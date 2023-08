Prasówka 6.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [6.08.2023]”?

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [6.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [6.08.2023] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dramatyczna akcja ratunkowa w Zubrzycy Górnej. Odnaleziono zaginione 1,5-roczne dziecko. Było reanimowane W Zubrzycy Górnej na Orawie zaginał 1,5-roczny chłopiec, który w sobotę wieczorem wyszedł z domu. Służby przeszukiwały lasy i koryto rzeki. - Dziecko zostało odnalezione. Konieczna była reanimacja - informował przed godz. 22 oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oberwanie chmury podczas Męskiego Grania 2023 w Krakowie. W sobotę zabawa w strugach deszczu Mało optymistyczne prognozy pogody nie odstraszyły fanów formatu Męskie Granie, który już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie w sobotę, 5 sierpnia odbywa się koncert finałowy krakowskiej edycji projektu Męskie Granie 2023. Wśród gwiazd, które pojawią się aż na dwóch scenach można wymienić m.in. Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino, Zalewskiego, Yanna, Paulinę Przybysz i oczywiście wisieńkę na torcie, czyli koncert Męskie Granie Orkiestry 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Koncertu nie powstrzymało nawet oberwanie chmury!

📢 Noc z burzami i nawalnymi deszczami. Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski na sobotę i niedzielę. Noc nie będzie spokojna Nowe ostrzeżenia IMGW II i III stopnia dla Krakowa i Małopolski przed silnymi deszczami i burzami na sobotę i niedzielę. Możliwe są również gwałtowne wzrosty stanów wody. Alert obowiązuje do niedzieli do godz. 18. Gdzie jest burza? Jak wygląda sytuacja pogodowa? Zapraszamy do relacji live. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [6.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Krakowska Lekcja Śpiewania na Małym Rynku. Krakowianie znów pokazali, że można świętować radośnie Krakowskie Lekcji Śpiewania to okazja, by wspólnie i radośnie świętować ważne wydarzenia. Krakowianie spotykają się, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, ale też kolędy i pieśni związane z innymi ważnymi wydarzeniami życia religijnego. Tym razem okazją była rocznica wymarszu "Kadrówki". Mieszkańcy nie zawiedli i tym razem. 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [6.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [6.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [6.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [6.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [6.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Wisła Kraków hucznie pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego. Tylko wynik meczu ze Stalą się nie zgadzał Krótko przed rozpoczęciem meczu Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów „Biała Gwiazda” pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego, który definitywnie zakończył karierę piłkarską. Tylko wynik spotkania się nie zgadzał, bo krakowianom nie udało się wygrać. Remis ze Stalą Rzeszów 0:0 rozczarował prawie 32-tysięczną publiczność, a zapewne również samego bohatera wieczoru.

📢 W 86. rocznicę usypania Kopca Józefa Piłsudskiego ulicami Krakowa przeszedł Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej W sobotę 5 sierpnia ulicami Krakowa przeszedł Marsz Śladami I Kompanii Kadrowej. Uczestnikom towarzyszyła orkiestra i wojsko. Wyjątkowości tegorocznemu wydarzeniu nadawał fakt, że odbywa się ono w 86. rocznicę zakończenia sypania kopca Piłsudskiego. 📢 Ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Słynna para seniorów pobrała się na zamku w Niepołomicach. Co to był za ślub! Zdjęcia Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, o swoich przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia opowiedziała w czwartek podczas rozmowy w "Pytaniu na Śniadanie". W sobotnie popołudnie nowożeńcy wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kraków. Skandaliczny komentarz Bractwa Kurkowego o osobach bezdomnych w Parku Strzeleckim. Burza w internecie Wpis, który pojawił się w sobotę w mediach społecznościowych Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, oburzył wiele osób. Komentarz dotyczył osób w kryzysie bezdomności przebywających w Parku Strzeleckim. Trzeba przyznać, że ton, w jakim została przytoczona ta historia i określenia w niej użyte bulwersują. Zwłaszcza, gdy mówimy o organizacji szczycącej się bogatą działalnością społeczną. 📢 Brutalne starcie pseudokibiców w Radłowie koło Tarnowa. Mimo reanimacji zmarła jedna osoba. Co tam się dokładnie wydarzyło? 40-letni mężczyzna zginął w bójce pseudokibiców, do której doszło w rejonie stadionu w Radłowie koło Tarnowa. W sobotę rano, w starciach uczestniczyło tam około 100 osób. Prokuratura i policja prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Co wiemy o zdarzeniu w Radłowie?

📢 Ścieżka nad Rudawą coraz bardziej widoczna. Strefa rekreacyjno-edukacyjna czeka na urządzenia małej architektury Nie pomogły protesty pod UMK ani spotkania z władzami miasta. Prace przy budowie ścieżki nad Rudawą postępują. Powstaje ona co prawda, w nieco okrojonej wersji od tego co planowało miasto, ale według mieszkańców i radnych wciąż nie ma mowy o kompromisie.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru. 📢 Nowe odkrycia archeologiczne w Tyńcu: złoty dukat jak współczesny dolar i kilkusetletnie mury Archeolodzy kolejny sezon odkrywają relikty historii wzgórza klasztornego i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W tym roku odsłonili m.in. masywny, 2-metrowej szerokości mur - być może pozostałość muru obwodowego, który niegdyś obiegał klasztor. Pośród najnowszych znalezisk jest także dukat holenderski z 1649, zapewne przez kogoś zgubiony kilkaset lat temu w Tyńcu…

📢 Ulewy i burze pod Krakowem. Zalany wiadukt, od pioruna uszkodzony dom i maszt jednostki PSP Silne ulewy i burze przeszły nad ranem w podkrakowskich powiatach. Największe szkody były w powiecie wielickim, gdzie zalana została droga pod wiaduktem w Kokotowie. Utknął tam samochód i natychmiast został zalany. A do tego zostało zalanych kilka piwnic w prywatnych domach. W powiecie krakowskim piorun uderzył w dach domu, a w Myślenicach uszkodził maszt na budynku jednostki PSP. 📢 Szokujące metamorfozy. Można się przestraszyć! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Zniknęły drzewa z okolicy Parku Wodnego Mimo protestu mieszkańców trwają przygotowania pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wcześniej wycinano drzewa w rejonie ronda Młyńskiego, ostatnio zniknęły również te w rejonie parku wodnego i ronda Barei. Nowa ok. 4,5-kilometrowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST etap IV) połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 roku. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 5.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii.

📢 HOROSKOP finansowy na sierpień 2023! Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 5.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 5.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 5.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te wakacyjne kwiaty cieszą się ogromną popularnością w sieci. To hit tegorocznego lata. Wyglądają jak milion małych słońc! ZDJĘCIA Jakie kwiaty kojarzą się z latem i słońcem? Zdecydowanie są to słoneczniki! Wielkie pole tych pięknych kwiatów, ogrzanych blaskiem zachodzącego słońca uchwycił w kadrze tarnowski fotograf Tomasz Madejski. Te zdjęcia zawierają tyle ciepła i pozytywnej energii, że nie będziesz mógł oderwać od nich wzroku. I na dodatek, zostały wykonane w Małopolsce! Te kwiaty to HIT tegorocznego lata i Internetu. Kliknijcie w galerię i przenieście się do baśniowej krainy. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjną wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? [5.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy! Edycja 2023 [5.08] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na wakacje 2023 [5.08] Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 151. Justo kocha Manuelę. Streszczenie odcinka [09.08.2023] Justo szczerze rozmawia z Manuelą. Jest świadomy tego, że kobieta nie darzy go wielkim uczuciem. Z kolei Susana trzyma dystans wobec Claudia. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 151. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 155. Zwierzanie się z problemów. Streszczenie odcinka [15.08.2023] Manuela ma lekki mętlik w głowie. Tymczasem Celia przygotowuje się do nowej terapii. A co zrobi Trini? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 156. Claudio zostaje pobity. Streszczenie odcinka [16.08.2023] Wiele osób nie jest w stanie pogodzić się z orientacją seksualną Claudia. Mężczyzna zaczyna mieć kłopoty. Z kolei Victor wpada na plan zarobku. Co go zainspiruje? Przeczytaj streszczenie 156. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 5.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Inwestycje w portach Kujawy i Płaszów. Co się tam dzieje? Czy posłużą mieszkańcom? Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi w Krakowie inwestycje u ujścia kanału portowego Kujawy. To budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira. W jej wyniku powstanie kładka technologiczna szerokości 1,5 m. Jak inwestycja wpłynie na mieszkańców? Podobna inwestycja powstaje w porcie Płaszów.

📢 Koncert Depeche Mode w Krakowie. Fani legendarnych "Depeszów" nie zawiedli i wypełnili Tauron Arenę 4 sierpnia to data wpisana do kalendarzy fanów legendarnej brytyjskiej grupy od dawna. Muzycy pojawiili się na scenie krakowskiej Tauron Areny o 20.45, ale liczni fani "Depeszów" gromadzili się wokół miejsca, gdzie odbędzie się koncert już na kilka godzin przed tym, zanim pojawili się tam Dave Gahan i Martin Gore. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 05.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 5.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Małopolskie winnice. Dobre wino w pięknych miejscach. Powstanie mapa takich punktów Powstaje pierwsza enoturystyczna mapa polskich winnic, która będzie ogólnodostępna - Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce. W Małopolsce mamy już kilkadziesiąt winnic, które są nie tylko punktami gdzie można napić się wina i je kupić, ale też znaleźć miejsce na wypoczynek i relaks. Sprawdźcie sami.

📢 Garbarnia Kraków grała z Unią Tarnów. Kibice dopingowali oba zespoły Garbarnia Kraków rozpoczęła sezon w III lidze od wysokiego zwycięstwa 4:0 z Unią Tarnów. Mecz z wysokości trybun na Ludwinowie śledziło kilkuset widzów. Obu zespołów - dodajmy. 📢 Wypadek w Niepołomicach. Zderzyły się dwa samochody, jeden leżał na poboczu. Jest osoba ranna W piątek, 4 sierpnia wieczorem doszło do wypadku w Niepołomicach na ul. Wielickiej. W okolicy sklepu Lidl zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wylądował na poboczu i przewrócił się na bok. Służby ratownicze informowały wstępnie, że jedna osoba została poszkodowana.

📢 Zakazany owoc odc. 274. Podstęp Hasana Ali. Streszczenie odcinka [04.08.23] Hasan Ali wpada na sprytny plan dotyczący przejęcia części udziałów w holdingu. Ender będzie zaskoczona przebiegiem spraw. Już teraz przeczytaj streszczenie 274. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Męskie Granie 2023 w Krakowie! Na koncert w piątek, 4 sierpnia przybyły tłumy. Wśród gwiazd m.in. Miuosh i Zespół Śląsk, Mrozu, czy O.S.T.R. Pochmurna pogoda w Krakowie nie zniechęciła miłośników muzyki na żywo, którzy już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie odbywa się edycja 2023 trasy Męskie Granie. Wśród gwiazd, które pojawiły się aż na dwóch scenach 4 sierpnia można wymienić m.in. Kaśkę Sochacką, Miuosha i Zespół Śląsk z projektem "Pieśni Współczesne", Mroza, a także O.S.T.R. Zwieńczeniem piątkowych atrakcji był projekt Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Pogrzeb śp. Macieja Moszewa. Kraków pożegnał Mistrza szopkarskiego Kraków pożegnał w piątek (4 sierpnia) na cmentarzu Rakowickim śp. Macieja Moszewa, architekta i legendę krakowskiego szopkarstwa. Maciej Moszew zmarł 27 lipca w wieku 83 lat. Przez ponad 60 lat tworzył na Konkurs Szopek Krakowskich misterne dzieła sztuki z dziesiątkami ruchomych postaci i był najbardziej utytułowanym szopkarzem w historii tego konkursu. 📢 Kraków. Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim. Samochód zniszczył mur, chroniący miasto przed powodzią. Potrzebna naprawa Miasto wyda ok. 150 tysięcy złotych na naprawę muru, który został uszkodzony podczas tragicznego wypadku w rejonie mostu Dębnickiego, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Doszło do niego w nocy z 14 na 15 lipca. Mur jest elementem wału przeciwpowodziowego. - Będziemy wnioskować o zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia pojazdu - twierdzi Zarząd Zieleni Miejskiej, w którego zarządzie jest mur.

📢 Miechów. W ekonomiku doczekają się łącznika. Tanio nie będzie, ale jest dotacja W Miechowie została w piątek (4 sierpnia) podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz przewiązkę, która połączy starą część szkoły z nowo wybudowanym obiektem. Niewykluczone, że inwestycja może się rozpocząć jeszcze w tym roku. 📢 Jeszcze tego tam nie było. Wielkie centrum sportowe powstaje na krakowskim Ruczaju Na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej w Krakowie powstaje Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Na jego terenie będzie można grać m.in. w piłkę nożną, rugby, siatkówkę czy koszykówkę. Roboty budowlane trwają. Sporych postępów dokonano już przy realizacji budynku, w którym znajdą się szatnie dla sportowców, sale konferencyjne, pomieszczenia do fitnessu. Inwestycja budziła swego czasu kontrowersje, bo jest realizowana na cennym przyrodniczo obszarze. Uczelnia zapewniała nas, że mocno ograniczyła pierwotne plany, żeby jak najmniej ingerować w środowisko.

📢 Miechów. Siostra Józefa pokieruje hospicjum im. bł. Bernardyny Jabłońskiej Od 1 sierpnia funkcję kierownika Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie pełni siostra Józefa, czyli Milena Frączek. Zastąpiła na tym stanowisku s. Benedyktę, Magdalenę Majzner, która kierowała placówką przez ostatnie dziesięć lat. 📢 Święto myślenickiej policji. Awanse i odznaczenia funkcjonariusze odebrali na Rynku. Były stoiska służb mundurowych i prezentacje sprzętu Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach obchodzili swoje święto na płycie Rynku w Myślenicach. Podczas obchodów była okazja do wręczenia awansów zawodowych i odznaczeń wyróżniającym się funkcjonariuszom. Ustawione zostały także stoiska, na których promowały się rożnego rodzaju służby mundurowe i jednostki powiatowe. Z policjantami świętowali przedstawiciele parlamentu oraz władz wojewódzkich powiatowych i gminnych oraz duchowni. 📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Pierwszy przejazd 28 sierpnia. Próbny Największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa dobiega końca. Już 28 sierpnia odbędzie się próbny przejazd tramwaju, a za kilka tygodni rozpoczną się nasadzenia 3,5 tys. nowych roślin. Skoro pierwszy przejazd tramwaju ma się odbyć w sierpniu to faktycznie władze miasta mają szanse spełnić swoją obietnicę, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci będą mogły dojechać tramwajem na lekcje.

📢 Proszowice. Znęcał się nad bliskimi, trafił do aresztu Proszowiccy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną oraz jej małoletnim synem. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mężczyzna został aresztowany. 📢 Półmetek! Jezdnie Północnej Obwodnicy Krakowa gotowe w 50 procentach. Zdjęcia z drona Drogi 52 proc., wzmocnienie gruntu pod drogi 83 proc., mosty 88 proc., tunele 82 proc. - tak przedstawia się zaawansowanie prac przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują i mocno przyspieszyły w wakacje co widać na zdjęciach lotniczych z drona. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami...

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 7. etap Tour de Pologne 2023. Trasa ostatniego dnia wyścigu to Zabrze - Kraków. Mapa oraz program minutowy Ostatni, 7. etap Tour de Pologne rozegrany zostanie na trasie Zabrze - Kraków. W piątkowy wieczór 4 sierpnia pod Wawelem poznamy zwycięzce jubileuszowej edycji TdP. Zobacz, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy, oto mapa trasy i program minutowy wielkiego finału Tour de Pologne. 📢 W sobotę w Niepołomicach ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości" W najbliższą sobotę (5 sierpnia) na ślubnym kobiercu staną Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz - para poznała się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Ślub i wesele odbędą się w zamku w Niepołomicach. Narzeczeni zdradzili na kilka dni przed uroczystością kulisy ceremonii. Wiemy, jaką suknię wybrała Iwona i kto będzie świadkował parze. Gerard zdradził zaś, dlaczego wybrał na ich ślub niepołomicki zamek.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie. 📢 Narkotyki znalezione podczas interwencji domowej w gminie Sułoszowa. Gotowe używki i uprawy konopi miał w domu i w garażu Interwencje domową w gminie Sułoszowa podjęli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skale. Okazało się, że znaleźli znaczne ilości narkotyków. To były różne substancje: ponad 440 gramów marihuany, 224 gramy amfetaminy i ponad 70 gramów mefedronu. To nie wszystko, bo zabezpieczyli także nielegalne wyroby tytoniowe. A mężczyzna, który je posiadał usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Proszowice. Kobieta wpadła do Szreniawy. Wyciągnęli ją strażacy Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu w rejonie ulicy Podgórze w Proszowicach. Do Szreniawy w sąsiedztwie tamtejszego mostu wpadła 70-letnia kobieta. Ponieważ nie potrafiła się sama wydostać na brzeg, na miejsce wezwano służby. Kobietę wyciągnęli z wody strażacy. Doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta... karmiła nad rzeką koty.

📢 Oto technika w Krakowie, w których najlepiej poszła tegoroczna matura. Zdawalność 100 proc. tylko w jednym Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w tym roku maturę w formule 2015 - czyli na starych zasadach - w stolicy Małopolski zdawało 2 320 maturzystów. 1 906 osób otrzymało świadectwo dojrzałości. Zdawalność w Krakowie wyniosła 82 procent. Egzamin maturalny w formule 2015 zdawali absolwenci czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia, a także szkół artystycznych (liceum plastycznego). Dzięki opublikowanym przez OKE danym wyłowiliśmy krakowskie technika, które mogą się poszczycić najlepszymi rezultatami tegorocznej matury.

📢 Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN. 📢 Uważajcie na ten lek! Wycofano go ze sprzedaży. W Krakowie kupiono już jednak 280 opakowań 1 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję informującą o wycofaniu z obrotu sześciu wadliwych serii leku Lactulose-MIP – leku o łagodnym działaniu przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu zaparć. Ponadto wydano również decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu kolejnych siedmiu serii tego leku. Systemy monitorujące sprzedaż leków w aptekach platformy OSOZ KtoMaLek.pl wykazały, że w Krakowie sprzedano blisko 280 opakowań wycofanego leku.

📢 Ojców zdobył tytuł najpiękniejszej wioski w Małopolsce. Unikatowa miejscowość, pełna zabytków, z niezwykłą przyrodą i wyjątkową historią Wioska niezwykłej urody - Ojców. Wygrała wojewódzki konkurs na Najpiękniejszą Małopolską Wieś. To, że leży w Ojcowskim Parku Narodowym sprawia, że wioską interesują się setki tysięcy turystów. Miejscowość jest wyjątkowa pod wieloma względami, bo która inna ma tak wiele zabytkowych obiektów, w tym zamek, muzeum, słynną na całą Polskę Kaplicę na Wodzie. Mało tego tutaj są przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy swoimi działaniami upiększają wioskę, tereny wokół zabytków i rozsławiają Ojców pięknymi wydarzeniami.

📢 Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.

📢 Przesławice. Strażacy apelują o oddawanie krwi po wypadku swojego kolegi Strażacy z powiatu proszowickiego apelują o udział w akcji oddawania krwi dla Andrzeja Dynura, druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach oraz radnego gminy Koniusza. Strażak na początku czerwca uległ wypadkowi we własnym domu. Doznał rozległych poparzeń. 📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski. 📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało.

📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim.

📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Tatry bez tłumów nawet w wakacje. Na jednym szlaku tysiące ludzi, na drugim pustki. Gdzie w górach znajdziemy ciszę i spokój? W Tatrach sezon turystyczny w pełni. Gdy tylko jest ładna pogoda, po górskich szlakach wędruje tysiące osób. Mimo tłumów można znaleźć w górach miejsca, gdzie jest cisza i spokój, a wielka fala turystów nie dociera. Gdzie szukać więc w górach spokoju? 📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 25.03.2023 Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 Powiat proszowicki. Zobacz archiwalne zdjęcia z dożynek! Zapraszamy do obejrzenia galerii archiwalnych zdjęć dożynkowych, które odbywały się na terenie powiatu proszowickiego w latach 2001-2006. 📢 Kraków. Tłumy widzów podczas Męskiego Grania 2019 [ZDJĘCIA] To już kolejna odsłona trasy Męskie Granie. W tym roku na terenach zielonych Muzeum Lotnictwa w Krakowie pojawiły się prawdziwe tłumy słuchaczy, którzy chcieli usłyszeć najbardziej znanych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej.

Zobaczcie, jak bawili się krakowianie. 📢 Depeche Mode rozgrzało Kraków. Zobacz zdjęcia z koncertu 7 lutego w krakowskiej Tauron Arenie odbył się koncert zespołu Depeche Mode. Muzycy udowodnili, że mimo upływu lat nadal są w dobrej formie. Zobacz fotorelację z koncertu.

