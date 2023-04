Prasówka 6.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [6.04.23]”?

Prasówka 6.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [6.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice. ZDJĘCIA, SZLAKI 6.04.2023 TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto nowe grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać! Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją LISTA [6.04.2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

Prasówka 6.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ 5.04.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. W Wielkim Poście wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach odbywają się rekolekcje, podczas których można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA. 5.04.2023

📢 HOROSKOP DZIENNY na 6 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 6 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 6.04.2023 r.] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Ostrzenie GIS 5.04.2023 Produkty wycofane ze sklepów. Aktualna lista wycofanych produktów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 5.04.2023 Produkty wycofane ze sklepów dziś 5.04.2023. Na aktualnej liście znalazły się pierogi. Ich spożycie grozi zakażeniem listeriozą. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. 📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Radni odrzucili podwyżkę biletu miesięcznego na tramwaje i autobusy w Krakowie. Będzie droższy bilet metropolitalny Burzliwa dyskusja towarzyszyła obradom Rady Miasta Krakowa (w środę, 5 kwietnia) w kwestii dotyczącej podwyżki ceny biletu miesięcznego, który ma upoważniać do podróży w aglomeracji nie tylko tramwajami i autobusami, ale też pociągami. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu biletów metropolitalnych. Od 1 sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie, oraz autobusami w gminach, które podpisały porozumienie i do których te autobusy dojeżdżają.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę play-off, to już rewanże półfinałów. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 ŚLUBNA MODA Z PRL. Tak wyglądały wesela i śluby w latach 70. i 80. Byliście na takim weselu? Kreacje do dziś mogą się podobać Sytuacja w PRL nie pozwalała na modowe fajerwerki, ale panie i panowie na weselach starali się jak mogli, by ślub wyróżniał się także niezwykłymi strojami. Panowała skromna elegancja, bo wiadomo, że w sklepach wszystkiego brakowało. Suknie ślubne szyto z delikatnych, łódzkich tkanin, na głowach królowały "wysokie" fryzury.

📢 Forum Seniora w Krakowie za nami. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset nestorów Na ten moment i my i Państwo czekaliśmy bardzo długo! Po ponad dwóch latach pandemicznej przerwy znów spotkaliśmy się stacjonarnie na Forum Seniora! Wiosenna odsłona wydarzenia dedykowanego nestorom odbyła się wczoraj w gościnnych progach Auditorium Maximum UJ. Gościem specjalnym naszego wydarzenie był Marcin Daniec – wybitny artysta kabaretowy oraz satyryk. 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Tramwaj potrącił 15-latkę w centrum Krakowa. "Przechodziła przez tory wpatrzona w ekran smartfona" 15-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj w rejonie skrzyżowania ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II. Z nieoficjalnych informacji wynika, że poszkodowana przeżyła, udzielana jest jej już pomoc medyczna. Tramwaje kierowane były na objazdy, a dodatkowo uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. 📢 Proszowice. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały dla seniorów Przedszkolaki z proszowickiej „dwójki” przed świętami postanowiły zrobić niespodziankę seniorom i odwiedziły uczestników Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Mali goście tańczyli i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej i wielkanocnej. 📢 Wielkanoc 2023. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY WIELKANOCNE] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Menu wielkanocne naszych przodków. Co dawniej jadano w święta? Jak w Krakowie obchodzono Wielkanoc? „Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

📢 Proszowice. "Widzę - Reaguję – Pomagam". W targową środę przeciw rodzinnej przemocy przeszli przez ulice W przedświąteczną targową środę (5 kwietnia) przez ulice Proszowic i wypełniony plac targowy przeszli uczestnicy kampanii społecznej "Widzę - Reaguję – Pomagam". Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem przemocy w rodzinie.

📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? 5.04.2023 Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie! 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 5.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 5.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 W zabytkowym parku Bednarskiego w Krakowie przybywa drzew. Jego otwarcie już wkrótce! Rewitalizacja budziła kontrowersje Zabytkowy park Bednarskiego po rewitalizacji zostanie udostępniony mieszkańcom już 27 kwietnia br. Ostatnio przybyło tam 50 drzew, w tym m.in. klonów pospolitych, kasztanowców, buków pospolitych oraz lip. Inwestycja od początku budziła kontrowersje. Mieszkańcy zarzucali urzędnikom, że chcą za bardzo ingerować w zieleń. Po protestach krakowian Zarząd Zieleni Miejskiej wycofał się ze stawiania w podgórskim parku m.in. sceny plenerowej. Ostatecznie mieszkańcy i aktywiści są zadowoleni z efektów przeprowadzonych robót.

📢 Ołena Zełenska w Polsce. Pierwsza dama Ukrainy pojawiła się w bordowej stylizacji. A jak zaprezentowała się Agata Kornhauser-Duda? Do Polski przyjechała Ołena Zełenska wraz ze swoim mężem. Ich oficjalna wizyta rozpoczęła się od przywitania przed Pałacem Prezydenckim. Pierwsza dama Ukrainy postawiła na bardzo modny kolor swojej stylizacji. Zobacz również, jak wygląda Agata Kornhauser-Duda. Obie panie zaprezentowały się niezwykle elegancko. 📢 Minister Andrzej Adamczyk odznaczony za zasługi dla ziemi miechowskiej Racławickie Towarzystwo Kulturalne oraz Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie przyznały ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi Odznakę „In Memoriam Kościuszko”. Jednym z najważniejszych powodów było umożliwienie modernizacji liczącego blisko trzy kilometry odcinka drogi z Racławic do Janowiczek, stanowiącego fragment Szlaku Kościuszkowskiego do Krakowa. 📢 Luksusowa posiadłość Edyty i Cezarego Pazury. Zobacz wyjątkowy dom celebrytów z basenem i plażą. Możesz... spędzić tam urlop Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą lubią odpoczywać z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalają. Wyjątkową nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów można też wynająć na krótki urlop. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów.

📢 Stadion Wisły przynosi straty. Na obiekcie Cracovii miasto zarabia Ubiegły rok był kolejnym, w którym Stadion Miejski im. H. Reymana zakończył ujemnym wynikiem finansowym. Koszty utrzymania obiektu znów przekroczyły wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Inaczej jest z miejskim stadionem Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. 📢 Proszowice. Społeczna lodówka już dostępna. Stanęła przy ulicy Partyzantów W środę (5 kwietnia) w Proszowicach została otwarta społeczna lodówka. Mogą z niej korzystać zarówno ci, których nie zawsze stać na zakup żywności jak i osoby, którzy mają jej pod dostatkiem i nie chcą marnować tego, czego nie są w stanie wykorzystać. Lodówka została ustawiona na prywatnym terenie przy ulicy Partyzantów 17A (obok paczkomatów). Miejsce zostało udostępnione nieodpłatnie przez jego właściciela. 📢 Najlepsze punkty wymiany opon według Yanosika. W zestawieniu jest też Kraków Sezon wiosenny już się rozpoczął, ale kapryśny marzec wciąż jeszcze powstrzymywał kierowców przed wymianą ogumienia z zimowego na letnie. Czy to już dobry moment, aby zmienić opony? Gdzie znaleźć dobrego wulkanizatora? Sprawdźcie ranking najlepszych wulkanizatorów z całej Polski z bazy Yanosik Warsztaty. Są w nim też warsztaty samochodowe z Krakowa.

📢 Rewelacyjne przekąski na Wielkanoc. 12 przepisów na oryginalne potrawy, którymi zaskoczysz swoich gości. Będą hitem na wielkanocnym stole Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja online na żywo 5.04 2023 Puszcza - Wisła Kraków. O której godzinie mecz Wisły w Niepołomicach? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend Mecz Stulecia, jak określili to wydarzenie gospodarze szczytu I ligi. Dla piłkarzy obu drużyn, którzy planują bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie z gatunku "must win". Przegrywający nie straci szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w tabeli, ale mocno je ograniczy. Ogromna stawka sprawia, że wszystkie bilety na mecz zostały już sprzedane. Tym, którzy nie zdołali nabyć wejściówek, pozostaje oglądanie starcia w telewizji. Jaka stacja i kiedy przeprowadzi transmisję meczu Puszcza - Wisła? Szczegóły poniżej.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie! 📢 Samochody w rowie. Jedno z aut dachowało po zderzeniu w Zasani Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę (5 kwietnia) rano na drodze powiatowej Myślenice-Wiśniowa w miejscowości Zasań. W centrum wsi, na wysokości strażnicy OSP zderzyły się dwa samochody osobowego w efekcie czego oba znalazły się w przydrożnym rowie, z czego jeden dachował. Autami podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

📢 Tramwaj zamiast samochodów i busów do Kocmyrzowa i Proszowic? Ludzie pytają, czy gminę na to stać W gminie Kocmyrzów-Luborzyca powstał społeczny komitet budowy linii tramwajowej ze Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie do stolicy gminy. 📢 Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia 5.04 2023 Marta Kubacka kilkanaście dni temu trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Jej mąż Dawid Kubacki, multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich, wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia. - Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu - powiedział skoczek w rozmowie z serwisem sportowefakty.pl.

📢 Kraków. Tuż pod oknami bloku wybudowali im gigantyczną galerię. Skarżą się na hałasy. Ciąg dalszy sprawy Po publikacji materiału dotyczącego budowy galerii Atut Ruczaj 2, w którym informowaliśmy, że mieszkańcy bloków sąsiadujących z centrum handlowym skarżą się m.in. na hałasy, napisał do nas oburzony czytelnik, który jest mieszkańcem jednego z tych bloków. "Niestety mimo rozmów radnego dzielnicy p. Rusockiego z zarządem Leroy Merlin i zapewnień ze strony sklepu, że postarają się ograniczyć hałas, nic się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie - jest jeszcze gorzej" - informuje nas w liście.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas znajdziecie klucz odpowiedzi i rozwiązania 5.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzory i pastelowe inspiracje. Zrób sobie paznokcie jak pisanki! 5.04.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się! 📢 Paznokcie wiosenne TOP 25 inspiracji. Modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych na wiosnę 5.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 5.04.23 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! 5.04.23 Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

📢 Oto góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 5.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tak zmieniała się Edyta Górniak. Wszystkie oblicza polskiej diwy przez ponad trzydzieści lat kariery. Zdjęcia rok po roku 5.04.2023 Edyta Górniak skończyła w zeszłym roku 50 lat. Choć ma na swoi koncie tak naprawdę jeden wielki przebój, nie przeszkodziło jej to zostać pierwszą diwą polskiej estrady. W ciągu ponad trzech dekad swej kariery scenicznej piosenkarka przeszła wizualną metamorfozę z młodziutkiej i niewinnej dziewczyny do dojrzałej kobiety o bujnej urodzie. Zobaczcie na naszych zdjęciach jak się zmieniała.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych 4.05.23 Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

📢 Spowiedź w Krakowie. Gdzie wyspowiadać się przed Wielkanocą 2023? Lista i godziny otwarcia kościołów Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2023. Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. W minionych tygodniach duszpasterze w wielu parafiach apelowali, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Teraz natomiast trwa już Wielki Tydzień, więc zostało zaledwie kilka dni na wyspowiadanie się przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie i w jakich godzinach można skorzystać z sakramentu pojednania.

📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne kartki z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MESSENGER, WHATSAPP] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie! 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 5.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Kraków. Koniec prac drogowych w Prokocimiu bliski. Zmiany przy innych ważnych remontach Niewiele brakuje do ukończenia rozbudowy ul. Jakubowskiego. Wykonawcy czekają też na wyższe temperatury, by móc położyć ostatni dywanik asfaltowy zarówno na ul. Wielickiej w ramach przebudowy do skrętu w prawo w Kostaneckiego. Prace trwają też w innych rejonach miasta, będą zmiany w powodu rozbudowy 29 Listopada czy budowy trasy Wolbromskiej.

📢 Dziedzictwo odc. 7, 8, 9, 10. Yaman ratuje Yusufa i Seher. Sprawdź, co wydarzy się w połowie marca! Przeczytaj streszczenia odcinków 5.04.23 powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 194. Podryw na dziecko. Streszczenie odcinka [07.04.23] Caner wraz z Emirem wpadają na pomysł. jak skutecznie poderwać dziewczyny. Kogo wykorzystają do realizacji swojego planu? Gdzie chce pracować Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 194. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 195, 196, 197, 198. Zerrin podejrzewa Halita o romans. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 5.04. Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 5.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Oto najbardziej fotogeniczne drzewo w Krakowie. Już kwitnie! Wiosenny spacer na Kopiec Kraka to gwarancja niezwykłych widoków Kwitnąca śliwa pod Kopcem Krakusa to najsłynniejsze, wiosenne drzewko w Krakowie. Oblepiona białymi kwiatami wygląda obłędnie! Jeśli zadajecie sobie pytanie, gdzie pójść na wiosenny spacer w Krakowie, to po obejrzeniu tych zdjęć odpowiedź będzie jedna: Kopiec Krakusa, zwany też Kopcem Kraka. To właśnie z tego miejsca rozpościera się piękna panorama na cały Kraków, a zapach kwitnących drzew stwarza niepowtarzalny klimat. Te zdjęcia zachwycają. Sami spójrzcie!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 5 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pandemia Covid-19 wywróciła życie wielu osób do góry nogami. Śmierć, strach kobiet przed rodzeniem dzieci i mniej: małżeństw, turystów Przyrost naturalny w miastach Unii Metropolii Polskich, do której należy także Kraków, był najniższy od dekady, a liczba zgonów w 2021 r. o 26 proc. większa niż w 2019 r. Z kolei liczba wypadków drogowych zmalała, a średnie roczne stężenie pyłów PM10 w 2020 r. spadło o 13 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To główne wnioski z raportu o pandemii koronawirusa, który ostatnio opublikowało Centrum Badań i Analiz UMP. Zatrważające są w nim dane dotyczące liczby zgonów, spowodowanych m.in. Covid-19. 📢 Niesamowite tatuaże znanych sportsmenek! Ich ciała to prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie zdjęcia 5.04.2023 Tatuaże sportowców. Zobacz, jak swoje ciała ozdobiły przedstawicielki różnych dyscyplin sportowych, ich ciała to niejednokrotnie działa sztuki. Przejdź do GALERII.

📢 Kraków. Ogród Botaniczny UJ ma nowych, puchatych mieszkańców. "Urocze pisklaki, rosną jak na drożdżach" Rodzina puszczyków zamieszkała tej wiosny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest szansa je wypatrzyć, choć - jak zaznaczają pracownicy Ogrodu - nie jest to łatwe, bo sowy doskonale maskują się wśród pędów bluszczu. Duże wrażenie robi zwłaszcza trójka puchatych maluchów. "Urocze pisklaki rosną jak na drożdżach" - donosi w mediach społecznościowych Ogród Botaniczny, prezentując ich zdjęcia. Dodajmy, że podczas nadchodzących świąt można będzie tu zaglądać codziennie w godz. 9-19, a szklarnie Ogrodu będą otwarte również w Poniedziałek Wielkanocny.

📢 Wypadek pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych. Jedna została zakleszczona w samochodzie W Saspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia we wtorek, 4 kwietnia wieczorem około godz. 20.30 doszło do wypadku. Wiele osób zostało poszkodowanych.

📢 Pożar domu w Woli Radziszowskiej. Spłonął niemal cały. Gdy pojawił się ogień, domownicy byli wewnątrz Spalił się niemal cały parterowy, drewniany dom w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina. Było po godz. 17 we wtorek 4 kwietnia, gdy wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Akcja trwała wiele godzin. Wiatr rozniecał ogień, utrudniał strażakom pracę. 📢 Nie tylko Wrocław. Niezwojowice też mają swoją „Panoramę Racławicką” Na tyłach dużego, piętrowego domu stoi biała rotunda. Do środka prowadzi kilka wejść. Wzdłuż ścian dwa kręgi ławek. Przed nimi kurtyna w kształcie pionowego walca. Na kurtynie, zasłaniającej całe wnętrze rotundy, wczesnowiosenny krajobraz z polami, wąwozami i koniuskim dębem, pod którym - według legendy - miał odpoczywać Kościuszko. Z głośnika rozlega się głos lektora Andrzeja Seweryna. Kurtyna unosi się w górę i spod płótna wyłania się kolejny krajobraz. Tym razem trójwymiarowy. Pagórkowaty teren, gdzieniegdzie drzewa, chłopskie chaty, wozy. Ale to tylko drugorzędne elementy całości. Tło dla toczącej się na okrągłym stole bitwy.

📢 Zablokowana zakopianka. Rozsypał się ładunek z ciężarówki po zderzeniu pojazdów osobowych. Zator ma 3 km Do nietypowego zdarzenia doszło na zakopiance w Mogilanach we wtorek 4 kwietnia. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia gwałtownie hamował samochód ciężarowy, w którym doszło do przemieszczenia się ładunku. Czas utrudnień został wydłużony do 4 godzin. Zakończył się o 16.40. Tymczasem tworzyły się ogromne korki. Po trzech godzinach od zdarzenia zator na pasie w kierunku Zakopanego miał już długość 3 km i ciągle się powiększał.

📢 Proszowice. Kierowcy czekają na parkingi „park and ride”. Budowa jeszcze potrwa Jeszcze kilka miesięcy potrwa budowa dwóch parkingów „park and ride” na obrzeżach Proszowic. Jeżeli wszystko pójdzie z zgodnie z harmonogramem, obiekty powinny zostać oddane do użytku w czasie nadchodzących wakacji. To zakończy ciągnącą się od kilku lat inwestycję.

📢 Nie żyje Elżbieta Augustynek, niezwykła zielarka spod Krakowa. Przyjaciele żegnają pasjonatkę tradycji Pasjonatka zielarstwa, promotorka i obrończyni tradycji, dawnych zwyczajów - Elżbieta Augustynek z Zalasu w gminie Krzeszowice zmarła w wieku 64 lat. Pogrzeb będzie we wtorek o godz. 15 w kościele św. Marii Magdaleny w Zalasiu. 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 4.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 4 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Okolice Stawu Płaszowskiego w Krakowie to nie tylko natura i szuwary. To też ponure i zaniedbane miejsca Kto chce pospacerować w dziczy w rejonie Płaszowa wybiera pobliski Staw Płaszowski a nie mocno zagospodarowane już Bagry. I pięknie jest nad samą wodą, ale wystarczy trochę odejść od zbiornika w kierunku torów kolejowych by przekonać się, że gdzie kończy się dzicz zaczyna się ponura okolica.

📢 Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki Obiekty Wisły przy ul. Reymonta na stałe wrosły w pejzaż sportowego Krakowa. Ostatnio dużo pisze się o remontowanym stadionie, ale Wisła to przecież nie tylko futbol. W jedenastu sekcjach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków trenuje około tysiąca zawodniczek i zawodników. Głównie dzieci i młodzież. Prezentujemy, w jakich warunkach trenują sportowcy „Białej Gwiazdy” oraz jak wyglądają inne obiekty przy ul. Reymonta.

📢 Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 4.04.2023 Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 21-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia sportowca numer 1 w Polsce po Gali Mistrzów Sportu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Batalia o chodnik w Brzoskwini. Ludzie proszą o niego od lat. Efektu nie ma, nikt nie zadbał o bezpieczeństwo Chodnika przy drodze powiatowej w przysiółku Krzemionki w Brzoskwini w gminie Zabierzów mieszkańcy nie mogą się doczekać. Proszą o tę inwestycję od siedmiu lat. Bez skutku. To kwestia bezpieczeństwa, bo droga prowadzi do przystanku, chodzą nią dzieci i osoby starsze.

📢 Jelcza. Wybuch butli z gazem. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA] W poniedziałek około godz. 16 doszło do wybuchu butli z gazem w drewnianym domu w Jelczy (gmina Charsznica). W budynku w chwili zdarzenia znajdowała się 80-letnia kobieta, która doznała obrażeń ciała.

📢 Miechów. Wielkanocne palmy ocenili pod dachem Kapryśna wiosenna pogoda popsuła szyki organizatorom dorocznego konkursu palm wielkanocnych w Miechowie. Z powodu chłodu i deszczu ogłoszenie zwycięzców nastąpiło tym razem nie pod pomnikiem Macieja Miechowity, a w krużgankach bazyliki Grobu Bożego. 📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Estoril 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Teraz Polak gra w turnieju Indian Wells. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 250 w Estoril.

📢 Miastowi nic nie rozumieją! Najgłupsze memy o rolnikach. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Praca rolnika niestety rzadko jest doceniana. Często zamiast docenić ciężka pracę miastowi wolą robić sobie żarty z rolników. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o województwie podlaskim. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Naprawdę warto, bo niektóre propozycje rozwalają system! 📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym. 📢 Zanieczyszczenie wody w Prądniku płynącym w kierunku Ojcowskiego Parku Narodowego. Zaalarmowane zostały służby Niepokojące zgłoszenie o zanieczyszczonych wodach w gminie Skała otrzymały służby ratownicze i przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska. Wskazywano, że do Prądnika płynącego do Ojcowskiego Parku Narodowego dostają się zanieczyszczenia o fetorze szamba. Potem udało się ustalić, że to zrzut z oczyszczalni ścieków.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Ogromne zmiany na stadionie Wisły. Zobacz, jak pięknieje symbol brutalizmu ZDJĘCIA Mieszkańcy planujący w weekend spacer w rejonie Błoń będą mogli się przekonać, jak bardzo zmieniają się elewacje trybun Stadionu Miejskiego im. Reymana przy ul. Reymonta. Trwają tam inwestycje prace związane z upiększaniem obiektu, który przygotowywany jest na Igrzyska Europejskie 2023.

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Przedświąteczny targ w Proszowicach, czyli królik przeciw przemocy [ZDJĘCIA] Słoneczna pogoda i czas świątecznych przygotowań sprawiły, że na tradycyjnym środowym targu przy ulicy Królewskiej w Proszowicach nie brakowało sprzedających i kupujących. Korzystając z wysokiej frekwencji lokalne organizacje wykorzystały jarmark do przeprowadzenia kampanii skierowanej przeciwko przemocy w rodzinie.

