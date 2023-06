Prasówka 6.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Sławomir Peszko kończy karierę! Druzgocąca opinia o Wieczystej: "Wielka porażka i wstyd dla nas" Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko w Kanale Sportowym był szczery do bólu analizując przyczyny, jego zdaniem przesądzonego już, braku awansu drużyny do II ligi. - Kontuzje? To nie jest wytłumaczenie, biorąc pod uwagę kadrę, jaką mieliśmy, i na to, jakie klub nam zorganizował warunki do tego, żeby awansować. To jest wielka porażka i też wstyd dla nas - stwierdził piłkarz, który trzy lata temu stał się twarzą projektu. I już grał nie będzie - obwieścił, że kończy karierę!

📢 Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Przypuszczalny skład "Żubrów" na baraż o ekstraklasę Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. We wtorek 6 czerwca o godz. 18 na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie odbędzie sie mecz półfinałowy baraży o awans do ekstraklasę. Wisła, która zajęła 4. miejsce w tabeli I ligi, podejmie ekipę z Niepołomic, która sezon zakończyła na 5. miejscu. W jakim składzie Puszcza wystąpi w tym meczu? Przedstawiamy tę bardzo prawdopodobną jedenastkę - z naszą charakterystyką zawodników.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Krakowie na UJ powstało Centrum Teranostyki. To przyszłość medycyny łącząca w sobie diagnostykę i terapię w jedynym W dawnym budynku białej chirurgii przy ul. Kopernika oficjalnie otwarto Centrum Teranostyki UJ. Teranostyka, czyli ścisłe połączenie diagnostyki i terapii, tak by precyzyjnie dobrać leczenie do potrzeb konkretnego pacjenta, to przyszłość medycyny .

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Nasiechowice. To był tragiczny dzień. Zginęło prawie 80 osób Przy mogile ofiar terroru hitlerowskiego odbyła się uroczystość upamiętnienia 80. rocznicy pacyfikacji Mieszkańców Nasiechowic, Zagajów Zarogowskich, Pojałowic i Muniakowic. W wyniku niemieckiej akcji zginęło 79 Polaków z czego niemal jedną trzecią stanowiły dzieci i młodzież.

📢 Miechów. Strażacy ćwiczyli na budowanej drodze ekspresowej S7 Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie przeprowadzili w poniedziałek (5 czerwca) ćwiczenia na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Moczydło - Miechów. W ćwiczeniach brały udział jednostki straży zawodowej, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, policjanci i przedstawiciele pogotowia ratunkowego.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Oto medale, o które będą walczyć sportowcy. Prezentacja odbyła się w Kopalni Soli Wieliczka Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 coraz bliżej. Na 16 dni przed startem imprezy po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostały medale, które otrzymają najlepsi zawodnicy rywalizacji zaplanowanej na 21 czerwca - 2 lipca. Uroczystość odbyła się w w Kopalni Soli Wieliczka. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz nietypowy dom polskich milionerów. Tak się urządzili z czwórką dzieci Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki jakiś czas temu zamieszkali w przestronnym domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na baraż z Puszczą Niepołomice Bardzo dobra sytuacja kadrowa jest w Wiśle Kraków przed półfinałowym meczem barażowym z Puszczą Niepołomice, który zostanie rozegrany we wtorek 6 czerwca o godz. 18 na stadionie przy ul. Reymonta. Trener Radosław Sobolewski ma do dyspozycji praktycznie wszystkich zawodników, którzy grali w tym sezonie. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Puszczą Niepołomice. 📢 Kraków. Tragedia na Zakrzówku. Mężczyzna wskoczył do wody i już nie wypłynął. Mimo akcji ratunkowej zmarł Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie na zalewie Zakrzówek w Krakowie. Około godz. 11.15 krakowska policja została zaalarmowana, że mężczyzna wskoczył do wody i nie wypłynął. Wprawdzie został następnie podjęty z wody przez płetwonurka ze Straży Pożarnej oraz był reanimowany. Jednak po przewiezieniu do szpitala, przed godziną 13, mężczyzna zmarł.

📢 Szaleńczy rajd po krakowskich ulicach, mogło dość do tragedii. Piraci drogowi relacjonowali , teraz sprawę bada policja Polscy streamerzy nagrali i udostępniali na żywo nielegalny rajd po ulicach Krakowa na swoim kanale Twitch. Na filmie można zobaczyć jak pędzący kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, wymuszają pierwszeństwo czy nawet jadą pod prąd na rondzie. Jeden z kierowców kierował wyzwiska w stronę innych uczestników ruchu drogowego. Krakowska policja sprawdza film wideo. 📢 Wypadek w Krakowie. Autobus nie zmieścił się pod wiaduktem nad ul. Prądnicką i zerwał zadaszenie. Wysoka kara dla kierowcy ZDJĘCIA Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek (5 czerwca) rano na ul. Prądnickiej w Krakowie. Autobus nie zmieścił się pod wiaduktem kolejowym i doszło do częściowego zerwania zadaszenia pojazdu. Usuwanie szkód spowodowało utrudnienia w ruchu w tym rejonie.

📢 Horoskop dzienny na 6 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 6 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Już niedługo rowerzyści w Krakowie przejadą kładką nad Wisłą łączącą Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, będzie można korzystać z kładki przez Wisłę łączącej Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa przeprawa powstała wraz z trzema mostami kolejowymi w ramach gigantycznej inwestycji PKP PLK realizowanej na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Miasto przygotowuje się do budowy kolejnej kładki Kazimierz - Ludwinów. 📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień.

📢 Rekordowy Dzień Talentu Wisły Kraków i ORLEN OIL Ogromne zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanemu przez Wisłę Kraków przy wsparciu ORLEN OIL Dniowi Talentu (Talent Day) na stadionie przy ul. Reymonta. Trzecia edycja w takiej formule przyniosła rekord. Na wiślacki Talent Day zgłosiło się bowiem około pół tysiąca dzieci! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 5.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Dobczyce, kozy i jedyny taki "Wypas". Barwna parada przeszła ulicami miasta IX Wypas w Dobczycach przeszedł do historii. Tym razem Wypas odbył się „na sportowo”, dlatego wśród kóz były m.in. tenisistka i kajakarka. Ta i inne megakozy przygotowane przez przedszkola, szkoły i inne placówki były ozdobami parady. Ta jak co roku przeszła przez Dobczyce, których nieoficjalnym symbolem jest właśnie koza. Już niedługo, bo w niedzielę (18 czerwca) w Dobczycach odbędzie się inna impreza, której patronuje koza, czyli V Rodzinny Mini Festiwal Biegowy „O złotą kózkę”.

📢 Pożar śmieci wokół byłego hotelu w Nowej Hucie. Policja nie wyklucza, że mogło dojść do podpalenia Gęste kłęby czarnego dymu pojawiły się nad Nową Hutą w niedzielę około godz. 18.30. - Dziś na miejscu przy ul. Ujastek Mogilski jest biegły od spraw pożarnictwa, który bada przyczyny pojawienia się ognia. Nie wykluczamy, że mogło dojść do podpalenia - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 Nowe Brzesko. Liga Obrony Kraju świętowała podwójny jubileusz Działacze nowobrzeskiego koła Ligi Obrony Kraju świętowali 30-lecie swojej nieprzerwanej działalności po reaktywacji oraz ćwierćwiecze istnienia strzelnicy sportowej. Najbardziej zasłużeni instruktorzy oraz osoby wspierające organizację otrzymały wyróżnienia i dyplomy. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 To będzie hit lata 2023 w Krakowie! Zakrzówek - od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Najlepsze suchary! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary [5.06] Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. Oto TOP 10 miejsc, z których można podziwiać góry i tatrzański krajobraz [5.06] Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry to niezwykłe miejsca, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt! Jesteście gotowi? Zobaczcie zdjęcia, przeczytajcie opisy i wybierzcie się na fascynujące wycieczki! 📢 Wolf cut – modna fryzura damska inspirowana latami 70. To idealne uczesanie dla cienkich włosów, dzięki niemu wizualnie będzie ich więcej Wolf cut to jedna z najmodniejszych fryzur damskich. Sprawdzi się u kobiet, które mają cienkie i rzadkie włosy. To cięcie uniesie je u nasady, a Ty zapomnisz o swoim problemie. Taką fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.

📢 Ostrów. Niezwykła sztafeta. Biegali przez całą dobę W Ostrowie koło Proszowic odbyła się wyjątkowa biegowa sztafeta. Mieszkańcy miejscowości oraz zaproszeni przez nich goście biegali bez przerwy przez 24 godziny. W sumie pokonali dystans prawie 1400 kilometrów! 📢 Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko...

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Kuchnie świata – przepisy. Zobacz TOP 12 popularnych dań z całego świata, które przygotujesz w domu Wołowina po burgundzku czy może włoskie tiramisu? Zupa w stylu tajskim czy quesadilla – danie ze słonecznego Meksyku? A może jambalaya z kurczakiem i kiełbaską chorizo, czyli potrawa ze słonecznych Karaibów? Zobaczcie TOP 12 potraw z całego świata, które z powodzeniem przygotujecie w domu.

📢 Ciasta drożdżowe jak u babci. Jak one to robiły? Zdradzamy sprawdzone przepisy na placki drożdżowe jak dawniej Jak one to robią, że ich placki drożdżowe zawsze są rewelacyjne, a zapach pieczonego ciasta unosi się w całym domu? Babcia – Gordon Ramsay w spódnicy i Magda Gessler w jednym! Mistrzyni ciasta drożdżowego. Niedościgniony ideał tego słodkiego wypieku, kapuśniaczków, pampuchów i drożdżówek! Odkrywamy tajemnicę! Zobacz sprawdzone przepisy na drożdżowe jak dawniej! 📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów 5.06.2023 Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć! 5.06.2023

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Najlepsze gry na Commodore 64. 7 tytułów, w które na pewno grałeś, jeśli miałeś ten komputer. Pamiętasz je wszystkie? Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie? 📢 Forum Kobiecości w Krakowie. To jest Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Horoskop na czerwiec 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 5.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 5.06.2023.

📢 Najdroższe mieszkania są w... Zakopanem. Tak wynika z tego rankingu Eksperci z Rankomat.pl przygotowali „raport pogodowy” dla rynku nieruchomości. Już od kilku lat kolejność najbardziej upalnych miast wojewódzkich pod względem cen mieszkań wygląda podobnie. Prowadzi Warszawa (obecnie 13 223 zł/1m2), następne są Gdańsk, Kraków i Wrocław, które regularnie zamieniają się miejscami. Ze wszystkich większych miejscowości najgorętsze ceny mieszkań mają Zakopane (18 950 zł/1m2), Międzyzdroje (15 943 zł) i Sopot (15 694 zł).

📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem albo... wykrzyknikiem! Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Oni zmieniają polską modę! Niezwykły pokaz mody w Krakowie. Młodzi projektanci w akcji Kraków zmienił się w stolicę mody! Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Mogliśmy podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Niesamowite kreacje zachwyciły publiczność, ale Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 5 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 5.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 5.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 5.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Perfumy męskie na lato i wiosnę. Jakie zapachy wybrać by czuć się dobrze i świeżo? Oto ranking najlepszych zapachów dla mężczyzn! Jakie perfumy męskie wybrać na lato i wiosnę? To pytanie często zaprząta głowę, gdy pogoda za oknem pięknieje i robi się gorąco. Wybór nie jest łatwy. Na rynku znajdziemy wiele marek perfum i jeszcze więcej zapachów. Jak się w tym odnaleźć i dokonać najlepszego zakupu? Nie martwcie się ! Podpowiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze zapachu i przedstawimy nasz ranking 10 najlepszych męskich perfum na lato i wiosnę! 📢 Hutnik Kraków. Kibice na meczu ze Zniczem Pruszków. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Znicz Pruszków. Zakończenie sezonu 2022/2023, pogoda wspaniała, nowohucka drużyna już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie. Zobaczcie na zdjęciach tę piknikową atmosferę na trybunach.

📢 40-lecie Parafii Św. Brata Alberta w Krakowie. Dla parafian zagrała Golec uOrkiestra W weekend, 3-4 czerwca, w krakowskich Czyżynach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Swoje 40-lecie obchodziła Parafia Św. Brata Alberta, zrzeszająca tysiące krakowian. Z tej okazji, przy kościele parafialnym na os. Dywizjonu 3030 odbyły się uroczystości dla parafian, na cześć patrona zwane "Albertiadą", upamiętniające to wyjątkowe wydarzenie! 📢 Bliżej decyzji środowiskowej dla budowy mostu przez Wisłę w gminie Nowe Brzesko Czy trwające już szósty rok targi na temat lokalizacji nowego mostu przez Wisłę w gminie Nowe Brzesko mają wreszcie szanse na pozytywny finał? Z informacji przekazanych na ostatniej sesji Rady Miejskiej wynika, że pojawiło się światełko w tunelu. W najbliższym czasie powinna zostać wydana decyzja środowiskowa dla tzw. wariantu preferowanego między Śmiłowicami a Świniarami.

📢 Zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie: w Boże Ciało kierowcy zapłacą za postój w strefie Zgodnie z nową uchwałą, w Krakowie wprowadzono dodatkowe dni, podczas których obowiązuje płatny postój w Obszarze Płatnego Parkowania. Jednym z tych dni jest Boże Ciało - w najbliższy czwartek trzeba wiec będzie zapłacić za postój auta w rejonie objętym opłatami. 📢 Motoryzacyjne perełki zjechały do Krakowa na Festiwal Mechanika. Było co oglądać! Blisko 160 aut przyjechało do Krakowa na tradycyjny już Festiwal Mechanika organizowany przez studentów Politechniki Krakowskiej. Były auta sportowe, tuningowane i zabytkowe - amatorzy motoryzacyjnych niezwykłości mieli na czym zawiesić oko. A oglądanie aut to niejedyna atrakcja festiwalu. 📢 Kłęby czarnego dymu nad Nową Hutą. Trwa akcja gaśnicza Kłęby czarnego dymu unoszące się nad Nową Hutą w niedzielę ok. godz. 19.00 to płonące przy ul. Ujastek śmieci.

📢 Wieczysta Kraków pozbawiona nadziei na awans. Rywal jest już jedną nogą w II lidze! Wieczysta Kraków dwie kolejki przed końcem sezonu III ligi (gr. IV) szanse na awans ma już znikome. Wprawdzie krakowianie wygrali w ten weekend swój mecz z Czarnymi Połaniec (3:0), ale prowadząca w tabeli Stal Stalowa Wola też odniosła zwycięstwo, i to jeszcze bardziej efektowne - w niedzielę 4 czerwca nad Orlętami Radzyń Podlaski 5:0 - i utrzymała 4-punktową przewagę w tabeli. 📢 Pasjonaci to sól tej ziemi. Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych przyciągnął do Wieliczki tysiące gości Miłośnicy zabytkowych aut i ciągników, kolekcjonerzy, twórcy miniaturowych figurek - to tylko kilku z około 80 pasjonatów, z którymi można było spotkać się z niedzielę 4 czerwca w Solnym Mieście w Wieliczce. Słoneczna pogoda przyciągnęła tłumy mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolicznych miejscowości. Zobaczcie, jak Solne Miasto zamieniło się w zagłębie pasjonatów!

📢 Dwa wypadki na drodze krajowej pod Krakowem. Zderzenie samochodów i motocykla. Zablokowany przejazd W niedziele, 4 czerwca na drodze krajowej nr 94 w Jerzmanowicach zdarzyły się dwa wypadki, niemal jednocześnie. Cała droga została zablokowana. Były bardzo duże utrudnienia. W jednym wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe, w drugim pojazd osobowy z motocyklem. Są osoby poszkodowane. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Marsz 4 czerwca w Krakowie. Ludzie wyszli na ulice nie tylko w Warszawie, na Rynku Głównym też zebrał się spory tłum 4 czerwca ulicami Warszawy przeszedł marsz organizowany przez Donalda Tuska. W 34. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych Marsz Wolności przeszedł także ulicami Krakowa. Krakowianie z flagami Polski i Unii Europejskiej oraz transparentami wyrażającymi niezadowolenie z rządów PiS przemaszerowali spod pomnika Adama Mickiewicza na plac Szczepański.

📢 Wielka Parada Smoków, wielka feta nie tylko dla najmłodszych Trzydzieści smoków przemaszerowało w niedzielę szlakiem królewskim z ul. Grodzkiej na Rynek Główny. Wielkiej smoczej fecie towarzyszyły tumy krakowian. 📢 Miechów. Do jesieni zostanie przebudowana ulica Janów Górny Rozpoczyna się przebudowa ulicy Janów Górny w Miechowie. Prace obejmą remont zniszczonej kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego. 📢 Głogoczów. Był trawnik. Jest nowy plac zabaw, boisko, siłownia i coś jeszcze Przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie powstał nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Tworzą go wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miasteczko komunikacyjne. Otwarcie kompleksu odbyło się w sobotę (3 czerwca) w niespełna 13 miesięcy od podpisania umowy w wykonawcą tej inwestycji. Już wtedy dyrektor ZPO w Głogoczowie Marzena Pietrzak mówiła o tym, jak bardzo wyczekiwana to inwestycja.

📢 Za miesiąc uroczyste otwarcie. Tak dziś wygląda park przy Karmelickiej 2 lipca, w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej, nastąpi uroczyste otwarcie parku przy ul. Karmelickiej, który będzie nosił imię krakowskiej noblistki. Sprawdziliśmy, jak park wygląda na miesiąc przed otwarciem. 📢 Po raz pierwszy ulicami miasta przejechał Krakowski Nocny Przejazd Rowerowy Amatorzy dwóch kółek po raz pierwszy spotkali się na wspólny przejazd ulicami miasta nocą. W piątkowy wieczór spod Muzeum Narodowego wyruszył Krakowski Nocny Przejazd Rowerowy. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 4.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Smoki, fajerwerki, kurtyny wodne i lasery nad Wisłą. Co tam się działo! Ogromne, barwne, fruwające, pływające na barkach - smoki tej nocy królowały w Krakowie, a wszystko za sprawą Teatru Groteska i powołanej przed 22. laty Wielkiej Paradzie Smoków. Zanim smoki przeparadują przez miasto, w sobotni wieczór krakowianie mogli oglądać je w niezwykłej pirotechnicznej oprawie. Tej nocy wszyscy stajemy się dziećmi, szeroko otwierając oczy na dziwa na niebie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Nowa Huta świętuje. Ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód nowohucki Korowód Nowohucki to wydarzenie, mające przypominać o osobach, bez których Nowa Huta nie byłaby tym, czym jest. Bohaterkami korowodu, który przeszedł ulicami dzielnicy były kobiety Nowej Huty: architektki i kelnerki, matki i murarki, aktorki i pisarki.

📢 Wannolot - nowy krakowski pomnik. Fani Tytusa de Zoo wiedzą, o co chodzi 3 czerwca na skwerze Papcia Chmiela, przy zbiegu Alei Focha i ul. Królowej Jadwigi, odsłonięty został niezwykły pomnik. Wannolot upamiętniać ma Papcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego – autora najpopularniejszego polskiego komiksu: Tytusa, Romka i A’ Tomka. Póki co, Wannolot stanie tam w wersji mini, pełnowymiarowy pojazd trójki komiksowych bohaterów w Krakowie pojawić się ma za rok. 📢 Baza Lubogoszcz ma już 100 lat. 4 czerwca zaprosiła na swój piękny jubileusz. To jedyne takie miejsce w Beskidzie Wyspowym! Kto i dlaczego wybudował bazę na Lubogoszczu? W jaki sposób wyrabia się świece z plastra pszczelego? Czy sowy są naprawdę mądre? Jak powstają zagórzańskie sery? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć 4 czerwca podczas obchodów 100-lecia istnienia Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”. Uroczystościom w kultowym ośrodku Beskidu Wyspowego towarzyszyły koncerty, warsztaty taneczne „Pieca zadym nie troncojcie”, a także gry i zabawy, oczywiście również dla najmłodszych piechurów.

📢 Zakrzówek w Krakowie. W końcu legalne plażowanie i otwarte kąpielisko. Ale trzeba uważać! Zakrzówek został udostępniony dla plażowiczów i miłośników kąpieli 1 czerwca. Ale to w weekend przechodzi najważniejszą próbę - w wolne dni zjawili się tam krakowianie i turyści. Urzędnicy podawali, że kąpielisko jest przeznaczone dla około 600 osób, ale czy tylko tylu będzie chętnych? Trudno to przewidzieć. Czas pokaże. Dostępny jest też Park Zakrzówek, eko centrum, pojawiły się również punkty gastronomiczne. Ceny mogą zaskakiwać, ale cóż, ciągle mamy wysoką inflację. 📢 Dachowanie samochodu pod Krakowem. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala Około południa w sobotę, 3 czerwca w Sieciechowicach w gminie Iwanowice miał miejsce wypadek. Na ul. Krakowskiej z drogi wypadł samochód osobowy. Dachował wpadł na tereny poza pasem jezdni. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zespół ratownictwa medycznego odtransportował je do szpitala.

📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro. 📢 Te zawody niedługo znikną z rynku pracy. Zmiany w kilku branżach. 7 na 10 pracowników jest zagrożonych. „Będą musieli się przekwalifikować” Jak wynika z raportu World Economic Forum, automatyzacja może zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Analiza Pearson trochę łagodzi te prognozy i prognozuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów. – Z analizy wynika, że z rynku pracy znikną m.in. pracownicy administracji i sprzedawcy, w tym głównie kasjerzy – tłumaczy nam ekspert. – W przypadku 7 na 10 zawodów wiemy, że one nie znikną, ale się znacząco zmienią – zapowiada.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Kto będzie gwiazdą tegorocznych Dni Miechowa? Organizatorzy pytają mieszkańców Agnieszka Chylińska? Patrycja Markowska? A może Łzy? Mieszkańcy sami mogą zasugerować organizatorom Dni Miechowa, kogo chcieliby zobaczyć i usłyszeć w charakterze gwiazdy tegorocznej imprezy.

📢 Sławomir Peszko. Mieszkania i auta piłkarza Wieczystej Kraków. Inwestycje nie zawsze były trafione. Pora na biznes... alkoholowy Sławomir Peszko, piłkarz Wieczystej Kraków, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klasie okręgowej. Dodajmy, w całej historii tych rozgrywek. Na co Peszko wydaje pieniądze? W co inwestuje? Jakimi samochodami jeździ? Ile ma mieszkań? Czy zawodnik Wieczystej jest zamożnym człowiekiem? Na pewno za takiego uchodzi i się z tym nie kryje. Ale z drugiej strony, okazuje się, że nie wszystkie jego inwestycje w trakcie kariery były trafione. Ba, gdyby nie astronomiczne zarobki w Wieczystej, to teraz musiałby rewidować swoje finansowe plany. Przyznaje jednak, że ma na oku kolejny intratny biznes. 📢 Ostrów. Z sierpami i kosami weszli do Księgi Rekordów Guinnessa ZDJĘCIA i WIDEO Na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że podczas niedzielnych dożynek gminy Proszowice w Ostrowie został ustanowiony światowy rekord w jednoczesnym koszeniu zboża tradycyjnymi metodami. Za kosy i sierpy złapały 732 osoby. To sporo więcej niż wynosił dotychczasowy rekord ustanowiony w Słowenii.

📢 Więcławice Stare. Koncertowo zagrały najlepsze orkiestry w Małopolsce. Były utwory filmowe, taneczne, a nawet nawiązanie do wojny w Ukrainie 23 orkiestry zagrały konkursowe koncerty podczas XXIII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Dominowała muzyka filmowa, ale także rozrywkowa. Przesłuchania konkursowe trwały prawie cały dzień.

📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

