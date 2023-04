Prasówka 8.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Już Wielkanoc! To oznacza intensywne przygotowania pysznych potraw, dekoracji i ozdób, koszyczków wielkanocnych i upominków, które możemy wręczyć najbliższym. My proponujemy prezent darmowy, ale wartościowy i uroczy - kartki wielkanocne z życzeniami! Kartki, które pokazujemy w galerii wystarczy pobrać i wysłać bliskiej osobie z dołączonymi do pocztówki życzeniami. Gwarantujemy, że taka kartka wywoła uśmiech na twarzy każdego odbiorcy! Najpiękniejsze kartki wielkanocne i życzenia wielkanocne - oto one!

W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyślij kartkę wielkanocną online. Przygotowaliśmy różne propozycje kartek do pobrania. Zobacz, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać najbliższym w Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Spraw radość swoim bliskim i wyślij oryginalną kartkę z życzeniami online.

Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

Puszcza - Wisła Kraków. O której godzinie mecz Wisły w Niepołomicach? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend Mecz Stulecia, jak określili to wydarzenie gospodarze szczytu I ligi. Dla piłkarzy obu drużyn, którzy planują bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie z gatunku "must win". Przegrywający nie straci szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w tabeli, ale mocno je ograniczy. Ogromna stawka sprawia, że wszystkie bilety na mecz zostały już sprzedane. Tym, którzy nie zdołali nabyć wejściówek, pozostaje oglądanie starcia w telewizji. Jaka stacja i kiedy przeprowadzi transmisję meczu Puszcza - Wisła? Szczegóły poniżej.

Musisz wybrać się do ortodonty, albo taka wizyta czeka twoje dziecko? Zatem ten ranking może pomóc ci w wyborze tego specjalisty. Kto cieszy się uznaniem wśród pacjentów? Oto zestawienie najlepiej ocenianych ortodontów w Krakowie, którzy pomagają przywrócić nam piękny uśmiech.

Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku.

Grób Pański to symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa. Często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. W krakowskich kościołach przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni będą czuwać i modlić się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione są symboliką, często budzą ciekawość, prowokują do przemyśleń.

W Wielki Piątek w katedrze na Wawelu w czasie liturgii wystawiana jest niezwykła relikwia – Gwóźdź z Krzyża Świętego. Relikwia umieszczana jest w Ołtarzu Ukrzyżowanego Chrystusa i relikwii św. Jadwigi Królowej. Liturgia piątkowa to przeżywanie godziny śmierci Jezusa, za którą uważa się godzinę 15.00.

Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

W Wielką Sobotę we wszystkich kościołach odbywa się święcenie pokarmów. W Krakowie można też wybrać się z koszyczkiem wielkanocnym na Rynek Główny lub na jeden ze stadionów piłkarskich.

Prezes spółki z Tenczynka (gmina Krzeszowice) oraz członek rady Muzeum MOCAK Janusz Palikot i dwie inne osoby otrzymały prokuratorskie zarzuty, dotyczące niezgodnego z prawem zamieszczenia reklam napojów alkoholowych w serwisie społecznościowym. - Grozi im za to grzywna w wysokości nawet do 500 tys. zł - wyjawiają nam śledczy. Jednak Janusz Palikot zarzuty odpiera. - Nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby dzielić się swoją wiedzą o alkoholach - zapewnia w swoim stanowisku. W związku z pojawiającymi się wokół byłego polityka kontrowersjami radni miejscy już parokrotnie domagali się jego odwołania z rady MOCAK. Dotychczas do tego nie doszło. Jak będzie teraz? MOCAK ma zająć stanowisko w tej sprawie po Wielkanocy.

Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

Zmodernizowany został przystanek kolejowy Zabierzów Rząska. Jak wskazują kolejarze, powstały wyższe perony i nowe podjazdy. To przystanek, który znajduje się na terenie Eximius Park.

Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

W Wielki Piątek 7 kwietnia około 100 pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” uczestniczyło w Drodze Krzyżowej. Modlili się 100 metrów pod ziemią, rozważając kolejne stacje Męki Pańskiej. Nabożeństwu przewodniczył ks. Wojciech Olszowski, proboszcz parafii p.w. św. Klemensa w Wieliczce. Wielu pracowników zaprosiło do kopalni swoich bliskich.

Był stawiany jako przykład - obok hoteli Cracovia i Forum - udanej modernistycznej architektury Krakowa. Jako jedyny z tej trójki nie przetrwał - został wyburzony w 2014 roku. Motel Krak przez długie lata był jednym z symboli miasta - również dlatego, że mijał go każdy jadący od strony Katowic i Olkusza. Cieszył się też, wyniesioną z PRL, sławą miejsca luksusowego. Po 1989 roku już niezasłużoną i gasnącą. W kilkanaście lat zmienił się w ruinę.

W piątek, 7 kwietni, w Pękowicach w gminie Zielonki miał miejsce wypadek. Około godz. 10.30 doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana.

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, przynoszące nadzieję i radość ze zmartwychwstania Chrystusa. To czas, w którym święcimy koszyczki, polewamy się wodą w lany poniedziałek, a stoły ozdabiamy pisankami, zajączkami i barankiem. Składamy sobie również życzenia wielkanocne. Mogą być ona zabawne, wesołe, lecz także religijne i nieco bardziej poważne. Poniżej przedstawiamy propozycje najciekawszych życzeń wielkanocnych 2023.

Kilkanaście miejscowości w gminie Proszowice przez wiele godzin pozbawione było bieżącej wody. To efekt awarii rurociągu, do której doszło w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 775 na pograniczu Proszowic i Jakubowic. Naprawa uszkodzonego fragmentu trwała od czwartku i zakończyła się w piątek po południu.

Wielkanoc dla większości z nas kojarzy się z koszyczkiem do święcenia i wielkanocnym śniadaniem. W Wielką Sobotę tradycyjnie niesiemy koszyczki na poświęcenie do kościoła, a wielkanocne świętowanie rozpoczyna podzielenie się z bliskimi poświęconymi pokarmami na wielkanocnym śniadaniu. Jakie znaczenie mają pokarmy, które święcimy na Wielkanoc?

Wrota w porcie Płaszów pozwolą wykorzystywać tamtejszy zbiornik w razie powodzi. Będzie on mógł przyjąć część wody, a ponadto będzie mógł być schronieniem dla jednostek pływających na Wiśle. Inwestycja może przysłużyć się też deweloperom, którzy mają ochotę zabudować okoliczne tereny i stworzyć w Krakowie kawałek... Wenecji, dla tych, którzy wyłożą grube pieniądze za metr kwadratowy mieszkania. Ale na razie skupmy się na wrotach. Na jakim etapie są prace w Płaszowie, co zostało wykonane i czy ten teren będzie dostępny dla mieszkańców, np. spacerowiczów, rowerzystów? Powstaje tam kładka łącząca dwa brzegi portu, czy z niej skorzystamy? Jest na to szansa.

Jak wyglądało przygotowanie do świat wielkanocnych w Niepołomicach jeszcze w czasach przedwojennych? Przed kościołem pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników zbierali się mieszkańcy całej okolicy. Ustawiali koszyczki na ziemi i czekali na poświęcenie. Można to zobaczyć na starych fotografiach.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

O rozbiórce dawnej galerii handlowej Plaza Kraków pisaliśmy nie raz, ale to już koniec. Koniec rozbiórki, bo obiekt ostatecznie zniknął zamieniając się w stertę gruzu. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Co teraz? Teren jest sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Nadal jednak nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Coś jednak można wyczytać ze strony właściciela terenu...

Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska.

Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką torty i ozdabiają w niezwyczajny sposób.

Kartki na Wielkanoc to świetny sposób na złożenie życzeń, gdy nie mamy możliwości zrobić tego osobiście. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. W naszej galerii znajdziecie najpiękniejsze propozycje kartek świątecznych na tegoroczne Święta Wielkanocne. Wśród nich znajdują się kartki z życzeniami oficjalnymi, ale też urocze, zabawne i wesołe z wielkanocnymi wzorami, króliczkami i pisankami. Korzystajcie do woli!

W czwartek, 6 kwietnia późnym wieczorem w Skale na ul. Skałecznej doszło do pożaru domu. Od wysokiej temperatury wybuchł piec centralnego ogrzewania. Zaalarmowano służby. Do akcji zaalarmowano straż i policje. Nie było osób poszkodowanych.

Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2023. Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. W minionych tygodniach duszpasterze w wielu parafiach apelowali, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Teraz natomiast trwa już Wielki Tydzień, więc zostało zaledwie kilka dni na wyspowiadanie się przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie i w jakich godzinach można skorzystać z sakramentu pojednania.

Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

„Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

Horoskop dzienny na sobotę 8 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na niedzielę 9 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na poniedziałek 10 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.