Prasówka 6.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [6.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

Prasówka 6.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [6.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 5.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 06.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na 7 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 7 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Ring girls na gali Knockout Boxing Night w Zakopanem. Piękne panie na ringu Sobotnia gala Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night obfitowała nie tylko w emocje sportowe, ale i estetyczne. Oprócz emocjonujących walk bokserów, uwagę widzów przykuły także ring girls, czyli panie, które prezentowały widzom rundy walk.

📢 Jeden z najcenniejszych zabytków wschodniej części Krakowa. Opactwo Cystersów w nowohuckiej Mogile w jesiennej aurze Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce. 📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko. Niebo jakby w płomieniach Około godziny 18:00 w Sławkowicach pod Wieliczką w gminie Biskupice na niebie można było zauważyć spektakularną, czerwoną zorzę polarną. Zjawisko było widoczne przez 20 minut, ale naszej czytelniczce udało się uwiecznić je na zdjęciach. Efekt jest niesamowity. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Targi dla miłośników psów i kotów wróciły do Krakowa. Czworonogi opanowały Galerię Kazimierz PupiLove Targi - czyli wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i kotów - wróciły do Krakowa. Odbyły się w niedzielę 5 listopada w Galerii Kazimierz. Właściciele czworonogów mogli kupić dla swoich pupili wiele przydatnych akcesoriów, a wśród nich m.in. smycze, obroże, ubranka, a także smakołyki.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [6.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [6.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 5.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 5.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 5.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. 📢 Kibice Kotwicy Kołobrzeg na meczu w Krakowie. Policja wstrzymała ruch obok stadionu Hutnika. Zdjęcia Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Z sektora dla gości dopingowało podczas tego meczu piłkarzy Kotwicy dwudziestu kibiców. Trzeba przyznać, że zafundowali sobie naprawdę daleki wyjazd, no i w Nowej Hucie stawili się liczniej niż w sierpniu 2022 r., kiedy było ich trzech. W niedzielę 5 listopada 2023 roku ze względu na przyjazd busów z sympatykami kołobrzeskiego klubu policja w południe zatrzymała na kilka minut ruch na ulicy Ptaszyckiego. Grupa osób w sektorze gości potem solidnie zmokła na deszczu, ale też doświadczyła niecodziennych wrażeń. No bo piłkarze z Kołobrzegu przegrywali już z Hutnikiem 0:3, a pokonali go 5:3. Po meczu podeszli do swoich sympatyków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Przemarsz, wypominki, msza święta. Kraków pamięta o Żołnierzach Wyklętych Przemarsz, wypominki w bazylice Mariackiej, msza święta. Tak przedstawia się program zaplanowanych na 5 listopada X Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. 📢 Grand Prix Krakowa w biegach górskich. W deszczu i błocie po Lesie Wolskim ZDJĘCIA Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, jej dwunasta edycja zaczęła się 15 października. 5 listopada rozegrano drugie zawody z cyklu. Nie da się ukryć, że pogoda nie była sprzymierzeńcem zawodników podczas zmagań w Lesie Wolski. Padał deszcz, było błotnisto. Mimo tego nie zabrakło śmiałków. Prezentujemy ich w GALERII

📢 Gniazdowice. Druhowie z Jakubowic strzelali najlepiej. Nie przeszkodził im nawet deszcz Mimo fatalnej pogody na strzelnicy w podproszowickich Gniazdowicach udało się w niedzielę (5 listopada) rozegrać drużynowe zawody strzeleckie służb mundurowych z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Najcelniej strzelała druga reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Jakubowic. 📢 Hit internetu. Mieszkanie 100-metrowe w Krakowie za 697 tys. zł, ale jest haczyk... To ogłoszenie o sprzedaży mieszkania robi furorę w internecie. Niby lokal w Krakowie, tylko... szybko trzeba autostradą do niego dojechać, bo faktycznie jest w Bytomiu. Według ogłoszeniodawcy 1 godzinę i 15 minut drogi od centrum Krakowa. Jeśli ktoś chciał przyciągnąć uwagę do ogłoszenia to mu się udało. Co do sprzedaży komuś kto chce zamieszkać pod Wawelem... może być problem.

📢 Proszowice. Bardzo dobry wynik kwesty na ratowanie zabytkowych grobów. A ciągle można wpłacać… Ponad 21 tysięcy złotych przyniosła kwesta na ratowanie zabytków proszowickiego cmentarza prowadzona przez dwa dni z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobowców. To wynik, jakiego nie powstydziłyby znacznie większe niż Proszowice ośrodki. A przecież zbiórka będzie jeszcze trwała przez tydzień.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzenie z barierkami Autostrada A4, węzeł Balice, kierunek Katowice - kolizja samochodu osobowego z barierkami. Brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Niezwykłe minerały i kamienie szlachetne. To wszystko można zobaczyć w Krakowie Niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale - wszystko to można zobaczyć podczas Listopadowej Giełdy Biżuterii i Minerałów, która właśnie odbywa się w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej.

📢 Wypadek pod Myślenicami. Auto w potoku, trzy osoby ranne Jawornik. Na odcinku Drogi Wojewódzkiej nr 955 doszło do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego, który wypadł z drogi do koryta potoku. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Ruch odbywa się już bez większych utrudnień.

📢 39 lat temu oddano do użytku pętle XXX-lecia PRL w Krakowie. Teraz to świeżo przebudowana pętla Krowodrza Górka Poniedziałek 5 listopada 1984 roku był przełomowy dla mieszkańców Krowodrzy. To tego dnia uroczyście została oddana do użytku pętla tramwajowa XXX-lecia PRL (Krowodrza Górka P+R). Budowa wiaduktów nad torami kolejowymi od pętli Dworzec Towarowy była istotnym elementem pozwalającym na szybkie połączenie dla mieszkańców Krowodrzy z centrum Krakowa. 📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Krakowianka Aniołem Polski? Piękna Monika w finale konkursu piękności Angel of Poland GALERIA Monika Gdowicz to 26-latka z Krakowa, która swoją urodą zwala z nóg! Młoda dziewczyna z determinacją sięga po swoje, osiągając gigantyczne modelingowe sukcesy, czemu dowodzi ostatni awans do finału prestiżowego konkursu piękności “Angel of Poland”. Zobacz zjawiskowe zdjęcia krakowianki i jej uroczy uśmiech, który podbił serca jury podczas półfinałowych eliminacji. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Kraków. Cztery rzeźby w Nowej Hucie przeszły renowację. Ależ różnica! Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył prace związane z renowacją zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty w Krakowie. Rzeźby, które przeszły renowację to rzeźby plenerowe „Dziewczynka” na os. Na Skarpie, „Ptaki” na os. Willowym, „Małe Organy” na os. Wandy oraz „Spirala kosmiczna na os. Tysiąclecia. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 05.11.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii! 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 05.11.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 05.11.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 05.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 57. Dwa romanse. Czy Ferit dalej oszukuje Seyran? Streszczenie odcinka [16.11.23] Ojciec Ferita zaczyna domyślać się, że syn może coś wiedzieć na temat jego romansu. Okazuje się, że nie tylko on jeden spotyka się z kimś ukradkiem. Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby dowiedzieć się więcej.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 56. Zasadzka na Ferita. Streszczenie odcinka [15.11.23] Serter ma dość zachowania Ferita. Postanawia go ukarać. Kto pomoże zrealizować ten pomysł? Przeczytaj streszczenie 56. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 344. Feyza chce zbliżyć się do Dogana. Streszczenie odcinka [15.11.23] Dogan nie jest w stanie zaakceptować zachowania swojej córki. Yildiz nie może więc liczyć na jego wsparcie. Co jeszcze się wydarzy? Czy Arzu będzie mieć kłopoty? Koniecznie przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Jesień na Zakrzówku. Idealne miejsce na spacer. Piękne kolory drzew i brudna laguna basenów ZDJĘCIA Z DRONA Jak na październik w Krakowie jest całkiem ciepło. Co prawda sezon kąpielowy na Zakrzówku dawno się zakończył, ale to miejsce całkowicie nie opustoszało. Szczególnie, że poza basenami atrakcją tutaj jest Park Zakrzówek ze swoimi krętymi ścieżkami. A widok na białe skały połączone z drzewami w jesiennych kolorach może się podobać. Wybraliśmy się tam z dronem.

📢 Kraków. Rozwinęli wielką palestyńską flagę na Rynku Głównym. Czuwanie dla Strefy Gazy Kilkadziesiąt osób pojawiło się na Rynku Głównym w Krakowie z palestyńskimi flagami, w tym jedną bardzo dużą. To było "czuwanie dla Palestyny". Zgromadzeni wyrazili wsparcie dla ludności cywilnej cierpiącej obecnie w Strefie Gazy oraz sprzeciw wobec działań militarnych Izraela. Ten na cel wziął Hamas po ataku terrorystycznym jaki został przeprowadzony na terenie Izraela. Niestety w akcji odwetowej giną też tysiące palestyńskich cywilów.

📢 Piękna jesień w dzikim Parku Jalu Kurka w Krakowie Odzyskany niedawno dla mieszkańców park Jalu Kurka przy ul. Szlak mieni się pięknymi barwami tej jesieni. Urzędnicy uporządkowali go, ale zmienili w nim wiele. Wygląda dziko, nie jest zagracony nadmierną małą architekturą. Zapewne z czasem to się zmieni, ale dziś można zapuścić się w las w samym centrum Krakowa. 📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 V liga, grupa zachodnia. KS PKM Olkusz rozbity na swoim boisku przez Tempo Białka W 13. kolejce grupy zachodniej V ligi piłkarskiej KS PKM Olkusz przegrał u siebie z Tempem Białka. Oto relacja i zdjęcia z meczu rozegranego w sobotę, 4 listopada 2023 r. 📢 Rekord pobity! W małej hali Tauron Areny Kraków odbył się zapaśniczy Memoriał Władysława Bajorka Z udziałem rekordowej liczby uczestników odbył się w sobotę 32. Memoriał Władysława Bajorka. Ten atrakcyjny i ceniony turniej w zapasach w stylu klasycznym, organizowany dla uczczenia pamięci legendarnego krakowskiego zawodnika, słusznie jest uznawany za kuźnię talentów. Tym razem zgłosiło się około 300 młodych zawodników. Obejrzyjcie zdjęcia z zawodów w galerii.

📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zdjęcia Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg. Ten mecz, w słoneczną sobotę 4 listopada, obejrzało z trybun około 900 osób. Aktywna była grupa dopingująca krakowski zespół, a wszyscy dopingujący Wieczystą dostali od piłkarzy to, po co przyszli na stadion: pewne zwycięstwo (3:0) nad rywalem w walce o awans do II ligi. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Michał Probierz też tam był. Publiczność na meczu Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Z trybun stadionu Cracovii ten mecz, w sobotę 4 listopada, obejrzało dwa tysiące osób. Kibice dopingujący Puszczę jak zwykle zajęli miejsca w sektorach położonych od strony Błoń, byli też sympatycy Pogoni w sektorze dla gości. Na trybunie głównej sporo było natomiast znanych twarzy, na czele z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem. Byli trenerzy Jacek Zieliński i Jan Urban, był Kamil Glik. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRYBUN.

📢 Te Małopolanki zdobyły koronę Miss Polonia. Reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Zobaczcie zdjęcia Konkurs Miss Polonia od 1929 odbywa się niemal każdego roku. Za każdym razem o koronę i tytuł Miss Polonia rywalizuje wiele kobiet. Od początku trwania konkursu odbyły się już 44 finały, podczas których wyłonione zostały zwyciężczynie. Wśród finalistek nie zabrakło także Małopolanek, które później reprezentowały Polskę na arenie międzynarodowej. Przejdź do galerii i pozna reprezentantki Małopolski, które zdobyły tytuł Miss Polonia! 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Proszowianka lepsza od Promienia w meczu o jesiennych barwach W sobotnim meczu klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 4:2 (1:1). Bramki dla gospodarzy zdobyli Maciej Przeniosło (dwie), Rafał Ciesielski i Maksymilian Kozerski. Dla gości trafiali Kacper Bąbka i Jakub Lewandowski. Sędzia Artur Dudek pokazał zawodnikom i trenerom obu zespołów trzynaście żółtych i cztery czerwone kartki! 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Rekordowy wynik kwesty na wielickim cmentarzu. To efekt pracy 176 wolontariuszy i całej rzeszy darczyńców Podczas 18. kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce grono wolontariuszy pracowało sumiennie podczas uroczystości Wszystkich Świętych. A niezwykle hojni mieszkańcy widząc potrzebę ratowania zabytkowych grobów dzielili się swoimi pieniędzmi. Złożyli łącznie datki na kwotę 23 tys. 929 zł i 6 groszy. To rekordowy wynik - tak oceniają członkowie Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, którzy co roku odnawiają zabytki wielickiej nekropolii. 📢 Kraków. Głośni Portugalczycy, palenie w samolocie, brak biletu. Niesforni pasażerowie ukarani Funkcjonariusze Straży Granicznej musieli interweniować w sprawie pasażerów, lecących na podkrakowskie lotnisko w Balicach. Chodziło m.in. o trzech Portugalczyków, których głośne zachowanie nie spodobało się załodze samolotu. W innym przypadku Polak palił e-papierosa na pokładzie. Skończyło się na mandatach i pouczeniu.

📢 V liga, grupa zachodnia. Węgrzcanka Węgrzce Wielkie wygrała na boisku Spójni Osiek W meczu 13. kolejki rozgrywek sezonu 2022-23 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Spójnia Osiek przegrała u siebie z Węgrzcanką Węgrzce Wielkie. Zobacz relację i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Pożar domu i garażu w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, a w garażu pozostał cięgnik W Tenczynie w gminie Lubień w sobotę, 4 listopada wybuchł pożar. W jednym z prywatnych gospodarstw zapalił się garaż. Okazało się, że obiekt przylegał do budynku mieszkalnego. Jak mówią strażacy dom także został objęty ogniem. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru. 📢 Wieczysta Kraków wysoko wygrywa mecz na szczycie! Peszko prowadzi zespół do awansu Wieczysta Kraków - Siarka Tarnobrzeg 3:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 4 listopada. Żółto-czarni umocnili się na prowadzeniu w tabeli, po 15 kolejkach mają 32 punkty. Sławomir Peszko jako trener śrubuje swój bilans - Wieczysta pod jego dowództwem wygrała pięć spotkań, dwa zremisowała. Siarka, zajmująca przed tym weekendem 3. miejsce, pozostała z dorobkiem 26 pkt.

📢 W tych małopolskich miastach mieszkańcy oddychają najgorszym powietrzem. Dane przerażają Aż pięć miejscowości z Małopolski - w tym uzdrowisko (!) - znalazło się w rankingu miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, który opublikował Polski Alarm Smogowy. Dane dotyczą 2022 roku i choć nie napawają optymizmem, to niektóre z nich wskazują, że walka ze smogiem zaczyna przynosić efekty. 📢 Kraków. Poważny wypadek w Nowej Hucie na Ptaszyckiego. Jedna osoba ranna Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana, przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 222. Rozstanie i śmierć. Streszczenie odcinka [04.11.2023] Manuela dowiaduje się o rzekomej śmierci Germana - jest zdruzgotana. Tak samo jak Leonor, od której chce odejść Pablo. Kto pocieszy obie kobiety? Przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Akacjowej 38". 📢 To już 14 lat! Tak budowano i otwierano galerię Bonarka w Krakowie 14 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku otwarte zostało jedno z najpopularniejszych krakowskich centrów handlowych - Bonarka. Już na samej inauguracji pojawił się tłum mieszkańców, a także wiele znanych osób. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.

📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta. 📢 Gmina Nowe Brzesko. Jest przetarg na projekt mostu na Wiśle między Świniarami a Śmiłowicami Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na Wiśle, który ma powstać między Świniarami (gmina Drwinia) a Śmiłowicami (gmina Nowe Brzesko). Nowy most ma za kilka lat zastąpić wąską i znajdującą się w złym stanie technicznym przeprawę przez Wisłę w Nowym Brzesku.

📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [2.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 Druga największa stacja kolejowa w Krakowie już po rewolucji. Tak się zmieniła! Prace trwały kilka lat, ale są efekty. "Dobrze jest rozpoczynać podróż na stacji w Płaszowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększyła dostęp do pociągu dla wszystkich pasażerów. Nowe perony, przejście podziemne i system informacji dla podróżnych ułatwiają przesiadki" - podkreślają kolejarze z PKP PLK.

📢 Proszowice. Zobacz nocne zdjęcia cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Zwłaszcza jeden przykuwał uwagę W ten jeden w roku wieczór, rozświetlone tysiącami lampek i zniczy, cmentarze mają niepowtarzalny urok. W tym roku dodawały go jeszcze księżycowa noc i bezwietrzna pogoda. Nic dziwnego, że na proszowickiej nekropolii spacerowiczów i osoby odwiedzające groby bliskich można było spotkać jeszcze po godzinie 21. Niektórzy śpiewali pieśni patriotyczne przy mogile żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Inni podziwiali pomniki odrestaurowane staraniem Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobów. Największe wrażenie robił jednak grób, w którym został pochowany zmarły w kwietniu sześcioletni Antoś. Obok miejsca pochówku, które oprócz lampek zdobiły pluszowe zabawki, nie sposób było przejść obojętnie... 📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Miechów. Po procesji poświęcili kolejny odnowiony zabytkowy grób Z okazji dnia Wszystkich Świętych alejkami miechowskiego cmentarza przeszła tradycyjna procesja, w czasie której modlono się za zmarłych. Po jej zakończeniu miechowski proboszcz ks. Franciszek Siarek poświęcił odnowiony staraniem Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie pomnik nagrobny Jadwigi Fochtman. 📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce na wygasłym wulkanie z historią. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

📢 Powiat proszowicki. Oni odeszli w ciągu ostatniego roku Jak co roku przy okazji dnia Wszystkich Świętych przypominamy osoby, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dużego uszczerbku doznało w tym okresie zwłaszcza lokalne środowisko nauczycielskie. Odeszły też dwie stulatki, najstarsze mieszkanki swoich gmin. Pełną listę można zobaczyć w załączonej galerii.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2023 roku Iga Świątek obchodziła 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto finalistki, które zawalczą o koronę w konkursie piękności. Wśród nich Małopolanki! Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 38 kobiet, które już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

