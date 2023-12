Prasówka 9.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 9 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę”?

Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu.

Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji.

Kolejne spotkanie mieszkańców Krakowa przy karpiu, zupie grzybowej i kapuście z grochem. Tym razem długa kolejka na rondzie Mogilskim To już trzecie spotkanie w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Inaugurujące dzielenie się świątecznymi potrawami z mieszkańcami miasta odbyło się 4 grudnia na Małym Rynku. Kolejne spotkanie 6 grudnia na Rynku Podgórskim. W piątek 8 grudnia przyszedł czas na rondo Mogilskie. Mieszkańcy uwielbiają tę akcję, o czym świadczyła znów długa kolejka, która ustawiła się już przed godz. 16.00. Tradycyjnie krakowianie częstowali się rybą, kapustą z grochem i tegoroczną nowością akcji, czyli zupą grzybową.

Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy.

Wyniki PŚ w skokach narciarskich dzisiaj w Klingenthal. Kwalifikacje bardzo udane dla Polaków - Dawid Kubacki był 5. Skoki dzisiaj w Puchar Świata w Klilngenthal w końcu nas bardzo ucieszyły. Wyniki kwalifikacji (piątek, 8.12) w Klingenthal były bardzo dobre dla Polaków, wszyscy awansowali do zaplanowanego na sobotę konkursu. Najlepszy z naszych był Dawid Kubacki, który ukończył zmagania na 5. pozycji. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi.

Przypuszczalny skład Cracovii na mecz ze Stalą Mielec W ramach 18. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, pierwszej z nowej rundy Cracovia w sobotę o godz. 17.30 zagra u siebie ze Stalą Mielec. W zespole są pewne kłopoty kadrowe. Jaki skład zdecyduje się wystawić trener Jacek Zieliński?

„Szóstka" w Krakowie warta blisko 2,4 miliona złotych! Szczęśliwy los w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 O takim dniu marzy chyba każdy z nas! Czwartkowe losowanie Lotto zakończyło się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 (Carrefour). Jej wygrana wyniosła dokładnie 2 380 178,40 zł. Oto zestaw sześciu liczb, które przyniosły szczęście: 4, 14, 15, 23, 28, 44. Wartość wygranych wszystkich pozostałych stopni odnotowanych w losowaniu 7 grudnia w Lotto przekroczyła 3 mln zł.

Rewolucja kolejowa w Małopolsce. Będzie kilkadziesiąt nowych połączeń przewoźników regionalnych oraz PKP Intercity. Korekta rozkładu jazdy na kolei od nadchodzącej niedzieli 10 grudnia, zapowiada rewolucję pod względem nowych połączeń w Małopolsce. Część kursów przywrócona zostanie po latach, ale jest też dużo nowych, w tym regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dotyczy to Kolei Małopolskich, Polregio i PKP Intercity.

Ostatnia droga Wiesława Dybczaka. Kibice pożegnali piłkarza na Cmentarzu Rakowickim Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Wiesława Dybczaka, byłego zawodnika krakowskich klubów. Wychowanek Clepardii Kraków, podczas swojej kariery grał też w Garbarni Kraków, Cracovii i Hutniku Kraków.

Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

Koszmarny wypadek pod Krakowem w Wielkiej Wsi. Dwie osoby ranne na DK 94 W Wielkiej Wsi pod Krakowem, na ulicy Krakowskiej (DK94) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Strażacy używali narzędzi hydraulicznych do wydobycia osób poszkodowanych, dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu. Na miejscu trwa akcja służb. Droga na czas prowadzonych działań została zablokowana.

Doniesienia medialne ws. ks. Dariusza Rasia i jego rezygnacji z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej. Co na to Archidiecezja Krakowska? Kuria nie odnosi się do tej sprawy - informuje nas ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, gdy pytamy go o list abp. Marka Jędraszewskiego do ks. infułata Dariusza Rasia. W czwartek 7 grudnia, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego do proboszcza Bazyliki Mariackiej, w którym wzywa go "po ojcowsku" do rezygnacji. Jak donosi "Fakt" uchybienia są poważne - chodzi m.in. o nierzetelne prowadzenie dokumentacji, czy przyjmowanie darowizn bez zgody kurii.

Kraków. Trasa Wolbromska: jest wniosek o pozwolenie na użytkowanie, ale kiedy otwarcie? W czwartek, 7 grudnia, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla Trasy Wolbromskiej. A to oznacza, że jeszcze w tym roku z nowo wybudowanej infrastruktury będą mogli korzystać użytkownicy ruchu. Ale tu pytnanie, w tym roku, czy za tydzień? Bo mówiło się, że al. 29 Listopada zostanie po przebudowie otwarta przed świętami Bożego Narodzenia, a Wolbromska... wcześniej.

Lawina na Rysach w Tatrach. Zasypany odnalazł się... w samochodzie na zakopiance Nieoczekiwany finał akcji ratunkowej w Tatrach. Porwany przez lawinę odnalazł się cały i zdrowy… w samochodzie na zakopiance. - Mężczyzna miał bardzo dużo szczęścia – przyznają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Muszyna odpaliła bajkowy ogród iluminacji świetlnych. Tłumy przyszły zobaczyć zimową atrakcję uzdrowiska, którą tworzą tysiące lampek "Zimowy Park Świetlnych Iluminacji i Postaci Bajkowych" w Muszynie już działa. Od początku wzbudzał duże zainteresowanie. Krajobraz rzeczywiście jest bajkowy tym bardziej, że nie brakuje tam śniegu. Pierwsi turyści i mieszkańcy uzdrowiska już odwiedzili ogród świateł i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Co ważne wstęp jest bezpłatny, a świecenie rozpoczyna się codziennie o godz. 16.

Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel?

Płatny postój także pod blokiem na prywatnych, osiedlowych parkingach w Krakowie? Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji z wnioskiem do parlamentarzystów o umożliwienie pobierania opłat nie tylko na drogach gminnych, ale też na prywatnych, osiedlowych parkingach.

Trwa wyścig z czasem - ceny ofertowe mieszkań biją rekordy. Jak wygląda to w Krakowie? Na podstawie wyników wieloletnich obserwacji można by powiedzieć, że końcówka roku to czas, w którym rynek mieszkaniowy zapada w zimowy, taki świąteczno-noworoczny sen. Rok w rok już od drugiej połowy listopada malała aktyw

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki. 📢 W niedzielę wybieramy radnych dzielnicowych. Sprawdź, ile będą zarabiać W niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. 📢 Estakada ma usprawnić przejazd z Krakowa w Tatry zanim powstanie nowa zakopianka. W planach kolejne rozbudowy dróg Od tygodnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której wraz z ekspertami i mieszkańcami szukamy najlepszych propozycji transportowych dla Krakowa i Małopolski. W ostatnim czasie coraz większym problemem są gigantyczne korki w Krakowie. Jednym z miejsc, gdzie ruch często się blokuje jest południowa obwodnica autostradowa i droga prowadząca w kierunku Zakopanego. W czwartek, 7 grudnia, zapadła ważna decyzja dotycząca rozbudowy drogowego węzła Kraków Południe, która ma pomóc w upłynnieniu ruchu w kierunku Tatr. W planach są kolejne ważne inwestycje, takie jak rozbudowa autostrady do trzech pasów, czy budowa nowej Zakopianki. W przyszłym roku ma natomiast zostać zakończona budowa północy obwodnicy Krakowa, oddana do użytku zostanie także w całości trasa S7 z Krakowa do województwa świętokrzyskiego.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz ze Stalą Rzeszów w Pucharze Polski To był po prostu bardzo dobry mecz Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” wygrała 4:1 ze Stalą Rzeszów w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Polski i przez zdecydowaną większość tego spotkania miała nad nim kontrolę. Musi to znaleźć odzwierciedlenie w ocenach wiślaków za czwartkową potyczkę. 📢 Nowoczesna karetka pod Krakowem. Żółty ambulans stanął przy przychodni w Kocmyrzowie i natychmiast wyruszył do pacjenta W miejscu stacjonowania karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Kocmyrzowie przy ul. Jagiellońskiej 2 zaczął pracę nowy, żółty ambulans. W czwartek, 7 grudnia karetkę przekazana ratownikom Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, bo samorządowi wojewódzkiemu podlega pogotowie. Tuż po otrzymaniu kluczyków do pojazdu ratownicy musieli wyjechać na wezwanie pacjenta. Uroczystości trwały, a pojazd ruszył do pracy.

📢 Co się dzieje w krakowskim Kościele? Abp Marek Jędraszewski wzywa "po ojcowsku" proboszcza parafii Mariackiej do rezygnacji Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego do proboszcza parafii Mariackiej ks. Dariusza Rasia, w którym wzywa go do rezygnacji z pełnionej funkcji. 📢 Zima nie odpuszcza. Ślizgawica na drogach pod Krakowem, wypadki, kolizje i blokady dróg W czwartek, 7 grudnia zima wciąż daje się we znaki kierowcom, drogowcom. Sypiący śnieg sprawiał, że pługi odśnieżarki nie nadążały usuwać z jezdni. Szczególnie niebezpiecznie było w powiecie myślenickim, gdzie doszło do dwóch wypadków w tym czołowego w Pcimiu i Myślenicach oraz do blokowania dróg przez tiry, które nie mogły pokonać nieodśnieżonych dróg w Harbutowicach. W powiecie krakowskim strażacy walczyli z soplami i kolizjami na drogach.

📢 Tylu szopek w Krakowie jeszcze nie było! Szopkarze pokazali swoje prace na Rynku Głównym Rekordowa liczba 241 szopek – a może być ich jeszcze więcej w tym roku nie na stopniach pomnika Mickiewicza, a pod arkadami Sukiennic – jak zawsze, kiedy pada. Pierwszy czwartek grudnia to dzień, w którym krakowscy szopkarze prezentują swoje dzieła na Rynku Głównym. To również moment, kiedy rozpoczyna się konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. W tym roku odbywa się po raz 81., choć sam zwyczaj chodzenia z szopką jest o wiele starszy. Krakowskiej tradycji stało się zadość. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wykładowczyni zabiła karpia. Sprawa w prokuraturze. Jest reakcja rektora uczelni Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! opublikowała na swoich mediach społecznościowych filmik, na którym widać, jak wykładowczyni z Uniwersytetu Rolniczego na żywca odcina głowę karpia. Członkowie Fundacji twierdzą, że jest to znęcanie się nad zwierzętami i w związku z tym sprawę zgłoszono do prokuratury. Rektor uczelni zlecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie. 📢 Najman kontra Boniek? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o celebrycie, który chce się pojedynkować z legendą polskiej piłki nożnej Marcin Najman, celebryta i wojownik MMA z Częstochowy to stały bohater memów. Jego popularność wzrośnie zapewne po raz kolejny za sprawą jego... rzekomego pojedynku w MMA ze Zbigniewem Najmanem. Wcześniej głośno było o konflikcie celebryty ze znanym dziennikarzem sportowym Krzysztofem Stanowskim. Dziennikarz poprzez media społecznościowe zaprosił Marcina Najmana na "ustawkę" na stadion Rakowa Częstochowa. Zdaniem dziennikarza miał to być żart, ale Marcin Najman honorowo się stawił, a jego zdjęcia w niebieskiej kurtce i z plecakiem stały się hitem internetu. Zobaczcie najlepsze MEMY Z MARCINEM NAJMANEM w naszej galerii.

📢 Klimontów. Samochód ciężarowy znalazł się w rowie. Potrzebna była pomoc W czwartek kilka minut przed godziną 8 strażacy zostali wezwani do Klimontowa, gdzie na drodze lokalnej (tzw. młyńskiej, równoległej do DW 776) w rowie znalazł się samochód ciężarowy. Pojazd został już wydobyty. Akcja zakończyła około godziny 11.20. 📢 Kraków znów tonie w śniegu. Koszmar na chodnikach i drogach. "Główne chodniki są dzisiaj wiejskimi koleinami" Zima w Krakowie nie ustępuje. Po chwili przerwy powróciły opady śniegu. Jeszcze nie wszystkie miejsca zostały odśnieżone po poprzednich opadach, a ulice i chodniki przykrywa już kolejna warstwa. Mieszkańcy są oburzeni i skarżą się na utrudnione warunki oraz pracę urzędu, a w tym czasie straż miejska przypomina o obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości z wyznaczonych miejsc.

📢 Proszowice. W domowym zaciszu ciągle dochodzi do aktów przemocy Dom czy mieszkanie powinno być dla zamieszkującej je rodziny azylem bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Ciągle zdarza się, że dochodzi tam do aktów brutalnej przemocy. O tym, że można temu przeciwdziałać, przekonywali organizatorzy środowej akcji „Sto przemocy domowej”, która po raz kolejny odbyła się na terenie Proszowic. 📢 Kraków. Węzeł Południe DK 7 z A4 do przebudowy. Jest decyzja GDDKiA dostała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Kraków Południe. Skrzyżowanie autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 zostanie gruntownie zmodernizowane. Kluczowe będzie oddzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego. Każdy z nich będzie miał osobny układ drogowy. 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego.

📢 Zmiany w rozkładach jazdy autobusów aglomeracyjnych i nowe nazwy przystanków pod Krakowem Zmieniają się rozkłady jazdy linii autobusów aglomeracyjnych MPK kursujących przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Dotyczy to linii nr 202 i 212. W pierwszej z tych linii będą nowe godziny w siedmiu przypadkach odjazdów tylko w dni powszednie. W przypadku drugiej linii w jedenastu przypadkach nowe godziny odjazdów będą zarówno w dni powszednie, soboty i święta. Poza tym nazwy niektórych przystanków zostaną zmienione. Wszystko to zacznie obowiązywać od soboty, 9 grudnia. 📢 MŚ w piłce ręcznej kobiet 2023: wyniki i terminarz meczów Polek, tabela grupy III W mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet 2023 zaczyna się druga rund, oto wyniki, tabela i terminarz grupy III, w której występuje Polska. Przed naszą drużyną trzy mecze, których stawką jest awans do ćwierćfinału MŚ. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polki.

📢 Proszowice. Zbudowali zatokę, zniknęło przejście dla pieszych. Pod szkołą jest niebezpiecznie Kilka miesięcy temu na ulicy Kopernika w Proszowicach, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, powstała zatoka przystankowa. Dzięki niej autobus i rodzice dowożący uczniów na zajęcia, mają się gdzie zatrzymać i wysadzić dzieci. Niestety przy okazji budowy zatoki zostało zlikwidowane przejście dla pieszych. Najbliższe znajduje się około 100 metrów dalej. W efekcie uczniowie przechodzą przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. 📢 Świąteczne stroiki w szkle – piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Pomysły na modne ozdoby świąteczne za grosze. Jak zrobić stroik w szkle? Świąteczne stroiki w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Powiat proszowicki liderem niechlubnego rankingu. Tu umiera najwięcej osób Na portalu „Polska w liczbach” wśród szeregu statystyk znalazła się również ta, dotycząca umieralności na choroby układu oddechowego. Niestety całe podium zajęły miasta powiatu proszowickiego, czyli Proszowice, Koszyce i Nowe Brzesko. Innymi słowy w powiecie proszowickim odsetek osób umierających co roku na tego typu choroby jest najwyższy w kraju. O tym dlaczego tak się dzieje, mówi ordynator Oddziału Pulmonologii proszowickiego szpitala dr n. med. Wojciech Skucha. 📢 Nagroda dla bibliotekarki z gminy Zabierzów. Najlepsza moderatorka klubów dyskusyjnych 2023 roku Tytuł Małopolskiej Moderatorki Roku 2023 otrzymała Anna Domagała z biblioteki w Balicach - filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie. To nagroda w wojewódzkim konkursie dla moderatorów dyskusyjnych klubów książki, których w całej Małopolsce jest 170 i taką konkurencje pokonała bibliotekarka z Balic.

📢 Kraków. Pęczniejące skały pod Trasą Łagiewnicką. I stąd ograniczenie prędkości do 40 km/h. Co z naprawą? Na Trasie Łagiewnickiej w Krakowie, po wyjeździe z tunelu w rejonie przecięcia trasy z ulicą Zakopiańską... odkształciła się jezdnia. I nie jest to łatwa sprawa do naprawy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, ale szybko zmieniono na 40 km/h, aby samochody nie wybijały się w górę na "hopce" niczym Adam Małysz na skoczni, szczególnie w zimie. Taki sam przypadek mieliśmy jakiś czas temu na głównej ulicy Ruczaju. Kiedy droga w tunelu Trasy Łagiewnickiej zostanie naprawiona? Na razie trwają... obserwacje. 📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. To naprawdę solidna dawka śmiechu 5.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków - Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne! Na trasę wyjechał autobus aglomeracyjny o numerze 200 relacji Przeginia-Kraków. - Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku to historyczny moment - podkreśla Tomasz Gwizdała wójt Jerzmanowic-Przegini, bo pierwszy raz do tej gminy pojechał autobus MPK i będzie jeździł regularnie, codziennie wykonując 19 kursów. Cieszą się z tego zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Niewątpliwie dla społeczności tej podkrakowskiej gminy rozpoczęcie kursów autobusu MPK to święto komunikacyjne.

📢 Kraków. Kolejna nowa linia autobusowa. Tym razem dla Nowej Huty, do Grębałowa W Krakowie zniknie kolejna komunikacyjna biała plama. W najbliższą sobotę, 9 grudnia, zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa nr 180, która połączy osiedle Na Stoku z Grębałowem. W poniedziałek, 4 grudnia, nowa linia aglomeracyjna ruszyła z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. To historyczne wydarzenie, bo do tej gminy regularne linie autobusowe MPK nie docierały. A teraz jeździ autobus o numerze 200. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

📢 Urok Ojcowskiego Parku Narodowego zimową porą. Zabytki okryte śniegiem, tunel oszronionych drzew i zaprzęgi z saniami Magia Ojcowskiego Parku Narodowego może przyciągać i latem i zimą. Kaplica na Wodzie w zimowej szacie, oszronione drzewa, brzegi Prądnika pod białym puchem i sople zwisające z zabytkowych budynków, willi należących do zarządców OPN, ale i małe chatki mieszkańców. To wszystko można podziwiać w Ojcowie. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

