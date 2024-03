Prasówka 9.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tragedia na słowackim stoku narciarskim. Zginęło 9-letnie dziecko z Polski Nie żyje 9-letni chłopiec, który w piątek 8 marca szusował na stoku narciarskim Jasna w słowackiej Demianowskiej Dolinie. Dziecko zderzyło się na stoku narciarskim z inną narciarką. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Polonia 2024 casting w Krakowie. Oto kandydatki z Małopolski ZDJĘCIA Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, podczas którego każda kobieta powinna poczuć się wyjątkowo i pięknie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tego dnia w Krakowie odbył się casting do konkursu Miss Polonia. Zobacz, jak prezentowały się śliczne kandydatki!

📢 PIĘKNE ŻYCZENIA na Dzień Kobiet 2024! Gotowe kartki i wierszyki na 8 marca do wysłania SMS, Messenger, Facebook, WhatsApp 8.03 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jest to świetna okazja, aby przypomnieć o uczuciach i relacjach, które nas łączą. Zobacz gotowe życzenia i kartki na Dzień Kobiet, które możesz wysłać swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością znajdziesz te jedne i wyjątkowe! Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na kwiaty, czekoladki, biżuterię, bon prezentowy do ulubionego sklepu, torebkę, czy ulubiony zapach. 📢 Oryginalne kartki na 8 marca do pobrania. Piękne laurki z życzeniami na Dzień Kobiet! Dzień Kobiet to idealna okazja, aby pokazać najbliższym kobietom, jak bardzo je doceniamy. U nas znajdziesz wyjątkowe kartki z życzeniami, które możesz wysłać 8 marca w Dzień Kobiet.

📢 Wypadek w Wesołej pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody Wesoła, powiat krakowski. Doszło do wypadku trzech samochodów osobowych, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Brak informacji o osobach poszkodowanych. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [9.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [9.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Skoki narciarskie w Raw Air rozpoczęte. Wyniki dzisiaj w prologu w Oslo nieco zaskoczyły Wyniki pierwszego dnia Raw Air trochę zaskoczyły. Skoki dzisiaj (piątek, 8.03) w prologu (kwalifikacjach) w Oslo w wykonaniu Polaków nie były jakoś rewelacyjne, ale nasi zawodnicy plan minimum wykonali. Najlepszy w naszej ekipie był Aleksander Zniszczoł, który zajął 20. miejsce. Premię za zwycięstwo zgarnął Daniel Huber, który wrócił do Pucharu Świata w skokach narciarskich.

📢 Kiermasz św. Józefa rozpoczął się na Małym Rynku w Krakowie. Koncerty, regionalne dania, autorska biżuteria. Czekają liczne atrakcje! Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się niezwykły Kiermasz św. Józefa, który potrwa do 17 marca. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przy okazji święta patrona Krakowa. Na krakowian i turystów czeka kilkadziesiąt stoisk prezentujących sztukę rękodzielników, rzemieślników i lokalnych artystów. Można kupić między innymi autorskie ubrania, tradycyjne zabawki i wyjątkową biżuterię. Wydarzenie uświetnią również występy artystyczne. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie!

📢 Proszowicka Biblioteka Publiczna jest dużo starsza niż sądzono. Ma już ponad 100 lat! O Bibliotece Publicznej w Proszowicach bardzo często się ostatnio pisze i mówi. Powodem są przede wszystkim duże inwestycje, polegające na remoncie starej i budowie nowej siedziby placówki. Dzięki zakończeniu prac od kilku dni można już wypożyczać książki w nowym obiekcie. Tymczasem okazuje się, że zupełnie bez echa przeszedł jubileusz… stulecia biblioteki. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie jest dość zaskakująca: nikt o nim nie wiedział.

📢 Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. W Krakowie odbyło się starcie najlepszych kucharzy, kelnerów, barmanów i cukierników! W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 odbył się Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Hasło tegorocznej i XXV już edycji wydarzenia to "Powróćmy jak za dawnych lat...". 8 marca młodzi amatorzy wszystkiego co związane z kuchnią walczyli o tytuł najlepszego kucharza, cukiernika, kelnera, a także barmana. Zawodnicy od godzin porannych w pocie czoła prezentowali swoje umiejętności. Po kilku godzinach starań i pieczołowitej pracy zostały zaprezentowane potrawy, które wyczarowali młodzi kucharze. 📢 Prezydent Andrzej Duda przekonywał na krakowskim lotnisku, że CPK nie odbierze pasażerów regionalnym portom Jeżeli nie będziemy mieli dużego centralnego lotniska, to za parę lat regionalnymi portami nie będziemy w stanie obsłużyć rosnącej liczby pasażerów i lotów cargo. Przyrost pasażerów w ciągu 15 lat będzie tak duży, że osób korzystających z połączeń lotniczych wystarczy dla wszystkich lotnisk - mówił na lotnisku w Balicach pod Krakowem prezydent Andrzej Duda.

📢 Wielki pożar hali pod Myślenicami w Jaworniku. Czarny dym jest widoczny z daleka Jawornik, powiat myślenicki. Pożar zakładu produkującego tworzywa sztuczne znajdującego się w strefie przemysłowej. Na miejsce zdarzenia wyjechały 23 zastępy straży pożarnej, a także grupa operacyjna, w tym komendant powiatowy PSP. 📢 Pomagała innym, teraz krakowska aktorka Alina Kamińska sama potrzebuje pomocy Alina Kamińska, aktorka Teatru Bagatela, w wyniku pęknięcia tętniaka w mózgu trafiła do szpitala. Po operacji kręgosłupa konieczna jest rehabilitacja. Córka artystki apeluje o pomoc. "Każda złotówka to ważna cegiełka dołożona do zapewnienia jej koniecznej, specjalistycznej pomocy. Każdemu dziękuję za ofiarowane dobro i wsparcie!". 📢 Apelacja w krakowskim sądzie. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek odwołał się od wyroku nałożonego za słowa o dzieciach z in vitro W poniedziałek (11 marca 2024 roku) przed Sądem Okręgowym w Krakowie stanie suspendowany ksiądz Piotr Natanek z Grzechyni w powiecie suskim. Odwołał się do wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Raw Air 2024: skoki dzisiaj na żywo w PŚ w Oslo, wyniki i relacja live. Polacy walczą o punkty i wysoką premię Skoki narciarskie na żywo dzisiaj w Raw Air, sprawdź wyniki. Puchar Świata przeniósł się do Norwegii, 8-17 marca 2024 r. odbędzie się aż 6 konkursów zaliczanych do mini cyklu. Na początek rywalizacja w Oslo. Tutaj znajdziesz relację live i kompletne wyniki zawodów. W stawce są też reprezentanci Polski.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (9-10 marca) w powiecie proszowickim Spotkanie w sprawie funduszy unijnych i koncert w Domu Kultury to dwie propozycje na spędzenie czasu w najbliższy weekend w Proszowicach. Kibice piłkarscy mogą się też wybrać do Opatkowic na mecz Proszowianki. 📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 W Miechowie powstanie drugi żłobek. Mają dotację Gmina Miechów zawarła umowę z firmą, która opracuje dokumentację projektową drugiego żłobka samorządowego na terenie miasta. Obiekt powstanie w budynku dawnego Gimnazjum na osiedlu gen. Władysława Sikorskiego, który zostanie dostosowany do potrzeb 50 maluchów. 📢 Tak śmiejemy się z naszych samochodów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 9.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację.

📢 Małopolskie przysmaki, o których nie miałeś pojęcia. TOP 12 dań małopolskich gospodyń [PRZEPISY] Znacie kućmoka? A starosądecką bryjkę? Prołziaki z Moszczenicy? Placki po zobielsku? Nie? To kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy od pokoleń przygotowują panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Można się zdziwić! 📢 Kraków. One i samoloty. Piękna sesja zdjęciowa Muzeum Lotnictwa Polskiego na Dzień Kobiet 2024 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie postanowiło w atrakcyjny sposób oddać hołd kobietom, które miały wielki wkład w historię lotnictwa w naszym kraju. Piękne panie pozowały do zdjęć wraz z eksponatami muzeum. Warto zobaczyć te zdjęcia szczególnie w dzień kobiet. Muzeum zaprasza też na Lotniczy Dzień Kobiet pełen atrakcji. 📢 Łapią przestępców, gonią piratów drogowych. Kobieca twarz małopolskiej policji Na co dzień pełnią służbę w patrolach, prowadzą dochodzenia, piastują kierownicze stanowiska, ale także zajmują się stroną logistyczną i profilaktyką. Są przewodniczkami psów służbowych, przeprowadzają oględziny, gonią piratów drogowych. Swoją służbą i pracą przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo innych. Zobaczcie kobiecą twarz małopolskiej policji. Panie w mundurach służą już od 99 lat!

📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Dzień Kobiet też mocno obecny w kampanii Do wyborów samorządowych 2024 został ponad miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), ale kampania w Krakowie już nabiera rumieńców. Zaczęło się przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Dzień Kobiet widać zwłaszcza na placach targowych. Plac Bieńczycki cały w kwiatach Tradycyjnie królują róże i tulipany, choć widać też sporo goździków. Pojedynczego tulipana można kupić od 4 zł, a za różę trzeba zapłacić 10 zł i więcej. Chętnych nie brakuje, przed niektórymi stoiskami mężczyźni ustawiają się w kolejkach. Zobaczcie, jak poranek Dnia Kobiet wygląda na bieńczyckim targowisku!

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 08.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 08.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 8.03.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Felieton redaktora naczelnego: Odczepcie się od misia Z czego się śmiejecie? Z samych siebie – rzec można za Mikołajem Gogolem. Wszak „miś” żądający pieniędzy za fotografie na zakopiańskich Krupówkach może być tylko lustrzanym odbiciem części turystów, ich mentalności i zadziwiających pretensji do świata. Tych, ubranych jak choinki, którzy kupują chińskie pamiątki z Tatr i upici piwem słuchają romsko-peruwiańskich kapel śpiewających polskie discopolo. Drodzy wczasowicze odwiedzający Zakopane, nie jest przyjemnie to słyszeć, prawda? A przecież na podstawie zachowań niemałej części turystów można by wysnuć takie właśnie krzywdzące uogólnienia, tak jak Wy wysnuwacie krzywdzące wnioski o człowieku, który zarabia na życie i o góralach, którzy pracują na całoroczne utrzymanie.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 8.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Moda na kwietnik powróciła! Sprawdź, jak z pomysłem eksponować kwiaty w domu. Zobacz galerię inspirujących zdjęć z kwiatami w roli głównej Kwiaty w domu to prawdziwa ozdoba wnętrza. Lubimy je ustawiać na parapecie lub komodzie. Ale znacznie lepszym miejscem dla donic z roślinami jest kwietnik. Współczesne modele kwietników dopasowane są do różnych stylów aranżacyjnych, więc naprawdę jest w czym wybierać. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze kwietnika oraz jak w ciekawy sposób eksponować kwiaty w mieszkaniu.

📢 Kobieta, która pracy się nie boi. Pani Jola od ponad 30 lat prowadzi w Krakowie osiedlowy sklep budowlany. Bez dnia urlopu i chorobowego! Początkowo mężczyźni mieli problem z tym, że w sprawie remontów doradza im kobieta. Najgorzej było, jak nie mieli w czymś racji i ja musiałam im to uświadomić. Oj, bywało ciężko. Dzisiaj jest już inaczej, klienci przyzwyczaili się, że u Jolki dostaną to czego szukają do remontu plus dobrą poradę - mówi pani Jola, ktora od ponad 30 lat prowadzi mały sklep budowlany na Wzgórzach Krzesławickich. 📢 Poważny nocny wypadek w centrum Krakowa na al. Powstania Warszawskiego Wczorajszego wieczoru przed godziną 23 na Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie doszło do poważnego wypadku, dwie osoby zostały poszkodowane zabrane do szpitala.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 14 wybitnych krakowianek. Oto kobiety, które wpisały się w historię miasta Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie. 📢 Kraków. Ostrzeżenia przed zboczeńcami pod szkołami na Krowodrzy. Inny zatrzymany na Dworcu Głównym Na social mediach dotyczących Krowodrzy w Krakowie pojawiły się ostrzeżenia przed zboczeńcami, którzy zaczepiają dzieci. Mieszkańcy ostrzegają rodziców. Informują, że sprawa została zgłoszona na policję. Chodzi o okolice szkół podstawowych nr 36 i 106. Z kolei portal KRK News donosi, że policja na Dworcu Głównym w Krakowie zatrzymała mężczyznę, który również zaczepiał osoby nieletnie, w pociągu.

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Gala Wisła Biznes. „Biała Gwiazda” kolejny raz nagrodziła swoich sponsorów. Szykuje się ważna zmiana w klubie Już po raz czwarty zorganizowano Galę Wisła Biznes. Kolejny raz Novotel Kraków City West. Gala zgromadziła sponsorów, partnerów biznesowych „Białej Gwiazdy”. Zostali oni nagrodzeni przez klub w kilku kategoriach za wsparcie, jakiego większość z nich niezmiennie udziela klubowi w trudnym dla niego momencie w historii. 📢 Kibole z Krakowa zatrzymani w Turcji i Holandii. To członkowie gangu narkotykowego Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach. "Łowcy cieni" zatrzymali kiboli z Krakowa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W związku z zatrzymaniem mężczyzn w najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna do kraju.

📢 Ogrody zoologiczne w Krakowie i Ostrawie zamieniły się... lwami. Bo młodszy "był zdominowany przez samicę" W krakowskim zoo zamieszkał nowy samiec lwa azjatyckiego - Yaro. To efekt wymiany z ogrodem zoologiczny w Ostrawie w Czechach. Tam z kolei wylądował samiec tego samego gatunku, starszy, który dotąd był lokatorem zoo w Lesie Wolskim. "Zamiana była konieczna w celach reprodukcyjnych, ponieważ młodszy samiec z Ostrawy był zdominowany przez samicę, tym samym nie doszło do zbliżenia" - tłumaczy Zoo w Krakowie. 📢 Przedwiośnie pod Krakowem. Nad rzeczką i w parkach na hrabiowskich dobrach zielenią się i kwitną pierwsze kwiaty Przedwiośnie widać już na Dzikich Plantach nad Krzeszówką. Mchy porastające drzewa mocniej pozieleniały, wystarczy się przyglądnąć, żeby dostrzec, że wypuszczają młodziutkie pędy, zaczynają się rozmnażać. W parku Bogackiego roślinność coraz intensywniejsza, krokus już kwitną. Przy kapliczce parkowej "Pod Twoja obronę" wyrastają młode liście i pędy narcyz. Jeszcze tylko trochę słońc i lada chwila zakwitną. A na granicy parku pałacowego kwitną zawilce.

📢 Nell Cyganik z Libiąża walczy o koronę Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Zobacz zdjęcia na Instagramie Nell Cyganik z Libiąża znalazła się w gronie 41 nastolatek, które zakwalifikowały się do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. Zobacz piękne zdjęcia Nell Cyganik na instagramie. 📢 Kawiarnia w Bunkrze Sztuki będzie, a przetargu nie było. Jest wyjaśnienie Kawiarnia Bunkra Sztuki to miejsce lubiane przez krakowian, o czym świadczyć mogą żale mieszkańców wylewane po zamknięciu kawiarni podczas pandemii i emocje wywołane nową altaną, w której będzie się mieściła kawiarnia. Lokal tuż przy Plantach to też łakomy kąsek dla restauratorów, stąd zaniepokojone zapytania o to, czemu nie było przetargu, który wyłoniłby operatora kawiarni. Maria Anna Potocka, była już dyrektorka Bunkra Sztuki, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami galeria nie musiała przetargu ogłaszać.

📢 Kandydaci PO proponują kolejową rewolucję: odjazd co 15 minut, nocne kursy, tańsze bilety, piętrowe pociągi, dwusystemowy tramwaj do Balic System transportu kolejowego w całej Małopolsce zapewniający częstsze połączenia w godzinach szczytu, noce kursy, tak by po godz. 23 można było dojechać z Krakowa do okolicznych miejscowości, tańsze bilety dla mieszkańców, nowe przystanki, piętrowe wagony - takie propozycje przedstawiono podczas czwartkowej (7 marca) konferencji poświęconej rozwojowi Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i Małopolsce z udziałem kandydatów Platformy - Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Małopolski: Grzegorza Małodobrego i Grzegorza Lipca oraz do Rady Miasta Krakowa: Dominik Jaśkowca i Grzegorza Stawowego.

📢 Wisła Kraków. Kogo puści w bój na Arkę Gdynia Albert Rude? Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” To będzie wydarzenie 23. kolejki I ligi. Arka Gdynia w piątek o godz. 20.30 podejmie Wisłę Kraków. „Biała Gwiazda” ma trochę problemów kadrowych przed potyczką nad Bałtykiem, ale jednocześnie na tyle szeroką kadrę, że trener Albert Rude wciąż ma z kogo wybierać. Prezentujemy oficjalny skład Wisły Kraków na mecz z Arką Gdynia.

📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 Modne stroiki wielkanocne kupisz za grosze. Piękne świąteczne ozdoby z Action, Pepco i Sinsay. Dekoracje na Wielkanoc 2024 – galeria zdjęć Najmodniejsze dekoracje i stroiki wielkanocne kupimy teraz w Action, Pepco, Sinsay, Lidlu oraz innych popularnych sieciach sklepów. Warto więc jak najszybciej wybrać się na zakupy, żeby zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby za grosze. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie dekoracje świąteczne znajdziecie na sklepowych półkach. Te ozdoby wielkanocne to hit 2024!

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Gdzie na kawę? Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Te miejsca polecają internauci!

📢 Miechów. Trzecia Droga powalczy na wszystkich frontach Trzecia Droga to piąty komitet, który wystawia swoich kandydatów we wszystkich okręgach do miechowskiej Rady Powiatu. Na jedynkach w poszczególnych okręgach znaleźli się znani samorządowcy. 📢 Krakowski MOCAK zabetonowany? Maria Anna Potocka dyrektorką aż do 2031 roku! Krytyczne reakcje na decyzję prezydenta Kadencja Marii Anny Potockiej na stanowisku dyrektorskim w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK miała się zakończyć w 2025 roku, jednak w ostatnich dniach Jacek Majchrowski przedłużył kontrakt obecnej dyrektorki o kolejne 7 lat - to najdłuższy możliwy okres. Maria Anna Potocka będzie zarządzała MOCAK-iem do 2031 roku. Ta decyzja wzbudziła w Krakowie wiele negatywnych reakcji. 📢 Jest nowy sekretarz powiatu miechowskiego. To doświadczony pracownik Funkcję sekretarza powiatu miechowskiego pełni od 1 marca Jarosław Siółko. Zastąpił na tym stanowisku Marię Sztuk, która przeszła na emeryturę po ponad 40 latach pracy. Jarosław Siółko był dotychczas powiatowym rzecznikiem konsumentów oraz zastępcą naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Miechowie.

📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 7.03 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. To święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, dlatego warto w tym czasie pamiętać o swoich ukochanych, partnerach, braciach lub kolegach z pracy i złożyć im piękne i oryginalne życzenia. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Mężczyzny.

📢 Oto majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Pokaźne sumy! Są też kryptowaluty Zaostrza się walka o fotel prezydenta Krakowa. Gabinet po prof. Jacku Majchrowskim zająć chce ośmiu kandydatów. Postanowiliśmy prześwietlić ich majątki, w oparciu o składane w 2023 roku oświadczenia majątkowe (w większość pełnią bowiem obecnie funkcje publiczne). Co posiadają? Czym jeżdżą? Przeczytajcie! 📢 Krakowski artysta daje przedmiotom drugie życie. Prace Bogusława Bachorczyka w MCK Wyrzuconym na brzeg przez morskie fale przedmiotom, trofeom z pchlego targu, a nawet rzeczom uważanym za śmieci Bogusław Bachorczyk daje drugie życie, podnosząc je do rang sztuki. - Artysta bada biografie rzeczy, próbuje odgadnąć ich przeszłość, pozwala im znowu zaistnieć - wyjaśnia kuratorka wystawy prac krakowskiego twórcy "Odzyski-obiekty" w Międzynarodowym Centrum Kultury. 📢 Półpoście w Rudnie. Unikatowy zwyczaj wieszania obwarzanków na drzewach W połowie Wielkiego Postu w Rudnie w gminie Krzeszowice na drzewach pojawiają się obwarzanki - niewielkie, lekko słodkie ciastka z dziurką. Tu u podnóża zamku Tenczyn gospodynie domowe wstają o świcie, pieką obwarzanki, wieszają przy domach na drzewach lub na podwórku szkolnym, a potem mówią dzieciom, że to kawki w zamku napiekły obwarzanków i przyniosły na półpoście.

📢 Horoskop dzienny na 8 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 8 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Trudny plan miejscowy dla Żabińca. Spór o łącznicę kolejową. Deweloper zapowiada, że zażąda 250 mln zł odszkodowania W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla krakowskiego Żabińca przewidziano teren pod budowę łącznicy, mającej w przyszłości umożliwić połączenie kolejowe pomiędzy Nową Hutą i centrum Krakowa. Ten obszar to działki firmy deweloperskiej Angel Poland, która zapowiada, że jeśli rezerwacja gruntu pod kolejową infrastrukturę nie zniknie z planistycznego dokumentu, zażąda od miasta wielomilionowego odszkodowania. Niejako po drugiej stronie sporu są mieszkańcy, a także większość radnych, którzy apelują o jak najszybsze uchwalenie dla tej dzielnicy MPZP, co nie może dojść do skutku od pięciu lat.

📢 Przy krakowskim Uniwersytecie KEN powstało Centrum Badań Muzeologicznych - jedyne takie w kraju Na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we środę (6 marca) odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań Muzeologicznych. Centrum istnieje od 1 lutego br. i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Zostało stworzone w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN. 📢 Po wielu latach wreszcie są pieniądze na remont Muzeum Nowej Huty Muzeum Nowej Huty mieszczące się w dawnym kinie Światowid od lat prosi się o remont, ale dotąd pieniądze wystarczały jedynie na kosmetyczne prace, ale to się zmieni. Nowohucka placówka dostała 76 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Przed muzeum remont, rozbudowa i stworzenie wystawy stałej, a wszystko to w ciągu najbliższych czterech lat.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Miechów. KWW Wspólnie w Przyszłość mierzy wysoko KWW Wspólnie w Przyszłość to kolejny komitet, który zamierza walczyć o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych. Swoje listy wystawił we wszystkich trzech okręgach wyborczych do miechowskiej Rady Powiatu, ale celem są też rady gmin oraz stanowiska wójta Słaboszowa i burmistrza Książa Wielkiego. 📢 Jedenastu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i najbardziej zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia Stolica Małopolski może być naprawdę dumna! Aż jedenastu lekarzy i naukowców z Krakowa znalazło się na listach rankingu Stu, który co roku wyróżnia najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i medyków zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia.

📢 Proszowianka dopina zimowe transfery. Trzech nowych piłkarzy Trzech nowych zawodników powinni zobaczyć kibice Proszowianki (krakowska klasa okręgowa) w swojej drużynie w trakcie zbliżającej się rundy wiosennej. Ich pozyskanie wydaje się już przesądzone. Zwłaszcza jeden z nabytków pokazuje w meczach sparingowych duże możliwości.

📢 Nowy honorowy obywatel gminy Liszki. Wieloletnia dyrektorka dwóch szkół Janina Grela: "W tej gminie mało kto nie jest moim uczniem" Dzieciom i młodzieży z gminy Liszki poświęciła 50 lat swojego życia. Zawsze oddana szkołom w Morawicy i Mnikowie. Janina Grela otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Liszki. Została doceniona przez mieszkańców i władze samorządowe za swoje poświęcenie, codzienną radość, aktywność i pracę dla lokalnej społeczności. 📢 Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji Byliśmy z aparatem na przedpremierowym otwarciu muzeum "Wheels & Heels", które powstało przy ul. Kupa 6, w sercu krakowskiego Kazimierza. Po spektakularnym sukcesie muzeum "Bricks & Figs", dedykowanego klockom LEGO, właściciele Konrad i Wojtek, prezentują swoje nowe dzieło. "Wheels & Heels" to wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a tradycja z innowacją, oferujące ponad 10 000 eksponatów – od klasycznych porcelanowych lalek, przez wyjątkowe lalki BarbieTM, po unikalne modele samochodów LLedo, Matchbox, oraz kolekcjonerskie perełki Hot Wheels.

📢 Obrońcy zwierząt interweniowali w gminie Nowe Brzesko Przedstawiciele Fundacji dla Zwierząt La Fauna zostali powiadomieni, że na terenie gminy Nowe Brzesko dwa psy są przetrzymywane w złych warunkach. Na miejsce udali się z policją, którą poprosili o asystę w celu wejścia na posesję. Sprawa zakończyła się pouczeniem właścicielki zwierząt. Przynajmniej na razie, bo przedstawiciele fundacji zapowiadają kolejne kroki prawne.

📢 Radni piszą rezolucję w sprawie rozbudowy dróg krajowych A4 oraz S52. Chcą chronić mieszkańców gminy Zabierzów Planowana rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu i rozbudowa drogi ekspresowej S52 od Balice do węzła Modlniczka niepokoi mieszkańców gminy Zabierzów. Zwrócili się do radnych, żeby chronili ich domy, posesje przed wszelkimi uciążliwościami drogi przed hałasem, spalinami, żeby już teraz zadbali o spokój mieszkańców. Radni w tej sprawie podjęli rezolucję.

📢 Kraków kłóci się o kawiarnię. Wyczekiwany lokal Bunkra Sztuki jeszcze nie został otwarty, a już budzi emocje. "Jak wiata przystankowa" "Kit i kicz", "wiata przystankowa", "jak wiata z najtańszej oferty przetargu na modernizację wiejskiego dworca PKS" to określenia padające w kontekście pawilonu kawiarni w Bunkrze Sztuki. Jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót kultowego miejsca spotkań towarzyskich. Architekci wyjaśniają, że ulubione miejsce spotkań mieszkańców jest dopiero w fazie budowy, ostateczny efekt ma być lekką i przeszkloną konstrukcją. 📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków.

📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku.

📢 "Lepsze Miasto" dla Rybitw, Północnego Bieżanowa i Złocienia. Przedsiębiorcy i architekci mają plan dla południowo-wschodniego Krakowa „Lepsze Miasto – Synergia Park” - tak nazwano nową wizję zagospodarowania blisko 700 ha obszaru Rybitw, północnego Bieżanowa i Złocienia w Krakowie. Projekt ten przygotowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rybitw, we współpracy z architektami, w odpowiedzi na pomysł krakowskich urzędników – odrzucony w marcu 2023 roku przez Radę Miasta Krakowa - stworzenia w południowo-wschodniej części stolicy Małopolski – „Nowego Miasta”, czyli oprotestowanego krakowskiego Manhattanu. „Lepsze Miasto” odróżnia od projektu dzielnicy wieżowców niemal wszystko. Novum, w którym uwzględniono postulaty z konsultacji społecznych, ma odpowiadać potrzebom: mieszkańców, pracowników, pracodawców i samego miasta.

📢 9 podróżniczych alternatyw dla drogich kierunków. Zapomnij o Santorini i Wenecji – gdzie jest taniej, ale równie pięknie? Zazwyczaj wzrost popularności oznacza także wzrost cen, co często widoczne jest też w branży turystycznej. Jeśli marzycie o spędzeniu urlopu w popularnej destynacji i posiadacie skromny budżet, bez obaw! Przedstawiamy wam 9 podróżniczych alternatyw dla drogich kierunków. Zapomnijcie o Santorini i Wenecji – zobaczcie, gdzie jest taniej i równie pięknie... 📢 Kościelec. Teraz już w szkole musi być ciepło. Termomodernizacja pochłonęła ponad 5 mln złotych Szkoła Podstawowa w Kościelcu przeszła w ostatnich latach termomodernizację połączoną z wymianą kotłowni i centralnego ogrzewania. Dzięki inwestycji, która pochłonęła ponad pięć milionów złotych, powinny się skończyć trwające od wielu lat problemy z ogrzewaniem obiektu. Prace zostały zw dużej części sfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

📢 Dziedzictwo odc. 232. Ali wraca do policji. Wszyscy są uradowani. Streszczenie odcinka [08.03.24] Ali nadal cierpli po straci Kiraz, ale musi żyć dalej. Bliscy próbują się o niego zatroszczyć. Ikbal nadal jest szantażowana. Czy ulegnie własnej siostrze? Koniecznie przeczytaj streszczenie 232. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 326. Mauro zrywa z Humildad. Streszczenie odcinka [09.03.2024] Cayetana nadal nie może pogodzić się z faktem, że Fabiana jest jej matką. A jak reaguje Fabiana? Co ze swoim życiem postanowi zrobić Victor? Już teraz przeczytaj streszczenie 326. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir. Na scenie jest gwiazdą i porywa tłumy. Jaki jest prywatnie? Ma piękny dom, ale czy "czuć pinondz"? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

