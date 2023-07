Prasówka 7.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [7.07]”?

Prasówka 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [7.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Wimbledon 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Wimbledonu.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

Prasówka 7.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 7.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu. 📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Londynie na kortach Wimbledonu.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [7.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Afera na Gubałówce w Zakopanem. Górale zagrodzili szlak, postawili kasę i chcą od turystów 5 zł za przejście Kolejna odsłona sporu na Gubałówce w Zakopanem. Właściciele działek w górnej części zbocza zablokowali szlak wzdłuż ogrodzenia kolejki szynowej i postawili tam kasę. Domagają się od turystów 5 zł za przejście. - To nasz teren, a Polskie Koleje Linowe nas w tej kwestii ignorują – mówi Jadwiga Gąsienica-Byrcyn. PKL widzi sprawę inaczej i zapowiada podjęcia kroków prawnych.

📢 W Krakowie zaczęło się wielkie święto teatrów ulicznych! 36. Festiwal ULICA na rynkach i placach do niedzieli. Program: gdzie, co i kiedy Od 6 do 9 lipca place i rynki Krakowa oraz kilku miast małopolskich opanują teatry uliczne. Wielkiej teatralnej fecie przyświecać będzie w tym roku hasło „Radość z odzyskanego podwórka”. Pierwsze pokazy już za nami! Na wszystkie spektakle wstęp wolny. Pełny program 36. Festiwalu ULICA od piątku do niedzieli poniżej. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja na lato 2023 [6.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie lub odbudowę uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 6.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Tyle zarabiają piłkarze Cracovii. Bardzo zaskakujące dane Portal salarysport.com publikuje dane dotyczące zarobków sportowców. Pod lupę wzięci zostali, co oczywiste, także piłkarze. Portal publikuje dokładne dane odnośnie zarobków - rocznych i tygodniowych w 2023 roku. Patrząc na dane dotyczące piłkarzy "Pasów" można się mocno zdziwić widząc zwłaszcza czołówkę rankingu. Na ile wiarygodne są to dane? Niech każdy wyrobi sobie własne zdanie. Jeśli chodzi o Cracovię podano zarobki aż 78 zawodników. My prezentujemy pierwszą trzydziestkę. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wataha dzików zadomowiła się na Ruczaju. W biały dzień przemierzają ulicę Przemiarki w poszukiwaniu jedzenia. Zdjęcia i wideo Kto nocą targa worki ze śmieciami i roznosi ich zawartość po całej długości ulicy Przemiarki w Krakowie? Mieszkańcy tej części miasta doskonale wiedzą, jednak niewiele w tej sprawie mogą zrobić. - Domyślaliśmy się, że są to dziki - pisze do nas Pan Tomasz. Dotychczasowe domysły, zostały potwierdzone w ubiegłą sobotę przed południem, gdy za dnia kilkanaście dzików postanowiło przejść po ulicy i sprawdzić, czy nie ma tam czegoś do zjedzenia. Mieszkańcy boją się o swoje dzieci, które niejednokrotnie, samotnie przemierzają wspomnianą ulicę i w każdym momencie mogą się natknąć na watahę kilkunastu dzików.

📢 Ponad 6 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie cmentarza dla zwierząt w Krakowie Ponad 6 tysięcy podpisów pod petycją do Jacka Majchrowskiego w sprawie utworzenia w Krakowie cmentarza dla zwierząt domowych złożyli dzisiaj radni miejscy Małgorzata Jantos i Łukasz Gibała. – Liczymy, że ten mocny głos mieszkańców przekona wreszcie prezydenta, jak bardzo jest potrzebne w naszym mieście miejsce, gdzie można w godny i legalny sposób pożegnać swojego zwierzęcego przyjaciela – mówił Łukasz Gibała. Briefing prasowy zorganizowany przez radnych pod pomnikiem psa Dżoka był wyjątkowy, ponieważ większość osób przyprowadziła swoje pupile. 📢 Alarm brzmiał groźnie. Pożar domu w Szczyglicach z dwójką małych dzieci w środku. Było mnóstwo strachu i dymu Ogromny strach dzieci i dorosłych i mnóstwo dymu. Zapaliło się w pokoju i to był fakt. Dramatycznie brzmiało zgłoszenie, które dostali strażacy w czwartek, 6 lipca tuz przed godziną 16. Alarmowano ich, że w Szczyglicach w gminie Zabierzów w domu jednorodzinnym wybuchł pożar, a wewnątrz utknęło dwoje małych dzieci.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 W Krakowie odbyło się czepkowanie nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości wzięło udział 122 absolwentek i absolwentów UJ W Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

📢 Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego mury opuściło już ponad 94 tys. absolwentów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie świętuje 70-lecie istnienia. Hasło przewodnie jubileuszu to "Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości". 6 lipca, w czwartek uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia wmurowanej w Dworku URK w Mydlnikach tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Główna uroczystość z kolei odbyła się w Centrum Kongresowym URK. W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło 94 282 absolwentów. Jubileusz uczelni został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Wisła Kraków ma nowego sponsora tytularnego! Rosną szanse na awans do ekstraklasy Koszykarki Wisły Kraków będą grały w kolejny sezonie I ligi pod nowym szyldem. Klub z ul. Reymonta poinformował, że sponsorem tytularnym drużyny została spółka ORLEN Południe, która jest części Grupy ORLEN. W sezonie 2023/2024 w I lidze zagra zatem Wisła ORLEN Południe. Logo spółki znajdzie się m.in. na koszulkach zawodniczek i parkiecie. 📢 Horoskop dzienny na 6 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 6 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Horoskop dzienny na 7 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 7 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. 📢 Gdzie na urlop? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc.

📢 Czy to koniec z wuzetkami w Krakowie i chaotyczną zabudową? Miasto już w niemal 80 procentach jest pokryte planami miejscowymi Kraków już w niemal 80 proc. jest pokryty planami miejscowymi. Miejscy urzędnicy przygotowują kolejne, dzięki którym w mieście w końcu może nastąpić koniec z zabudową wuzetkową, która jest chaotyczna. Jej przykładem jest np. osiedle Avia czy budynki i biurowce między cmentarzem Rakowickim a ul. Wita Stwosza. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Śmierć 12-latka na quadzie na Podhalu. Policja przekazała szczegóły wypadku 12-latek najprawdopodobniej został uderzony quadem, gdy ten się wywrócił. Chłopak nie miał na głowie kasku. Poniósł śmierć na miejscu. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 783. Nocą zginął mężczyzna z powiatu miechowskiego Tragiczny wypadek miał miejsce nocą ze środy na czwartek, z 5 na 6 lipca w Racławicach w powiecie miechowskim. Było przed godz. 22, gdy doszło do potrącenia pieszego na drodze wojewódzkiej nr 783 relacji Miechów Skalbimierz. Mężczyzna zginął na miejscu.

📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych stronach znajdziesz przepisy. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 W Krakowie powstanie nowy park leśny. Swoszowice otrzymają dodatkową, zieloną przestrzeń na relaks Nowy park leśny ma powstać w dzielnicy Swoszowice. Tamtejsi mieszkańcy, którzy borykają się z uciążliwościami wysypiska śmieci Barycz, zyskają nowe miejsce do wypoczynku czy zabawy, takich, jakie mają mieszkańcy innych dzielnic Krakowa. Przygotowany przez radnych projekt został już przegłosowany, dlatego teraz będzie można tylko wyczekiwać, aż nowy zielony zakątek będzie cieszył mieszkańców Krakowa. 📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Plaża Dubaj nad Bałtykiem niczym rajska wyspa. Wchodzi w głąb morza na 180 metrów! To ewenement w Europie. To miejsce lepsze niż Melediwy? Wiedzieliście, że nad morzem bałtyckim znajduje się największa sztuczna plaża w Europie? To dopiero ciekawostka! Mowa o plaży Dubaj w Jarosławcu, która wygląda niczym rajska wyspa pośrodku oceanu. Masa piasku, ciepła woda i liczne atrakcje w okolicy. To idealne miejsce na wakacje nad morzem. Czy polski Dubaj może konkurować z pięknymi plażami na Melediwach? Kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie. Jedno jest pewne. Ta plaża to ewenement w skali całej Europy!

📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie!

📢 Kraków. Awaria i kąpielisko na Zakrzówku już w remoncie. Za dużo ludzi w basenach? Barierki, taśmy odgradzające, puste baseny. Taki widok od wczoraj można ujrzeć na otwartym nie tak dawno kąpielisku na Zakrzówku. Baseny nie wytrzymały, za dużo weszło do nich ludzi. Urzędnicy zapowiadali, że z kąpieliska (basenów i pomostów) na raz powinno korzystać ok. 600 osób, ale kiedy je otwarli nie liczyli wchodzących i nie zamierzają tego robić. Może stąd kłopot z wytrzymałością basenów? Zdecydowano o regularnym serwisowaniu kąpieliska – w każdy poniedziałek. Akweny będą zatem otwarte od wtorku do niedzieli.

📢 Dziedzictwo odc. 71. Z kim chce zostać Yusuf? Streszczenie odcinka [14.07.23] Seher obawia się, że Yaman wywiezie chłopca. Każe mu wybrać między nią a Yamanem. Kogo wybierze chłopiec? Czy Ali dowie się o ślubie Kiraz? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 6.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 DARMOWY tarot na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 6.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź! 📢 Wesele krakowskie z tysiącami gości. W Bibicach przypominali przedwojenne wiejskie zwyczaje weselne Niezwykły wianek panny młodej i jej ślubny strój krakowski budzi podziw gości. Wokół niej druhny w kolorowych gorsetach i kwiaciastych spódnicach. Pan młody w sukmanie, a za nim drużbowie w kaftanach, starostowie w krakowskich strojach z przyśpiewkami na ustach - takie widowisko przygotowano w Bibicach. Tu odgrywano wesele krakowskie, dawne wesele wiejskie ze zwyczajami znanymi jeszcze przed druga wojną światową.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 6.07.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Dziedzictwo odc. 68. Yaman porywa Yusufa. Streszczenie odcinka [11.07.23] Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć Yusufa. Mężczyzna nie wraca jednak z chłopcem do domu. Z kolei Sultan chce pozbyć się Kiraz. Co zrobi, gdy usłyszy jej historię od Alego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 69. Wyjazd z kraju. Streszczenie odcinka [12.07.23] Yaman chce wyjechać z Yusufem z kraju. Nie wie, że Seher ich szuka. Tymczasem Kiraz ponownie chce opuścić dom. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 67. Czy Yusuf zostanie sprzedany? Streszczenie odcinka [10.07.23] Seher i Yaman nadal poszukują Yusufa. Chłopiec jest w rękach handlarza dziećmi. Czy zostanie sprzedany? Z kolei Ali poszukuje Kiraz. Co na to Begum? Koniecznie przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 66. Próba gwałtu i handel dziećmi. Streszczenie odcinka [07.07.23] Po ucieczce z sierocińca kłopoty Yusufa się nie kończą. Problemy zaczyna mieć także Kiraz, która dopiero co znalazła nową pracę. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki w Albanii. Możesz spędzić wakacje w apartamentach aktora. Zobacz, w co inwestuje teraz celebryta Łukasz Nowicki uwielbia podróże i poznawanie pięknych zakątków świata. Podczas wypadu na Bałkany prowadzący „Pytania na śniadanie” zauroczył się malowniczą Albanią. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował już w drugi apartament z widokiem na morze. Zobacz, gdzie kupił mieszkanie Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile lubiany aktor i dziennikarz telewizyjny.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 6.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [6.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 6.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 6.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Kraków będzie gościł najpiękniejsze rasowe psy. Przyjedzie psia arystokracja! Wszystkich miłośników psów czeka nie lada gratka: 8 i 9 lipca 2023, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę w Krakowie odbędzie się XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Zobaczymy rasy znane i lubiane, ale także wyjątkowe i niepotykane na co dzień. 📢 Stało się! Zdjęto złoconą koronę z wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej w Krakowie Znów nastała bardzo ważna chwila dla bazyliki Mariackiej. Wczesnym rankiem z wieży hejnałowej kościoła archiprezbiterialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie została zdjęta złocona królewska korona. Teraz w najbliższych miesiącach zostanie poddana renowacji, by we wrześniu br. ponownie wrócić na swoje miejsce. To kolejna tak duża inwestycja po czasochłonnej konserwacji ołtarza Wita Stwosza, której trud przeprowadzenia i końcowy efekt został wyróżniony najwyższą europejską nagrodą w obszarze dziedzictwa kultury – Europa Nostra 2023.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 129. Felipe przekupuje dyrektorkę sierocińca. Streszczenie odcinka [10.07.2023] Felipe postanawia działać - pragnie przekupić dyrektorkę sierocińca, aby ta milczała na temat dziecka. Czy mu się to uda? W jakim celu Ursula sprowadzi Ritę? Koniecznie przeczytaj streszczenie 129. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 6.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [6.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia. 📢 Propozycja parku przy ulicy Lea zamiast deweloperskiego biznesu rodziny kandydata na prezydenta Krakowa Do burzliwej dyskusji doszło podczas sesji Rady Miasta Krakowa w sprawie opracowywanego projektu planu zagospodarowania obszaru "Lea". Obejmuje on teren, na którym osiedle mieszkaniowe chciałaby wybudować firma należąca do ojca Łukasza Gibały, który jest jednym z kandydatów na prezydenta Krakowa. Podczas debaty radnych pojawiły się propozycje, żeby zamiast zabudowy pojawił się tam park i radny Gibała, jako obrońca zieleni poparł ten pomysł.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 6.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Ulewny deszcz podtopił drogę powiatową pod Krakowem. Woda naniosła kamieni i błota Ulewne deszcze, które spadły w środę, 5 lipca wieczorem w podkrakowskich gminach wymusiły interwencje strażaków. W gminie Krzeszowice były powalone drzewa, a w gminie Iwanowice podtopiło drogę powiatową. A zalegające błoto i kamienie utrudniały przejazd i stwarzały zagrożenie.

📢 Krakowski fort "Jugowice" zamienił się w nowoczesne muzeum. Otwarcie za nami! Prace trwały ponad dekadę Kosztował ponad 30 mln zł. Prace, dzięki którym zaniedbany fort zamienił się w nowoczesne muzeum trwały przeszło dwanaście lat. Fort "Jugowice" właśnie zaprosił pierwszych zwiedzających. Na początek opowie o historii miejsca i samej budowli, jesienią Muzeum Krakowa otworzy tu wystawę poświęconą harcerstwu. 📢 Gdzie jest burza? W Krakowie silny wiatr i ściana deszczu. Ostrzeżenie IMGW dla całej Małopolski przed burzami z gradem w środę 5 lipca W Małopolsce, w tym w Krakowie, w środę od rana było upalnie, ale IMGW wydało też ostrzeżenie II stopnia dla części województwa na popołudnie i wieczór przed burzami z gradem. Dla wschodniej Małopolski jest wydane ostrzeżenie I stopnia. Jak wygląda sytuacja pogodowa? Zapraszamy do relacji live.

📢 Tragiczny wypadek na quadzie w Pyzówce na Podhalu. Nie żyje 12-letni chłopiec Tragedia w Pyzówce w pow. nowotarskim. W wyniku wypadku na quadzie zmarł 13-letni chłopiec. Znaleziono go ok. godz. 19. Do wypadku jednak mogło dojść kilka godzin wcześniej. 📢 Kraków. Wypadek na Zakopiańskiej. Ranne dzieci Ul. Zakopiańska w Krakowie. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, dwoje dzieci poszkodowanych znajdują się pod opieką ratowników medycznych. Służby na miejscu. Występują lekkie utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Wojskowe pontony na Wiśle, żołnierze na Wawelu. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Zabytek-23 Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu prowadzi w terminie od 3 do 6 lipca 2023 roku część praktyczną warsztatów w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji państwowej i jednostek wojskowych z terenu woj. małopolskiego. Również Małopolska Policja bierze w nich aktywny udział. Mundurowi pojawili się na Wiśle, Wawelu, na placu Szczepańskim w Krakowie.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej. Przeszliśmy przez cały plac budowy Kraków żyje protestami przeciwko budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic i związanej z nią wycinki drzew, a równocześnie postępuje budowa trasy dla tramwaju do Górki Narodowej od Krowodrzy Górki. Wybraliśmy się z aparatem na plac budowy aby uwiecznić postęp prac. Tramwaje mają pojechać tędy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego po wakacjach. Prace będą trwały nadal. 📢 Ścieki płyną do rzeki w Ojcowskim Parku Narodowym. Niesprawna oczyszczalnia w gminie Skała z nakazem likwidacji i zamiany na przepompownię Zamierzony zrzut ścieków - alarmują pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wskazują wypływające brudy, które trafiają do rzeki Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym. Mieszkańcy i przyrodnicy interweniują niemal co tydzień, że oczyszczalnia w Ojcowie w gminie Skała spuszcza brudną, cuchnącą ciecz. Powiadamiają instytucje, liczą na pomoc i zainteresowanie się tym, co dzieje się w parku narodowym.

📢 Wzgórza Krzesławickie zostaną bez pętli tramwajowej. Autobus zastępczy będzie jeździł, ale w korkach Od 15 lipca pętla tramwajowa na Wzgórzach Krzesławickich zostanie zamknięta. Dla wielu mieszkańców oznacza to komunikacyjny koszmar. Zarząd Transportu Publicznego zapowiada wzmocnienie komunikacji autobusowej, ale zdaniem mieszkańców niewiele to da, ponieważ już teraz ul. Kocmyrzowska jest zakorkowana niemal od rana do wieczora. Szef dzielnicy Andrzej Dziedzic zapewnia jednak, że po zakończeniu prac teren ten zyska impuls do gospodarczego rozwoju.

📢 Kupiliście te jajka? Uważajcie! Sieć handlowa wycofuje je ze sprzedaży z powodu salmonelli Kaufland w porozumieniu z producentem dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujący produkt: K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki, klasa A, 10 szt. Wykryto w nich salmonellę. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794. Wywrócił się samochód dostawczy, kierowca poszkodowany Na drodze wojewódzkiej 794 w Wielmoży w środę, 5 lipca doszło do wypadku z udziałem jednego samochodu dostawczego. Pojazd wywrócił się na drodze, kierowca został ranny. Leżący na drodze samochód zablokował przejazd organizowano objazdy z Wolbromia w kierunku Krakowa przez Pieskową Skałę i Ojców.

📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Zobacz najśmieszniejsze fuszerki polskiego internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Zdecydowanie nie. Tym razem do czynienia mamy z elektrykami wysokich napięć i niskich lotów. Największe buble, wpadki i fuszerki monterów instalacji elektrycznych polskiego internetu rozbawiają do łez. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Zobacz, jakie skarby kryje w sobie nasza galeria zdjęć. 📢 Od piątku most Dębnicki idzie do remontu. Utrudnienia w ruchu potrwają 5 miesięcy W piątek, 7 lipca, rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Potrwa w sumie 5 miesięcy. Największe zmiany w organizacji ruchu drogowego planowane są na ok. 3,5 miesiąca. Ruch na moście podczas remontu zostanie utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź tysiąclecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem...

📢 Jak poszedł egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie i powiecie krakowskim? Prymusi nie tylko spod Wawelu Absolwenci podstawówek wiedzą już, jak im poszło na egzaminie ósmoklasisty, który zdawali w maju. W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępną informację o wynikach, które pokazują, że w skali całej Polski najlepiej wypadli młodzi ludzie z województwa małopolskiego i mazowieckiego. We wtorek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała bardziej szczegółowe dane - średnie wyniki w powiatach i gminach naszego regionu. Jak się okazuje, prymusami są nie tylko uczniowie ze stolicy Małopolski. Po sąsiedzku mamy nawet dwie gminy, które wyprzedziły Kraków. 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż na wakacje 2023 Plaże nad Bałtykiem 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Trzy akcje ratownicze w Dolinie Bolechowickiej. Rannych trzeba było sprowadzić z trudno dostępnych terenów Najpierw upadek z wysokości w Dolinie Bolechowickiej, a niespełna dwie godziny później kolejne akcje jedna za drugą w tych samych trudno dostępnych okolicach. Do pomocy poszkodowanym byli angażowani ratownicy z pogotowia lotniczego i naziemnego, jurajska grupa górskiego pogotowia oraz strażacy.

📢 Monstera natychmiast odżyje i wypuści nowe liście. Wymieszaj i użyj tego jako nawozu do podlewania monstery Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Dziedzictwo odc. 70. Kiraz wychodzi za mąż. Streszczenie odcinka [13.07.23] Sultan nadal próbuje rozdzielić Kiraz i Alego. Mężczyzna jest w szoku, gdy dowiaduje się, że Kiraz niedługo wyjdzie za mąż. Kto jest jej wybrankiem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN