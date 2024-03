Prasówka 8.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel"”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.03.24

📢 PIĘKNE życzenia na Dzień Kobiet 2024! Gotowe kartki i wierszyki na 8 marca do wysłania SMS, Messenger, Facebook, WhatsApp 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jest to świetna okazja, aby przypomnieć o uczuciach i relacjach, które nas łączą. Zobacz gotowe życzenia i kartki na Dzień Kobiet, które możesz wysłać swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością znajdziesz te jedne i wyjątkowe! Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na kwiaty, czekoladki, biżuterię, bon prezentowy do ulubionego sklepu, torebkę, czy ulubiony zapach.

📢 Kibole z Krakowa zatrzymani w Turcji i Holandii. To członkowie gangu narkotykowego Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach. "Łowcy cieni" zatrzymali kiboli z Krakowa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W związku z zatrzymaniem mężczyzn w najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna do kraju.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Przedwiośnie pod Krakowem. Nad rzeczką i w parkach na hrabiowskich dobrach zielenią się i kwitną pierwsze kwiaty Przedwiośnie widać już na Dzikich Plantach nad Krzeszówką. Mchy porastające drzewa mocniej pozieleniały, wystarczy się przyglądnąć, żeby dostrzec, że wypuszczają młodziutkie pędy, zaczynają się rozmnażać. W parku Bogackiego roślinność coraz intensywniejsza, krokus już kwitną. Przy kapliczce parkowej "Pod Twoja obronę" wyrastają młode liście i pędy narcyz. Jeszcze tylko trochę słońc i lada chwila zakwitną. A na granicy parku pałacowego kwitną zawilce.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [8.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [8.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Kawiarnia w Bunkrze Sztuki będzie, a przetargu nie było. Jest wyjaśnienie Kawiarnia Bunkra Sztuki to miejsce lubiane przez krakowian, o czym świadczyć mogą żale mieszkańców wylewane po zamknięciu kawiarni podczas pandemii i emocje wywołane nową altaną, w której będzie się mieściła kawiarnia. Lokal tuż przy Plantach to też łakomy kąsek dla restauratorów, stąd zaniepokojone zapytania o to, czemu nie było przetargu, który wyłoniłby operatora kawiarni. Maria Anna Potocka, była już dyrektorka Bunkra Sztuki, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami galeria nie musiała przetargu ogłaszać. 📢 Kandydaci PO proponują kolejową rewolucję: odjazd co 15 minut, nocne kursy, tańsze bilety, piętrowe pociągi, dwusystemowy tramwaj do Balic System transportu kolejowego w całej Małopolsce zapewniający częstsze połączenia w godzinach szczytu, noce kursy, tak by po godz. 23 można było dojechać z Krakowa do okolicznych miejscowości, tańsze bilety dla mieszkańców, nowe przystanki, piętrowe wagony - takie propozycje przedstawiono podczas czwartkowej (7 marca) konferencji poświęconej rozwojowi Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i Małopolsce z udziałem kandydatów Platformy - Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Małopolski: Grzegorza Małodobrego i Grzegorza Lipca oraz do Rady Miasta Krakowa: Dominik Jaśkowca i Grzegorza Stawowego.

📢 Wisła Kraków. Kogo puści w bój na Arkę Gdynia Albert Rude? Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” To będzie wydarzenie 23. kolejki I ligi. Arka Gdynia w piątek o godz. 20.30 podejmie Wisłę Kraków. „Biała Gwiazda” ma trochę problemów kadrowych przed potyczką nad Bałtykiem, ale jednocześnie na tyle szeroką kadrę, że trener Albert Rude wciąż ma z kogo wybierać. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Arką Gdynia. 📢 Na Placu Centralnym w Nowej Hucie odbyła się prezentacja list kandydatów Prawa i Sprawiedliwości Na Placu Centralnym w Nowej Hucie odbyła się dzisiaj prezentacja list kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Krakowa oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego. 57 kandydatów do miejskiej rady oraz 10 do sejmiku będzie walczyło o głosy Krakowian. 📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki.

📢 Beka z marek samochodowych. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 8.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Kraków. Plany na muzeum w hotelu Cracovia legły w gruzach? Ministerstwo nie da pieniędzy? Projekt wrócił do fazy analiz Ministerstwo Kultury chce się wycofać z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia Muzeum Architektury i Designu. Muzeum Narodowe w Krakowie zostało poproszone o zaniechanie prac nad projektem. Do Krakowa miały popłynąć setki milionów na tę inwestycję. To koniec marzeń o muzeum w Cracovii? - Ta inwestycja byłą już "przyklepana" i brakowało tylko symbolicznego wbicia łopaty - mówi Łukasz Kmita, poseł i kandydat na prezydenta Krakowa, apelując do krakowskich polityków o działania ponad podziałami dla realizacji projektu.

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Gdzie na kawę? Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Te miejsca polecają internauci! 📢 Miechów. Trzecia Droga powalczy na wszystkich frontach Trzecia Droga to piąty komitet, który wystawia swoich kandydatów we wszystkich okręgach do miechowskiej Rady Powiatu. Na jedynkach w poszczególnych okręgach znaleźli się znani samorządowcy. 📢 Krakowski MOCAK zabetonowany? Maria Anna Potocka dyrektorką aż do 2031 roku! Krytyczne reakcje na decyzję prezydenta Kadencja Marii Anny Potockiej na stanowisku dyrektorskim w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK miała się zakończyć w 2025 roku, jednak w ostatnich dniach Jacek Majchrowski przedłużył kontrakt obecnej dyrektorki o kolejne 7 lat - to najdłuższy możliwy okres. Maria Anna Potocka będzie zarządzała MOCAK-iem do 2031 roku. Ta decyzja wzbudziła w Krakowie wiele negatywnych reakcji.

📢 Luna wystąpi na Eurowizji. Jak żyje na co dzień i jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny.

📢 Prezydent Andrzej Duda w piątek pojawi się w Balicach. Będzie mówił o przyszłości krakowskiego lotniska i jego miejscu w planie budowy CPK Prezydent Andrzej Duda w piątek pojawi się w Krakowie. Ma m.in. rozmawiać z zarządem lotniska co do przyszłości portu lotniczego. - Prezydent chce podkreślić, jak duży jest potencjał portów regionalnych w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - mówi Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

📢 Krakowianie podpisują się pod petycją w sprawie ratowania Zakrzówka przed zabudową Krakowianie podpisują się pod internetową petycją w sprawie ratowania Zakrzówka. Apelują w niej do prezydenta Krakowa i radnych miejskich o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu ochrony Zakrzówka wraz z rezerwą pod kanał ulgi Wisły. 📢 Kto odejdzie z Lecha Poznań po sezonie? Pora na zmiany, ale i przykre rozstania! Lista piłkarzy Lech Poznań z kretesem przegrał w eliminacjach Ligi Konferencji, a potem w Pucharze Polski. Teraz nie jest pewny głównego celu, czyli mistrzostwa Polski. Po sezonie zanosi się na rewolucję w kadrze. Kto odejdzie z klubu? 📢 Jest nowy sekretarz powiatu miechowskiego. To doświadczony pracownik Funkcję sekretarza powiatu miechowskiego pełni od 1 marca Jarosław Siółko. Zastąpił na tym stanowisku Marię Sztuk, która przeszła na emeryturę po ponad 40 latach pracy. Jarosław Siółko był dotychczas powiatowym rzecznikiem konsumentów oraz zastępcą naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Miechowie.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jest styl zatrzymuje wzrok Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Jaki jest prywatnie? Ma nie tylko intrygujący wizerunek sceniczny ale także ciekawe życie. Zobacz! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to najniejąca gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie intrygujący Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 07.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Kraków. Mężczyzna siedział przez dłuższy czas przed biurem podróży. Aż pojawili się strażnicy Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie z ul. Dietla. Zgłaszającą zaniepokoiło zachowanie starszego mężczyzny, który od dłuższej chwili miał siedzieć przed biurem podróży.

📢 W Krakowie powstanie nowe przejście podziemne. A to nie koniec nowości od kolejarzy! Do końca roku powstać ma w Krakowie nowe przejście podziemne w Krakowie. - Ruszyły prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi przy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik. Obiekt dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zwiększy bezpieczeństwo na linii kolejowej Kraków – Katowice - wyliczają kolejarze. To jednak nie koniec nowości. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Nadchodzi więcej utrudnień w marcu Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Plac budowy stale się powiększa, obejmuje już Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Urzędnicy podsumowali, co na inwestycji wydarzyło się w lutym i zdradzają, jakie zmiany szykują dla mieszkańców i kierowców w marcu. Będzie jeszcze trudniej przejechać przez ten rejon Krakowa. 📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. To święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, dlatego warto w tym czasie pamiętać o swoich ukochanych, partnerach, braciach lub kolegach z pracy i złożyć im piękne i oryginalne życzenia. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Mężczyzny.

📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 7.03.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 7.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 7.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ta atrakcja w Beskidzie Wyspowym wywołała ogólnopolską burzę. To nie pierwsze molo w górach, a podzieliło internautów. Co na to gmina? Na zboczu góry Łopień gmina Tymbark chce postawić molo. Zaprezentowane w mediach społecznościowych wizualizacje wywołały ogólnopolską dyskusję. Pojawiło się wiele głosów sprzeciwu tego typu zabudowy Beskidu Wyspowego. Władze gminy były zaskoczone taką reakcją. Czy wezmą sugestie internautów do serca?

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 7.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Na Azorach w Krakowie wznowiono budowę kościoła tuż obok bloków. Będzie kolejny problem z dzwonem? O budowie tego kościoła na Azorach w Krakowie było przed laty głośno w mediach. Po raz pierwszy gdy okazało się, że nowa świątynia przy Radzikowskiego powstaje bardzo blisko bloków mieszkalnych (choć te budowano wiedząc, że tu kiedyś stanie kościół, a stoi już kaplica). Po raz drugi gdy budowa wyhamowała, bo nie było pieniędzy na dach. Teraz widać, że prace przyspieszyły, bo dach się pojawił. A wraz z postępami na inwestycji mogą wrócić dawne dyskusje - czy kościół nie stoi zbyt blisko bloków? I jakże aktualne po ostatnim sporze na Ruczaju w sprawie dzwonienia o godz. 21.37 - czy dzwon kościoła nie będzie przeszkadzał okolicznym mieszkańcom?

📢 Oto majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Pokaźne sumy! Są też kryptowaluty Zaostrza się walka o fotel prezydenta Krakowa. Gabinet po prof. Jacku Majchrowskim zająć chce ośmiu kandydatów. Postanowiliśmy prześwietlić ich majątki, w oparciu o składane w 2023 roku oświadczenia majątkowe (w większość pełnią bowiem obecnie funkcje publiczne). Co posiadają? Czym jeżdżą? Przeczytajcie! 📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Na Placu Centralnym w Nowej Hucie odbyła się prezentacja list kandydatów Prawa i Sprawiedliwości Do wyborów samorządowych 2024 został ponad miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), ale kampania w Krakowie już nabiera rumieńców. Zaczęło się przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Półpoście w Rudnie. Unikatowy zwyczaj wieszania obwarzanków na drzewach W połowie Wielkiego Postu w Rudnie w gminie Krzeszowice na drzewach pojawiają się obwarzanki - niewielkie, lekko słodkie ciastka z dziurką. Tu u podnóża zamku Tenczyn gospodynie domowe wstają o świcie, pieką obwarzanki, wieszają przy domach na drzewach lub na podwórku szkolnym, a potem mówią dzieciom, że to kawki w zamku napiekły obwarzanków i przyniosły na półpoście.

📢 Horoskop dzienny na 8 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 8 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kibice Comarch Cracovii dopingowali "Pasy". Zdjęcia Czwarty mecz fazy play-off miedzy Comarch Cracovią a Re-Plast Unią Oświęcim przyniósł wygraną gospodarzom. Fani byli więc szczęśliwi, bo rywalizacja wyrównała się na 2:2. Na pewno fani zobaczą 6.mecz w Krakowie we wtorek o godz. 18.30. 📢 Kraków. Trudny plan miejscowy dla Żabińca. Spór o łącznicę kolejową. Deweloper zapowiada, że zażąda 250 mln zł odszkodowania W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla krakowskiego Żabińca przewidziano teren pod budowę łącznicy, mającej w przyszłości umożliwić połączenie kolejowe pomiędzy Nową Hutą i centrum Krakowa. Ten obszar to działki firmy deweloperskiej Angel Poland, która zapowiada, że jeśli rezerwacja gruntu pod kolejową infrastrukturę nie zniknie z planistycznego dokumentu, zażąda od miasta wielomilionowego odszkodowania. Niejako po drugiej stronie sporu są mieszkańcy, a także większość radnych, którzy apelują o jak najszybsze uchwalenie dla tej dzielnicy MPZP, co nie może dojść do skutku od pięciu lat.

📢 Wypadki na drogach wojewódzkich pod Krakowem. Potrącona kobieta i zderzenie dwóch pojazdów W środę, 6 marca 2024 r. wieczorem w Zielonkach doszło do groźnego zdarzenia. Na drodze wojewódzkiej nr 794, na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście i Galicyjska około godz. 20 została potrącona kobieta idąca pieszo. Była na przejściu dla pieszych. Nieco wcześniej także na drodze wojewódzkiej nr 780 w gminie Liszki doszło do zderzenia dwóch samochodów. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Przy krakowskim Uniwersytecie KEN powstało Centrum Badań Muzeologicznych - jedyne takie w kraju Na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we środę (6 marca) odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań Muzeologicznych. Centrum istnieje od 1 lutego br. i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Zostało stworzone w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN. 📢 Tak ma wyglądać Kraków przyszłości. Strategia rozwoju miasta z metrem, parkami i dzielnicowymi centrami. Potrzebne są miliardy złotych Kraków już za sześć lat może wyglądać inaczej, a za 26 lat ma to być zupełnie inne miasto, nowoczesne, z dwoma liniami metra, nowymi trasami tramwajowymi, centrami dzielnicowymi, wieżowcami i parkami. Z założeniami strategii rozwoju dla stolicy Małopolski w środę (6 marca) zapoznali się miejscy radni. Mieli sporo uwag.

📢 Po wielu latach wreszcie są pieniądze na remont Muzeum Nowej Huty Muzeum Nowej Huty mieszczące się w dawnym kinie Światowid od lat prosi się o remont, ale dotąd pieniądze wystarczały jedynie na kosmetyczne prace, ale to się zmieni. Nowohucka placówka dostała 76 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Przed muzeum remont, rozbudowa i stworzenie wystawy stałej, a wszystko to w ciągu najbliższych czterech lat. 📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami! 📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Dwa pożary pod Krakowem w ciągu doby. Najpierw paliło się w domu mieszkalnym w Przegini. Kolejny pożar wybuchł w gminie Liszki Wiele jednostek straży pożarnych było wzywanych we wtorek i w środę do pożarów w powiecie krakowskim. Po południu we wtorek zapaliło się w pokoju w domu jednorodzinnym w Przegini. Wezwano służby, ogień udało się opanować. Nie było osób poszkodowanych. W środę, 6 marca około południa doszło do pożaru w Jeziorzanach w gminie Liszki. Tam jeden gospodarczy budynek strażacy gasili a zabudowania sąsiedzkie bronili przed ogniem.

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Miechów. KWW Wspólnie w Przyszłość mierzy wysoko KWW Wspólnie w Przyszłość to kolejny komitet, który zamierza walczyć o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych. Swoje listy wystawił we wszystkich trzech okręgach wyborczych do miechowskiej Rady Powiatu, ale celem są też rady gmin oraz stanowiska wójta Słaboszowa i burmistrza Książa Wielkiego.

📢 Kraków. Nowy hotel powstaje w centrum miasta. Wcisnął się między kamienice Grupa hotelowa Accor podpisała kolejną umowę o zarządzanie ze swoim największym partnerem w Polsce – grupą AccorInvest, właścicielem Orbis S.A. Dzięki niej już na wiosnę 2025 roku w samym sercu Krakowa gości powita nowy hotel wkraczającej nad Wisłę marki TRIBE. Obiekt budowany jest przy ul. Worcella między stojącymi tam kamienicami. 📢 Proponują otworzenie przyklasztornych ogrodów dla krakowian ‒ Otworzymy przyklasztorne ogrody ‒ zapowiedziały kandydatki Partii Razem do Rady Miasta Krakowa, Aleksandra Lewicka i Aleksandra Owca, startujące z list Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców. Wyliczyły, że tylko w obrębie II obwodnicy zamknięte ogrody przyklasztorne zajmują ok. 15 hektarów, czyli trzy razy tyle, co Park Krakowski.

📢 Biały miś - symbol Zakopanego i Krupówek. Zdjęcia z nim robili sobie już nasi dziadkowie! Dla milionów Polaków to była wyjątkowa pamiątką z Zakopanego, która z pewnością jest w niejednym rodzinnym albumie w Polsce. Zdjęcie z białym misiem na Krupówkach, czy na Gubałówce urosło to jeden z najważniejszych atrakcji z pobytu w Zakopanem. I to przez dziesiątki lat. Biały miś hasał już po Krupówkach przed wojną, był na Gubałówce, a i teraz spotkać go można na deptaku. Wcielali się w jego postać różni ludzie. Niektórzy wręcz byli misiami przez dziesięciolecia. Zobaczcie sami białego misia z Krupówek i Gubałówki dawniej i dziś.

📢 Kompletnie pijany chodził z bronią myśliwską. Nie miał na nią pozwolenia. Po zatrzymaniu tłumaczył, "chciał postrzelać" Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w Kozłowie. Pijany mężczyzna, u którego potem potwierdzono 4 promile alkoholu w organizmie, chodził w bronią myśliwską. Jak powiedział: "chciał postrzelać". Okazało się, że nie miał pozwolenia na broń. Kompletnie pijanego 20-latka zatrzymali policjanci z Miechowa zatrzymali nietrzeźwego 20-latka z bronią myśliwską. Teraz odpowie za swoje czyny.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się czesze w Krakowie 6.03.2024 Szukasz modnej fryzury na wiosnę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na wiosnę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Jedenastu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i najbardziej zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia Stolica Małopolski może być naprawdę dumna! Aż jedenastu lekarzy i naukowców z Krakowa znalazło się na listach rankingu Stu, który co roku wyróżnia najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i medyków zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto wyjątkowe pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Proszowianka dopina zimowe transfery. Trzech nowych piłkarzy Trzech nowych zawodników powinni zobaczyć kibice Proszowianki (krakowska klasa okręgowa) w swojej drużynie w trakcie zbliżającej się rundy wiosennej. Ich pozyskanie wydaje się już przesądzone. Zwłaszcza jeden z nabytków pokazuje w meczach sparingowych duże możliwości. 📢 Niezwykłe wydarzenie w Krakowie. W kinie Kijów spotkano się z okazji 30-lecia premiery "Listy Schindlera" 2 marca 1994 roku, w kinie Kijów odbyła się uroczysta premiera "Listy Schindlera" z udziałem reżysera filmu Stevena Spielberga. Z okazji mijającego w tym roku 30-lecia premiery w tym samym kinie Kijów odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział aktorzy, statyści i osoby zaangażowane w powstanie filmu. 📢 Konflikt w krakowskim VIII LO. Rada pedagogiczna oczekuje odwołania dyrektorki. Obawiają się jej powrotu do pracy i... męża Rada Pedagogiczna VIII Liceum Ogólnokształcącego z ul. Grzegórzeckiej w Krakowie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o odwołanie dyrektorki szkoły, wśród przyczyn wymieniając m.in. uchybienia, powierzanie spraw szkolnych mężowi, doprowadzenie do utraty płynności prac związanych z budową hali sportowej. We wtorek (5 marca) nauczyciele i rodzice uczniów z VIII LO przyszli do urzędu na posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta, aby opowiedzieć o obawach związanych z powrotem dyrektorki do szkoły. Prezydent Krakowa nie widzi dostatecznych okoliczności do jej odwołania. Dyrektorka przekonuje, że działała dla dobra szkoły, a wszelkie kierowane wobec niej oskarżenia uważa za "niepoważne".

📢 Horoskop dzienny na 7 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 7 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Nowy honorowy obywatel gminy Liszki. Wieloletnia dyrektorka dwóch szkół Janina Grela: "W tej gminie mało kto nie jest moim uczniem" Dzieciom i młodzieży z gminy Liszki poświęciła 50 lat swojego życia. Zawsze oddana szkołom w Morawicy i Mnikowie. Janina Grela otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Liszki. Została doceniona przez mieszkańców i władze samorządowe za swoje poświęcenie, codzienną radość, aktywność i pracę dla lokalnej społeczności. 📢 Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji Byliśmy z aparatem na przedpremierowym otwarciu muzeum "Wheels & Heels", które powstało przy ul. Kupa 6, w sercu krakowskiego Kazimierza. Po spektakularnym sukcesie muzeum "Bricks & Figs", dedykowanego klockom LEGO, właściciele Konrad i Wojtek, prezentują swoje nowe dzieło. "Wheels & Heels" to wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a tradycja z innowacją, oferujące ponad 10 000 eksponatów – od klasycznych porcelanowych lalek, przez wyjątkowe lalki BarbieTM, po unikalne modele samochodów LLedo, Matchbox, oraz kolekcjonerskie perełki Hot Wheels.

📢 Dietetyczny kabanos, słodycze bez cukru. Centrum badań nad jedzeniem przyszłości otwarto w Krakowie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności otwarł uroczyście we wtorek (5 marca) w Krakowie, przy ul. Balickiej 104, Uniwersytet Rolniczy. Jak podaje uczelnia, to ośrodek rozwojowy z najnowocześniejszą w Polsce południowej infrastrukturą. Wyposażenie centrum stanowią nowoczesne linie technologiczne - np. piekarsko-ciastkarską czy produkcji soków, jest tu też minibrowar. Ośrodek będzie służyć badaczom i przedsiębiorcom, ponadto studenci będą mogli w nim realizować prace dyplomowe, a doktoranci - rozpoczynać karierę naukową.

📢 Obrońcy zwierząt interweniowali w gminie Nowe Brzesko Przedstawiciele Fundacji dla Zwierząt La Fauna zostali powiadomieni, że na terenie gminy Nowe Brzesko dwa psy są przetrzymywane w złych warunkach. Na miejsce udali się z policją, którą poprosili o asystę w celu wejścia na posesję. Sprawa zakończyła się pouczeniem właścicielki zwierząt. Przynajmniej na razie, bo przedstawiciele fundacji zapowiadają kolejne kroki prawne.

📢 Radni piszą rezolucję w sprawie rozbudowy dróg krajowych A4 oraz S52. Chcą chronić mieszkańców gminy Zabierzów Planowana rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu i rozbudowa drogi ekspresowej S52 od Balice do węzła Modlniczka niepokoi mieszkańców gminy Zabierzów. Zwrócili się do radnych, żeby chronili ich domy, posesje przed wszelkimi uciążliwościami drogi przed hałasem, spalinami, żeby już teraz zadbali o spokój mieszkańców. Radni w tej sprawie podjęli rezolucję. 📢 Kraków kłóci się o kawiarnię. Wyczekiwany lokal Bunkra Sztuki jeszcze nie został otwarty, a już budzi emocje. "Jak wiata przystankowa" "Kit i kicz", "wiata przystankowa", "jak wiata z najtańszej oferty przetargu na modernizację wiejskiego dworca PKS" to określenia padające w kontekście pawilonu kawiarni w Bunkrze Sztuki. Jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót kultowego miejsca spotkań towarzyskich. Architekci wyjaśniają, że ulubione miejsce spotkań mieszkańców jest dopiero w fazie budowy, ostateczny efekt ma być lekką i przeszkloną konstrukcją.

📢 Komitet Ziemia Miechowska skupia się na Miechowie i powiecie Ziemia Miechowska to kolejny komitet, który zamierza się ubiegać o mandaty w Radzie Powiatu. Kolejne wyborcze cele to osiągnięcie jak największej liczby radnych Rady Miejskiej i reelekcja Dariusza Marczewskiego na stanowisko burmistrza Miechowa.

📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków. 📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku.

📢 Kto wystartuje w Miechowie z list Prawa i Sprawiedliwości Zakończyła się rejestracja list wyborczych przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi. W związku z tym prezentujemy listy komitetów, które w swoich planach mają walkę o miejsca w miechowskiej Radzie Powiatu. Jednym z komitetów o charakterze ogólnopolskim jest Prawo i Sprawiedliwość. Celem partii jest uzyskanie jak największej liczby mandatów radnych powiatowych, ale też walka o fotel wójta Charsznicy i miejsce w Sejmiku. 📢 "Lepsze Miasto" dla Rybitw, Północnego Bieżanowa i Złocienia. Przedsiębiorcy i architekci mają plan dla południowo-wschodniego Krakowa „Lepsze Miasto – Synergia Park” - tak nazwano nową wizję zagospodarowania blisko 700 ha obszaru Rybitw, północnego Bieżanowa i Złocienia w Krakowie. Projekt ten przygotowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rybitw, we współpracy z architektami, w odpowiedzi na pomysł krakowskich urzędników – odrzucony w marcu 2023 roku przez Radę Miasta Krakowa - stworzenia w południowo-wschodniej części stolicy Małopolski – „Nowego Miasta”, czyli oprotestowanego krakowskiego Manhattanu. „Lepsze Miasto” odróżnia od projektu dzielnicy wieżowców niemal wszystko. Novum, w którym uwzględniono postulaty z konsultacji społecznych, ma odpowiadać potrzebom: mieszkańców, pracowników, pracodawców i samego miasta.

📢 Strażacka młodzież w pełnej gotowości. Rywalizacje na powiatowych zawodach halowych. Górą Narama i Sieciechowice. Sprawdź wyniki 30 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu krakowskiego wzięło udział w sobotę, 2 marca 2024 r. w Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. To forma intensywnego szkolenia pożarniczego dla młodych adeptów OSP. Rywalizowali oni kategoriach chłopięcych i dziewczęcych w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych. Bezkonkurencyjnymi zwycięzcami okazali się reprezentanci gminy Iwanowice: Sieciechowic dziewczęta i Naramy chłopcy. Ale w rywalizacji indywidualnej także okazali się najlepsi. Wyjechali z górą medali i pucharów. 📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Tak wyglądał Kraków, gdy prezydent Jacek Majchrowski wygrywał pierwsze wybory 22 lata temu. Nie do poznania! 22 lata temu prof. Jacek Majchrowski wygrał swoje pierwsze wybory w Krakowie. W 2002 roku pokonał Józefa Lassotę w drugiej turze wyborów (w pierwszej bez powodzenia startowali również m.in. Zbigniew Ziobro czy Jan Rokita). Dwie dekady temu, gdy zostawał prezydentem, Kraków był zupełnie innym miastem. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądało wtedy miasto! Kończy się bowiem epoka (prof. Majchrowski ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa).

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 1.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem