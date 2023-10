Prasówka 8.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wyjątkowy Kiermash na Kazimierzu zgromadził miłośników mody retro i vintage”?

Prasówka 8.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 27 najdziwniejszych miejsc na świecie. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać?

📢 Kibice Sandecji i Cracovii na meczu z Hutnikiem. Zobaczcie zdjęcia Kibice Sandecji Nowy Sącz, wśród których byli też sympatycy Cracovii, podczas meczu z Hutnikiem na stadionie w Nowej Hucie wypełnili sektor przeznaczony dla gości. Relacje między nimi a kibicami gospodarzy nie są dobre, co przełożyło się na atmosferę dopingu. Grupa w sektorze gości pod koniec spotkania odpaliła race. ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 III liga piłkarska. Siedem goli i dużo emocji w meczu Garbarnia Kraków - Sokół Sieniawa W meczu 11. kolejki III ligi (grupa IV) w sezonie 2023-2024 Garbarnia Kraków przegrała na swoim stadionie z Sokołem Sieniawa. Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach - zdjęcia w galerii. 📢 Kibice Hutnika na meczu z Sandecją. "Jaramy sobie na stadionie". Zobaczcie zdjęcia z gorącego meczu Hutnik Kraków - Sandecja Nowy Sącz. To był mecz rozgrywany w gorącej atmosferze, bo grupy kibiców obu klubów mają do siebie nastawienie negatywne. Doping momentami prowadzony był w tonie konfrontacyjnym. Osoby w sektorze dopingującym Hutnika w pierwszej połowie odpaliły świece dymne, a po nich fajerwerki - mecz z tego powodu został przerwany na kilka minut. Na ogrodzeniu boiska wisiał wtedy transparent wyrażający stanowisko w sprawie nielegalnych imigrantów. Parę metrów obok transparentu PDW... ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW HUTNIKA na meczu z Sandecją, także tych kibiców, którzy nie mieli nic wspólnego z kontrowersyjną oprawą meczu.

📢 Domy, samochody, złoto, kryptowaluty i dzieła sztuki. Oto majątki posłów z Krakowa Każdemu udało się coś zaoszczędzić. Mają domy, gospodarstwa rolne, działki, mieszkania, dzieła sztuki, pianino, a nawet bibliotekę czy złoto. Większości nie udało się jednak uniknąć zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe posłów z Krakowa, którzy musieli je złożyć w związku z kończącą się kadencją Sejmu.

📢 Niezwykłe zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat. To było zupełnie inne miasto ZDJECIA 30 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem. Potwierdzają to udostępnione nam zdjęcia zrobione z samolotu w sierpniu 1993 r. Aby mieć porównanie wystarczy zobaczyć jak wyglądało wtedy Stare Miasto, czy chociażby rejon ronda Grunwaldzkiego, stadion Wisły wraz z otoczeniem albo Zakrzówek. 📢 Skoki narciarskie na żywo - dzisiaj Grand Prix w Klingenthal. Jakie wyniki? Polacy walczą o podium Dzisiaj w Klingenthal skoki narciarskie na żywo w FIS Grand Prix, sprawdź wyniki live. To finał letnich skoków na igelicie, Polacy tę część sezonu będą chcieli zakończyć miłym akcentem. To ostatnie zawody cyklu.

📢 Koszmarne sceny w Izraelu. Ciała zabitych leżą na ulicach. MSZ: Bojownicy Hamasu chodzą od drzwi do drzwi i mordują cywilów Media informują o koszmarnych scenach, które rozgrywają się w ich państwie. W mieście Sederot ciała zamordowanych mają leżeć na ulicach. MSZ Izraela oświadczyło, że bojownicy Hamasu chodzą od drzwi do drzwi i mordują cywilów. Mowa już o co najmniej 200 zabitych. W izraelskich nalotach odwetowych na Strefę Gazy miały zginąć z kolei co najmniej 232 osoby. 📢 Wybory 2023. Majątki posłów z Sądecczyzny na koniec kadencji. Jest milioner, większość sporo oszczędza Na stronach internetowych Sejmu opublikowano najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Dzięki temu obywatele mają teraz możliwość przyjrzenia się jak radzą sobie poszczególni politycy, jak wyglądają ich majątki, czy czerpią skądś dodatkowe środki, ile udało im się zgromadzić na kontach. My sprawdziliśmy posłów z okręgu wyborczego nr 14. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Mini Melts Kraków Run. Sobota należy do najmłodszych miłośników biegania W sobotę 7 października, na dzień przed 9. Cracovia Półmaratonem Królewskim, odbywają się zawody dla najmłodszych - Mini Melts Kraków Run. Mali biegacze, podzieleni na kilka grup wiekowych, startowali na trasach usytuowanych w sąsiedztwie Tauron Areny Kraków. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 07.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 07.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Kraków. W tym miejscu z naszych śmieci powstaje prąd i ciepło. Można zobaczyć Ekospalarnię od środka! W sobotę, 7 października, swoje tajemnice działania odkryje Ekospalarnia Kraków, która umożliwia przekształcanie ponad 200 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Prawdopodobnie jeszcze w grudniu br. rozpocznie się jej rozbudowa. Odpowiadający za realizację inwestycji Krakowski Holding Komunalny ma już decyzję środowiskową i gwarancję dofinansowania inwestycji, której realizacja ma kosztować łącznie ok. 600 mln zł. Część z tej kwoty pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wyniesie ponad 272 mln zł.

📢 Kraków. W Szpitalu Uniwersyteckim jak w restauracji. Pacjenci sami wybiorą, co dostaną na obiad Szpital Uniwersytecki w Krakowie szykuje prawdziwą rewolucję w żywieniu pacjentów. - Już za kilka miesięcy - wspólnie z firmą, która już dziś dostarcza posiłki do szpitala - uruchamiamy program "Pacjent wybiera", dzięki któremu osoby hospitalizowane same zdecydują, co zjedzą na śniadanie, obiad czy kolację - zapowiadają władze placówki.

📢 Kraków. Lokale użytkowe do wzięcia. Trzeba się spieszyć z decyzją - przetarg 11 października Zarząd Budynków Komunalnych przeprowadzi 11 października przetarg na najem lokali użytkowych. Miasto szuka chętnych, by wynająć lokale m.in. przy ul. Dobrego Pasterza, Kościuszki, Krowoderskich Zuchów, jak i w wielu miejscach Nowej Huty. Przede wszystkim "do wzięcia" są pomieszczenia w poziomie piwnic; na parterze znajduje się 10 spośród oferowanych lokali, a na pierwszym piętrze jedno maleńkie - niespełna 4-metrowe na os. Szkolnym. By wziąć udział w przetargu, trzeba dopełnić formalności do 9 października. 📢 Miasto zapewnia: - "Miejskie wodociągi pracują, aby ograniczać uciążliwości zapachowe". Końca problemu mieszkańców jednak nie widać Krakowski magistrat zapewnia: „Wodociągi Miasta Krakowa SA od kilkunastu lat realizują działania w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Mają one charakter długofalowy, a ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych". Tymczasem mieszkańcy czują się bezradni wobec problemu fetoru na południu Krakowa, który stał się szczególnie intensywny w ostatnich tygodniach. Internetową petycję "Stop dla duszącego smrodu na południu Krakowa!" podpisało już ponad 3 tys. osób. Mieszkańcy zwracają uwagę, że środki finansowe na hermetyzację oczyszczalni powinny być zabezpieczone w miejskim budżecie, ponieważ to modernizacja niezbędna dla funkcjonowania krakowian. To zadanie jednak nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ winne emisji przykrych zapachów mają również być: kompostownia, garbarnia czy też przedsiębiorstwa odpadów.

📢 Wypadek na zakopiance. Zderzyło się pięć samochodów Krzeczów, S7, kierunek Zakopane - zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego oraz co najmniej czterech samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają w Chinach, które miejsce zajmują w tabeli turnieju. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 7.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Kraków. Ruszyły prace. Kładka nad torami przy zalewie Bagry zostanie naprawiona Dzięki porozumieniu podpisanemu między Zarządem Dróg Miasta Krakowa, PKP PLK oraz PKP SA, kładka nad torami kolejowymi prowadząca nad zalew Bagry w Płaszowie zostanie naprawiona. Prace już się rozpoczęły.

📢 Porządkują przestrzeń w otoczeniu obiektów kolejowych na Grzegórzkach i Kazimierzu ZDJĘCIA Zakończono już prace związane z rozbudową infrastruktury kolejowej w centrum Krakowa. Powstał m.in. nowy przystanek na Grzegórzkach. Teraz prowadzone są roboty dotyczące odtworzenia i uporządkowania układu drogowego i przestrzeni dla pieszych w rejonie ul. Grzegórzeckiej, Blich i Halickiej. Trwają też ostatnie prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego. 📢 Długa lista wyborczych obietnic dla Krakowa. Kandydaci z pierwszych trzech miejsc na listach przedstawiają swoje propozycje Reorganizacja miejskiego transportu, rozbudowa i modernizacja krakowskich szpitali, utworzenie metra, zwiększenie wsparcia psychologicznego w szkołach, uruchomienie programów budowy mieszkań społecznych na tani wynajem i akademików dla studentów, dalszy rozwój kolei, rozwiązanie problemu zakorkowanego miasta czy też wsparcie przedsiębiorców - to tylko część propozycji, które pierwsze trójki list wyborczych wszystkich partii, mają do zaproponowani stolicy Małopolski, gdyby udało im się dostać do Sejmu. Poniżej przedstawiamy wszystkie pomysły kandydatów okręgu wyborczego nr 13 (powiaty: krakowski, miechowski, olkuski i miasto Kraków).

📢 Obowiązkowe wyposażenie auta. Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Pekin 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na mecz w turnieju WTA 1000 na kortach w Pekinie.

📢 Najmłodszy uniwersytet na akademickiej mapie Krakowa rozpoczął nowy rok pracy Nowy rok akademicki rozpoczął w piątek Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, w który 1 października przekształciła się dotychczasowa Akademia Ignatianum. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk. Są pośród nich m.in.: nauki o polityce i administracji, psychologia, filozofia, nauki o rodzinie. Nowy rok nauki na tym nowym krakowskim uniwersytecie rozpoczyna 3 159 osób studiujących na 14 kierunkach, w tym 1 284 na I roku.

📢 Kraków. Pedofile chcieli uprowadzić dziecko i wykorzystać je seksualnie. Jest akt oskarżenia Do sądu wpłynął akt oskarżenia, skierowany przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a dotyczący przygotowań na przełomie września i października 2022 roku, do uprowadzenia małoletniego chłopca. Śledztwo to, prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie, zostało wszczęte na podstawie materiałów uzyskanych za pośrednictwem Europolu od The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) w ramach pierwszej ogólnopolskiej operacji wymierzonej w sprawców przestępstw o podłożu seksualnym.

📢 Walkower w IV lidze. I kara finansowa dla klubu IV liga. Małopolski Związek Piłki Nożnej orzekł kary w sprawie meczu LKS Jawiszowice - Orzeł Ryczów, przerwanego przez sędziego po tym jak kibic gospodarzy uderzył zawodnika Orła Pawła Pyciaka. Do zdarzenia doszło 9 września na stadionie w Jawiszowicach, arbiter zakończył grę w 61 minucie, przy stanie 0:1 (prowadził zespół z Ryczowa). 📢 Kraków. Policjanci zatrzymali 36-latka, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie w Płaszowie Mężczyzna, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie, został zatrzymany przez krakowskich policjantów. 36-latek usłyszał zarzut usiłowania zgwałcenia, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 📢 Turystyczny hit niedaleko Tarnowa w jesiennym słońcu wygląda uroczo. Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach idealna na weekendowy spacer Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach, otwarta w wakacje, była turystycznym hitem lata w regionie tarnowskim. W promieniach jesiennego słońca jeszcze bardziej zachęca do spaceru. To idealne miejsce na wycieczkę z Tarnowa, czy Krakowa.

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz ze Zniczem Pruszków To będzie historyczne, bo pierwsze oficjalne spotkanie Wisły Kraków ze Zniczem Pruszków. W sobotę o godz. 17.30 „Biała Gwiazda” podejmie beniaminka I ligi. Sytuacja kadrowa w krakowskim zespole nie jest najgorsza, choć kilku zawodników grać nie może. Za czerwoną kartkę pauzuje David Junca, a kontuzjowani są Vullnet Basha, Igor Łasicki oraz Michał Żyro. Nie wpływa to jednak jakoś znacząco na ustawienie wyjściowej jedenastki. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz ze Zniczem. 📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Powoli dobiega końca 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend wycieczka zatytułowana „Via Reggia do Bochni”.

📢 Afera z udziałem topowych polskich influencerów. Wiceprezydent Krakowa i znana aktorka apelują do rodziców Afera, związana z topowymi polskimi influencerami, zatacza coraz szersze kręgi. Na bieżąco informujemy o niej na naszych łamach. Do tej sprawy nawiązał również wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych. Zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę, jakie treści oglądają ich pociechy w Internecie. W filmiku wystąpiła też znana aktorka Alicja Bachleda-Curuś. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Rebelianci zablokowali ruch na ulicy Karmelickiej i rozlali czerwoną farbę ZDJĘCIA Do dużego zamieszania doszło w piątek (6 października) na ul. Karmelickiej przed biurem Platformy Obywatelskiej. Aktywiści z Animal Rebellion demonstrowali, aby zwrócić uwagę na ochronę klimatu i protestowali przeciwko zabijaniu zwierząt oraz ich hodowli przemysłowej. Akcja spowodowała sparaliżowanie ruchu. Niektórzy pasażerowie zatrzymanych tramwajów i przechodnie obserwowali i przysłuchiwali się argumentom przedstawianym przez młodych aktywistów. Wielu narzekało na wstrzymanie ruchu i nie kryło zdenerwowania z tego powodu.

📢 Gmina Proszowice. Niewielkie szanse na spełnienie norm segregacji odpadów Osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów na terenie gminy Proszowice wydaje się w tym roku bardzo mało prawdopodobne. Wymagania co do ilości odpadów zbieranych selektywnie wzrosły, tymczasem w Proszowicach - w porównaniu z rokiem poprzednim - odsetek śmieci posegregowanych w pierwszym półroczu zmalał. 📢 Tylko od początku roku w Krakowie zlikwidowano ponad 640 dzikich wysypisk. Miasto musiało zapłacić za to ponad 270 tys. zł. Gmina Miejska Kraków znów ponosi koszty sięgające przeszło 270 tys. zł - związanych z usuwaniem dzikich wysypisk w mieście. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie cały czas walczy z plagą takich miejsc. Tylko od początku roku do końca sierpnia br. w Krakowie zlikwidowano ponad 640 dzikich wysypisk. Głównie w takich miejscach pojawiają się odpady z zakładów zajmujących się naprawą pojazdów, odpady budowlane, wielkogabarytowe tj. wersalki, lodówki itp. Straż Miejska Miasta Krakowa walczy z niesfornymi śmieciarzami za pomocą fotopułapek, których w mieście jest już 23.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

📢 Nietypowe szlaki turystyczne w Małopolsce. Śladem zapachu ziół, bożogrobców, ginących zawodów Podążanie trasami tematycznymi jest świetnym sposobem na odkrywanie regionu. Małopolska zachwyca różnorodnością, więc by odkryć jej bogactwo warto podróżować według klucza, którym mogą być właśnie szlaki turystyczne. Tych w naszym regionie jest wiele, a wśród nich znajdziemy kilka unikatów, jak: Szlak Małopolskiej Wsi Pachnącej Ziołami, Szlak Fabloku czy Małopolski Szlak Bożogrobców. Przejdź do galerii i zobacz wyjątkowe szlaki turystyczne w województwie małopolskim. 📢 Powiat miechowski. Dotacje na drogi. Będzie przebudowa ulicy Szpitalnej Sześć inwestycji drogowych z terenu powiatu miechowskiego otrzymało dofinansowanie w ramach kolejnej transzy środków Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście są trzy drogi powiatowe oraz trzy gminne. Wśród tych ostatnich między innymi ulica Szpitalna w Miechowie oraz bezimienna jeszcze droga w rejonie osiedla gen. Sikorskiego.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 6.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 6.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze? 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 6.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza. 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Propozycje na niedzielę (8 października) w Proszowicach Pierwszy październikowy weekend w powiecie proszowickim nie obfituje w wiele wydarzeń. O tych, które odbędą się w niedzielę, piszemy poniżej. A tym, którzy mają wolną sobotę, proponujemy jesienny spacer. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 2.10.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie.

📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Rysianka, czyli klejnot Beskidu Żywieckiego. Te rzeczy warto wiedzieć przed wyjściem na szlak Jesienne wycieczki po górach mają wielu zwolenników – w końcu podczas wędrówek malowniczymi szlakami najłatwiej jest dostrzec piękno tej pory roku. Odkryjcie z nami Rysiankę, czyli łagodny i urokliwy szczyt Beskidu Żywieckiego. Który szlak jest najkrótszy, a który najładniejszy? Oto informacje, z którymi warto zapoznać się przed wyjściem na szlak. 📢 Kolejny Kaufland w Krakowie bliski ukończenia. Wzmocni kompleks handlowy w rejonie Galicyjskiej Konstrukcja wielkich hal przy ulicy Galicyjskiej już stoi. Gdy pisaliśmy o inwestycji w lipcu dopiero stawiano podpory pod ściany obiektu. Nowy, siódmy już w Krakowie Kaufland, teraz wygląda jakby miał się za chwile otworzyć. Jednakże klientom przyjdzie poczekać na to do I kwartału 2024 roku. Zapewne zima wyhamuje trochę prace.

📢 Kraków odetchnie, otwarcie rozbudowanej al. 29 Listopada coraz bliżej. Znamy termin oddania drogi do użytkowania Przebudowa al. 29 Listopada jest coraz bliższa ukończenia. Trwają ostatnie prace. Plan jest taki, by roboty zostały zakończone w listopadzie. Później będzie potrzeba około miesiąca na obiory. W grudniu kierowcy mają otrzymać gwiazdkowy prezent, bowiem rozbudowaną drogą w całości mają przejechać przed Świętami Bożego Narodzenia. 📢 Nie tylko Orla Perć. Poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie musimy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy?

📢 Szczytniki. Nocne zderzenie na feralnym skrzyżowaniu W poniedziałek późnym wieczorem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na skrzyżowaniu dróg w Szczytnikach koło Proszowic. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym zespołem pojazdów. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń. 📢 Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi W Uniejowie Rędzinach został w poniedziałek (2 października) oddany do użytku wiadukt nad kolejową Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). Dzięki inwestycji kierowcy i piesi nie będą już musieli korzystać z niebezpiecznego przejścia przez tory, które funkcjonowało w tym miejscu od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Budowa wiaduktu kosztowała blisko 9,5 miliona złotych, a wykonawca – firma Nowak-Mosty – zakończyła budowę trzy miesiące przed planowanym, terminem. 📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii.

📢 Grupa B kwalifikacji olimpijskich. Siatkarze powalczą o awans w Tokio Turniej grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy rozegrany zostanie w dniach 30 września - 8 października w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Rio de Janeiro: terminarz i wyniki Mecze grupy A w kwalifikacjach olimpijskich w siatkówce mężczyzn odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 30 września - 8 października. Sprawdź wyniki, program i tabelę.

📢 Ten remont utrudnia życie w Krakowie. Raport z mostu Dębnickiego, Zwierzynieckiej i Kościuszki. Wideo i zdjęcia z drona W związku z kolejnym etapem prac na moście Dębnickim oraz w ramach przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej, w nocy z 24 na 25 września br. wprowadzona została nowa organizacja ruchu w tym rejonie miasta. Łatwiej przejedziemy już mostem Dębnickim gdzie pojawił się nowy asfalt. Niestety równocześnie pojawiły się większe utrudniania na skrzyżowaniu pod Jubilatem.

📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

Zbigniew Ziobro - rozmowa