Prasówka 9.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście”?

Prasówka 9.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

Prasówka 9.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Ma żonę i dziecko. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na 9 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 9 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wysokie temperatury ogarnęły Kraków. Tak ochładzają się mieszkańcy i turyści Upał ogarnął miasto. Żar leje się z nieba, a przez to mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z dostępnych kurtyn wodnych i fontann. W końcu to dobra okazja do schłodzenia się podczas weekendowego upału. Dodatkowo w Krakowie można schłodzić się także na Bagrach, Zakrzówku czy w Przylasku Rusieckim! 📢 Akcja "Koppe". Rocznica ostatniej akcji legendarnego batalionu "Parasol" 11 lipca przypada 79. rocznica akcji specjalnej "Koppe", przeprowadzonej przy ul. Powiśle przez żołnierzy z harcerskiego batalionu "Parasol", przy wsparciu Kedywu Okręgu Kraków AK. Jej celem był niemiecki dygnitarz gen. Wilhelm Koppe. W sobotę (8 lipca) w Krakowie trwały uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez prezydenta miasta i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przy współpracy z krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym Wypadek z udziałem motocyklisty miał miejsce w sobotę, 8 lipca po południu w Cianowicach w gminie Skała. Było przed godz. 17, gdy motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Są utrudnienia na drodze. 📢 Kiermash w Shuvary Park w ten weekend. Tym razem moda i rzemiosło łączone z kawą W ten weekend - 8 i 9 lipca - w Shuvary Park przy ul. Saskiej 23 trwa letnia odsłona krakowskiego Kiermashu oraz Festiwal kawy. Wstęp wolny. Na odwiedzających czekają wieszaki pełne kolorowych, oryginalnych letnich kreacji, morze bluzek, płaszczy, torebek, biżuteria rękodzielnicza, ceramika... Jest też "Strefa Kawy Speciality", w której zarówno polskie, jak i zagraniczne palarnie proponują wyjątkowe kawy.

📢 Wieczysta Kraków jeszcze bez Michała Pazdana. Ale wygrała derbowy sparing z wyżej notowanym rywalem Wieczysta Kraków - Hutnik Kraków 2:0 w sparingu rozegranym w sobotę 8 lipca na stadionie przy ul. Chałupnika. To był pierwszy mecz kontrolny Wieczystej tego lata, zadebiutowało w nim dziewięciu sprowadzonych latem zawodników. Zabrakło jeszcze tego, który ma być nowym liderem drużyny i twarzą klubu - Michała Pazdana. 📢 Festiwal Teatrów Ulicznych po raz pierwszy gościł na Szerokiej. Niezwykłe widowiska Przybyli z przeszłości, nie tak odległej, a jednak patrzą na dzisiejszy świat nieco innymi oczami. Do Krakowa przybyli na Szeroką. Hiszpański artysta i reżyser teatru ulicznego Adrian Schvarzstein oraz litewska tancerka i aktorka Jūratė Širvytė-Rukštelė z przedstawieniem "Przybyli". Krakowianie ich spektakl mogli oglądać w piątek, ale występy zaplanowano także na sobotę. Dodatkowo na Rynku Głównym mieszkańcy mogli oglądać szereg innych atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka Roślina wędruje potokami i rzekami, czepia się podeszew ludzkich butów, kół samochodów. Nasiona mogą zakiełkować nawet po kilku latach! Barszcz Sosnowskiego wciąż zdobywa w Małopolsce nowe terytoria. W czasie upałów wydziela niezwykle lotne olejki eteryczne, które mogą wywoływać duszności, dotknięcie liści może skończyć się poparzeniem III stopnia. Uważajcie na barszcz Sosnowskiego! A oto sześć rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym gatunku, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej woda zaszczepiona, by była jak w naturalnym jeziorze Przepływ wody w zbiornikach w parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej został czasowo wyłączony. Woda została zaszczepiona wodą ze stawów w Parku Lotników Polskich. Zabieg ten ma na celu wytworzenie bioróżnorodności ekosystemu - poinformował w sobotę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 📢 Kraków. Śnięte ryby w rzece Wildze. Piana brudu i dziwny kolor wody Jeden z mieszkańców zaalarmował nas, że w rzece Wildzie w Krakowie zauważył dziesiątki śniętych ryb. Widać też zatrzymująca się na kamieniach brudną pianę. Rzeka też momentami ma dwa kolory, jakby jakaś ciecz została do niej spuszczona. Służby wiedzą o sprawie i szukają przyczyn tej sytuacji. Publikujemy list Czytelnika i jego zdjęcia rzeki Wilgi.

📢 Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię. 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż na wakacje 2023 Plaże nad Bałtykiem 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej miejsca i wygody do wypoczywania oraz wspaniałe widoki. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ranking kąpielisk i plaż w Krakowie, Małopolsce i na Śląsku. Dojazd, ceny, zdjęcia Ranking plaż i kąpielisk 2023. Przygotowaliśmy przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Mielno. Piękna plaża nad Bałtykiem. Morze i jezioro Jamno. Wakacyjne kurorty Mielno, Mielenko, Unieście Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Co roku tę miejscowość słynącą z pięknych piaszczystych plaż odwiedzają tłumy turystów z całej Polski. Nie inaczej, mimo pandemii koronawirusa, jest w tym roku, o czym przekonują nasze zdjęcia. Plaża w Mielnie jest niesamowicie zatłoczona, głównie przez młode osoby i rodziny z dziećmi, ale nikomu to nie przeszkadza. Dla tych, którzy wolą jednak spokój i przestrzeń alternatywą są graniczące z Mielnem inne wakacyjne miejscowości: Unieście od wschodniej strony i Mielenko od zachodniej. Tam plaże, które uchodzą za najpiękniejsze w Polsce, są bardzo szerokie i nie tak zatłoczone, jak w Mielnie. Także jesienią turystów nie brakuje. Obejrzyj galerię.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Londynie na kortach Wimbledonu.

📢 Wisła Kraków - transfery, newsy, plotki. Nowe kontrakty w piłkarskiej kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków zmienia się na naszych oczach. W szatni "Białej Gwiazdy" ruch jak w tramwaju, piłkarze mijają się w drzwiach. Jedni odchodzą, inni właśnie zajmują swoje nowe szafki. Tutaj podajemy informacje o najnowszych ruchach transferowych w Wiśle oraz dane o nowych kontraktach. Sprawdź, do jakich zmian doszło w pierwszej drużynie Wisły oraz jakich jeszcze możesz się spodziewać. Zamieszczamy też wszelkie spekulacje i plotki na temat Wisły, wyraźnie to zaznaczając. Oto najnowsze newsy dotyczące zespołu Radosława Sobolewskiego. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Wimbledon 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Wimbledonu.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 8 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 8 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 68. Yaman porywa Yusufa. Streszczenie odcinka [11.07.23] Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć Yusufa. Mężczyzna nie wraca jednak z chłopcem do domu. Z kolei Sultan chce pozbyć się Kiraz. Co zrobi, gdy usłyszy jej historię od Alego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Gdzie w Krakowie na śniadanie? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy TOP 19 Lubisz śniadania poza domem? Szukasz miejsca, gdzie o poranku spróbujesz prawdziwych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne śniadanie w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Tutaj smacznie rozpoczniesz dzień! Zobacz! 📢 Zakazany owoc odc. 256. Yildiz chce znaleźć sobie męża. Streszczenie odcinka [11.07.23] Sahika, która niedawno chciała poderwać Merta, spotyka się z nim. Z kolei Yildiz pragnie znaleźć kandydata na męża. Czy jej się to uda? Przeczytaj poniższe streszczenie 256. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 255. Plany Halita wobec Merta. Streszczenie odcinka [10.07.23] Halit coraz częściej myśli o przejściu na emeryturę. Z kolei Yildiz włamuje się do rezydencji. W jakim celu? Koniecznie przeczytaj streszczenie 255. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 8.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 8.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 8.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 8.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [8.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT LATA 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 8.07.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin. Zobacz jak tu pięknie To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Magiczny spektakl ognia na Rynku Głównym! Węgierscy aktorzy oczarowali krakowian Ognisty taniec w wykonaniu węgierskiej grupy cyrkowej Firebirds oczarował krakowską publiczność Festiwalu Teatrów Ulicznych. Pod osłoną nocy na Rynku Głównym wydarzyła się prawdziwa magia! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja na wakacje 2023 [8.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Tak balkonowi Janusze "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!

📢 Na Zakrzówku w Krakowie tylko 1000 osób. Kamera przypilnuje i... czarna flaga Możemy już oglądać transmisję na żywo z parku Zakrzówek i kąpieliska. Obiektyw kamery online jest ustawiony na baseny nad zalewem. Gadżet i informacja dla wybierających się na plażowanie? Nie tylko. Informacja z kamery ma być też wyznacznikiem, czy nie zamknąć wstępu na pomosty, jeśli zostanie przekroczony limit osób: 1000. "W najbliższych dniach w miejscu widocznym na kamerze zostanie zamontowany maszt, na którym, w przypadku wyczerpania limitu miejsc, wywieszona zostanie czarna flaga".

📢 Jak drugie wesele. Robert Lewandowski zorganizował wielkie przyjęcie w Toskanii z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Kto się bawił? Dziesięć lat po ślubie Robert Lewandowski odnowił przysięgę małżeńską z żoną Anną. Z tej okazji najbardziej znana polska para postanowiła zorganizować wielkie przyjęcie. "Drugie wesele" tym razem nie odbyło się jednak w Polsce, jak w 2013 roku, lecz w urokliwej włoskiej Toskanii. W piątek bawili się na nim koledzy Lewego z FC Barcelony, reprezentacji Polski, ale i grono bliskich znad Wisły.

📢 Kraków. Budują pętlę na Górce Narodowej dla nowej linii tramwajowej Na Górce Narodowej trwa budowa pętli wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P+R. Wykonawca intensyfikuje roboty, by zaraz po wakacjach mogły dojechać tam tramwaje. Sam parking P+R - jeden z trzech realizowanych w ramach kontraktu z firmą Intercor - będzie miał docelowo dwa poziomy i pomieści ok. 470 pojazdów. 📢 Trwa Festiwal ULICA. Raz do roku teatry przejmują krakowskie place, ulice i rynki Do niedzieli potrwa w Krakowie - ale także Limanowej, Niepołomicach, Tarnowie i Wieliczce - 36. edycja Festiwalu teatrów ulicznych ULICA. Podpatrywaliśmy dziś spektakle Simona Llewellyna "We are the Champions" oraz premierowe przedstawienie krakowskiego Teatru KTO "C'est la vie". Zobaczcie naszą fotorelację. 📢 Na autostradzie A4 zderzyły się trzy samochody. Utworzył się zator W piątek przed godz. 21 na obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody. Do zdarzenia doszło między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Jeden pas ruchu jest zablokowany, kierowcy mają do dyspozycji w tym miejscu pas prawy oraz dwa pasy do zjazdu na S7.

📢 Zderzenie samochodów osobowych na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu W piątek, 7 lipca po południu doszło do zderzenia samochodów osobowych w Przegini na drodze krajowej nr 94. Było około godz. 18, gdy zderzyły się dwa pojazdy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na pasie w kierunku Krakowa. 📢 Powiatowy dzień osób niepełnosprawnych cały w kwiatach. Integracja mieszkańców DPS-ów z powiatu krakowskiego i warsztaty arteterapii Prawdziwy pokaz mody letniej zaprezentowali podopieczni domów pomocy społeczne z całego powiatu krakowskiego. Wzięli udział w zabawach, warsztatach artystycznych, konkursach i grach. Tak wyglądały XIX Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych - 2023, zorganizowane przez DPS w Owczarach i Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Owczarach. Były setki uczestników tych zabaw. 📢 Pożar domu pod Krakowem. Zaalarmowali 11 zastępów straży. Zapaliła się boazeria. Ogień opanowano na klatce schodowej W Rzeszotarach w gminie Świątniki Górne w piątkowy poranek (7 lipca) wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Sytuacja była groźna, zapaliło się po zwarciu instalacji elektrycznej. Ogień objął boazerię na klatce schodowej. Ugasili go mieszkańcy domu, ale trzeba było rozebrać boazerię, sprawdzić dom, czy dom jest bezpieczny.

📢 W Krakowie grasują watahy świniodzików? Ekspert wyjaśnia dlaczego niektóre dziki wyglądają podejrzanie Na terenie krakowskiego Ruczaju i Klinów Borkowskich watahy dzików pojawiają się regularnie. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę na to, że niektóre z młodych wyróżniają się swoim wyglądem i bardziej przypominają zdziczałe świnie. - Podejrzewamy, że to dzikoświnie, które powstały z krzyżowanie się świń z dzikami. Obawiamy się o swoje bezpieczeństwo, bo te zwierzęta przemieszczają się grupami po ulicach i wchodzą w na posesje - mówi jedna z mieszkanek Klinów Borkowskich.

📢 Mieszkańcy Bieżanowa i Złocienia będą mogli czuć się bezpiecznie? Wzdłuż rzeki Serafy została zamontowana winylowa ściana Zakończyła się ważna inwestycja dla mieszkańców Bieżanowa i Złocienia. Montaż grodzic powodziowych na odcinku 2 kilometrów wzdłuż Serafy, podwyższających wały rzeki na terenie Bieżanowa ma chronić przed powodziami błyskawicznymi. Odpowiedzialne za gospodarowanie wodami na terenie kraju, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrealizowało to zadanie dzięki środkom przekazanym przez Miasto. - Ta inwestycja to bardzo dobry przykład współpracy instytucji rządowych i samorządu. Mamy nadzieję, że takich realizacji będzie coraz więcej - mówił Radosław Radoń, dyrektor RZGW w Krakowie.

📢 Utrudnienia na drodze krajowej nr 7 z ruchem wahadłowym i zwężeniami w Miechowie. Zarządca zapowiada remont, który potrwa dwa tygodnie Ruch wahadłowy, zwężenie drogi, ograniczenie prędkości - to utrudnienia, które napotkają kierowcy na drodze krajowej nr 7 w Miechowie. Będą związane z zapowiadanym remontem na dwóch odcinkach tego szlaku krajowego. Zaczną się od poniedziałku, 10 lipca 2023 roku i potrwają prawie dwa tygodnie. 📢 PTTK zamknęło szlak na Gubałówkę. Bo górale zaczęli pobierać pieniądze od turystów Wędrowcy zmierzający na szczyt Gubałówki w Zakopanem nie wejdą już czarnym szlakiem wzdłuż torowiska kolejki. PTTK zamknęło ten szlak. Stosowne informacje pojawiły się przy wejściu na szlak - przy dolnej stacji kolejki szynowej. Powodem był fakt, że kilka dni wcześniej górale zaczęli pobierać opłaty za wejście na szlak.

📢 Nowa Aleja Róż już dostępna dla mieszkańców Krakowa. Ile kwiatów! Zobaczcie, jak wygląda odnowiona perła Nowej Huty Mieszkańcy Nowej Huty mogą już sprawdzić, jak po rewitalizacji wygląda Aleja Róż. Jest sporo zieleni, mnóstwo róż i ławki, na których można odpocząć. W porównaniu z dotychczasowym, zabetonowanym placem nowy wygląd alei wprowadził do centrum Nowej Huty powiew świeżości Zobaczcie, jak nowohucianie podziwiają metamorfozę serca swojej dzielnicy!

📢 Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? 15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dinoworld w Krakowie. Park rozrywki z dinozaurami otwarty. W weekend będą dodatkowe atrakcje Dinozaury wkroczyły do Krakowa i już można je zobaczyć z bliska. Dinoworld otwarto przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. W tym parku dinozaurów znajdziecie 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. A weekend będą zabawy z animatorami. 📢 Kraków na wakacje. Piękny spacer po fotogenicznych zakątkach Podgórza Podgórze ma swoich zwolenników i zapalonych odkrywców, zafascynowanych odmiennością dzielnicy. To dobry pomysł na wyprawy poza szlakiem, na weekendowy spacer albo na odkrycie miejsca z klimatem. 📢 DARMOWY tarot online na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 7.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź!

📢 Kraków będzie gościł najpiękniejsze rasowe psy. Przyjedzie psia arystokracja! Wszystkich miłośników psów czeka nie lada gratka: 8 i 9 lipca 2023, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę w Krakowie odbędzie się XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Zobaczymy rasy znane i lubiane, ale także wyjątkowe i niepotykane na co dzień. 📢 Kraków. Od soboty 8 lipca limit wejść na kąpielisko w Parku Zakrzówek. Ile osób będzie wpuszczanych? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował, że od soboty, 8 lipca na prośbę ratowników czuwających nad bezpieczeństwem na terenie kąpieliska w Parku Zakrzówek będzie obowiązywał system liczenia osób wchodzących. - Wprowadzenie limitu osób podyktowane jest odpowiednim zadbaniem o bezpieczeństwo, a tym samym o sposób korzystania z basenów - wyjaśnia miejska jednostka. Limit to 1000 osób. Wejście na kąpielisko będzie się odbywać w dwóch miejscach: przez bramki główne przy budynku wejściowym na baseny oraz przez bramki przy drugiej stronie kąpieliska od strony ul. Norymberskiej.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 7.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce. 📢 Oto małopolskie: Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania, a nawet Hawaje! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć 7.07.2023 Zapewne bylibyście niezwykle zdziwieni, gdybyśmy oznajmili wam, że aby na własne oczy zobaczyć Malediwy, Prowansję, a nawet Hawaje, wcale nie musicie opuszczać Małopolski. Jak to możliwe? W naszym województwie znajduje się wiele pięknych miejsc, które otrzymują "światowe" przydomki. Sprawdźcie, czy zasłużenie!

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 7.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Horoskop dzienny na 7 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 7 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wisła Kraków. Murawa na stadionie im. Henryka Reymana będzie jak nowa! Prace ruszyły na dobre. Na Stadionie im. Heryka Reymana wymieniana jest murawa. Prace potrwają do końca lipca, a Wisła pierwszy mecz na tym nowym dywanie rozegra w sobotę 5 sierpnia ze Stalą Rzeszów. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 7.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [7.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 6.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Powiat miechowski. Rusza budowa infrastruktury w strefie gospodarczej w Książu Wielkim. Pierwszy etap potrwa dwa lata Powiat miechowski z udziałem gminy Książ Wielki tworzą strefę aktywności gospodarczej przy węźle budowanej trasy S-7 w Wielkiej Wsi. Samorządowcy podpisali z wykonawcą umowę na pierwszy etap uzbrajania terenu. Powiat zbuduje drogę, a gmina Książ Wielki sieci kanalizacyjną i wodociągową. Oba samorządy dostały na to pieniądze z Polskiego Łądu. 📢 W Krakowie odbyło się czepkowanie nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości wzięło udział 122 absolwentek i absolwentów UJ W Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 783. Nocą zginął mężczyzna z powiatu miechowskiego Tragiczny wypadek miał miejsce nocą ze środy na czwartek, z 5 na 6 lipca w Racławicach w powiecie miechowskim. Było przed godz. 22, gdy doszło do potrącenia pieszego na drodze wojewódzkiej nr 783 relacji Miechów Skalbimierz. Mężczyzna zginął na miejscu.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Najlepsze sposoby na upały. Co za pomysły! Ludzka wyobraźnia nie zna granic. Zobacz najlepsze memy o upałach 2023 Żar leje się z nieba, ale na początku lipca nie powinno to specjalnie dziwić. Niektórzy mają niekonwencjonalne i dowcipne sposoby na upały i dzielą się nimi w internecie z innymi. Wiele sposobów może wprawiać w zdumienie, ale jeśli coś wygląda głupio ale działa to nie jest głupie! Czy te patenty mogą działać? Można sprawdzić, a wcześniej zdrowo się pośmiać!

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź tysiąclecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Jak poszedł egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie i powiecie krakowskim? Prymusi nie tylko spod Wawelu Absolwenci podstawówek wiedzą już, jak im poszło na egzaminie ósmoklasisty, który zdawali w maju. W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępną informację o wynikach, które pokazują, że w skali całej Polski najlepiej wypadli młodzi ludzie z województwa małopolskiego i mazowieckiego. We wtorek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała bardziej szczegółowe dane - średnie wyniki w powiatach i gminach naszego regionu. Jak się okazuje, prymusami są nie tylko uczniowie ze stolicy Małopolski. Po sąsiedzku mamy nawet dwie gminy, które wyprzedziły Kraków. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Tutaj możesz oglądać niezwykłe wschody i zachody słońca. Te widoki zapierają dech w piersiach Wielobarwne wschody i romantyczne zachody słońca, nocne nieba pełne gwiazd, oświetlone miasta. To widoki, które zawsze zapierają dech w piersiach. Mieszkańcy południowej części Polski mogą pochwalić się wieloma miejscami, w których widoki są zachwycające. Lubicie takie atrakcje? Oto najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Warto się tam wybrać. Widok jest spektakularny.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Zespół regionalny z Wiśniowej świętuje jubileusz! Regionalny Zespól Pieśni i Tańca Banda Burek obchodzi w 2023 roku jubileusz 70-lecia działalności. Na jego wspólne świętowanie zaprasza już za dziesięć dni, w niedzielę (9 lipca). Na scenie obok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej wystąpi tego dnia także Orkiestra Dęta GOKiS Wiśniowa, która też świętuje i to dokładnie taki sam jubileusz. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać. 📢 Dolina Raby. Oto nowe miejsce wypoczynku w Małopolsce. Gmina Kłaj otwiera bezpłatny ośrodek rekreacyjny ZDJĘCIA „Dolina Raby” - tak nazwano centrum wypoczynkowe stworzone w dawnej nadrabskiej żwirowni w gminie Kłaj w powiecie wielickim. Gminny ośrodek rekreacyjno-sportowy - wybudowany za ponad 4 mln zł, z pomocą dotacji unijnej - zostanie otwarty w środę (15 czerwca) w samo południe. W tym dniu wszystkie atrakcje będą za darmo, a na co dzień – prawie wszystkie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN