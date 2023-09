Prasówka 8.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta”?

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczyste wręczenie Europejskiej Nagrody Dziedzictwa za prace konserwatorskie przy Ołtarzu Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie Przyszedł czas na zwieńczenie wielkiego wyróżnienia, które przyznano parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. W czwartek, 7 września w bazylice Mariackiej w Krakowie sekretarz generalna Europa Nostra - Sneška Quaedvlieg-Mihailović przekazała na ręce ks. infułata dr. Dariusza Rasia pamiątkową plakietę - Nagrody Europa Nostra 2023, przyznaną za dzieło konserwacji ołtarza Wita Stwosza. Uroczystości towarzyszyła prezentacja Ołtarza i koncert organowy z muzyką dr hab. Krzysztofa Michałka.

Polska - Wyspy Owcze dzisiaj w eliminacjach ME 2024. Wynik na żywo, kursy, typy, gdzie oglądać, transmisja, darmowy stream online Mecz Polska - Wyspy Owcze odbędzie się już dzisiaj (środa, 7 września), sprawdź wyniki na żywo, składy. Faworytem meczu eliminacji Euro 2024 są Biało-Czerwoni, oto kursy, typy bukmacherów, plan transmisji. Zobacz, gdzie oglądać w TV i online (darmowy stream). Wielka podwyżka emerytur! Emeryci i renciści otrzymają większe świadczenia już wkrótce. Skorzystaj z kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 7.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Miechów. Korekta nowej organizacji ruchu w związku z otwarciem S7 była potrzeba natychmiast Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji. 📢 Miasto sprzedaje mieszkania w centrum Krakowa i w Nowej Hucie. Ceny wywoławcze zaczynają się od 130 tys. zł Zainteresowani kupnem mieszkania w centrum Krakowa mają teraz okazję skorzystać z oferty gminy. We wrześniu i październiku odbędą się przetargi na sprzedaż gminnych lokali przy ul. Łobzowskiej 9 i ul. Przemyskiej 2. Jest też coś dla miłośników Nowej Huty - można zostać właścicielem należącego dotąd do gminy mieszkania na os. Szkolnym 33.

📢 Tu wesele wyprawiła Ewa Wachowicz. Ekskluzywne przestrzenie i piękne widoki. Królewska zabawa w perle małopolski - na Zamku w Przegorzałach! To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w Zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia! 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

📢 Kraków. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wycięto prawie 700 drzew. Wkrótce duże utrudnienia na rondzie Polsadu Odbyła się pierwsza rada budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic, po której pierwsze tramwaje mają przejechać w 2025 roku. Tematem numer jeden była budząca od samego początku duże kontrowersje wycinka drzew. Wykonawca inwestycji, firma Gülermak poinformowała, że dotychczas poszło ich pod topór blisko 700. Przedstawiciele spółki przekazali również, że w najbliższych miesiącach duże utrudnienia w ruchu szykują się na ul. Młyńskiej oraz na rondzie Polsadu. Z tego powodu mogą się tam tworzyć bardzo duże korki.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Grupa Azoty Akademia Tarnów - skład 2023-2024. Kadra drużyny na nowy sezon w Tauron Lidze Grupa Azoty Akademia Tarnów rozgrywki w Tauron Lidze siatkarek 2023-2024 rozpocznie 7 października. Dla zespołu będzie to drugi sezon w siatkarskiej ekstraklasie, skład jest już skompletowany. W lecie kadra znacząco się zmieniła, przyszło sporo nowych zawodniczek. Zobacz, kto będzie grał w drużynie - zdjęcia w galerii (link poniżej).

📢 Charsznickie Dni Kapusty już w nadchodzący weekend. Kto wyhodował najcięższą głowę? Zakopane szczyci się mianem zimowej stolicy Polski, a położona w północnej Małopolsce Charsznica kapuścianej. To właśnie stąd pochodzi co dziesiąta główka kapusty uprawianej w Polsce. W najbliższy weekend mieszkańcy będą obchodzić tradycyjne Dni Kapusty.

📢 Krakowskie wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Od aut po narzędzia. AMW ogłosiła kolejny przetarg. Przegląd ofert Prawie 100 pozycji wystawił na kolejny przetarg Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na nabywców czekają m.in. samochody honker 2000, skoda Octavia Combi, star 200, pakiety z częściami samochodowymi, sprzęt medyczny, narzędzia, skrzynie ładunkowe, a także złom i odpady, które mogą zainteresować firmy zajmujące się recyklingiem. Na przetarg trafił nawet instrument dęty. Oferty można składać do 13 września do godz. 11. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Utrudnienia na zakopiance. Roboty budowlane, zwężenie obu jezdni pod Krakowem i zmiana lokalizacji przystanku autobusowego Na nowe trudności drogowe natrafią kierowcy jadący zakopianką w Gaju pod Krakowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi tam inwestycję - budowę węzła drogowego i z tym związane są utrudnienia. W poniedziałek, 11 września rozpoczyna się kolejny etap prac. Rusza budowa tymczasowej podpory. Powstanie na pasie zieleni między dwiema jezdniami. A potem podpora ta zostanie wykorzystana do montażu konstrukcji wiaduktu nad drogą krajową nr 7. 📢 Proszowice. Sprawdź, kto z powiatu kandyduje do parlamentu. Jest jedynka Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje listy kandydatów do zaplanowanych na 15 października wyborów do Sejmu i Senatu. O dziewięć mandatów, jakie przypadają na okręg nr 15 (tzw. tarnowski) będą walczyć również mieszkańcy powiatu proszowickiego.

📢 To już 13 lat. Ta kładka zmieniła Kraków! A Podgórze odżyło Dokładnie 13 lat temu, we wrześniu 2010 roku, oficjalnie otwarta została kładka im. Ojca Bernatka, która połączyła Podgórze z Kazimierzem. I zmieniła Kraków. Przede wszystkim w dużym stopniu spowodowała, że Podgórze stało się modną dzielnicą, a w okolicy samej kładki powstało wiele kawiarni i restauracji. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak powstawała, była ratowana przed powodzią i zmieniała się kładka Bernatka.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 7.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 7.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Zioła pod ręką. Toksyczny chwast czy skuteczne lekarstwo? Co potrafi wrotycz Jeśli byliśmy ostatnio na spacerze na łąkach, na pewno dało się zauważyć charakterystyczną roślinę, dość wysoką, z żółtymi okrągłymi kwiatami niczym wypukłe guziki. To wrotycz, który jest pospolitą rośliną, popularnie traktowaną jako chwast, bo szybko sobie rośnie na łąkach i ugorach. 📢 15 lat temu Klaudia Kulawik z Małopolski podbiła serca jurorów i widzów "Mam Talent". Tak dziś wygląda uczestniczka popularnego talent show Klaudię Kulawik cała Polska poznała dokładnie 15 lat temu, kiedy to dzięki udziałowi w popularnym talent show skradła serca jurorów i widzów. Wówczas 11-letnia wokalistka wystąpiła na scenie z niezwykłym utworem Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Dla wielu głos młodej wokalistki był sporym zaskoczeniem. Dzisiaj Małopolanka swój czas poświęca na podróże - czym chwali się w swoich mediach społecznościowych. Nie zrezygnowała też z muzyki. Zobaczcie jak dzisiaj żyje Klaudia Kulawik.

📢 Drzewa wracają na Rynek Główny w Krakowie. Na razie... w donicach! "Pracowity poranek na Rynku Głównym. Rozstawianych jest 20 donic z drzewami" - informują urzędnicy miejscy. To efekt głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Oczywiście drzewa w donicach od razu budzą wśród mieszkańców wielkie, skrajne emocje. W Zarządzie Zielenii Miejskiej przekonują, że to "rozwiązanie tymczasowe". 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Andrzeja Precigsa - Zdjęcia. Znane osobistości pożegnały aktora z serialu "M jak Miłość". Studiował w Łodzi 7.09.2023 Pogrzeb Andrzeja Cezarego Precigsa - zobacz zdjęcia - kliknij w galerię... We wtorek 5 września 2023 roku odbył się pogrzeb aktora Andrzeja Precigsa. 📢 Czy stać Cię na mieszkanie w Małopolsce? Tyle musisz zarabiać, żeby wziąć kredyt. Ale jaki? Dla wielu osób zakup mieszkania za gotówkę pozostaje poza finansowym zasięgiem. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny. Aby go jednak otrzymać, trzeba posiadać zdolność kredytową. Ile musisz zarabiać, aby bank udzielił Ci kredytu na zakup nieruchomości, jeżeli chcesz zamieszkać na terenie województwa małopolskiego? Sprawdził to serwis rynekpierwotny.pl 📢 Kraków. Złocona korona królewska już w pełnej okazałości! Z wyższej wieży bazyliki Mariackiej zniknęło rusztowanie Chociaż złocona korona królewska wróciła na iglicę wieży wyższej bazyliki Mariackiej w ostatnim tygodniu sierpnia br. to dopiero w ostatnich dniach można zobaczyć ją w pełnej okazałości. W poniedziałek, 5 września rozpoczął się demontaż rusztowania, które było umieszczone na hejnalicy i miało ułatwić wykonawcy przeprowadzenie niezbędnych prac. Teraz gdy już "kieszonkowe" rusztowanie zniknęło, można podziwiać jak w pełnej okazałości prezentuje się odrestaurowana złota korona. Prace jednak jeszcze się nie kończą, ponieważ kolejny etap to działania konserwatorskie przy pozostałych elementach złoconych i masywie wieżowym bazyliki.

📢 Kraków. Tak zmienił się przez ponad 10 lat widok z Kopca Kościuszki na Błonia i całe miasto Widok z Kopca Kościuszki na Kraków i Błonia Krakowskie to jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Przez lata jednak widok ten mocno się zmienił. Widać więcej zabudowy, mniej zieleni, przy stadionie Wisły Kraków, wzdłuż alei 3 Maja wyrosły betonowe klocki hoteli, zmienił się też teren po dawnym stadionie lekkoatletycznym. A gdy spojrzymy w dal widać, że zmienił się cały Kraków, w tym Szkieletor w Unity Centre. Porównujemy rok 2012 do 2023, ale mamy kilka perełek z 2008, które mogą Was mocno zszokować.

📢 Problemy z tramwajem do Górki Narodowej to nie wszystko. Oto najlepsze memy o MPK w Krakowie! Ostatnie zamieszanie z nowo otwartą linią tramwajową do Górki Narodowej wywołały falę ironii i sarkazmu w sieci (szczegóły poniżej). Ale od lat problemów trapiących pasażerów jest zdecydowanie więcej - Wybrzuszające się szyny, wagony niczym sauna w lecie, czy regularnie niedziałające kasowniki. To tylko jedne z wielu przykładów rzeczy, które frustrują. Tymczasem internauci regularnie - w swoim stylu - wytykają te mankamenty komunikacji miejskiej w Krakowie. W zabawny sposób komentują też krakowską rzeczywistość w transporcie publicznym. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze i najciekawsze memy o MPK!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Małopolskie przysmaki, o których nie miałeś pojęcia. TOP 12 dań małopolskich gospodyń [PRZEPISY] Znacie kućmoka? A starosądecką bryjkę? Prołziaki z Moszczenicy? Placki po zobielsku? Nie? To kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy od pokoleń przygotowują panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Można się zdziwić! 📢 Małopolski Motoweek w Słomnikach. Raj dla fanów motoryzacji, akrobatycznych pokazów, aut starych i nowoczesnych Drifty, czyli kontrolowane poślizgi samochodowe, akrobatyczne pokazy motocyklowe, a do tego samochody amerykańskie, małe fiaty, pojazdy retro, wozy strażackie i wojskowe oraz motocykle - takie i wiele innych atrakcji przygotowano na III Małopolski Motoweek. Zaplanowano go na niedzielę, 10 września 2023 r. na placu targowym w Słomnikach, który zmieni się na jeden dzień w niezwykłą motoryzacyjną przestrzeń. Rozpocznie imprezy o godz. 13.

📢 Okocimski Brzesko ma już 90 lat! Przypominamy najlepsze czasy "Piwoszy". Zdjęcia retro Okocimski Brzesko. Klub istniejący od 1933 roku, dokłanie od 6 września 1933. My przypominamy najlepszy czas Okocimskiego, czyli lata 90. XX wieku. Wówczas "Piwosze" przez pięć sezonów występowali na zapleczu ekstraklasy. Kto grał w tamtych drużynach? Jaki był klimat tamtych lat? ZDJĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Panattoni ukończyło największą inwestycję w Małopolsce. Ponad 45 000 m kw. objęły dwie firmy Firma Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, ukończyła największy projekt w Małopolsce – Panattoni Park Kraków North o powierzchni ponad 56 500 m kw. Ok. 21 000 m kw. zajmuje Trivium Packaging a ponad 25 000 m kw. firma Almus. Co będą produkować na terenie znajdującym się przy DK 44 i w pobliżu autostrady A4?

📢 Efektowne zwycięstwo Garbarni Kraków w Pucharze Polski z Trzebolem Wielkie Drogi. W klubie jest nowy gracz Kasper Hamulewicz W meczu 1/8 finału Pucharu Polski w Podokręgu Kraków Garbarnia Kraków wygrała w środę (6 września 2023 r.) z Trzebolem Wielkie Drogi. Klub pozyskał także nowego zawodnika - dołączył bramkarz Kasper Hamulewicz. 📢 Ocalić od zniszczenia. Antoni Łapajerski: Powoli zaczynamy doceniać dawne drewniane domy Przede wszystkim powinno się teraz bardzo mocno propagować konserwację i zachowanie szczególnie dawnego budownictwa drewnianego. Uświadamiać właścicieli, że to jest coś cennego, zabytkowego, ładnego i dekoracyjnego. Że to jest nasze dziedzictwo kulturowe - uważa Antoni Łapajerski, miłośnik historii Nowej Huty, społeczny opiekun zabytków, dokumentujący odchodzące piękno architektury drewnianej Krakowa i Małopolski.

📢 13 najbardziej niesamowitych zamków Małopolski. Jakie sekrety skrywają? Skarby, duchy, bezcenne zabytki, unikalne noclegi Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla was 13 najbardziej niezwykłych zamków regionu, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 fascynujących twierdz Małopolski.

📢 Obchody 84. rocznicy bitwy pod Proszowicami. Mieszkańcy przeżyli piekło W nocy z 6 na 7 września 1939 roku Proszowice i ich najbliższa okolica były miejscem potyczki oddziałów Armii Kraków z nacierającym Wehrmachtem. W walce, która przeszła do historii jako bitwa pod Proszowicami, śmierć poniosło około 125 polskich żołnierzy. W środę w Proszowicach obchodzono 84. rocznicę tamtych wydarzeń. 📢 Nowa Comarch Cracovia. Tak wygląda skład "Pasów" na sezon 2023/2024. Zdjęcia W piątek meczem z Energą Toruń hokeiści Comarch Cracovii zaczynają nowy sezon w Tauron Hokej Lidze. W kadrze doszło do istnej rewolucji, odeszło 25 zawodników, 16 jest nowych. Poznajcie nowe twarze. Prezentujemy zawodników w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ważna decyzja dla milionów Polaków. RPP drastycznie obniżyła stopy procentowe. „Takiego ruchu nikt nie oczekiwał” Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy o 75 punktów bazowych, główna stopa procentowa wynosi obecnie 6 proc. – Kluczowym pytaniem pozostaje to, o ile RPP może obniżyć jeszcze stopy procentowe w tym roku – tłumaczy w rozmowie z nami Michał Stajniak, XTB. – Gwałtowne luzowanie polityki może oznaczać, że cykl nie potrwa długo – dodaje z kolei Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nowy rok szkolny zaczynamy z hitami sprawdzianów Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Flipperzy wzięli się za obrzeża Krakowa. Klockowate domy zamieniają się w apartamentowce z mikrokawalerkami. Kolejne dziwne zjawisko Wielkie, kilkupiętrowe budynki dla wielopokoleniowych rodzin do tej pory nie cieszyły się dużym powodzeniem na rynku nieruchomości. Niecodzienny, acz budzący kontrowersje pomysł na klockowate domu znaleźli flipperzy, czyli osoby, które wyszukują na rynku nieruchomości budynki w atrakcyjnej, najlepiej zaniżonej cenie, by sprzedać je z maksymalnym zyskiem. Handlarze kupują domy i przerabiają je na mikrokawalerki. W jednym budynku potrafią zmieścić nawet kilkanaście klitek. Chętnych nie brakuje.

📢 Proszowice, Miechów. Będą remontować "powodziówki" Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił, kto może liczyć na środki na remonty dróg uszkodzonych przez intensywne opady deszczu. Na liście znalazły się samorządy z powiatów miechowskiego i proszowickiego. 📢 Klocki LEGO z Wiedźmina – te rewelacyjne wzory zestawów są marzeniem każdego fana słynnych klocków przygód Geralta z Rivii. Zobaczcie sami Połączenie dwóch silnych i popularnych marek jak Wiedźmin i LEGO to marzenie niejednej osoby. Mowa oczywiście o zestawach kultowych klocków inspirowanych marką Wiedźmin z Geraltem z Rivii w roli głównej. Na koncie CD Projekt RED pokazano wzory takich zestawów, które z pewnością was zaskoczą.

📢 Co się dzieje w Galerii Bronowice? Jest oficjalny komunikat Dziś, tj. 6 września 2023 roku, o godz. 09:10, w Galerii Bronowice rozpoczęły się standardowe ćwiczenia przeciwpożarowe, sprawdzające w praktyce organizację i warunki ewakuacji obiektu oraz współpracę wszystkich służb, od których zależy bezpieczeństwo odwiedzających. - Potrwają one około godziny. Po tym czasie wszyscy będą mogli wrócić do budynku - czytamy w komunikacie.

📢 Kraków. Osiedle Krakowiaków w Nowej Hucie zyska miejsce do wypoczynku Rozpoczęły się prace dotyczące budowy parku kieszonkowego na osiedlu Krakowiaków w Nowej Hucie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty” w Krakowie. Ważnym elementem projektu jest zmiana przebiegu ciągów komunikacyjnych. Ścieżki biegnące tuz przy drzewach zostają odsunięty tak aby poprawić warunki roślinom. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i ogrodowy. Atrakcyjne ceny i duży wybór Od początku września w Agencji Mienia Wojskowego ogłaszane są kolejne przetargi na różny sprzęt. W ofercie można znaleźć wiele ciekawych pozycji sprzętu warsztatowego i do ogrodu. Przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzętu, którego pozbywa się armia. 📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 W Wieliczce powstał pierwszy zielony przystanek Nie tylko cieszy oczy, ale i przynosi ulgę wśród miejskiego betonu. W Wieliczce powstał pierwszy zielony przystanek. W takich warunkach będzie milej czekać na autobus.

📢 Proszowice. Poranne wodowanie samochodu w Szreniawie W niedzielę nad ranem doszło do wypadku w rejonie skrzyżowania ulicy Podgórze z obwodnicą Proszowic. Kierujący osobową toyotą mężczyzna wypadł z jezdni i znalazł się częściowo w rzece. 📢 Małopolski Festiwal Smaku po raz pierwszy w Proszowicach. Rosół z Łaganowa najsmaczniejszy Rosół z kołdunami, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łaganowa, okazał się najsmaczniejszą potrawą regionalną 18. Małopolskiego Festiwalu Smaku, który po raz pierwszy zagościł w Proszowicach. Na podium znalazły się też specjały przygotowane przez panie ze Szklanej i Klimontowa. 📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw.

📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie. Kierowca chciał uniknąć zderzenia W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. Z jego relacji wynika, że próbując uniknąć zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym (wykonywał manewr wyprzedzania) zjechał na miękkie pobocze co spowodowało przewrócenie pojazdu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo.

📢 Można się przestraszyć! Oto spektakularne metamorfozy. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

