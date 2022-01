Prasówka 9.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 9.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rok 2022 przyniesie nam między innymi podwyżkę cen za energię elektryczną. To już ostatni dzwonek, aby nauczyć się oszczędzać prąd, co przysłuży środowisku i naszym portfelom. Niestety wysokie rachunki za prąd to często wina naszych złych nawyków i zaniedbań. A wystarczy czasami tylko pamiętać o wyłączaniu niektórych urządzeń z prądu, gdy z nich nie korzystamy! Zobaczcie jak oszczędzać prąd w 2022 roku.