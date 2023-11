Prasówka 7.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [7.11.2023]”?

Prasówka 7.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [7.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [7.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Prezydent Duda ogłosił, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu. Będzie to Mateusz Morawiecki W poniedziałek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku. - Po spokojnej analizie postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - oznajmił. Jeszcze przed godziną 20 pojawiły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi miałby ją otrzymać premier Mateusz Morawiecki, a Marszałkiem Seniorem miałby zostać Marek Sawicki z PSL. Orędzie prezydenta je potwierdziło.

Prasówka 7.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 07.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [7.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody w sąsiedztwie węzła autostradowego W poniedziałek, 6 listopada, wieczorem doszło do wypadku w Modlniczce na ul. Różańskiego. Zderzyły się trzy samochody. Z relacji służb wynika, że nikt nie został poważnie poszkodowany. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Zdarzenie miało miejsce na drodze w sąsiedztwie autostradowego węzła Modlniczka. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych.

📢 „Emanet” odcinek 147. Tradycji stało się zadość! Nadire zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi! Zuhal kupuje truciznę! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 147. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Tradycji stało się zadość - cała rodzina Kirimli idzie do Nadire, która zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi. Zuhal w tym czasie odwiedza tajemniczą kobietę, która ma pomóc zrealizować jej straszliwy plan... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147. odcinku serialu „Emanet”.

📢 „Złoty chłopak” odcinek 50. Sesja zdjęciowa okazuje się hitem! Ferit nie chce, by świat ją zobaczył! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 50. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Sesja zdjęciowa wypada znakomicie, lecz Ferit uważa, że zdjęcia Seyran są zbyt odważne i nie powinny się ukazać. Ponownie przyłapuje ojca w dwuznacznej sytuacji z İfakat! Sprawdź, co się wydarzy w 50. odcinku „Yalı Çapkını”! 📢 Skawina. Nie żyje 32-latek zaatakowany maczetą. Atak miał miejsce we wrześniu Nie żyje młody mężczyzna, zaatakowany maczetą 30 września bieżącego roku w Skawinie (pow. krakowski), na ul. Kraszewskiego. Według wstępnych ustaleń, atak mógł mieć podłoże pseudokibicowskie. Podejrzani obecnie przebywają w areszcie. 📢 Kraków. Pożar w sercu gęsto zabudowanego osiedla na Dąbiu W Krakowie przy ulicy Na Szaniec na Dąbiu doszło do pożaru dużej wiaty na śmieci, "prawdopodobna przyczyną było podpalenie" - podaje Patrol998-Małopolska. Na szczęście szybko zareagowali strażacy. Pożar w samym sercu gęsto zabudowanego osiedla mógł zagrozić blokom i mieszkańcom.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Marian Strzeboński ze Skawiny maluje od 60 lat. W dorobku ma dwa tysiące obrazów, które powstawały na sztalugach rozkładanych w kuchni Marian Strzeboński jest nie tylko cenionym pedagogiem i malarzem, ale też społecznikiem. Prowadzi np. warsztaty malarskie dla seniorów, plenery dla uczniów, jest jurorem w konkursach plastycznych, np. Środowiskowego Domu Samopomocy. Wiele swoich prac przekazuje na akcje charytatywne, co sprawia mu ogromną satysfakcję. Obrazy z jego zbiorów można oglądać do końca listopada w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Mieszkańcy okolicznego bloku są wstrząśnięci Osoby mieszkające w pobliżu budowy nie mogą wyjść z szoku z powodu tragedii. - Konstrukcja żurawia spadła trzydzieści metrów obok naszego domu. Gdyby przewrócił się na nas kilka osób mogłoby być już na tamtym świecie - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, gdzie runął budowlany żuraw. Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne. 📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy z ludźmi w środku, jedna osoba nie żyje Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Grzegorz Borys nie żyje. Prokuratura potwierdza: Znaleziono jego zwłoki W zbiorniku wodnym na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znaleziono zwłoki. Prokuratura potwierdziła, że jest to ciało poszukiwanego żołnierza Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zabójstwo swojego dziecka.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Nowa figurka z Wiedźmina 3 rodem z horroru. Jej cena jest straszniejsza niż wygląd. Zobacz, jak wygląda i co przedstawia Przełom października i listopada to czas, kiedy popularne stają się wszelkie straszydła i horrory. W świecie Wiedźmina jest ich pełno, gdyż potwory krążą po tamtejszym świecie na porządku dziennym. Zaprezentowana została nowa figurka, która straszy nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim ceną. Zobacz, co przedstawia nowa figurka z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

📢 Pożar domu w powiecie wielickim w sąsiedztwie szkoły. Straż zbadała obiekt kamera termowizyjną W Gdowie w powiecie wielickim doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego. Jka się potem okazało pustostanu, ale stojącego w sąsiedztwie szkoły. Pożar wybuchł w poniedziałek, 6 listopada z rana. Na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnych. Ze względu na fakt, że ten niewielki dom prywatny stoi w sąsiedztwie szkoły, to istniało zagrożenie pożarowe także dla obiektu Zespołu Szkół w Gdowie, ale zostało opanowane.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 Kraków. Księżycowy krajobraz na ulicy Kościuszki i pod Jubilatem. Rozkopali most nad Rudawą ZDJĘCIA Trwają prace związane z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach robót rozkopany został m.in. most nad Rudawą. Duże wykopy są też pod Jubilatem. W rejonie placu budowy są duże utrudnienia w ruchu. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023 📢 Wypadek na autostradzie A4 w rejonie Krakowa. Trzy auta rozbite Autostrada A4, kierunek Kraków - zderzenie trzech samochodów osobowych. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 10 listopada [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.11.23 Będą przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowana jest w najbliższych dniach przerwa w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od poniedziałku 6 listopada do piątku 10 listopada.

📢 Piłkarz Cracovii wśród wyrzuconych z kadry U-17 przed mundialem. "Niesportowe zachowanie". Jest oświadczenie klubu Czterech piłkarzy reprezentacji Polski do lat 17 - wśród nich zawodnik Cracovii Filip Rózga - w trybie nagłym zostanie usuniętych z ekipy przebywającej już w Indonezji. Nie wystąpią w mistrzostwach świata, wrócą do Polski. "W związku z niesportowym zachowaniem oraz złamaniem regulaminu" - informuje w komunikacie PZPN. Według portalu meczyki.pl, zawodnicy mieli zostać przyłapani pod wpływem alkoholu. Cracovia już wydała oświadczenie w tej sprawie. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. premiera. W poniedziałek wygłosi orędzie Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta Marcin Mastalerek, Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku dotyczącego powołania rządu. Ma ją ogłosić w orędziu, które zostanie wyemitowane w poniedziałek wieczorem.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 06.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 6.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 6.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 6.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Kraków zdetronizował Warszawę. To pod Wawelem zarabia się najlepiej. Jakie są stawki? Spośród osiemnastu miast wojewódzkich najlepiej zarabia się w Krakowie. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W zlokalizowanych pod Wawelem firmach i centrach usług zatrudniane są profesjonalne kadry: menedżerowie i specjaliści, pracownicy potrafiący wykorzystać technologie IT, jak również znający się na inżynierii. - Zatrudnienie pracowników z taką wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami ma swoją cenę - mogą oni liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie - podkreślają krakowscy urzędnicy.

📢 Sądny tydzień dla kierowców w Krakowie. Zakopianka, Opolska, 29 Listopada, a w centrum wielka dziura. Tydzień remontowych zmian Ten tydzień kierowcy dobrze zapamiętają. Zawężona zostanie zakopianka pod Krakowem, przejazd ulicą Barską zostanie zawężony, a w niedalekiej przyszłości przejazd pod Konopnickiej zostanie wyłączony z ruchu, pojawiły się problemy z przebudową ulic pod Jubilatem (Kościuszki, Zwierzyniecka, Most Dębnicki). Przypomnijmy, że równocześnie trwają prace na północy miasta przy budowie tramwaju do Mistrzejowic, które utrudniają ruch na Młyńskiej, rondzie Polsadu, Opolskiej. Ta ostatnia będzie remontowana nocami, choć prace miały być prowadzone w dzień. To jedyna dobra wiadomość. 📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 5.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Horoskop dzienny na 7 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 7 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Ring girls na gali Knockout Boxing Night w Zakopanem. Piękne panie na ringu Sobotnia gala Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night obfitowała nie tylko w emocje sportowe, ale i estetyczne. Oprócz emocjonujących walk bokserów, uwagę widzów przykuły także ring girls, czyli panie, które prezentowały widzom rundy walk.

📢 Jeden z najcenniejszych zabytków wschodniej części Krakowa. Opactwo Cystersów w nowohuckiej Mogile w jesiennej aurze Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce. 📢 Targi dla miłośników psów i kotów wróciły do Krakowa. Czworonogi opanowały Galerię Kazimierz PupiLove Targi - czyli wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i kotów - wróciły do Krakowa. Odbyły się w niedzielę 5 listopada w Galerii Kazimierz. Właściciele czworonogów mogli kupić dla swoich pupili wiele przydatnych akcesoriów, a wśród nich m.in. smycze, obroże, ubranka, a także smakołyki.

📢 Ponure sceny po meczu Hutnika. Kibice wściekli na piłkarzy. "Oddajcie koszulki!" Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Wydarzenia podczas tego meczu wyzwoliły u kibiców nowohuckiego klubu dużo emocji. U części z nich - zdecydowanie za dużo niepotrzebnych emocji. Bo dla części ludzi będących tego dnia na trybunach mecz nie skończył się wraz z ostatnim gwizdkiem. Dwadzieścia, może trzydzieści osób po meczu podeszło pod budunek klubowy i dosadnie wyrażało niezadowolenie postawą zespołu. Drzwi główne budynku Hutnika zostały wtedy zamknięte, strzegły im służby porządkowe, piłkarze Kotwicy w hallu musieli poczekać na przejście do autokaru, do momentu aż ludzie na zewnątrz się rozejdą. I w końcu, jakieś 40 minut po zakończeniu spotkania, tak się stało. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Przemarsz, wypominki, msza święta. Kraków pamięta o Żołnierzach Wyklętych Przemarsz, wypominki w bazylice Mariackiej, msza święta. Tak przedstawia się program zaplanowanych na 5 listopada X Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. 📢 Operacja "Carlos". Policjanci zatrzymali ponad 60 osób, podejrzanych o rozpowszechnianie treści pedofilskich. Ofiarami m.in. niemowlęta Policjanci zatrzymali ponad 60 osób, podejrzanych m.in. o posiadanie i rozpowszechnianie treści pedofilskich. Na zdjęciach i filmach były nawet wykorzystywane seksualnie niemowlęta. Operacja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości została przeprowadzona w całym kraju. Udało się zatrzymać m.in. fotografa, który zajmował się robieniem zdjęć i tworzeniem filmów z udziałem małoletnich. Postawiono mu zarzuty zgwałcenia oraz seksualnego wykorzystania trzech osób. W dwóch przypadkach chodzi o dzieci. 📢 Grand Prix Krakowa w biegach górskich. W deszczu i błocie po Lesie Wolskim ZDJĘCIA, WIDEO Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, jej dwunasta edycja zaczęła się 15 października. 5 listopada rozegrano drugie zawody z cyklu. Nie da się ukryć, że pogoda nie była sprzymierzeńcem zawodników podczas zmagań w Lesie Wolski. Padał deszcz, było błotnisto. Mimo tego nie zabrakło śmiałków. Prezentujemy ich w GALERII

📢 Hit internetu. Mieszkanie 100-metrowe w Krakowie za 697 tys. zł, ale jest haczyk... To ogłoszenie o sprzedaży mieszkania robi furorę w internecie. Niby lokal w Krakowie, tylko... szybko trzeba autostradą do niego dojechać, bo faktycznie jest w Bytomiu. Według ogłoszeniodawcy 1 godzinę i 15 minut drogi od centrum Krakowa. Jeśli ktoś chciał przyciągnąć uwagę do ogłoszenia to mu się udało. Co do sprzedaży komuś kto chce zamieszkać pod Wawelem... może być problem.

📢 Proszowice. Bardzo dobry wynik kwesty na ratowanie zabytkowych grobów. A ciągle można wpłacać… Ponad 21 tysięcy złotych przyniosła kwesta na ratowanie zabytków proszowickiego cmentarza prowadzona przez dwa dni z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobowców. To wynik, jakiego nie powstydziłyby znacznie większe niż Proszowice ośrodki. A przecież zbiórka będzie jeszcze trwała przez tydzień.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzenie z barierkami Autostrada A4, węzeł Balice, kierunek Katowice - kolizja samochodu osobowego z barierkami. Brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Nowe Brzesko. Druhowie chcą remontować salę w remizie. Burmistrz mówi o priorytetach Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Brzesku zwróciła się do miejscowego samorządu z wnioskiem o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie kwoty, potrzebnej na modernizację sali ulokowanej na pierwszym piętrze miejscowej remizy. Szacunki mówią o 300 tysiącach złotych. Z odpowiedzi udzielonej przez burmistrza Krzysztofa Madejskiego wynika, że choć nie kwestionuje on potrzeby remontu, nie uważa sprawy za priorytetową. 📢 Niezwykłe minerały i kamienie szlachetne. To wszystko można zobaczyć w Krakowie Niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale - wszystko to można zobaczyć podczas Listopadowej Giełdy Biżuterii i Minerałów, która właśnie odbywa się w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej.

📢 Frapujący ranking. Kraków najlepszym europejskim miastem do odwiedzenia... zimą Kraków już trzeci rok z rzędu został uznany najlepszym europejskim miastem do odwiedzenia zimą. Przyciąga zabytkami, takimi jak Rynek Główny czy Wawel. Jednak te można zwiedzać o każdej porze roku i zawsze robią wrażenie. A co z zimowymi atrakcjami? Stolica Małopolski miała ich trochę, ale dziś już nie istnieją. Wystarczy wspomnieć wyciąg narciarski na Sikorniku, który swego czasu próbowano odtworzyć, ale to się nie udało. Miasto chce uatrakcyjniać zimową ofertę, budując np. Całoroczne Centrum Sportów Zimowych. Ale inwestycja to na razie pieśń przyszłości.

📢 Krakowianka Aniołem Polski? Piękna Monika w finale konkursu piękności Angel of Poland GALERIA Monika Gdowicz to 26-latka z Krakowa, która swoją urodą zwala z nóg! Młoda dziewczyna z determinacją sięga po swoje, osiągając gigantyczne modelingowe sukcesy, czemu dowodzi ostatni awans do finału prestiżowego konkursu piękności “Angel of Poland”. Zobacz zjawiskowe zdjęcia krakowianki i jej uroczy uśmiech, który podbił serca jury podczas półfinałowych eliminacji.

📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 05.11.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop dzienny na 6 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 6 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 57. Dwa romanse. Czy Ferit dalej oszukuje Seyran? Streszczenie odcinka [16.11.23] Ojciec Ferita zaczyna domyślać się, że syn może coś wiedzieć na temat jego romansu. Okazuje się, że nie tylko on jeden spotyka się z kimś ukradkiem. Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Dziedzictwo odc. 153. Seher i Yaman wybierają suknię ślubną. Streszczenie odcinka [15.11.23] Yaman jest zaniepokojony zachowaniem Seher. Gdy dowiaduje się, co się stało, jest wściekły. Tymczasem Ibrahim chce lepiej poznać Czarną. Co zrobi w tym celu? Przeczytaj streszczenie 153. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Jesień na Zakrzówku. Idealne miejsce na spacer. Piękne kolory drzew i brudna laguna basenów ZDJĘCIA Z DRONA Jak na październik w Krakowie jest całkiem ciepło. Co prawda sezon kąpielowy na Zakrzówku dawno się zakończył, ale to miejsce całkowicie nie opustoszało. Szczególnie, że poza basenami atrakcją tutaj jest Park Zakrzówek ze swoimi krętymi ścieżkami. A widok na białe skały połączone z drzewami w jesiennych kolorach może się podobać. Wybraliśmy się tam z dronem. 📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy.

📢 Proszowianka lepsza od Promienia w meczu o jesiennych barwach W sobotnim meczu klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 4:2 (1:1). Bramki dla gospodarzy zdobyli Maciej Przeniosło (dwie), Rafał Ciesielski i Maksymilian Kozerski. Dla gości trafiali Kacper Bąbka i Jakub Lewandowski. Sędzia Artur Dudek pokazał zawodnikom i trenerom obu zespołów trzynaście żółtych i cztery czerwone kartki! 📢 Rekordowy wynik kwesty na wielickim cmentarzu. To efekt pracy 176 wolontariuszy i całej rzeszy darczyńców Podczas 18. kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce grono wolontariuszy pracowało sumiennie podczas uroczystości Wszystkich Świętych. A niezwykle hojni mieszkańcy widząc potrzebę ratowania zabytkowych grobów dzielili się swoimi pieniędzmi. Złożyli łącznie datki na kwotę 23 tys. 929 zł i 6 groszy. To rekordowy wynik - tak oceniają członkowie Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, którzy co roku odnawiają zabytki wielickiej nekropolii.

📢 V liga, grupa zachodnia. Węgrzcanka Węgrzce Wielkie wygrała na boisku Spójni Osiek W meczu 13. kolejki rozgrywek sezonu 2022-23 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Spójnia Osiek przegrała u siebie z Węgrzcanką Węgrzce Wielkie. Zobacz relację i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 To już 14 lat! Tak budowano i otwierano galerię Bonarka w Krakowie 14 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku otwarte zostało jedno z najpopularniejszych krakowskich centrów handlowych - Bonarka. Już na samej inauguracji pojawił się tłum mieszkańców, a także wiele znanych osób. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz. 📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszny gulasz.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta. 📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [2.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Proszowice. Zobacz nocne zdjęcia cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Zwłaszcza jeden przykuwał uwagę W ten jeden w roku wieczór, rozświetlone tysiącami lampek i zniczy, cmentarze mają niepowtarzalny urok. W tym roku dodawały go jeszcze księżycowa noc i bezwietrzna pogoda. Nic dziwnego, że na proszowickiej nekropolii spacerowiczów i osoby odwiedzające groby bliskich można było spotkać jeszcze po godzinie 21. Niektórzy śpiewali pieśni patriotyczne przy mogile żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Inni podziwiali pomniki odrestaurowane staraniem Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobów. Największe wrażenie robił jednak grób, w którym został pochowany zmarły w kwietniu sześcioletni Antoś. Obok miejsca pochówku, które oprócz lampek zdobiły pluszowe zabawki, nie sposób było przejść obojętnie...

📢 Miechów. Po procesji poświęcili kolejny odnowiony zabytkowy grób Z okazji dnia Wszystkich Świętych alejkami miechowskiego cmentarza przeszła tradycyjna procesja, w czasie której modlono się za zmarłych. Po jej zakończeniu miechowski proboszcz ks. Franciszek Siarek poświęcił odnowiony staraniem Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie pomnik nagrobny Jadwigi Fochtman.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Groźny wypadek na budowie w Wieliczce. Na pracownika wywrócił się żuraw budowlany W Wieliczce na os. Henryka Sienkiewicza doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia podczas prac na budowie. W poniedziałek 16 stycznia 2023 roku wywrócił się dźwig budowlany tzw. żuraw. Spadł na mężczyznę pracującego na dachu. Ranny został 35-letni pracownik firmy budowlanej.

📢 Andrzej Duda. Najlepsze MEMY z prezydentem Polski! Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY z prezydentem Andrzejem Dudą. Oczywiście, wszystkie potraktujcie z przymrużeniem oka. Zobacz najlepszą galerię memów, które rozbawią Cię do łez. Polityka wbrew pozorom może być zabawna. Wszystkiego najlepszego!

