Prasówka 7.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

Prasówka 7.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Grób Pański u pijarów jest już gotowy, a w nim - wartości, które gubimy i tracimy Udostępnione przez mieszkańców Krakowa i pomalowane na biało przedmioty codziennego użytku oraz manekiny głowy znalazły się w Grobie Pańskim u pijarów w Krakowie. - Motyw przewodni to wartości, którymi dobrze byłoby żyć w naszej codzienności, ale je gubimy, tracimy - mówi o. Piotr Wiśniowski, autor tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej. Krypta zostanie otwarta dla wiernych w Wielki Piątek około godziny 17.

📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! [7.04.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda! 📢 Tak wygląda dramat nauczycieli. Z tym muszą zmagać się każdego dnia. Oto nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek Tak wygląda dramat nauczycieli. Z tym muszą zmagać się każdego dnia. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Tak jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną Nowe linie komunikacyjne w gminie Zielonki mają rozpocząć kursy w drugiej połowie kwietnia. Samorządowcy zaplanowali codziennie 45 nowych kursów (każda z tych linii po 15 kursów) wewnątrz gminy. Autobusy pojadą przez większość miejscowości. 📢 Torty jak marzenie! Cudeńka spod Krakowa robią teściowa z synową. Artystyczne słodkości z bukietami kwiatów i owoców, a nawet morzem i plażą Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką torty i ozdabiają w niezwyczajny sposób.

📢 Paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzory i pastelowe inspiracje. Zrób sobie paznokcie jak pisanki! 6.04.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się!

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 6.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Spowiedź w Krakowie. Gdzie wyspowiadać się przed Wielkanocą 2023? Lista i godziny otwarcia kościołów [6.04] Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2023. Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. W minionych tygodniach duszpasterze w wielu parafiach apelowali, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Teraz natomiast trwa już Wielki Tydzień, więc zostało zaledwie kilka dni na wyspowiadanie się przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie i w jakich godzinach można skorzystać z sakramentu pojednania.

📢 Kraków. Gminne nieruchomości trafiły w prywatne ręce. Prokuratura sprawdza, czy doszło do zaniedbań ze strony urzędników W wyniku zasiedzenia gmina Kraków straciła nieruchomości, które przeszły w prywatne ręce. Kontrolę w tej sprawie w magistracie zakończyło już Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Krakowie. Z wynikami kontroli CBA nie zgodził się prezydent Jacek Majchrowski. O zasiedzeniach pisaliśmy wielokrotnie. Gmina straciła m.in. tereny w rejonie ul. Pielęgniarek, na których latami stały... barakowozy. W prywatne ręce przeszły też cenne grunty na Młynówce Królewskiej, które ktoś ogrodził.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Czołowym piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty. Kto może odejść już w czerwcu 2023 roku? Wisła Kraków ma bardzo mocną kadrę, ale nieuchronnie zbliża się czas, gdy trzeba będzie dokonać w niej zmian. Po pierwsze dlatego, że liczy ona niemal 40 piłkarzy, a drużyna nie potrzebuje ich więcej niż 25-26. Po drugie część zawodników może odejść, gdyż wygasają im kontrakty. Jeśli Wisła chce ich zatrzymać, musi jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia umów. Jakich graczy może stracić "Biała Gwiazda" już w czerwcu 2023 roku? 📢 Wielkanoc w Małopolsce na przedwojennych zdjęciach w kolorze. Te fotografie wywołują nostalgię Wielkanocne przygotowania i świętowanie w przedwojennej Małopolsce zamknięte w kadrach archiwalnych zdjęć pokazują mieszkańców okolicznych miejscowości i krakowian, realia życia, znane miejsca i obyczaje. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy przenieść się w czasie, a pokolorowane czarno-białe zdjęcia pokazują, jak żyło się w mieście i okolicach. Zobacz, jak kiedyś obchodziło się tu Wielkanoc.

📢 Luksusowa posiadłość Edyty i Cezarego Pazury. Zobacz wyjątkowy dom celebrytów z basenem i plażą. Możesz... spędzić tam urlop Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą lubią odpoczywać z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalają. Wyjątkową nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów można też wynająć na krótki urlop. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów.

📢 Kartki na Wielkanoc 2023 - piękne, wesołe i oryginalne kartki wielkanocne wraz z życzeniami do wysłania Wyślij kartkę wielkanocną online. Przygotowaliśmy różne propozycje kartek do pobrania. Zobacz, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać najbliższym w Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Spraw radość swoim bliskim i wyślij oryginalną kartkę z życzeniami online.

📢 Wypadek w Sieprawiu. Zderzenie samochodu z busem kursowym. Jedna osoba została poszkodowana W czwartek (6 kwietnia) ok. godz. 8 rano na ulicy Jana Pawła II w Sieprawiu doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem kursowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku tego zderzenia poszkodowany został kierowca "osobówki" i został on zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Spośród podróżujących busem nikomu nic się nie stało, pasażerowie jeszcze przed przyjazdem służb przesiedli się do innego pojazdu i ruszyli w dalszą drogę. 📢 TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice. ZDJĘCIA, SZLAKI 6.04.2023 TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wielkanoc 2023. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY WIELKANOCNE] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [6.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 5.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja online na żywo 6.04 2023 Puszcza - Wisła Kraków. O której godzinie mecz Wisły w Niepołomicach? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend Mecz Stulecia, jak określili to wydarzenie gospodarze szczytu I ligi. Dla piłkarzy obu drużyn, którzy planują bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie z gatunku "must win". Przegrywający nie straci szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w tabeli, ale mocno je ograniczy. Ogromna stawka sprawia, że wszystkie bilety na mecz zostały już sprzedane. Tym, którzy nie zdołali nabyć wejściówek, pozostaje oglądanie starcia w telewizji. Jaka stacja i kiedy przeprowadzi transmisję meczu Puszcza - Wisła? Szczegóły poniżej.

📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobacz niezwykłe archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

📢 Modne fryzury na wiosnę. Chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie? Zobacz zachwycające stylizacje na Wielkanoc 6.04.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty! 📢 Dzieje się na kolei w Krakowie i pod Krakowem. Mniejsze, ale ważne inwestycje kolejowe Trwa wielka kolejowa inwestycja w Krakowie. Priorytety to oczywiście nowa para torów biegnących przez miasto, a do tego nowy most na Wiśle, powiększony przystanek Zabłocie i nowy przystanek pod Halą Targową. To jednak nie wszystko. W mieście trwa szereg innych, ważnych dla mieszkańców inwestycji kolejowych. Zobaczcie.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! 6.04.2023 Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

📢 Oto góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 6.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 6.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne i zabawne kartki wielkanocne do pobrania i wysłania! [MMS, MESSENGER, FACEBOOK] 6.04.23 Kartki na Wielkanoc to świetny sposób na złożenie życzeń, gdy nie mamy możliwości zrobić tego osobiście. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. W naszej galerii znajdziecie najpiękniejsze propozycje kartek świątecznych na tegoroczne Święta Wielkanocne. Wśród nich znajdują się kartki z życzeniami oficjalnymi, ale też urocze, zabawne i wesołe z wielkanocnymi wzorami, króliczkami i pisankami. Korzystajcie do woli!

📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne kartki z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MESSENGER, WHATSAPP] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie! 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 6.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 6.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Odwołanie wszystkich imprez w Centrum Kongresowym? Prezydent ostrzega: Tym skończy się likwidacja spółki Kraków 5020 "Jeśli radni zdecydują o likwidacji Krakowa 5020, trzeba będzie anulować wszystkie rezerwacje w Centrum Kongresowym ICE do 2032 roku" - ostrzega prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Póki co rada miasta odsunęła w czasie decyzję o ewentualnym zakończeniu działalności gminnej spółki, której funkcjonowanie budzi kontrowersje. Poza prowadzeniem drugiej miejskiej telewizji Kraków 5020 zarządza także Centrum ICE.

📢 Galeria Plaza Kraków zniknęła z powierzchni ziemi, ostatnia ściana padła. Teraz deweloper powinien odkryć karty O rozbiórce dawnej galerii handlowej Plaza Kraków pisaliśmy nie raz, ale to już koniec. Koniec rozbiórki, bo obiekt ostatecznie zniknął zamieniając się w stertę gruzu. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Co teraz? Teren jest sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Nadal jednak nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Coś jednak można wyczytać ze strony właściciela terenu... 📢 Ceny produktów do wielkanocnego koszyczka w Krakowie. Co powinno się znaleźć na świątecznym stole? Święta Wielkanocne już niebawem. Na jednym z najpopularniejszych krakowskich targowisk, jakim jest Stary Kleparz sprawdziliśmy ceny podstawowych produktów, które powinny się znaleźć w wielkanocnym koszyczku. W jednej z krakowskich restauracji zaprezentowano natomiast, jak powinien wyglądać wielkanocny stół. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, ile kosztują pokarmy, jakie pójdziemy święcić do kościołów w Wielką Sobotę i jak można później przygotować stół do wielkanocnego śniadania.

📢 Menu wielkanocne naszych przodków. Co dawniej jadano w święta? Jak w Krakowie obchodzono Wielkanoc? „Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 6.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Oto NOWE grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać. Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją [lista 6.04.2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Najbardziej niebezpieczni kierowcy. Kim są? Czym jeżdżą? Są wyniki badania 41 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez portal rankomat.pl uważa, że młodzi kierowcy stanowią największe zagrożenie na drodze. Potwierdzają to policyjne statystyki. Wśród osób w wieku 18-24 lata wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. populacji jest najwyższy w porównaniu do pozostałych grup wiekowych. Ta sama grupa respondentów wskazała, że to kierowcy BMW są najbardziej niebezpieczni na drodze.

📢 Wisła Kraków. Jarosław Królewski potwierdza. „Biała Gwiazda” może mieć nowego właściciela! Drugi raz odkąd został większościowym udziałowcem i prezesem Wisły Kraków Jarosław Królewski odpowiadał na pytania kibiców poprzez kanał YouTube Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków. Tym razem spotkanie miało jednak bardzo znaczący wymiar. Królewski oficjalnie potwierdził bowiem, że Wisła jest o krok od zmiany właściciela, a nowy inwestor szykuje się do przejęcia większościowego pakietu akcji piłkarskiej spółki. 📢 Pożar samochodu pod Krakowem. Na pomoc wezwano trzy jednostki straży W Węgrzcach w gminie Zielonki doszło do pożaru samochodu osobowego. Zapaliło się w komorze silnika. Sytuacja była groźna. Na ratunek wezwano trzy jednostki straży pożarnych: Osp Węgrzce, OSP Bibice i JRG 7 Kraków. 📢 Kraków pierwszym polskim miastem w wirtualnym projekcie Google Muzeum Czartoryskich, prywatne apartamenty królewskie na Wawelu, współcześni krakowscy artyści z kolekcji Bunkra Sztuki i izba z Muzeum Etnograficznego to tylko kilka obrazków, które złożyły się na wirtualną opowieść o Krakowie, jaka powstała na platformie Google Arts & Culture. To pierwsze polskie miasto zaprezentowane przez Google. Teraz za darmo z każdego miejsca na świecie można w ten sposób poznawać stolicę Małopolski i poczuć legendarną atmosferę miasta. Krakowianie mogą zaś zajrzeć do miejsc, których dawno nie odwiedzali, zanim wybiorą się tam na żywo.

📢 Radni odrzucili podwyżkę biletu miesięcznego na tramwaje i autobusy w Krakowie. Będzie droższy bilet metropolitalny Burzliwa dyskusja towarzyszyła obradom Rady Miasta Krakowa (w środę, 5 kwietnia) w kwestii dotyczącej podwyżki ceny biletu miesięcznego, który ma upoważniać do podróży w aglomeracji nie tylko tramwajami i autobusami, ale też pociągami. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu biletów metropolitalnych. Od 1 sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie, oraz autobusami w gminach, które podpisały porozumienie i do których te autobusy dojeżdżają. 📢 ŚLUBNA MODA Z PRL. Tak wyglądały wesela i śluby w latach 70. i 80. Byliście na takim weselu? Kreacje do dziś mogą się podobać Sytuacja w PRL nie pozwalała na modowe fajerwerki, ale panie i panowie na weselach starali się jak mogli, by ślub wyróżniał się także niezwykłymi strojami. Panowała skromna elegancja, bo wiadomo, że w sklepach wszystkiego brakowało. Suknie ślubne szyto z delikatnych, łódzkich tkanin, na głowach królowały "wysokie" fryzury.

📢 Forum Seniora w Krakowie za nami. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset nestorów Na ten moment i my i Państwo czekaliśmy bardzo długo! Po ponad dwóch latach pandemicznej przerwy znów spotkaliśmy się stacjonarnie na Forum Seniora! Wiosenna odsłona wydarzenia dedykowanego nestorom odbyła się wczoraj w gościnnych progach Auditorium Maximum UJ. Gościem specjalnym naszego wydarzenie był Marcin Daniec – wybitny artysta kabaretowy oraz satyryk. 📢 Tramwaj potrącił 15-latkę w centrum Krakowa. "Przechodziła przez tory wpatrzona w ekran smartfona" 15-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj w rejonie skrzyżowania ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II. Z nieoficjalnych informacji wynika, że poszkodowana przeżyła, udzielana jest jej już pomoc medyczna. Tramwaje kierowane były na objazdy, a dodatkowo uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza.

📢 Proszowice. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały dla seniorów Przedszkolaki z proszowickiej „dwójki” przed świętami postanowiły zrobić niespodziankę seniorom i odwiedziły uczestników Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Mali goście tańczyli i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej i wielkanocnej.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Proszowice. "Widzę - Reaguję – Pomagam". W targową środę przeciw rodzinnej przemocy przeszli przez ulice W przedświąteczną targową środę (5 kwietnia) przez ulice Proszowic i wypełniony plac targowy przeszli uczestnicy kampanii społecznej "Widzę - Reaguję – Pomagam". Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem przemocy w rodzinie. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 5.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Minister Andrzej Adamczyk odznaczony za zasługi dla ziemi miechowskiej Racławickie Towarzystwo Kulturalne oraz Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie przyznały ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi Odznakę „In Memoriam Kościuszko”. Jednym z najważniejszych powodów było umożliwienie modernizacji liczącego blisko trzy kilometry odcinka drogi z Racławic do Janowiczek, stanowiącego fragment Szlaku Kościuszkowskiego do Krakowa.

📢 Proszowice. Społeczna lodówka już dostępna. Stanęła przy ulicy Partyzantów W środę (5 kwietnia) w Proszowicach została otwarta społeczna lodówka. Mogą z niej korzystać zarówno ci, których nie zawsze stać na zakup żywności jak i osoby, którzy mają jej pod dostatkiem i nie chcą marnować tego, czego nie są w stanie wykorzystać. Lodówka została ustawiona na prywatnym terenie przy ulicy Partyzantów 17A (obok paczkomatów). Miejsce zostało udostępnione nieodpłatnie przez jego właściciela.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych 4.05.23 Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

📢 Pożar domu w Woli Radziszowskiej. Spłonął niemal cały. Gdy pojawił się ogień, domownicy byli wewnątrz Spalił się niemal cały parterowy, drewniany dom w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina. Było po godz. 17 we wtorek 4 kwietnia, gdy wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Akcja trwała wiele godzin. Wiatr rozniecał ogień, utrudniał strażakom pracę. 📢 Nie tylko Wrocław. Niezwojowice też mają swoją „Panoramę Racławicką” Na tyłach dużego, piętrowego domu stoi biała rotunda. Do środka prowadzi kilka wejść. Wzdłuż ścian dwa kręgi ławek. Przed nimi kurtyna w kształcie pionowego walca. Na kurtynie, zasłaniającej całe wnętrze rotundy, wczesnowiosenny krajobraz z polami, wąwozami i koniuskim dębem, pod którym - według legendy - miał odpoczywać Kościuszko. Z głośnika rozlega się głos lektora Andrzeja Seweryna. Kurtyna unosi się w górę i spod płótna wyłania się kolejny krajobraz. Tym razem trójwymiarowy. Pagórkowaty teren, gdzieniegdzie drzewa, chłopskie chaty, wozy. Ale to tylko drugorzędne elementy całości. Tło dla toczącej się na okrągłym stole bitwy.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 04.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 4.04.2023 Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 21-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia sportowca numer 1 w Polsce po Gali Mistrzów Sportu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Batalia o chodnik w Brzoskwini. Ludzie proszą o niego od lat. Efektu nie ma, nikt nie zadbał o bezpieczeństwo Chodnika przy drodze powiatowej w przysiółku Krzemionki w Brzoskwini w gminie Zabierzów mieszkańcy nie mogą się doczekać. Proszą o tę inwestycję od siedmiu lat. Bez skutku. To kwestia bezpieczeństwa, bo droga prowadzi do przystanku, chodzą nią dzieci i osoby starsze. 📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Estoril 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Teraz Polak gra w turnieju Indian Wells. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 250 w Estoril.

📢 Miastowi nic nie rozumieją! Najgłupsze memy o rolnikach. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Praca rolnika niestety rzadko jest doceniana. Często zamiast docenić ciężka pracę miastowi wolą robić sobie żarty z rolników. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o województwie podlaskim. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Naprawdę warto, bo niektóre propozycje rozwalają system! 📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym. 📢 Zanieczyszczenie wody w Prądniku płynącym w kierunku Ojcowskiego Parku Narodowego. Zaalarmowane zostały służby Niepokojące zgłoszenie o zanieczyszczonych wodach w gminie Skała otrzymały służby ratownicze i przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska. Wskazywano, że do Prądnika płynącego do Ojcowskiego Parku Narodowego dostają się zanieczyszczenia o fetorze szamba. Potem udało się ustalić, że to zrzut z oczyszczalni ścieków.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie Sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego z akcją inwentaryzacji rur odprowadzających nielegalnie ścieki do rzeki Prądnik odbyło się w Ojcowie. Zlokalizowano ponad 40 rur, część w Ojcowie, ale znacznie więcej w Sułoszowej w brzegach rzeki powyżej parku. 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Święcenie pokarmów i modlitwa przy Grobie Pańskim w Proszowicach [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Proszowic i okolicznych miejscowości w Wielka Sobotę od rana przychodzili do kościoła parafialnego aby poświęcić świąteczne pokarmy i pomodlić się przy Grobie Pańskim. 📢 Przedświąteczny targ w Proszowicach, czyli królik przeciw przemocy [ZDJĘCIA] Słoneczna pogoda i czas świątecznych przygotowań sprawiły, że na tradycyjnym środowym targu przy ulicy Królewskiej w Proszowicach nie brakowało sprzedających i kupujących. Korzystając z wysokiej frekwencji lokalne organizacje wykorzystały jarmark do przeprowadzenia kampanii skierowanej przeciwko przemocy w rodzinie.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Najlepsze memy na Wielkanoc w domu. Zajączek i święta Wielkanocne oczami internautów. Wielkanoc 2020 to dopiero zabawa Wielkanoc 2020 to czas radości i oddechu. Dlaczego nie pośmiać się ze znakomitych memów, jakie krążą w internecie? Święta to także czas refleksji duchowej, odpoczynku oraz spotkań z bliskimi, z którymi zasiądziemy do wielkanocnego stołu. Internauci natomiast na swój sposób postrzegają święta, i serwują wielkanocne "jaja", czyli w tym wypadku memy na Wielkanoc - oczywiście na swój charakterystyczny sposób. Zobacz w galerii memów jak postrzegają ten czas.

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

