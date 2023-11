Prasówka 8.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [8.11.2023]”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [8.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [8.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 07.11.23 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

Prasówka 8.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 07.11.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Horoskop dzienny na 8 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 8 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [8.11.2023] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. W tych miejscach za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 7.11.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak oszukują nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 7.11.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni! 📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 7.11.2023 Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Poranny spacer rodziny dzików przy ul. Centralnej. Najbardziej zainteresował ich parking Problem zaostrza się jesienią. Dziki udają się do miasta w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia, ponieważ z pól zebrane są już płody rolne. Warto zauważyć, że Kraków cały czas się rozrasta. W miejscach gdzie dotychczas urzędowały dziki, powstają nowe osiedla. Zwierzęta zmuszone są do przemieszczania się, a miejskie śmietniki, przyciągają je jedzeniem. Ostatnio często pojawiają się w okolicy ul. Centralnej. - Mieszkam tam i wieczorem strach wyjść z psem bo dziki są wszędzie - pisze jedna z mieszkanek tej części miasta.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”. 📢 Proszowice. Cztery firmy chętne do wywozu śmieci. Uda się uniknąć podwyżki? Cztery przedsiębiorstwa złożyły swoje oferty w przetargu na wywóz śmieci z terenu gminy Proszowice w nadchodzącym roku. Dwie z nich mieszczą się w kwocie, jaką na zadanie zamierzała przeznaczyć gmina. To daje nadzieję, że postępowanie uda się rozstrzygnąć, a przy tym uniknąć podwyżki śmieciowej opłaty.

📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Awaria systemu wspomagającego dysponowanie karetek. Nie działał nocą przez cztery godziny Nocą, a właściwie nad ranem z poniedziałku na wtorek, 6 na 7 listopada zablokowany został system Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To awaria, która dotknęła cały kraj. Był problem z nowoczesnymi metodami wysyłaniem karetek do pacjentów, ale działały telefony i kontakt radiowy, więc ratownicy docierali do pacjentów kontaktując się z dyspozytorami w tradycyjny telefoniczny sposób. 📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [7.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Tak dziś żyje Kinga Korta z "Żony Hollywood". Krakowianka pokazuje swoje luksusowe życie! Żony Hollywood to serial, który opowiadał o losach Polek, które wyjechały z Polski, aby za oceanem spełnić swój "american dream". Wśród żon biznesmenów i milionerów mogliśmy oglądać codzienność Kingi Korty, która zasłynęła z pasji do luksusowych ubrań i kosmetyków. Tak dzisiaj żyje pochodząca z Krakowa projektantka biżuterii i miłośniczka psów! Zobaczcie sami! 📢 Niespodziewany remont skrzyżowania w sercu Krakowa. Lubicz, Pawia, Westerplatte, Basztowa Kierowcy i pasażerowie będą musieli zmierzyć się z kolejnym poważnym utrudnieniem w Krakowie. Firma ZUE właśnie zaprezentowała projekt czasowej organizacji ruchu w związku z naprawą gwarancyjną nawierzchni jezdni w ul. Lubicz i ul. Pawiej oraz ul. Basztowej i ul. Westerplatte. To oznacza spore utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej. Ponoć prace mają się ograniczyć tylko do godzin nocnych, ale mogą wpłynąć na przejezdność ulic w ciągu dnia.

📢 Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce. Jedna osoba zatrzymana. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wieliczce Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo. We wtorek, 7 listopada, dzień po wypadku, prokurator Małgorzata Piotrowicz poinformowała, że jedna osoba jest już zatrzymana. Dzisiaj zostanie przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. Jednocześnie jest przesłuchiwanych wielu świadków, pracowników, wykonawców budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w tym podkrakowskim mieście. 📢 Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, również w Małopolsce. Prośba lekarzy: tu noś maseczkę! Choć ciepły listopad pozwala zapomnieć o nieuchronnym sezonie infekcyjnym a pandemia koronawirusa oficjalnie za nami, to ten jednak nieustannie mutuje. Przypadków zachorowań jest coraz więcej i zapewne, jak prognozują eksperci, będzie ich przybywać. Na szczęście, ofiar śmiertelnych jest niewiele. Niemniej lekarze apelują o noszenie maseczek w placówkach medycznych.

📢 Miechów. W sobotę będą świętować pod odnowionym pomnikiem Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Miechowie rozpoczną się w sobotę o godz. 11.30 od mszy w bazylice Grobu Bożego. Następnie ich uczestnicy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem, który wrócił na swoje miejsce po wykonanej renowacji. 📢 TOPR całą noc szukał w Tatrach dwóch kobiet. Na szlaku zostawili je ich towarzysze Dwóch mężczyzn zostawiło w Tatrach dwie kobiety. Panowie byli lepiej wyposażeni, panie nie miały nic. Potem o godz. 23 zaniepokojeni dżentelmeni – siedząc w schronisku - zaalarmowali TOPR, że panie przepadły w górach. Akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem o godz. 6.30 rano. 📢 Budują wielkie hale w Skawinie i... kupili 5 hektarów lasu w Gruszowcu Dwie firmy, MDC2 i Generelai Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu, w regionie, w którym będzie funkcjonować MDC2 Park Kraków South, czyli wielkie hale magazynowe. Po co spółkom od logistyki las? Zapewniają, że chcą zadbać, by go nigdy nie wycięto. Gruszowiec to niewielka wioska położona na przełęczy rozdzielającej stoki Ćwilina i Śnieżnicy, przez którą biegnie droga krajowa nr 28.

📢 To już 21 lat! Tak wyglądało miasto, gdy prezydent Jacek Majchrowski wygrywał pierwsze wybory. Nie do poznania! 21 lat temu prof. Jacek Majchrowski wygrał swoje pierwsze wybory w Krakowie. 10 listopada 2002 roku pokonał Józefa Lassotę w drugiej turze wyborów (w pierwszej bez powodzenia startowali również m.in. Zbigniew Ziobro czy Jan Rokita). Dwie dekady temu, gdy zostawał prezydentem, Kraków był zupełnie innym miastem. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądało wtedy miasto!

📢 Opozycja utworzy rząd? Oto potencjalni kandydaci na ministrów w rządzie KO, Trzeciej Drogi i Lewicy Prezydent ogłosił, że kandydatem na premiera w tzw. pierwszym kroku będzie Mateusz Morawiecki. Jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi o tym, że dotychczasowy szef rządu nie uzyska wotum zaufania, a nowego premiera wybierze sejmowa większość, składająca się z dotychczasowej opozycji. Od dłuższego czasu nie brakuje spekulacji na temat tego, kto miałby wejść w skład rządu, na czele którego stanąłby Donald Tusk.

📢 Wypadek i utrudnienia na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzenie samochodów osobowych Korkuje się autostrada A4 w okolicy Kryspinowa w gminie Liszki. We wtorek, 7 listopada przed południem doszło do wypadku na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody osobowe na pasie w kierunku Rzeszowa. Z pierwszych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast spore utrudnienia w ruchu. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Śmiłowice. Utrudnienia na drodze krajowej 79 Kraków - Sandomierz. Budują przepust Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła budowę przepustu pod drogą krajową nr 79 w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). W związku z prowadzeniem robót kierowcy, poruszający się droga między Krakowem a Sandomierzem, muszą się liczyć z utrudnieniami, które mają potrwać około dwóch tygodni.

📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Simone Susina - przystojny Włoch z Heaven in Hell rozpala serca i wyobraźnię Polek. Oto prywatne zdjęcia z jego życia Włoch Simone Susinna od jakiegoś czasu cieszy się zwiększonym zainteresowaniem wśród Polek i Polaków. Wszystko za sprawą nowej polskiej produkcji „Heaven in Hell”, w której gra główną rolę. Erotyk właśnie trafił na ekrany kin, a po głośnych sukcesach filmów takich jak „50 twarzy Greya” czy „365 dni” nie ulega wątpliwości, że Polki i Polacy z ciekawością podchodzą do takich tytułów. Jak wygląda na co dzień życie aktora? Mamy prywatne zdjęcia! Sprawdź naszą galerię! 📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandary Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak żyje w Miami białostoczanka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda internetu Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Tak świętowano "andrzejki" w PRL. Wróżby, wosk i śpiew. Zobacz archiwalne zdjęcia Andrzejki w czasach PRL cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie w noc poprzedzającą dzień imienin Andrzeja spotykali się, aby wspólnie nie tylko się bawić, ale przede wszystkim wróżyć. Układanie butów przez całą salę czy wróżenie z wosku to jedne z najpopularniejszych zabaw, które wyróżniały tę noc. Dzisiaj zabawy andrzejkowe często odchodzą w zapomnienie. Jak kiedyś obchodzono andrzejki? Przejdź do galerii i zobacz jak andrzejki obchodzono w czasach PRL. 📢 Nowe kadry w małopolskiej policji. W ślubowaniu wzięło udział 49 nowych funkcjonariuszy i 26 funkcjonariuszek 6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów i policjantek, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w listopadzie 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W listopadzie 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Horoskop dzienny na 7 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 7 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 58. Ferit spędza noc u Pelin. Streszczenie odcinka [17.11.23] Seyran jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Ferit spał u Pelin. Dlaczego został u niej na noc? Przeczytaj streszczenie 58. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 148. Czarna zgadza się na ślub. Streszczenie odcinka [08.11.23] Czarna ma już dość całego przedstawienia i chce się wycofać. Kto przekona ją do udawania ukochanej Ibrahima? Czego obawia się Seher w związku ze ślubem? Przeczytaj streszczenie 148. odcinka 'Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 155. Zuhal leci do Londynu, aby pogrążyć Seher. Streszczenie odcinka [17.11.23] Ikbal i Zuhal ciągle knują, jak pozbyć się Seher. W tym celu Zuhal leci nawet do Londynu. Jaki ma plan? Czemu Seher będzie czuła się zawstydzona? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 339. Ender knuje intrygi w pracy. Streszczenie odcinka [08.11.23] Asuman odwiedza Cagataya w domu, mając nadzieję, że uzyska tam pomoc. O co chodzi? Co knuje Ender? Już teraz przeczytaj streszczenie 339. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 340. Cagatay zrywa z Kumru. Streszczenie odcinka [09.11.23] Yildiz nie chce ponieść porażki w pracy. Co zrobi, aby zapewnić sobie rzekomy sukces? Kto i z jakiego powodu wyprawi dla niej przyjęcie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 340. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 345. Spotkanie z kochanką męża. Streszczenie odcinka [16.11.23] Zarówno Kumru, jak i Yildiz udają się do domu Cagataya. Czy spotkają się na miejscu? Co spróbuje odkryć Ender? Przeczytaj streszczenie 345. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 7.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 07.11.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie na święta: jasne, modne DELIKATNE WZORY PAZNOKCI hybrydowych. Zobacz inspiracje Lubisz minimalistyczne stylizacje paznokci hybrydowych? Stawiasz na klasykę, jasne kolory i delikatne wzory paznokci na Święta Bożego Narodzenia? Przygotowaliśmy TOP 25 świątecznych stylizacji. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się.

📢 Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Prace postępują, do korków się przyzwyczailiśmy? Będą zmiany w ruchu? Rozkopane okolice Opolskiej, Lublańskiej, Młyńskiej. Trudniejszy przejazd przez rondo Polsadu. Z tym kierowcy mierzą się od jakiegoś czasu, jadąc przez plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po wielu skargach urzędnicy zapowiadają zmiany, by ułatwić życie właścicielom aut. Mają zostać wprowadzone do 9 listopada. Mamy 7 listopada i na razie nie zostały zapowiedziane. Pytamy o nie i czekamy na odpowiedź.

📢 Mada niebezpieczna dla pasażerów i pojazdów MPK. Lepiej uważajcie! Mimo słonecznej pogody motorniczowie krakowskiego MPK walczą ze ślizgawicą! "Wielu z Was nie jest świadomych jak bardzo złe warunki panują na torowisku podczas jesieni" - podkreśla w mediach społecznościowych krakowski przewoźnik. I pokazuje nagranie. O co konkretnie chodzi?

📢 Kraków. Księżycowy krajobraz na ulicy Kościuszki i pod Jubilatem. Rozkopali most nad Rudawą ZDJĘCIA Trwają prace związane z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach robót rozkopany został m.in. most nad Rudawą. Duże wykopy są też pod Jubilatem. W rejonie placu budowy są duże utrudnienia w ruchu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tragedia na budowie w Wieliczce. Mieszkańcy są wstrząśnięci. "Gdyby żuraw upadł na dom, już bym z panem nie rozmawiała" Osoby mieszkające w pobliżu budowy nie mogą wyjść z szoku z powodu tragedii. - Konstrukcja żurawia spadła trzydzieści metrów obok naszego domu. Gdyby przewrócił się na nas kilka osób mogłoby być już na tamtym świecie - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, gdzie runął budowlany żuraw. Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 7.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Kraków. Po Nowym Roku otwarcie dużego supermarketu przy Galicyjskiej. Budynek wygląda już na gotowy Otwarcie sklepu Kaufland w Krakowie przy ul. Galicyjskiej zaplanowano na styczeń 2024 r. Powierzchnia sprzedaży wyniesie ok. 2800 mkw. Do dyspozycji osób zmotoryzowanych oddanych zostanie prawie 200 miejsc parkingowych. To kolejna duża inwestycja w tym rejonie miasta. Wcześniej otworzyła się tu galeria Atut Galicyjska, a w budowie jest outlet. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 7.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Koncert w Krakowie z okazji Święta Niepodległości. Biało-Czerwone Przeboje na Rynku Głównym zaśpiewają Roxie Węgiel, Kombii i Daria Święto Niepodległości zbliża się wielkimi krokami. Jego obchody w Krakowie uświetni coroczny koncert Biało-Czerwonych Przebojów, organizowany przez RMF FM. W tym roku na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy, a wśród nich m.in. Roxie Węgiel, kultowy zespół Kombii czy Kuba Szmajkowski. Zobacz, kto wystąpi na Rynku Głównym już w najbliższą sobotę.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Walczę, aby ten klub przetrwał na tyle, ile potrafię Gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym, można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i pozostałych sekcji, a także narzekanie non stop na poprzedników i wszystko dookoła - mówi o sytuacji Wisły Kraków jej prezes i większościowy właściciel Jarosław Królewski.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Górnikiem Zabrze. Za mało jakości Cracovia niebezpiecznie grawituje ku strefie spadkowej. Nawet punkt zdobyty w Zabrzu oddaliłby ją od tej strefy, tymczasem przegrała 0:1 i jest na 15. miejscu w tabeli. Piłkarze "Pasów" zaprezentowali się słabo. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych ocenach ich poczynań. Punktujemy w skali 1 - 10. Zobaczcie nowy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Obrazy z klasztoru franciszkanów w Krakowie w rękach konserwatorów. "Część z nich była w stanie wręcz agonalnym" Jedenaście obrazów z klasztoru franciszkanów w Krakowie przeszło w tym roku konserwację. Był to drugi sezon prac w ramach trzyletniego przedsięwzięcia obejmującego ponad 20 obrazów ze stałego wyposażenia wnętrz klasztoru. - Część z nich była w stanie wręcz agonalnym, wiele było schowanych w skarbcu. Teraz zawisną w klasztorze, w korytarzach - mówi o. Łukasz Brachaczek, nadzorujący prace z ramienia zakonu. Ratowane i odnawiane obrazy pochodzą z okresu od XVII do XX wieku.

📢 Prezydent Duda ogłosił, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu. Będzie to Mateusz Morawiecki W poniedziałek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku. - Po spokojnej analizie postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - oznajmił. Jeszcze przed godziną 20 pojawiły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi miałby ją otrzymać premier Mateusz Morawiecki, a Marszałkiem Seniorem miałby zostać Marek Sawicki z PSL. Orędzie prezydenta je potwierdziło. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody w sąsiedztwie węzła autostradowego W poniedziałek, 6 listopada, wieczorem doszło do wypadku w Modlniczce na ul. Różańskiego. Zderzyły się trzy samochody. Z relacji służb wynika, że nikt nie został poważnie poszkodowany. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Zdarzenie miało miejsce na drodze w sąsiedztwie autostradowego węzła Modlniczka. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych. 📢 „Emanet” odcinek 147. Tradycji stało się zadość! Nadire zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi! Zuhal kupuje truciznę! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 147. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Tradycji stało się zadość - cała rodzina Kirimli idzie do Nadire, która zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi. Zuhal w tym czasie odwiedza tajemniczą kobietę, która ma pomóc zrealizować jej straszliwy plan... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Małopolska planuje rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od grudnia ma się zwiększyć liczba kursów pociągów W grudniu częściowe zwiększenie kursów pociągów kolei aglomeracyjnej, a w przyszłości tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, budowa nowych przystanków i zwiększenie taboru obsługującego lokalne połączenia - takie są plany władz Małopolski i PKP dotyczące zwiększenia i polepszenia oferty podróży pociągami w Krakowie i regionie.

📢 Skawina. Nie żyje 32-latek zaatakowany maczetą. Atak miał miejsce we wrześniu Nie żyje młody mężczyzna, zaatakowany maczetą 30 września bieżącego roku w Skawinie (pow. krakowski), na ul. Kraszewskiego. Według wstępnych ustaleń, atak mógł mieć podłoże pseudokibicowskie. Podejrzani obecnie przebywają w areszcie. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Marian Strzeboński ze Skawiny maluje od 60 lat. W dorobku ma dwa tysiące obrazów, które powstawały na sztalugach rozkładanych w kuchni Marian Strzeboński jest nie tylko cenionym pedagogiem i malarzem, ale też społecznikiem. Prowadzi np. warsztaty malarskie dla seniorów, plenery dla uczniów, jest jurorem w konkursach plastycznych, np. Środowiskowego Domu Samopomocy. Wiele swoich prac przekazuje na akcje charytatywne, co sprawia mu ogromną satysfakcję. Obrazy z jego zbiorów można oglądać do końca listopada w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Kierowcy w Krakowie nie znają tego przepisu i płacą 1500 zł Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu lub przed przejściem dla pieszych to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów i jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego, które codziennie można obserwować nie tylko na krakowskich ulicach. Nie wszyscy kierowcy znają ten przepis, a nawet jeśli go znają, to nie rozumieją na czym ten przepis polega albo go po prostu ignorują.

📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk).

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 10 listopada [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.11.23 Będą przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowana jest w najbliższych dniach przerwa w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od poniedziałku 6 listopada do piątku 10 listopada.

📢 Energylandię pokochali także Arabowie. Są w czołówce zagranicznych gości. Park rozrywki dalej będzie się rozwijał. Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to największa atrakcja turystyczna Małopolski zachodniej. Przyciąga gości nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Podobnie jak Zakopane cieszy się ogromną popularnością wśród Arabów. Przyjeżdża ich tu z roku na rok coraz więcej. W przyszłym roku Energylandia obchodzić będzie 10 urodziny. Z tej okazji otwarta zostanie nowa już siódma strefa rozrywki. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 05.11.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Proszowice. Przedszkolacy śpiewali Niepodległej Kilkunastu utalentowanych wokalnie i odważnych przedszkolaków wystąpiło na scenie proszowickiego Centrum kultury i Wypoczynku podczas trzeciej edycji Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Kacper Chudzik - Poszukiwania Borysa - ratownik z Głogowa