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [5.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [5.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [5.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [5.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [5.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [5.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [5.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [zdjęcia - 5.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem [5.12.2023] Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Strzelectwo. Klub Sportowy Petarda Kraków świętował 5 lat istnienia Strzelecki Klub Sportowy Petarda Kraków świętowała 5 lat istnienia. Założył go założył i prowadzi wielokrotny mistrz świata w strzelaniu do ruchomej tarczy - Łukasz Czapla.

📢 Na Małym Rynku ustawiła się dłuuuga kolejka! Rozpoczęła się akcja "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Darmowy poczęstunek dla mieszkańców Tradycyjnie jak co roku akcja "Przedświąteczny karp dla Krakowa" tłumnie zgromadziła mieszkańców miasta. Długa kolejka ustawiła się jeszcze przed wydawaniem posiłków, które oficjalnie rozpoczęło się o godz. 16.00. W tym roku: 10 tysięcy porcji karpia, kapusta z grochem, zupa grzybowa i pieczywo. Pierwszy dzień akcji został zorganizowany na Małym Rynku. Bartłomiej Szczoczarz, właściciel gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska wspólnie z przedstawicielami miasta Kraków oraz Bractwem Kurkowym - rozdawali świąteczne potrawy krakowianom. Kolejny poczęstunek w środę, 6 grudnia na Rynku Podgórskim. 📢 Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych na Sudeckiej we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie.

📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Kraków. Wykolejenie tramwaju pod Bagatelą. Znów komunikacyjny paraliż w centrum, Bronowice były odcięte Tramwaj wykoleił się po południu w poniedziałek na skrzyżowaniu pod Teatrem Bagatela i na kilkadziesiąt minut zablokował ulicę Karmelicką. Tramwaje jadące z Bronowic stały w bezruchu. To już kolejne tak spektakularne wykolejenie w Krakowie w ostatnim czasie. W minionym tygodniu tramwaj, który wypadł z szyn zablokował skrzyżowanie Dietla/Starowiślna.

📢 Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków - Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne! Na trasę wyjechał autobus aglomeracyjny o numerze 200 relacji Przeginia-Kraków. - Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku to historyczny moment - podkreśla Tomasz Gwizdała wójt Jerzmanowic-Przegini, bo pierwszy raz do tej gminy pojechał autobus MPK i będzie jeździł regularnie, codziennie wykonując 19 kursów. Cieszą się z tego zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Niewątpliwie dla społeczności tej podkrakowskiej gminy rozpoczęcie kursów autobusu MPK to święto komunikacyjne.

📢 Jest decyzja w sprawie skandalu podczas hokejowego meczu GKS Katowice - Comarch Cracovia Komisarz Tauron Hokej Ligi i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podjęła decyzję w sprawie meczu GKS Katowice - Comarch Cracovia rozegranego w ubiegła niedzielę (7:2). Przypomnijmy, że hokeiści z Krakowa musieli zjechać z lodu jeszcze przed końcem I tercji gdyż zostali zaatakowani przez pseudokibiców miejscowej drużyny. 📢 Kolejne Targi Bożonarodzeniowe w Krakowie. Plac Wolnica zamienił się w świąteczną krainę! Mroźny, lecz słoneczny poniedziałek to idealny czas, by rozpocząć Targi Bożonarodzeniowe na Placu Wolnica. Przez najbliższe kilkanaście dni mieszkańcy miasta i przyjezdni goście będą mogli w tej wyjątkowej części Krakowa poczuć prawdziwą magię świąt. Na Placu Wolnica pojawiło się wiele stoisk z rękodziełem i przede wszystkim smacznymi świątecznymi potrawami. Targi można odwiedzać każdego dnia od godz. 10.00 do 22.00 aż do 17 grudnia. Odwiedzanie stoisk uświetniały będą koncerty i wspólne śpiewanie kolęd.

📢 Imieniny BARBARY - życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego dla Barbary, Basi, Baśki 4 grudnia obchodzimy imieniny Barbary. U nas znajdziesz pomysłowe i oryginalne życzenia imieninowe, rymowanki i krótkie wierszyki. Nie zapomnij złożyć życzeń na imieniny Barbary, Basi, Baśki.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 4.12.2023 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Powiat proszowicki. Pogoda przetestowała drogowców i kierowców. Kolizja za kolizją... Trwające od piątku do niedzieli intensywne opady śniegu były trudnym sprawdzianem dla drogowców, kierowców, ale też administratorów i właścicieli posesji, zobowiązanych do odśnieżania chodników. Do komunikacyjnego paraliżu nie doszło, bo choć lokalnie występowały problemy, najważniejsze drogi były przejezdne. Nie udało się natomiast uniknąć licznych kolizji. 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Matejko, Kossak i Nikifor do kupienia. Ile trzeba wydać na dzieła znanych artystów? Jan Matejko, Mela Muter, Piotr Michałowski, Tadeusz Makowski czy Juliusz Kossak - to tylko niektórzy artyści, których prace znalazły się w katalogu nadchodzącej aukcji Polskiego Domu Aukcyjnego Wojciech Śladowski. Wybrane dzieła zestawiono dbając o jak najwyższą wartość artystyczną i kolekcjonerską dla miłośników sztuki dawnej. Aukcja odbędzie się 7 grudnia o godz. 18.00 online na portalu onebid.pl, telefonicznie lub pozostawienia zlecenia licytacji.

📢 Jeden dzień i dwa historyczne znaleziska. W gminie Wieliczka odkryto broń i amunicję z II wojny światowej. W Kętach z kolei taśmę nabojów Mieszkaniec gminy Wieliczka w sobotę 2 grudnia w jednym z pomieszczeń gospodarczych odnalazł broń oraz amunicję pochodzącą z okresu II wojny światowej. O swoim odkryciu powiadomił wielickich funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli przedmioty. Również 2 grudnia w Kętach z rzeki Soły młody mężczyzna wyłowił taśmę nabojów z czasów II wojny światowej. Również i on niezwłocznie powiadomił o tym służby.

📢 Kraków. Na Błoniach przygotowują trasy do biegania na nartach Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął prace nad stworzeniem tras do biegania na nartach na Błoniach krakowskich. Skutery jeżdżą i wyrównują teren. Śniegu na wielkiej krakowskiej łące jest sporo. To będzie nie lada gratka dla miłośników ślizgania się i odpychania kijkami. 📢 Karwin. Pierwsza rocznica powstania izby pamięci z I wojną światową w roli głównej Z okazji pierwszej rocznicy utworzenia w Karwinie historycznej izby pamięci, członkowie Stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice zaprosili w niedzielę nie tylko do jej zwiedzania, ale też na cykl prelekcji poświęconych I wojnie światowej. Dodatkową atrakcją była obecność grup rekonstrukcji historycznych. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 70. Kazim tęskni za Hattice. Streszczenie odcinka [05.12.23] Kazim jest zirytowany zachowaniem ciotki. O co będzie miał do niej pretensje? Gdzie Seyran wybierze się z mężem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 174. Frat traci nadzieję na miłość. Streszczenie odcinka [14.12.23] Ali jest zaskoczony skutecznością Frata. Z kolei Seher, pod wpływem Yamana, wybiera hotel na podróż poślubną. Gdzie wyjadą? Przeczytaj streszczenie 174. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Dziedzictwo odc. 175. Kogo przedstawia zdjęcie w torebce Neslihan? Streszczenie odcinka [15.12.23] Neslihan jest szczęśliwa, ponieważ Frat odnalazł jej torebkę. Czyje zdjęcie się w niej znajdowało? Z kolei Seher jest zachwycona zachowaniem Yamana. Czy para wyjechała już w podróż poślubną? Przeczytaj streszczenie 175. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 248. German i Manuela są śledzeni. Streszczenie odcinka [05.12.2023] Servando i Victor produkują naprawdę doby alkohol. Pozornie wszystko idzie świetnie, jednak po pewnym czasie zaczynają mieć kłopoty. Dlaczego? Kto wróci na Akacjową? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 359. Kumru zrywa z Cagatayem. Streszczenie odcinka [06.12.23] Cagatay powoli znajduje się przez Yildiz w sytuacji bez wyjścia. Mężczyzna ma również kłopoty z Kumru. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 359. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 360. Wyniki testu DNA Atlasa. Streszczenie odcinka [07.12.23] Cagatay z niecierpliwością czeka na wyniki testu DNA. Czy okaże się ojcem Atlasa? Kogo będzie adorować Kumru? Przeczytaj streszczenie 360. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Wiemy, kiedy odbędzie się pogrzeb 14-latki z Andrychowa. Zostanie pochowana na cmentarzu komunalnym w Andrychowie 14-latnia Natalka, która przemarznięta leżała w centrum Andrychowa, a której nikt nie pomógł na czas, w efekcie czego zmarła, zostanie pochowana na cmentarzu komunalnym. Msza św. zostanie odprawiona w jej rodzinnej parafii, pw. św. Macieja Apostoła. Przed pasażem handlowym przy ul. Krakowskiej, gdzie rozegrał się dramat, codziennie pojawiają nowe znicze. Na pogrzebie zapewne pojawią się tłumy ludzi.

📢 Kraków. Koniec prac przy wiadukcie na Miodowej. Podoba się? Na ul. Miodowej zakończyły się prace przy renowacji zabytkowego wiaduktu kolejowego. Ściany zewnętrzne obiektu zostały odnowione. Ułożono na nich kamienną okładzinę, która znacznie poprawiła wygląd elewacji. Inwestycje przeprowadzono wraz z wielkimi robotami na kolei, w tym budową nowego mostu na Wiśle. Wcześniej wiadukt to było mroczne miejsce, teraz jest bardziej bezpiecznie i jakoś tak... antycznie. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Weź kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyłącz te urządzenia. Sposób na duże rachunki za energię. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Po pierwsze komunikacja! TOP 10 inwestycji transportowych. Kraków czeka na metro, nowe linie tramwajowe i drogi. Są plany, brakuje pieniędzy W projekcie budżetu Krakowa na przyszły rok znalazły się pieniądze na kontynuację przebudowy ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej, czy budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Brakuje jednak funduszy na nowe zadania. Lista jest długa, na realizację czekają np. połączenia tramwajowe na Azory, do Złocienia, czy na os. Kliny. Wyzwaniem na kolejne lata ma być też budowa tras samochodowych: Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Miasto przygotowuje się również do budowy premetra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć TOP 10 inwestycji, na które czeka Kraków i aglomeracja. Prezentujemy je w ramach naszej akcji "Po pierwsze komunikacja!".

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 4.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Ruchem Chorzów Iście hokejowy mecz rozegrano na stadionie Cracovii. A to była piłkarska ekstraklasa. padło 8 goli. Który z piłkarzy Cracovii się wyróżnił, a który zagrała słabiej? Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zapraszamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Pod ciężarem śniegu zawalił się dach hali magazynowej w Spytkowicach na Podhalu Zalegający śnieg był powodem zawalenia się dachu hali magazynowej w Spytkowicach w pow. nowotarski. W hali zaparkowane były maszyny do odśnieżania. Dach hali oparł się na pojazdach.

📢 Krakowskie urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zasłużeni otrzymali medale Uroczystą mszą świętą w katedrze na Wawelu rozpoczęto obchody 156. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego (ur. 5 marca 1867 r.) i 82. rocznicy śmierci marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (zm. 2 grudnia 1941 r.). Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie oddano hołd Marszałkowi przed jego sarkofagiem. Złożono także kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Druga część uroczystości odbyła się pod kopcem Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

📢 Urodzinowe morsowanie z "Kaloryferem" na Bagrach. Do klubu dołączyli nowicjusze Krakowscy miłośnicy zanurzania się w zimnej wodzie weszli w sezon zimowy. W niedzielę na Bagrach członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" uczcili - oczywiście kąpielą - 22. urodziny tego klubu. Odbył się też chrzest "świeżaków", osób dołączających do grona członków klubu. Morsy odwiedził też św. Mikołaj.

📢 List Czytelnika: Czy znajdzie się ktoś, kto powstrzyma ten solny obłęd w Krakowie? Odśnieżać chodniki ulice - trzeba. Bo bezpieczeństwo pieszych, bo przejazd samochodów, bo obowiązek właścicieli nieruchomości i służb miejskich. Ale co później? Zostawić, sypać piach, sypać sól? I tu zaczyna się dyskusja, różnica zdań. Do sprawy solenia dróg i chodników odniósł się jeden z naszych Czytelników, zamieszczamy jego list poniżej. A Wy co o tym sądzicie? 📢 Zakopianka Rdzawka-Nowy Targ. Na święta nie zostanie otwarta nawet część nowej drogi Turyści wybierający się na święta i sylwestra do Zakopanego nie będą zadowoleni. Nie ma bowiem szans, by otwarty został jeden z odcinków budowanej nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Choć niektóre fragmenty wyglądają na gotowe, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad nie zakłada wpuszczenia aut na te fragmenty nowej drogi.

📢 Kraków. Planują przebudowę skrzyżowania Centralnej i Nowohuckiej. By skręcało się lepiej Kierowcy wiedzą, ile czeka się na przejazd z ulicy Centralnej na Nowohucką w prawo, bo dostać się do al. Pokoju. Światła szybko nie puszczają, bo auta jadą samą, często zakorkowaną Nowohucką. A na Centralnej aut coraz więcej, bo wyjeżdżają na nią z Galicyjskiej, gdzie przybywa osiedli, sklepów, zaraz otworzy się Kaufland, a w budowie jest outlet odzieżowy. A już działa tam Expo Kraków. Inwestycję ma zasponsorować deweloper.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 3.12.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

📢 Pięć tirów utknęło na zakopiance pod Krakowem. Nie mogą wyjechać na wzniesienie Tiry zablokowały przejazd na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice. W sobotę, 2 grudnia wieczorem pięć samochodów ciężarowych utknęło, bo nie mogą pokonać podjazdu na wzniesienie. Blokując pas w kierunku Zakopanego. Sypiący śnieg utrudniał przejazd. Droga krajowa była kilkakrotnie odśnieżana, ale wciąż padał śnieg, jezdnia jest śliska i wiąż zasypywana śniegiem. 📢 32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechało kilka tysięcy słuchaczy Tysiące słuchaczy zjechało w sobotę 2 grudnia do Torunia na obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Nie zabrakło na nich polityków Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Które znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku? Sprawdź miłosny horoskop na grudzień 2023! 2.12.2023 Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 2.12.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 2.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Powiat miechowski. Ciężkie warunki na drogach Intensywne opady śniegu spowodowały drastyczne pogorszenie warunków jazdy na drogach powiatu miechowskiego. W piątkowy wieczór kierowcy informowali o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Miechowa. W sobotę rano samochody ciężarowe, które nie były w stanie wyjechać na wzniesienia blokowały drogi m. in. w Falniowie i w Cieplicach. Mimo działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za stan dróg, ciągle padający śnieg sprawia, że na większości traktów jest ślisko. 📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama.

📢 Jakimi sprawami zajmują się w Sejmie posłowie z Małopolski? Rekordzista zasiada w 11 zespołach parlamentarnych Aż 41 posłów reprezentuje w Sejmie RP mieszkańców województwa małopolskiego. Ślubowanie złożyli oni 13 listopada i stali się pełnoprawnymi członkami niższej izby parlamentu. Większość poza podstawowymi obowiązkami wiążącymi się ze sprawowaniem mandatu, postanowiła skupić się także na dodatkowej pracy. Sprawdziliśmy do jakich komisji, podkomisji i zespołów parlamentarnych należą małopolscy posłowie. 📢 Tak wygląda raj miłośników miniaturowych pociągów. Tłumy na wystawie w Nowej Hucie W pierwszy grudniowy weekend do Nowej Huty zjechali mali i duzi pasjonaci makiet kolejowych. I nie zawiedli się tym, co zobaczyli w Nowohuckim Centrum Kultury: makieta w skali H0 (1:87) o łącznej długości torów przekraczającej 130 metrów a na niej wagony, lokomotywy, semafory i zwrotnice oraz otaczający kolejowe tory krajobraz.

📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych. 📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

📢 Kraków. Schron przeciwlotniczy powstaje w... piwnicy nowohuckiego bloku. Tomasz Mierzwa chce pokazać, że każdy może to zrobić w trzy dni Jedna osoba powinna sobie poradzić z przekształceniem piwnicy w bloku w schron w przeciągu trzech dni. To, co nam jest potrzebne to głównie kreatywność, bo wyposażenie schronu można zbudować z rzeczy, których używamy na co dzień - blaty mebli, zepsuty stolik, stara miska itd. - mówi Tomasz Mierzwa z Fundacji Freedom Space, która wspiera ludzi w kryzysie, np. w sytuacji wojny.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Życzenia imieninowe dla Barbary. Najlepsze życzenia na Barbórkę dla górnika i dla Basi - SMS, Messenger, Facebook 4.12.2022 Zobacz najlepsze życzenia na Barbórkę - dla górników i dla Barbary, która tego dnia obchodzi swoje imieniny! Barbórka, czyli Dzień Górnika obchodzimy w niedzielę 4 grudnia. Nie zapomnij złożyć życzeń! Poniżej przedstawiamy najlepsze, najpiękniejsze oraz najzabawniejsze życzenia i wierszyki z okazji Barbórki 2022, które można wysłać za pomocą SMS-a, Messengera, WhatsAppa lub Facebooka.

