Prasówka 9.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje ośmioletni Kamilek z Częstochowy Tragiczne wieści przekazało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. W poniedziałek rano, 8 maja, zmarł ośmioletni Kamilek z Częstochowy. Chłopiec był ofiarą przemocy domowej - jego oprawcami byli matka i ojczym.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [9.05.2023 r.] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [9.05.2023 r.] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piła łańcuchowa raniła pracownika wycinającego drzewa pod Krakowem. Uszkodziła mężczyźnie szyję. Wezwano wszystkie służby Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas wycinki drzew w Świątnikach Górnych w poniedziałek, 8 maja 2023 r. Po godzinie 15 doszło do wypadku przy wycince drzew. Piła łańcuchowa odskoczyła podczas prac i raniła mężczyznę w szyję. Zaalarmowano wszystkie służby. Przybyło pięć zastępów straży OSP i PSP. pogotowie oraz policja.

📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa. Na drodze w kierunku Katowic jest zablokowany jeden pas W poniedziałek 8 maja ok. godz. 15.20 doszło do śmiertelnego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina. Wstępnie ustalono że kierowca pojazdu dostawczego wjechał w naczepę ciężarówki, która stała w korku. 📢 Rowerami do Hiszpanii. Wyprawa dla Franka chorego na raka. Trzech śmiałków ruszyło spod Krakowa w trasę liczącą 4 tysiące km Trzech rowerzystów Witold Kotarba, Zbigniew Cygan i Jan Guzik wyruszyło w poniedziałek, 8 maja z powiatu krakowskiego do Hiszpanii. Przejadą 4 tysiące kilometrów, żeby wspierać chorego, 7-letniego Franka Foremnego, u którego zdiagnozowano neuroblastomę, złośliwy nowotwór układu nerwowego. 📢 Złota Gruszka dla Krzysztofa Kawy. Nasz redakcyjny kolega odebrał prestiżową nagrodę przyznaną za dziennikarskie mistrzostwo ZDJĘCIA Nasza redakcyjny kolega, redaktor Krzysztof Kawa, szef działu sportowego "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", otrzymał Złotą Gruszkę, prestiżową nagrodę przyznawaną dziennikarzom z Małopolski, którzy w swojej pracy osiągnęli najwyższy poziom. Podczas uroczystości w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką wręczono też nagrodę Honorowej Złotej Gruszki, którą odebrał Tadeusz Sołtys, prezes radia RMF FM. Zieloną Gruszkę dla wyróżniającego się dziennikarza młodego pokolenia przyznano Karolinie Putlak ze stacji Meloradio.

📢 Na maturę w krawacie nie tylko panowie! Maturalna moda 2023 w Krakowie ZDJĘCIA Matura to przede wszystkim sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też szczególne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Na egzaminy niektórzy przynoszą - zgodnie z przesądami maturalnymi - przedmioty, które mają im przynieść szczęście. Maturzyści wyróżniają się też teraz na ulicach i w tramwajach strojem "na galowo". Zajrzeliśmy do krakowskich liceów, by przekonać się, jak ubierają się zdający egzaminy. Z ciekawostek - wypatrzyliśmy niejedną absolwentkę ogólniaka pod krawatem!

📢 Gminny Dzień Strażaka w Kościelcu. Medale i odznaczenia dla strażaków ochotników Tegoroczne proszowickie obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się na placu przed remizą OSP w Kościelcu. Wydarzenie było okazje do wręczenia licznych medali i wyróżnień dla druhów z miejscowych jednostek OSP. 📢 Chrzanów. Cztery stomatolożki mogą na osiem lat trafić do więzienia. Oszukały NFZ na 102 tys. złotych Cztery stomatolożki z powiatu chrzanowskiego usłyszały zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy w prawie 4 tys. dokumentach medycznych. Osoby te naraziły Skarb Państwa na utratę prawie 102 tys. złotych. Grozi im do 8 lat więzienia.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do matury na poziomie podstawowym. Jak wyglądał egzamin z matematyki 8 maja? Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, do którego podchodzą uczniowie. Odbył się 8 maja 2023 roku. Maturzyści rozpoczęli pracę o godzinie 9, a pióra musieli odłożyć o godzinie 12. Arkusz CKE i odpowiedzi do matury udostępniamy w tym materiale. Zobacz, jak wyglądał egzamin z matematyki i sprawdź rozwiązania zadań. Mamy arkusze do formuły 2023 i 2015.

📢 MATEMATYKA Matura 2023 podstawowa: arkusz CKE, odpowiedzi z matematyki, rozwiązania. "Spodziewałam się, że matma będzie łatwa" 8.05.23 Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Młodzi ludzie mieli rozwiązać 36 zadań. - Prosto może nie było, ale czuliśmy się bardzo dobrze przygotowani i poszło jak z płatka - powiedział nam Patryk Szymura z Technikum Łączności, który również nie potrzebował aż 170 minut na napisanie egzaminu. Pamiętajcie, że o godz. 14 opublikujemy arkusz CKE wraz z zadaniami a także odpowiedzi.

📢 Proszowice. Utrudnienia na głównej ulicy jeszcze potrwają. Kostkę trzeba ułożyć na nowo... Prace przy przebudowie skrzyżowania ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w centrum Proszowic potrwają jeszcze co najmniej do końca tygodnia. Do tego czasu kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu. 📢 Kraków. Pożar poddasza w domu przy ul. Prądnickiej. Z ogniem walczyło aż 11 zastępów straży pożarnej 36 strażaków brało udział w akcji gaśniczej poddasza w domu przy ul. Prądnickiej w Krakowie (przy skrzyżowaniu z Bratysławską). Mieszkańcy nieruchomości uciekli z budynku jeszcze przed przybyciem strażaków. - Rozebraliśmy dach, żeby mieć łatwiejszy dostęp do znalezienia zarzewia ognia. Pomagały nam też kamery termowizyjne - mówi Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskich strażaków. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 9 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek 8.05.23 Horoskop dzienny na wtorek 9 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 11 starych gier komputerowych, które wywołują nostalgię. Pamiętasz je wszystkie? Tytuły sprzed lat królujące na PC na przełomie wieków Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie dumnie wyeksponowane kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz w naszym zestawieniu najlepsze stare gry komputerowe, w które grało się na przełomie wieków. 📢 Proszowice. Położne z zawieszonego oddziału ginekologii dostały wypowiedzenia Jedenaście położnych zatrudnionych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków proszowickiego szpitala otrzymało w poniedziałek (8 maja) wypowiedzenia z pracy. Ze względu na okres wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 31 sierpnia.

📢 Matura matematyka podstawowa 2023: odpowiedzi i rozwiązania. Sprawdź, jak ci poszło! 8.05.23 Za nami matura z matematyki na poziomie podstawowym. W tym artykule publikujemy odpowiedzi zarówno z formuły 2023, jak i 2015. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie". 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Wiosna 2023 w aranżacji i wyposażeniu wnętrz. Trendy, które zmieniają nasze domy Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Siedem grzechów głównych Cracovii w końcówce rozgrywek i nie tylko Cracovia zajmuje 7. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół trenera Jacka Zielińskiego skończy rozgrywki w środku stawki. Do końca pozostały jeszcze trzy mecze. Jakie są największe problemy w teamie z Krakowa w końcówce rozgrywek i nie tylko? Zobaczcie poszczególne slajdy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Krakowa. Zderzenie trzech samochodów Kraków, autostrada A4, kierunek Rzeszów - zderzenie trzech samochodów, w tym auta dostawczego. Na miejscu działają już wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Gmina Charsznica. Nowa droga już służy rowerzystom Na terenie gminy Charsznica powstał nowy odcinek drogi, która w założeniach ma służyć przede wszystkim rowerzystom. Może też stanowić przedłużenie dla istniejącej ścieżki rowerowej, łączącej las Chodówki z Bukowską Wolą w sąsiedniej gminie Miechów.

📢 SI pokazała, jak Henry Cavill prezentuje się w uniwersum Warhammera i robi wrażenie. Zobacz słynnego Wiedźmina w nowym wydaniu Zapowiedziano ekranizację gry Warhammer 40,000, w której weźmie udział Henry Cavill. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak aktor prezentuje się w tym niezwykłym uniwersum według SI. Obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję robią duże wrażenie i mogą dać pogląd na to, jak to będzie wyglądało. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Rak jajnika to „cichy zabójca”. Te objawy mogą oznaczać nowotwór. Zwróć uwagę na ból brzucha i zaburzenia cyklu miesiączkowego Rak jajnika najczęściej dotyka kobiety między 50. a 70. rokiem życia, jednak coraz częściej rozpoznaje się go u młodych kobiet. Znana trener i ekspert ds. żywienia Ewa Chodakowska wyjawiła, że również chorowała na nowotwór jajnika i przeszła operację usunięcia torbieli. Dodatkowo zachęca młode kobiety do regularnych konsultacji lekarskich i wykonywania badania USG ginekologicznego. Podpowiadamy, jakie dolegliwości mogą świadczyć o rozwoju raka jajnika.

📢 Nowa sieć sklepów w Krakowie. Pierwszy Woolworth w Polsce już otwarty dla klientów. Znajdziecie go w galerii Atut Galicyjska. Jakie ceny? Woolworth otwarty dla krakowskich klientów. Równo o godz. 9 sklep niemieckiej sieci Woolworth rozpoczął oficjalnie sprzedaż swych produktów w galerii handlowej Atut Galicyjska w Krakowie. Sporo klientów przybyło by załapać się na promocje, niespodzianki i inne chwyty marketingowe, w tym darmowe hot dogi. To pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce dlatego mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem. Wielu krakowian może natomiast interesować również, jak zmieni się ta okolica wraz z rozwijającą się galerią handlową, kolejnymi budowanymi osiedlami mieszkaniowymi obok niej i rozbudowywanym układem drogowym, ale nienadążającym za powstającymi budynkami.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie 8.05.2023 Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 8.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Spodnie damskie, które są wygodne i modne. Możesz w nich wyglądać niezwykle kobieco, jak Kasia Cichopek. Powrót mody z lat 90. Gwiazdy, takie jak Cichopek, Rozenek-Majdan, czy Lewandowska w kwestii mody rzadko się mylą. A na pewno nie w tym przypadku. Te celebrytki mają w swojej szafie spodnie damskie, które skradły serca nie tylko nim. Sprawdź, o jakich spodniach mówimy i zobacz stylizacje, a zakochasz się w nich bez pamięci.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 8.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią 8.05.2023 Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Wielki horoskop finansowy na maj 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion i Strzelec 8.05.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 8.05.2023.

📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 8.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie! 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 8.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Niezwykły korytarz na Politechnice Krakowskiej. Dzieło studentów przykuwa uwagę. Przyszli designerzy samochodów zostawiają tu swój ślad Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na Czyżynach powstał korytarz designerów samochodowych. Studenci Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego postanowili białe ściany uczelni ozdobić w nieszablonowy sposób. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 86. Manuela traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [09.05.2023] Victor i Servando próbują założyć biznes. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli. Tymczasem Manuela wpada w kłopoty. Co się stanie? Przeczytaj streszczenie poniższego odcinka 86. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 87. Manuela chce uciec. Streszczenie odcinka [10.05.2023] Manuela nie wie, co ze sobą zrobić. Postanawia uciec z miasta. Co na to jej bliscy? Już teraz przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 88. List pożegnalny. Streszczenie odcinka [11.05.2023] Manuela chce po raz ostatni skontaktować się z Germanem. Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 8.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 8 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 8.05.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 8 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Bitwa pod Szycami. Inscenizacja starcia powstańców styczniowych z Rosjanami, wspomnienia i pieśni sprzed 160 lat Między Szycami i Modlnicą (w gminie Wielka Wieś) 160 lat temu, dokładnie 7 maja 1863 roku z rana oddział Polaków, powstańców przybyłych z Galicji rozpoczął walki z oddziałem rosyjskim. Te czasy wspominali w niedzielę, 7 maja 2023 roku mieszkańcy Modlnicy i Szyc. Zespół Regionalny Modlnicanie, koło seniorów przygotowali pieśni powstańcze, a uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy wystawili scenki opowiadające o przygotowaniach do walk, bitwie i jej bohaterach.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 8.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Na koniec tej budowy kierowcy w Krakowie nie mogą się już doczekać. Sprawdzamy postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Trwa rozbudowa al. 29 Listopada. Na odcinku północnym, od granicy Krakowa do przebudowywanego wiaduktu na linii kolejowej nr 95, postęp prac jest znaczący. Kierujący mogą korzystać już ze sporego odcinka nowo wybudowanej jezdni po stronie wschodniej od granicy miasta do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 08.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Osiedla łanowe rozlewają się po obrzeżach Krakowa. Budynki powstają jeden obok drugiego. Radni: "Bardzo niebezpieczny trend" Bronowice, ul. Truszkowskiego. Długie łany pól, wokół trawa, drzewa. Wśród nich, jeden obok drugiego, deweloper buduje czteromieszkaniowe bliźniaki. Okolica niby idealna do zamieszkania, ale eksperci krytykują tego typu osiedla, nazywane łanowymi. Powstają na obrzeżach Krakowa, na dawnych działkach rolnych: bez odpowiedniego układu drogowego, terenów rekreacyjnych. - Zabudowa łanowa to bardzo niebezpieczny trend, który jest w ostatnich latach mocno dostrzegalny w Krakowie - podkreślają radni. Magistrat zapewnia, że stara się nadążać za budownictwem na obrzeżach, tworząc m.in. kolejne szkoły oraz rozbudowując ulice.

📢 MEMY z matematyki. Zobacz najlepsze memy: matematyka, majza, matma. Internauci bezlitośnie wyśmiewają królową nauk 08.05.2023 Dzień Matematyki w Polsce obchodzony jest 12 marca każdego roku. Internauci i tym razem nie zawiedli i przygotowali porcję zabawnych memów. Zobacz te najśmieszniejsze! A wy? Złożyliście już hołd Wielkiej Matmie? 📢 Wielki turniej tańca hip-hop w Tauron Arenie Kraków Aż 1300 młodych tancerek i tancerzy z całej Polski tańczyło w Krakowie w niedzielę podczas III ogólnopolskiego turnieju tańca hip-hop "FULL OUT DANCE BATTLE” organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Małej Hali TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7. Impreza trwała prawie cały dzień. 📢 Koncert w sanktuarium w Myślenicach. Jedyna taka majówka z "Ziemią Myślenicką" i orkiestrą symfoniczną „Kto śpiewa, dwa razy się modli” – te słowami św. Augustyna można podsumować koncert, który odbył się w niedzielę (7 maja) w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w Myślenicach. “Ave Maria woła cały świat – Pieśni Maryjne” to dzieło zrealizowane przez blisko setkę artystów z Zespołu Pieśni i Tańca “Ziemia Myślenicka”, Krakowskiej Młodej Filharmonii oraz chóru "Hura" z Myślenic i Chóru Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie “Nie lękajcie się”. Publiczności, która tłumie wypełniła świątynię taka modlitwa bardzo przypadła do gustu, bo koncert zakończył się owacją na stojąco.

📢 "Żarciowozy" zjechały się pod stadion Cracovii. Można było spróbować pysznego jedzenia z różnych zakątków świata Zlot food-trucków - pod wdzięczną nazwą "Żarciowozy" - odbył się w ten weekend po raz pierwszy w Krakowie. W dniach 5 – 7 maja przy stadionie Cracovii czekały na mieszkańców miasta specjały z różnych stron świata. Można było spróbować specjałów kuchni węgierskiej, tybetańskiej, hiszpańskiej, czy meksykańskiej. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Kraków. Już w poniedziałek otwarcie pierwszego w Polsce sklepu niemieckiej sieci Woolworth Woolworth, to jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech, 8 maja otworzy swój pierwszy sklep w Polsce, i to w Krakowie. A dokładnie w centrum handlowych Atut przy ulicy Galicyjskiej 18. Sklep może przyciągnąć tłumy, a ten rejon Krakowa dopiero się rozwija. Jak to bywa w Krakowie budowa nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych nie nadąża za stawianiem bloków i otwieraniem galerii handlowych. Zobaczymy jak będzie tym razem, gdy otworzy się Woolworth w Krakowie. Galeria Atut Galicyjska otwiera się już o 6 rano, ale Woolworth wystartuje o godz. 9.

📢 Majka Gran Fondo: kolarskie święto w Myślenicach. Na starcie m.in. Rafał Majka Po sobotnich biegach, w niedzielę (7 maja) w Myślenicach królowało kolarstwo. O godz. 13 z myślenickiego Zarabia wystartował wyścig Majka Gran Fondo. Na starcie nie zabrakło Rafała Majki, który nie tylko życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, ale też przejechał jedną z tras razem z nimi. Dla kolarzy amatorów to okazja, aby móc rywalizować nie tylko z nim, ale w międzynarodowym towarzystwie z innymi amatorami i mastersami. Do wyboru są trzy dystanse: od najdłuższego GranFondo (105 km), przez MedioFondo (72 km) po Adventure (30 km). 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Julia Wieniawa na zakończenie festiwalu Off Camera To już koniec 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. W sobotę 6 maja, podczas gali kończącej 16. edycję Międzynarodowego festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera, poznaliśmy laureatów tegorocznych konkursów. Tonia Noyabrova została laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy, "Tata" Anny Maliszewskiej otrzymał nagrodę dFlights, zaś "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej z Nagrodę Publiczności. Po raz pierwszy przyznano statuetkę Female Voice, która trafiła do Klaudii Śmiei-Rostworowskiej. Nagrody Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora powędrowały do Doroty Pomykały i Eryka Lubosa. Za najlepszy debiut jury uznało rolę Soni Szyc. 📢 Wawel w pięknych wiosennych barwach. Tu w Krakowie najlepiej widać wiosnę Pogoda nas nie rozpieszcza w ostatnich dniach i zmienną jest, za dużo deszczu, za mało słońca. A miał być to piękny pomajówkowy weekend. Nie jest na tyle źle, żeby jednak nie wybrać się na spacer. Może Wawel, pod którym w końcu przepięknie zakwitły wiśnie? Chodzi o drzewa w rejonie bulwarów i ulicy Powiśle.

📢 Procesja z obrazem Matki Bożej Pani Myślenickiej przeszła przez miasto. Poprzedziła ją majówka w wyjątkowym dla wiernych miejscu Majówką przy kapliczce obok starej osiedlowej kotłowni przy ul. 3 Maja myśleniczanie uczcili ważną dla myślenickiego sanktuarium maryjnego rocznicę. To rocznica wydarzeń poprzedzających sprowadzenie do myślenickiego kościoła obrazu Matki Bożej, a potem wyniesienie świątyni do rangi sanktuarium. 📢 Kraków. Targ staroci pod Halą Targową to pomieszanie złomowiska ze sklepem z antykami. Można tu kupić dosłownie wszystko ZDJĘCIA Zardzewiałe części maszyn, stara pralka, porzucone zabawki, a z drugiej strony mosiężne ozdoby, ciekawe obrazy czy biżuteria i zabytkowa broń biała - to wszystko można kupić na targu staroci pod Halą Targową w Krakowie. To miejsce każdej niedzieli przyciąga tłum mieszkańców miasta. Dziś, mimo chłodu i pochmurnej pogody sprzedający i kupujący nie zawiedli. Na pchlim targu było gwarno i kolorowo. Zobaczcie, co ciekawego można tam kupić!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 85. Felipe i Celia adoptują dziecko. Streszczenie odcinka [08.05.2023] Felipe i Celia w końcu adoptują dziecko. Celia ma dla niego niespodziankę. A co u Cayetany? Przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Garmin Ultra Race. Biegowe święto w Myślenicach W sobotę (6 maja) w Myślenicach odbył się pierwszy z biegów tegorocznego cyklu Garmin Ultra Race. Zawody te po raz piąty zawitały do Myślenic, co jest dowodem uznania dla tutejszych tras. Zresztą nie tylko organizatorzy wypowiadają się o nich w samych superlatywach. O tym, że Myślenice i okolice są rajem dla biegaczy świadczy to, że na myślenicki bieg zapisało się 540 dorosłych a do tego setka dzieci. Przyjechali z całej Polski. Na zwycięzców czekał tytuł króla i królowej GUR.

📢 Rowerowa wyprawa dla Franka. Trzech śmiałków podejmuje akcję charytatywną, rusza do Hiszpanii, żeby ratować zdrowie dziecka Trzech rowerzystów amatorów z powiatu krakowskiego i myślenickiego podjęło się wyprawy do Hiszpanii. Przejadą około 4 tysiące kilometrów, żeby zbierać pieniądze i zamanifestować pomoc choremu na nowotwór złośliwy 7-letniemu Frankowi Foremnemu z Głogoczowa w gminie Myślenice. Ruszają w trasę w poniedziałek, 8 maja 2023 r. 📢 Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Myślenic W sobotę (6 maja) w Jaworniku odbył się pogrzeb zmarłego w miniony czwartek w wieku 62 lat Wacława Szczotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach, przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, wieloletniego nauczyciela i społecznika. Za swoje zasługi w działalności samorządowej i na rzecz społeczności lokalnej pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi, a przez marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego odznaką honorową województwa małopolskiego - Krzyż Małopolski.

📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Dobre na ciekawą wycieczkę Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie czy byliście w tych zakątkach. 📢 Wyższy zasiłek macierzyński, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy. Sprawdź, jakie zmiany zaszły w świadczeniach Od 26 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zasiłków. To między innymi wyższy zasiłek macierzyński, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy, czy krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. 📢 Najmodniejsze projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Funkcjonalne i nowoczesne wnętrza. Jak modnie urządzić salon na wiosnę 2023? Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia.

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywały się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłoniły drużyny, które awansowały do rozgrywek elity. W turnieju grali też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze, tabelę - z kiedy i z kim grali Polacy. Awans uzyskały: Wielka Brytania i Polska.

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Geralt z Rivii w prawdziwym życiu oczami SI - Wiedźmin w realnym świecie robiłby wrażenie. Zobaczcie sami Geralt z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netflix. Sprawdziliśmy, jak Wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

📢 Dzień Strażaka w Myślenicach. Kwiaty dla patrona i msza św. w sanktuarium W czwartek (4 maja) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy z Myślenic, zarówno ci zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy uczcili go składając kwiaty przy figurze swojego patrona św. Floriana, która stoi na myślenickim rynku. Wzięli też udział w mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Oprócz pocztów sztandarowych we mszy wzięli też udział bliscy strażaków oraz burmistrz Myślenic, a odprawił ją ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcz myślenickiej parafii NNMP. O oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka. 📢 Dzień Strażaka z paradą samochodów, odznaczeniami i obchodami 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Parada samochodów strażackich z sygnałami alarmowymi i błyskającymi światłami, uroczysty apel, odznaczenia zasłużonych druhów oraz obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - to elementy obchodów Dnia Strażaka w gminie Wielka Wieś. Zorganizowano je w Szycach na placu Wspólnoty przy Urzędzie Gminy.

📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem. 📢 Proszowice. Wczesne i deszczowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały być inne niż poprzednie. I były, choć ich scenariusz napisali tyleż organizatorzy, co kapryśna wiosenna pogoda. 📢 Co siać i sadzić w maju? Polecamy warzywa, kwiaty, drzewa i krzewy. Z niektórymi musisz się pospieszyć, z innymi poczekać do połowy maja! W maju można posiać i posadzić wiele roślin. Są wśród nich warzywa, a także kwiaty sezonowe i wieloletnie. Niektóre można siać wprost do gruntu, ale to także czas na sadzenie wcześniej przygotowanych rozsad lub kupionych sadzonek. Trzeba też wiedzieć, że są takie rośliny, które trzeba posiać na początku maja i takie, z którymi trzeba poczekać przynajmniej do połowy miesiąca. Podpowiadamy, co i kiedy posiać i posadzić w maju.

📢 Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty Ponad 80 osób wystartowało w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Gniazdowicach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie klubu Petarda z wielokrotnym mistrzem świata i Europy Łukaszem Czaplą na czele. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tajemnice Hotelu Cracovia. Krakowski luksus rodem z lat 60. Kiedy otwarto go w 1965 roku, po sześciu latach budowy, nic nie mogło się z nim równać. Hotel Cracovia był największy, najdłuższy, najlepszy, najnowocześniejszy. Synonim luksusu, namiastka wielkiego świata. Podobno tylko tu, w całym Krakowie, podawali zimne piwo i kawę z ekspresu w porcelanowych filiżankach. Gdy go otwierali, pół Krakowa zleciało się oglądać ten cud techniki. Odwiedzali go najwięksi i najważniejsi: politycy, aktorzy, muzycy, reżyserzy. Przez lata był symbolem krakowskiego luksusu.

📢 Biegi, rajdy i wyścigi. W Myślenicach i okolicy okazji do aktywności nie zabraknie Sezon na biegi, rajdy piesze i wyścigi rowerowe rusza, a że powiat myślenicki jest bardzo dobrym miejscem do ich organizowania, to kalendarz wydarzeń na wiosnę i lato pełen jest tego typu wydarzeń. Pierwsze już za tydzień, w sobotę (29 kwietnia) z Wiśniowej wystartuje Dusiołek Górski i to już po raz dwudziesty piąty! Będzie też coś dla fanów kolarstwa, bo okazja do zmierzania się z najlepszymi, w tym samym mistrzem Rafałem Majką. 📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 Studniówka 2023. Magiczny wieczór krakowskiego Liceum TSSP im. Piotra Michałowskiego [ZDJĘCIA] Które z umiejętności wyniesionych ze szkoły są najważniejsze? W sobotni wieczór, 14 stycznia uczniom klas maturalnych Liceum Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie na pewno przydała się umiejętność tańca, bowiem to od imponującego poloneza rozpoczął się ich wspaniały bal maturalny! Oto ulotne chwile, uchwycone w niezwykłych kadrach.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Sprawdzian trzecioklasisty 2016 Operon [ARKUSZE, ODPOWIEDZI] Sprawdzian trzecioklasisty 2016 z Operonem. Egzamin trzecioklasisty rozpocznie się 14 kwietnia o godz. 9 filmem terapeutycznym z Bratkiem. Na sprawdzianie trzecioklasisty uczniowie zmierzą się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Test z języka polskiego potrwa 45 minut. O godz. 10.15 rozpocznie się część matematyczna, która również będzie trać 45 minut. Po sprawdzianie trzecioklasisty dowiecie się na naszym portalu, gdzie znaleźć arkusze oraz odpowiedzi. ARKUSZE [ODPOWIEDZI, WYNIKI, ARKUSZE] 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

