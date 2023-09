Prasówka 9.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

Prawie 100 pozycji wystawił na kolejny przetarg Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na nabywców czekają m.in. samochody honker 2000, skoda Octavia Combi, star 200, pakiety z częściami samochodowymi, sprzęt medyczny, narzędzia, skrzynie ładunkowe, a także złom i odpady, które mogą zainteresować firmy zajmujące się recyklingiem. Na przetarg trafił nawet instrument dęty. Oferty można składać do 13 września do godz. 11. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia!

Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Horoskop dzienny na niedzielę 17 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę spółki Kraków5020 na uchwałę rady miasta o likwidacji tej spółki. Spółka zaskarżyła tę uchwałę w porozumieniu z władzami miasta. Radni zadecydowali o likwidacji spółki w związku z kontrowersjami, które budzi. Tymczasem prezydent miasta Jacek Majchrowski 8 września zwołał konferencję prasową na której ogłosił, że Spółka Kraków 5020 może działać normalnie, ale potrzebne są zmiany - Włączamy w ten proces radnych i to oni muszą wspólnie umożliwić nam wyjście z tej sytuacji - mówił Jacek Majchrowski. Jednocześnie ogłosił, że wraz z zakończeniem obowiązującej umowy, tj. w listopadzie br. Hello Kraków zakończy swoją działalność.

W piątek 8 września odbył się Sky Run, rywalizacja polegająca na jak najszybszym wbiegnięciu po schodach na 25. piętro wieżowca Unity Tower, najwyższego budynku w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Radwańska, była tenisistka numer 2 na świecie i finalistka Wimbledonu 2012, zwyciężczyni turnieju WTA Finals 2015 i Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Dla uczestników biegu to była znakomita okazja do rozgrzewki w towarzystwie gwiazdy światowego tenisa, a także do krótkiej rozmowy i wspólnego zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Widok z Kopca Kościuszki na Kraków i Błonia Krakowskie to jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Przez lata jednak widok ten mocno się zmienił. Widać więcej zabudowy, mniej zieleni, przy stadionie Wisły Kraków, wzdłuż alei 3 Maja wyrosły betonowe klocki hoteli, zmienił się też teren po dawnym stadionie lekkoatletycznym. A gdy spojrzymy w dal widać, że zmienił się cały Kraków, w tym Szkieletor w Unity Centre. Porównujemy rok 2012 do 2023, ale mamy kilka perełek z 2008, które mogą Was mocno zszokować.

Formuła 1. To one, żony i dziewczyny, stoją za największymi sukcesami kierowców, którzy rywalizują na torach Formuły 1. Bez ich wsparcia byłoby im niezwykle trudno walczyć z konkurentami w tym jednym z najbardziej niebezpiecznych sportów świata. Wśród tych piękności jest Sandra Dziwiszek, była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego, która później zaczęła spotykać się z Nicholasem Latifim, kierowcą Williamsa. Obejrzyjcie w GALERII, jak wyglądają wybranki herosów F1, a przekonacie się, że niektórzy z nich mają bardzo wyrafinowany gust. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Napisał do nas mieszkaniec os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Zwraca uwagę na uciążliwość jaką sprawiają mu latające dość często nad jego balkonem helikoptery. Startują one z terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego. Mieszkaniec uważa, że problem pojawił się już jakiś czas temu, ale dyrektor MLP zaznacza, że sekcja lotnicza policji działa tam od lat.

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Ostatnie zamieszanie z nowo otwartą linią tramwajową do Górki Narodowej wywołały falę ironii i sarkazmu w sieci (szczegóły poniżej). Ale od lat problemów trapiących pasażerów jest zdecydowanie więcej - Wybrzuszające się szyny, wagony niczym sauna w lecie, czy regularnie niedziałające kasowniki. To tylko jedne z wielu przykładów rzeczy, które frustrują. Tymczasem internauci regularnie - w swoim stylu - wytykają te mankamenty komunikacji miejskiej w Krakowie. W zabawny sposób komentują też krakowską rzeczywistość w transporcie publicznym. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze i najciekawsze memy o MPK!

Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

Czytelnik zauważył nietypową sytuację na ul. Chełmońskiego. Napisał list w tej sprawie do redakcji. Na ul. Chełmońskiego samochody jadą w połowie jezdnią, a w połowie chodnikiem. I jeździ ich tam sporo, bo chodnik już został... wgnieciony. Jak twierdzi Czytelnik takie zachowania kierowców wymusza brak miejsca na jezdni, bo zajmują je w dużej mierze auta parkujące po drugiej stronie. A ulica jedno dwukierunkowa. Sprawę zgłaszamy do urzędników miejskich, bo nie jest ona normalna.

W starorzeczu Wisły zginęły dziesiątki ryb, co ujawnił strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF Paweł Chodkiewicz. Uważa, że przyczyną mógł być gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie, która jest złej jakości m.in. z powodu zrzucanych do niej ścieków. Sprawę zbadały Wody Polskie i stwierdziły, że ryby mogły zdechnąć... w efekcie działalności wędkarzy bądź ze starości. - To jakiś absurd - skomentował Chodkiewicz.

Zainteresowani kupnem mieszkania w centrum Krakowa mają teraz okazję skorzystać z oferty gminy. We wrześniu i październiku odbędą się przetargi na sprzedaż gminnych lokali przy ul. Łobzowskiej 9 i ul. Przemyskiej 2. Jest też coś dla miłośników Nowej Huty - można zostać właścicielem należącego dotąd do gminy mieszkania na os. Szkolnym 33.

Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji.

Jest szansa, że Oddział Pulmonologii proszowickiego szpitala otrzyma duży zastrzyk nowego sprzętu do diagnostyki. Łączna wysokość środków, które szpital może otrzymać na ten cel to 2,3 miliona złotych. Wszystko wskazuje na to, że urządzenia trafią już do nowej lokalizacji: w październiku ma się bowiem rozpocząć przeprowadzka oddziału do budynku głównego.

Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.